Рубрика вопрос-ответ

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13 Октября 2020

– Как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке?

– Ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе становится напряженнее, количество подтвержденных случаев заболевания увеличивается. На оперативном совещании в краевом правительстве 12 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе усиливается контроль за соблюдением масочного режима, возможен ввод ограничений на проведения массовых мероприятий. Он уточнил, что контроль за соблюдением масочного режима надо усилить в аэропорту, поликлиниках и больницах, в общественном транспорте, в театре и кинотеатрах, а также в школах. Соответствующие поручения глава региона дал главам профильных министерств краевого правительства.

«К сожалению, у нас ситуация ухудшается, она ухудшается и в стране, ухудшается в мире. Нам нужно незамедлительно принимать меры по усилению контроля за масочным режимом, считаю, что нам нужно возвращаться к установлению ограничений в части проведения массовых мероприятий, а также проработать возможность обязательных экспресс-тестов в аэропорту», – подчеркнул губернатор.

В свою очередь врио краевого министра здравоохранения Марина Волкова сообщила, что темпы прироста COVID-19 в регионе приблизились к общероссийским: на Камчатке темп прироста составил 0,77%, в РФ – 1,1%. На сегодняшний день в Камчатском крае подтверждено 4 856 случаев коронавируса, из них 37 выявлено за последние сутки.

По ее словам, на стационарном лечении сейчас (12 октября. – Авт.) находятся 198 пациентов, с диагнозом пневмония – 170 человек, за сутки госпитализировано 9 пациентов. В краевой детской инфекционной больнице с диагнозом ковид лечатся 7 детей, из них два ребенка с пневмонией.

«Свободных коек у нас 56 с учетом Озерновской больницы. Если мы исключим Озерновскую больницу, то свободных коек в Петропавловске-Камчатском 28», – сказала Волкова. Она сообщила, что с 13 октября в режим «ковидного» моногоспиталя переводится краевой кожвендиспансер на 40 коек. Госпиталь на 30-м километре в Елизовском районе после подачи отопления в здание также будет передан под госпитализацию пациентов с коронавирусом.

«Пока в резерве находится городская больница № 1 в Петропавловске-Камчатском, куда госпитализируют пациентов по основным профилям», – сказала врио министра.

Глава краевого Минздрава отметила, что тестирование на коронавирус возобновится в елизовском аэропорту. Уже сформированы бригады для этой работы, прорабатывается вопрос по безналичной оплате за проведенные тесты.

Напомним, что в пик пандемии для работы с инфицированными COVID-19 пациентами были перепрофилированы восемь медицинских учреждений Камчатки. В них было развернуто 816 коек.

– Как происходит лечение ковидного больного, которого не положили в стационар?

– Для ответа на это вопрос мы обратились к пациенту (его имя и контактный телефон в редакции имеются), жителю Петропавловска-Камчатского, который заболел коронавирусом 2 октября. Он рассказал, что, почувствовав признаки недомогания, обратился по телефону в городскую поликлинику № 2, к которой приписан по месту жительства. На дом пришла врач, имя которой пациент назвать затруднился, по результатам осмотра предположительно диагностировала COVID-19 и назначила тест. Через день к нему на дом прибыла бригада медиков, которая провела тестирование. Результаты теста пациент узнал на восьмой день: ему позвонили из городской поликлиники № 2, сообщили, что результат положительный (то есть подтверждает наличие инфекции в организме) и пояснили, как осуществлять лечение. Ему порекомендовали регулярно измерять температуру тела и назначили курс медикаментов. Также по телефону пациенту сообщили, что 16 октября к нему приедут на дом брать повторный тест.

– По всему миру говорят о второй волне коронавируса. Как обстоит ситуация с распространением этой инфекции в России?

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России усложняется, так что нужно ответственно относиться к введенным мерам по борьбе с инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале «Россия 1».

«Эпидситуация в России усложняется. Мы готовились к этому. Имеем рост в 60 субъектах, в 20-ти ситуация стабильная, даже где-то к снижению», – рассказала она. Руководитель ведомства отметила, что в настоящее время медики фиксируют рост числа новых случаев среди людей старше 60 лет, у которых заболевание протекает в более тяжелой форме. При этом Попова подчеркнула, что основная категория заболевших – это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что рост заражения коронавирусом может достичь пика через неделю, а затем выйти на плато и начать снижаться. По его словам, данный сценарий возможен в том случае, если российские граждане будут соблюдать все необходимые противоэпидемические меры. При этом, если россияне не будут соблюдать ограничения, меры могут ужесточить для снижения уровня заболеваемости.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предположил, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января. Специалист отметил, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. По его словам, случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

Главный пульмонолог Минздрава России доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев ожидает, что пандемия коронавируса продлится еще не менее года. Он добавил, что осенью наблюдается предсказуемое повышение заболеваемости.

По официальным данным на 11 октября в России подтверждено 13 634 случая заражения COVID-19 за сутки. Это превышает пиковый показатель мая (11 656 случаев за сутки). Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 298 718 заболевших. Выздоровели с начала пандемии 1 020 442 человека, из них 4 240 – за минувшие сутки. За сутки от ковида умерли 149 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 22 597.

По числу суточного прироста заболеваемости лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ростовская область, Нижегородская область.

– Насколько обоснованы опасения родителей учеников по поводу полного перехода школ на дистанционное обучение?

– Разговоры о том, что в будущем обучение школьников будет полностью переведено на дистанционный режим, несерьезны, заявил президент.

«В этой связи вновь повторю: разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными», – сказал Путин на прошедшей в режиме видеоконференции встрече с педагогами и студентами педагогических вузов, приуроченной ко Дню учителя. По его словам, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, непосредственное общение ученика и учителя дают высокое качество образования.

– Слышала, что коронавирусом заразился Чубайс. Интересно, кто сообщил об этом?

– Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сам сообщил в своем Facebook, что заразился коронавирусом. По словам Чубайса, его тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным после командировки.

Как отметил руководитель компании, у него наблюдается небольшая температура и кашель, но при этом полностью сохраняется работоспособность. Анатолий Чубайс из-за болезни перешел на самоизоляцию.

Помимо этого, он обратился к россиянам с призывом беречь себя и носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

– В прошлом номере «Вести» сообщали, что губернатор Камчатского края посчитал меры, принимаемые местным Минздравом для организации вакцинации от гриппа, недостаточными. Как обстоит дело сейчас? И будут ли прививать от коронавируса?

– По данным Министерства здравоохранения Камчатского края на 9 октября, вакцинацию от гриппа прошли 57 тысяч 753 человека, в том числе 41 тысяча 342 взрослых и 16 тысяч 411 детей. Об этом сообщили в правительстве края 12 октября со ссылкой на слова врио министра здравоохранения Камчатского края Марины Волковой. «На пятницу против гриппа было привито 31,5% от плана, динамика за неделю всего 3,3%», – доложила она на оперативном совещании с главой региона. Она сообщила также, что вакцинация против COVID-19 еще не началась. «У нас сейчас подготовлены списки медицинских работников, которые дали свое согласие на проведение такой процедуры. Кроме того, должен пройти месяц после привития от гриппа, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса. На этой неделе мы начнем», – отметила врио министра.

Губернатор региона Владимир Солодов в свою очередь подчеркнул, что ситуация неприемлемая и требует более активных действий со стороны министерства здравоохранения.

В информации уточняется, что самый низкий процент охвата вакцинацией населения наблюдается в Усть-Большерецком и Усть-Камчатском муниципальных районах, а также детей в Петропавловск-Камчатском городском округе.

На сайте краевого правительства сообщается, что для удобства жителей организована работа выездных бригад медиков. В Петропавловске-Камчатском вакцинацию от гриппа можно пройти ежедневно (помимо воскресенья) с 14 до 18 часов в районе 6 километра. «С сегодняшнего дня на рынке 6 километра ежедневно с 14 до 18 часов будет работать выездная бригада, их работа также организована в Вилючинске, селе Мильково и в городе Елизово», – сказала Марина Волкова.

В селе Мильково мобильный пункт принимает жителей с 11 до 15 часов по понедельникам, средам, субботам возле входа в магазин «Центральный», по вторникам, пятницам и воскресеньям – возле магазина «Семейная корзинка». В Вилючинском городском округе и Елизовском муниципальном районе мобильный пункт вакцинации ежедневно выезжает на предприятия. Для прохождения вакцинации может обратиться любой желающий без признаков ОРВИ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

– Слышал, что из-за ситуации с загрязнением воды на Халактырском пляже возбудили уголовное дело. Расскажите об этом подробнее.

– В Главном следственном управлении СК России по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Следствием установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная (в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края) вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.

Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты.

Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 7 октября.

Напомню, что Халактырский пляж попал в поле зрения общественности после сообщений серфингистов в социальных сетях о том, что океанская вода изменила цвет, после контакта с ней краснеют и опухают глаза, у некоторых ухудшается зрение. Позднее в Сети анонимными авторами были опубликованы снимки погибших морских животных. Ситуацию взял на контроль губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж.

– Что показало обследование Козельского полигона ядохимикатов, утечки которых могли послужить причиной загрязнения океанских прибрежных вод?

– Пробы, забранные специалистами на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах, не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. Ученые считают, что это место не могло стать причиной загрязнения Авачинской бухты. Об этом сообщается на сайте Правительства Камчатского края 12 октября.

«Воды, которые идут от реки Мутнушка, Налычева, ручья Мутный, попадают в северную часть Авачинского залива. Все течения идут с севера на юг. Именно поэтому мы предполагали, что если происходит техногенное отравление залива, то оно может происходит именно с этой стороны. Поэтому наш отряд сразу высадился туда, отобрали по схеме пробы воды на расстоянии от полигона, в местах впадения рек в залив, воды из океана вблизи от рек, была сделана аэрофотосъемка. Этот комплекс мероприятий показал, что фенолов, нефтепродуктов и тяжелых металлов в пробах воды нет. По ГОСТу эта вода относится к питьевой», – заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров в ходе брифинга журналистам.

Он также подчеркнул, что полигон в течение 20-ти лет находится под постоянным контролем целого ряда служб. «Раз в квартал в течение 20-ти лет на Козельском полигоне производится отбор образцов на все вредные токсичные элементы. В целом этот мониторинг тоже показал, что каких-либо существенных выбросов с Козельского полигона нет. В общем этот полигон существует уже 40 лет, там лежат ядохимикаты, и со временем его надо убирать. Подчеркну, полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе, поэтому его можно спокойно убирать из списка опасных», – сказал Алексей Озеров.

Помимо этого, причиной сложившейся ситуации в прибрежной акватории Тихого океана, по мнению специалистов, не мог стать и Радыгинский полигон.

«Что касается Радыгинского полигона, – на сегодняшний день он используется, как стрельбище, и там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения», – дополнил руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков.

Проверки состояния военных полигонов проводили ученые, сотрудники Росприроднадзора, прокураторы, экологического надзора края и следственного комитета. Результаты проб не показали превышений по содержанию ядовитых веществ.

Ранее (8 октября) в правительстве края сообщили, что Козельский полигон ядохимикатов будет рекультивирован независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ. Об этом на встрече с представителем российского отделения Greenpeace заявил глава региона Владимир Солодов.

– Какой версии о причинах загрязнения океанской воды придерживаются ученые?

– Одна из основных версий, которую сейчас рассматривают ученые в качестве причины произошедшего в Авачинском заливе, – токсичные водоросли, вызывающие так называемые красные приливы. Об этом по итогам совещания, которое прошло 10 октября в региональном правительстве с участием губернатора Владимира Солодова, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, сообщили в правительстве края.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач – провести морские экспедиции и разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние. Красный прилив – это не значит, что вода красная. Это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях – на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог. Поэтому эта версия, как и другие, будет рассматриваться», – сказал Алексей Озеров.

Научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников дополнил, что в истории было очень много красных приливов, и все они имели разные масштабы: какие-то были локальными, какие-то глобальными. «Здесь мы ничего не можем предсказать и пока только наблюдаем за происходящим и пытаемся понять природу этого явления. Существует огромное количество микроводорослей, все они выделяют совершенно разные токсины, которые имеют совершенно разное воздействие на флору и фауну океана, и в том числе на человека. Возможно, в этот раз мы столкнулись с каким-то новым видом, который еще не знаем», – уточнил Винников.

Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся на расстоянии 300–400 километров от акватории. Поэтому они не могли спровоцировать гибель морских обитателей. Анализ сейсмической обстановки показал, что землетрясения на южной и средней Камчатке находятся на фоновом уровне, а значит, они также не могли оказать такого негативного воздействия.

Газета «Вести» вернется к этой теме немного позже в отдельной публикации.

– Какие меры принимаются в Петропавловске-Камчатском к родителям тех подростков, которые разъезжают по улицам на папиных авто?

– В Петропавловске-Камчатском на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города было рассмотрено шесть административных материалов в отношении несовершеннолетних, управляющих техническими средствами. Об этом сообщили в администрации ПКГО 6 октября.

Со ссылкой на слова членов комиссии уточняется, что «несмотря на явное нарушение, ни сами подростки, ни их законные представители не видят в этом поступке ничего особенного».

Так, отец одного из несовершеннолетних пытался убедить членов комиссии в том, что не видит ничего страшного, что его 16-летний сын ездит на машине. Напротив, мужчина считает, что еще до обучения в автошколе его ребенок научится мастерски управлять транспортом.

«Нередко в управлении транспортом подросткам удается избежать контроля со стороны взрослых. Воспользовавшись ситуацией, ребенок вполне может отправиться в опасное путешествие. Один из несовершеннолетних взял ключи машины и поехал кататься с друзьями, пока мама занималась домашними делами. Другая несовершеннолетняя самостоятельно взяла ключи у своего знакомого и поехала учиться навыкам вождения», – рассказали в комиссии.

По результатам рассмотрения материалов в отношении всех несовершеннолетних вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

«Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, будь то автомобиль, мотоцикл, мопед либо скутер. Такое право он получит только после наступления совершеннолетия – 18 лет – при наличии водительских прав. До этого момента только лишь вы будете виновны в том, что ребенок окажется за рулем, поскольку вы несете за него полную ответственность», – напомнили в комиссии родителям (законным представителям) несовершеннолетних.

– Что известно о деле актера Михаила Ефремова, который заявлял, что намерен подавать апелляционную жалобу на приговор суда?

– Актер Михаил Ефремов попросил о проведении дополнительного расследования, чтобы получить возможность смягчить наказание, к которому его приговорил суд. Мосгорсуд 20 октября оценит законность приговора, проинформировали в пресс-службе суда. «Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11 утра в Мосгорсуде», – сообщила пресс-секретарь суда. По ее словам, осужденного планируется привезти на заседание, но все зависит от дальнейшей обстановки с COVID-19.

Апелляции также подали скандально известный адвокат Ефремова Эльман Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты актера Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала машина.

Ранее Пресненский суд столицы направил дело актера Михаила Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб. Артист подал жалобу на свой приговор, согласно которой он более не отказывается от своей вины в деле о смертельном ДТП, указывает, что раскаивается и просит смягчить наказание. Свое странное поведение и путаные показания в ходе судебного разбирательства объясняет давлением со стороны адвоката Пашаева. По словам Ефремова, защитник якобы отговорил его от признательных показаний. Также ранее сообщалось, что Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО, в котором заявил, что готов возместить ущерб всем потерпевшим по делу о ДТП. Кроме того, стало известно, что он возместил 800 тысяч рублей морального ущерба старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Напомним, 8 сентября Михаилу Ефремову был вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. Гособвинение запрашивало для него 11 лет лишения свободы, но суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, оштрафовал на 800 тысяч рублей, запретив в течение трех лет управлять транспортными средствами. Артист был взят под стражу в зале суда и препровожден в СИЗО № 5 «Водник» г. Москвы. Правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) регулярно навещающие Ефремова, сообщают, что в камере, где содержится артист, хорошие условия, администрация СИЗО относится к нему с уважением, конфликтов с сокамерниками у артиста не было, жалоб на условия содержания у него нет.

Михаила Ефремова судили за аварию, которую он устроил 8 июня в центре Москвы. Заслуженный артист РФ в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вылетел на встречную полосу и врезался в проезжавший фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. От полученных травм водитель фургона скончался в больнице.

Новые адвокаты планируют уменьшить срок заключения виновника смерти Сергея Захарова. С Ефремовым сейчас работает Петр Хархорин, который считается одним из лучших адвокатов по делам, связанным с авариями.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."