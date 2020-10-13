Рубрика вопрос-ответ

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13 Октября 2020



– Как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке?

– Ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе становится напряженнее, количество подтвержденных случаев заболевания увеличивается. На оперативном совещании в краевом правительстве 12 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе усиливается контроль за соблюдением масочного режима, возможен ввод ограничений на проведения массовых мероприятий. Он уточнил, что контроль за соблюдением масочного режима надо усилить в аэропорту, поликлиниках и больницах, в общественном транспорте, в театре и кинотеатрах, а также в школах. Соответствующие поручения глава региона дал главам профильных министерств краевого правительства.

«К сожалению, у нас ситуация ухудшается, она ухудшается и в стране, ухудшается в мире. Нам нужно незамедлительно принимать меры по усилению контроля за масочным режимом, считаю, что нам нужно возвращаться к установлению ограничений в части проведения массовых мероприятий, а также проработать возможность обязательных экспресс-тестов в аэропорту», – подчеркнул губернатор.

В свою очередь врио краевого министра здравоохранения Марина Волкова сообщила, что темпы прироста COVID-19 в регионе приблизились к общероссийским: на Камчатке темп прироста составил 0,77%, в РФ – 1,1%. На сегодняшний день в Камчатском крае подтверждено 4 856 случаев коронавируса, из них 37 выявлено за последние сутки.

По ее словам, на стационарном лечении сейчас (12 октября. – Авт.) находятся 198 пациентов, с диагнозом пневмония – 170 человек, за сутки госпитализировано 9 пациентов. В краевой детской инфекционной больнице с диагнозом ковид лечатся 7 детей, из них два ребенка с пневмонией.

«Свободных коек у нас 56 с учетом Озерновской больницы. Если мы исключим Озерновскую больницу, то свободных коек в Петропавловске-Камчатском 28», – сказала Волкова. Она сообщила, что с 13 октября в режим «ковидного» моногоспиталя переводится краевой кожвендиспансер на 40 коек. Госпиталь на 30-м километре в Елизовском районе после подачи отопления в здание также будет передан под госпитализацию пациентов с коронавирусом.

«Пока в резерве находится городская больница № 1 в Петропавловске-Камчатском, куда госпитализируют пациентов по основным профилям», – сказала врио министра.

Глава краевого Минздрава отметила, что тестирование на коронавирус возобновится в елизовском аэропорту. Уже сформированы бригады для этой работы, прорабатывается вопрос по безналичной оплате за проведенные тесты.

Напомним, что в пик пандемии для работы с инфицированными COVID-19 пациентами были перепрофилированы восемь медицинских учреждений Камчатки. В них было развернуто 816 коек.

– Как происходит лечение ковидного больного, которого не положили в стационар?

– Для ответа на это вопрос мы обратились к пациенту (его имя и контактный телефон в редакции имеются), жителю Петропавловска-Камчатского, который заболел коронавирусом 2 октября. Он рассказал, что, почувствовав признаки недомогания, обратился по телефону в городскую поликлинику № 2, к которой приписан по месту жительства. На дом пришла врач, имя которой пациент назвать затруднился, по результатам осмотра предположительно диагностировала COVID-19 и назначила тест. Через день к нему на дом прибыла бригада медиков, которая провела тестирование. Результаты теста пациент узнал на восьмой день: ему позвонили из городской поликлиники № 2, сообщили, что результат положительный (то есть подтверждает наличие инфекции в организме) и пояснили, как осуществлять лечение. Ему порекомендовали регулярно измерять температуру тела и назначили курс медикаментов. Также по телефону пациенту сообщили, что 16 октября к нему приедут на дом брать повторный тест.

– По всему миру говорят о второй волне коронавируса. Как обстоит ситуация с распространением этой инфекции в России?

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России усложняется, так что нужно ответственно относиться к введенным мерам по борьбе с инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале «Россия 1».

«Эпидситуация в России усложняется. Мы готовились к этому. Имеем рост в 60 субъектах, в 20-ти ситуация стабильная, даже где-то к снижению», – рассказала она. Руководитель ведомства отметила, что в настоящее время медики фиксируют рост числа новых случаев среди людей старше 60 лет, у которых заболевание протекает в более тяжелой форме. При этом Попова подчеркнула, что основная категория заболевших – это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что рост заражения коронавирусом может достичь пика через неделю, а затем выйти на плато и начать снижаться. По его словам, данный сценарий возможен в том случае, если российские граждане будут соблюдать все необходимые противоэпидемические меры. При этом, если россияне не будут соблюдать ограничения, меры могут ужесточить для снижения уровня заболеваемости.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предположил, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января. Специалист отметил, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. По его словам, случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

Главный пульмонолог Минздрава России доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев ожидает, что пандемия коронавируса продлится еще не менее года. Он добавил, что осенью наблюдается предсказуемое повышение заболеваемости.

По официальным данным на 11 октября в России подтверждено 13 634 случая заражения COVID-19 за сутки. Это превышает пиковый показатель мая (11 656 случаев за сутки). Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 298 718 заболевших. Выздоровели с начала пандемии 1 020 442 человека, из них 4 240 – за минувшие сутки. За сутки от ковида умерли 149 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 22 597.

По числу суточного прироста заболеваемости лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ростовская область, Нижегородская область.

– Насколько обоснованы опасения родителей учеников по поводу полного перехода школ на дистанционное обучение?

– Разговоры о том, что в будущем обучение школьников будет полностью переведено на дистанционный режим, несерьезны, заявил президент.

«В этой связи вновь повторю: разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными», – сказал Путин на прошедшей в режиме видеоконференции встрече с педагогами и студентами педагогических вузов, приуроченной ко Дню учителя. По его словам, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, непосредственное общение ученика и учителя дают высокое качество образования.

– Слышала, что коронавирусом заразился Чубайс. Интересно, кто сообщил об этом?

– Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сам сообщил в своем Facebook, что заразился коронавирусом. По словам Чубайса, его тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным после командировки.

Как отметил руководитель компании, у него наблюдается небольшая температура и кашель, но при этом полностью сохраняется работоспособность. Анатолий Чубайс из-за болезни перешел на самоизоляцию.

Помимо этого, он обратился к россиянам с призывом беречь себя и носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

– В прошлом номере «Вести» сообщали, что губернатор Камчатского края посчитал меры, принимаемые местным Минздравом для организации вакцинации от гриппа, недостаточными. Как обстоит дело сейчас? И будут ли прививать от коронавируса?

– По данным Министерства здравоохранения Камчатского края на 9 октября, вакцинацию от гриппа прошли 57 тысяч 753 человека, в том числе 41 тысяча 342 взрослых и 16 тысяч 411 детей. Об этом сообщили в правительстве края 12 октября со ссылкой на слова врио министра здравоохранения Камчатского края Марины Волковой. «На пятницу против гриппа было привито 31,5% от плана, динамика за неделю всего 3,3%», – доложила она на оперативном совещании с главой региона. Она сообщила также, что вакцинация против COVID-19 еще не началась. «У нас сейчас подготовлены списки медицинских работников, которые дали свое согласие на проведение такой процедуры. Кроме того, должен пройти месяц после привития от гриппа, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса. На этой неделе мы начнем», – отметила врио министра.

Губернатор региона Владимир Солодов в свою очередь подчеркнул, что ситуация неприемлемая и требует более активных действий со стороны министерства здравоохранения.

В информации уточняется, что самый низкий процент охвата вакцинацией населения наблюдается в Усть-Большерецком и Усть-Камчатском муниципальных районах, а также детей в Петропавловск-Камчатском городском округе.

На сайте краевого правительства сообщается, что для удобства жителей организована работа выездных бригад медиков. В Петропавловске-Камчатском вакцинацию от гриппа можно пройти ежедневно (помимо воскресенья) с 14 до 18 часов в районе 6 километра. «С сегодняшнего дня на рынке 6 километра ежедневно с 14 до 18 часов будет работать выездная бригада, их работа также организована в Вилючинске, селе Мильково и в городе Елизово», – сказала Марина Волкова.

В селе Мильково мобильный пункт принимает жителей с 11 до 15 часов по понедельникам, средам, субботам возле входа в магазин «Центральный», по вторникам, пятницам и воскресеньям – возле магазина «Семейная корзинка». В Вилючинском городском округе и Елизовском муниципальном районе мобильный пункт вакцинации ежедневно выезжает на предприятия. Для прохождения вакцинации может обратиться любой желающий без признаков ОРВИ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

– Слышал, что из-за ситуации с загрязнением воды на Халактырском пляже возбудили уголовное дело. Расскажите об этом подробнее.

– В Главном следственном управлении СК России по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Следствием установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная (в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края) вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.

Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты.

Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований, результаты которых необходимы для оценки случившегося. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 7 октября.

Напомню, что Халактырский пляж попал в поле зрения общественности после сообщений серфингистов в социальных сетях о том, что океанская вода изменила цвет, после контакта с ней краснеют и опухают глаза, у некоторых ухудшается зрение. Позднее в Сети анонимными авторами были опубликованы снимки погибших морских животных. Ситуацию взял на контроль губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж.

– Что показало обследование Козельского полигона ядохимикатов, утечки которых могли послужить причиной загрязнения океанских прибрежных вод?

– Пробы, забранные специалистами на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах, не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. Ученые считают, что это место не могло стать причиной загрязнения Авачинской бухты. Об этом сообщается на сайте Правительства Камчатского края 12 октября.

«Воды, которые идут от реки Мутнушка, Налычева, ручья Мутный, попадают в северную часть Авачинского залива. Все течения идут с севера на юг. Именно поэтому мы предполагали, что если происходит техногенное отравление залива, то оно может происходит именно с этой стороны. Поэтому наш отряд сразу высадился туда, отобрали по схеме пробы воды на расстоянии от полигона, в местах впадения рек в залив, воды из океана вблизи от рек, была сделана аэрофотосъемка. Этот комплекс мероприятий показал, что фенолов, нефтепродуктов и тяжелых металлов в пробах воды нет. По ГОСТу эта вода относится к питьевой», – заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров в ходе брифинга журналистам.

Он также подчеркнул, что полигон в течение 20-ти лет находится под постоянным контролем целого ряда служб. «Раз в квартал в течение 20-ти лет на Козельском полигоне производится отбор образцов на все вредные токсичные элементы. В целом этот мониторинг тоже показал, что каких-либо существенных выбросов с Козельского полигона нет. В общем этот полигон существует уже 40 лет, там лежат ядохимикаты, и со временем его надо убирать. Подчеркну, полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе, поэтому его можно спокойно убирать из списка опасных», – сказал Алексей Озеров.

Помимо этого, причиной сложившейся ситуации в прибрежной акватории Тихого океана, по мнению специалистов, не мог стать и Радыгинский полигон.

«Что касается Радыгинского полигона, – на сегодняшний день он используется, как стрельбище, и там просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения», – дополнил руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков.

Проверки состояния военных полигонов проводили ученые, сотрудники Росприроднадзора, прокураторы, экологического надзора края и следственного комитета. Результаты проб не показали превышений по содержанию ядовитых веществ.

Ранее (8 октября) в правительстве края сообщили, что Козельский полигон ядохимикатов будет рекультивирован независимо от того, была ли утечка хранящихся там токсичных веществ. Об этом на встрече с представителем российского отделения Greenpeace заявил глава региона Владимир Солодов.

– Какой версии о причинах загрязнения океанской воды придерживаются ученые?

– Одна из основных версий, которую сейчас рассматривают ученые в качестве причины произошедшего в Авачинском заливе, – токсичные водоросли, вызывающие так называемые красные приливы. Об этом по итогам совещания, которое прошло 10 октября в региональном правительстве с участием губернатора Владимира Солодова, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, сообщили в правительстве края.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач – провести морские экспедиции и разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние. Красный прилив – это не значит, что вода красная. Это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях – на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог. Поэтому эта версия, как и другие, будет рассматриваться», – сказал Алексей Озеров.

Научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников дополнил, что в истории было очень много красных приливов, и все они имели разные масштабы: какие-то были локальными, какие-то глобальными. «Здесь мы ничего не можем предсказать и пока только наблюдаем за происходящим и пытаемся понять природу этого явления. Существует огромное количество микроводорослей, все они выделяют совершенно разные токсины, которые имеют совершенно разное воздействие на флору и фауну океана, и в том числе на человека. Возможно, в этот раз мы столкнулись с каким-то новым видом, который еще не знаем», – уточнил Винников.

Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся на расстоянии 300–400 километров от акватории. Поэтому они не могли спровоцировать гибель морских обитателей. Анализ сейсмической обстановки показал, что землетрясения на южной и средней Камчатке находятся на фоновом уровне, а значит, они также не могли оказать такого негативного воздействия.

Газета «Вести» вернется к этой теме немного позже в отдельной публикации.

– Какие меры принимаются в Петропавловске-Камчатском к родителям тех подростков, которые разъезжают по улицам на папиных авто?

– В Петропавловске-Камчатском на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города было рассмотрено шесть административных материалов в отношении несовершеннолетних, управляющих техническими средствами. Об этом сообщили в администрации ПКГО 6 октября.

Со ссылкой на слова членов комиссии уточняется, что «несмотря на явное нарушение, ни сами подростки, ни их законные представители не видят в этом поступке ничего особенного».

Так, отец одного из несовершеннолетних пытался убедить членов комиссии в том, что не видит ничего страшного, что его 16-летний сын ездит на машине. Напротив, мужчина считает, что еще до обучения в автошколе его ребенок научится мастерски управлять транспортом.

«Нередко в управлении транспортом подросткам удается избежать контроля со стороны взрослых. Воспользовавшись ситуацией, ребенок вполне может отправиться в опасное путешествие. Один из несовершеннолетних взял ключи машины и поехал кататься с друзьями, пока мама занималась домашними делами. Другая несовершеннолетняя самостоятельно взяла ключи у своего знакомого и поехала учиться навыкам вождения», – рассказали в комиссии.

По результатам рассмотрения материалов в отношении всех несовершеннолетних вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

«Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, будь то автомобиль, мотоцикл, мопед либо скутер. Такое право он получит только после наступления совершеннолетия – 18 лет – при наличии водительских прав. До этого момента только лишь вы будете виновны в том, что ребенок окажется за рулем, поскольку вы несете за него полную ответственность», – напомнили в комиссии родителям (законным представителям) несовершеннолетних.

– Что известно о деле актера Михаила Ефремова, который заявлял, что намерен подавать апелляционную жалобу на приговор суда?

– Актер Михаил Ефремов попросил о проведении дополнительного расследования, чтобы получить возможность смягчить наказание, к которому его приговорил суд. Мосгорсуд 20 октября оценит законность приговора, проинформировали в пресс-службе суда. «Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11 утра в Мосгорсуде», – сообщила пресс-секретарь суда. По ее словам, осужденного планируется привезти на заседание, но все зависит от дальнейшей обстановки с COVID-19.

Апелляции также подали скандально известный адвокат Ефремова Эльман Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты актера Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала машина.

Ранее Пресненский суд столицы направил дело актера Михаила Ефремова в Мосгорсуд для рассмотрения апелляционных жалоб. Артист подал жалобу на свой приговор, согласно которой он более не отказывается от своей вины в деле о смертельном ДТП, указывает, что раскаивается и просит смягчить наказание. Свое странное поведение и путаные показания в ходе судебного разбирательства объясняет давлением со стороны адвоката Пашаева. По словам Ефремова, защитник якобы отговорил его от признательных показаний. Также ранее сообщалось, что Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО, в котором заявил, что готов возместить ущерб всем потерпевшим по делу о ДТП. Кроме того, стало известно, что он возместил 800 тысяч рублей морального ущерба старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Напомним, 8 сентября Михаилу Ефремову был вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. Гособвинение запрашивало для него 11 лет лишения свободы, но суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, оштрафовал на 800 тысяч рублей, запретив в течение трех лет управлять транспортными средствами. Артист был взят под стражу в зале суда и препровожден в СИЗО № 5 «Водник» г. Москвы. Правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) регулярно навещающие Ефремова, сообщают, что в камере, где содержится артист, хорошие условия, администрация СИЗО относится к нему с уважением, конфликтов с сокамерниками у артиста не было, жалоб на условия содержания у него нет.

Михаила Ефремова судили за аварию, которую он устроил 8 июня в центре Москвы. Заслуженный артист РФ в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вылетел на встречную полосу и врезался в проезжавший фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. От полученных травм водитель фургона скончался в больнице.

Новые адвокаты планируют уменьшить срок заключения виновника смерти Сергея Захарова. С Ефремовым сейчас работает Петр Хархорин, который считается одним из лучших адвокатов по делам, связанным с авариями.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА