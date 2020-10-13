РЕЗИНОВЫЙ БУМ

13 Октября 2020



В своих публикация «Вести» неоднократно рассматривали такой важный для нашего края и особенно для краевого центра вопрос, как утилизация использованных автомобильных покрышек («В» от 03.07.2018 г. «Невыносимый мусор», от 24.07.2018 г. «Невыносимый мусор - 2», от 14.08.2018 г. «Подход к отходам», от 2.10.2018 г. «Отход-им» и от 12.11.2019 г. «Камчатский ОНФ – шум у моря»). Вопрос этот важен потому, что с наступлением осеннего и весеннего сезонов площадки для складирования бытовых отходов (выражаясь по-простому – помойки) превращаются в несанкционированные склады отработанных автопокрышек (далее – покрышки), которые, как известно, являются отходами IV класса опасности. Это отходы, в состав которых входят компоненты, захоронение которых запрещается Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Поэтому покрышки запрещено выбрасывать, где вздумается. При этом сразу встает вопрос: что с ними делать? Разумеется, в рамках законодательства.

9 октября 2020 года эта многолетняя и сложная проблема, похоже, нашла свое решение. В этот день на сайте Агентства по обращению с отходами Камчатского края (далее – Агентство) появилось следующее сообщение:

«На Камчатке запущен проект по приему автомобильных покрышек, которые будут перерабатывать в сырье для изготовления полимер-резиновых изделий. Он включает компенсацию жителям стоимости шин при их сдаче на специализированные предприятия. Получать по 100 рублей за каждую сданную покрышку жители будут с 10 октября. «По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодовая мы разработали и внедряем на Камчатке механизм по приемке шин от населения за плату. Соглашение с предпринимателями мы уже заключили, и 10 октября будут открыты два пункта приема старых шин. Один расположен в районе кольца хлебозавода на улице Тундровая, 1. Второй пункт находится у мусороперерабатывающего завода, на въезде на городскую свалку № 1, расположенную рядом с поселком Дальний», – рассказал руководитель Агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрей Кудрин.

По его словам, в пункте приема на улице Тундровая, 1 в Петропавловске шины будут принимать поштучно или небольшими партиями, до двух комплектов, в рабочие дни с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходной. Большое количество покрышек одновременно можно будет сдать на территории городской свалки № 1 с 8:00 до 19:00 ежедневно.

«Важно, что проект состоит из двух частей, это приемка и утилизация. У юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые будут принимать шины, должна быть лицензия на утилизацию, на получение вторичного продукта – резиновой крошки, из которой будут изготавливать изделия», – добавил руководитель агентства.

В агентстве по обращению с отходами обратили особое внимание, что шины принимают без дисков. При сдаче при себе необходимо иметь паспорт. После того, как проект будет опробован в Петропавловске-Камчатском, планируется распространить опыт и на другие районы. Тариф для жителей края единый: камчатцы смогут получить 100 рублей за покрышку независимо от ее размера. На пункте приема покрышки пересчитают, взвесят, оформят документы и выплатят компенсацию.

Напомним, поручение разработать механизм компенсации жителям стоимости шин при их сдаче на специализированные предприятия ранее дал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Данная мера позволит собрать значительное количество отработанных автопокрышек, которые относятся к отходам IV класса опасности».

Прежде чем рассказать о новом проекте подробнее, кратко напомню историю вопроса.

До 10 октября покрышки можно было сдать в пять пунктов приема, расположенных на территории городского округа. При этом граждане, сдающие покрышки, должны были за это еще и заплатить. Стоимость приема покрышек составляла:

- от легкового автотранспорта – 100 рублей / шт.;

- от внедорожного автотранспорта – 150 рублей / шт.;

- от грузового автотранспорта – 300 рублей / шт.

Для пенсионеров был предусмотрен прием одного комплекта покрышек бесплатно.

Разумеется, с учетом таких условий мало кто утруждал себя доставкой покрышек в пункты приема. Проще было сложить их в лучшем случае у ближайшей помойки, а в худшем – сбросить в овраг или прямо у гаража. Многие жители города так и поступали. В результате этого склоны сопок, пустыри и пригородная лесополоса были в буквальном смысле завалены резиновой «отработкой». Ответственность за подобные действия оговорена законодательством. В соответствии со статьей 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях за сжигание или захоронение отработанных покрышек предусмотрено наложение административного штрафа на физических лиц от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц – от двух до тридцати тысяч, а на индивидуальных предпринимателей – от двух до пятидесяти тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штраф для юридических лиц предусмотрен в размере от 10 до 250 тысяч рублей или трехмесячное приостановление деятельности. Если покрышки были выброшены, сожжены, и это причинило либо создало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, то к нарушителю применяется уже уголовная ответственность. По статье 247 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов) предусмотрено наказание от штрафа в размере 200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) при угрозе причинения вреда и до восьми лет лишения свободы, если деяние повлекло смерть человека или массовое заболевание людей.

Однако, несмотря на предусмотренные законом меры наказания, справиться с бесконтрольным складированием, а проще говоря, свалкой покрышек где попало краевое Агентство по обращению с отходами, Контрольное управление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Управление государственного экологического надзора по Камчатскому краю попросту не могли. Главной причиной, по словам представителей этих ведомств, было отсутствие возможности установить хозяина выброшенных покрышек, чтобы привлечь его к ответственности.

Так шли годы, свалки покрышек становились все больше. Пока, наконец с 10 октября 2020 года не вступил в действие новый порядок.

Теперь подробнее о нем. Порядок утвержден постановлением Правительства Камчатского края от 07.10.2020 года № 395-п «Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с принятием от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины». Суть сводится к тому, что специализированные организации, осуществляющие прием у населения покрышек, их перевозку и утилизацию будут получать компенсацию и финансовое обеспечение затрат. Субсидии будут предоставляться Агентством по обращению с отходами Камчатского края, до которого будут доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.

Организации, осуществляющие такую деятельность в обязательном порядке должны иметь лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления I–IV классов опасности на территории Камчатского края.

Между агентством и получателем субсидии заключается соглашение на один финансовый год.

Размер субсидии, предоставляемой ее получателю на финансовое обеспечение затрат, определяется по формуле:

W – размер субсидии, предусмотренный в краевом бюджете на финансовый год на оплату гражданам за сдаваемую авторезину с учетом оплаты банковской комиссии за снятие средств субсидии с расчетного счета в кассу предприятия в соответствии с условиями банковского обслуживания;

Di – планируемая получателем субсидии оплата гражданам за сдаваемую авторезину в течение срока, не превышающего 3 месяцев в соответствии со справкой-расчетом;

n – количество получателей субсидий.

Размер субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, определяется по формуле:

S – размер субсидии, предусмотренный в краевом бюджете на финансовый год на возмещение расходов на утилизацию авторезины;

Mi – заявленная получателем субсидии к возмещению сумма расходов на утилизацию авторезины (из расчета 1 килограмм утилизированной авторезины = 40 рублей);

n – количество получателей субсидий.

Что касается суммы за одну сданную покрышку (100 рублей), то, по словам руководителя Агентства Андрея Кудрина, она рассчитывалась с учетом затрат на утилизацию, доставку и временное хранение, исходя из стоимости за один килограмм и для удобства граждан была адаптирована под одну единицу (покрышку).

Результат введения нового порядка не заставил себя долго ждать. Произошел настоящий бум. Уже на следующий день, 11 октября, в социальных сетях появились снимки верениц автомашин, загруженных покрышками, направляющихся к пункту приема. По неподтвержденной информации кое-где с придомовых территорий уже начали исчезать покрышки, которые жильцы использовали в качестве клумб. Высказываются и опасения по поводу снятия колес с припаркованных автомобилей.

Когда-то в Советском Союзе таким же образом была решена проблема использованной стеклотары. Будем надеяться, что реализация нового порядка оправдает ожидания.

P.S. Пока верстался номер, появилась информация из Агентства по обращению с отходами Камчатского края о том, что уже к середине дня 13 октября пункты приема приняли 23 тысячи покрышек. Места для складирования переполнены, в связи с чем прием утиля временно приостановлен и будет возобновлен через 3–5 дней.

Семен ШЕСТИПАЛЫЙ