РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

Печать
PDF

20 Октября 2020

– До какого времени на Камчатке продлен обязательный масочный режим?

– Согласно постановлению губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 183 от 16 октября «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», до 1 ноября 2020 года включительно на территории Камчатского края сохраняется обязательный масочный режим для граждан при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения.

Сохраняется требование к соблюдению дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случае оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

– Изменился ли режим работы кафе и ресторанов из-за распространения коронавируса в регионе?

На Камчатке всем заведениям общественного питания запретили принимать посетителей после 23-х часов. Позже разрешается работать только навынос. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 183 от 16 октября 2020 года. «Ограничить время работы предприятий общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания) до 23:00, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких предприятий», – указывается в документе.

Напомним, что ранее, после продолжительного перерыва, вызванного введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Камчатском крае, заведениям общественного питания разрешили возобновить работу с 13 августа.

– Как выглядит статистика по коронавирусу на Камчатке?

По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф на 20 октября, на Камчатке случаи заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки подтвердились еще у 51 человека. Всего с начала пандемии в крае лабораторно подтверждены 5 222 случая заболевания COVID-19, выздоровели 3 467 человек. Как сообщил заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский, в  крае развернуто 300 «ковидных» коек, из них 273 заняты.  Он пояснил, что сокращение коечного фонда произошло из-за закрытия «ковидного» стационара на базе больницы в пос. Озерновский, где были развернуты 30 коек.

По официальным данным, с начала пандемии на Камчатке от COVID-19 скончались 70 человек.

Напомним, в пик пандемии для работы с инфицированными COVID-19 были перепрофилированы восемь медицинских учреждений края. В них было развернуто 816 коек.

– Фиксируются ли в настоящее время вспышки заболеваемости коронавирусом на Камчатке? Если фиксируются, то где?

– На Камчатке зарегистрировали вспышку ковида в селе Соболево. В район отправились специалисты Роспотребнадзора и Центра СПИД. Об этом 16 октября сообщили в краевом Минздраве. На указанный день было зарегистрировано 13 заболевших коронавирусом. В настоящее время трое направлены в больницы Петропавловска, где уже получают необходимую помощь, 10 человек находятся на амбулаторном лечении. На помощь соболевским медикам отправились инфекционист Центра СПИД и эпидемиолог Роспотребнадзора. Они доставят дополнительную партию тестов и расходные материалы. В Министерстве здравоохранения Камчатского края отметили, что в Соболевской больнице в достаточном количестве имеются аппараты ИВЛ, СИЗы и необходимые медикаменты. В администрации района сообщили, что в настоящее время в Соболево нет иногородних вахтовых рабочих.

Соболевское сельское поселение расположено на западном побережье Камчатки, расстояние от него до Петропавловска-Камчатского составляет 389 километров. Численность населения в Соболево – 1 649 человек.

– Слышал, у нас открыли мемориал врачам, погибшим из-за коронавируса. Хотелось бы узнать об этом подробнее.

– Мемориальная доска сотрудникам, отдавшим жизни в борьбе с COVID-19, открыта на здании станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Торжественная церемония прошла 15 октября. Участие в ней приняли коллеги, родные и близкие погибших. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

На памятной доске увековечены имена фельдшера Галины Синцовой и водителя скорой помощи Федора Хижняка. Установку памятного знака инициировал коллектив Петропавловск-Камчатской городской станции скорой медицинской помощи. Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов.

На табличке написано: «Выполняя профессиональный долг, отдали свои жизни в борьбе с эпидемией COVID-19».

Напомним, что в мае на Петропавловск-Камчатской городской станции скорой помощи среди работников произошла вспышка заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз – коронавирус подтвердился у 110 сотрудников. Двое из них погибли.

– Началась ли вакцинация от коронавируса на Камчатке? Если да, кого привили первыми?

– 16 октября 20 медицинских работников Камчатского края получили первую прививку, предварительно пройдя тест на коронавирус, сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края. «В этой прививочной кампании предложено участвовать всем медицинским работникам полуострова, поскольку с ковидными пациентами сталкиваются не только в госпиталях, но и в поликлиниках. Участие в прививочной кампании добровольное, коллегам предоставлена вся информация об этой прививке, в том числе и о противопоказаниях», – процитировали в Минздраве слова главного врача Петропавловской городской поликлиники № 1 Ирины Вайнес.

Она дополнила, что вакцину вводят тем, кто не болел коронавирусом, поскольку у переболевших должен выработаться свой иммунитет.

В информации уточняется, что процедура была проведена на базе горбольницы № 1. Через месяц медикам будет введена повторная доза. По мнению разработчиков вакцины, за это время в организме должны начать вырабатываться антитела. Ожидается, что в ближайшее время вакцинацию пройдут 42 медработника.

Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции называется «Гам-Ковид-Вак». Она произведена в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

– Какие лекарства можно использовать для лечения коронавируса и какие есть в продаже в Петропавловске-Камчатском?

– При подготовке ответа на этот вопрос я обратилась к директору Государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатфармация» Екатерине Колгановой. Она пояснила, что в сети аптек «Камчатфармации» в настоящее время в достаточном количестве имеется ряд антивирусных препаратов и антибиотиков, использующихся для лечения новой коронавирусной инфекции. Так, гидроксилохлорохин отпускается как для обеспечения лечебных учреждений, так и в розницу для граждан, но строго по рецепту врача. Из противовирусных препаратов, которые продаются без рецепта врача, в наличии имеются ингавирин, кагоцел, арбидол и другие, как, впрочем, и в других аптеках. Что касается такого широко разрекламированного лекарства, как фавипиравир, в продаже его пока нет, но направлен запрос производителю, – дополнила директор предприятия. Она подчеркнула, что лечение может производиться только под наблюдением лечащего врача.

Ранее, 3 сентября, российский Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которых говорится, что для лечения коронавируса ведомство разрешает использовать препараты фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир. 14 октября фавипиравир был включен в список жизненно необходимых, после чего вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о пересмотре цен на препараты фавипиравира, так как теперь их стоимость будет регулироваться государством. Напомню, что ранее антикоронавирусный препарат «Арепливир», созданный на основе фавипиравира, компания-производитель «Промомед» оценила в 12 320 рублей за упаковку.

– Какие новые правила при начислении пенсии вступили в силу в России?

– С 18 октября приказом Минтруда изменились правила доставки пенсий в России. Теперь дата начисления выплаты не будет зависеть от банка, через который проводятся средства. Получатели пенсий при переходе в другой банк имеют право оставить прежнюю дату поступления денег. «Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо, в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другой уже 23-го. Конечно, это вызывало неудобства», – пояснила смысл нововведения заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В Минтруде напомнили, что пенсионеры, согласно действующему законодательству, по-прежнему могут выбирать, где получать выплаты: через почту или банк. Если пенсионер выбирает «Почту России», то пенсию или будет приносить на дом почтальон, или человек может прийти за ней самостоятельно в почтовое отделение по месту жительства. Дату получения выплаты устанавливают для каждого пенсионера, исходя из графика доставки пенсии.

Второй способ получения пенсии – через банк. Выплаты можно получить как в кассе, так и на банковскую карту. Деньги будут приходить на счет в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда России. «Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты», – говорится в сообщении Минтруда.

О сделанном выборе доставки или его изменении каждому пенсионеру следует уведомить ПФР любым удобным способом: письменно, подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или в МФЦ, либо в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Заявителю необходимо указать способ получения пенсии, а также реквизиты счета, если он хочет получать деньги через банк.

Ранее Минтруд внес изменения в правила выплаты пенсий: теперь, как следует из текста приказа ведомства, дата поступления денег будет зависеть не от правил того или иного банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером.

– Что нужно сделать для того, чтобы перевести пенсионные накопления из одного фонда в другой, и когда возможен такой переход?

– Граждане, формирующие пенсионные накопления, самостоятельно выбирают страховщика, который будет ими управлять: Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если гражданин решил в текущем году сменить страховщика, то заявление об этом необходимо подать до 1 декабря, сообщили в Пенсионном фонде Российской Федерации.

В информации подчеркивается, что смена страховщика пенсионных накоплений происходит при переходе из одного НПФ в другой, а также при переходе из ПФР в НПФ или из НПФ в ПФР. При переводе пенсионных накоплений из одной управляющей компании в другую смены страховщика не происходит – им остается Пенсионный фонд России.

Принимая решение о смене страховщика важно помнить, что переход от одного к другому чаще, чем один раз в пять лет может повлечь потерю инвестиционного дохода.

В 2020 году направить заявление о досрочном переходе к другому страховщику и не потерять инвестиционный доход могут граждане, которые начали формировать свои пенсионные накопления у текущего страховщика в 2016 году. Во всех остальных случаях досрочный переход может повлечь потерю инвестиционного дохода. Информация о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств отражается в уведомлении, которое выдается гражданину при подаче заявления.

Подать заявление о переводе пенсионных накоплений в другой фонд или ПФР можно до 1 декабря. Если гражданин изменит свое решение, то в течение декабря он может отозвать поданное заявление о переходе.

Заявление можно подать в электронном виде через портал государственных услуг, лично или через представителя в клиентскую службу ПФР.

– Узнала, что на Камчатке открыли энергокласс. Расскажите об этом подробнее.

Первый в Камчатском крае энергокласс открылся на базе Камчатского морского энергетического техникума. Открыло его ПАО «Камчатскэнерго» (входит в группу «РусГидро»), сообщили в энергокомпании.

«Торжественная церемония открытия энергокласса состоялась 14 октября. В рамках открытия было подписано соглашение о сотрудничестве, которое определяет основные положения взаимодействия компании с образовательным учреждением в целях профориентации молодежи, развития инженерных способностей, мотивации и подготовки учащихся школ к освоению технических специальностей по энергетическому профилю за счет совместной реализации проекта «Энергокласс» «РусГидро» в Петропавловске-Камчатском», – сказали энергетики. В компании уточнили, что в камчатский энергокласс рассчитан на обучение 40 школьников из 14 школ Петропавловска-Камчатского, включая воспитанников школы-интерната. Программа обучения рассчитана на три года. В ходе бесплатного обучения, которое будет проходить в свободное от основной учебы время, эксперты «РусГидро» и преподаватели партнерских образовательных организаций познакомят школьников с профильными предметами, такими как: «История энергетики», «Теория решения изобретательских задач», «Геология», «Основы гидроэнергетики» и другими. Углубленная довузовская подготовка по физике и математике и, главное, изучение профильных предметов энергетической направленности помогут сделать школьникам осознанный выбор будущей профессии, считают в компании.

Энергоклассы «РусГидро» – один из механизмов реализации программы опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту». Проект реализуется с 2010 года в 11 регионах присутствия компании на базе партнерских образовательных организаций. Цель проекта: профессиональная ориентация школьников 9–11 классов, популяризация профессии энергетика, знакомство с энергетической отраслью и деятельностью группы «РусГидро», а также поддержка инженерно-технического творчества учащихся. За время реализации проекта 85% выпускников энергоклассов выбрали профильные направления обучения в технических вузах, в т.ч. в вузах-партнерах компании: МЭИ, Волжском филиале МЭИ, Саяно-Шушенском филиале СФУ, регулярно проходят практику на энергообъектах компании.

– В центре Петропавловска-Камчатского вырубили деревья, которые много лет служили украшением города. Кому они помешали и на каком основании их вырубили?

– Уточним, что в Петропавловске-Камчатском вырубили деревья, которые росли напротив здания краевого суда, что вызвало возмущение граждан и активное обсуждение случившегося в соцсетях. В городской мэрии пояснили, что земельный участок, прилегающий к зданию суда по улице Ленинской, сформирован. А это означает, что разрешение на снос зеленых насаждений получать не нужно. «Вырубка производилась силами и средствами Камчатского краевого суда...» – уточнили в администрации ПКГО. В краевом суде в свою очередь сообщили, что прокомментируют вырубку в течение суток.

15 октября появился официальный комментарий: «В настоящее время начаты работы по рекультивации зеленых насаждений в соответствии с заключением государственного лесного инспектора Камчатского края, согласно которому тополя и рябины посадки середины 1950-х годов, находящиеся на территории, прилегающей к зданию на улице Ленинской, 52, признаны усыхающими и требующими рубки, так как имеют опасный наклон в сторону тротуара и угрожают травмированием пешеходов в случае ветровала», – ответили в краевом суде.

– Увеличатся ли тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах?

– Тарифы на оплату взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах утверждены постановлением Правительства Камчатского края  № 383-П от 30 сентября 2020 года «Об установлении минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае на 2021 год». Минимальный размер взноса с квадратного метра жилплощади увеличен на 40 копеек в каждом муниципальном образовании. Так, согласно документу, в Петропавловске-Камчатском размер тарифа на капитальный ремонт составит 10,10 рубля, в Елизовском районе – 8,80 рубля, а в Вилючинске – 9,60 рубля. Самый высокий в крае тариф на капитальный ремонт по-прежнему останется в поселке Палана – 10,40 рубля, а самый маленький в Мильковском районе – 8,60 рубля. Новые тарифы будут действовать в регионе с 1 января в течение следующего года.

– Везде пишут о дезинфекции помещений в школах и детских садах, которую проводят из-за коронавируса. А как обстоит дело с детскими площадками? Кто их обрабатывает?

– Санитарная обработка муниципальных детских площадок проводится Службой благоустройства, сообщили в мэрии Петропавловска-Камчатского. Так, 15 октября дезинфекция проходила, в том числе на площадках на пр. 50 лет Октября и на бульваре Рыбацкой Славы. «Каждую детскую площадку специализированные бригады дезинфицируют до двух раз в неделю. Ежедневно обрабатывается порядка 25–30 объектов», – рассказали в Службе благоустройства городского округа. Там отметили, что в городе более 150 муниципальных детских площадок. Их еженедельная обработка дезинфицирующими растворами проводится для предупреждения распространения COVID-19.

– Кто контролирует соблюдение карантинных мер по коронавирусу в общественном транспорте и как часто это делается?

– В Петропавловске-Камчатском контрольные мероприятия по соблюдению перевозчиками санитарных мер в связи с распространением COVID-19 проходят ежедневно. Рейды проводятся на разворотной площадке на 10 км, остановочных пунктах «ДК СРВ», «Госпиталь», «Центральный рынок», в районе микрорайона Горизонт, на конечных остановках на улицах Ларина и Дальневосточная, а также по ходу следования маршрутов. Об этом сообщили в администрации города. В ведомстве пояснили, что представители Службы автомобильных дорог совместно с сотрудниками полиции проверяют наличие средств индивидуальной защиты: для водителей это маски, перчатки и средства дезинфекции; для пассажиров общественного транспорта – обязательное ношение масок.

Сообщается, что в ходе рейдов контролеры проводят профилактические беседы с гражданами о необходимости соблюдать масочный режим в закрытых пространствах, для того чтобы обезопасить себя и окружающих от распространения инфекции COVID-19. Отмечается, что соответствующие предупреждающие таблички размещены на всех пассажирских автобусах в Петропавловске-Камчатском.

Одновременно во время проверок внимание водителей акцентируют на необходимости дезинфекции салонов автобусов. Профилактические мероприятия они должны проводить на конечных остановках. Главная задача рейдов – принять максимальные меры для охраны жизни и здоровья горожан, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции, дополнили в администрации.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."