РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

20 Октября 2020



– До какого времени на Камчатке продлен обязательный масочный режим?

– Согласно постановлению губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 183 от 16 октября «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», до 1 ноября 2020 года включительно на территории Камчатского края сохраняется обязательный масочный режим для граждан при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения.

Сохраняется требование к соблюдению дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случае оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

– Изменился ли режим работы кафе и ресторанов из-за распространения коронавируса в регионе?

– На Камчатке всем заведениям общественного питания запретили принимать посетителей после 23-х часов. Позже разрешается работать только навынос. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края Владимира Солодова № 183 от 16 октября 2020 года. «Ограничить время работы предприятий общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания) до 23:00, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких предприятий», – указывается в документе.

Напомним, что ранее, после продолжительного перерыва, вызванного введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Камчатском крае, заведениям общественного питания разрешили возобновить работу с 13 августа.

– Как выглядит статистика по коронавирусу на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф на 20 октября, на Камчатке случаи заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки подтвердились еще у 51 человека. Всего с начала пандемии в крае лабораторно подтверждены 5 222 случая заболевания COVID-19, выздоровели 3 467 человек. Как сообщил заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский, в крае развернуто 300 «ковидных» коек, из них 273 заняты. Он пояснил, что сокращение коечного фонда произошло из-за закрытия «ковидного» стационара на базе больницы в пос. Озерновский, где были развернуты 30 коек.

По официальным данным, с начала пандемии на Камчатке от COVID-19 скончались 70 человек.

Напомним, в пик пандемии для работы с инфицированными COVID-19 были перепрофилированы восемь медицинских учреждений края. В них было развернуто 816 коек.

– Фиксируются ли в настоящее время вспышки заболеваемости коронавирусом на Камчатке? Если фиксируются, то где?

– На Камчатке зарегистрировали вспышку ковида в селе Соболево. В район отправились специалисты Роспотребнадзора и Центра СПИД. Об этом 16 октября сообщили в краевом Минздраве. На указанный день было зарегистрировано 13 заболевших коронавирусом. В настоящее время трое направлены в больницы Петропавловска, где уже получают необходимую помощь, 10 человек находятся на амбулаторном лечении. На помощь соболевским медикам отправились инфекционист Центра СПИД и эпидемиолог Роспотребнадзора. Они доставят дополнительную партию тестов и расходные материалы. В Министерстве здравоохранения Камчатского края отметили, что в Соболевской больнице в достаточном количестве имеются аппараты ИВЛ, СИЗы и необходимые медикаменты. В администрации района сообщили, что в настоящее время в Соболево нет иногородних вахтовых рабочих.

Соболевское сельское поселение расположено на западном побережье Камчатки, расстояние от него до Петропавловска-Камчатского составляет 389 километров. Численность населения в Соболево – 1 649 человек.

– Слышал, у нас открыли мемориал врачам, погибшим из-за коронавируса. Хотелось бы узнать об этом подробнее.

– Мемориальная доска сотрудникам, отдавшим жизни в борьбе с COVID-19, открыта на здании станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Торжественная церемония прошла 15 октября. Участие в ней приняли коллеги, родные и близкие погибших. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

На памятной доске увековечены имена фельдшера Галины Синцовой и водителя скорой помощи Федора Хижняка. Установку памятного знака инициировал коллектив Петропавловск-Камчатской городской станции скорой медицинской помощи. Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов.

На табличке написано: «Выполняя профессиональный долг, отдали свои жизни в борьбе с эпидемией COVID-19».

Напомним, что в мае на Петропавловск-Камчатской городской станции скорой помощи среди работников произошла вспышка заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз – коронавирус подтвердился у 110 сотрудников. Двое из них погибли.

– Началась ли вакцинация от коронавируса на Камчатке? Если да, кого привили первыми?

– 16 октября 20 медицинских работников Камчатского края получили первую прививку, предварительно пройдя тест на коронавирус, сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края. «В этой прививочной кампании предложено участвовать всем медицинским работникам полуострова, поскольку с ковидными пациентами сталкиваются не только в госпиталях, но и в поликлиниках. Участие в прививочной кампании добровольное, коллегам предоставлена вся информация об этой прививке, в том числе и о противопоказаниях», – процитировали в Минздраве слова главного врача Петропавловской городской поликлиники № 1 Ирины Вайнес.

Она дополнила, что вакцину вводят тем, кто не болел коронавирусом, поскольку у переболевших должен выработаться свой иммунитет.

В информации уточняется, что процедура была проведена на базе горбольницы № 1. Через месяц медикам будет введена повторная доза. По мнению разработчиков вакцины, за это время в организме должны начать вырабатываться антитела. Ожидается, что в ближайшее время вакцинацию пройдут 42 медработника.

Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции называется «Гам-Ковид-Вак». Она произведена в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

– Какие лекарства можно использовать для лечения коронавируса и какие есть в продаже в Петропавловске-Камчатском?

– При подготовке ответа на этот вопрос я обратилась к директору Государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатфармация» Екатерине Колгановой. Она пояснила, что в сети аптек «Камчатфармации» в настоящее время в достаточном количестве имеется ряд антивирусных препаратов и антибиотиков, использующихся для лечения новой коронавирусной инфекции. Так, гидроксилохлорохин отпускается как для обеспечения лечебных учреждений, так и в розницу для граждан, но строго по рецепту врача. Из противовирусных препаратов, которые продаются без рецепта врача, в наличии имеются ингавирин, кагоцел, арбидол и другие, как, впрочем, и в других аптеках. Что касается такого широко разрекламированного лекарства, как фавипиравир, в продаже его пока нет, но направлен запрос производителю, – дополнила директор предприятия. Она подчеркнула, что лечение может производиться только под наблюдением лечащего врача.

Ранее, 3 сентября, российский Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которых говорится, что для лечения коронавируса ведомство разрешает использовать препараты фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир. 14 октября фавипиравир был включен в список жизненно необходимых, после чего вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о пересмотре цен на препараты фавипиравира, так как теперь их стоимость будет регулироваться государством. Напомню, что ранее антикоронавирусный препарат «Арепливир», созданный на основе фавипиравира, компания-производитель «Промомед» оценила в 12 320 рублей за упаковку.

– Какие новые правила при начислении пенсии вступили в силу в России?

– С 18 октября приказом Минтруда изменились правила доставки пенсий в России. Теперь дата начисления выплаты не будет зависеть от банка, через который проводятся средства. Получатели пенсий при переходе в другой банк имеют право оставить прежнюю дату поступления денег. «Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо, в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другой уже 23-го. Конечно, это вызывало неудобства», – пояснила смысл нововведения заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В Минтруде напомнили, что пенсионеры, согласно действующему законодательству, по-прежнему могут выбирать, где получать выплаты: через почту или банк. Если пенсионер выбирает «Почту России», то пенсию или будет приносить на дом почтальон, или человек может прийти за ней самостоятельно в почтовое отделение по месту жительства. Дату получения выплаты устанавливают для каждого пенсионера, исходя из графика доставки пенсии.

Второй способ получения пенсии – через банк. Выплаты можно получить как в кассе, так и на банковскую карту. Деньги будут приходить на счет в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда России. «Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты», – говорится в сообщении Минтруда.

О сделанном выборе доставки или его изменении каждому пенсионеру следует уведомить ПФР любым удобным способом: письменно, подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или в МФЦ, либо в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. Заявителю необходимо указать способ получения пенсии, а также реквизиты счета, если он хочет получать деньги через банк.

Ранее Минтруд внес изменения в правила выплаты пенсий: теперь, как следует из текста приказа ведомства, дата поступления денег будет зависеть не от правил того или иного банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером.

– Что нужно сделать для того, чтобы перевести пенсионные накопления из одного фонда в другой, и когда возможен такой переход?

– Граждане, формирующие пенсионные накопления, самостоятельно выбирают страховщика, который будет ими управлять: Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если гражданин решил в текущем году сменить страховщика, то заявление об этом необходимо подать до 1 декабря, сообщили в Пенсионном фонде Российской Федерации.

В информации подчеркивается, что смена страховщика пенсионных накоплений происходит при переходе из одного НПФ в другой, а также при переходе из ПФР в НПФ или из НПФ в ПФР. При переводе пенсионных накоплений из одной управляющей компании в другую смены страховщика не происходит – им остается Пенсионный фонд России.

Принимая решение о смене страховщика важно помнить, что переход от одного к другому чаще, чем один раз в пять лет может повлечь потерю инвестиционного дохода.

В 2020 году направить заявление о досрочном переходе к другому страховщику и не потерять инвестиционный доход могут граждане, которые начали формировать свои пенсионные накопления у текущего страховщика в 2016 году. Во всех остальных случаях досрочный переход может повлечь потерю инвестиционного дохода. Информация о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств отражается в уведомлении, которое выдается гражданину при подаче заявления.

Подать заявление о переводе пенсионных накоплений в другой фонд или ПФР можно до 1 декабря. Если гражданин изменит свое решение, то в течение декабря он может отозвать поданное заявление о переходе.

Заявление можно подать в электронном виде через портал государственных услуг, лично или через представителя в клиентскую службу ПФР.

– Узнала, что на Камчатке открыли энергокласс. Расскажите об этом подробнее.

– Первый в Камчатском крае энергокласс открылся на базе Камчатского морского энергетического техникума. Открыло его ПАО «Камчатскэнерго» (входит в группу «РусГидро»), сообщили в энергокомпании.

«Торжественная церемония открытия энергокласса состоялась 14 октября. В рамках открытия было подписано соглашение о сотрудничестве, которое определяет основные положения взаимодействия компании с образовательным учреждением в целях профориентации молодежи, развития инженерных способностей, мотивации и подготовки учащихся школ к освоению технических специальностей по энергетическому профилю за счет совместной реализации проекта «Энергокласс» «РусГидро» в Петропавловске-Камчатском», – сказали энергетики. В компании уточнили, что в камчатский энергокласс рассчитан на обучение 40 школьников из 14 школ Петропавловска-Камчатского, включая воспитанников школы-интерната. Программа обучения рассчитана на три года. В ходе бесплатного обучения, которое будет проходить в свободное от основной учебы время, эксперты «РусГидро» и преподаватели партнерских образовательных организаций познакомят школьников с профильными предметами, такими как: «История энергетики», «Теория решения изобретательских задач», «Геология», «Основы гидроэнергетики» и другими. Углубленная довузовская подготовка по физике и математике и, главное, изучение профильных предметов энергетической направленности помогут сделать школьникам осознанный выбор будущей профессии, считают в компании.

Энергоклассы «РусГидро» – один из механизмов реализации программы опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту». Проект реализуется с 2010 года в 11 регионах присутствия компании на базе партнерских образовательных организаций. Цель проекта: профессиональная ориентация школьников 9–11 классов, популяризация профессии энергетика, знакомство с энергетической отраслью и деятельностью группы «РусГидро», а также поддержка инженерно-технического творчества учащихся. За время реализации проекта 85% выпускников энергоклассов выбрали профильные направления обучения в технических вузах, в т.ч. в вузах-партнерах компании: МЭИ, Волжском филиале МЭИ, Саяно-Шушенском филиале СФУ, регулярно проходят практику на энергообъектах компании.

– В центре Петропавловска-Камчатского вырубили деревья, которые много лет служили украшением города. Кому они помешали и на каком основании их вырубили?

– Уточним, что в Петропавловске-Камчатском вырубили деревья, которые росли напротив здания краевого суда, что вызвало возмущение граждан и активное обсуждение случившегося в соцсетях. В городской мэрии пояснили, что земельный участок, прилегающий к зданию суда по улице Ленинской, сформирован. А это означает, что разрешение на снос зеленых насаждений получать не нужно. «Вырубка производилась силами и средствами Камчатского краевого суда...» – уточнили в администрации ПКГО. В краевом суде в свою очередь сообщили, что прокомментируют вырубку в течение суток.

15 октября появился официальный комментарий: «В настоящее время начаты работы по рекультивации зеленых насаждений в соответствии с заключением государственного лесного инспектора Камчатского края, согласно которому тополя и рябины посадки середины 1950-х годов, находящиеся на территории, прилегающей к зданию на улице Ленинской, 52, признаны усыхающими и требующими рубки, так как имеют опасный наклон в сторону тротуара и угрожают травмированием пешеходов в случае ветровала», – ответили в краевом суде.

– Увеличатся ли тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах?

– Тарифы на оплату взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах утверждены постановлением Правительства Камчатского края № 383-П от 30 сентября 2020 года «Об установлении минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае на 2021 год». Минимальный размер взноса с квадратного метра жилплощади увеличен на 40 копеек в каждом муниципальном образовании. Так, согласно документу, в Петропавловске-Камчатском размер тарифа на капитальный ремонт составит 10,10 рубля, в Елизовском районе – 8,80 рубля, а в Вилючинске – 9,60 рубля. Самый высокий в крае тариф на капитальный ремонт по-прежнему останется в поселке Палана – 10,40 рубля, а самый маленький в Мильковском районе – 8,60 рубля. Новые тарифы будут действовать в регионе с 1 января в течение следующего года.

– Везде пишут о дезинфекции помещений в школах и детских садах, которую проводят из-за коронавируса. А как обстоит дело с детскими площадками? Кто их обрабатывает?

– Санитарная обработка муниципальных детских площадок проводится Службой благоустройства, сообщили в мэрии Петропавловска-Камчатского. Так, 15 октября дезинфекция проходила, в том числе на площадках на пр. 50 лет Октября и на бульваре Рыбацкой Славы. «Каждую детскую площадку специализированные бригады дезинфицируют до двух раз в неделю. Ежедневно обрабатывается порядка 25–30 объектов», – рассказали в Службе благоустройства городского округа. Там отметили, что в городе более 150 муниципальных детских площадок. Их еженедельная обработка дезинфицирующими растворами проводится для предупреждения распространения COVID-19.

– Кто контролирует соблюдение карантинных мер по коронавирусу в общественном транспорте и как часто это делается?

– В Петропавловске-Камчатском контрольные мероприятия по соблюдению перевозчиками санитарных мер в связи с распространением COVID-19 проходят ежедневно. Рейды проводятся на разворотной площадке на 10 км, остановочных пунктах «ДК СРВ», «Госпиталь», «Центральный рынок», в районе микрорайона Горизонт, на конечных остановках на улицах Ларина и Дальневосточная, а также по ходу следования маршрутов. Об этом сообщили в администрации города. В ведомстве пояснили, что представители Службы автомобильных дорог совместно с сотрудниками полиции проверяют наличие средств индивидуальной защиты: для водителей это маски, перчатки и средства дезинфекции; для пассажиров общественного транспорта – обязательное ношение масок.

Сообщается, что в ходе рейдов контролеры проводят профилактические беседы с гражданами о необходимости соблюдать масочный режим в закрытых пространствах, для того чтобы обезопасить себя и окружающих от распространения инфекции COVID-19. Отмечается, что соответствующие предупреждающие таблички размещены на всех пассажирских автобусах в Петропавловске-Камчатском.

Одновременно во время проверок внимание водителей акцентируют на необходимости дезинфекции салонов автобусов. Профилактические мероприятия они должны проводить на конечных остановках. Главная задача рейдов – принять максимальные меры для охраны жизни и здоровья горожан, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции, дополнили в администрации.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА