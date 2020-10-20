ОДНАЖДЫ…

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20 Октября 2020

По просьбе наших читателей «Вести» повторяют наиболее понравившиеся рассказы Ариши Зимы из цикла «Однажды».

Однажды в социальных сетях

Во время беременности моя мама перенесла тяжелую форму гриппа. Многочисленные анализы и обследования показали, что дальнейшая беременность прошла без осложнений. Единственное напоминание этого недуга было обнаружено, когда я появился на свет. У меня было сильно деформировано левое ухо. Проблем со слухом не было, но визуально выглядело оно неэстетично. Поскольку моя семья всегда жила очень скромно, средств на пластическую операцию у нас не было. Со временем близкие привыкли к моему особенному уху. Но у новых знакомств дисгармония некоторых частей моей головы вызывала отторжение. В юности я придумывал разные версии своего небольшого уродства. С каждым разом мои героические истории обретали все новые нюансы и краски. В конечной версии моей фантазии было спасение бабушки, переходящей дорогу, спасающейся от злой собаки. Бабуля в моих рассказах была спасена, но я лишался части уха. Эта история девушек захватывала больше, чем простое врожденное уродство, однако на сближение они не спешили.

С молодых лет я увлекся шахматами. Помню запах лака первой своей шахматной доски. Расставляя фигуры, я до сих пор испытываю небольшое волнение. С одной лишь разницей: в детстве природа учащенного дыхания таилась в неизвестности шахматного расклада, сейчас же – в предвкушении победы. В этом спорте я достиг больших высот. На втором месте был баскетбол. Он развивал силу, ловкость, выносливость, спортивный дух. Команда наша, конечно, не стала призером международного масштаба, но за свою школу мы всегда играли достойно.

Благодаря усилиям отца, я был одним из первых в классе, у кого появился личный компьютер. Неизведанный мир сразу поглотил меня, определив будущую профессию. Я решил стать программистом. Учеба в институте давалась непросто: новые термины, условия, процессы, даже просто слова – все сначала было будто на китайском языке. Но уже через год я успешно сдал первую сессию. В моей группе учились одни мальчишки, разговоры крутились только о «железе», о новых технологиях, о справочниках и материалах. Все было безумно интересно, но уж очень хотелось встретить девушку своей мечты.

Времени на дискотеки и рестораны не хватало, поэтому, создав свой аккаунт, удачно выбрав ракурс для фото, так, чтобы видно было только здоровое ухо, я зарегистрировался в социальных сетях, в просторах которых через месяц нашел девушку Настю. Она не просто была очаровательна, умна, легка в общении, но и увлекалась шахматами!!! Мы разыграли партию, я убедился – Настя не дилетант. Очень скоро мы стали говорить обо всем. Каждый раз я удивлялся тому, что мы любим одинаковые книги, слушаем похожую музыку. На расстоянии нам не составляло труда делиться самым сокровенным. Я рассказал о своем ухе и о том, какие фантазийные истории придумывал, чтобы впечатлить девушек. Она рассказала свой случай из жизни. Однажды в детстве Настя решила покормить хлебушком бродячую собаку. Та была то ли нетерпелива, то ли слишком голодна, но выхватила хлеб из руки кормилицы вместе с кусочком среднего пальца правой руки. Фалангу, где рос ноготь, спасти не удалось. От этого приступа щедрости остался изуродованный палец, который очень часто вводил в ступор тех парней, с кем ей приходилось знакомиться. Когда я представил Настю – маленькую, с окровавленной ручкой, которой было страшно и больно, мое сердце сжалось от боли за эту хрупкую и добрую девушку.

Через три месяца переписки я предложил встретиться. Настя наотрез отказалась. Я не стал настаивать, но надежду не терял. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем она согласилась. Настя виртуально уже заняла большое место в моем сердце. Каждый день я бежал домой, чтобы прочитать ее послание и отправить свое. Теперь я хотел прикоснуться к девушке моей мечты.

Учитывая наши пристрастия в еде, выбор кафе был очевиден. В назначенный день я купил букет цветов и отправился туда, где моя мечта должна была стать явью. Просидев в полном одиночестве около получаса, я стал нервничать. Как только я засобирался уходить, ко мне на диванчик подсел парень. Он принялся меня обнимать. Я оттолкнул его, попытался выругаться. Но в его лице я увидел знакомые черты, те же голубые глаза, русые волосы. Я напрягся. Парень выдохнул и очень быстро стал рассказывать, как давно искал родную душу, как счастлив он от той мысли, что больше не одинок. Он рассказал про шахматы, у меня помутился рассудок. Мир рухнул. Все это время я писал МУЖИКУ. А тот открывал свои голубые девичьи тайны. Я наконец-то понял, почему оно не спешило встречаться со мной.

Парень пытался погладить меня по плечу, я резко отстранил его. Голубоватый дружок с надрывом в голосе сказал, что родители хотели, чтобы у них была дочь, но родился он, которого они теперь стыдятся. Я сидел и мотал головой. Вспоминая мамины предостережения, типа: социальные сети – это зло, мысленно удалял себя из всех соцсетей. Потом я представил своего старшего брата, который ждал меня дома после свидания. Он обязательно будет неистово ржать и до конца жизни подтрунивать над моей сексуальной ориентацией. Досада, разочарование и злость на самого себя крутились в моей голове, я вскочил из-за стола и хотел врезать этому убогому, но он был наполовину женщина, которых бить я не привык. Сжав кулаки, я собрался уходить. Как вдруг, парень с усилием усадил меня обратно и сказал: «Да не суетись, я пошутил» и стал хохотать басом. От неожиданности поворота я присел и вдруг увидел, как к нашему столику приближается ОНА – моя Настя. Парень обернулся к ней и сказал: «Твой – нормальный, только слабонервный». Настя в знак приветствия протянула мне правую руку, и я увидел тот несчастный пальчик, о котором она мне рассказывала. От сердца мгновенно отлегло – моя Настя существует не только в моих снах. Я взял ее маленькую ручку в свою руку, но вместо рукопожатия поцеловал. Она попыталась ее одернуть, но крохотная ручка была освобождена от плена только после поцелуя несчастного пальчика. Настя смущенно улыбнулась. Парень скомандовал прекратить нежности и всем сесть по местам.

Оказалось, этот дружок был старшим братом Насти. После нескольких неудачных попыток сестры познакомиться через социальные сети с нормальными ребятами, брат решил лично проверить будущий объект знакомства своей сестры. Я хотел придушить этого шутника. За эти несколько минут я чуть не умер от собственных мыслей и стыда, а он, сидя напротив, с жаром рассказывал о том, что мое лицо  можно было снимать на обложки афиш дешевых ужастиков. Настя просила простить брата. Когда она меня увидела в кафе, поняла, что не нуждается в проверках, но брат уже вошел в роль и не собирался отступать, а удержать она его не смогла. Брательник еще пару минут похохотал вместе с нами и удалился на свое свидание, организованное старым способом – по телефону. Когда он ушел, мы с Настей несколько минут молча смотрели друг на друга. Она была красивей, чем на фотографии. Я не мог налюбоваться ее большими почти синими глазами. Наше молчание нарушил ее вопрос, не обижаюсь ли я на этот розыгрыш. Я, не моргая, смотрел на мою Настю и не мог выговорить, что за эти минуты навсегда потерял и снова обрел смысл жизни. «Ты моя пропажа!», – выдохнув, сказал я.

Официант наконец-то накрыл на стол, и наше первое свидание приобрело статус «настоящее». Когда мы решили покинуть кафе, Настя приблизилась ко мне и нежно поцеловала мое некрасивое ухо. Я заключил ее в свои объятия и впервые прикоснулся к ее теплым губам.

Мы давно поняли, что любим друг друга, но эта реальная встреча укрепила наш союз. С Настей мы уже отпраздновали бумажную свадьбу, но брательнику я все равно решил отомстить за изобретательность. Я прекрасный программист, он – азартный человек… Но это совсем другая история.

Однажды на улице

Я, как и многие жители нашей страны, была студенткой. Можно много рассказать про то время. Детская беззаботная жизнь тогда уже закончилась, начался новый интересный этап, полный сложных задач и поиска решений. Но со временем в памяти остаются лишь теплые воспоминания о людях, которые встречались, о знаниях, которые давались с трудом. На втором курсе университета мы с однокурсницей решили вместе снимать небольшую квартирку. При вузе общежития не было, а мотаться каждый день за 40 км домой было очень утомительно. Антураж этого жилья соответствовал тем деньгам, которые мы за него платили. Скромность и минимализм стали главными атрибутами нашей жизни. На выходные мы разъезжались по домам, а в будние дни вместе разделяли тяготы бытовой жизни. Наши семьи старались обеспечить нас всем необходимым, но денег катастрофически не хватало. Всю неделю мы пытались экономить, а в пятницу, перед возвращением домой, ходили в маленькое кафе, чтобы побаловать себя какой-нибудь вкусняшкой. Тогда мы садились за столик и мечтали, как, получив образование, быстро «встанем на ноги» и станем успешными адвокатами.

В очередной понедельник, приехав из дома, я отправилась на учебу. В выходные дни мама рассказала про свои творческие планы на работе. С братом мы погуляли по нашим незамысловатым улицам. С друзьями сходили на дискотеку в местный дом культуры. В общем, выходные прошли прекрасно. Была лишь одна сложность – заработную плату маме не выдали, а с братом за выполненную работу не рассчитались. Поэтому дома мне собрали продуктовый набор, но не смогли дать денег. По закону подлости именно в такие безденежные дни рвутся колготки, ломаются каблуки  и обязательно случаются такие неприятности, которые портят не только настроение, но и задают неприятный тон окружающей жизни. Тот понедельник не был исключением. Выходя из автобуса, я зацепила капроновые колготки о сиденье. Когда стала рассчитываться с водителем, выдернула собачку из замка сумки. Так что, выйдя на своей остановке, я уже пребывала в бешенстве. Замок на сумке самостоятельно починить я не смогла. Мой дамский аксессуар остался раскрытым. Выругавшись себе под нос, я отправилась на учебу. И вдруг в опавшей осенней листве я заметила яркий блеск. Подойдя поближе и откинув листву, я увидела сережку. В то время я обладала достаточно скромными знаниями относительно качества украшений, но обратила внимание на необычный дизайн этой серьги. Оглядевшись по сторонам, я подобрала это сокровище. При близком рассмотрении я увидела, что в сережке роскошные голубые камни, обрамленные небольшими белыми камнями. На дужке серьги были странные символы, но привычной пробы там не было. Однако по качеству исполнения, символам и весу украшения я не сомневалась, что она золотая. Обыкновенная случайность, но от этой находки я была просто в восторге.

Соседка по комнате заболела и уехала домой, поэтому всю неделю я жила без нее. В этот день я никак не могла дождаться окончания учебных пар. Запуская руку в карман пиджака, я на ощупь оценивала всю сложность исполнения серьги. Мысленно я представила, как сдам сережку в ломбард и на вырученные деньги куплю себе колготки, новую сумку,  а для мамы красивый бирюзовый кошелек, о котором она так мечтает. Но потом я вдруг представила себя потерявшей такую драгоценность. Сережка была настолько необычной, что если бы я ее потеряла, я, наверное, умерла бы. Выскочив из университета, я отправилась в ломбард. Там мне подтвердили, что сережка выполнена из золота высшей пробы, голубые камни были топазами, белые – бриллиантами. Профессиональный глаз ювелира загорелся. Старый, лысый, пузатый еврей предложил мне очень большие деньги за эту серьгу. Он сказал, что таких украшений давно не видел, оно было выполнено в середине XVIII века. Я ахнула. Неужели такая удача. Но продать сережку не решилась.  Сотовых телефонов тогда еще не было, поэтому, чтобы связаться с мамой, я отправилась в междугородний пункт переговоров. Я с волнением ждала, когда телефонистка вызовет меня, сообщив номер будки, в которой я должна была поговорить с мамой.

Быстро выпалив мою историю, я спросила: «Что мне делать?» Мама, не задумываясь, сказала: «Написать объявление, повесить на той остановке и вернуть пропажу несчастной женщине». Главным условием в объявлении мама предложила указать на необходимость предъявления второй сережки. Я стала возмущаться. Пыталась убедить, что деньги нам важнее, что нельзя отпугивать удачу. На что мама совершенно спокойно ответила, что такие старинные украшения приносят удачу лишь своим владельцам и убедительно попросила не спорить с ней. Конечно, я была не согласна с мамой, я уже полдня в мыслях ходила с новой сумочкой, но спорить не стала.

Наутро перед учебой я расклеила объявления на все столбы рядом с остановкой, указав свой адрес. Через два дня я шла после обучения и увидела пожилую женщину, которая сидела возле моего подъезда. Седые густые волосы были невероятно красиво уложены назад. Шикарная блузка кремового цвета была украшена богатым жабо, в центре которого виднелась роскошная брошь. Черный кардиган и строгая юбка придавали ей очень скромный, но достойный вид. Я обратила внимание, что на руках этой женщины были черные прозрачные перчатки. Не знаю почему, но я решилась заговорить с ней первая и оказалась права – это была хозяйка сережки. Она разжала руку и показала вторую. Я предложила подняться в дом.

Женщина рассказала, что это подарок, который ее прабабушка получила от польских панов, у которых много лет работала в доме. Незнакомка долго говорила о том, как дорог был этот подарок для всех женщин ее рода, как сильно она страдала от того, что потеряла семейную реликвию, как корила себя за то, что не передала эту ценность жене сына. Я напоила ее чаем, женщина расспросила обо мне, посмотрела мое жилье и через час ушла. Я до сих пор помню ее глаза, наполненные слезами радости. Никогда прежде я  не чувствовала себя такой полезной и нужной. Мне было очень приятно от того, что хотя бы одному человеку сегодня в этом мире было хорошо. Сбегав на переговорный пункт, я с восторгом благодарила маму за лучший совет, но пообещала, что все равно куплю ей тот самый бирюзовый кошелек. Она посмеялась и сказала, что непременно ждет меня домой.

На следующий день у моего подъезда снова стояла та женщина в компании взрослого мужчины. Подойдя, я решила пошутить, что ничего больше не находила. Женщина улыбнулась и познакомила меня со своим сыном. Он по-мужски пожал мою руку и сказал, что я спасла ему маму, потому что та чуть не умерла от горечи потери. Мужчина долго благодарил меня и вдруг протянул конверт. Я стала сопротивляться, но мужчина сказал, что отказываться от благодарности – обидное дело. Конверт  я взяла, мы попрощались и больше не встречались.

В пятницу я вручила маме тот самый бирюзовый кошелек…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."