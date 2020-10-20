НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРЕЛОК. НОВЫЕ ФАКТЫ

20 Октября 2020



В предыдущем номере газета «Вести» рассказала о чудовищном происшествии в Нижнем Новгороде, где журналистка подожгла себя («В» от 14.10. 2020 года «Сгореть во имя?»). Общественный резонанс, вызванный ее самоубийством, еще не успел утихнуть, а название города опять на слуху – на этот раз в связи с делом «нижегородского стрелка».

Трагедия случилась 12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. 18-летний юноша открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения. Сам убийца бежал с места происшествия и скрылся в лесу. Силовики искали его всю ночь, а обнаружили на рассвете, мертвым. Рядом с телом лежали два ружья. По версии следствия, парень свел счеты с жизнью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В отношении стрелка будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Массовый расстрел в поселке устроил Данил Монахов, житель Нижнего Новгорода. Он учился в местном колледже для ребят с ослабленным здоровьем на мастера по обработке цифровой информации. Воспитывался в полной, благополучной семье. 12 октября Монахов как обычно пришел в колледж, отсидел одну лекцию, а затем отпросился у преподавателя, якобы в военкомат. Его отпустили: парень не вызывал никаких подозрений, вел себя спокойно. Отпросившись с занятий, он поехал в Большеорловское к бабушке. В ее квартире хранились два охотничьих ружья, одно принадлежало отцу юноши, другое – ему самому. Отец Данилы был заядлым охотником, не раз брал с собой на охоту сына. Охотились в сельской местности, поэтому ружья оставляли у бабушки. Так что, если Монахов заранее задумал устроить стрельбу, его решение поехать в поселок было вполне логичным.

При этом оружием он владел законно: 17 сентября парень получил лицензию на охотничье гладкоствольное оружие. Как сообщили в силовом ведомстве, документы Данилы Монахова были оформлены в соответствии с законом: он предоставил заявление на право владения оружием, паспорт, медицинские справки от психиатра и нарколога об отсутствии противопоказаний, прошел необходимую подготовку.

Случилось так, что именно бабушка попала под пули первой. Произошло это, по словам свидетельницы происшествия, на улице: пожилая женщина вышла с внуком на автобусную остановку, расположенную недалеко от дома. С остановки Данил по каким-то причинам вернулся к дому. В это время подъехал автобус, бабушка крикнула водителю, чтобы тот подождал парня, а сама побежала за ним. Вскоре Данил появился из подъезда вооруженным и с ходу выстрелил в бабушку, которая, по словам соседей, души в нем не чаяла. Что могло толкнуть его на этот чудовищный поступок?

У родственников объяснение только одно: между ними вспыхнула ссора. Вероятно, бабушка заподозрила что-то неладное, когда внук неожиданно явился к ней, чтобы забрать «стволы», не хотела отдавать оружие, отправляла Данила домой. В то же время следователи подчеркивают: ссора не подтверждена. И подтвердить ее пока некому: внук мертв, бабушка с множественными ранениями лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Ей пришлось ампутировать руку, к тому же она потеряла много крови.

Монахов на этом не остановился. По свидетельству местных жителей, у него было два ружья (одно в руке, другое за спиной), он шел и стрелял в людей. Впоследствии выяснилось, что у него было с собой 40 патронов, что также говорит о том, что стрельбу он планировал заранее. Как утверждают свидетели, специально в автобус он не целился, хотя в него и попало несколько зарядов. Пассажиры и водитель не пострадали, но Монахов успел расстрелять случайных прохожих. Трое мужчин погибли на месте. Еще три человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Расстреляв ни в чем не повинных людей, стрелок ушел к лесу, где и скрылся. Все это случилось около четырех часов дня. На поиски Монахова были брошены отряды полиции, Росгвардии, ФСБ, спецназ. Сам поселок (с населением около тысячи человек) был оцеплен, его окрестности прочесывали кинологи. Обнаружили стрелка на рассвете: он лежал с простреленной головой на окраине поселка, примерно в 500 метрах от того места, где устроил бойню.

Глядя на фотографии Данила, массового убийцу заподозрить в нем трудно. К тому же он с детства имел инвалидность 3 группы из-за врожденного порока сердца и бронхиальной астмы. Знакомые и соседи характеризуют его как тихого, спокойного, хотя и малообщительного мальчика. Однако странности в поведении у него имелись. И это не увлечение компьютерными играми, в основном «стрелялками», на которых сейчас акцентируют внимание родственники Монахова, считая именно игры причиной случившегося. (В конце концов играют многие подростки, но далеко не все из них идут после этого убивать.) Настораживает другое. Еще в феврале 2019 года педагоги школы, в которой обучался Данил Монахов, обнаружили негативное содержание его страницы в соцсети. Мальчишка публиковал посты в поддержку деструктивных движений. О том же говорили одноклассники Монахова, утверждая, что он увлекался темой «Колумбайна» (массовое убийство в одной из школ США, организованное двумя учениками старших классов в апреле 1999 года), заводил об этом разговоры, мечтал об оружии. Информацию направили в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму нижегородского управления МВД. В школе Данила поставили на учет, провели с ним беседу. На этом профилактические мероприятия закончились. Другими словами, формальную работу выполнили, а психологическое состояние подростка никого больше не интересовало. Кроме того, следствием было установлено, что Данил наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Однако указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия, о чем говорилось выше.

«Причина кроется в отсутствии четких алгоритмов взаимодействия правоохранительных органов», – полагает полковник МВД в отставке Алексей Трифонов. По его словам, наличие депрессивного состояния никак не учитывается при принятии решения о выдаче оружия. «Монахов же не состоял на учете в психдиспансере, этого вполне достаточно для формальной проверки. То же касается и профилактической работы, проводимой в отношении него правоохранительными органами. Информация о ней не передается в органы Росгвардии», – уточнил полковник.

Комментируя дело «нижегородского стрелка», председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой справедливо заметил, что сфера контроля за легальным оборотом оружия в плане психологической проверки потенциальных покупателей имеет существенные недоработки, которые надо исправлять. «Ясно уже давно, что при получении разрешения психологическая экспертиза, если и проводится, то больше для галочки. Формальная работа специалистов не позволила вовремя выявить потенциального убийцу», – подчеркнул генерал. В отношении Монахова, похоже, работа и для галочки не проводилась. По последним данным, справки для получения разрешения на оружие он получил у медицинских работников частной организации без фактического и необходимого медицинского обследования. Психиатр-нарколог, который выдал Даниле Монахову справку, необходимую для получения лицензии на приобретение оружия, вскоре был арестован. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета.

Также было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении инспектора подразделения по делам несовершеннолетних, которая, получив сообщение об увлечении юноши экстремистскими движениями и вопросами приобретения оружия, написала рапорт о проведении проверки, но по ее результатам уголовное дело не возбудила.

Напомним, что и массовый убийца из Керчи, 18-летний Владислав Росляков, устроивший 17 октября 2018 года крупнейший по количеству жертв теракт в колледже, а потом застрелившийся, тоже в свое время легально приобрел огнестрельное оружие (помповое ружье), получил разрешение на него от Федеральной службы войск национальной гвардии. Он, как и Монахов, имел репутацию спокойного, тихого мальчика, но при этом вдохновлялся идеей «Колумбайна».

Впрочем, преступные действия психиатра и бездействие инспектора по делам несовершеннолетних не единственное, что вызывает вопросы в связи со случившимся.

В соответствии с п. 59 постановления Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 (ред. от 29.03.2019) «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.

По имеющейся на сегодняшний день информации, отец Данилы Монахова отказался общаться с журналистами. Между тем именно ему следует задать вопрос, почему принадлежащее ему оружие хранилось в ненадлежащем месте и в ненадлежащих условиях. Вероятно, правоохранительные органы в процессе расследования поинтересуются этим обстоятельством и примут соответствующие решения, но об этом пока не сообщается.

Отсутствует и точная информация о том, где Монахов взял деньги на приобретение оружия. Даже самая недорогая модель охотничьего ружья стоит около 20 тысяч рублей. Для неработающего студента сумма весьма существенная. По одной из версий он откладывал деньги с получаемого пособия по инвалидности. По другой – средства на покупку оружия он получил от отца. В связи с этим возникает вопрос по действиям или, вернее, по бездействию участкового инспектора. Он не мог не знать о том, что семья Монаховых имела в собственности две единицы охотничьего оружия и об учете Данилы в комиссии по делам несовершеннолетних. Почему участковый не поинтересовался, каким образом, с учетом этого обстоятельства, парень мог получить разрешение на приобретение оружия? Почему он (участковый) не проверял условия хранения Монаховыми оружия или делал это формально и несвоевременно? Если же инспектор не знал вышеперечисленных фактов, то вопросов к нему возникает еще больше.

Резонансные чрезвычайные происшествия, когда юноши и подростки пускают в ход оружие, – не редкость. В этом году 4 августа Вольский районный суд в Саратовской области вынес приговор несовершеннолетнему Даниилу Пулькину (его приговорили к семи годам воспитательной колонии). В конце мая 2019 года семиклассник пришел в школу с двумя бутылками легковоспламеняющейся жидкости и топором. Одну бутылку он бросил в класс, другую в коридор (только по счастливой случайности пожара не произошло). Там же, в коридоре, ударил топором по голове незнакомую ему 12-летнюю школьницу и попытался скрыться. Подростка задержали и возбудили против него уголовное дело о покушении на убийство. Девочка осталась жива, но ослепла на один глаз. Примечательно, что обвиняемый после нападения записал ролик, в котором говорит: «Я не знаю, что на меня нашло… Молотов не загорелся. Я провалился чертовски. Я не смог… Для меня это сложно – убийство человека». То есть готовился к теракту заранее, да вот нервы подвели. Перед нападением подростка перевели на домашнее обучение из-за конфликтов в школе: он не делал задания, грубил и угрожал на уроках педагогу, не мог найти общего языка со сверстниками. Дополню, что до ЧП в социальных сетях он признавался, что является поклонником американских «колумбайнеров» и Рослякова.

15 июня Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании подростка из Волгограда (имя не сообщалось), который готовил вооруженное нападение на школу. Во время обыска в квартире, где он жил, нашли 18 бутылок с зажигательной смесью, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, самодельное взрывное устройство и необходимые для его изготовления компоненты. Владельцу всего этого арсенала (который он умудрялся хранить на балконе втайне от домашних) на момент обыска было 14 лет. Мальчишка вынашивал свой план несколько месяцев. Следователи нашли место, где он испытывал самодельные бомбы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом). У подростка были подтвержденные медсправками проблемы с психикой. Из-за этого он то учился в школе, то переводился на домашнее обучение. В последний год почти перестал пускать родителей в свою комнату – они не знали, чем он там занимался. Тем более не проверяли соцсети, в которых их сын постоянно сидел. Уважали личное пространство ребенка. А тот являлся фанатом идеи «Колумбайна», относил себя к приверженцам анархо-коммунизма, зачитывался историями о массовых расстрелах в школах. В отношении подростка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение ему предъявлено, расследование уголовного дела продолжается. Следствие не исключает, что могли быть сообщники.

Список можно продолжить, и он получится длинным. Имена, даты, названия населенных пунктов в нем будут разные, но суть всегда одна: выбор пути террора. Почему так происходит? Самая распространенная версия ответа на этот вопрос, озвученная психологами, сводится к тому, что так поступают подростки-изгои, которые мстят окружающим, которые их «травят». Возможно, в каких-то отдельных случаях это так, но ни Монахов, ни Росляков, ни подросток из Волгограда травле в своих учебных заведениях не подвергались, хотя и друзей не имели. Причины, которыми сейчас принято объяснять любое неадекватное поведение «деток»: пьющая, неполная, малообеспеченная семья в трудных жизненных обстоятельствах – тоже не про них. И как бы ни пытались журналисты живописать местности, где жили подростки, оправдывая все общей запущенностью и мрачной средой обитания, критики это не выдерживает. Таких мест по всей стране с избытком, но далеко не все из-за этого начинают планировать, а то и осуществлять теракты.

Возможно, стали жертвой вербовки? Не исключено: спецслужбы не раз поднимали проблему распространения деструктивных идеологий в подростковых группах в Интернете (такие сообщества блокирует Роскомнадзор). Это и печально известные «группы смерти», и сообщества, призывающие к насилию в учебных заведениях и на улицах. А может быть, виновато стремление во что бы то ни стало выбиться в супергерои, а поскольку ни в чем другом проявить себя не удается, стать знаменитым террористом? Вряд ли имеет смысл рассматривать причины по отдельности, они действуют в комплексе. А вот в какой именно момент и от какого внешнего толчка – действия или слова – сработает детонатор в мозгу у подростка или юноши, не вычислит, пожалуй, никто. Но именно в этот момент такой человек перейдет от мыслей к действию. Если он при этом будет вооружен, трагедии не избежать. Что мы и увидели на примере с Монаховым.

Есть и другое мнение. Обилие информации о подростках, открывших стрельбу, устроивших взрыв или готовящихся к этим действиям, но вовремя схваченных за руку, вызывает у некоторых граждан обратную реакцию. Об этом можно судить по отзывам в соцсетях. Условно их можно разделить на две группы: «В моем детстве мы тоже стреляли и взрывали, и ничего» и «Следаки захотели себе лишние звездочки на погоны». Нам не хотелось бы, чтобы эти люди оказались там, где мальчишка по дурости своей все-таки открыл стрельбу или привел в действие взрывное устройство, хотя после этого они, скорее всего, поменяли бы свое мнение в корне.

Необходимо отметить и недостаточную эффективность существующей в настоящее время в России системы контроля за приобретением, хранением и использованием гражданского оружия. Хотя законодательством правила обращения с оружием четко регламентированы, на практике мы видим совсем другую картину. Вот и в истории «нижегородского стрелка» Данилы Монахова инспектор по делам несовершеннолетних формально провела проверку по информации об экстремистских наклонностях парня, психиатр выдал липовую справку, на основании которой Росгвардия выдала такое же, по сути, липовое разрешение на приобретение и хранение оружия. Участковый не отследил и не сопоставил факты, не проверил условия хранения оружия отцом и сыном. Все это звенья одной цепи, приведшие к трагедии.

Андрей БОРИСЕНКО

Наталья МАКСИМИШИНА

(по материалам российских СМИ)