СТРАСТИ ПО «ВОСТОЧНОМУ»

27 Октября 2020



На прошлой неделе Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении руководителя космического центра «Восточный» Романа Бобкова и главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Министерства обороны РФ 46-летнего Дмитрия Фоминцева. Как полагает следствие, фигуранты вступили в сговор. Бобков предложил Фоминцеву закрыть глаза на три недостроенных объекта космодрома «Восточный» за переход вместе с супругой на более высокооплачиваемую работу в амурский филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО ЦЭНКИ). Предполагаемый ущерб превысил полмиллиарда рублей. Дела возбуждены по ч. 4 ст. 33 (подстрекательство), по ч. 4 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог).

«Вести» неоднократно рассказывали в своих публикациях о целой череде уголовных скандалов, связанных со строительством Восточного. Прежде чем изложить подробности дел Бобкова и Фоминцева напомню читателям о самых известных эпизодах этой криминальной эпопеи. Но для начала кратко о самом объекте строительства.

Космодром «Восточный» – российский космодром на Дальнем Востоке, в Амурской области, вблизи города Циолковский. Это первый российский гражданский космодром. Общая площадь его территории – около 700 км.

6 ноября 2007 года Президент России Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома. В 2010 году был заложен памятный знак в честь начала работ. В 2011 было начато техническое и эскизное проектирование. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016 года.

Строительство Восточного с самого начала сопровождалось коррупционными скандалами. В хищениях обвинялись бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и экс-спикер хабаровской краевой думы Виктор Чудов. Кстати, руководство этой организации скандально «отличилось» и при строительстве жилья на Камчатке, о чем «Вести» подробно рассказывали в одной из своих публикаций («В» от 25.12.2018 «Бумажные стройки»). По данным следствия, в 2006–2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 млн рублей, принадлежавших предприятию. Как утверждает Следственный комитет, Юрий Хризман и главный бухгалтер Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома, что повлекло причинение ущерба РФ в сумме 5,2 млрд рублей.

Потерпевшими по делу были признаны предприятия «Дальспецстрой» при Спецстрое России и Государственная корпорация «Роскосмос».

Рассмотрение дела началось в мае 2016 года. Все заседания суда проходили в закрытом режиме. Обвиняемым неоднократно продлевались сроки меры пресечения. Михаил Хризман и Виктор Чудов находились в СИЗО. Юрий Хризман и Владимир Ашихмин до ноября 2017 года были под домашним арестом, но позже меру пресечения им также заменили на содержание под стражей. В итоге в феврале 2018 года суд приговорил Юрия Хризмана к 12 годам лишения свободы и штрафу 1,5 млн рублей. Михаила Хризмана – к 5,5 годам и штрафу 800 тысяч рублей. Виктор Чудов получил 6 лет и штраф 900 тысяч рублей, Владимир Ашихмин – 7 лет.

Несколько уголовных дел было возбуждено в отношении подрядчиков и субподрядчиков Спецстроя. Глава одной из подрядных фирм Вадим Митряков получил четыре года колонии за хищение 1,3 млрд рублей на строительстве объектов транспортного хозяйства. Другой коммерсант, Анатолий Рязанов, тоже получил четыре года колонии. Вместе с сообщниками он украл свыше 1,1 млрд рублей на поставках металлоконструкций.

Гендиректор проектного института «Ипромашпром» Сергей Островский был осужден сразу по двум эпизодам, связанным с хищением средств при строительстве Восточного. Летом 2016 года Гагаринский районный суд Москвы признал его виновным в хищении 14,5 млн рублей, выделенных на строительство космодрома. Инженер-проектировщик был приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Пока Островский ожидал в СИЗО результата рассмотрения своей апелляционной жалобы, в отношении него было возбуждено новое дело. На этот раз ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, то есть «хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Действовал он по простой схеме: обеспечивал заключение контрактов на проектно-изыскательные работы между государственным проектным институтом и компанией «МИКОС», которой он владеет единолично и официально являлся ее генеральным директором. В документах следствия говорится, что «МИКОС» заключила фиктивный договор на проведение расчетов строительных конструкций стартового комплекса космодрома с ООО «ОКС Сервис». Далее на основании подложных актов сдачи-приемки «МИКОС» перечислила «ОКС Сервис» более 13 млн рублей, которые впоследствии были обналичены и присвоены Островским.

В марте 2018 года с учетом частичного сложения наказания и предыдущего срока суд приговорил Островского к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 1 млн рублей.

Более 288 млн рублей похитил, по утверждению следователей, бывший гендиректор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктор Гребнев. По мнению следствия, он заключал заведомо невыгодные для компании договоры поручительства. Ущерб превысил 130 млн рублей. В июне 2019 года Уссурийский районный суд Приморского края назначил Гребневу пять лет лишения свободы условно и штраф в 1 млн рублей. Обвинение опротестовало этот приговор, и решением апелляционного суда подсудимый был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Другой экс-гендиректор «Тихоокеанской мостостроительной компании» Игорь Нестеренко также похитил на стройке Восточного 104,5 млн рублей и был осужден на три года колонии.

Экс-председатель совета директоров этой организации Сергей Юдин, который, по версии следствия, организовал совершение Нестеренко хищения денежных средств, был приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

21 февраля 2018 года Симоновский суд Москвы приговорил к срокам от четырех с половиной до восьми лет лишения свободы еще четырех фигурантов дела о хищении средств при строительстве космодрома «Восточный».

По делу проходили бывшая гендиректор «Волго-Вятской строительной компании» Евгения Дегтярева, ее отец Сергей Дегтярев (которого следствие считало фактическим владельцем компании) и бывшие менеджеры фирмы Александр Базанков и Мурат Матуев.

Сергей Дегтярев получил 8 лет колонии и штраф в 1,5 млн рублей, его дочь Евгения – 4,5 года и миллионный штраф, Александр Базанков – 6 лет колонии и штраф в 1 млн рублей, Марат Матуев – 5 с половиной лет и штраф в 1 млн рублей.

27 августа 2018 года обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по третьей части статьи 285 Уголовного кодекса РФ было предъявлено бывшему директору главного военно-строительного управления № 6 (все тот же бывший «Дальспецстрой») Юрию Волкодаву.

По версии следствия, Волкодав нанес своему предприятию и, следовательно, государству, ущерб на сумму более 104 млн рублей, заключив контракты на закупку кабелей, которые не понадобились при строительстве космодрома «Восточный». Дело в отношении экс-директора «Дальспецстроя» было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ еще в июне 2018 года по материалам прокуратуры Восточного военного округа. Первоначально Волкодав проходил по нему в статусе свидетеля, но затем стал подозреваемым.

Следствие утверждает, что Юрий Волкодав, злоупотребив полномочиями начальника ГВСУ № 6, организовал закупки кабелей для достройки объектов космодрома «Восточный» и некоторых объектов Минобороны на Дальнем Востоке у подконтрольной его брату Сергею Волкодаву компании «Цветлит» для обогащения последней. При этом приобретенная продукция фактически не была использована и не входила в предмет заключенного между ГВСУ и компанией договора. Сергей Волкодав был арестован в мае 2019 года и стал новым фигурантом в деле. В настоящее время оно находится на рассмотрении суда.

Всего к концу 2019 года по фактам нарушений при строительстве космодрома «Восточный» было возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 млрд рублей.

На такие, без преувеличения, катастрофические масштабы хищений не мог не обратить внимания Президент России. По информации ТАСС, на совещании с правительством 11 ноября 2019 года Владимир Путин заявил: «Сто раз сказано было – работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Порядка там до сих пор не удалось навести как следует».

Вернемся к недавно возбужденным уголовным делам в отношении Романа Бобкова и Дмитрия Фоминцева. В основу расследования легли материалы проверки сдачи в эксплуатацию трех водозаборных сооружений. Одно из них предназначено для водоснабжения комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива; второе – для обеспечения водой восточного командно-измерительного пункта и станции «Промышленная № 1», третье – для питьевого и противопожарного водоснабжения города Циолковский. Проверяющими было установлено, что, несмотря на заявленную готовность объектов к работе, они фактически не функционируют до сих пор. Хотя, согласно проекту, запустить их собирались сначала в марте этого года, однако рабочие не уложились в сроки, и их перенесли на 1 октября.

Следует отметить, что правопреемником упраздненного «Дальспецстроя» по завершении строительства, в частности, стартового и технического корпусов, а также водозаборных сооружений Восточного стало АО «ЦЭНКИ», а функции надзора за строительством и приемки объектов были возложены на ГАСН Минобороны.

По результатам проверки следствие пришло к выводу о том, что господин Фоминцев, подстрекаемый Бобковым, намеренно закрывал глаза на допущенные нарушения строительных норм, технических регламентов, требований проектной документации, составлял фальшивые заключения на построенные сооружения, а также акты проверок, возложенных на него служебными обязанностями.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый, в обязанности которого входил надзор за строительством объектов в ЗАТО Углегорск (ныне Циолковкий), вносил в акты проверок заведомо ложные сведения о том, что все три водозаборных сооружения якобы в полной мере отвечают строительным нормам и регламентам.

По версии следствия, действиями руководителя центра и главного инспектора были существенно нарушены требования безопасности сооружений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

По ходатайству следственного управления СКР суд избрал Роману Бобкову и Дмитрию Фоминцеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Сдается мне, что дела Романа Бобкова и Дмитрия Фоминцева не последние криминальные эпизоды в истории строительства и сдачи в эксплуатацию космодрома «Восточный».

Андрей БОРИСЕНКО

(по материалам российских СМИ)