РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

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27 Октября 2020

Как всегда, мы подготовили ответы на самые злободневные вопросы, которые задают читатели нашей газеты. Вопросы предварительно разделили по темам. Предлагаем вниманию читателей ответы.

– Что говорит статистика по заболеваемости коронавирусом на Камчатке?

По данным сайта стопкоронавирус41.рф на 26 октября, в Камчатском крае за сутки был подтвержден еще 51 случай заражения COVID-19. Всего с начала пандемии был выявлен 5 521 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 541 человек, из них 9 за минувшие сутки.

В стационарах находится 301 пациент с коронавирусной инфекцией, из них у 163 диагностирована пневмония с COVID-19.

Как сообщил заместитель председателя Правительства Камчатского края Роман Василевский, темп прироста по заболеваемости в целом по России составляет 1,1%, на Камчатке – 0,93%.

Коечный фонд для ковидных пациентов составляет 460 мест, из них свободными остаются 159. Напомним: в пик пандемии в крае были развернуты 816 коек.

С начала пандемии проведено 159 247 тестов.

По информации официального сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии на Камчатке от COVID-19 скончались 70 человек.

Напоминаем, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе обязательный масочный режим в крае продлен до 1 ноября 2020 года на основании постановления губернатора Камчатского края № 183 от 16 октября 2020 года.

– Как выглядит Камчатка в сравнении с другими регионами в ДФО и в стране по числу заболевших коронавирусом на тысячу человек?

– По количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 в сопоставлении с численностью населения Камчатка занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе, куда входят 11 регионов. По этому показателю (число заболевших на тысячу населения) нас опережает только Магаданская область, где при населении в 140 тысяч человек насчитывается более четырех тысяч заразившихся коронавирусом граждан с начала пандемии. Ранее долгое время в ДФО в этом списке лидировала Камчатка.

В стране по данному показателю Камчатский край на третьем месте, уступая лишь Магаданской области и лидеру – столице нашей Родины Москве.

– Лечат ли в новом медцентре на территории военно-морского госпиталя на Камчатке гражданских лиц, заразившихся коронавирусом?

– В многофункциональном медицинском центре на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота ведется прием жителей Камчатки, заболевших коронавирусной инфекцией. По согласованию с Министерством здравоохранения Камчатского края сейчас в нем проходят лечение свыше 60 граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России 24 октября. В информации уточняется, что для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией используется новейшее рентгеновское оборудование, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и ИВЛ. Новый многофункциональный медицинский центр укомплектован специалистами, которые прошли обучение и переподготовку на базе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в г. Санкт-Петербурге.

Напомним, что многофункциональный медицинский центр Минобороны в Петропавловске-Камчатском ввели в эксплуатацию в мае.

– Как будут определять, сколько человек на Камчатке готовы привиться от коронавируса?

– Власти Камчатки проведут опрос населения с целью определить количество желающих привиться от коронавируса. Об этом 22 октября сообщили в правительстве края со ссылкой на слова врио министра здравоохранения Камчатского края Марины Волковой.

«Производство вакцины от COVID-19 в России только начинается и пока ее количество ограничено. Поэтому нам необходимо выяснить число граждан, готовых привиться, и подать в федеральный центр соответствующую заявку», – сказала она.

По ее словам, решается вопрос, в каком формате будет проходить опрос. Возможно, для удобства граждан его проведут в электронном формате.

«Мы также планируем, что часть данных о желающих привиться от коронавирусной инфекции поступит от глав районов. Они на месте проведут опросы и предоставят нам всю информацию», – дополнила врио министра здравоохранения края.

В сообщении также указывается, что началась вакцинация медицинских работников. Пока первую прививку получил 41 человек. В настоящее время формируется очередная заявка от медработников, параллельно будут составляться списки жителей края, желающих привиться от коронавируса.

– Работает ли в елизовском аэропорту пункт тестирования на коронавирусную инфекцию?

– В зоне получения багажа снова начала работу лаборатория по тестированию населения на COVID-19. Об этом заявили в правительстве региона на брифинге по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края, сообщили в краевом правительстве 20 октября со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Романа Василевского. В информации уточняется, что для оперативного выявления результатов медицинскими специалистами используются экспресс-тесты. Как правило, процедура занимает порядка 15 минут. Тестирование проводится на добровольной основе. Тестирование проводится платно. Стоимость теста 1 500 рублей.

«За минувшие выходные не было выявлено ни одного подозрительного, сомнительного анализа. Вчера, в понедельник (19 октября. – Авт.) было выявлены два пациента с коронавирусной инфекцией, оба отправлены в обсерватор, организованный на базе санатория «Жемчужина Камчатки», – рассказала Марина Волкова.

По данным, имеющимся в распоряжении редакции, вероятность определения наличия или отсутствия COVID-19 в организме с помощью экспресс-теста не является стопроцентной, она составляет около 60%. Для того чтобы узнать более-менее точный результат, необходимо провести не менее двух экспресс-тестов.

– В каком возрасте жители Камчатки чаще всего болеют коронавирусом?

– Как сообщил на брифинге заместитель председателя регионального правительства Роман Василевский, самый большой показатель по числу заболевших среди людей трудоспособного возраста от 30 до 49 лет. Это 37% от общего числа заболевших. По словам Василевского, общее количество заболевших в возрасте до года составляет 49 человек; от 1 года до 6 лет – 276 человек; от 7 до 14 лет – 373 человека, 15-17 лет – 173 человека; 18–29 лет – 488 человек; 30–49 лет – 1 933 человека; 50–64 года – 1 237 человек; старше 65 лет – 693 человека.

– Будут ли из-за коронавируса переводить на дистанционное обучение школы на Камчатке?

– Переводить школьников на дистанционное обучение не планируется, сообщили в правительстве края 22 октября со ссылкой на слова заместителя министра образования Камчатского края Евгении Орешко.

«Во всех учреждениях образования приняты беспрецедентные меры противоэпидемической безопасности. Закуплены рециркуляторы воздуха и санитайзеры, проводится утренняя термометрия. Для минимизации контактов разделены потоки учеников, для персонала действует строгий масочный режим. Повышено внимание педагогов к состоянию детей», – рассказала Евгения Орешко.

Кроме того, у каждого класса с начала учебного года – один кабинет, где проходят все уроки. Если ученик заболел, весь класс уходит на самоизоляцию, а для продолжения учебного процесса применяются технологии дистанционного обучения, уточнила она.

По словам замминистра в настоящее время на территории Камчатского края в режиме самоизоляции дистанционно обучаются 38 классов из 989. Из-за заболевших педагогов полностью дистанционно обучается только петропавловская школа № 43.

На сегодняшний день из 29 350 учащихся Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района коронавирусной инфекцией заболели 0,4%. В других районах края случаев заболевания среди школьников нет, уточняется в информации.

– Изменится ли продолжительность осенних каникул для школьников из-за эпидобстановки в крае?

– Школьникам Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района изменили сроки осенних каникул. Решение было принято на очередном заседании регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края. Об этом сообщили в правительстве края 20 октября со ссылкой на слова замминистра образования Евгении Орешко.

«Подавляющее большинство школ в районах края выходят на каникулы, как и запланировано учебным графиком, с 26 октября по 1 ноября. С 21 октября по 3 ноября уходят на каникулы школы Елизовского района и школа в селе Соболево, где сложная ситуация с ОРВИ. Мы рекомендуем в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинске продлить каникулы по 3 ноября, и с учетом того, что 4 ноября – праздничный день, на учебу ребята выйдут 5 ноября», – рассказала она.

Также в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой региональное Минобразования рекомендовало учреждениям дополнительного образования в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и в Елизовском районе перевести работу с детьми в дистанционный формат на период осенних каникул.

– Планируют ли российские власти вводить строгие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, как это было весной?

– Российские власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил Владимир Путин в среду, 21 октября.

Заявление президент сделал после выступления основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, который попросил избежать закрытия производства. Бизнесмен отметил, что сейчас стоит сложная задача соблюсти баланс и сохранить жизни россиян, а также заработки и занятость и предложил ограничиться точечными мерами там, где это необходимо. В свою очередь Владимир Путин призвал предпринимателей в период пандемии следить за соблюдением предлагаемых врачами правил на предприятиях. Именно от этого, по словам главы государства, будет зависеть в конечном итоге ритмичность работы компаний. «По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер – мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», – цитирует ТАСС слова президента.

Президент заявил, что точечные меры по борьбе с коронавирусом оправданы, они будут применяться и дальше, а также призвал бизнес выработать конкретные корпоративные меры предосторожности совместно с медицинскими специалистами. По словам президента, медики уже научились бороться с заболеванием и для этого появились медикаменты.

На данном этапе для борьбы с заболеванием необходимо сосредоточиться на расширении тестирования, укреплении системы здравоохранения, а также на соблюдении мер профилактики и проведении вакцинации, указал президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается повторное введение режима самоизоляции. По его словам, сейчас ситуация отличается от той, которая была весной, поскольку под нужды пандемии была перестроена система здравоохранения.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф на 26 октября, за последние сутки в России COVID-19 выявили у 17 347 человек, общее число подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии составило 1 531 224. Выздоровели 1 146 096 человек, из них 7 574 за минувшие сутки.

С начала пандемии умерли 26 269 человек, из них 219 – за последние сутки.

– Как сейчас обстоит дело с медицинским обслуживанием в школах на Камчатке?

– При подготовке ответа на этот вопрос я обратилась к министру образования Камчатского края Александре Коротковой и к врио министра здравоохранения Камчатского края Марине Волковой. Министр образования пояснила, что, согласно Федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации», образовательные организации должны осуществлять деятельность по организации охраны здоровья обучающихся, за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации. Организация первичной медико-санитарной помощи возложена на органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, утвержденный Минздравом России, предполагает два варианта привлечения медицинских работников в школы и детские сады. Первый, когда медицинская организация выделяет медицинских работников для оказания медпомощи детям в образовательном учреждении на основании заключенного договора на медобслуживание. Образовательное учреждение в свою очередь предоставляет медицинский кабинет, соответствующий требованиям для оказания указанной помощи, несет ответственность за комплектацию такого кабинета всем необходимым, что также прописано в законе об образовании. Таким образом, медики состоят в штате медучреждения, а обслуживание детей осуществляют в образовательном учреждении. Этого варианта придерживается большинство школ Камчатского края. Другое дело, что медработников не хватает, и одна медсестра может обслуживать не одну, а несколько школ и находиться в учреждении не полный день. Медицинские работники оказывают услуги в образовательных учреждениях согласно графику, установленному Минздравом, дополнила Александра Юрьевна.

Она уточнила, что при таком варианте медобслуживания директор школы не вправе контролировать качество работы медика, так как у него нет для этого необходимой квалификации.

Второй вариант более затратный – когда учреждение образования вводит в свой штат медицинского работника. Сделать это возможно при условии получения лицензии на осуществление медицинской деятельности учреждением и организацией на его территории лицензированного медицинского кабинета. Этот путь выбирается в том случае, когда в образовательном учреждении дети находятся круглосуточно, как, например, в камчатской школе-интернате для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения края пояснили, что медицинское обеспечение образовательных организаций, а также расчет необходимых штатов сотрудников осуществляется в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». В соответствии с данным порядком, расчет штатной численности медицинских работников ведется, исходя из численности несовершеннолетних в образовательных организациях, из чего и складывается время нахождения специалиста в образовательной организации.

Так, согласно рекомендуемым штатным нормативам предусматривается врач-педиатр (фельдшер) из расчета 1 на 180–200 несовершеннолетних в детских яслях (ясельных группах детских яслей-садов) дошкольных образовательных организаций; на 400 несовершеннолетних в детских садах (соответствующих группах в детских садах-яслях); на 1 000 несовершеннолетних в общеобразовательных организациях или профессиональных образовательных организациях. Медицинская сестра (фельдшер) из расчета 1 на 100 воспитанников в дошкольных образовательных организациях; на 100–500 обучающихся в общеобразовательных организациях или профессиональных образовательных организациях.

Количество штатных единиц, предусмотренных в медицинских организациях, соответствует рекомендуемым нормативам, однако укомплектованность этих ставок низкая. Так, укомплектованность специалистами школьного отделения в ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1», на обслуживании которой находятся 28 школ, из которых 2 школы с численностью обучающихся свыше 1 000 человек и 2 школы – свыше 900 человек, с общей численностью обучающихся 15 721 человек, составляет: врачами – 20% (14 ставок на 3 физических лица, из которых в настоящее время 2 находятся на листке нетрудоспособности); медицинскими сестрами – укомплектованность составляет 100% (10 ставок); фельдшерами – 27% (на 11 ставках работают 3 фельдшера, в настоящее время – 1).

Городская детская поликлиника № 2 обслуживает 11 школ с общей численностью учащихся 4 393 человека. Укомплектованность врачами составляет 35%, медицинскими сестрами – 57%.

По г. Елизово укомплектованность врачами обеспечивается за счет совместительства и составляет: 70% – врачами, 81% – медицинскими сестрами, 74% – фельдшерами.

Обслуживание образовательных организаций (школ) осуществляется по графику, который доводится до администрации образовательной организации. Весь объем профилактических мероприятий (ежегодные осмотры школьников в декретированные возрастные периоды, вакцинация) проводится силами территориальных поликлиник.

– Что же делать, если ученик почувствовал себя плохо, а медработника в школе в это время на месте не оказалось?

– По словам министра образования края, в этом случае учитель либо представитель школьной администрации обязаны вызвать скорую помощь и сразу же поставить в известность родителей (законных представителей) ребенка.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."