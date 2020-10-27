РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

27 Октября 2020



Как всегда, мы подготовили ответы на самые злободневные вопросы, которые задают читатели нашей газеты. Вопросы предварительно разделили по темам. Предлагаем вниманию читателей ответы.

– Что говорит статистика по заболеваемости коронавирусом на Камчатке?

По данным сайта стопкоронавирус41.рф на 26 октября, в Камчатском крае за сутки был подтвержден еще 51 случай заражения COVID-19. Всего с начала пандемии был выявлен 5 521 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 541 человек, из них 9 за минувшие сутки.

В стационарах находится 301 пациент с коронавирусной инфекцией, из них у 163 диагностирована пневмония с COVID-19.

Как сообщил заместитель председателя Правительства Камчатского края Роман Василевский, темп прироста по заболеваемости в целом по России составляет 1,1%, на Камчатке – 0,93%.

Коечный фонд для ковидных пациентов составляет 460 мест, из них свободными остаются 159. Напомним: в пик пандемии в крае были развернуты 816 коек.

С начала пандемии проведено 159 247 тестов.

По информации официального сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии на Камчатке от COVID-19 скончались 70 человек.

Напоминаем, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе обязательный масочный режим в крае продлен до 1 ноября 2020 года на основании постановления губернатора Камчатского края № 183 от 16 октября 2020 года.

– Как выглядит Камчатка в сравнении с другими регионами в ДФО и в стране по числу заболевших коронавирусом на тысячу человек?

– По количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 в сопоставлении с численностью населения Камчатка занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе, куда входят 11 регионов. По этому показателю (число заболевших на тысячу населения) нас опережает только Магаданская область, где при населении в 140 тысяч человек насчитывается более четырех тысяч заразившихся коронавирусом граждан с начала пандемии. Ранее долгое время в ДФО в этом списке лидировала Камчатка.

В стране по данному показателю Камчатский край на третьем месте, уступая лишь Магаданской области и лидеру – столице нашей Родины Москве.

– Лечат ли в новом медцентре на территории военно-морского госпиталя на Камчатке гражданских лиц, заразившихся коронавирусом?

– В многофункциональном медицинском центре на территории военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота ведется прием жителей Камчатки, заболевших коронавирусной инфекцией. По согласованию с Министерством здравоохранения Камчатского края сейчас в нем проходят лечение свыше 60 граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России 24 октября. В информации уточняется, что для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией используется новейшее рентгеновское оборудование, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и ИВЛ. Новый многофункциональный медицинский центр укомплектован специалистами, которые прошли обучение и переподготовку на базе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в г. Санкт-Петербурге.

Напомним, что многофункциональный медицинский центр Минобороны в Петропавловске-Камчатском ввели в эксплуатацию в мае.

– Как будут определять, сколько человек на Камчатке готовы привиться от коронавируса?

– Власти Камчатки проведут опрос населения с целью определить количество желающих привиться от коронавируса. Об этом 22 октября сообщили в правительстве края со ссылкой на слова врио министра здравоохранения Камчатского края Марины Волковой.

«Производство вакцины от COVID-19 в России только начинается и пока ее количество ограничено. Поэтому нам необходимо выяснить число граждан, готовых привиться, и подать в федеральный центр соответствующую заявку», – сказала она.

По ее словам, решается вопрос, в каком формате будет проходить опрос. Возможно, для удобства граждан его проведут в электронном формате.

«Мы также планируем, что часть данных о желающих привиться от коронавирусной инфекции поступит от глав районов. Они на месте проведут опросы и предоставят нам всю информацию», – дополнила врио министра здравоохранения края.

В сообщении также указывается, что началась вакцинация медицинских работников. Пока первую прививку получил 41 человек. В настоящее время формируется очередная заявка от медработников, параллельно будут составляться списки жителей края, желающих привиться от коронавируса.

– Работает ли в елизовском аэропорту пункт тестирования на коронавирусную инфекцию?

– В зоне получения багажа снова начала работу лаборатория по тестированию населения на COVID-19. Об этом заявили в правительстве региона на брифинге по вопросам недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края, сообщили в краевом правительстве 20 октября со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Романа Василевского. В информации уточняется, что для оперативного выявления результатов медицинскими специалистами используются экспресс-тесты. Как правило, процедура занимает порядка 15 минут. Тестирование проводится на добровольной основе. Тестирование проводится платно. Стоимость теста 1 500 рублей.

«За минувшие выходные не было выявлено ни одного подозрительного, сомнительного анализа. Вчера, в понедельник (19 октября. – Авт.) было выявлены два пациента с коронавирусной инфекцией, оба отправлены в обсерватор, организованный на базе санатория «Жемчужина Камчатки», – рассказала Марина Волкова.

По данным, имеющимся в распоряжении редакции, вероятность определения наличия или отсутствия COVID-19 в организме с помощью экспресс-теста не является стопроцентной, она составляет около 60%. Для того чтобы узнать более-менее точный результат, необходимо провести не менее двух экспресс-тестов.

– В каком возрасте жители Камчатки чаще всего болеют коронавирусом?

– Как сообщил на брифинге заместитель председателя регионального правительства Роман Василевский, самый большой показатель по числу заболевших среди людей трудоспособного возраста от 30 до 49 лет. Это 37% от общего числа заболевших. По словам Василевского, общее количество заболевших в возрасте до года составляет 49 человек; от 1 года до 6 лет – 276 человек; от 7 до 14 лет – 373 человека, 15-17 лет – 173 человека; 18–29 лет – 488 человек; 30–49 лет – 1 933 человека; 50–64 года – 1 237 человек; старше 65 лет – 693 человека.

– Будут ли из-за коронавируса переводить на дистанционное обучение школы на Камчатке?

– Переводить школьников на дистанционное обучение не планируется, сообщили в правительстве края 22 октября со ссылкой на слова заместителя министра образования Камчатского края Евгении Орешко.

«Во всех учреждениях образования приняты беспрецедентные меры противоэпидемической безопасности. Закуплены рециркуляторы воздуха и санитайзеры, проводится утренняя термометрия. Для минимизации контактов разделены потоки учеников, для персонала действует строгий масочный режим. Повышено внимание педагогов к состоянию детей», – рассказала Евгения Орешко.

Кроме того, у каждого класса с начала учебного года – один кабинет, где проходят все уроки. Если ученик заболел, весь класс уходит на самоизоляцию, а для продолжения учебного процесса применяются технологии дистанционного обучения, уточнила она.

По словам замминистра в настоящее время на территории Камчатского края в режиме самоизоляции дистанционно обучаются 38 классов из 989. Из-за заболевших педагогов полностью дистанционно обучается только петропавловская школа № 43.

На сегодняшний день из 29 350 учащихся Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района коронавирусной инфекцией заболели 0,4%. В других районах края случаев заболевания среди школьников нет, уточняется в информации.

– Изменится ли продолжительность осенних каникул для школьников из-за эпидобстановки в крае?

– Школьникам Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района изменили сроки осенних каникул. Решение было принято на очередном заседании регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края. Об этом сообщили в правительстве края 20 октября со ссылкой на слова замминистра образования Евгении Орешко.

«Подавляющее большинство школ в районах края выходят на каникулы, как и запланировано учебным графиком, с 26 октября по 1 ноября. С 21 октября по 3 ноября уходят на каникулы школы Елизовского района и школа в селе Соболево, где сложная ситуация с ОРВИ. Мы рекомендуем в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинске продлить каникулы по 3 ноября, и с учетом того, что 4 ноября – праздничный день, на учебу ребята выйдут 5 ноября», – рассказала она.

Также в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой региональное Минобразования рекомендовало учреждениям дополнительного образования в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и в Елизовском районе перевести работу с детьми в дистанционный формат на период осенних каникул.

– Планируют ли российские власти вводить строгие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, как это было весной?

– Российские власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил Владимир Путин в среду, 21 октября.

Заявление президент сделал после выступления основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, который попросил избежать закрытия производства. Бизнесмен отметил, что сейчас стоит сложная задача соблюсти баланс и сохранить жизни россиян, а также заработки и занятость и предложил ограничиться точечными мерами там, где это необходимо. В свою очередь Владимир Путин призвал предпринимателей в период пандемии следить за соблюдением предлагаемых врачами правил на предприятиях. Именно от этого, по словам главы государства, будет зависеть в конечном итоге ритмичность работы компаний. «По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер – мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», – цитирует ТАСС слова президента.

Президент заявил, что точечные меры по борьбе с коронавирусом оправданы, они будут применяться и дальше, а также призвал бизнес выработать конкретные корпоративные меры предосторожности совместно с медицинскими специалистами. По словам президента, медики уже научились бороться с заболеванием и для этого появились медикаменты.

На данном этапе для борьбы с заболеванием необходимо сосредоточиться на расширении тестирования, укреплении системы здравоохранения, а также на соблюдении мер профилактики и проведении вакцинации, указал президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждается повторное введение режима самоизоляции. По его словам, сейчас ситуация отличается от той, которая была весной, поскольку под нужды пандемии была перестроена система здравоохранения.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф на 26 октября, за последние сутки в России COVID-19 выявили у 17 347 человек, общее число подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии составило 1 531 224. Выздоровели 1 146 096 человек, из них 7 574 за минувшие сутки.

С начала пандемии умерли 26 269 человек, из них 219 – за последние сутки.

– Как сейчас обстоит дело с медицинским обслуживанием в школах на Камчатке?

– При подготовке ответа на этот вопрос я обратилась к министру образования Камчатского края Александре Коротковой и к врио министра здравоохранения Камчатского края Марине Волковой. Министр образования пояснила, что, согласно Федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации», образовательные организации должны осуществлять деятельность по организации охраны здоровья обучающихся, за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации. Организация первичной медико-санитарной помощи возложена на органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, утвержденный Минздравом России, предполагает два варианта привлечения медицинских работников в школы и детские сады. Первый, когда медицинская организация выделяет медицинских работников для оказания медпомощи детям в образовательном учреждении на основании заключенного договора на медобслуживание. Образовательное учреждение в свою очередь предоставляет медицинский кабинет, соответствующий требованиям для оказания указанной помощи, несет ответственность за комплектацию такого кабинета всем необходимым, что также прописано в законе об образовании. Таким образом, медики состоят в штате медучреждения, а обслуживание детей осуществляют в образовательном учреждении. Этого варианта придерживается большинство школ Камчатского края. Другое дело, что медработников не хватает, и одна медсестра может обслуживать не одну, а несколько школ и находиться в учреждении не полный день. Медицинские работники оказывают услуги в образовательных учреждениях согласно графику, установленному Минздравом, дополнила Александра Юрьевна.

Она уточнила, что при таком варианте медобслуживания директор школы не вправе контролировать качество работы медика, так как у него нет для этого необходимой квалификации.

Второй вариант более затратный – когда учреждение образования вводит в свой штат медицинского работника. Сделать это возможно при условии получения лицензии на осуществление медицинской деятельности учреждением и организацией на его территории лицензированного медицинского кабинета. Этот путь выбирается в том случае, когда в образовательном учреждении дети находятся круглосуточно, как, например, в камчатской школе-интернате для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения края пояснили, что медицинское обеспечение образовательных организаций, а также расчет необходимых штатов сотрудников осуществляется в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». В соответствии с данным порядком, расчет штатной численности медицинских работников ведется, исходя из численности несовершеннолетних в образовательных организациях, из чего и складывается время нахождения специалиста в образовательной организации.

Так, согласно рекомендуемым штатным нормативам предусматривается врач-педиатр (фельдшер) из расчета 1 на 180–200 несовершеннолетних в детских яслях (ясельных группах детских яслей-садов) дошкольных образовательных организаций; на 400 несовершеннолетних в детских садах (соответствующих группах в детских садах-яслях); на 1 000 несовершеннолетних в общеобразовательных организациях или профессиональных образовательных организациях. Медицинская сестра (фельдшер) из расчета 1 на 100 воспитанников в дошкольных образовательных организациях; на 100–500 обучающихся в общеобразовательных организациях или профессиональных образовательных организациях.

Количество штатных единиц, предусмотренных в медицинских организациях, соответствует рекомендуемым нормативам, однако укомплектованность этих ставок низкая. Так, укомплектованность специалистами школьного отделения в ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1», на обслуживании которой находятся 28 школ, из которых 2 школы с численностью обучающихся свыше 1 000 человек и 2 школы – свыше 900 человек, с общей численностью обучающихся 15 721 человек, составляет: врачами – 20% (14 ставок на 3 физических лица, из которых в настоящее время 2 находятся на листке нетрудоспособности); медицинскими сестрами – укомплектованность составляет 100% (10 ставок); фельдшерами – 27% (на 11 ставках работают 3 фельдшера, в настоящее время – 1).

Городская детская поликлиника № 2 обслуживает 11 школ с общей численностью учащихся 4 393 человека. Укомплектованность врачами составляет 35%, медицинскими сестрами – 57%.

По г. Елизово укомплектованность врачами обеспечивается за счет совместительства и составляет: 70% – врачами, 81% – медицинскими сестрами, 74% – фельдшерами.

Обслуживание образовательных организаций (школ) осуществляется по графику, который доводится до администрации образовательной организации. Весь объем профилактических мероприятий (ежегодные осмотры школьников в декретированные возрастные периоды, вакцинация) проводится силами территориальных поликлиник.

– Что же делать, если ученик почувствовал себя плохо, а медработника в школе в это время на месте не оказалось?

– По словам министра образования края, в этом случае учитель либо представитель школьной администрации обязаны вызвать скорую помощь и сразу же поставить в известность родителей (законных представителей) ребенка.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА