РУБРИКА ВОПРОС-ОТВЕТ

10 Ноября 2020



Тема распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, по всей стране и в мире по-прежнему остается актуальной, а темпы роста заболеваемости не позволяют отказаться от ограничительных мер и вернуться к привычному допандемийному укладу жизни. Как всегда, мы отвечаем на вопросы наших читателей, которые хотят быть информированными в этой области. Поступившие в редакцию вопросы мы предварительно разделили по темам.

– До какого времени в Камчатском крае продлен масочный режим?

– Постановлением губернатора Камчатского края от 30 октября 2020 года № 192 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» обязательный масочный режим для граждан сохраняется до 15 ноября 2020 года включительно. Граждане должны носить маски при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения.

Сохраняются требования к соблюдению дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 5 ноября в ходе заседания регионального штаба по недопущению распространения COVID-19 на территории края сообщил, что будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, кафе и ресторанах, магазинах, спортивных и культурных учреждениях и ужесточены меры за несоблюдение этих требований.

– Какие ограничительные меры действуют в крае для пожилых людей?

– Постановлением губернатора Камчатского края от 6 ноября 2020 года № 197 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» предписывается обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, не покидать места проживания (пребывания). Исключение сделано для случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

В документе указано, что для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи граждане вправе обращаться по телефонам: +7 800 200-34-1; +7 (4152) 33-60-61. Однако, набрав данные номера, мы услышали сообщение «неправильно набран номер». Возникает закономерный вопрос: проверяют ли составители документов информацию, указанную в них, прежде чем предоставлять ее населению?

– Куда обращаться пожилым гражданам, обязанным соблюдать самоизоляцию, за помощью?

– Как сообщили в Правительстве Камчатского края 9 ноября, в крае созданы мобильные бригады для помощи лицам старше 65 лет, находящимся на обязательной изоляции. «Те граждане, которые находятся на социальном обслуживании, также в ежедневном режиме получают помощь мобильных бригад. Но мы понимаем, что есть граждане, которые вынуждены находиться на самоизоляции, исполнять требования этих запретных мероприятий, даже если ведут активный образ жизни. В силу этого им нужна помощь по доставке медикаментов, продуктов питания, и такие граждане могут обратиться по телефонам горячей линии, чтобы представители мобильных бригад, центров социальной помощи населения могли оказать им помощь и поддержку», – сказала заместитель председателя краевого правительства Виктория Сивак. В информации уточняется, что доставка осуществляется в рамках срочных социальных услуг на бесплатной основе. Приобретение продуктов, лекарственных препаратов, предметов первой необходимости – за счет средств граждан. Заявку на предоставление срочных социальных услуг в период коронавирусной инфекции можно сделать по телефону: 8 (4152) 23-28-89.

Позвонив по указанному телефону 10 ноября, со слов заведующей отделением срочного социального обслуживания Комплексного центра социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа Светланы Викторовой, мы узнали, что лекарства по рецепту врача гражданам в возрасте 65 лет и старше доставляются бесплатно. Доставка продуктов питания обойдется в 150 рублей, но в ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы эта услуга также была бесплатной. Она уточнила, что доставка осуществляется в рабочие дня с 9:00 до 17:30, в пятницу (укороченный день) – до 14:00. Суббота и воскресенье – выходные дни.

О бесплатной доставке лекарств и продуктов гражданам с хроническими заболеваниями, которые также обязаны соблюдать режим самоизоляции, но имеют возраст младше 65 лет, по словам заведующей, работникам центра пока ничего не сообщалось.

– Как выглядит статистика по заболеваемости коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 10 ноября, за последние сутки коронавирус на Камчатке был подтвержден еще у 59-ти человек. Всего с начала пандемии в крае было выявлено 6 360 случаев заражения COVID-19. Всего выздоровели 4 013 человек, из них за минувшие стуки – 26 человек. В стационарах находятся 412 человек, из них 196 больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составляет 480 мест, из которых свободными остаются 68 мест.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, от коронавируса в крае скончались 70 человек.

За время, прошедшее с начала пандемии, в Камчатском крае было проведено 176 812 тестов, из них 552 – за минувшие сутки.

– На каком месте по числу заболевших в сопоставлении с численностью населения находится Камчатский край?

– По данному показателю Камчатка по-прежнему находится на втором месте среди 11 субъектов Дальневосточного федерального округа, уступая лишь Магаданской области, где при численности населения в 140 тысяч человек выявлено 4 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 9 ноября по данным официального сайта стопкоронавирус.рф). Напомним, что ранее Камчатский края долгое время занимал первое место по числу заболевших в сравнении с численностью населения. В стране Камчатка по данному показателю на третьем месту, уступая Москве и Магаданской области.

– Какие группы населения чаще всего болеют коронавирусом на Камчатке?

– Основная группа населения, которая болеет коронавирусом в крае, это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Пациенты этого возраста составляют 36,13% или 2 212 случаев от общего числа заболевших. Об этом сообщил на брифинге для представителей СМИ 6 ноября заместитель председателя правительства Роман Василевский. Он уточнил, что вторая по количеству заболевших группа – люди в возрасте 50–64 лет. Она составляет 23,22% или 1 422 случая. В третьей группе пациенты в возрасте от 65 лет и старше – 13,42% от числа заболевших или 822 случая.

Больше болеют коронавирусом мужчины – 52,8%, женщины, соответственно, составляют 47,2% инфицированных.

При этом 44,3% случаев заболевания COVID-19 протекают бессимптомно, в 17,6% люди болеют пневмонией, еще 38,1% пациентов переносят заболевание с признаками ОРВИ.

– Как власти оценивают ситуацию по заболеваемости коронавирусом на Камчатке?

– 9 ноября губернатор В. Солодов на пресс-конференции сообщил, что «у нас все не так плохо выглядит, и фраза «стабильно напряженный» в контексте обстановки в стране и того, как другие регионы сталкиваются с коронавирусной инфекцией, звучит позитивно. Число подтвержденных случаев ежедневно колеблется от 58 до 60. Основная часть по-прежнему находится на амбулаторном лечении. Возможно, в конце недели будет приниматься решение о запуске еще одного учреждения в режиме моногоспиталя». Кроме того, Владимир Солодов сказал, что на Камчатке начал работу еще один аппарат КТ, на котором будут проводить обследования больных COVID-19, а Центр компьютерной томографии будет работать и в ночные смены. Одним из важных направлений, на котором сейчас нужно сконцентрировать внимание, по мнению главы региона, должно стать повышение количества постоянных медицинских консультаций по телефону. С момента первого обращения и постановки диагноза и до выписки каждый день с пациентом должна быть телефонная связь. Специалистам следует отслеживать состояние больных и потребности, которые могут возникать у людей пожилого возраста, одиноких или находящихся в сложных жизненных ситуациях. Эту систему сейчас разрабатывает региональный Минздрав.

Напомним, что ранее губернатор оценил ситуацию с распространением COVIV-19 в регионе как стабильную, но напряженную. Однако оснований для введения жестких ограничительных мер, как это было весной и в начале лета, он не видит: «У нас на Камчатке оснований для полного закрытия экономики я не вижу. Будем надеяться, что они и не возникнут». По мнению Владимира Солодова, хотя вторая волна коронавируса оказалась сильнее первой, система здравоохранения подготовлена к ней лучше, чем весной и в начале лета. «В первую волну у нас были ситуации, когда был ноль свободных коек, не было, по сути, свободных аппаратов ИВЛ, не было средств индивидуальной защиты в достаточном объеме у врачей. Сейчас мы подготовлены гораздо лучше», – сказал губернатор, напомнив, что в пик пандемии на Камчатке было развернуто 816 коек для пациентов с ковидом.

– Если рост заболеваемости коронавирусом продолжится в том же темпе, где будут размещать дополнительные койки и кто будет работать с больными?

– Как сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения края Марина Волкова в пятницу, свободными остаются 20% коек. «Но с учетом того, что ежедневно госпитализируется 50% из выявленных (пациентов с ковидом. – Авт.), мы ожидаем, что через неделю нам необходимо будет разворачивать дополнительные койки на 30 км и увеличивать коечный фонд в медицинских организациях. Есть возможность увеличить (коечный фонд. – Авт.) немного в городских больницах № 1 и № 2», – сказала замминистра здравоохранения. Она пояснила, что сейчас в стационары госпитализируют пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии, а также тех, кто проживает совместно с лицами из группы риска. Остальные пациенты проходят лечение на дому.

По словам Марины Волковой, к работе с ковидными пациентами в связи с нехваткой медицинского персонала на фоне роста заболеваемости коронавирусом будут привлекаться студенты медицинского колледжа. «Это студенты 3 курса (медсестры) и 4 курса (фельдшеры) для работы с пациентами, в том числе для забора анализов (биоматериала) на дому», – сказала замминистра здравоохранения. Она дополнила, что студенты младших курсов в качестве волонтеров будут работать в колл-центрах и доставлять бесплатные лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции амбулаторным больным на дом.

«У нас резерв 75 студентов выпускных курсов и 69 волонтеров, которые уже дали свое согласие на работу с этой категорией граждан», – пояснила Волкова. Она уточнила, что ограничиваются плановые госпитализации и профосмотры в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском, Соболевском, Мильковском районах в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Дополним, что, по словам заместителя председателя Правительства Камчатского края Романа Василевского, на 6 ноября число заболевших коронавирусом медицинских работников в крае составляло 447 человек.

– Когда начнутся плановые выезды бригад медиков в отдаленные районы края?

– Выезды бригад в отдаленные районы полуострова пока приостановлены. После нормализации ситуации с коронавирусом выездные бригады посетят все запланированные районы. Об этом сообщили в Министерстве территориального развития Камчатского края 2 ноября со ссылкой на слова врио министра территориального развития Сергея Лебедева. «Понимая, что безопасность населения северных сел в сложных эпидемиологических условиях является приоритетной, введение соответствующих ограничительных мер потребовало отмены ранее запланированной работы выездных бригад в населенных пунктах муниципальных районов Корякского округа. Возросшая нагрузка на учреждения здравоохранения в условиях роста заболеваемости коронавирусом, увеличения числа заболеваний среди самих медработников, повлекла за собой значительную занятость медицинского персонала, в некоторых случаях катастрофическую их нехватку. Этот факт не позволяет нам вырвать из и так сложнейшего лечебного процесса специалистов здравоохранения и отправить их в командировку. Принимая во внимание огромную социальную значимость деятельности выездных бригад в отделенных районах Камчатского края, должен заверить, что работа выездных бригад в населенных пунктах Корякского округа и Соболевского района будет обеспечена по мере нормализации ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», – сказал он.

В информации уточняется, что ежегодно в график включаются 4 выезда. В этом году были запланированы выезды в Олюторский, Тигильский и Соболевский районы, Пенжинский и Карагинский районы. В состав выездных бригад должны входить: терапевт, акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, фтизиатр, хирург, психиатр, психиатр-нарколог, педиатр, а также клинический и рентген-лаборант. В составе бригады также специалисты Гостехнадзора, информационно-технологического центра.

В марте выездная бригада отработала в населенных пунктах Олюторского района, несмотря на то, что на период ее деятельности пришлось введение режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края – с 18 марта 2020 года.

– Положены ли бесплатные лекарства тем, кто лечится от коронавируса дома?

– Камчатский край получит более одиннадцати миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19. Деньги пойдут на медикаменты для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Об этом сообщили в правительстве края. В информации указывается, что медицинские препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции, будут выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача. Средства на закупку этих препаратов были выделены Правительством Российской Федерации. Соответствующее распоряжение от 29 октября 2020 года подписано главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

В общей сложности на бесплатные лекарства для больных новой коронавирусной инфекцией Правительство РФ направляет в регионы более 5 млрд рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства.

9 ноября на сайте краевого правительства появилась информация со ссылкой на слова губернатора, что сейчас проводятся закупочные процедуры на приобретение лекарственных препаратов, которые будут выдаваться амбулаторным больным.

– Планируется ли закупать современное оборудование в лаборатории, где тестируют на коронавирус?

– В правительстве края сообщили, что Федеральный центр поможет регионам, в том числе Камчатскому краю, оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. «На эти цели Камчатке будет выделено более 5,7 млн рублей. Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», – говорится в сообщении.

В информации уточняется, что деньги будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения.

Дополним, что распоряжением от 29 октября 2020 года № 2806-р, подписанным председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, предписывается выделить из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 1 000 060 тысяч рублей в целях финансового обеспечения мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику COVID-19, имея в виду не менее 84 лабораторий. В прилагаемом распределении, где содержатся наименования 84 регионов и размеры ассигнований, в графе «Камчатский край» указана цифра 5 715 000 рублей. Интересно, что точно такая же цифра указана в графе «Республика Саха (Якутия)», где численность населения, по данным Росстата на 2020 год, составляет 971 996 человек, что в три раза больше, чем на Камчатке.

– Ранее сообщалось, что желающим медработникам на Камчатке была сделана прививка от коронавируса. Что слышно об их самочувствии?

– Партия двухэтапной вакцины от коронавируса поступила на Камчатку в середине октября, тогда же медработники разных учреждений сделали первые прививки. Сообщалось, что прививку получили 42 человека. Перед вторым этапом медики прошли консультирование у терапевта. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 6 ноября. «Я сделал прививку от COVID-19 три недели назад, пристально следил за состоянием – никаких негативных изменений не было. Все это время продолжал заниматься физкультурой, вести активный образ жизни. Думаю, эту вакцину можно предлагать населению», – приводятся в сообщении слова главного врача Камчатского противотуберкулезного диспансера Андрея Громова.

В информации уточняется, что, по мнению разработчиков вакцины, через несколько недель от момента первой инъекции в организме должны начать вырабатываться антитела.

Речь идет о комбинированной вакцине для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак», произведенной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Напомним, что еще 22 октября в краевом правительстве заявили о необходимости проведения опроса населения с целью определить количество желающих привиться от коронавируса, чтобы впоследствии заказать необходимое количество доз вакцины. «Производство вакцины от COVID-19 в России только начинается и пока ее количество ограничено. Поэтому нам необходимо выяснить число граждан, готовых привиться, и подать в федеральный центр соответствующую заявку», – пояснила замминистра здравоохранения края Марина Волкова.

3 ноября мы передали в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края вопросы для Марины Волковой о том, как идет работа по составлению списка, сколько доз вакцины заказано для Камчатки и сколько планируется заказать еще, а также когда можно ожидать начала вакцинации для всех желающих граждан. К сожалению, они пока остаются без ответа.

6 ноября на официальном сайте правительства края появилась информация, что площадкой для открытого опроса станут портал «Камчатка в порядке» или «стопкоронавирус41.рф».

По словам генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, начало массовой вакцинации от коронавируса препаратом планируется в 2021 году. Он напомнил, что вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе. Прежде всего прививку смогут сделать работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общепита и других предприятий, где работа предполагает контакт с большим количеством людей.

– Существует ли требование к общему масочному режиму в стране, или каждый регион принимает такое решение самостоятельно?

– До 27 октября власти регионов самостоятельно принимали решение о необходимости ношения масок. С 28 октября, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» на всей территории РФ введен всеобщий масочный режим. В документе указано: «Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах».

Также указанным постановлением предписывается ввести запрет на работу предприятий общепита, проведение зрелищно-массовых мероприятий в ночное время. «Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00», – говорится в документе.

Напомним, что в Камчатском крае время работы предприятий общественного питания было ограничено ранее до 23:00 (за исключением обслуживания навынос) постановлением губернатора Камчатского края от 16 октября 2020 года № 183.

– Как началась вторая четверть в школах Петропавловска-Камчатского и в крае?

– В школах Петропавловска-Камчатского вторая учебная четверть началась 9 ноября. Двери для учащихся после каникул открыли все 35 школ городского округа, сообщили в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

«Обучение возобновлено согласно санитарным нормам и требованиям, принятым с начала учебного года. Это проведение всех уроков в отдельном, закрепленном за классом кабинете (за исключением ряда специализированных аудиторий, к которым относятся кабинеты химии или технологии). Такие предметы, как музыка, изобразительное искусство, физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, а также все занятия учреждений дополнительного образования проводятся в заочном формате с использованием дистанционных технологий», – говорится в информации.

В мэрии напомнили, что меры приняты в рамках мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции на территории города. «Для обеспечения безопасности учащихся в образовательных организациях проводится обеззараживание воздуха, дезинфекция столовых и санузлов, а также замер температуры школьников при входе в учебные заведения», – уточняется в информации.

9 ноября в правительстве края нам сообщили со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Виктории Сивак, что на указанный день в Камчатском крае началась вторая четверть в полном объеме, за исключением одной небольшой школы в Соболевском районе, где по ситуации было принято решение продлить каникулы еще на неделю. При этом, по словам Виктории Сивак, во избежание распространения инфекции было принято решение о закрытии 60 классов в 38 школах края, где зафиксированы случаи контакта с больными COVID-19 либо есть отдельные случаи заболеваемости среди школьников или учителей.

Таким образом, по каждому образовательному учреждению, в каждом конкретном случае принимается индивидуальное решение.

– Как проходит осенний призыв в условиях пандемии на Камчатке?

– По словам военного комиссара Камчатского края капитана 2 ранга Юрия Лайко, приведенным в интервью АиФ, осенний призыв проходит с соблюдением всех эпидемиологических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил военный комиссар, призывные и сборные пункты полуострова были заблаговременно обеспечены всем необходимым медицинским имуществом: экспресс-тестами, средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами. Кроме того, по решению органов исполнительной власти Камчатки каждый призывник как минимум дважды проходит тестирование на коронавирус. «Поэтому я лично могу заверить родителей будущих новобранцев: все меры, чтобы исключить распространение опасной инфекции в войсках, соблюдаются неукоснительно», – сказал Лайко. В информации уточняется, что около 80% всех призывников останутся служить на Камчатке – такое решение принято из-за пандемии. Остальные ребята будут проходить службу в частях Восточного военного округа. «У нас есть разнарядка, где и кто требуется, и мы работаем по этому документу. Планируется, что в осеннюю призывную кампанию в войска на срочную службу отправятся свыше 250 человек», – пояснил военком. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» осенний призыв начался 1 октября и продлится до 31 декабря.

– Зарегистрированы ли в Камчатском крае повторные случаи заболевания коронавирусом?

– Как сообщила на брифинге замминистра здравоохранения края Марина Волкова, повторных случаев заболевания коронавирусом на территории Камчатского края выявлено не было.

Ранее в ряде СМИ по вопросу повторного заражения коронавирусом сообщалось мнение вирусолога профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна: «Повторное заражение коронавирусом в принципе возможно. Другое дело, что это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Но этот факт означает, что человек, который перенес коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек». По его словам, если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно. «Будет эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз – вопрос, который пока недостаточно изучен», – заключил он.

– Когда прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом в стране?

– Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России снизится к весне – до показателей, которые были летом 2020 г., заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», – сказал он. По словам Горелова, процесс стабилизации ситуации с распространением инфекции займет определенное время, и во многом его продолжительность зависит от соблюдения мер предосторожности.

По данным оперативного штаба по COVID-19 в РФ, на 9 ноября в России за сутки выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 796 132 случая заражения COVID-19. Выздоровели 1 335 141 человек, из них 10 722 за минувшие стуки. За все время пандемии в стране от новой коронавирусной инфекции скончались 30 793 человека, из них 256 за минувшие сутки.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА