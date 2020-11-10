РУБРИКА ВОПРОС-ОТВЕТ

Печать
PDF

10 Ноября 2020

Тема распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, по всей стране и в мире по-прежнему остается актуальной, а темпы роста заболеваемости не позволяют отказаться от ограничительных мер и вернуться к привычному допандемийному укладу жизни. Как всегда, мы отвечаем на вопросы наших читателей, которые хотят быть информированными в этой области. Поступившие в редакцию вопросы мы предварительно разделили по темам.

– До какого времени в Камчатском крае продлен масочный режим?

– Постановлением губернатора Камчатского края от 30 октября 2020 года № 192 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» обязательный масочный режим для граждан сохраняется до 15 ноября 2020 года включительно. Граждане должны носить маски при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения.

Сохраняются требования к соблюдению дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 5 ноября в ходе заседания регионального штаба по недопущению распространения COVID-19 на территории края сообщил, что будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, кафе и ресторанах, магазинах, спортивных и культурных учреждениях и ужесточены меры за несоблюдение этих требований.

– Какие ограничительные меры действуют в крае для пожилых людей?

– Постановлением губернатора Камчатского края от 6 ноября 2020 года № 197 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» предписывается обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, не покидать места проживания (пребывания). Исключение сделано для случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

В документе указано, что для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи граждане вправе обращаться по телефонам: +7 800 200-34-1; +7 (4152) 33-60-61. Однако, набрав данные номера, мы услышали сообщение «неправильно набран номер». Возникает закономерный вопрос: проверяют ли составители документов информацию, указанную в них, прежде чем предоставлять ее населению?

– Куда обращаться пожилым гражданам, обязанным соблюдать самоизоляцию, за помощью?

– Как сообщили в Правительстве Камчатского края 9 ноября, в крае созданы мобильные бригады для помощи лицам старше 65 лет, находящимся на обязательной изоляции. «Те граждане, которые находятся на социальном обслуживании, также в ежедневном режиме получают помощь мобильных бригад. Но мы понимаем, что есть граждане, которые вынуждены находиться на самоизоляции, исполнять требования этих запретных мероприятий, даже если ведут активный образ жизни. В силу этого им нужна помощь по доставке медикаментов, продуктов питания, и такие граждане могут обратиться по телефонам горячей линии, чтобы представители мобильных бригад, центров социальной помощи населения могли оказать им помощь и поддержку», – сказала заместитель председателя краевого правительства Виктория Сивак. В информации уточняется, что доставка осуществляется в рамках срочных социальных услуг на бесплатной основе. Приобретение продуктов, лекарственных препаратов, предметов первой необходимости – за счет средств граждан. Заявку на предоставление срочных социальных услуг в период коронавирусной инфекции можно сделать по телефону: 8 (4152) 23-28-89.

Позвонив по указанному телефону 10 ноября, со слов заведующей отделением срочного социального обслуживания Комплексного центра социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа Светланы Викторовой, мы узнали, что лекарства по рецепту врача гражданам в возрасте 65 лет и старше доставляются бесплатно. Доставка продуктов питания обойдется в 150 рублей, но в ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы эта услуга также была бесплатной. Она уточнила, что доставка осуществляется в рабочие дня с 9:00 до 17:30, в пятницу (укороченный день) – до 14:00. Суббота и воскресенье – выходные дни.

О бесплатной доставке лекарств и продуктов гражданам с хроническими заболеваниями, которые также обязаны соблюдать режим самоизоляции, но имеют возраст младше 65 лет, по словам заведующей, работникам центра пока ничего не сообщалось.

– Как выглядит статистика по заболеваемости коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 10 ноября, за последние сутки коронавирус на Камчатке был подтвержден еще у 59-ти человек. Всего с начала пандемии в крае было выявлено 6 360 случаев заражения COVID-19. Всего выздоровели 4 013 человек, из них за минувшие стуки – 26 человек. В стационарах находятся 412 человек, из них 196 больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составляет 480 мест, из которых свободными остаются 68 мест.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, от коронавируса в крае скончались 70 человек.

За время, прошедшее с начала пандемии, в Камчатском крае было проведено 176 812 тестов, из них 552 – за минувшие сутки.

– На каком месте по числу заболевших в сопоставлении с численностью населения находится Камчатский край?

– По данному показателю Камчатка по-прежнему находится на втором месте среди 11 субъектов Дальневосточного федерального округа, уступая лишь Магаданской области, где при численности населения в 140 тысяч человек выявлено 4 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 9 ноября по данным официального сайта стопкоронавирус.рф). Напомним, что ранее Камчатский края долгое время занимал первое место по числу заболевших в сравнении с численностью населения. В стране Камчатка по данному показателю на третьем месту, уступая Москве и Магаданской области.

– Какие группы населения чаще всего болеют коронавирусом на Камчатке?

– Основная группа населения, которая болеет коронавирусом в крае, это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Пациенты этого возраста составляют 36,13% или 2 212 случаев от общего числа заболевших. Об этом сообщил на брифинге для представителей СМИ 6 ноября заместитель председателя правительства Роман Василевский. Он уточнил, что вторая по количеству заболевших группа – люди в возрасте 50–64 лет. Она составляет 23,22% или 1 422 случая. В третьей группе пациенты в возрасте от 65 лет и старше – 13,42% от числа заболевших или 822 случая.

Больше болеют коронавирусом мужчины – 52,8%, женщины, соответственно, составляют 47,2% инфицированных.

При этом 44,3% случаев заболевания COVID-19 протекают бессимптомно, в 17,6% люди болеют пневмонией, еще 38,1% пациентов переносят заболевание с признаками ОРВИ.

– Как власти оценивают ситуацию по заболеваемости коронавирусом на Камчатке?

– 9 ноября губернатор В. Солодов на пресс-конференции сообщил, что «у нас все не так плохо выглядит, и фраза «стабильно напряженный» в контексте обстановки в стране и того, как другие регионы сталкиваются с коронавирусной инфекцией, звучит позитивно. Число подтвержденных случаев ежедневно колеблется от 58 до 60. Основная часть по-прежнему находится на амбулаторном лечении. Возможно, в конце недели будет приниматься решение о запуске еще одного учреждения в режиме моногоспиталя». Кроме того, Владимир Солодов сказал, что на Камчатке начал работу еще один аппарат КТ, на котором будут проводить обследования больных COVID-19, а Центр компьютерной томографии будет работать и в ночные смены. Одним из важных направлений, на котором сейчас нужно сконцентрировать внимание, по мнению главы региона, должно стать повышение количества постоянных медицинских консультаций по телефону. С момента первого обращения и постановки диагноза и до выписки каждый день с пациентом должна быть телефонная связь. Специалистам следует отслеживать состояние больных и потребности, которые могут возникать у людей пожилого возраста, одиноких или находящихся в сложных жизненных ситуациях. Эту систему сейчас разрабатывает региональный Минздрав.

Напомним, что ранее губернатор оценил ситуацию с распространением COVIV-19 в регионе как стабильную, но напряженную. Однако оснований для введения жестких ограничительных мер, как это было весной и в начале лета, он не видит: «У нас на Камчатке оснований для полного закрытия экономики я не вижу. Будем надеяться, что они и не возникнут». По мнению Владимира Солодова, хотя вторая волна коронавируса оказалась сильнее первой, система здравоохранения подготовлена к ней лучше, чем весной и в начале лета. «В первую волну у нас были ситуации, когда был ноль свободных коек, не было, по сути, свободных аппаратов ИВЛ, не было средств индивидуальной защиты в достаточном объеме у врачей. Сейчас мы подготовлены гораздо лучше», – сказал губернатор, напомнив, что в пик пандемии на Камчатке было развернуто 816 коек для пациентов с ковидом.

– Если рост заболеваемости коронавирусом продолжится в том же темпе, где будут размещать дополнительные койки и кто будет работать с больными?

– Как сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения края Марина Волкова в пятницу, свободными остаются 20% коек. «Но с учетом того, что ежедневно госпитализируется 50% из выявленных (пациентов с ковидом. – Авт.), мы ожидаем, что через неделю нам необходимо будет разворачивать дополнительные койки на 30 км и увеличивать коечный фонд в медицинских организациях. Есть возможность увеличить (коечный фонд. – Авт.) немного в городских больницах № 1 и № 2», – сказала замминистра здравоохранения. Она пояснила, что сейчас в стационары госпитализируют пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии, а также тех, кто проживает совместно с лицами из группы риска. Остальные пациенты проходят лечение на дому.

По словам Марины Волковой, к работе с ковидными пациентами в связи с нехваткой медицинского персонала на фоне роста заболеваемости коронавирусом будут привлекаться студенты медицинского колледжа. «Это студенты 3 курса (медсестры) и 4 курса (фельдшеры) для работы с пациентами, в том числе для забора анализов (биоматериала) на дому», – сказала замминистра здравоохранения. Она дополнила, что студенты младших курсов в качестве волонтеров будут работать в колл-центрах и доставлять бесплатные лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции амбулаторным больным на дом.

«У нас резерв 75 студентов выпускных курсов и 69 волонтеров, которые уже дали свое согласие на работу с этой категорией граждан», – пояснила Волкова. Она уточнила, что ограничиваются плановые госпитализации и профосмотры в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском, Соболевском, Мильковском районах в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Дополним, что, по словам заместителя председателя Правительства Камчатского края Романа Василевского, на 6 ноября число заболевших коронавирусом медицинских работников в крае составляло 447 человек.

– Когда начнутся плановые выезды бригад медиков в отдаленные районы края?

– Выезды бригад в отдаленные районы полуострова пока приостановлены. После нормализации ситуации с коронавирусом выездные бригады посетят все запланированные районы. Об этом сообщили в Министерстве территориального развития Камчатского края 2 ноября со ссылкой на слова врио министра территориального развития Сергея Лебедева. «Понимая, что безопасность населения северных сел в сложных эпидемиологических условиях является приоритетной, введение соответствующих ограничительных мер потребовало отмены ранее запланированной работы выездных бригад в населенных пунктах муниципальных районов Корякского округа. Возросшая нагрузка на учреждения здравоохранения в условиях роста заболеваемости коронавирусом, увеличения числа заболеваний среди самих медработников, повлекла за собой значительную занятость медицинского персонала, в некоторых случаях катастрофическую их нехватку. Этот факт не позволяет нам вырвать из и так сложнейшего лечебного процесса специалистов здравоохранения и отправить их в командировку. Принимая во внимание огромную социальную значимость деятельности выездных бригад в отделенных районах Камчатского края, должен заверить, что работа выездных бригад в населенных пунктах Корякского округа и Соболевского района будет обеспечена по мере нормализации ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции», – сказал он.

В информации уточняется, что ежегодно в график включаются 4 выезда. В этом году были запланированы выезды в Олюторский, Тигильский и Соболевский районы, Пенжинский и Карагинский районы. В состав выездных бригад должны входить: терапевт, акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, фтизиатр, хирург, психиатр, психиатр-нарколог, педиатр, а также клинический и рентген-лаборант. В составе бригады также специалисты Гостехнадзора, информационно-технологического центра.

В марте выездная бригада отработала в населенных пунктах Олюторского района, несмотря на то, что на период ее деятельности пришлось введение режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края – с 18 марта 2020 года.

– Положены ли бесплатные лекарства тем, кто лечится от коронавируса дома?

– Камчатский край получит более одиннадцати миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19. Деньги пойдут на медикаменты для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Об этом сообщили в правительстве края. В информации указывается, что медицинские препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции, будут выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача. Средства на закупку этих препаратов были выделены Правительством Российской Федерации. Соответствующее распоряжение от 29 октября 2020 года подписано главой российского кабмина Михаилом Мишустиным.

В общей сложности на бесплатные лекарства для больных новой коронавирусной инфекцией Правительство РФ направляет в регионы более 5 млрд рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства.

9 ноября на сайте краевого правительства появилась информация со ссылкой на слова губернатора, что сейчас проводятся закупочные процедуры на приобретение лекарственных препаратов, которые будут выдаваться амбулаторным больным.

– Планируется ли закупать современное оборудование в лаборатории, где тестируют на коронавирус?

– В правительстве края сообщили, что Федеральный центр поможет регионам, в том числе Камчатскому краю, оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. «На эти цели Камчатке будет выделено более 5,7 млн рублей. Федеральное финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», – говорится в сообщении.

В информации уточняется, что деньги будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения.

Дополним, что распоряжением от 29 октября 2020 года № 2806-р, подписанным председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, предписывается выделить из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 1 000 060 тысяч рублей в целях финансового обеспечения мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику COVID-19, имея в виду не менее 84 лабораторий. В прилагаемом распределении, где содержатся наименования 84 регионов и размеры ассигнований, в графе «Камчатский край» указана цифра 5 715 000 рублей. Интересно, что точно такая же цифра указана в графе «Республика Саха (Якутия)», где численность населения, по данным Росстата на 2020 год, составляет 971 996 человек, что в три раза больше, чем на Камчатке.

– Ранее сообщалось, что желающим медработникам на Камчатке была сделана прививка от коронавируса. Что слышно об их самочувствии?

– Партия двухэтапной вакцины от коронавируса поступила на Камчатку в середине октября, тогда же медработники разных учреждений сделали первые прививки. Сообщалось, что прививку получили 42 человека. Перед вторым этапом медики прошли консультирование у терапевта. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 6 ноября. «Я сделал прививку от COVID-19 три недели назад, пристально следил за состоянием – никаких негативных изменений не было. Все это время продолжал заниматься физкультурой, вести активный образ жизни. Думаю, эту вакцину можно предлагать населению», – приводятся в сообщении слова главного врача Камчатского противотуберкулезного диспансера Андрея Громова.

В информации уточняется, что, по мнению разработчиков вакцины, через несколько недель от момента первой инъекции в организме должны начать вырабатываться антитела.

Речь идет о комбинированной вакцине для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак», произведенной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Напомним, что еще 22 октября в краевом правительстве заявили о необходимости проведения опроса населения с целью определить количество желающих привиться от коронавируса, чтобы впоследствии заказать необходимое количество доз вакцины. «Производство вакцины от COVID-19 в России только начинается и пока ее количество ограничено. Поэтому нам необходимо выяснить число граждан, готовых привиться, и подать в федеральный центр соответствующую заявку», – пояснила замминистра здравоохранения края Марина Волкова.

3 ноября мы передали в пресс-службу Министерства здравоохранения Камчатского края вопросы для Марины Волковой о том, как идет работа по составлению списка, сколько доз вакцины заказано для Камчатки и сколько планируется заказать еще, а также когда можно ожидать начала вакцинации для всех желающих граждан. К сожалению, они пока остаются без ответа.

6 ноября на официальном сайте правительства края появилась информация, что площадкой для открытого опроса станут портал «Камчатка в порядке» или «стопкоронавирус41.рф».

По словам генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, начало массовой вакцинации от коронавируса препаратом планируется в 2021 году. Он напомнил, что вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе. Прежде всего прививку смогут сделать работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общепита и других предприятий, где работа предполагает контакт с большим количеством людей.

– Существует ли требование к общему масочному режиму в стране, или каждый регион принимает такое решение самостоятельно?

– До 27 октября власти регионов самостоятельно принимали решение о необходимости ношения масок. С 28 октября, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» на всей территории РФ введен всеобщий масочный режим. В документе указано: «Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах».

Также указанным постановлением предписывается ввести запрет на работу предприятий общепита, проведение зрелищно-массовых мероприятий в ночное время. «Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00», – говорится в документе.

Напомним, что в Камчатском крае время работы предприятий общественного питания было ограничено ранее до 23:00 (за исключением обслуживания навынос) постановлением губернатора Камчатского края от 16 октября 2020 года № 183.

– Как началась вторая четверть в школах Петропавловска-Камчатского и в крае?

– В школах Петропавловска-Камчатского вторая учебная четверть началась 9 ноября. Двери для учащихся после каникул открыли все 35 школ городского округа, сообщили в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

«Обучение возобновлено согласно санитарным нормам и требованиям, принятым с начала учебного года. Это проведение всех уроков в отдельном, закрепленном за классом кабинете (за исключением ряда специализированных аудиторий, к которым относятся кабинеты химии или технологии). Такие предметы, как музыка, изобразительное искусство, физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, а также все занятия учреждений дополнительного образования проводятся в заочном формате с использованием дистанционных технологий», – говорится в информации.

В мэрии напомнили, что меры приняты в рамках мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции на территории города. «Для обеспечения безопасности учащихся в образовательных организациях проводится обеззараживание воздуха, дезинфекция столовых и санузлов, а также замер температуры школьников при входе в учебные заведения», – уточняется в информации.

9 ноября в правительстве края нам сообщили со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Виктории Сивак, что на указанный день в Камчатском крае началась вторая четверть в полном объеме, за исключением одной небольшой школы в Соболевском районе, где по ситуации было принято решение продлить каникулы еще на неделю. При этом, по словам Виктории Сивак, во избежание распространения инфекции было принято решение о закрытии 60 классов в 38 школах края, где зафиксированы случаи контакта с больными COVID-19 либо есть отдельные случаи заболеваемости среди школьников или учителей.

Таким образом, по каждому образовательному учреждению, в каждом конкретном случае принимается индивидуальное решение.

– Как проходит осенний призыв в условиях пандемии на Камчатке?

– По словам военного комиссара Камчатского края капитана 2 ранга Юрия Лайко, приведенным в интервью АиФ, осенний призыв проходит с соблюдением всех эпидемиологических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщил военный комиссар, призывные и сборные пункты полуострова были заблаговременно обеспечены всем необходимым медицинским имуществом: экспресс-тестами, средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами. Кроме того, по решению органов исполнительной власти Камчатки каждый призывник как минимум дважды проходит тестирование на коронавирус. «Поэтому я лично могу заверить родителей будущих новобранцев: все меры, чтобы исключить распространение опасной инфекции в войсках, соблюдаются неукоснительно», – сказал Лайко. В информации уточняется, что около 80% всех призывников останутся служить на Камчатке – такое решение принято из-за пандемии. Остальные ребята будут проходить службу в частях Восточного военного округа. «У нас есть разнарядка, где и кто требуется, и мы работаем по этому документу. Планируется, что в осеннюю призывную кампанию в войска на срочную службу отправятся свыше 250 человек», – пояснил военком. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» осенний призыв начался 1 октября и продлится до 31 декабря.

– Зарегистрированы ли в Камчатском крае повторные случаи заболевания коронавирусом?

– Как сообщила на брифинге замминистра здравоохранения края Марина Волкова, повторных случаев заболевания коронавирусом на территории Камчатского края выявлено не было.

Ранее в ряде СМИ по вопросу повторного заражения коронавирусом сообщалось мнение вирусолога профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна: «Повторное заражение коронавирусом в принципе возможно. Другое дело, что это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Но этот факт означает, что человек, который перенес коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек». По его словам, если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно. «Будет эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз – вопрос, который пока недостаточно изучен», – заключил он.

– Когда прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом в стране?

– Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России снизится к весне – до показателей, которые были летом 2020 г., заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», – сказал он. По словам Горелова, процесс стабилизации ситуации с распространением инфекции займет определенное время, и во многом его продолжительность зависит от соблюдения мер предосторожности.

По данным оперативного штаба по COVID-19 в РФ, на 9 ноября в России за сутки выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 796 132 случая заражения COVID-19. Выздоровели 1 335 141 человек, из них 10 722 за минувшие стуки. За все время пандемии в стране от новой коронавирусной инфекции скончались 30 793 человека, из них 256 за минувшие сутки.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."