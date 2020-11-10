ТРАГЕДИЯ В КИСЛОЙ ЯМЕ

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10 Ноября 2020

Народная поговорка «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», как и любая другая, родилась не на пустом месте. Она находит свое подтверждение постоянно и повсеместно. По горькой иронии судьбы в Петропавловске «гром грянул» в День народного единства – 4 ноября 2020 года. В середине дня оперативные сотрудники Управления уголовного розыска МВД России по Камчатскому краю обнаружили в районе Красной Сопки на одном из прибрежных земельных участков тело восьмилетнего Миши Толстова. Было возбуждено уголовное дело. По сведениям Следственного управления СК России по Камчатскому краю экспертом сделан предварительный вывод о том, что смерть ребенка наступила в результате кровопотери, вызванной множественными рвано-укушенными ранами туловища, головы, верхних и нижних конечностей. При этом факт причинения телесных повреждений собаками не исключается.

6 ноября в прямом эфире информационного агентства «Масс-Медиа News» глава городского округа Константин Брызгин сообщил, что на месте трагедии было отловлено 11 безнадзорных собак (как удалось выяснить корреспондентам «Вестей», это было сделано силами подрядных организаций МКУ «Служба Благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа». 8 собак было отловлено работниками ИП Беляк Г. М. и 3 собаки ИП Моздакова М. Е.). Все отловленные особи были усыплены и отправлены на экспертизу. По предварительной информации, в желудках собак были обнаружены человеческие ткани.

Прежде чем подробно рассказать об обстоятельствах трагедии, хочу напомнить, что о возможности «грянувшего грома» «Вести» писали в целом цикле своих публикаций под общим названием «Собачья жизнь». Нападение собак, как правило, на детей, происходит с удручающей периодичностью. Кратко напомню о подобных случаях. 28 ноября прошлого года в городе Вилючинске собаки напали на 11-летнюю школьницу, по счастью девочка тогда почти не пострадала. 16 января нынешнего года собака породы ягдтерьер набросилась на 12-летнюю жительницу района Долиновка и откусила ей фалангу пальца. Спустя два месяца Долиновку взбудоражил очередной «собачий скандал». Чей-то пес, предположительно породы лайка, загрыз насмерть домашнего пуделя. К счастью, люди не пострадали. По сведениям местных жителей, агрессивная собака нападала на других животных не в первый раз. Хозяин компенсировал владельцам пострадавших животных расходы на лечение, но по каким-то причинам продолжал выгуливать своего питомца без намордника. 22 сентября на улице Владивостокской собака породы алабай напала на девятилетнего мальчика. При этом ребенок упал с велосипеда, получил ушибы и рваные раны. К счастью проезжавшая мимо супружеская пара отогнала собаку от ребенка, оказала ему первую помощь и отвезла домой. Рассказывая об обстоятельствах этих происшествий, наша газета неоднократно писала о необходимости доработки правил благоустройства в части обращения с домашними животными и порядка работы с безнадзорными собаками.

Вернемся к трагической гибели Михаила Толстова. 3 ноября около 17 часов мальчик ушел гулять из своего дома, расположенного по улице Красная Сопка, не взяв с собой мобильный телефон. Примерно через два часа, видимо, почувствовав тревогу, отец пошел его искать. По имеющейся у редакции неофициальной информации, в поисках сына отец осмотрел и место, где позже случится трагедия, но в тот момент ребенка там не было. Найти мальчика самостоятельно отец не смог, и родители обратились в полицию. Начались поиски, в том числе путем размещения объявления о пропаже ребенка в мессенджере «Ватсап». Как уже говорилось выше, тело мальчика обнаружили сотрудники полиции в середине следующего дня.

По имеющейся у нас информации, Миша рос в благополучной семье с мамой, отцом и старшей сестрой. Мама – школьный учитель, отец – специалист в технической отрасли. По словам матери, Миша часто гулял в том месте, где погиб. Однако нам показалось странным, что он ушел гулять один, без телефона, несмотря на ухудшающуюся погоду и наступление темноты. Родители не дали редакции каких-либо пояснений по этому поводу. Нам удалось узнать, что Миша любил проводить время в одиночестве, без друзей. Хотя это и не свойственно большинству его ровесников. Нередко такому характеру сопутствует обидчивость и даже вспыльчивость. Возможно, причиной поспешного (как нам кажется) ухода ребенка из дома стала ссора с родителями или подобное обстоятельство. Как бы то ни было, родители исполнили свои обязанности, обратившись в полицию.

На следующий после обнаружения тела мальчика день корреспонденты «Вестей» выехали на место происшествия. Оно представляет собой грунтовый участок земли, усеянный мусором и камнями. На участке находятся несколько полуразрушенных бетонных строений, и проходит дорожная колея, ведущая к бесхозному пирсу. Рядом базируется отдельный дивизион вспомогательных аварийно-спасательных судов ВМФ РФ.

Уже при въезде на участок мы заметили двух разгуливающих по территории собак без ошейников. Хотя никаких признаков агрессии они не проявляли, тем не менее факт остается фактом.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Алексей Перевалов, этот земельный участок передан городским муниципалитетом в аренду акционерному обществу «Корпорация развития Дальнего Востока», которое передало его в субаренду одному из резидентов ТОР (территория опережающего развития). Этим резидентом является Акционерное общество «Камчатская мельница», здание и цеха которого расположены в непосредственной близости от места трагедии. Никаких действий по благоустройству участка не производилось. Правовую оценку по надлежащему содержанию земельного участка теперь предстоит дать следственным органам.

6 ноября Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными лицами Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа, повлекших по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, «в период с января по ноябрь 2020 года неустановленные должностные лица Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе не предприняли должных мер к надлежащему выполнению возложенных на них обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в краевом центре, что повлекло увеличение популяции бродячих собак и их бесконтрольное передвижение по улицам города». 10 ноября Следственный комитет уточнил, что обвинение предъявлено заместителю начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа». «В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая, являясь должностным лицом, получив в августе и сентябре 2020 года обращения генерального директора АО «Камчатская мельница» об обитающих в районе нежилой зоны морского порта г. Петропавловска-Камчатского агрессивных бездомных собаках, рассмотрела их ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль принятых мер по отлову животных».

Занявший не так давно должность руководителя Службы благоустройства Алексей Кузьмин затруднился дать редакции какие-либо пояснения по поводу случившегося. Он лишь сообщил, что сотрудники организации, ответственные за работу с безнадзорными животными, находятся сейчас на допросах в Следственном комитете. Отметим, что корреспонденты «Вестей» несколько раз пытались дозвониться в городскую Службу благоустройства по номеру, указанному на сайте (46-03-93), для сообщения об обнаружении бродячих собак. На звонок никто не ответил. Судя по всему, попытка дозвониться в этот отдел Службы была безуспешной не только у нас. Говорит ли это о некомпетентности и/или халатном отношении ответственных за работу в этом направлении сотрудников Службы благоустройства? На мой взгляд, возбуждение уголовного дела по халатности является прямым ответом на этот вопрос.

Кроме того, 6 ноября на сайте городской администрации появилась информация о том, что заявки от населения о беспризорных животных в черте городского округа теперь принимаются по телефону Единой дежурной диспетчерской службы городского округа: 303-111. Такое распоряжение сделал глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин в связи с поступившими жалобами от горожан о том, что не всегда можно дозвониться до ответственной Службы благоустройства и оставить такую заявку.

«Я считаю это недопустимым. В данном случае такое халатное отношение можно расценить, как преступное. Все сообщения о бродячих собаках должны быть приняты, переданы специалистам и отработаны в кратчайший срок», – подчеркнул глава города.

Между тем, по имеющейся у редакции информации, на работу муниципальных органов по отлову безнадзорных животных из краевого бюджета в 2020 году было выделено 16 272 500 рублей. Были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа № 28-СБЖ/20мк, № 36-ОБЖ/19мк, № 52-ОБЖ/20мк с индивидуальными предпринимателями Беляк Галиной Михайловной и Моздаковой Марией Евгеньевной.

С начала года было:

- отловлено – 104 животных;

- стерилизовано (кастрировано) – 193 особи;

- передано заинтересованным лицам – 12 особей;

- подверглось эвтаназии – 16 особей;

- выпущено в прежнюю среду – 189.

Кроме того, для содержания безнадзорных животных была осуществлена поставка трех вольеров с будками на сумму 675 000 рублей. В настоящее время на территории приюта, где содержатся безнадзорные животные, установлено 45 вольеров на 93 клетки, хозяйственный модуль, ветеринарный модуль и складское помещение c морозильной камерой. Администрацией города ведется работа по поиску места для размещения еще одного приюта.

Помимо осмотра самого места происшествия, которое жители района называют Кислая Яма, корреспонденты нашей газеты без труда нашли предполагаемый путь, по которому погибший ребенок прошел к нему. Он начинается прямо от дома, где жил Миша. Две лестницы, метров пятнадцать тропинки и дальше грунтовая дорога прямо к месту трагедии. Путь занял у нас около пяти минут. Меня не удивляет, что дети, живущие в районе Красой Сопки, находят для прогулки такие места. Детских или спортивных площадок в прямой доступности там нет. Придомовые территории ограничены, так как дома расположены на уступах сопки, поэтому гулять там негде.

Путь к месту трагедии изобилует ямами и канавами. Он проходит мимо развалин заброшенного строения. Участок заканчивается ничем не огороженной причальной стенкой. Другими словами, с ребенком, гуляющим в этой местности, тем более в одиночестве, трагедия может произойти в любой момент. Что и случилось с Мишей Толстовым.

Сразу после трагедии были приняты меры. Как говорилось выше, было возбуждено два уголовных дела. Ход их расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сотрудники городской администрации провели выездные внеплановые проверки по условиям содержания собак на частных территорий от дома Флота до улицы Морская.

Глава города Константин Брызгин сообщил, что отныне такие проверки на территории городского округа будут проводиться на постоянной основе. Напомним, что ранее работа с безнадзорными животными проводилась только по заявкам. Сотрудники Службы благоустройства так и не смогли дать нам вразумительного ответа о причинах того, почему работа в этом направлении проводится именно так. «Вести» неоднократно упоминали в своих публикациях о необходимости выездных проверок по территории городского округа. Безнадзорные собаки появляются не только на улицах города или неподалеку от жилых кварталов, где всегда найдется тот, кто сообщит об этом. Стаи диких псов бродят и в безлюдной местности, но в черте города. В качестве примера мест обитания безнадзорных собак могу привести территорию третьего избирательного округа, а конкретно районы Долиновка, Заозерный, Дальний, Чапаевка.

Кроме того, в отдельных районах и на окраинах города много промышленных и лесных зон, пустырей. На таких территориях безнадзорные животные живут и размножаются практически бесконтрольно. Вряд ли кто-то из жителей будет заявлять об этом. А ведь именно в таких местах зачастую любят гулять дети. Это является прямым путем к трагедии, которая и случилась.

Теперь методы работы по отлову и содержанию безнадзорных животных будут пересмотрены. Вероятно, будут доработаны и правила благоустройства в части содержания домашних животных (о необходимости этого «Вести» также неоднократно упоминали в своих публикациях). Но завтра трагедия может произойти по другой причине. Никто не знает по какой, где и с кем. Так, может, наконец, стоит начать принимать необходимые меры до наступления трагических ситуаций и не ждать, когда «гром грянет» в очередной раз.

Редакция газеты «Вести» выражает свои соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

Андрей БОРИСЕНКО

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."