ТРАГЕДИЯ В КИСЛОЙ ЯМЕ

10 Ноября 2020



Народная поговорка «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», как и любая другая, родилась не на пустом месте. Она находит свое подтверждение постоянно и повсеместно. По горькой иронии судьбы в Петропавловске «гром грянул» в День народного единства – 4 ноября 2020 года. В середине дня оперативные сотрудники Управления уголовного розыска МВД России по Камчатскому краю обнаружили в районе Красной Сопки на одном из прибрежных земельных участков тело восьмилетнего Миши Толстова. Было возбуждено уголовное дело. По сведениям Следственного управления СК России по Камчатскому краю экспертом сделан предварительный вывод о том, что смерть ребенка наступила в результате кровопотери, вызванной множественными рвано-укушенными ранами туловища, головы, верхних и нижних конечностей. При этом факт причинения телесных повреждений собаками не исключается.

6 ноября в прямом эфире информационного агентства «Масс-Медиа News» глава городского округа Константин Брызгин сообщил, что на месте трагедии было отловлено 11 безнадзорных собак (как удалось выяснить корреспондентам «Вестей», это было сделано силами подрядных организаций МКУ «Служба Благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа». 8 собак было отловлено работниками ИП Беляк Г. М. и 3 собаки ИП Моздакова М. Е.). Все отловленные особи были усыплены и отправлены на экспертизу. По предварительной информации, в желудках собак были обнаружены человеческие ткани.

Прежде чем подробно рассказать об обстоятельствах трагедии, хочу напомнить, что о возможности «грянувшего грома» «Вести» писали в целом цикле своих публикаций под общим названием «Собачья жизнь». Нападение собак, как правило, на детей, происходит с удручающей периодичностью. Кратко напомню о подобных случаях. 28 ноября прошлого года в городе Вилючинске собаки напали на 11-летнюю школьницу, по счастью девочка тогда почти не пострадала. 16 января нынешнего года собака породы ягдтерьер набросилась на 12-летнюю жительницу района Долиновка и откусила ей фалангу пальца. Спустя два месяца Долиновку взбудоражил очередной «собачий скандал». Чей-то пес, предположительно породы лайка, загрыз насмерть домашнего пуделя. К счастью, люди не пострадали. По сведениям местных жителей, агрессивная собака нападала на других животных не в первый раз. Хозяин компенсировал владельцам пострадавших животных расходы на лечение, но по каким-то причинам продолжал выгуливать своего питомца без намордника. 22 сентября на улице Владивостокской собака породы алабай напала на девятилетнего мальчика. При этом ребенок упал с велосипеда, получил ушибы и рваные раны. К счастью проезжавшая мимо супружеская пара отогнала собаку от ребенка, оказала ему первую помощь и отвезла домой. Рассказывая об обстоятельствах этих происшествий, наша газета неоднократно писала о необходимости доработки правил благоустройства в части обращения с домашними животными и порядка работы с безнадзорными собаками.

Вернемся к трагической гибели Михаила Толстова. 3 ноября около 17 часов мальчик ушел гулять из своего дома, расположенного по улице Красная Сопка, не взяв с собой мобильный телефон. Примерно через два часа, видимо, почувствовав тревогу, отец пошел его искать. По имеющейся у редакции неофициальной информации, в поисках сына отец осмотрел и место, где позже случится трагедия, но в тот момент ребенка там не было. Найти мальчика самостоятельно отец не смог, и родители обратились в полицию. Начались поиски, в том числе путем размещения объявления о пропаже ребенка в мессенджере «Ватсап». Как уже говорилось выше, тело мальчика обнаружили сотрудники полиции в середине следующего дня.

По имеющейся у нас информации, Миша рос в благополучной семье с мамой, отцом и старшей сестрой. Мама – школьный учитель, отец – специалист в технической отрасли. По словам матери, Миша часто гулял в том месте, где погиб. Однако нам показалось странным, что он ушел гулять один, без телефона, несмотря на ухудшающуюся погоду и наступление темноты. Родители не дали редакции каких-либо пояснений по этому поводу. Нам удалось узнать, что Миша любил проводить время в одиночестве, без друзей. Хотя это и не свойственно большинству его ровесников. Нередко такому характеру сопутствует обидчивость и даже вспыльчивость. Возможно, причиной поспешного (как нам кажется) ухода ребенка из дома стала ссора с родителями или подобное обстоятельство. Как бы то ни было, родители исполнили свои обязанности, обратившись в полицию.

На следующий после обнаружения тела мальчика день корреспонденты «Вестей» выехали на место происшествия. Оно представляет собой грунтовый участок земли, усеянный мусором и камнями. На участке находятся несколько полуразрушенных бетонных строений, и проходит дорожная колея, ведущая к бесхозному пирсу. Рядом базируется отдельный дивизион вспомогательных аварийно-спасательных судов ВМФ РФ.

Уже при въезде на участок мы заметили двух разгуливающих по территории собак без ошейников. Хотя никаких признаков агрессии они не проявляли, тем не менее факт остается фактом.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Алексей Перевалов, этот земельный участок передан городским муниципалитетом в аренду акционерному обществу «Корпорация развития Дальнего Востока», которое передало его в субаренду одному из резидентов ТОР (территория опережающего развития). Этим резидентом является Акционерное общество «Камчатская мельница», здание и цеха которого расположены в непосредственной близости от места трагедии. Никаких действий по благоустройству участка не производилось. Правовую оценку по надлежащему содержанию земельного участка теперь предстоит дать следственным органам.

6 ноября Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей неустановленными лицами Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа, повлекших по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, «в период с января по ноябрь 2020 года неустановленные должностные лица Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе не предприняли должных мер к надлежащему выполнению возложенных на них обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в краевом центре, что повлекло увеличение популяции бродячих собак и их бесконтрольное передвижение по улицам города». 10 ноября Следственный комитет уточнил, что обвинение предъявлено заместителю начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа». «В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая, являясь должностным лицом, получив в августе и сентябре 2020 года обращения генерального директора АО «Камчатская мельница» об обитающих в районе нежилой зоны морского порта г. Петропавловска-Камчатского агрессивных бездомных собаках, рассмотрела их ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль принятых мер по отлову животных».

Занявший не так давно должность руководителя Службы благоустройства Алексей Кузьмин затруднился дать редакции какие-либо пояснения по поводу случившегося. Он лишь сообщил, что сотрудники организации, ответственные за работу с безнадзорными животными, находятся сейчас на допросах в Следственном комитете. Отметим, что корреспонденты «Вестей» несколько раз пытались дозвониться в городскую Службу благоустройства по номеру, указанному на сайте (46-03-93), для сообщения об обнаружении бродячих собак. На звонок никто не ответил. Судя по всему, попытка дозвониться в этот отдел Службы была безуспешной не только у нас. Говорит ли это о некомпетентности и/или халатном отношении ответственных за работу в этом направлении сотрудников Службы благоустройства? На мой взгляд, возбуждение уголовного дела по халатности является прямым ответом на этот вопрос.

Кроме того, 6 ноября на сайте городской администрации появилась информация о том, что заявки от населения о беспризорных животных в черте городского округа теперь принимаются по телефону Единой дежурной диспетчерской службы городского округа: 303-111. Такое распоряжение сделал глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин в связи с поступившими жалобами от горожан о том, что не всегда можно дозвониться до ответственной Службы благоустройства и оставить такую заявку.

«Я считаю это недопустимым. В данном случае такое халатное отношение можно расценить, как преступное. Все сообщения о бродячих собаках должны быть приняты, переданы специалистам и отработаны в кратчайший срок», – подчеркнул глава города.

Между тем, по имеющейся у редакции информации, на работу муниципальных органов по отлову безнадзорных животных из краевого бюджета в 2020 году было выделено 16 272 500 рублей. Были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа № 28-СБЖ/20мк, № 36-ОБЖ/19мк, № 52-ОБЖ/20мк с индивидуальными предпринимателями Беляк Галиной Михайловной и Моздаковой Марией Евгеньевной.

С начала года было:

- отловлено – 104 животных;

- стерилизовано (кастрировано) – 193 особи;

- передано заинтересованным лицам – 12 особей;

- подверглось эвтаназии – 16 особей;

- выпущено в прежнюю среду – 189.

Кроме того, для содержания безнадзорных животных была осуществлена поставка трех вольеров с будками на сумму 675 000 рублей. В настоящее время на территории приюта, где содержатся безнадзорные животные, установлено 45 вольеров на 93 клетки, хозяйственный модуль, ветеринарный модуль и складское помещение c морозильной камерой. Администрацией города ведется работа по поиску места для размещения еще одного приюта.

Помимо осмотра самого места происшествия, которое жители района называют Кислая Яма, корреспонденты нашей газеты без труда нашли предполагаемый путь, по которому погибший ребенок прошел к нему. Он начинается прямо от дома, где жил Миша. Две лестницы, метров пятнадцать тропинки и дальше грунтовая дорога прямо к месту трагедии. Путь занял у нас около пяти минут. Меня не удивляет, что дети, живущие в районе Красой Сопки, находят для прогулки такие места. Детских или спортивных площадок в прямой доступности там нет. Придомовые территории ограничены, так как дома расположены на уступах сопки, поэтому гулять там негде.

Путь к месту трагедии изобилует ямами и канавами. Он проходит мимо развалин заброшенного строения. Участок заканчивается ничем не огороженной причальной стенкой. Другими словами, с ребенком, гуляющим в этой местности, тем более в одиночестве, трагедия может произойти в любой момент. Что и случилось с Мишей Толстовым.

Сразу после трагедии были приняты меры. Как говорилось выше, было возбуждено два уголовных дела. Ход их расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сотрудники городской администрации провели выездные внеплановые проверки по условиям содержания собак на частных территорий от дома Флота до улицы Морская.

Глава города Константин Брызгин сообщил, что отныне такие проверки на территории городского округа будут проводиться на постоянной основе. Напомним, что ранее работа с безнадзорными животными проводилась только по заявкам. Сотрудники Службы благоустройства так и не смогли дать нам вразумительного ответа о причинах того, почему работа в этом направлении проводится именно так. «Вести» неоднократно упоминали в своих публикациях о необходимости выездных проверок по территории городского округа. Безнадзорные собаки появляются не только на улицах города или неподалеку от жилых кварталов, где всегда найдется тот, кто сообщит об этом. Стаи диких псов бродят и в безлюдной местности, но в черте города. В качестве примера мест обитания безнадзорных собак могу привести территорию третьего избирательного округа, а конкретно районы Долиновка, Заозерный, Дальний, Чапаевка.

Кроме того, в отдельных районах и на окраинах города много промышленных и лесных зон, пустырей. На таких территориях безнадзорные животные живут и размножаются практически бесконтрольно. Вряд ли кто-то из жителей будет заявлять об этом. А ведь именно в таких местах зачастую любят гулять дети. Это является прямым путем к трагедии, которая и случилась.

Теперь методы работы по отлову и содержанию безнадзорных животных будут пересмотрены. Вероятно, будут доработаны и правила благоустройства в части содержания домашних животных (о необходимости этого «Вести» также неоднократно упоминали в своих публикациях). Но завтра трагедия может произойти по другой причине. Никто не знает по какой, где и с кем. Так, может, наконец, стоит начать принимать необходимые меры до наступления трагических ситуаций и не ждать, когда «гром грянет» в очередной раз.

Редакция газеты «Вести» выражает свои соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

Андрей БОРИСЕНКО