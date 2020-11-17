ОДНАЖДЫ…

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17 Ноября 2020

 «Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Однажды в «Гареме»…

В переводе с арабского языка слово «гарем» обозначает запретное, священное место. Во времена султанов так называлась закрытая и охраняемая жилая часть дворца или дома, в которой жили жены мусульман. Благодаря литературе и живописи постепенно гарем приобрел свой фантастический образ отдельного мира, замкнутой среды, утопающей в роскоши и тайнах, запретной части культуры Востока, к которой непременно хочется прикоснуться.

С раннего детства я испытывала особенный трепет от восточной музыки и танцев. С первой минуты влюбилась в турецкий фильм «Королек – птичка певчая». С волнением следила за судьбой Фериде и Кямрана (главных героев киноромана). В юности моим кумиром стал Таркан, чуть позже Мустафа Сандал. Как только в моей жизни появилась возможность провести отпуск за границей, страну долго выбирать не пришлось. Свою любовь к Турции я смогла привить всем членам моей семьи.

Когда моя дочь была ребенком – весь мир крутился только вокруг нее. Правильное питание, своевременный отдых, пристальное внимание во всем. Отпуск не был исключением, вне зависимости от насыщенных культурных программ и желания «оттопыриться» ребенок всегда был на первом месте. Время пролетело незаметно, дочечка стала студенткой вуза и этой осенью не смогла составить нам компанию. В этом году мы с мужем впервые поехали отдыхать только вдвоем.

Сентябрь подходил к концу, когда наш самолет приземлился в международном аэропорту города Анталия. Мы улетали «от плюс десяти градусов по Цельсию», а приземлились «в плюс тридцать пять». Пройдя все таможенные формальности, мы отправились в отель, выполненный по образцу дворца Топкапы в Стамбуле в стиле Великой Османской империи. На ресепшене нас встретила улыбчивая служащая, зарегистрировала в отеле и предупредила о предстоящей встрече с гидом туристической компании принимающей стороны, которая должна была состояться на следующее утро.

Уставшие после утомительной дороги, но счастливые мы отправились вслед за худеньким парнишкой, любезно предложившим донести наши многочисленные чемоданы. Номера в отеле были расположены в отдельных корпусах, увенчанных башенками, объединенных друг с другом аллеями, увитыми цветущими деревьями и растениями. Территория отеля мгновенно погрузила нас в атмосферу дворцового городка. Добравшись до номера, я выскочила на балкон и увидела сказочные здания, украшенные разноцветной мозаикой, огромный бассейн и красивое бирюзовое море. Взвизгнув от радости, я предложила быстро переодеться и отправиться «на разведку» нашего места отдыха.

Вокруг неторопливо гуляли люди, пели необычные птицы. Мы с мужем резко отличались от других отдыхающих по цвету кожи, которая была сметанно-белого цвета, а также напряжению в лице и теле, которые еще не погрузились в полноценный отдых. Окончания дня прошло, словно на одном дыхании. Солнышко быстро скрылось за горизонтом, к ужину на улице было уже темно. На вечернюю программу мы решили не оставаться, поскольку валились с ног от усталости и волны нахлынувших приятных эмоций. В номере нас ждала огромная кровать, застеленная белоснежным хрустящим бельем с ароматом сандала. Сон захватил нас в свои объятия, как только головы коснулись мягких подушек.

Утром нас ждала встреча с гидом, о которой предупреждала девушка с ресепшена. Собрав необходимые документы, мы отправились в конференц-зал. Вокруг кружились девочки-официантки, одетые в национальные костюмы, везде стояли живые цветы. Молодой бодрый парень по имени Дима представился нашим гидом, рассказал о правилах поведения в отеле и стране, плане размещения баров и ресторанов, нюансах использования страховки. После чего перешел к демонстрации экскурсионной программы. Яркие картинки, видеозаставки, сопровождаемые хорошо выученным эмоциональным текстом и возможностью именно сегодня получить шикарную скидку, сделали свое дело. Недолго думая, мы с мужем решили отправиться в небольшое путешествие по Средиземному морю на роскошной многопалубной яхте под таинственным названием «Гарем». Восточные интерьеры морского судна манили своей красотой. Анимационная программа, фотосессия в национальных костюмах, заграничные напитки, посещение самого красивого и огромного водопада, купание в открытом море предвещали возможность провести прекрасный день. Дима с легкостью выдал нам билеты, взял наличные деньги и предложил в другой день посетить исторический центр Анталии. Находясь в состоянии эйфории, мы подхватили эту идею и купили еще одну возможность прикоснуться к истории страны, в которую я была влюблена с раннего детства.

Следующие несколько дней прошли в бесконечном празднике души сердца и тела. Море температуры парного молока и яркое, но не беспощадное солнце придавали нашей коже румяный оттенок, стирая грань между нами и иными отдыхающими. Живая музыка по вечерам, вкуснейшие коктейли, мысли, которые все дальше отдалялись от работы, погружали наши души в умиротворение. Возможность быть рядом с родным любимым человеком, с которым перед отпуском мы почти не виделись, дарила сердцу восторг.

Настал день, когда яхта «Гарем» должна была приоткрыть все тайны восточной культуры. В назначенное время мы подошли на ресепшен, показали билеты и стали ждать, когда за нами приедет автобус. Транспорт опаздывал. Мы заметили, что рядом с нами стали волноваться другие туристы. Мужчина, который, как и мы, был обеспокоен опозданием автобуса, обладал черной курчавой шевелюрой и огромной черной бородой, был одет в шорты и свободную футболку. Рядом с ним был другой мужчина и две женщины, одетые в длинные темные платья. Головы женщин были покрыты черными платками. Рядом крутилась девчушка лет четырех. Когда я прислушалась, поняла, что туристы говорят на русском языке. Утреннее солнышко набирало силу, температура воздуха стала расти. Посмотрев на женщин, я мысленно пожалела их, поскольку даже в шортах мне становилось жарко. Но женщины оживленно что-то обсуждали, не обращая внимания на подступающую жару.

Минут через пятнадцать за нами подъехал огромный автобус. Правда, мест в нем почти не осталось. Мы с трудом отыскали местечки в хвосте и отправились на морской вокзал, где нас ожидала долгожданная яхта. Гид в автобусе обычно рассказывает о месте, куда мы отправляемся, обычаях страны либо последних новостях. Но тогда мы еще не подозревали, насколько неожиданно пройдет наше мини-путешествие. Девушка гид решила максимально порвать все шаблоны и начала рассказ о сериале «Великолепный век». Потом сама перебила себя и уточнила, что исторические события в этом фильме серьезно искажены. Вскоре снова вернулась к последним событиям из жизни киношного султана Сулеймана и Хюррем. Мой любимый муж вопросительно посмотрел на меня, поскольку никогда не видел этот фильм, в ответ я только растерянно пожала плечами. Через мгновение я обратила внимание, что он сладко заснул, покачиваясь в своем кресле под нудный писклявый голос гида, пересказывающий в вольной трактовке историю фильма, который вряд ли когда-нибудь посмотрит.

Через полчаса мы были на месте. Выйдя из автобуса, мы отправились вслед за гидом. Чтобы пройти на территорию морского порта, нужно было обязательно преодолеть рамку металлоискателя. Улыбку вызвало не то, что рамка вообще не издавала звуки, а то, что рядом с ней не было ни одного работника, и ее легко можно было обойти. Отбросив иронию, мы смело двигались навстречу новым ощущениям, но, подойдя ближе, мягко говоря, обомлели. Перед нами красовалась видавшая виды посудина – катамаран с надписью «Harem». Сначала я даже не поверила, что в него могут поместиться около сорока человек. Взбираясь по хлипкому мостику, я поняла, что нас немного обманули, но, призвав свой оптимизм, не стала раньше времени паниковать. Увидев палубу, мои надежды на комфорт стали таять как первый снег. Чтобы присесть на диванчики, прежде нужно было их тщательно протереть от грязи. Хорошо, что влажные салфетки мы всегда берем с собой. Для проведения фотосессии вместо национальной одежды был предложен большой, красивый, разноцветный попугай. Заграничные напитки были заменены напитками местного производства. Однако вино, предложенное в пути, даже такому неизбалованному ценителю, как я казалось произведено из полиэтиленовых отходов. Чай мы даже не решились попробовать, поскольку он подавался в одноразовой посуде, повторно вымытой в тазу со странного цвета жидкостью. Воды в туалете быстро не стало. Душевые шланги, необходимые чтобы смыть соль с лица и тела после купания в море, отсутствовали. Пушка, предназначенная для пенной вечеринки, по словам персонала, таинственным образом исчезла накануне путешествия. Анимационная программа была заменена шумной клубной музыкой вперемешку с веселыми еврейскими песнями.

Мы смотрели друг на друга и не могли произнести ни слова. Но в глазах мужа я видела тот знакомый огонек, который предвещал большие неприятности со здоровьем у гида Димы. Мне было горько от того, что это я настояла на экскурсии, и обидно за такой «тупой развод». Однако наши соотечественники из других отелей, испив вина, подкрепившись сомнительным обедом, на который мы не отважились идти, веселились на славу. Громко подпевали и хаотично танцевали, не попадая в такт музыке. Последним шансом исправить неприятные ощущения от путешествия было созерцание самого большого и красивого городского водопада. Но как только мы приблизились к нему, стало ясно, что шансов больше нет.

Огромная струя светло-коричневого цвета срывалась со скалы, расположенной на окраине Анталии, и с шумом падала в красивое бирюзовое Средиземное море. Необычный цвет водопада, расположенного в черте города, без лишних слов убедил нас, что это часть канализационного стока курортного города. Народ кинулся фотографировать «прелести» природы. Позже за отдельную плату несколько туристов пересели на моторную лодку, чтобы поближе рассмотреть потоки пресной нечистой воды. Водяная пыль с нечистотами тонким слоем покрыла носовую и среднюю часть судна. Теперь стало понятно, почему поверхности столов и стульев такие липкие. Затем пассажирам было предложено искупаться. Казалось, что все вокруг было дурным сном, в котором всем, кроме нас, почему-то хорошо и весело. Муж согласился на экскурсию лишь из-за купания в открытом море, но теперь в его глазах я видела лишь разгорающееся пламя негодования.

Уйдя от шума и бесовских скачек нетрезвых сограждан, мы решили сесть на нос яхты «Гарем», который на несколько часов действительно превратился в место, откуда было невозможно выбраться. Этот плен должен был тянуться еще несколько часов. Традиционно протерев влажными салфетками от грязи стулья, мы присели, но вскоре обнаружили, что одежда наша сделалась влажной от мелких брызг и к тому же источала неприятный запах. Виды прекрасного моря немного успокоили нас, а возвращение в морской порт подарило неописуемую радость.

Муж помог спуститься с трапа, и мы отправились к нашему автобусу.

Прибыв туда раньше всех, мы воспользовались возможностью выбрать более комфортное место, нежели то, которое досталось нам на пути в морской порт. Так поступили и наши соседи по отелю. Было заметно, что мужчина с бородой негодовал точно так же, как и мой муж. Их взгляды встретились. Почти в унисон они предложили разобраться с гидом Димой, поскольку у него были такие же претензии, что и у нас. Мужчина сел на переднее место, остальные его спутники разместились дальше за его спиной. В это время к автобусу подтянулись остальные туристы. В воздухе мгновенно запахло уксусом и спиртом. Обнаружив, что одно переднее место занято, подвыпивший мужчина лет тридцати предложил мужчине с бородой освободить место, поскольку хотел сидеть со своей супругой, якобы в автобусе укачивает. Мужчина с бородой корректно объяснил, что тоже плохо переносит автотранспорт. Несмотря на то, что молодой человек был в компании жены, родителей и трехлетнего сына, он вел себя по-хамски. На судне он перебрал горячительных напитков, и ему хотелось «приключений». Возмущенному пассажиру гид предложил разместиться на соседнем переднем сиденье, а остальной семье пройти на свободные места. Эта идея не понравилась молодому бузотеру, но наплывающая волна людей сзади не оставила времени для полновесного скандала. Девушка осталась сидеть впереди, а ее супруг отправился в хвост автобуса, где его ждали родители и сын, рыдающий навзрыд от того, что упал в проеме автобуса у вторых дверей, когда родители пытались занять передние места. Когда напряжение схлынуло, водитель закрыл дверь, чтобы отправиться в путь. Как только автобус тронулся, россиянин в возрасте примерно сорока пяти лет с соседнего кресла вдруг увидел, что его жены нет рядом. Он стал метаться по автобусу, громко звать ее и требовал открыть дверь. Я посмотрела в окно и увидела женщину, которая была одета в плавки для купания и растянутую короткую футболку. Она глупо улыбалась и с трудом двигалась. Мужчина выскочил из автобуса и, замысловато петляя, бросился ей навстречу. Влюбленные нашли друг друга. Со второй попытки мы наконец-то уехали с морского причала.

Мягкий автобус двигался быстро, сложилось впечатление, будто водитель сам хотел скорее избавиться от общества сильно выпивших веселых русских туристов. Однако светофоры были препятствием на пути нашего скорого расставания. На одном из них автобус резко затормозил, всем пришлось схватиться за поручни. Водитель извинился и поехал дальше. В этот момент подвыпившему соотечественнику, который все время наблюдал за своей женой с хвоста автобуса, показалось, будто мужчина с бородой погладил руку его ненаглядной. Он вскочил с места, подбежал к обидчику и со всего маха ударил его по руке и лицу. От неожиданности все растерялись, кроме женщины в черной одежде. Она оказалось супругой мужчины с бородой. Маленькая хрупкая мусульманка, словно коршун, набросилась на тридцатилетнего драчуна, вцепилась в его волосы и стала громко кричать. Только в художественных фильмах я видела такую ярость восточных женщин, готовых умереть за своих мужей. В автобусе началась потасовка. Кричали дети, женщины, отец зачинщика драки включился в потасовку. Выяснилось, что после резкой остановки мужчина с бородой лишь схватился за подлокотник соседнего кресла и вовсе не собирался проявлять какие-то знаки внимания. Но эти доводы разъяренная семейка не слушала. Она мстила бородачу за то, что он не уступил свое место. Перепуганный водитель остановил автобус и вместе с гидом выскочил на улицу и начал кому-то звонить. Крики не прекращались, переходя во взаимные оскорбления, ненормативную лексику и предложение выйти на улицу разобраться. Ситуация все больше накалялась. «Ну, все», – сказал мой муж и встал с кресла.

Громким хорошо поставленным голосом он приказал всем замолчать и сесть по своим местам. На секунду стало тихо, после снова началась перепалка. «Я сказал, разошлись!» – еще громче прокричал он. Страшно стало даже мне. В его голосе было столько властности и твердости, что не подчиниться ему было невозможно. Зачинщик драки был выше ростом, значительно моложе и на вид крепче. Но вдруг он сник, отступил и вернулся на свое место. Его мама стала громко плакать и причитать. Заряженный решительной энергией мой муж скомандовал женщине последовать за сыном и перестать вести себя как нетрезвая женщина. Волна негодований от подвыпившей семейки обрушилась на моего мужа. Мужчина с обидой в голосе стал предъявлять претензии моему мужу за то, что он не помог ему добить бородатого мужика из числа чурок, наводнивших нашу страну.

Супруг медленно повернулся к молодому мужчине, я поняла, что сейчас действительно будет драка. Схватив мужа за руку, я попросила успокоиться. Он посмотрел на меня и ледяным тоном ответил: «Не переживай, я спокоен». Он подошел к тридцатилетнему скандалисту и сказал, чтобы тот закрыл свой поганый рот, поскольку в своей жизни ничего не видел. От его матери потребовал успокоить свою семейку и дать всем возможность нормально доехать до отелей. В автобусе резко наступила тишина. Муж окликнул водителя и гида, чтобы те вернулись в автобус. Перепуганный водитель сел на свое кресло. До конца путешествия от тишины звенело в ушах.

Добравшись до отеля, мой суженый познакомился с обладателем черной бороды. Им оказался житель Дагестана, брат известного на весь мир спортсмена, успешный бизнесмен, прекрасный семьянин. В отпуск он приехал с женой, дочерью и семьей сестры. Его жена милая симпатичная хрупкая женщина снова очень скромно себя вела, шла сзади своего супруга и почти все время молчала. Мужчины отправились к гиду Диме. Женщины разошлись по номерам. Мы понимали, нам не стоит влезать в разговоры мужчин.

Конечно, гид остался жив. Наши мужчины поступили цивилизованно и написали претензию. Но деньги нам не вернули, сославшись на то, что всем отдыхающим этот тур очень нравится.

Неприятное послевкусие от неудачного путешествия еще некоторое время портило впечатление от долгожданного отдыха, но шикарный отель, прекрасные напитки и бесконечное волшебное море способно смыть даже самые неудачные экскурсии. От экскурсии в исторический центр Анталии мы отказались, посетив его без гида, и получили при этом заряд чудесных эмоций.

Турция не потеряла своего очарования для меня, но, как и везде, нужно быть осторожнее при выборе мест отдыха там, где каждый готов на тебе заработать, и уметь держать лицо, чтобы не было стыдно за себя и свою страну. И еще я увидела, как смелость в сочетании с сильным и решительным духом оказывается важнее физической силы.

Ариша ЗИМА

ОДНАЖДЫ…

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."