17 Ноября 2020



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Однажды в «Гареме»…

В переводе с арабского языка слово «гарем» обозначает запретное, священное место. Во времена султанов так называлась закрытая и охраняемая жилая часть дворца или дома, в которой жили жены мусульман. Благодаря литературе и живописи постепенно гарем приобрел свой фантастический образ отдельного мира, замкнутой среды, утопающей в роскоши и тайнах, запретной части культуры Востока, к которой непременно хочется прикоснуться.

С раннего детства я испытывала особенный трепет от восточной музыки и танцев. С первой минуты влюбилась в турецкий фильм «Королек – птичка певчая». С волнением следила за судьбой Фериде и Кямрана (главных героев киноромана). В юности моим кумиром стал Таркан, чуть позже Мустафа Сандал. Как только в моей жизни появилась возможность провести отпуск за границей, страну долго выбирать не пришлось. Свою любовь к Турции я смогла привить всем членам моей семьи.

Когда моя дочь была ребенком – весь мир крутился только вокруг нее. Правильное питание, своевременный отдых, пристальное внимание во всем. Отпуск не был исключением, вне зависимости от насыщенных культурных программ и желания «оттопыриться» ребенок всегда был на первом месте. Время пролетело незаметно, дочечка стала студенткой вуза и этой осенью не смогла составить нам компанию. В этом году мы с мужем впервые поехали отдыхать только вдвоем.

Сентябрь подходил к концу, когда наш самолет приземлился в международном аэропорту города Анталия. Мы улетали «от плюс десяти градусов по Цельсию», а приземлились «в плюс тридцать пять». Пройдя все таможенные формальности, мы отправились в отель, выполненный по образцу дворца Топкапы в Стамбуле в стиле Великой Османской империи. На ресепшене нас встретила улыбчивая служащая, зарегистрировала в отеле и предупредила о предстоящей встрече с гидом туристической компании принимающей стороны, которая должна была состояться на следующее утро.

Уставшие после утомительной дороги, но счастливые мы отправились вслед за худеньким парнишкой, любезно предложившим донести наши многочисленные чемоданы. Номера в отеле были расположены в отдельных корпусах, увенчанных башенками, объединенных друг с другом аллеями, увитыми цветущими деревьями и растениями. Территория отеля мгновенно погрузила нас в атмосферу дворцового городка. Добравшись до номера, я выскочила на балкон и увидела сказочные здания, украшенные разноцветной мозаикой, огромный бассейн и красивое бирюзовое море. Взвизгнув от радости, я предложила быстро переодеться и отправиться «на разведку» нашего места отдыха.

Вокруг неторопливо гуляли люди, пели необычные птицы. Мы с мужем резко отличались от других отдыхающих по цвету кожи, которая была сметанно-белого цвета, а также напряжению в лице и теле, которые еще не погрузились в полноценный отдых. Окончания дня прошло, словно на одном дыхании. Солнышко быстро скрылось за горизонтом, к ужину на улице было уже темно. На вечернюю программу мы решили не оставаться, поскольку валились с ног от усталости и волны нахлынувших приятных эмоций. В номере нас ждала огромная кровать, застеленная белоснежным хрустящим бельем с ароматом сандала. Сон захватил нас в свои объятия, как только головы коснулись мягких подушек.

Утром нас ждала встреча с гидом, о которой предупреждала девушка с ресепшена. Собрав необходимые документы, мы отправились в конференц-зал. Вокруг кружились девочки-официантки, одетые в национальные костюмы, везде стояли живые цветы. Молодой бодрый парень по имени Дима представился нашим гидом, рассказал о правилах поведения в отеле и стране, плане размещения баров и ресторанов, нюансах использования страховки. После чего перешел к демонстрации экскурсионной программы. Яркие картинки, видеозаставки, сопровождаемые хорошо выученным эмоциональным текстом и возможностью именно сегодня получить шикарную скидку, сделали свое дело. Недолго думая, мы с мужем решили отправиться в небольшое путешествие по Средиземному морю на роскошной многопалубной яхте под таинственным названием «Гарем». Восточные интерьеры морского судна манили своей красотой. Анимационная программа, фотосессия в национальных костюмах, заграничные напитки, посещение самого красивого и огромного водопада, купание в открытом море предвещали возможность провести прекрасный день. Дима с легкостью выдал нам билеты, взял наличные деньги и предложил в другой день посетить исторический центр Анталии. Находясь в состоянии эйфории, мы подхватили эту идею и купили еще одну возможность прикоснуться к истории страны, в которую я была влюблена с раннего детства.

Следующие несколько дней прошли в бесконечном празднике души сердца и тела. Море температуры парного молока и яркое, но не беспощадное солнце придавали нашей коже румяный оттенок, стирая грань между нами и иными отдыхающими. Живая музыка по вечерам, вкуснейшие коктейли, мысли, которые все дальше отдалялись от работы, погружали наши души в умиротворение. Возможность быть рядом с родным любимым человеком, с которым перед отпуском мы почти не виделись, дарила сердцу восторг.

Настал день, когда яхта «Гарем» должна была приоткрыть все тайны восточной культуры. В назначенное время мы подошли на ресепшен, показали билеты и стали ждать, когда за нами приедет автобус. Транспорт опаздывал. Мы заметили, что рядом с нами стали волноваться другие туристы. Мужчина, который, как и мы, был обеспокоен опозданием автобуса, обладал черной курчавой шевелюрой и огромной черной бородой, был одет в шорты и свободную футболку. Рядом с ним был другой мужчина и две женщины, одетые в длинные темные платья. Головы женщин были покрыты черными платками. Рядом крутилась девчушка лет четырех. Когда я прислушалась, поняла, что туристы говорят на русском языке. Утреннее солнышко набирало силу, температура воздуха стала расти. Посмотрев на женщин, я мысленно пожалела их, поскольку даже в шортах мне становилось жарко. Но женщины оживленно что-то обсуждали, не обращая внимания на подступающую жару.

Минут через пятнадцать за нами подъехал огромный автобус. Правда, мест в нем почти не осталось. Мы с трудом отыскали местечки в хвосте и отправились на морской вокзал, где нас ожидала долгожданная яхта. Гид в автобусе обычно рассказывает о месте, куда мы отправляемся, обычаях страны либо последних новостях. Но тогда мы еще не подозревали, насколько неожиданно пройдет наше мини-путешествие. Девушка гид решила максимально порвать все шаблоны и начала рассказ о сериале «Великолепный век». Потом сама перебила себя и уточнила, что исторические события в этом фильме серьезно искажены. Вскоре снова вернулась к последним событиям из жизни киношного султана Сулеймана и Хюррем. Мой любимый муж вопросительно посмотрел на меня, поскольку никогда не видел этот фильм, в ответ я только растерянно пожала плечами. Через мгновение я обратила внимание, что он сладко заснул, покачиваясь в своем кресле под нудный писклявый голос гида, пересказывающий в вольной трактовке историю фильма, который вряд ли когда-нибудь посмотрит.

Через полчаса мы были на месте. Выйдя из автобуса, мы отправились вслед за гидом. Чтобы пройти на территорию морского порта, нужно было обязательно преодолеть рамку металлоискателя. Улыбку вызвало не то, что рамка вообще не издавала звуки, а то, что рядом с ней не было ни одного работника, и ее легко можно было обойти. Отбросив иронию, мы смело двигались навстречу новым ощущениям, но, подойдя ближе, мягко говоря, обомлели. Перед нами красовалась видавшая виды посудина – катамаран с надписью «Harem». Сначала я даже не поверила, что в него могут поместиться около сорока человек. Взбираясь по хлипкому мостику, я поняла, что нас немного обманули, но, призвав свой оптимизм, не стала раньше времени паниковать. Увидев палубу, мои надежды на комфорт стали таять как первый снег. Чтобы присесть на диванчики, прежде нужно было их тщательно протереть от грязи. Хорошо, что влажные салфетки мы всегда берем с собой. Для проведения фотосессии вместо национальной одежды был предложен большой, красивый, разноцветный попугай. Заграничные напитки были заменены напитками местного производства. Однако вино, предложенное в пути, даже такому неизбалованному ценителю, как я казалось произведено из полиэтиленовых отходов. Чай мы даже не решились попробовать, поскольку он подавался в одноразовой посуде, повторно вымытой в тазу со странного цвета жидкостью. Воды в туалете быстро не стало. Душевые шланги, необходимые чтобы смыть соль с лица и тела после купания в море, отсутствовали. Пушка, предназначенная для пенной вечеринки, по словам персонала, таинственным образом исчезла накануне путешествия. Анимационная программа была заменена шумной клубной музыкой вперемешку с веселыми еврейскими песнями.

Мы смотрели друг на друга и не могли произнести ни слова. Но в глазах мужа я видела тот знакомый огонек, который предвещал большие неприятности со здоровьем у гида Димы. Мне было горько от того, что это я настояла на экскурсии, и обидно за такой «тупой развод». Однако наши соотечественники из других отелей, испив вина, подкрепившись сомнительным обедом, на который мы не отважились идти, веселились на славу. Громко подпевали и хаотично танцевали, не попадая в такт музыке. Последним шансом исправить неприятные ощущения от путешествия было созерцание самого большого и красивого городского водопада. Но как только мы приблизились к нему, стало ясно, что шансов больше нет.

Огромная струя светло-коричневого цвета срывалась со скалы, расположенной на окраине Анталии, и с шумом падала в красивое бирюзовое Средиземное море. Необычный цвет водопада, расположенного в черте города, без лишних слов убедил нас, что это часть канализационного стока курортного города. Народ кинулся фотографировать «прелести» природы. Позже за отдельную плату несколько туристов пересели на моторную лодку, чтобы поближе рассмотреть потоки пресной нечистой воды. Водяная пыль с нечистотами тонким слоем покрыла носовую и среднюю часть судна. Теперь стало понятно, почему поверхности столов и стульев такие липкие. Затем пассажирам было предложено искупаться. Казалось, что все вокруг было дурным сном, в котором всем, кроме нас, почему-то хорошо и весело. Муж согласился на экскурсию лишь из-за купания в открытом море, но теперь в его глазах я видела лишь разгорающееся пламя негодования.

Уйдя от шума и бесовских скачек нетрезвых сограждан, мы решили сесть на нос яхты «Гарем», который на несколько часов действительно превратился в место, откуда было невозможно выбраться. Этот плен должен был тянуться еще несколько часов. Традиционно протерев влажными салфетками от грязи стулья, мы присели, но вскоре обнаружили, что одежда наша сделалась влажной от мелких брызг и к тому же источала неприятный запах. Виды прекрасного моря немного успокоили нас, а возвращение в морской порт подарило неописуемую радость.

Муж помог спуститься с трапа, и мы отправились к нашему автобусу.

Прибыв туда раньше всех, мы воспользовались возможностью выбрать более комфортное место, нежели то, которое досталось нам на пути в морской порт. Так поступили и наши соседи по отелю. Было заметно, что мужчина с бородой негодовал точно так же, как и мой муж. Их взгляды встретились. Почти в унисон они предложили разобраться с гидом Димой, поскольку у него были такие же претензии, что и у нас. Мужчина сел на переднее место, остальные его спутники разместились дальше за его спиной. В это время к автобусу подтянулись остальные туристы. В воздухе мгновенно запахло уксусом и спиртом. Обнаружив, что одно переднее место занято, подвыпивший мужчина лет тридцати предложил мужчине с бородой освободить место, поскольку хотел сидеть со своей супругой, якобы в автобусе укачивает. Мужчина с бородой корректно объяснил, что тоже плохо переносит автотранспорт. Несмотря на то, что молодой человек был в компании жены, родителей и трехлетнего сына, он вел себя по-хамски. На судне он перебрал горячительных напитков, и ему хотелось «приключений». Возмущенному пассажиру гид предложил разместиться на соседнем переднем сиденье, а остальной семье пройти на свободные места. Эта идея не понравилась молодому бузотеру, но наплывающая волна людей сзади не оставила времени для полновесного скандала. Девушка осталась сидеть впереди, а ее супруг отправился в хвост автобуса, где его ждали родители и сын, рыдающий навзрыд от того, что упал в проеме автобуса у вторых дверей, когда родители пытались занять передние места. Когда напряжение схлынуло, водитель закрыл дверь, чтобы отправиться в путь. Как только автобус тронулся, россиянин в возрасте примерно сорока пяти лет с соседнего кресла вдруг увидел, что его жены нет рядом. Он стал метаться по автобусу, громко звать ее и требовал открыть дверь. Я посмотрела в окно и увидела женщину, которая была одета в плавки для купания и растянутую короткую футболку. Она глупо улыбалась и с трудом двигалась. Мужчина выскочил из автобуса и, замысловато петляя, бросился ей навстречу. Влюбленные нашли друг друга. Со второй попытки мы наконец-то уехали с морского причала.

Мягкий автобус двигался быстро, сложилось впечатление, будто водитель сам хотел скорее избавиться от общества сильно выпивших веселых русских туристов. Однако светофоры были препятствием на пути нашего скорого расставания. На одном из них автобус резко затормозил, всем пришлось схватиться за поручни. Водитель извинился и поехал дальше. В этот момент подвыпившему соотечественнику, который все время наблюдал за своей женой с хвоста автобуса, показалось, будто мужчина с бородой погладил руку его ненаглядной. Он вскочил с места, подбежал к обидчику и со всего маха ударил его по руке и лицу. От неожиданности все растерялись, кроме женщины в черной одежде. Она оказалось супругой мужчины с бородой. Маленькая хрупкая мусульманка, словно коршун, набросилась на тридцатилетнего драчуна, вцепилась в его волосы и стала громко кричать. Только в художественных фильмах я видела такую ярость восточных женщин, готовых умереть за своих мужей. В автобусе началась потасовка. Кричали дети, женщины, отец зачинщика драки включился в потасовку. Выяснилось, что после резкой остановки мужчина с бородой лишь схватился за подлокотник соседнего кресла и вовсе не собирался проявлять какие-то знаки внимания. Но эти доводы разъяренная семейка не слушала. Она мстила бородачу за то, что он не уступил свое место. Перепуганный водитель остановил автобус и вместе с гидом выскочил на улицу и начал кому-то звонить. Крики не прекращались, переходя во взаимные оскорбления, ненормативную лексику и предложение выйти на улицу разобраться. Ситуация все больше накалялась. «Ну, все», – сказал мой муж и встал с кресла.

Громким хорошо поставленным голосом он приказал всем замолчать и сесть по своим местам. На секунду стало тихо, после снова началась перепалка. «Я сказал, разошлись!» – еще громче прокричал он. Страшно стало даже мне. В его голосе было столько властности и твердости, что не подчиниться ему было невозможно. Зачинщик драки был выше ростом, значительно моложе и на вид крепче. Но вдруг он сник, отступил и вернулся на свое место. Его мама стала громко плакать и причитать. Заряженный решительной энергией мой муж скомандовал женщине последовать за сыном и перестать вести себя как нетрезвая женщина. Волна негодований от подвыпившей семейки обрушилась на моего мужа. Мужчина с обидой в голосе стал предъявлять претензии моему мужу за то, что он не помог ему добить бородатого мужика из числа чурок, наводнивших нашу страну.

Супруг медленно повернулся к молодому мужчине, я поняла, что сейчас действительно будет драка. Схватив мужа за руку, я попросила успокоиться. Он посмотрел на меня и ледяным тоном ответил: «Не переживай, я спокоен». Он подошел к тридцатилетнему скандалисту и сказал, чтобы тот закрыл свой поганый рот, поскольку в своей жизни ничего не видел. От его матери потребовал успокоить свою семейку и дать всем возможность нормально доехать до отелей. В автобусе резко наступила тишина. Муж окликнул водителя и гида, чтобы те вернулись в автобус. Перепуганный водитель сел на свое кресло. До конца путешествия от тишины звенело в ушах.

Добравшись до отеля, мой суженый познакомился с обладателем черной бороды. Им оказался житель Дагестана, брат известного на весь мир спортсмена, успешный бизнесмен, прекрасный семьянин. В отпуск он приехал с женой, дочерью и семьей сестры. Его жена милая симпатичная хрупкая женщина снова очень скромно себя вела, шла сзади своего супруга и почти все время молчала. Мужчины отправились к гиду Диме. Женщины разошлись по номерам. Мы понимали, нам не стоит влезать в разговоры мужчин.

Конечно, гид остался жив. Наши мужчины поступили цивилизованно и написали претензию. Но деньги нам не вернули, сославшись на то, что всем отдыхающим этот тур очень нравится.

Неприятное послевкусие от неудачного путешествия еще некоторое время портило впечатление от долгожданного отдыха, но шикарный отель, прекрасные напитки и бесконечное волшебное море способно смыть даже самые неудачные экскурсии. От экскурсии в исторический центр Анталии мы отказались, посетив его без гида, и получили при этом заряд чудесных эмоций.

Турция не потеряла своего очарования для меня, но, как и везде, нужно быть осторожнее при выборе мест отдыха там, где каждый готов на тебе заработать, и уметь держать лицо, чтобы не было стыдно за себя и свою страну. И еще я увидела, как смелость в сочетании с сильным и решительным духом оказывается важнее физической силы.

Ариша ЗИМА