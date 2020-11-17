РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

17 Ноября 2020



Скорость распространения новой коронавирусной инфекции не уменьшается, COVID-19 продолжает поражать все больше людей, а страны и регионы объявляют о введении новых ограничительных мер. Тема продолжает оставаться актуальной и у нас на Камчатке, и мы традиционно отвечаем на вопросы наших читателей, которым небезразлично, как развивается ситуация с коронавирусом и какие меры применяются властями, чтобы ограничить распространение этой новой инфекции. Для удобства мы разделили вопросы по группам.

– Как выглядит статистика заболеваемости коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф на 17 ноября, за сутки в регионе было выявлено еще 59 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии было подтверждено 6 774 случая заболевания. Выздоровело за минувшие сутки 49 пациентов, с начала пандемии отмечено 4 364 выздоровления. В стационарах находятся 488 пациентов, из них 62 были госпитализированы в течение прошедших суток. 258 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составляет 580 мест, из них свободными остаются 92.

Напомню, что в Петропавловске-Камчатском моногоспитали для пациентов с COVID-19 действуют на базах городских больниц № 1 и № 2, Центра СПИД, кожно-венерологического диспансера, детской краевой инфекционной больницы. 14 ноября из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом открылся еще один моногоспиталь, он работает на базе терапевтического корпуса Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского. В пик пандемии на Камчатке было развернуто 816 коек для пациентов с COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф., на Камчатке зарегистрировано 70 летальных исходов от коронавируса.

Дополню, что по числу заболевших в сопоставлении с численностью населения Камчатский край продолжает оставаться на втором месте среди 11 субъектов ДФО, уступая Магаданской области, а в стране занимает третье место после лидирующих по этому показателю Москве и Магаданской области.

– До какого времени продлен масочный режим на Камчатке?

– Обязательный масочный режим для граждан продлен до 29 ноября 2020 года включительно при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения. Сохраняется требования соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Данные требования закреплены постановлением губернатора Камчатского края от 13 ноября 2020 года № 201 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

Напомню, что с 6 ноября 2020 года граждане в возрасте 65 лет и старше, а также граждане, имеющие хронические заболевания, обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, что закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 6 ноября 2020 года № 197.

– Слышал, что на Камчатке из-за коронавируса детям запретили посещать общественные места без взрослых. Расскажите об этом подробнее.

– Согласно указанному выше постановлению губернатора Камчатского края № 201 от 13 ноября 2020 года детям и подросткам нельзя находиться в общественных местах без сопровождения родителей. Исключение сделано для учеников, которые следуют к месту учебы и обратно.

«Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей), за исключением случаев следования в образовательные организации, осуществляющие реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и дополнительного образования, в которых обучаются лица, не достигшие возраста 18 лет», – говорится в документе.

– Будет ли оказываться в крае плановая медицинская помощь?

– Министерству здравоохранения Камчатского края предписывается ограничить до 29 ноября включительно проведение плановой госпитализации пациентов, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Также исключение сделано для пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края от 13 ноября 2020 года № 201. Документом также предписывается до 29 ноября 2020 года ограничить проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения. Исключение сделано для «проведения осмотров по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

Документом также определено, что людям в возрасте 65 лет и старше, тем, кто подлежит обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для назначения и выплат пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным до 29 ноября 2020 года.

– В течение какого времени и каким образом пациент с коронавирусом, лечащийся на дому, должен узнавать результат тестирования?

– Согласно постановлению № 35 от 13 .11.2020 года Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном 16 ноября, «срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование».

Ранее Минздравом Камчатского края был издан приказ об организации работы колл-центров в учреждениях здравоохранения, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи в регионе. Информация об этом была опубликована на сайте Правительства Камчатского края 13 ноября. «Алгоритм информирования пациентов с отрицательным или положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 определен c одной целью упростить получение гражданами информации о проведенных исследованиях и сократить время ожидания результатов. Сейчас на это будет уходить три дня: два – на проведение анализа и сутки на информирование. Ранее людям приходилось ждать результатов по пять-шесть дней. Сотрудники колл-центров будут сообщать гражданам о результатах», – процитированы в информации слова заместителя министра здравоохранения Камчатского края Марины Волковой.

Также уточнялось, что внедрена схема аудиоконтроля состояния людей с симптомами COVID-19, проходящих лечение на дому. Специалисты колл-центров будут звонить амбулаторным пациентам и, согласно утвержденному протоколу, заполнять специальную форму. Туда будет вноситься информация о температуре тела, наличии кашля, одышки, учащенном сердцебиении и другие данные. Полученные данные будут ежедневно передаваться лечащему врачу. К работе колл-центров привлечены волонтеры – студенты-медики старших курсов краевого медколледжа. В столице работают 49 волонтеров: 35 – в колл-центрах, 14 – в больницах и поликлиниках краевой столицы. В Минздраве отметили, что все волонтеры прошли инструктаж по работе с COVID-положительными пациентами.

– Слышал, что ввели новые правила для тех, кто выходит из самоизоляции. Расскажите об этом подробнее.

– Новые правила закреплены в постановлении № 35 от13 ноября 2020 года Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном 16 ноября. «Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляется по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19», – указано в документе. Тестирование будут проходить только те лица, у которых выявлены схожие с COVID-19 симптомы.

Кроме того, в документе указывается, что вылечившихся от коронавируса пациентов разрешается выписывать после получения одного отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное тестирование проводится не ранее, чем через три календарных дня.

Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата теста методом ПЦР на наличие COVID-19, за исключением выписки пациентов, проживающих в коммунальной квартире или общежитии.

– Ходят слухи, что коронавирусом заболел губернатор Камчатки. Так ли это?

– О заражении новой коронавирусной инфекцией глава региона Владимир Солодов сообщил сам на своей странице в Instagram 11 ноября. «К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Я перехожу на режим самоизоляции. Самочувствие в целом нормальное. Буду продолжать работать в режиме видеоконференцсвязи. Вам хочу пожелать здоровья. Берегите себя», – написал он.

– Из-за коронавируса в крае не работали детские оздоровительные лагеря. Родителям вернули деньги за заранее приобретенные путевки?

– С 17 июня по 1 ноября в Камчатском крае принимали заявления родителей (иных законных представителей) о возмещении расходов за путевки в детские оздоровительные лагеря «Альбатрос», «Металлист» и «Волна». Всего обратилось 1 330 человек, из краевого бюджета им перечислено 21 722 100 рублей. Отказов в возмещении расходов не было. Информация об этом была размещена на сайте правительства со ссылкой на Минобразования Камчатского края. В информации уточняется, что в летний период работа детских лагерей «Альбатрос», «Металлист» и «Волна» была приостановлена в связи с угрозой распространения COVID-19. В связи с этим губернатором края Владимиром Солодовым было принято решение компенсировать из бюджета родительскую плату и поддержать в кризисный период детские загородные лагеря.

Дополним, что возмещение указанных расходов производилось согласно постановлению краевого правительства от 06.07.2020 № 256-П «Об утверждении Порядка возмещения родителям (иным законным представителям детей) расходов по приобретению путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Камчатского края, оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей в которых приостановлено в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Возмещению подлежали путевки, купленные до 18 марта 2020 года включительно (пункт 1 часть 4 Порядка), то есть не позднее даты введения на территории края режима повышенной готовности.

– Действует ли контроль за соблюдением масочного режима в автобусах в Петропавловске-Камчатском?

– В Петропавловске-Камчатском продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Выезды проводят ежедневно представители Контрольного управления администрации города, Службы автомобильных дорог совместно с сотрудниками полиции. Об этом сообщили в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 12 ноября. В информации уточняется, что в ходе мероприятий проверяют наличие масок у пассажиров, средств индивидуальной защиты у водителей. Согласно санитарным требованиям, принятым на время действия ограничительных мер, им нужно иметь в распоряжении маски, перчатки и средства дезинфекции. Кроме того, не менее двух раз в день в салонах автобусов необходимо дезинфицировать все контактные поверхности.

Проверки проводятся в разных районах города по всем направлениям следования муниципальных автобусных маршрутов.

Во время контрольных мероприятий с гражданами проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах, в том числе в закрытом пространстве автобуса. Соответствующие предупреждающие стикеры размещены во всех пассажирских автобусах в Петропавловске-Камчатском.

Только за прошедший месяц было выполнено 22 проверочных выезда, с горожанами проведено 566 профилактических бесед, составлено 3 протокола на пассажиров, говорится в сообщении.

– Есть ли на Камчатке школы и детские сады, закрытые на карантин из-за коронавируса?

– По информации, озвученной заместителем председателя краевого правительства Викторией Сивак на оперативном совещании в правительстве края 16 ноября, полностью закрытых образовательных учреждений в крае нет. На карантин из-за коронавируса закрыты 26 классов в 23 школах и 25 групп в 14 детских садах, а также 25 групп в 6 учреждениях профобразования. Зампред добавила, что 533 ученика обучаются дистанционно – менее 1,5% школьников края. Все остальные учащиеся занимаются в очном формате.

На карантин по гриппу закрыты 1 школьный класс и 2 группы в детских садах.

– Слышал, вузы Москвы перешли на дистанционное обучение. А что у нас на Камчатке?

– Действительно, Минобрнауки РФ перевело подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля. Соответствующий приказ № 1402 от 11 ноября 2020 года подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Руководителям вузов в регионах рекомендовано принимать решения о переходе на дистанционный режим по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом отдельном субъекте РФ.

13 ноября мы позвонили в вузы Камчатского края, чтобы узнать, в каком режиме они ведут обучение студентов.

Как сообщила ректор Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга Ирина Хохлова, университет работает в обычном режиме: с 1 сентября все студенты очного отделения обучаются в очном формате (для них создали условия, чтобы потоки студентов не пересекались во время обучения), студенты заочного отделения – в дистанционном режиме. Ранее в университете была закрыта одна группа из-за выявленных случаев заболевания COVID-19, но сейчас больных нет. Здоровы и преподаватели, и студенты. В университете соблюдаются все карантинные меры, предписанные Роспотребнадзором и Минобрнауки.

По словам начальника учебно-методического управления Камчатского государственного технического университета Натальи Кириенко, в вузе более месяца занятия проводятся в смешанном формате обучения: лекции проводятся в дистанционном режиме, а лабораторные и практические занятия в очной форме. Соблюдаются в полном объеме все карантинные меры в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. В то же время колледж КамчатГТУ полностью перешел на дистанционный режим обучения из-за выявленных случаев заражения ковидом среди студентов и преподавателей.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» обучение студентов проводится в очном режиме, рассказала директор филиала Елена Николаевна Дворцова. Она пояснила, что в настоящее время ситуация стабильная, все предписания Роспотребнадзора соблюдаются в полном объеме, случаев заболевания коронавирусом среди преподавателей и студентов не выявлено.

Камчатский филиал Российского университета кооперации на указанное число работал в обычном режиме, студенты обучались в очном режиме, среди студентов и преподавателей случаев заражения коронавирусом не выявлялось, сообщил заместитель директора Владимир Горлачев.

В Петропавловском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации занятия проходят в обычном режиме. Поскольку здесь только заочная форма обучения, студенты занимаются в филиале во время сессий. Случаев заболевания коронавирусом в учреждении не выявлено. Об этом сообщила и. о. директора филиала Татьяна Воробьева. Она дополнила, что в помещениях учреждения соблюдаются все требования, рекомендованные Роспотребнадзором, в том числе ежедневная термометрия, уборка с дезинфицирующими средствами, кабинеты оснащены санитайзерами и рециркуляторами.

– Какое будущее прогнозируют коронавирусу?

– Специалисты в области медицины и вирусологии, на мнение которых ссылается ряд российских СМИ, считают, что в будущем коронавирус может стать обычным сезонным заболеванием. Такой прогноз дает, например, ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ кандидат медицинских наук Максим Гультяев, по словам которого коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды. Он считает, что к следующему году медицинская система будет во всеоружии, поэтому новой волны ждать не стоит, несмотря на сезонный подъем заболеваемости. «Этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», – сказал Гультяев.

Медик также добавил, что к следующему году сознательное население сделает прививки от коронавируса. Кроме того, многие уже успевают переболеть, поэтому у них останутся антитела класса G, обеспечивающие надежную защиту от заражения. Ранее в Минздраве оценили эффективность российской вакцины «Спутник V» в 90%.

Ранее подобное мнение высказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. «Да, я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, с большей вероятностью переформатируется в сезонное заболевание», – сказал он.

– Сколько человек болеет коронавирусом в России?

– По официальным данным на 16 ноября, в России за сутки выявлено 22 778 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 948 603 заражения. Умерли за последние сутки 303 человека, всего за время пандемии скончались 33 489 человек. За сутки от коронавируса выздоровели 13 864 пациента, всего за время пандемии – 1 453 849. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Нижегородской области.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА