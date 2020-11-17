РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

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17 Ноября 2020

Скорость распространения новой коронавирусной инфекции не уменьшается, COVID-19 продолжает поражать все больше людей, а страны и регионы объявляют о введении новых ограничительных мер. Тема продолжает оставаться актуальной и у нас на Камчатке, и мы традиционно отвечаем на вопросы наших читателей, которым небезразлично, как развивается ситуация с коронавирусом и какие меры применяются властями, чтобы ограничить распространение этой новой инфекции. Для удобства мы разделили вопросы по группам.

– Как выглядит статистика заболеваемости коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф на 17 ноября, за сутки в регионе было выявлено еще 59 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии было подтверждено 6 774 случая заболевания. Выздоровело за минувшие сутки 49 пациентов, с начала пандемии отмечено 4 364 выздоровления. В стационарах находятся 488 пациентов, из них 62 были госпитализированы в течение прошедших суток. 258 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составляет 580 мест, из них свободными остаются 92.

Напомню, что в Петропавловске-Камчатском моногоспитали для пациентов с COVID-19 действуют на базах городских больниц № 1 и № 2, Центра СПИД, кожно-венерологического диспансера, детской краевой инфекционной больницы. 14 ноября из-за роста новых случаев заболевания коронавирусом открылся еще один моногоспиталь, он работает на базе терапевтического корпуса Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского. В пик пандемии на Камчатке было развернуто 816 коек для пациентов с COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф., на Камчатке зарегистрировано 70 летальных исходов от коронавируса.

Дополню, что по числу заболевших в сопоставлении с численностью населения Камчатский край продолжает оставаться на втором месте среди 11 субъектов ДФО, уступая Магаданской области, а в стране занимает третье место после лидирующих по этому показателю Москве и Магаданской области.

– До какого времени продлен масочный режим на Камчатке?

– Обязательный масочный режим для граждан продлен до 29 ноября 2020 года включительно при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения. Сохраняется требования соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Данные требования закреплены постановлением губернатора Камчатского края от 13 ноября 2020 года № 201 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

Напомню, что с 6 ноября 2020 года граждане в возрасте 65 лет и старше, а также граждане, имеющие хронические заболевания, обязаны не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, что закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 6 ноября 2020 года № 197.

– Слышал, что на Камчатке из-за коронавируса детям запретили посещать общественные места без взрослых. Расскажите об этом подробнее.

– Согласно указанному выше постановлению губернатора Камчатского края № 201 от 13 ноября 2020 года детям и подросткам нельзя находиться в общественных местах без сопровождения родителей. Исключение сделано для учеников, которые следуют к месту учебы и обратно.

«Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей), за исключением случаев следования в образовательные организации, осуществляющие реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и дополнительного образования, в которых обучаются лица, не достигшие возраста 18 лет», – говорится в документе.

– Будет ли оказываться в крае плановая медицинская помощь?

– Министерству здравоохранения Камчатского края предписывается ограничить до 29 ноября включительно проведение плановой госпитализации пациентов, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Также исключение сделано для пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края от 13 ноября 2020 года № 201. Документом также предписывается до 29 ноября 2020 года ограничить проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения. Исключение сделано для «проведения осмотров по направлению призывной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы, получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

Документом также определено, что людям в возрасте 65 лет и старше, тем, кто подлежит обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для назначения и выплат пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным до 29 ноября 2020 года.

– В течение какого времени и каким образом пациент с коронавирусом, лечащийся на дому, должен узнавать результат тестирования?

– Согласно постановлению № 35 от 13 .11.2020 года Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном 16 ноября, «срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование».

Ранее Минздравом Камчатского края был издан приказ об организации работы колл-центров в учреждениях здравоохранения, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи в регионе. Информация об этом была опубликована на сайте Правительства Камчатского края 13 ноября. «Алгоритм информирования пациентов с отрицательным или положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 определен c одной целью упростить получение гражданами информации о проведенных исследованиях и сократить время ожидания результатов. Сейчас на это будет уходить три дня: два – на проведение анализа и сутки на информирование. Ранее людям приходилось ждать результатов по пять-шесть дней. Сотрудники колл-центров будут сообщать гражданам о результатах», – процитированы в информации слова заместителя министра здравоохранения Камчатского края Марины Волковой.

Также уточнялось, что внедрена схема аудиоконтроля состояния людей с симптомами COVID-19, проходящих лечение на дому. Специалисты колл-центров будут звонить амбулаторным пациентам и, согласно утвержденному протоколу, заполнять специальную форму. Туда будет вноситься информация о температуре тела, наличии кашля, одышки, учащенном сердцебиении и другие данные. Полученные данные будут ежедневно передаваться лечащему врачу. К работе колл-центров привлечены волонтеры – студенты-медики старших курсов краевого медколледжа. В столице работают 49 волонтеров: 35 – в колл-центрах, 14 – в больницах и поликлиниках краевой столицы. В Минздраве отметили, что все волонтеры прошли инструктаж по работе с COVID-положительными пациентами.

– Слышал, что ввели новые правила для тех, кто выходит из самоизоляции. Расскажите об этом подробнее.

– Новые правила закреплены в постановлении № 35 от13 ноября 2020 года Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном 16 ноября. «Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляется по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19», – указано в документе. Тестирование будут проходить только те лица, у которых выявлены схожие с COVID-19 симптомы.

Кроме того, в документе указывается, что вылечившихся от коронавируса пациентов разрешается выписывать после получения одного отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное тестирование проводится не ранее, чем через три календарных дня.

Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата теста методом ПЦР на наличие COVID-19, за исключением выписки пациентов, проживающих в коммунальной квартире или общежитии.

– Ходят слухи, что коронавирусом заболел губернатор Камчатки. Так ли это?

– О заражении новой коронавирусной инфекцией глава региона Владимир Солодов сообщил сам на своей странице в Instagram 11 ноября. «К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Я перехожу на режим самоизоляции. Самочувствие в целом нормальное. Буду продолжать работать в режиме видеоконференцсвязи. Вам хочу пожелать здоровья. Берегите себя», – написал он.

– Из-за коронавируса в крае не работали детские оздоровительные лагеря. Родителям вернули деньги за заранее приобретенные путевки?

– С 17 июня по 1 ноября в Камчатском крае принимали заявления родителей (иных законных представителей) о возмещении расходов за путевки в детские оздоровительные лагеря «Альбатрос», «Металлист» и «Волна». Всего обратилось 1 330 человек, из краевого бюджета им перечислено 21 722 100 рублей. Отказов в возмещении расходов не было. Информация об этом была размещена на сайте правительства со ссылкой на Минобразования Камчатского края. В информации уточняется, что в летний период работа детских лагерей «Альбатрос», «Металлист» и «Волна» была приостановлена в связи с угрозой распространения COVID-19. В связи с этим губернатором края Владимиром Солодовым было принято решение компенсировать из бюджета родительскую плату и поддержать в кризисный период детские загородные лагеря.

Дополним, что возмещение указанных расходов производилось согласно постановлению краевого правительства от 06.07.2020 № 256-П «Об утверждении Порядка возмещения родителям (иным законным представителям детей) расходов по приобретению путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Камчатского края, оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей в которых приостановлено в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Возмещению подлежали путевки, купленные до 18 марта 2020 года включительно (пункт 1 часть 4 Порядка), то есть не позднее даты введения на территории края режима повышенной готовности.

– Действует ли контроль за соблюдением масочного режима в автобусах в Петропавловске-Камчатском?

В Петропавловске-Камчатском продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Выезды проводят ежедневно представители Контрольного управления администрации города, Службы автомобильных дорог совместно с сотрудниками полиции. Об этом сообщили в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 12 ноября. В информации уточняется, что в ходе мероприятий проверяют наличие масок у пассажиров, средств индивидуальной защиты у водителей. Согласно санитарным требованиям, принятым на время действия ограничительных мер, им нужно иметь в распоряжении маски, перчатки и средства дезинфекции. Кроме того, не менее двух раз в день в салонах автобусов необходимо дезинфицировать все контактные поверхности.

Проверки проводятся в разных районах города по всем направлениям следования муниципальных автобусных маршрутов.

Во время контрольных мероприятий с гражданами проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах, в том числе в закрытом пространстве автобуса. Соответствующие предупреждающие стикеры размещены во всех пассажирских автобусах в Петропавловске-Камчатском.

Только за прошедший месяц было выполнено 22 проверочных выезда, с горожанами проведено 566 профилактических бесед, составлено 3 протокола на пассажиров, говорится в сообщении.

– Есть ли на Камчатке школы и детские сады, закрытые на карантин из-за коронавируса?

– По информации, озвученной заместителем председателя краевого правительства Викторией Сивак на оперативном совещании в правительстве края 16 ноября, полностью закрытых образовательных учреждений в крае нет. На карантин из-за коронавируса закрыты 26 классов в 23 школах и 25 групп в 14 детских садах, а также 25 групп в 6 учреждениях профобразования. Зампред добавила, что 533 ученика обучаются дистанционно – менее 1,5% школьников края. Все остальные учащиеся занимаются в очном формате.

На карантин по гриппу закрыты 1 школьный класс и 2 группы в детских садах.

– Слышал, вузы Москвы перешли на дистанционное обучение. А что у нас на Камчатке?

– Действительно, Минобрнауки РФ перевело подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля. Соответствующий приказ № 1402 от 11 ноября 2020 года подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Руководителям вузов в регионах рекомендовано принимать решения о переходе на дистанционный режим по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом отдельном субъекте РФ.

13 ноября мы позвонили в вузы Камчатского края, чтобы узнать, в каком режиме они ведут обучение студентов.

Как сообщила ректор Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга Ирина Хохлова, университет работает в обычном режиме: с 1 сентября все студенты очного отделения обучаются в очном формате (для них создали условия, чтобы потоки студентов не пересекались во время обучения), студенты заочного отделения – в дистанционном режиме. Ранее в университете была закрыта одна группа из-за выявленных случаев заболевания COVID-19, но сейчас больных нет. Здоровы и преподаватели, и студенты. В университете соблюдаются все карантинные меры, предписанные Роспотребнадзором и Минобрнауки.

По словам начальника учебно-методического управления Камчатского государственного технического университета Натальи Кириенко, в вузе более месяца занятия проводятся в смешанном формате обучения: лекции проводятся в дистанционном режиме, а лабораторные и практические занятия в очной форме. Соблюдаются в полном объеме все карантинные меры в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. В то же время колледж КамчатГТУ полностью перешел на дистанционный режим обучения из-за выявленных случаев заражения ковидом среди студентов и преподавателей.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора в рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» обучение студентов проводится в очном режиме, рассказала директор филиала Елена Николаевна Дворцова. Она пояснила, что в настоящее время ситуация стабильная, все предписания Роспотребнадзора соблюдаются в полном объеме, случаев заболевания коронавирусом среди преподавателей и студентов не выявлено.

Камчатский филиал Российского университета кооперации на указанное число работал в обычном режиме, студенты обучались в очном режиме, среди студентов и преподавателей случаев заражения коронавирусом не выявлялось, сообщил заместитель директора Владимир Горлачев.

В Петропавловском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации занятия проходят в обычном режиме. Поскольку здесь только заочная форма обучения, студенты занимаются в филиале во время сессий. Случаев заболевания коронавирусом в учреждении не выявлено. Об этом сообщила и. о. директора филиала Татьяна Воробьева. Она дополнила, что в помещениях учреждения соблюдаются все требования, рекомендованные Роспотребнадзором, в том числе ежедневная термометрия, уборка с дезинфицирующими средствами, кабинеты оснащены санитайзерами и рециркуляторами.

– Какое будущее прогнозируют коронавирусу?

– Специалисты в области медицины и вирусологии, на мнение которых ссылается ряд российских СМИ, считают, что в будущем коронавирус может стать обычным сезонным заболеванием. Такой прогноз дает, например, ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ кандидат медицинских наук Максим Гультяев, по словам которого коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды. Он считает, что к следующему году медицинская система будет во всеоружии, поэтому новой волны ждать не стоит, несмотря на сезонный подъем заболеваемости. «Этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», – сказал Гультяев.

Медик также добавил, что к следующему году сознательное население сделает прививки от коронавируса. Кроме того, многие уже успевают переболеть, поэтому у них останутся антитела класса G, обеспечивающие надежную защиту от заражения. Ранее в Минздраве оценили эффективность российской вакцины «Спутник V» в 90%.

Ранее подобное мнение высказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. «Да, я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, с большей вероятностью переформатируется в сезонное заболевание», – сказал он.

– Сколько человек болеет коронавирусом в России?

– По официальным данным на 16 ноября, в России за сутки выявлено 22 778 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 948 603 заражения. Умерли за последние сутки 303 человека, всего за время пандемии скончались 33 489 человек. За сутки от коронавируса выздоровели 13 864 пациента, всего за время пандемии – 1 453 849. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Нижегородской области.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."