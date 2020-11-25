И СНОВА РЕФОРМА

24 Ноября 2020



В Москве одобрили реформу полиции, в результате которой пройдут сокращения некоторых подразделений с целью создания новых специальных полков полиции. Об этом сообщили «Известия» 13 ноября.

Подписан соответствующий указ, из которого следует, что специальные полки полиции в Москве начнут свою деятельность уже 11 января 2021 года. Численность новых подразделений увеличится на 500 человек за счет освободившихся сотрудников других отделов. Согласно документу, сотрудников 1-го и 2-го оперативных полков полиции переведут на аналогичные должности в новые подразделения. Штатная реорганизация затронет только руководящий состав.

Кроме того, документ предписывает провести штатные изменения в управлениях по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП), с оборотом наркотических средств и по охране общественного порядка, а также в оперативных подразделениях.

Сокращения затронут как городские управления, так и их окружные отделы. Согласно документу, управление по охране общественного порядка лишится 18 инспекторов, а оперативное – троих.

В управлениях БЭП планируется сократить ставку старшего специалиста по работе с личным составом, четырех сотрудников из отдела документальных исследований и по одному старшему оперуполномоченному в трех отделах (по агентурно-оперативной работе, контролю и рассмотрению обращений граждан и по борьбе с преступлениями в банковской сфере). Куда будут направлены высвободившиеся сотрудники, в указе не обозначается, сообщают «Известия». В настоящее время ведется подготовка к реорганизации 1-го и 2-го оперативных полков полиции в специальные полки полиции (СПП).

«Уверен, что сотрудники специальных полков пройдут переобучение и станут еще более качественно нести свою службу. Реорганизация обязательно затронет все подразделения, задействованные в охране общественной безопасности. Правоохранительным органам сейчас необходима комплексная реформа», – приводит издание слова директора благотворительного учреждения «Право и порядок» полковника запаса МВД Олега Иванникова. По его мнению, сейчас МВД нужно сделать сильный рывок, чтобы перезапустить систему и сделать ее более качественной и полезной для современного общества. А тот комплекс мер, который позволит усилить спецполки специалистами других подразделений, внедрить технологические возможности, приведет к результативным переменам.

Благие намерения, по крайней мере на словах, лежали в основе всех многочисленных реформ, которые пережила на своем веку система правоохранительных органов. Кто только и как только ее не преобразовывал! Достаточно вспомнить реформу, проходившую в органах внутренних дел России в 2011–2012 годах, когда милицию переименовали в полицию. Реформа была проведена по инициативе Президента России Дмитрия Медведева и ставила перед собой светлые цели: повысить эффективность работы правоохранительных органов, улучшить имидж сотрудников внутренних дел, увеличить их денежное довольствие. Строго говоря, реформирование ведомства началось еще в 2009 году, когда был разработан закон «О полиции». 1 марта 2011 года закон вступил в силу, тогда-то милиция и стала полицией.

Но, как обычно, не приняли во внимание, что реформы пишут генералы от полиции, далекие от жизни простых людей. В тот раз денег хватило, чтобы поменять вывески. По данным Счетной палаты, только форма, новые удостоверения, нагрудные знаки, печати и штампы обошлись в 1,125 млрд рублей. А что касается повышения зарплат… Напомню, что в ходе реформы 22% сотрудников были уволены, а освободившиеся деньги перераспределили на оставшихся. Долгожданное повышение зарплат состоялось, в чем и отчиталось начальство.

Как и следовало ожидать, последствия сокращения штатов не лучшим образом отразились на качестве работы. Количество выполняемых задач осталось прежним, а сотрудников стало меньше. Несмотря на повышение зарплат, люди, поработав в условиях большого объема заданий и вечной нехватки времени, нередко предпочитали уволиться и найти менее нервную работу.

Осенью 2012 года главе МВД пришлось признать, что реформа была недостаточно эффективной и не оправдала в полной мере ожиданий граждан. Такие проблемы, как «палочная система», коррупция, несовершенство системы учета и регистрации сообщений о преступлениях остались нерешенными.

В октябре 2013 года Министерство внутренних дел России охарактеризовало отрицательные последствия реформы: упомянутое выше сокращение штата полиции, закрытие ряда специализированных учебных заведений (из-за чего снизилось качество подготовки полицейских), а также провал переаттестации его сотрудников. По ее итогам из органов уволили порядка 200 тысяч человек. Подведем итог: реформа оказалась не просто недостаточно эффективной, она была провальной. Последствия ее ощущаются до сих пор во многих регионах, особенно в отдаленных районах, где остается дефицит участковых, дознавателей, следователей, то есть тех, кто работает непосредственно с населением. Неудивительно, что у народа реформа МВД не встретила положительного отклика. Большинство граждан не поняли ее смысла, посчитав просто сменой названия, и не заметили какого-либо улучшения профессиональных качеств в обновленном составе МВД. Как говорится, не сложилось…

А расформирование Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)?

ФСКН (штат службы превышал 37 тысяч человек) была упразднена указом Президента РФ от 5 апреля 2016 года, а ее полномочия переданы МВД России. За этим последовала череда исков бывших сотрудников службы: наркополицейским отказывали в приеме на работу в МВД без законных, по их мнению, оснований. Указ главы государства предлагал экс-наркополицейским два способа: уволиться или подать рапорт о переводе в органы внутренних дел (быть уволенными в связи с переводом). Как выяснилось, устроиться на работу в МВД переводом удалось далеко не всем желающим. По сообщению комиссии по безопасности Общественной палаты со ссылкой на обращение сотрудников Госнаркоконтроля, в июле указанного года 16 тысяч сотрудников ликвидированной ФСКН находились в неопределенном положении, их не переводили в МВД, они не получали ни зарплат, ни пособий.

Не могу не упомянуть о нашумевшем в свое время сокращении 10 тысяч сотрудников Госавтоинспекции в 2018 году во исполнение указа президента, вступившего в силу с 1 января указанного года. Этот документ устанавливал предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет федерального бюджета, в количестве 894 871 единица. Ранее, в 2016 году, была установлена численность в количестве 904 871 единица. И если бы разница в 10 тысяч единиц распределялась на всех сотрудников МВД, она была бы почти незаметна. Однако в МВД решили провести «организационно-штатные мероприятия по сокращению штатной численности сотрудников органов внутренних дел в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД подчиненных территориальным органам МВД», что было закреплено соответствующим приказом.

На начало 2018 года общая численность сотрудников ГИБДД по всей стране составляла порядка 55 тысяч человек. Несмотря на уверения чиновников в том, что под сокращение попадали преимущественно свободные вакансии, было ясно, что никаких свободных вакансий под такое количество сокращений не хватит. Ссылки на то, что выявлением нарушений все больше занимается электроника, различные камеры фотовидеофиксации, тоже не выдерживали критики. Пьяных водителей, а также лихачей на дорогах техника отлавливать не может, как не умеет она гоняться за преступниками. Понимая это, на местах старались сохранить сотрудников. Где-то, как и предполагалось, за счет срезания вакантных должностей, где-то пошли на сокращение «кабинетных» работников (при этом их обязанности легли на плечи тех, кто остался). Но были и примеры увольнения тех, кто работал на дорогах. Сомневаюсь, чтобы автолюбители особенно переживали из-за сокращения численности сотрудников ГИБДД. Но с уверенностью можно сказать одно: снижение числа дорожных полицейских не решило задачу по обеспечению безопасности на дорогах, а инспекторов на дорогах теперь днем с огнем не сыщешь.

Вернемся к реформе полиции в Москве. Главной причиной преобразований эксперты считают раздутый штат столичной полиции, где сотрудники, по факту не работающие на благо охраны общественного порядка, пользуются всеми преимуществами полицейских. Поэтому таких сотрудников либо нужно привлекать к основной полицейской деятельности, либо переводить в статус госслужащего. Так считает начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков. По его словам, закон о полиции предусматривает защиту граждан, общественного порядка, и именно оперативные полки выполняют эти функции при проведении массовых мероприятий, как спортивных, так и политических. Поэтому усиливается и увеличивается штат именно этих подразделений. Так как столица – лицо страны, то и реорганизацию решили начать именно с московской полиции, а потом по ее примеру подтянутся регионы, уверен эксперт. Однако, чтобы последовать примеру столицы, в регионах сначала придется решить другую проблему, и называется она нехватка кадров.

Реформирования обернулись настоящим бедствием для Камчатки. Резко сократилось число участковых уполномоченных, сотрудников патрульно-постовой службы, то есть тех, кто работает непосредственно с населением на местах.

Так, на сайте Управления МВД России по Камчатскому краю в списке вакантных должностей только в Управлении МВД России по г. Петропавловску-Камчатскому на 19 ноября значились 15 вакансий. Среди них полицейский патрульно-постовой службы, полицейский (водитель) ППС, полицейский (кинолог) ППС, полицейский изолятора временного содержания, помощник оперативного дежурного, старший участковый уполномоченный полиции, дознаватель, оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный экономической безопасности и противодействия коррупции, инспектор дорожно-патрульной службы. В отделе МВД РФ по Елизовскому району: участковый уполномоченный полиции, полицейский ППС и так далее – всего 7 вакансий. В Межмуниципальном отделе внутренних дел МВД РФ «Мильковский»: оперуполномоченный уголовного розыска, инспектор дорожно-патрульной службы, участковый уполномоченный полиции, дознаватель и т. д. – всего 6 вакансий. И это далеко не полный список тех, кого готовы сегодня принять на работу в УМВД России по Камчатскому краю. На этом фоне слова о «действенности» преобразований приобретают прямо противоположное значение.

Не могу не упомянуть в этой связи и сложившуюся в правоохранительных органах порочную практику, когда за провинность рядового сотрудника, того же участкового, наказывали его руководство, до начальника районного отдела полиции, причем вплоть до увольнения. Это тоже никоим образом не способствовало решению кадрового вопроса на местах, где не так-то просто найти руководителя отдела полиции с полагающимся по закону высшим юридическим образованием.

Отдельных слов заслуживают правила применения табельного оружия полицейскими. Они так строго регламентированы, содержат столько ограничений, включая последующее представление доказательств правомерности использования оружия, что полицейские предпочитают им не пользоваться, даже когда их бьют. О таких примерах неоднократно рассказывала газета «Вести».

Ни в коем случае не оспаривая необходимости реформ в системе правоохранительных органов и не умаляя важности охраны общественной безопасности, отмечу, что любые преобразования имеют смысл только тогда, когда они проводятся продуманно и не для галочки, а для людей. Было бы замечательно, если бы их реализация велась с учетом прошлых ошибок. В противном случае, как показывает жизнь, срабатывает правило: хотели как лучше, а получилось как всегда. В примерах, которые красноречиво доказывают, что реформа МВД пробуксовывает и не оправдывает возложенных на нее ожиданий, недостатка нет. К этой теме мы вернемся позже.

Наталья МАКСИМИШИНА