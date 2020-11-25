РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

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24 Ноября 2020

Тема коронавируса по-прежнему остается актуальной, не покидая первых страниц печатных СМИ. Темпы заболеваемости растут, и ограничительные мероприятия, направленные против распространения новой коронавирусной инфекции, продолжаются, не позволяя вернуться к привычному, «допандемийному» укладу жизни. Газета «Вести», как обычно, отвечает читателям, которые хотят быть информированными в этой области, предварительно разделив поступившие к нам вопросы по темам.

– Сколько человек болеет коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, общее число выявленных на Камчатке случаев заражения коронавирусом перевалило за семь тысяч и на 24 ноября составило 7 200 случаев. За истекшие сутки Covid-19 был выявлен еще у 65 человек. Выздоровело с начало пандемии 4 765 человек, за минувшие сутки – 27 человек. В стационаре находятся 488 пациентов, 32 госпитализированы за минувшие сутки. 305 пациентов больны пневмонией с Covid-19. Коечный фонд увеличен до 680 мест в семи моногоспиталях, свободными остаются 192 места. Напомню, что в пик пандемии на Камчатке было развернуто 816 коек для больных коронавирусом.

По информации официального сайта стопкоронавирус.рф, в крае с начала пандемии скончались 70 человек от Covid-19.

За все время пандемии на Камчатке было проведено 200 146 тестирований.

По количеству выявленных случаев заражения Covid-19 в сопоставлении с численностью населения Камчатский край занимает второе место среди 11 субъектов ДФО, уступая лишь Магаданской области. В стране по этому показателю Камчатский край на третьем месте, после Магаданской области и лидирующей Москвы.

– Слышала, что требование сидеть дома тем, кому 65 лет и больше, не распространяется на медработников. Расскажите об этом подробнее.

– Согласно постановлению губернатора Камчатского края от 20 ноября № 204 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского каря от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Камчатского края», требование по соблюдению режима самоизоляции не распространяется на граждан в возрасте 65 лет и старше, являющихся работниками краевых государственных учреждений в сфере здравоохранения, с их письменного согласия.

Напомню, что требование к гражданам в возрасте 65 лет и старше не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 6 ноября 2020 года № 197.

– Когда на Камчатку поступят бесплатные лекарства от коронавируса для тех, кто лечится на дому?

– Первая партия бесплатных препаратов для лечения Covid-19 поступила на Камчатку. Лекарства будут выдаваться пациентам, которые проходят лечение дома. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения 23 ноября. «Камчатский край получил 11 миллионов 700 тысяч рублей, на которые и приобретаются данные препараты. Они предназначены для амбулаторных больных. Первая партия лекарственных средств уже поступила в регион, продолжается работа по закупке следующих партий», – сообщила референт отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Камчатского края Светлана Алиферова. В настоящее время идет выдача антибиотиков и противовирусных препаратов медицинским учреждениям.

«Всего мы приняли следующие наименования: «Коронавир», «Амоксиклав», «Азитромицин», «Гидроксихлорохин», «Гриппферон» и «Эликвис». Выдавать их лечебным учреждениям начали в четверг», – рассказала директор ГУП «Камчатфармация» Екатерина Колганова.

В Минздраве подчеркнули, что препараты назначает только лечащий врач, затем волонтер-медик получает их по рецепту в аптеке и доставляет на дом пациенту. На минувшей неделе на помощь медучреждениям края пришли около 100 волонтеров и студентов камчатского медицинского колледжа.

В конце октября Правительством РФ было выделено более 5,04 млрд рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Речь шла о пациентах, которые лечатся дома под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые для этого лекарства должны теперь выдаваться бесплатно по рецепту врача. Деньги на эти цели были направлены из резервного фонда российского правительства.

– Как обеспечен наш край аппаратами искусственной вентиляции легких с учетом того, что открывают все больше новых ковидных госпиталей?

– Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Камчатского края 23 ноября, в регион поступила третья партия аппаратов ИВЛ, приобретенных для лечения коронавирусной инфекции. На полуостров этой партией доставили 15 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства. Аппараты ИВЛ, закупленные по линии Минпромторга РФ, в настоящее время распределяются по госпиталям.

«Общее количество аппаратов ИВЛ, полученных в этом году за счет федерального бюджета по инициативе губернатора края Владимира Солодова, – 35. Сегодня мы распределяем по учреждениям третью партию, несколько аппаратов будут направлены в районы для лечения больных Covid-19», – приводятся в сообщении слова начальника отдела по развитию здравоохранения и госзакупок краевого Минздрава Виктора Еперина.

Кроме районных больниц, новые аппараты ИВЛ получают самые крупные моногоспитали края, работающие на базах городских больниц № 1 и № 2 Петропавловска, а также краевой больницы им. Лукашевского, рассказали в Минздраве.

В информации уточняется, что все больницы полуострова, в которых проходят лечение больные Covid-19, обеспечены аппаратами ИВЛ, расходными материалами, СИЗами и лекарственными препаратами.

– На Камчатке работает телефон по коронавирусу: 8-800-300-49-19. Позвонив на указанный номер 19 ноября, я задал диспетчеру интересующий меня вопрос, и мне продиктовали номера телефонов, где могут дать необходимую информацию. Вот они: 46-19-84; 46-15-05 и 8-984-160-54-13. Это номера телефонов камчатского Роспотребнадзора, поскольку именно к этому ведомству относится мой вопрос. Однако дозвониться по указанным номерам я не смог, хотя 19 ноября потратил полтора часа (с 11:30 до 13:00) с этой целью. Зачем нужна такая помощь?

– Телефон 8-800-300-49-19, на который позвонил наш читатель, заявлен на сайте правительства края как единый многоканальный телефон по коронавирусу. То есть человек, позвонив туда, может задать вопросы по самым разным направлениям, касающимся темы коронавируса, что и сделал наш читатель.

Продиктованный ему диспетчером телефон 8-984-160-54-13 указан на сайте Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю как телефон горячей линии по коронавирусной инфекции. Однако, позвонив на данный номер 20 ноября трижды в течение дня, я так и не дождалась, чтобы кто-либо взял трубку. Телефон 46-19-84 также указан на официальном сайте камчатского Роспотребнадзора в разделе «Контакты». К сожалению, 20 ноября в 14:30 и в 15:00 там также никто не ответил. Телефон 46-15-05 на том же ведомственном сайте указан как телефон горячей линии, организованной для приема обращений по вопросам продажи на территории Камчатского края запрещенных к ввозу товаров производства Турецкой Республики. Возможно, на время пандемии он был определен для другой цели, в частности, для консультации граждан по вопросам коронавирусной инфекции. К сожалению, узнать об этом не удалось, так как, как и в предыдущих случаях, по этому номеру 20 ноября никто не ответил. Остается добавить, что дозвониться руководителю камчатского Роспотребнадзора Яне Николаевне Господарик также не получилось, так как номер служебного телефона, указанного для связи с ней, 46-19-84 – не отвечал.

Газета «Вести» уже рассказывала о том, что номера телефонов, указанные на сайте краевого правительства, по которым гражданам рекомендовали обращаться за помощью, оказались неверными. Теперь люди не могут дозвониться в Роспотребнадзор. Между тем решить эту проблему, как нам представляется, не так уж сложно, было бы желание.

– Я слышал, в школе Усть-Камчатска из-за коронавируса детей переведут на дистанционное обучение. Расскажите об этом подробнее.

– Для ответа на этот вопрос я позвонила в школу № 2 п. Усть-Камчатск. Как рассказала директор школы Наталья Викторовна Рябова 23 ноября, на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в рамках ограничительных мер из-за случаев выявления Covid-19 среди педагогов было принято решение перевести на дистанционное обучение среднее звено (5–8-е классы) и десятиклассников. Остаются обучаться в очном формате начальная школа (1–4-е классы) и выпускные классы (9-е и 11-е).

Ранее глава района Василий Логинов сообщил на своей странице в «Инстраграм», что по состоянию на 22 ноября из 20-ти учителей, преподающих в 5–11-х классах, у трех подтвержден коронавирус, восемь находятся на самоизоляции как контактные лица, еще четверо – на больничном с диагнозом ОРВИ. В связи со сложившейся обстановкой Логинов провел экстренное совещание с директором образовательного учреждения, а также с заведующей детским садом «Снежинка» и руководителями профильных учреждений. Власти района направили в Министерство образования Камчатского края письмо с предложением о переводе на дистанционное обучение учеников среднего и старшего звена сроком на две недели.

«Кроме того, в понедельник тесты на коронавирус сдадут все сотрудники средней школы и детского сада «Снежинка». В последнем заболевших ни среди коллектива, ни среди воспитанников не выявлено, мера больше профилактическая», – написал Логинов.

По данным Роспотребнадзора, в Усть-Камчатском районе на 22 ноября был подтвержден 71 случай заражения коронавирусной инфекцией.

– Что делается для того, чтобы помочь лаборантам быстрее справляться с наплывом тестов на Covid-19?

– В Центр СПИД закуплен лабораторный комплекс для диагностики Сovid-19. Об этом сообщили в правительстве края 17 ноября. Станцию «МикроЛаб» запустили в работу в лаборатории Центра СПИД неделю назад. Она позволяет оптимизировать ручной процесс, значительно ускоряя время диагностики коронавируса. «Сегодня нагрузка на персонал выросла в 2 раза. До пандемии на исследование поступало 800–1000 образцов, и специалисты работали только с кровью. С началом пандемии добавились исследования мазков, и только их количество достигает тысячи в сутки. Работаем в три смены, последняя авторизация исследований в 3 часа ночи», – приводятся в информации слова заведующей лабораторией Центра СПИД Ольги Козиной.

До приобретения станции «МикроЛаб» ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции проводилась в ручном режиме, и один лаборант за смену мог обработать не более 40 биопроб. Микролаборатория укоряет процесс более чем в два раза. «Здесь исследуется мазок из носа и ротоглотки. Одна смена длится 7 часов 12 минут. Ручной режим – это кропотливая работа, требующая постоянного напряжения и осторожности. Анализатор точнее, он не устает и выполняет все в 2 раза быстрее человека, а значит, и время ожидания результатов сокращается. Сегодня я за 3 часа обрабатываю 4 штатива, это 96 проб», – рассказала лабораторный техник Александра Бабенко.

Всего за сутки в лаборатории обрабатывается почти 1 000 анализов, из них 558 – на аппаратах микролаборатории, остальные – вручную.

Стоимость высокотехнологичной станции – 18 млн рублей. На личном контроле губернатора Камчатского края Владимира Солодова находится поставка расходных материалов, средств защиты и реагентов для станции.

Лаборатория Центра СПИД является централизованной, на ее базе проводятся как молекулярные исследования, так и другие виды диагностирования.

– Слышал, что теперь о результатах теста можно узнать на портале Госуслуги. Расскажите об этом подробнее.

– В Камчатском крае на региональном портале госуслуг жители могут узнать о результатах теста на коронавирус. Об этом сообщили в правительстве края 18 ноября.

Для этого на главной странице сайта gosuslugi41.ru необходимо зайти во вкладку «Узнать результаты» и ввести в нужное поле номер личного мобильного телефона. После смс-подтверждения и введения кода на странице портала будет показан результат тестирования.

«За период с 9 по 15 ноября таким способом уже было выдано 819 результатов, и это число растет. Сервис пользуется спросом у населения. Призываем всех воспользоваться этой услугой на портале», – приводятся в сообщении слова министра цифрового развития Камчатского края Николая Киселева.

В информации уточняется, что данные поступают на портал централизованно из медицинского информационно-аналитического центра. В свою очередь в этот центр информация попадает из лабораторий, где население сдает анализы. С момента готовности результата теста информация на портале gosuslugi41.ru становится доступна в течение 1–3 дней. При этом у граждан есть возможность воспользоваться этим сервисом даже при отсутствии учетной записи на портале.

В Камчатском крае сегодня проводится 478 обследований на сто тысяч населения при рекомендуемой цифре в 150, говорится в информации.

– Какая помощь оказывается жителям Камчатки, потерявшим работу из-за пандемии?

– Жители Камчатского края, пострадавшие от последствий распространения Covid-19, осваивают новые востребованные профессии. Жителям региона доступны шесть компетенций для бесплатного обучения по федеральной программе WorldSkills Express.

Об этом сообщили в Правительстве Камчатского края 20 ноября.

До конца 2020 года более 160 трудоспособных жителей края пройдут обучение в рамках федеральной программы WorldSkills Express. Программа реализуется Минпросвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«В целях реализации федеральной программы WorldSkills Express на Камчатке пройдут обучение 163 человека, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Среди участников три категории граждан, которые столкнулись с проблемами при трудоустройстве в условиях пандемии: находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных организаций и лица, потерявшие работу в условиях пандемии. Региональным оператором для исполнения программы выбран Камчатский промышленный техникум», – сообщили в Министерстве образования Камчатского края.

Для бесплатного обучения по федеральной программе жителям края доступны компетенции: «Поварское дело», «Предпринимательство», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж», «Туризм».

«Обучение организовано по профессиям, востребованным в Камчатском крае. Граждане могут получить совершенно новую профессиональную компетенцию либо освоить дополнительный профессиональный навык», – дополнили в министерстве.

Занятия проходят в пяти центрах обучения на базе региональных техникумов и колледжей.

На сегодняшний день обучение по краткосрочным программам организовано для 86 слушателей. 14 человек завершили обучение по компетенции «Электромонтаж».

– Оказывают ли успешные бизнесмены на Камчатке помощь населению во время пандемии?

Во время первой волны коронавирусной инфекции существенную помощь волонтерам штаба #МыВместе оказали предприниматели региона. Благодаря их поддержке волонтеры были обеспечены канцелярскими товарами, питанием, было организовано транспортное сопровождение для доставки необходимых товаров до получателей, удалось сформировать 1,5 тысячи бесплатных продуктовых наборов, которые переданы нуждающимся гражданам. Об этом рассказали в краевом правительстве 20 ноября.

Сообщается, что холдинговая компания «Новая книга» предоставила канцелярские товары для работы волонтеров. Ассоциация добытчиков лососей Камчатки выделила более 1,5 млн рублей на приобретение продуктовых наборов нуждающимся людям, не достигших возраста 65 лет. Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина предоставил 350 наборов рыбных консервов для оказания помощи нуждающимся. ООО «Кам-Опт» обеспечило питанием волонтеров и выездные группы штаба #МыВместе. ООО «Шамса Холдинг» предоставило продуктовые наборы и оказало помощь в их транспортировке в отдаленные районы Камчатского края. АО «ННК-Камчатнефтепродукт» предоставило топливные карты для автоволонтеров и автомобилей штаба #МыВместе. ООО «Альфа-упаковка» передало 2 600 упаковочных пакетов для оказания продуктовой помощи, а также одноразовую посуду. ООО «Агротек» предоставило 40 наборов мясной и колбасной продукции в рамках акции «Тележка добра». ООО «Юкидим» внесло свой вклад в сбор продуктовых наборов, предоставив колбасные изделия. ООО «Электромир» и ООО «Юнилевер Русь» обеспечили волонтеров проездными билетами. Музей вулканов Камчатки «Вулканариум» выделил помещение для хранения продуктовых наборов. АО «Камчатское авиационное предприятие» доставило благотворительный груз весом 800 килограммов в поселок Палана и село Тиличики. Благодаря финансовой помощи АО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55» для волонтеров штаба #МыВместе было закуплено 50 ветровок, которые брендировал «Дом вышивки» (ИП Селезнева Марина Сергеевна).

Штаб #МыВместе был развернут на территории Камчатского края в апреле этого года. В состав штаба вошли молодежные общественные и добровольческие организации региона и просто неравнодушные граждане. Затем волонтеры штаба #МыВместе продолжили свою работу в разных направлениях добровольчества. На этой неделе работа штаба возобновилась в прежнем режиме из-за вновь введенного режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, говорится в сообщении.

– Где найти волонтеров для доставки продуктов пожилому человеку, соблюдающему режим самоизоляции?

– На Камчатке возобновил работу штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Информация об этом была размещена на сайте Правительства Камчатского края 20 ноября.

Добровольцы будут оказывать адресную помощь населению: помогать в доставке продуктов питания и медикаментов, а также в бытовых вопросах. Такое решение было принято в связи с тем, что на территории края вновь введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Чтобы обратиться за помощью, достаточно позвонить по номерам: +7(4152)33-98-80, 8-963-833-98-80 или на всероссийскую горячую линию: 8-800-200-34-11. Прием заявок осуществляется ежедневно с 9 до 14 часов. 23 ноября в 11:30 мы позвонили по указанным телефонам. Операторы выразили готовность принять заявку на доставку продуктов и медикаментов.

В целях обеспечения безопасности заявителей каждому заказу присваивается код, который заказчику сообщают волонтеры штаба при обработке заявки. Граждане могут спросить данный код, паспорт и бейдж у волонтера и удостовериться, что имеют дело не с мошенником. Уточняется, что все волонтеры проходят аккредитацию – обучение на онлайн-платформе «добро.рф» с получением сертификата, а также медицинский осмотр. К работе они допускаются только после прохождения данных процедур. Каждый доброволец обеспечивается средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками, перчатками и антисептиком).

– Какие заболевания вызывают наиболее опасные осложнения при заражении коронавирусом?

– Сахарный диабет и сопутствующие ему проблемы с сердечно-сосудистой системой являются самыми опасными осложнениями при коронавирусной инфекции нового типа (Covid-19), считает заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы университета. По мнению эксперта, данные недуги входят в десятку факторов риска тяжелого течения Covid-19. Фадеев отметил, что, согласно информации университета, болезни сердца встречались у 61% госпитализированных, еще у 25% был сахарный диабет второго типа. Кроме того, 25% пациентов страдали ожирением.

«Нарушения обмена глюкозы являются верхушкой айсберга неблагоприятных процессов обмена веществ, которые в свою очередь определяют худший прогноз для пациентов с Covid-19. Это признак того, что его возможности по борьбе с коронавирусом будут снижены», – пояснил Фадеев. Также он добавил, что коронавирус способен обострять диабет второго типа у людей из группы риска.

Ранее российский врач-инфекционист Валерий Безносенко также назвал сахарный диабет, лишний вес и заболевания сердечно-сосудистой системы самыми опасными факторами при заражении коронавирусом. Заслуженный врач России терапевт Александр Карабиненко отметил, что, если у зараженного коронавирусом человека присутствуют хронические заболевания, то главным фактором, влияющим на тяжесть развития Covid-19, является их стадия.

– Насколько оправдано лечение коронавируса антибиотиками?

– Лечение коронавируса антибиотиками возможно только в случае присоединения бактериальных инфекций. В этом уверена главный терапевт российского Минздрава Оксана Драпкина. В противном случае лечение новой коронавирусной инфекции антибиотиками бесполезно и может привести к тяжелым последствиям, считает она. «Для лечения вируса антибиотики не подходят, поскольку они не являются патогенетическим лечением вирусных инфекций. Их применение оправдано только в случае присоединения бактериального воспаления или возникновения осложнений», – пояснила Драпкина.

Терапевт настаивает на том, что любые антибиотики должны назначаться только врачом. Самолечение может быть опасным для здоровья, сказала она.

«В рекомендациях экспертов Минздрава четко прописано: при легком течении и при отсутствии бактериального воспаления, при отсутствии выраженной воспалительной реакции применение антибиотиков не нужно, оно может быть даже опасным, поскольку у этих препаратов есть много противопоказаний», – отметила врач.

Мнение Драпкиной разделяют и другие специалисты. Так, доктор медицинских наук профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев говорил, что назначение антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям, в частности, к поражению печени и сердца. Об опасности приема антибиотиков предупреждал и главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. Микробиолог призывал внимательно следить за приемом антибиотиков, назначенных врачом: четко следовать рекомендациям по режиму приема, а также длительности применения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил россиянам об опасности самостоятельного приема антибиотиков без соответствующего назначения врача.

– Как выглядит статистика по заболеваемости коронавирусом в России?

– По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России на 23 ноября, за последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 25 173 человек. Всего за время пандемии было выявлено 2 114 502 случая заражения Covid-19. Выздоровели за все время от коронавируса 1 611 445 человек. Из них за минувшие сутки –16 002. Умерли с начала пандемии 36 540 человек, из них на последние сутки – 361 человек.

Больше всего новых заражений Covid-19 выявили в Москве, где за сутки зарегистрировали 6 866 случаев. За Москвой следует Санкт-Петербург (2 926 случаев) и Подмосковье (971).

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."