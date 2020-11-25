РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

24 Ноября 2020



Тема коронавируса по-прежнему остается актуальной, не покидая первых страниц печатных СМИ. Темпы заболеваемости растут, и ограничительные мероприятия, направленные против распространения новой коронавирусной инфекции, продолжаются, не позволяя вернуться к привычному, «допандемийному» укладу жизни. Газета «Вести», как обычно, отвечает читателям, которые хотят быть информированными в этой области, предварительно разделив поступившие к нам вопросы по темам.

– Сколько человек болеет коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, общее число выявленных на Камчатке случаев заражения коронавирусом перевалило за семь тысяч и на 24 ноября составило 7 200 случаев. За истекшие сутки Covid-19 был выявлен еще у 65 человек. Выздоровело с начало пандемии 4 765 человек, за минувшие сутки – 27 человек. В стационаре находятся 488 пациентов, 32 госпитализированы за минувшие сутки. 305 пациентов больны пневмонией с Covid-19. Коечный фонд увеличен до 680 мест в семи моногоспиталях, свободными остаются 192 места. Напомню, что в пик пандемии на Камчатке было развернуто 816 коек для больных коронавирусом.

По информации официального сайта стопкоронавирус.рф, в крае с начала пандемии скончались 70 человек от Covid-19.

За все время пандемии на Камчатке было проведено 200 146 тестирований.

По количеству выявленных случаев заражения Covid-19 в сопоставлении с численностью населения Камчатский край занимает второе место среди 11 субъектов ДФО, уступая лишь Магаданской области. В стране по этому показателю Камчатский край на третьем месте, после Магаданской области и лидирующей Москвы.

– Слышала, что требование сидеть дома тем, кому 65 лет и больше, не распространяется на медработников. Расскажите об этом подробнее.

– Согласно постановлению губернатора Камчатского края от 20 ноября № 204 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского каря от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Камчатского края», требование по соблюдению режима самоизоляции не распространяется на граждан в возрасте 65 лет и старше, являющихся работниками краевых государственных учреждений в сфере здравоохранения, с их письменного согласия.

Напомню, что требование к гражданам в возрасте 65 лет и старше не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 6 ноября 2020 года № 197.

– Когда на Камчатку поступят бесплатные лекарства от коронавируса для тех, кто лечится на дому?

– Первая партия бесплатных препаратов для лечения Covid-19 поступила на Камчатку. Лекарства будут выдаваться пациентам, которые проходят лечение дома. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения 23 ноября. «Камчатский край получил 11 миллионов 700 тысяч рублей, на которые и приобретаются данные препараты. Они предназначены для амбулаторных больных. Первая партия лекарственных средств уже поступила в регион, продолжается работа по закупке следующих партий», – сообщила референт отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Камчатского края Светлана Алиферова. В настоящее время идет выдача антибиотиков и противовирусных препаратов медицинским учреждениям.

«Всего мы приняли следующие наименования: «Коронавир», «Амоксиклав», «Азитромицин», «Гидроксихлорохин», «Гриппферон» и «Эликвис». Выдавать их лечебным учреждениям начали в четверг», – рассказала директор ГУП «Камчатфармация» Екатерина Колганова.

В Минздраве подчеркнули, что препараты назначает только лечащий врач, затем волонтер-медик получает их по рецепту в аптеке и доставляет на дом пациенту. На минувшей неделе на помощь медучреждениям края пришли около 100 волонтеров и студентов камчатского медицинского колледжа.

В конце октября Правительством РФ было выделено более 5,04 млрд рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Речь шла о пациентах, которые лечатся дома под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые для этого лекарства должны теперь выдаваться бесплатно по рецепту врача. Деньги на эти цели были направлены из резервного фонда российского правительства.

– Как обеспечен наш край аппаратами искусственной вентиляции легких с учетом того, что открывают все больше новых ковидных госпиталей?

– Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Камчатского края 23 ноября, в регион поступила третья партия аппаратов ИВЛ, приобретенных для лечения коронавирусной инфекции. На полуостров этой партией доставили 15 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства. Аппараты ИВЛ, закупленные по линии Минпромторга РФ, в настоящее время распределяются по госпиталям.

«Общее количество аппаратов ИВЛ, полученных в этом году за счет федерального бюджета по инициативе губернатора края Владимира Солодова, – 35. Сегодня мы распределяем по учреждениям третью партию, несколько аппаратов будут направлены в районы для лечения больных Covid-19», – приводятся в сообщении слова начальника отдела по развитию здравоохранения и госзакупок краевого Минздрава Виктора Еперина.

Кроме районных больниц, новые аппараты ИВЛ получают самые крупные моногоспитали края, работающие на базах городских больниц № 1 и № 2 Петропавловска, а также краевой больницы им. Лукашевского, рассказали в Минздраве.

В информации уточняется, что все больницы полуострова, в которых проходят лечение больные Covid-19, обеспечены аппаратами ИВЛ, расходными материалами, СИЗами и лекарственными препаратами.

– На Камчатке работает телефон по коронавирусу: 8-800-300-49-19. Позвонив на указанный номер 19 ноября, я задал диспетчеру интересующий меня вопрос, и мне продиктовали номера телефонов, где могут дать необходимую информацию. Вот они: 46-19-84; 46-15-05 и 8-984-160-54-13. Это номера телефонов камчатского Роспотребнадзора, поскольку именно к этому ведомству относится мой вопрос. Однако дозвониться по указанным номерам я не смог, хотя 19 ноября потратил полтора часа (с 11:30 до 13:00) с этой целью. Зачем нужна такая помощь?

– Телефон 8-800-300-49-19, на который позвонил наш читатель, заявлен на сайте правительства края как единый многоканальный телефон по коронавирусу. То есть человек, позвонив туда, может задать вопросы по самым разным направлениям, касающимся темы коронавируса, что и сделал наш читатель.

Продиктованный ему диспетчером телефон 8-984-160-54-13 указан на сайте Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю как телефон горячей линии по коронавирусной инфекции. Однако, позвонив на данный номер 20 ноября трижды в течение дня, я так и не дождалась, чтобы кто-либо взял трубку. Телефон 46-19-84 также указан на официальном сайте камчатского Роспотребнадзора в разделе «Контакты». К сожалению, 20 ноября в 14:30 и в 15:00 там также никто не ответил. Телефон 46-15-05 на том же ведомственном сайте указан как телефон горячей линии, организованной для приема обращений по вопросам продажи на территории Камчатского края запрещенных к ввозу товаров производства Турецкой Республики. Возможно, на время пандемии он был определен для другой цели, в частности, для консультации граждан по вопросам коронавирусной инфекции. К сожалению, узнать об этом не удалось, так как, как и в предыдущих случаях, по этому номеру 20 ноября никто не ответил. Остается добавить, что дозвониться руководителю камчатского Роспотребнадзора Яне Николаевне Господарик также не получилось, так как номер служебного телефона, указанного для связи с ней, 46-19-84 – не отвечал.

Газета «Вести» уже рассказывала о том, что номера телефонов, указанные на сайте краевого правительства, по которым гражданам рекомендовали обращаться за помощью, оказались неверными. Теперь люди не могут дозвониться в Роспотребнадзор. Между тем решить эту проблему, как нам представляется, не так уж сложно, было бы желание.

– Я слышал, в школе Усть-Камчатска из-за коронавируса детей переведут на дистанционное обучение. Расскажите об этом подробнее.

– Для ответа на этот вопрос я позвонила в школу № 2 п. Усть-Камчатск. Как рассказала директор школы Наталья Викторовна Рябова 23 ноября, на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в рамках ограничительных мер из-за случаев выявления Covid-19 среди педагогов было принято решение перевести на дистанционное обучение среднее звено (5–8-е классы) и десятиклассников. Остаются обучаться в очном формате начальная школа (1–4-е классы) и выпускные классы (9-е и 11-е).

Ранее глава района Василий Логинов сообщил на своей странице в «Инстраграм», что по состоянию на 22 ноября из 20-ти учителей, преподающих в 5–11-х классах, у трех подтвержден коронавирус, восемь находятся на самоизоляции как контактные лица, еще четверо – на больничном с диагнозом ОРВИ. В связи со сложившейся обстановкой Логинов провел экстренное совещание с директором образовательного учреждения, а также с заведующей детским садом «Снежинка» и руководителями профильных учреждений. Власти района направили в Министерство образования Камчатского края письмо с предложением о переводе на дистанционное обучение учеников среднего и старшего звена сроком на две недели.

«Кроме того, в понедельник тесты на коронавирус сдадут все сотрудники средней школы и детского сада «Снежинка». В последнем заболевших ни среди коллектива, ни среди воспитанников не выявлено, мера больше профилактическая», – написал Логинов.

По данным Роспотребнадзора, в Усть-Камчатском районе на 22 ноября был подтвержден 71 случай заражения коронавирусной инфекцией.

– Что делается для того, чтобы помочь лаборантам быстрее справляться с наплывом тестов на Covid-19?

– В Центр СПИД закуплен лабораторный комплекс для диагностики Сovid-19. Об этом сообщили в правительстве края 17 ноября. Станцию «МикроЛаб» запустили в работу в лаборатории Центра СПИД неделю назад. Она позволяет оптимизировать ручной процесс, значительно ускоряя время диагностики коронавируса. «Сегодня нагрузка на персонал выросла в 2 раза. До пандемии на исследование поступало 800–1000 образцов, и специалисты работали только с кровью. С началом пандемии добавились исследования мазков, и только их количество достигает тысячи в сутки. Работаем в три смены, последняя авторизация исследований в 3 часа ночи», – приводятся в информации слова заведующей лабораторией Центра СПИД Ольги Козиной.

До приобретения станции «МикроЛаб» ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции проводилась в ручном режиме, и один лаборант за смену мог обработать не более 40 биопроб. Микролаборатория укоряет процесс более чем в два раза. «Здесь исследуется мазок из носа и ротоглотки. Одна смена длится 7 часов 12 минут. Ручной режим – это кропотливая работа, требующая постоянного напряжения и осторожности. Анализатор точнее, он не устает и выполняет все в 2 раза быстрее человека, а значит, и время ожидания результатов сокращается. Сегодня я за 3 часа обрабатываю 4 штатива, это 96 проб», – рассказала лабораторный техник Александра Бабенко.

Всего за сутки в лаборатории обрабатывается почти 1 000 анализов, из них 558 – на аппаратах микролаборатории, остальные – вручную.

Стоимость высокотехнологичной станции – 18 млн рублей. На личном контроле губернатора Камчатского края Владимира Солодова находится поставка расходных материалов, средств защиты и реагентов для станции.

Лаборатория Центра СПИД является централизованной, на ее базе проводятся как молекулярные исследования, так и другие виды диагностирования.

– Слышал, что теперь о результатах теста можно узнать на портале Госуслуги. Расскажите об этом подробнее.

– В Камчатском крае на региональном портале госуслуг жители могут узнать о результатах теста на коронавирус. Об этом сообщили в правительстве края 18 ноября.

Для этого на главной странице сайта gosuslugi41.ru необходимо зайти во вкладку «Узнать результаты» и ввести в нужное поле номер личного мобильного телефона. После смс-подтверждения и введения кода на странице портала будет показан результат тестирования.

«За период с 9 по 15 ноября таким способом уже было выдано 819 результатов, и это число растет. Сервис пользуется спросом у населения. Призываем всех воспользоваться этой услугой на портале», – приводятся в сообщении слова министра цифрового развития Камчатского края Николая Киселева.

В информации уточняется, что данные поступают на портал централизованно из медицинского информационно-аналитического центра. В свою очередь в этот центр информация попадает из лабораторий, где население сдает анализы. С момента готовности результата теста информация на портале gosuslugi41.ru становится доступна в течение 1–3 дней. При этом у граждан есть возможность воспользоваться этим сервисом даже при отсутствии учетной записи на портале.

В Камчатском крае сегодня проводится 478 обследований на сто тысяч населения при рекомендуемой цифре в 150, говорится в информации.

– Какая помощь оказывается жителям Камчатки, потерявшим работу из-за пандемии?

– Жители Камчатского края, пострадавшие от последствий распространения Covid-19, осваивают новые востребованные профессии. Жителям региона доступны шесть компетенций для бесплатного обучения по федеральной программе WorldSkills Express.

Об этом сообщили в Правительстве Камчатского края 20 ноября.

До конца 2020 года более 160 трудоспособных жителей края пройдут обучение в рамках федеральной программы WorldSkills Express. Программа реализуется Минпросвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«В целях реализации федеральной программы WorldSkills Express на Камчатке пройдут обучение 163 человека, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Среди участников три категории граждан, которые столкнулись с проблемами при трудоустройстве в условиях пандемии: находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных организаций и лица, потерявшие работу в условиях пандемии. Региональным оператором для исполнения программы выбран Камчатский промышленный техникум», – сообщили в Министерстве образования Камчатского края.

Для бесплатного обучения по федеральной программе жителям края доступны компетенции: «Поварское дело», «Предпринимательство», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж», «Туризм».

«Обучение организовано по профессиям, востребованным в Камчатском крае. Граждане могут получить совершенно новую профессиональную компетенцию либо освоить дополнительный профессиональный навык», – дополнили в министерстве.

Занятия проходят в пяти центрах обучения на базе региональных техникумов и колледжей.

На сегодняшний день обучение по краткосрочным программам организовано для 86 слушателей. 14 человек завершили обучение по компетенции «Электромонтаж».

– Оказывают ли успешные бизнесмены на Камчатке помощь населению во время пандемии?

– Во время первой волны коронавирусной инфекции существенную помощь волонтерам штаба #МыВместе оказали предприниматели региона. Благодаря их поддержке волонтеры были обеспечены канцелярскими товарами, питанием, было организовано транспортное сопровождение для доставки необходимых товаров до получателей, удалось сформировать 1,5 тысячи бесплатных продуктовых наборов, которые переданы нуждающимся гражданам. Об этом рассказали в краевом правительстве 20 ноября.

Сообщается, что холдинговая компания «Новая книга» предоставила канцелярские товары для работы волонтеров. Ассоциация добытчиков лососей Камчатки выделила более 1,5 млн рублей на приобретение продуктовых наборов нуждающимся людям, не достигших возраста 65 лет. Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина предоставил 350 наборов рыбных консервов для оказания помощи нуждающимся. ООО «Кам-Опт» обеспечило питанием волонтеров и выездные группы штаба #МыВместе. ООО «Шамса Холдинг» предоставило продуктовые наборы и оказало помощь в их транспортировке в отдаленные районы Камчатского края. АО «ННК-Камчатнефтепродукт» предоставило топливные карты для автоволонтеров и автомобилей штаба #МыВместе. ООО «Альфа-упаковка» передало 2 600 упаковочных пакетов для оказания продуктовой помощи, а также одноразовую посуду. ООО «Агротек» предоставило 40 наборов мясной и колбасной продукции в рамках акции «Тележка добра». ООО «Юкидим» внесло свой вклад в сбор продуктовых наборов, предоставив колбасные изделия. ООО «Электромир» и ООО «Юнилевер Русь» обеспечили волонтеров проездными билетами. Музей вулканов Камчатки «Вулканариум» выделил помещение для хранения продуктовых наборов. АО «Камчатское авиационное предприятие» доставило благотворительный груз весом 800 килограммов в поселок Палана и село Тиличики. Благодаря финансовой помощи АО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55» для волонтеров штаба #МыВместе было закуплено 50 ветровок, которые брендировал «Дом вышивки» (ИП Селезнева Марина Сергеевна).

Штаб #МыВместе был развернут на территории Камчатского края в апреле этого года. В состав штаба вошли молодежные общественные и добровольческие организации региона и просто неравнодушные граждане. Затем волонтеры штаба #МыВместе продолжили свою работу в разных направлениях добровольчества. На этой неделе работа штаба возобновилась в прежнем режиме из-за вновь введенного режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, говорится в сообщении.

– Где найти волонтеров для доставки продуктов пожилому человеку, соблюдающему режим самоизоляции?

– На Камчатке возобновил работу штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Информация об этом была размещена на сайте Правительства Камчатского края 20 ноября.

Добровольцы будут оказывать адресную помощь населению: помогать в доставке продуктов питания и медикаментов, а также в бытовых вопросах. Такое решение было принято в связи с тем, что на территории края вновь введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Чтобы обратиться за помощью, достаточно позвонить по номерам: +7(4152)33-98-80, 8-963-833-98-80 или на всероссийскую горячую линию: 8-800-200-34-11. Прием заявок осуществляется ежедневно с 9 до 14 часов. 23 ноября в 11:30 мы позвонили по указанным телефонам. Операторы выразили готовность принять заявку на доставку продуктов и медикаментов.

В целях обеспечения безопасности заявителей каждому заказу присваивается код, который заказчику сообщают волонтеры штаба при обработке заявки. Граждане могут спросить данный код, паспорт и бейдж у волонтера и удостовериться, что имеют дело не с мошенником. Уточняется, что все волонтеры проходят аккредитацию – обучение на онлайн-платформе «добро.рф» с получением сертификата, а также медицинский осмотр. К работе они допускаются только после прохождения данных процедур. Каждый доброволец обеспечивается средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками, перчатками и антисептиком).

– Какие заболевания вызывают наиболее опасные осложнения при заражении коронавирусом?

– Сахарный диабет и сопутствующие ему проблемы с сердечно-сосудистой системой являются самыми опасными осложнениями при коронавирусной инфекции нового типа (Covid-19), считает заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы университета. По мнению эксперта, данные недуги входят в десятку факторов риска тяжелого течения Covid-19. Фадеев отметил, что, согласно информации университета, болезни сердца встречались у 61% госпитализированных, еще у 25% был сахарный диабет второго типа. Кроме того, 25% пациентов страдали ожирением.

«Нарушения обмена глюкозы являются верхушкой айсберга неблагоприятных процессов обмена веществ, которые в свою очередь определяют худший прогноз для пациентов с Covid-19. Это признак того, что его возможности по борьбе с коронавирусом будут снижены», – пояснил Фадеев. Также он добавил, что коронавирус способен обострять диабет второго типа у людей из группы риска.

Ранее российский врач-инфекционист Валерий Безносенко также назвал сахарный диабет, лишний вес и заболевания сердечно-сосудистой системы самыми опасными факторами при заражении коронавирусом. Заслуженный врач России терапевт Александр Карабиненко отметил, что, если у зараженного коронавирусом человека присутствуют хронические заболевания, то главным фактором, влияющим на тяжесть развития Covid-19, является их стадия.

– Насколько оправдано лечение коронавируса антибиотиками?

– Лечение коронавируса антибиотиками возможно только в случае присоединения бактериальных инфекций. В этом уверена главный терапевт российского Минздрава Оксана Драпкина. В противном случае лечение новой коронавирусной инфекции антибиотиками бесполезно и может привести к тяжелым последствиям, считает она. «Для лечения вируса антибиотики не подходят, поскольку они не являются патогенетическим лечением вирусных инфекций. Их применение оправдано только в случае присоединения бактериального воспаления или возникновения осложнений», – пояснила Драпкина.

Терапевт настаивает на том, что любые антибиотики должны назначаться только врачом. Самолечение может быть опасным для здоровья, сказала она.

«В рекомендациях экспертов Минздрава четко прописано: при легком течении и при отсутствии бактериального воспаления, при отсутствии выраженной воспалительной реакции применение антибиотиков не нужно, оно может быть даже опасным, поскольку у этих препаратов есть много противопоказаний», – отметила врач.

Мнение Драпкиной разделяют и другие специалисты. Так, доктор медицинских наук профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев говорил, что назначение антибиотиков при коронавирусе может привести к опасным последствиям, в частности, к поражению печени и сердца. Об опасности приема антибиотиков предупреждал и главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. Микробиолог призывал внимательно следить за приемом антибиотиков, назначенных врачом: четко следовать рекомендациям по режиму приема, а также длительности применения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил россиянам об опасности самостоятельного приема антибиотиков без соответствующего назначения врача.

– Как выглядит статистика по заболеваемости коронавирусом в России?

– По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России на 23 ноября, за последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 25 173 человек. Всего за время пандемии было выявлено 2 114 502 случая заражения Covid-19. Выздоровели за все время от коронавируса 1 611 445 человек. Из них за минувшие сутки –16 002. Умерли с начала пандемии 36 540 человек, из них на последние сутки – 361 человек.

Больше всего новых заражений Covid-19 выявили в Москве, где за сутки зарегистрировали 6 866 случаев. За Москвой следует Санкт-Петербург (2 926 случаев) и Подмосковье (971).

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА