СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ - 6

24 Ноября 2020



После трагической гибели восьмилетнего Миши Толстова на одном из прибрежных участков в районе Красной Сопки 4 ноября 2020 года тема безнадзорных животных на некоторое время стала одной из главных и активно обсуждаемых. «Вести» подробно рассказали об этом в публикации «Трагедия в Кислой Яме» («В» № 34 (298) от 11 ноября 2020 г.) В целом же наша газета посвятила этой теме цикл статей под общим названием «Собачья жизнь».

Напомню, что причиной гибели ребенка стала кровопотеря, вызванная множественными рвано-укушенными ранами туловища, головы, верхних и нижних конечностей, нанесенными собаками. В тот же день силами подрядных организаций Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» на месте трагедии было отловлено 11 безнадзорных собак. Все они были усыплены и отправлены на экспертизу.

10 ноября пресс-служба Следственного комитета сообщила, что заместителю начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» в рамках возбужденного 4 ноября 2020 года уголовного дела было предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая за собой смерть ребенка). «В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая, являясь должностным лицом, получив в августе и сентябре 2020 года обращения генерального директора АО «Камчатская мельница» об обитающих в районе нежилой зоны морского порта г. Петропавловска-Камчатского агрессивных бездомных собаках, рассмотрела их ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль принятых мер по отлову животных», – следует из пресс-релиза. По имеющейся у нашей редакции информации, обвиняемой по этому делу является начальник отдела санитарного контроля МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлия Лопатина. В настоящее время расследование продолжается.

После произошедшего губернатор Камчатки Владимир Солодов разместил на страницах своего аккаунта в социальной сети «Инстаграм» сообщение: «Мы должны дождаться официальных результатов расследования. Но уже сейчас понятно, что нам необходимо сделать все для того, чтобы эта страшная трагедия не повторилась! Федеральное законодательство сегодня предусматривает только отлов, стерилизацию и дальнейший выпуск бездомных животных в среду обитания, т.е. на улицу. К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак. Если установленными законом мерами не удается обеспечить безопасность людей, значит, надо менять эти меры. На более жесткие. Здоровье и жизнь граждан превыше всего».

18 ноября 2020 года в горадминистрации состоялся круглый стол по вопросам создания безопасных условий проживания в городе, регулирования численности безнадзорных животных и содержания их в приютах. С главой города Константином Брызгиным и руководителями профильных управлений администрации встретились волонтер пункта временного содержания безнадзорных животных Мария Штейн, представитель Общества помощи животным «Доброе сердце» и «Лиги помощи животным Камчатки» Екатерина Гненная, волонтер поисково-спасательного отряда «Доброволец» Юлиана Круглова и другие общественники. По их мнению, стерилизация животных является одним из способов регулирования их численности, причем не только бездомных, но и домашних. При этом волонтеры отметили, что сегодня не каждый хозяин может стерилизовать своего питомца из-за высоких цен в ветеринарных клиниках и ценовая доступность стерилизации решила бы много проблем. Представители общественных организаций, обуреваемые желанием любыми способами защитить животных, но не сильно разбирающиеся в ценообразовании, видят ситуацию только с одной стороны.

Регулирование цены на стерилизацию в сторону ее снижения не может существенно повлиять на сложившуюся ситуацию.

Хороший хозяин, который заботится о своем питомце, находит средства на корм, ошейник, намордник, поводок и даже на стрижку собаки. При этом он найдет и средства и на разовую процедуру стерилизации (ее стоимость в Краевом государственном бюджетном учреждении «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных» составляет 1 339 рублей для кобелей и 3 217 рублей для сук). Если же хозяин не способен позаботиться о своем питомце, значит, ему не надо заводить собаку.

Корреспонденты «Вестей» выяснили, что основным документом, регламентирующим в Камчатском крае деятельность организаций по отлову и содержанию безнадзорных животных, является постановление Правительства Камчатского края от 6 декабря 2019 года № 508-П «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае» (далее – Порядок). В документе подробно и детально изложены требования и правила работы в данном направлении. Так, например, в пункте 7 Порядка говорится, что проведение мероприятий по отлову животных без владельца осуществляется в плановом порядке в соответствии с графиком, утверждаемым органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае и во внеплановом порядке на основании письменных и устных заявок физических и юридических лиц. Руководитель Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа Александр Петренко предоставил нашему корреспонденту график отлова животных без владельцев на территории Петропавловска на 2020 год. В соответствии с этим графиком по выходным дням производится плановое обследование территорий центральной и южной частей города, включая район Завойко, а с понедельника по пятницу остальных районов города. При этом Александр Валерьевич пояснил, что количество заявок об обнаружении бродячих животных, особенно после произошедшей трагедии, таково (более трехсот), что ловцам приходится совмещать выезды по заявкам и плановый осмотр территорий.

В декабре прошлого года обвиняемая ныне по делу о халатности Юлия Лопатина сообщила нашему корреспонденту, что контрактом плановое обследование территорий предусмотрено, но, по ее словам, в нем нет необходимости, так как жители регулярно и своевременно сигнализируют о фактах обнаружения животных. Увы, недавние трагические события показали, что такая необходимость была и есть. Тем более что в ближайший после трагической гибели Михаила Толстова выходной день (7 ноября) корреспонденты нашей газеты лично видели в центре города трех крупных безнадзорных собак без бирок, спокойно разгуливающих по улице.

Сейчас в городском округе работают четыре выездные бригады ловцов по два специалиста в каждой. Александр Петренко пояснил, что увеличивать количество специалистов для работы в данном направлении, пока в городе не оборудован приют для безнадзорных животных нет смысла, так как пропускная способность действующего пункта временного содержания (далее – пункт) сейчас используется максимально. Это связано с тем, что часть собак, находящихся в пункте, были отловлены до вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», и приют в соответствии с п. 3.3 постановления Правительства Камчатского края от 19.10.2016 № 407-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 16.06.2015 № 213-П «Об утверждении Правил проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае» обязан содержать их до наступления естественной смерти либо передать в руки новым хозяевам, которых находится очень немного.

По положениям нового закона после стерилизации животное, не проявляющее признаков агрессии, может быть чипировано и выпущено в естественную среду обитания. Сама операция по стерилизации занимает около получаса, но в городском приюте нет своего специалиста ветеринара. Его приглашают из специализированных учреждений, в связи с чем количество операций по стерилизации ограничено. Кроме того, по нормативу процесс передержки собаки в пункте для полного обследования и проведения необходимых процедур занимает не менее 11 дней.

Корреспонденты «Вестей» неоднократно посещали пункт временного содержания безнадзорных животных и имели возможность убедиться, что его вместимость явно недостаточна для нынешних условий. В связи с этим Управлением срочно ведется поиск территории для обустройства нового пункта. Эта работа проводилась и ранее, но предлагаемые городским управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений земельные участки под обустройство приюта по тем или иным причинам не могли быть использованы.

Помимо прочего, я поинтересовался у руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края, как у распорядителя бюджетных средств, какие данные являются исходными для расчета суммы, выделяемой ежегодно из краевого бюджета на работу муниципальных органов по отлову безнадзорных животных. Напомню, что на 2020 год эта сумма составила 16 272 500 рублей. Недавно вступивший в должность руководителя Агентства Артем Никитин пояснил, что ежегодная сумма рассчитывается из потребностей на содержание пункта для безнадзорных животных (оборудование, заработная плата сотрудников и оплата услуг ветеринаров, корм и лекарства для собак, инфраструктура и другие нужды) и затрат на отлов планового количества животных, определяемого по предыдущим периодам с учетом специфики.

Как отмечалось выше, действующий закон «Об ответственном обращении с животными» позволяет выпустить животное после стерилизации и необходимого времени передержки в естественную среду обитания. Причем как отловленных после его принятия, так и до начала его действия. Ведь это федеральный закон, и он имеет приоритет над локальными нормативными актами. Если, по утверждению сотрудников администрации, в течение 2020 года было отловлено 464 особи собак, то даже при условии 11-дневного минимального содержания их в пункте, рассчитанного на 91 место, переполнения не должно было произойти.

Так почему же пункт переполнен? Если сразу после стерилизации отпускать собак в естественную среду обитания, может, и не надо дополнительно строить никакой приют?

Нелишне будет упомянуть и о зачастую безответственном отношении к своим обязанностям владельцев домашних животных. После многочисленных публикаций на страницах нашей газеты в городские правила благоустройства все-таки были внесены изменения, в соответствии с которыми выгул собак разрешен в общественных местах при наличии поводка и намордника. Однако многие хозяева эти правила грубо игнорируют. Ответственность за это предусмотрена статьей 10 закона Камчатского края от 19 декабря 2008 г. № 209 «Об административных правонарушениях». Но кто следит за соблюдением этого требования закона... Предположим, что гражданин сообщит в полицию о том, что во дворе его дома гуляет хозяин с собакой без поводка и намордника. Возникают большие сомнения, что на это сообщение прибудут сотрудники полиции для составления протокола об административном правонарушении. Не хотелось бы, чтобы хозяева и должностные лица добросовестно исполняли свои обязанности только после очередной трагедии.

Андрей БОРИСЕНКО