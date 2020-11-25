Вы чьи, холопы, будете?

24 Ноября 2020



На прошлой неделе известный в узких кругах историк Валерий Соловей опубликовал на YouTube-канале свое очередное интервью с политтехнологом Константином Калачевым, также широко известным в узких кругах.

Сначала поясню, почему это интервью привлекло наше внимание. Причина проста: господин Калачев в течение последних пяти лет, разумеется, не на бесплатной основе, был консультантом в вопросах политических технологий у главы нашего региона Владимира Илюхина. Регулярно на Камчатке работали рекомендуемые им помощники, тоже политтехнологи, но рангом пониже. На своем веку я повидал много политтехнологов. Многие из них более-менее сносно знали теорию вопроса, но не умели воплощать свои придумки в жизнь. Константин Калачев выделялся среди них, я бы сказал, особым неумением. За четыре с небольшим года рейтинг тогдашнего губернатора Владимира Илюхина он сумел опустить с 75,48 процента (результат, показанный на выборах в сентябре 2015 года) до 18 процентов и получил катастрофический результат электоральных предпочтений: более 60 процентов участвовавших в опросе жителей региона в ходе социологических исследований категорически не стали бы голосовать за действующего губернатора. Идти на новые выборы главы региона с такими результатами было, мягко говоря, слишком рискованно.

Напомню, что у бывшего губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого (2007–2011 годы) в начале его правления рейтинг равнялся 48 процентам, через три года эта цифра ужалась до 14 процентов. В то время пресс-службой Правительства Камчатского края руководила Гузель Латыпова, которая, по нашей информации, и сейчас хочет занять эту должность.

Возвращаясь к господину Калачеву, могу понять его досаду. Он столько времени потратил на свои бесценные политтехнологические консультации в Камчатском крае, а в результате, выражаясь образно, схлопотал совковой лопатой по лицу. Уверен, что полученное им за работу вознаграждение хорошо подсластило горькую пилюлю.

Вот что сказал Константин Калачев в своем интервью: «Сейчас все очарованы губернатором Камчатки – молодой, технократ. Не скрою, я работал с предыдущим губернатором. Но здесь никакого интереса моего нет (Неужели? – Авт.). Предыдущий губернатор, может быть, звезд с неба не хватал, но, например, для него проблемы рыбаков были важнее, чем все остальные. А сейчас, к примеру, встанет вопрос о развитии каких-то нефтяных, газовых проектов на шельфе. Или угольных на полуострове, или еще что-то… Человек представляет кого-то из федеральных игроков. А у федеральных игроков задача – создать там успешный бизнес. Успешный бизнес, скорее всего, будет рекрутировать работников не на Камчатке. Зачем вам нужны сложные камчатские люди, когда можно завести киргизов, узбеков или кого-то еще?.. На самом деле главный вопрос губернатору – это: «Чей холоп будешь?»

Рассуждение господина Калачева выглядит довольно странно. За пять лет, которые он проработал на Камчатке, для него осталось тайной, что на протяжении всего этого времени на Камчатском шельфе велась разведка дополнительных газовых месторождений и поиск нефти. Так же активно разрабатывались месторождения никеля, золота и серебра. (При губернаторе Илюхине на полуострове добыча золота и серебра увеличилась почти в два раза.)

Что касается рыбной темы, то приведу лишь один пример. Правительством Камчатского края было одобрено предложение по строительству обводного канала на реке Кроноцкая для запуска дикого стада нерки в Кроноцкое озеро. Слава Богу, этому безумному проекту не суждено было осуществиться. Надеюсь, Константин Эдуардович вспомнит, что речь идет о Кроноцком заповеднике, где запрещено любое капитальное строительство, а тем более влекущее за собой нарушение экобаланса.

Теперь поговорим об упомянутых всуе федеральных игроках. Согласование проектирования и строительства газового терминала в Бечевинке (90 км севернее Петропавловска-Камчатского) произошло при Владимире Илюхине. Компания «Новатэк» является заказчиком этой глобальной стройки. Газовый терминал будет работать в интересах как Северного морского пути, так и камчатского региона. Если бы господин Калачев был чуточку любознательнее, он бы знал, что газа на Камчатке не хватает. Вместо обещанных 750 млн кубометров в год нам поставляют около 250 млн кубометров метана. Как оказалось, в оценке запасов газа ученые ошиблись примерно в тридцать раз в сторону увеличения.

Господин Калачев затронул тему приезжих работников из Киргизии, Узбекистана и т.д. Он почему-то решил, что федеральные игроки не хотят, чтобы у них работали (цитата): «… сложные камчатские люди». И снова Константину Эдуардовичу приходится объяснять азбучные истины. На полуострове нет стольких камчатцев, имеющих необходимые специальности, в первую очередь строительные, чтобы закрыть потребность в рабочей силе. К слову сказать, у нас не хватает людей и морских специальностей. Дефицит рабочей силы – это проблема всей России, а не только Камчатки. Неужели господин Калачев, проживая в Москве и выходя из дома, видит русских дворников, а на стройках жилых домов, объектах инфраструктуры он не замечает тех же узбеков или киргизов? Сам по себе напрашивается вопрос: а не с Луны ли свалился этот великий политтехнолог?

Наконец мы подошли к главному вопросу, который отправляет, можно сказать, вникуда Константин Эдуардович: «Чей холоп будешь?» (это он про нового губернатора). А «чей холоп был», не в обиду сказано, Владимир Илюхин? Если говорить поаккуратнее, господин Калачев имел в виду влиятельных людей из федерального центра, которые стоят за губернатором.

Полагаю, глупо возражать, что в России нет протекционизма. Если московский политтехнолог сделал для себя это открытие, т.е. сказал: «Наконец-то я понял, что вода мокрая», значит он не профессионал, а надувающий щеки вещатель банальных истин. Как с такими способностями Константин Калачев был допущен к обсуждению серьезных вопросов, как он про себя пишет, среди серьезных политологов страны, связанных с выборами президента Владимира Путина? Если это так, то его тоже кто-то рекомендовал, даже вопреки здравому смыслу?

Настала пора приглядеться к интервьюеру Валерию Дмитриевичу Соловей. Вот что удалось узнать о нем. В 1987 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Роль Института красной профессуры в становлении советской исторической науки и разработке проблем отечественной истории, 1921–1938 гг.». Разумеется, в своей кандидатской диссертации он обозначил их роль, как положительную, так и значительную, при этом отметил огромную заслугу Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) (ВКПб) и т.п. Они-то как раз и угробили отечественную историю как науку.

В середине 90-х годов Валерий Соловей прошел стажировку в Лондонской школе экономики и политических наук. Начиная с 2000-х, он ежегодно предсказывал уход со своего поста Президента РФ Владимира Путина, предрек, что к 2020 году Российская Федерация объединится с Украиной в единое государство. Организовывал акции в знак солидарности с хабаровчанами, выступающими в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также Алексея Навального и акции протестов в Белоруссии.

Бесшабашный и говорливый историк-публицист, помимо говорящей фамилии Соловей, умудрился родиться в не менее говорящем месте – поселке Счастье Луганской области в 1960 году. На 60-м году жизни уроженец Счастья объявил о создании движения «Перемен», которое будет биться за права граждан на мирные собрания и за изменение закона о выборах в Госдуму Российской Федерации. В общем, наш Соловей не молчит, а поет, т.е. постоянно «исследует» новые политические образы и пути совершенствования государственной машины.

По всему видать, господа Соловей и Калачев нашли друг друга и поделились неверной информацией и откровенной банальщиной. С чем их и поздравляю.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ