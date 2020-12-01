РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

01 Декабря 2020



Новая коронавирусная инфекция не собирается сдавать свои позиции: статистика говорит, что темпы распространения Covid-19 не снижаются, число выявляемых за сутки новых случаев заражения возрастает, и, по всем признакам, ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, перейдут в новый год. Наша газета продолжает отвечать читателям, у которых остается немало вопросов, связанных с темой коронавируса. Поступившие в редакцию вопросы мы, как обычно, разделили по темам.

– До какого времени продлены ограничительные меры из-за коронавируса на Камчатке?

– Требование к соблюдению обязательного масочного режима в общественных местах и транспорте продлено на Камчатке до 10 января 2021 года. Решение об этом закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 27 ноября 2020 года № 209 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Камчатского края». В постановлении также указано, что для лиц в возрасте 65-ти лет и старше, подлежащих обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с материнством для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции установлен по 10 января 2021 года.

Согласно документу требование соблюдать режим самоизоляции не распространяется на граждан в возрасте 65 лет и старше, являющихся работниками краевых государственных учреждений в сфере здравоохранения, а также работниками краевых государственных учреждений социального обслуживания с их письменного согласия.

– Могут ли в настоящее время проводиться спортивные мероприятия на Камчатке?

– Согласно указанному выше постановлению губернатора Камчатского края № 209, до 10 января 2021 года включительно физкультурные, спортивные мероприятия проводятся без участия зрителей. Допускается одновременное нахождение на открытом воздухе и открытых объектах спорта не более 50 человек с соблюдением между ними дистанции не менее 1,5 метра и загрузкой в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности объекта спорта.

– Как выглядит статистика по коронавирусу на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 1 декабря, на Камчатке за сутки Covid-19 подтвердился еще у 75 человек. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 7 721 человека. В стационарах находятся 524 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 68 поступили за минувшие сутки. 312 пациентов больны пневмонией с Covid-19. Коечный фонд составляет 680 мест, из них свободны 156.

Выздоровели за все время 5 537 человек, из них 93 за минувшие сутки.

На официальном сайте стопкоронавирус.рф говорится, что от Covid-19 на Камчатке скончались 76 человек.

С начала пандемии в крае проведено 210 678 тестирований на Covid-19, из них 878 за минувшие сутки.

По числу выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом в сопоставлении с численностью населения Камчатский край находится на втором месте среди 11-ти субъектов ДФО, уступая Магаданской области. В стране по этому показателю Камчатка на третьем месте, уступая столице нашей Родины и Магаданской области (вторая после Москвы).

– По всей стране из-за коронавируса и ОРВИ детей то и дело переводят учиться дистанционно, закрывают классы и даже школы. Как в этом отношении обстоят дела на Камчатке?

– Как пояснила министр образования Камчатского края Александра Юрьевна Короткова, которой я задала этот вопрос, обстановка в Камчатском крае пока позволяет обходиться без общего перевода всех школ в режим удаленного (дистанционного) обучения. Что касается ОРВИ и гриппа, то здесь действуют нормы, согласно которым класс или образовательное учреждение закрывают на карантин, если выявлено 20% и более заболевших. По ОРВИ и гриппу в Камчатском крае по состоянию на 27 ноября были закрыты на карантин 5 классов (из них 3 класса в трех школах Мильковского района и 2 класса в школе в Палане). С 30 ноября закрыта школа в п. Термальный.

В отношении коронавирусной инфекции подход другой. Класс переводят на удаленный формат обучения сроком на 2 недели в соответствии с решением Роспотребнадзора, если выявлен даже 1 заболевший. По состоянию на 27 ноября из-за выявленных случаев Covid-19 в удаленный режим обучения было переведено 3 992 ученика в 189 классах в 56-ти школах края. При этом коронавирусная инфекция была подтверждена у 363 человек в школах.

Руководитель Минобразования также рассказала, что из-за коронавирусной инфекции закрыли 35 групп в 20-ти дошкольных образовательных учреждениях края, коронавирусом заболел 51 ребенок. Из-за ОРВИ и гриппа закрытых на карантин групп в детских садах на указанное число не было.

По словам Александры Коротковой, очный режим обучения в образовательных учреждениях организован с соблюдением всех санитарных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, мониторинг заболеваемости ведется, и все последующие решения по организации процесса обучения будут приниматься в соответствии с текущей ситуацией.

– Прочитал в Камчатских СМИ, что депутат Государственной думы Ирина Яровая помогла организовать поставку лекарства для лечения коронавируса на Камчатку. Почему нельзя было получить это лекарство в обычном порядке у поставщиков?

– Для ответа на этот вопрос я позвонила в Министерство здравоохранения Камчатского края, которое обратилось к Ирине Яровой с просьбой оказать содействие в поставке ряда лекарств. В этот же день депутат решила вопрос, и рейсом «Аэрофлота» первая партия препарата «Актемра» была отправлена на Камчатку.

Мы попытались выяснить, о каких еще лекарственных препаратах шла речь в обращении к Ирине Яровой, а также почему Минздраву понадобилось обращаться с такой просьбой к депутату, а не работать по обычной схеме поставки медикаментов на Камчатку. Нас также интересовало, какие препараты, рекомендованные для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сейчас в дефиците в регионе.

Единственный номер, по которому мне ответили в Минздраве 30 ноября, был номер руководителя отдела обеспечения лекарствами и медицинской техникой. Руководитель этого отдела Татьяна Поварова пояснила, что напрямую с представителями прессы не работает и рекомендовала обратиться в пресс-службу Минздрава. Список вопросов был отправлен в указанную пресс-службу в тот же день. Однако представитель пресс-службы Минздрава затруднился ответить на них, сославшись на то, что в министерстве сейчас очень напряженная работа и не хватает рук. Он отметил также, что скоро будет готов релиз по этим лекарствам.

Релиз – дело полезное, но он не будет содержать ответа на вопросы, которые сейчас интересуют читателей газеты «Вести» и редакцию. А они, согласитесь, актуальны: если, как сообщали в правительстве края, деньги на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусом были выделены и Камчатка их получила, если было предложено сделать заявку на необходимые медикаменты и никто в этом препятствий не чинил, то почему в итоге понадобилось просить о помощи депутата? Мы, конечно, благодарны Ирине Анатольевне, которая помогает Камчатскому краю, договорившись с поставкой лекарств, расходных материалов для тестов, организации «десанта» медиков. Но где работа самих камчатских чиновников от медицины? Понятно, что новому руководителю краевого Минздрава Андрею Валерьевичу Кузьмину досталось разрушенное его предшественниками на этом посту ведомство. Но ведь министр работает не один, в том числе и в части поставки лекарственных средств. Почему же так трудно дать ответы на простые вопросы, поставленные читателем и редакцией? Неужели чиновники не знают, что в аптеках не хватает лекарств, которыми лечат коронавирусную инфекцию? Мы, корреспонденты, бываем в этих аптеках регулярно и видим, что даже обычные антивирусные средства сегодня не так просто найти, не говоря уже о лекарствах, которые рекомендованы Минздравом для лечения коронавирусной инфекции.

– Возможно ли снятие запрета на работу ресторанов и кафе с приемом посетителей после 23 часов?

– На оперативном совещании в краевом правительстве в 30 ноября губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что отмена ограничений по работе заведений общественного питания не обсуждается из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. «Это невозможно. Более того, сейчас рассматриваются ограничения до 21 часа», – сказал губернатор, отметив, что окончательное решение пока не принято. Напомним, что принимать посетителей точки общепита могут сейчас до 23:00.

Ранее рестораторы Камчатки направили открытое письмо губернатору с просьбой разрешить им работать после 23 часов, так как отрасль находится под угрозой банкротства. «Если в течение месяца ситуация не изменится, подавляющая часть ресторанов и кафе войдет в стадию банкротства. Сотни людей, наших сотрудников остаются без работы и средств к существованию», – указано в письме.

– Ранее сообщали, что Камчатке выделили деньги на оснащение лабораторий, которые диагностируют коронавирус. Что закуплено на эти деньги?

– Новое оборудование для диагностики коронавируса и других инфекций поступило в лабораторию детской инфекционной больницы. Об этом сообщалось на сайте правительства края 25 ноября.

Основные задачи четырех новых высокотехнологичных аппаратов – ускорить и автоматизировать процесс исследований тестов на наличие новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Иммуноферментный автоматический анализатор, процессор магнитных частиц, микропланшетный диспенсер и ламинарный бокс уже установлены в лаборатории Камчатской краевой детской инфекционной больницы. А сотрудники прошли обучение и приступили к работе на новом оборудовании.

«Высокоточное оборудование исключает ошибки, связанные с ручной работой и человеческим фактором. Результаты анализов мы заносим в единую систему лабораторных исследований, где их сразу видят специалисты поликлиник и больниц. Раньше данные мы выписывали только на бумажных носителях и отправляли с курьерами в учреждения. С появлением нового оборудования в лаборатории многое изменилось, существенно увеличилось количество исследований на коронавирус, но, несмотря на это, наша лаборатория ежедневно проводит исследования и других микроорганизмов», – приводятся слова исполняющей обязанности заведующей лабораторией Светланы Шаповаленко.

Лаборатория детской инфекционной больницы на сегодня является самой передовой в Камчатском крае не только по имеющемуся высокоточному современному оборудованию, но и по количеству проведенных исследований. Специалисты в среднем выполняют до 1 500 исследований в сутки. Работа проходит в три смены.

Часть нового оборудования общей стоимостью более 10 миллионов рублей закуплена в рамках реализации поручений председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина из резервного фонда Правительства РФ.

– Как в этом году будет проходить губернаторская елка и вручение подарков детям?

– Из-за коронавируса традиционная губернаторская елка будет отменена. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания 23 ноября. Он подчеркнул, что решение об отмене губернаторской елки – не повод оставлять детей без подарков на Новый год. «Я предлагаю приобрести для детей с ограниченными возможностями здоровья сладкие подарки и отправить их адресатам. Наша задача сделать так, чтобы к Новому году ребята эти подарки получили», – отметил он.

На сегодня в Камчатском крае зарегистрированы 1 400 ребенка-инвалида. По поручению главы региона новогодние подарки будут выдавать во всех муниципальных районах Камчатского края и доставлять на дом через организации социального обслуживания и администрации муниципальных районов. Выдачу планируется начать с 16 декабря. До 25 декабря все дети должны получить подарки.

– В поликлиниках скапливаются огромные очереди, дозвониться в эти учреждения невозможно... Что делают власти, чтобы хоть как-то исправить ситуацию?

– В Камчатском крае реализована на коротком номере «122» единая диспетчерская медицинская служба. Теперь по короткому телефонному номеру «122» принимаются обращения по вопросам работы системы здравоохранения, в том числе и по вопросам Covid-19. Сотрудники колл-центра в случае необходимости могут соединить позвонившего с конкретной поликлиникой для вызова врача или записи на прием.

Об этом сообщили на сайте правительства края 27 ноября.

«При звонке на короткий номер «122» любой абонент нашей страны, попадая в регион, автоматически определяется как человек, находящийся на территории Камчатского края, и сразу же соединяется с колл-центром регионального Минздрава», – приводятся в сообщении слова министра цифрового развития Камчатского края Николая Киселева.

Сейчас региональным Минздравом прорабатывается алгоритм действий для сотрудников объединенного колл-центра по вопросам общего консультирования, в том числе при маршрутизации вызова в конкретные лечебно-профилактические учреждения.

«У людей появилась возможность записаться на прием или получить консультацию, то есть все то, что сейчас требуется людям, которые простаивают в многочасовых очередях в регистратуру либо пытаются дозвониться до поликлиники», – добавил Николай Киселев.

При наборе номера «122» срабатывает интерактивное голосовое меню (система предварительно записанных голосовых сообщений), которое направляет звонок внутри колл-центра в зависимости от выбранной клиентом позиции: вопрос, связанный с коронавирусной инфекцией, с оказанием медицинской помощи детям или взрослому населению.

Позвонив по указанному номеру 1 декабря в 11:00, я убедилась, что голосовое меню действительно срабатывает, и мне, выбравшей позицию «оказание медицинской помощи взрослому населению», даже удалось выйти на связь с оператором, который соединил меня с городской поликлиникой, на прием в которую требовалось записаться. Увы, там мне никто не ответил. Прождав 5 минут, я потеряла терпение и положила трубку. Через 15 минут вторая попытка записаться на прием в поликлинику опять закончилось неудачей: оператор ответила, что сейчас попытается соединить меня с поликлиникой. Видимо, не получилось, и через пять минут тишины в телефоне я положила трубку.

– Везде пишут о дезинфекции в школах и детских садах. А как обстоит дело в отношении детских площадок?

– Мероприятия по дезинфекции детских площадок, расположенных на территории краевого центра, проводят подрядные организации. Об этом сообщили в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Так, 25 ноября ежедневные работы начались с детской игровой и спортивной площадки «Байконур» в микрорайоне Горизонт-Север.

Как сообщили в Службе благоустройства городского округа, санитарная обработка всех контактных поверхностей на каждой площадке проводится два раза в неделю, начиная с апреля текущего года.

«Ежедневно хлорсодержащими специализированными средствами обрабатывается порядка 26 объектов. После обработки турники, качели и другие сооружения, расположенные на площадке, доступны для дальнейшего использования уже через несколько минут», – отметили в службе благоустройства.

В информации уточняется, что всего в городе 150 муниципальных детских площадок. Их обработка дезинфицирующими средствами проводится для предупреждения распространения новой инфекции Covid-19.

– Когда в стране планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса?

– Власти планируют массовую вакцинацию россиян с 2021 года. Об этом на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что по закону россияне сами решают, нужно ли им делать прививки.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины – «Спутник V», разработанная специалистами центра (НИЦЭМ) имени академика Николая Гамалеи, и «ЭпиВакКорона», которую сделали в новосибирском центре «Вектор» Роспотребнадзора. В разработке находятся еще несколько препаратов.

«Сейчас производится в первую очередь вакцинация групп риска – медицинских и педагогических работников. Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года, при этом я хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством РФ вакцинация носит добровольный характер», – сказала госпожа Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека (цитата по ТАСС).

По ее словам, в гражданский оборот уже выпущено более 117 тысяч доз вакцины «Спутник V», к концу года планируется выпуск еще более 2 млн доз. Она также сообщила, что клинические испытания третьей вакцины (разработки Научного центра Чумакова Минобрнауки) завершатся к концу года. Все вакцины от коронавируса будут добавлены в российский перечень жизненно важных лекарств.

– Какая ситуация по заболеваемости коронавирусом в России?

– По данным оперативного штаба по коронавирусу (Covid-19) в РФ, за минувшие сутки в стране подтвердилось 26 338 случаев заражения, с начала пандемии выявлено 2 295 654 случая. Выздоровели за сутки 17 247 пациентов, с начала пандемии отмечено 1 778 704 выздоровления. Умерли от коронавируса за все время пандемии 39 895 человек, из них за минувшие сутки 368 человек.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА