РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

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01 Декабря 2020

Новая коронавирусная инфекция не собирается сдавать свои позиции: статистика говорит, что темпы распространения Covid-19 не снижаются, число выявляемых за сутки новых случаев заражения возрастает, и, по всем признакам, ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, перейдут в новый год. Наша газета продолжает отвечать читателям, у которых остается немало вопросов, связанных с темой коронавируса. Поступившие в редакцию вопросы мы, как обычно, разделили по темам.

– До какого времени продлены ограничительные меры из-за коронавируса на Камчатке?

– Требование к соблюдению обязательного масочного режима в общественных местах и транспорте продлено на Камчатке до 10 января 2021 года. Решение об этом закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 27 ноября 2020 года № 209 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Камчатского края». В постановлении также указано, что для лиц в возрасте 65-ти лет и старше, подлежащих обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с материнством для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции установлен по 10 января 2021 года.

Согласно документу требование соблюдать режим самоизоляции не распространяется на граждан в возрасте 65 лет и старше, являющихся работниками краевых государственных учреждений в сфере здравоохранения, а также работниками краевых государственных учреждений социального обслуживания с их письменного согласия.

– Могут ли в настоящее время проводиться спортивные мероприятия на Камчатке?

– Согласно указанному выше постановлению губернатора Камчатского края № 209, до 10 января 2021 года включительно физкультурные, спортивные мероприятия проводятся без участия зрителей. Допускается одновременное нахождение на открытом воздухе и открытых объектах спорта не более 50 человек с соблюдением между ними дистанции не менее 1,5 метра и загрузкой в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности объекта спорта.

– Как выглядит статистика по коронавирусу на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 1 декабря, на Камчатке за сутки Covid-19 подтвердился еще у 75 человек. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 7 721 человека. В стационарах находятся 524 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 68 поступили за минувшие сутки. 312 пациентов больны пневмонией с Covid-19. Коечный фонд составляет 680 мест, из них свободны 156.

Выздоровели за все время 5 537 человек, из них 93 за минувшие сутки.

На официальном сайте стопкоронавирус.рф говорится, что от Covid-19 на Камчатке скончались 76 человек.

С начала пандемии в крае проведено 210 678 тестирований на Covid-19, из них 878 за минувшие сутки.

По числу выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом в сопоставлении с численностью населения Камчатский край находится на втором месте среди 11-ти субъектов ДФО, уступая Магаданской области. В стране по этому показателю Камчатка на третьем месте, уступая столице нашей Родины и Магаданской области (вторая после Москвы).

– По всей стране из-за коронавируса и ОРВИ детей то и дело переводят учиться дистанционно, закрывают классы и даже школы. Как в этом отношении обстоят дела на Камчатке?

– Как пояснила министр образования Камчатского края Александра Юрьевна Короткова, которой я задала этот вопрос, обстановка в Камчатском крае пока позволяет обходиться без общего перевода всех школ в режим удаленного (дистанционного) обучения. Что касается ОРВИ и гриппа, то здесь действуют нормы, согласно которым класс или образовательное учреждение закрывают на карантин, если выявлено 20% и более заболевших. По ОРВИ и гриппу в Камчатском крае по состоянию на 27 ноября были закрыты на карантин 5 классов (из них 3 класса в трех школах Мильковского района и 2 класса в школе в Палане). С 30 ноября закрыта школа в п. Термальный.

В отношении коронавирусной инфекции подход другой. Класс переводят на удаленный формат обучения сроком на 2 недели в соответствии с решением Роспотребнадзора, если выявлен даже 1 заболевший. По состоянию на 27 ноября из-за выявленных случаев Covid-19 в удаленный режим обучения было переведено 3 992 ученика в 189 классах в 56-ти школах края. При этом коронавирусная инфекция была подтверждена у 363 человек в школах.

Руководитель Минобразования также рассказала, что из-за коронавирусной инфекции закрыли 35 групп в 20-ти дошкольных образовательных учреждениях края, коронавирусом заболел 51 ребенок. Из-за ОРВИ и гриппа закрытых на карантин групп в детских садах на указанное число не было.

По словам Александры Коротковой, очный режим обучения в образовательных учреждениях организован с соблюдением всех санитарных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, мониторинг заболеваемости ведется, и все последующие решения по организации процесса обучения будут приниматься в соответствии с текущей ситуацией.

– Прочитал в Камчатских СМИ, что депутат Государственной думы Ирина Яровая помогла организовать поставку лекарства для лечения коронавируса на Камчатку. Почему нельзя было получить это лекарство в обычном порядке у поставщиков?

– Для ответа на этот вопрос я позвонила в Министерство здравоохранения Камчатского края, которое обратилось к Ирине Яровой с просьбой  оказать содействие в поставке ряда лекарств. В этот же день депутат решила вопрос, и рейсом «Аэрофлота» первая партия препарата «Актемра» была отправлена на Камчатку.

Мы попытались выяснить, о каких еще лекарственных препаратах шла речь в обращении к Ирине Яровой, а также почему Минздраву понадобилось обращаться с такой просьбой к депутату, а не работать по обычной схеме поставки медикаментов на Камчатку. Нас также интересовало, какие препараты, рекомендованные для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сейчас в дефиците в регионе.

Единственный номер, по которому мне ответили в Минздраве 30 ноября, был номер руководителя отдела обеспечения лекарствами и медицинской техникой. Руководитель этого отдела Татьяна Поварова пояснила, что напрямую с представителями прессы не работает и рекомендовала обратиться в пресс-службу Минздрава. Список вопросов был отправлен в указанную пресс-службу в тот же день. Однако представитель пресс-службы Минздрава затруднился ответить на них, сославшись на то, что в министерстве сейчас очень напряженная работа и не хватает рук. Он отметил также, что скоро будет готов релиз по этим лекарствам.

Релиз – дело полезное, но он не будет содержать ответа на вопросы, которые сейчас интересуют читателей газеты «Вести» и редакцию. А они, согласитесь, актуальны: если, как сообщали в правительстве края, деньги на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусом были выделены и Камчатка их получила, если было предложено сделать заявку на необходимые медикаменты и никто в этом препятствий не чинил, то почему в итоге понадобилось просить о помощи депутата? Мы, конечно, благодарны Ирине Анатольевне, которая помогает Камчатскому краю, договорившись с поставкой лекарств, расходных материалов для тестов, организации «десанта» медиков. Но где работа самих камчатских чиновников от медицины? Понятно, что новому руководителю краевого Минздрава Андрею Валерьевичу Кузьмину досталось разрушенное его предшественниками на этом посту ведомство. Но ведь министр работает не один, в том числе и в части поставки лекарственных средств. Почему же так трудно дать ответы на простые вопросы, поставленные читателем и редакцией? Неужели чиновники не знают, что в аптеках не хватает лекарств, которыми лечат коронавирусную инфекцию? Мы, корреспонденты, бываем в этих аптеках регулярно и видим, что даже обычные антивирусные средства сегодня не так просто найти, не говоря уже о лекарствах, которые рекомендованы Минздравом для лечения коронавирусной инфекции.

– Возможно ли снятие запрета на работу ресторанов и кафе с приемом посетителей после 23 часов?

– На оперативном совещании в краевом правительстве в 30 ноября губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что отмена ограничений по работе заведений общественного питания не обсуждается из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. «Это невозможно. Более того, сейчас рассматриваются ограничения до 21 часа», – сказал губернатор, отметив, что окончательное решение пока не принято. Напомним, что принимать посетителей точки общепита могут сейчас до 23:00.

Ранее рестораторы Камчатки направили открытое письмо губернатору с просьбой разрешить им работать после 23 часов, так как отрасль находится под угрозой банкротства. «Если в течение месяца ситуация не изменится, подавляющая часть ресторанов и кафе войдет в стадию банкротства. Сотни людей, наших сотрудников остаются без работы и средств к существованию», – указано в письме.

– Ранее сообщали, что Камчатке выделили деньги на оснащение лабораторий, которые диагностируют коронавирус. Что закуплено на эти деньги?

– Новое оборудование для диагностики коронавируса и других инфекций поступило в лабораторию детской инфекционной больницы. Об этом сообщалось на сайте правительства края 25 ноября.

Основные задачи четырех новых высокотехнологичных аппаратов – ускорить и автоматизировать процесс исследований тестов на наличие новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Иммуноферментный автоматический анализатор, процессор магнитных частиц, микропланшетный диспенсер и ламинарный бокс уже установлены в лаборатории Камчатской краевой детской инфекционной больницы. А сотрудники прошли обучение и приступили к работе на новом оборудовании.

«Высокоточное оборудование исключает ошибки, связанные с ручной работой и человеческим фактором. Результаты анализов мы заносим в единую систему лабораторных исследований, где их сразу видят специалисты поликлиник и больниц. Раньше данные мы выписывали только на бумажных носителях и отправляли с курьерами в учреждения. С появлением нового оборудования в лаборатории многое изменилось, существенно увеличилось количество исследований на коронавирус, но, несмотря на это, наша лаборатория ежедневно проводит исследования и других микроорганизмов», – приводятся слова исполняющей обязанности заведующей лабораторией Светланы Шаповаленко.

Лаборатория детской инфекционной больницы на сегодня является самой передовой в Камчатском крае не только по имеющемуся высокоточному современному оборудованию, но и по количеству проведенных исследований. Специалисты в среднем выполняют до 1 500 исследований в сутки. Работа проходит в три смены.

Часть нового оборудования общей стоимостью более 10 миллионов рублей закуплена в рамках реализации поручений председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина из резервного фонда Правительства РФ.

– Как в этом году будет проходить губернаторская елка и вручение подарков детям?

– Из-за коронавируса традиционная губернаторская елка будет отменена. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания 23 ноября. Он подчеркнул, что решение об отмене губернаторской елки – не повод оставлять детей без подарков на Новый год. «Я предлагаю приобрести для детей с ограниченными возможностями здоровья сладкие подарки и отправить их адресатам. Наша задача сделать так, чтобы к Новому году ребята эти подарки получили», – отметил он.

На сегодня в Камчатском крае зарегистрированы 1 400 ребенка-инвалида. По поручению главы региона новогодние подарки будут выдавать во всех муниципальных районах Камчатского края и доставлять на дом через организации социального обслуживания и администрации муниципальных районов. Выдачу планируется начать с 16 декабря. До 25 декабря все дети должны получить подарки.

– В поликлиниках скапливаются огромные очереди, дозвониться в эти учреждения невозможно... Что делают власти, чтобы хоть как-то исправить ситуацию?

– В Камчатском крае реализована на коротком номере «122» единая диспетчерская медицинская служба. Теперь по короткому телефонному номеру «122» принимаются обращения по вопросам работы системы здравоохранения, в том числе и по вопросам Covid-19. Сотрудники колл-центра в случае необходимости могут соединить позвонившего с конкретной поликлиникой для вызова врача или записи на прием.

Об этом сообщили на сайте правительства края 27 ноября.

«При звонке на короткий номер «122» любой абонент нашей страны, попадая в регион, автоматически определяется как человек, находящийся на территории Камчатского края, и сразу же соединяется с колл-центром регионального Минздрава», – приводятся в сообщении слова министра цифрового развития Камчатского края Николая Киселева.

Сейчас региональным Минздравом прорабатывается алгоритм действий для сотрудников объединенного колл-центра по вопросам общего консультирования, в том числе при маршрутизации вызова в конкретные лечебно-профилактические учреждения.

«У людей появилась возможность записаться на прием или получить консультацию, то есть все то, что сейчас требуется людям, которые простаивают в многочасовых очередях в регистратуру либо пытаются дозвониться до поликлиники», – добавил Николай Киселев.

При наборе номера «122» срабатывает интерактивное голосовое меню (система предварительно записанных голосовых сообщений), которое направляет звонок внутри колл-центра в зависимости от выбранной клиентом позиции: вопрос, связанный с коронавирусной инфекцией, с оказанием медицинской помощи детям или взрослому населению.

Позвонив по указанному номеру 1 декабря в 11:00, я убедилась, что голосовое меню действительно срабатывает, и мне, выбравшей позицию «оказание медицинской помощи взрослому населению», даже удалось выйти на связь с оператором, который соединил меня с городской поликлиникой, на прием в которую требовалось записаться. Увы, там мне никто не ответил. Прождав 5 минут, я потеряла терпение и положила трубку. Через 15 минут вторая попытка записаться на прием в поликлинику опять закончилось неудачей: оператор ответила, что сейчас попытается соединить меня с поликлиникой. Видимо, не получилось, и через пять минут тишины в телефоне я положила трубку.

– Везде пишут о дезинфекции в школах и детских садах. А как обстоит дело в отношении детских площадок?

– Мероприятия по дезинфекции детских площадок, расположенных на территории краевого центра, проводят подрядные организации. Об этом сообщили в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Так, 25 ноября ежедневные работы начались с детской игровой и спортивной площадки «Байконур» в микрорайоне Горизонт-Север.

Как сообщили в Службе благоустройства городского округа, санитарная обработка всех контактных поверхностей на каждой площадке проводится два раза в неделю, начиная с апреля текущего года.

«Ежедневно хлорсодержащими специализированными средствами обрабатывается порядка 26 объектов. После обработки турники, качели и другие сооружения, расположенные на площадке, доступны для дальнейшего использования уже через несколько минут», – отметили в службе благоустройства.

В информации уточняется, что всего в городе 150 муниципальных детских площадок. Их обработка дезинфицирующими средствами проводится для предупреждения распространения новой инфекции Covid-19.

– Когда в стране планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса?

– Власти планируют массовую вакцинацию россиян с 2021 года. Об этом на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что по закону россияне сами решают, нужно ли им делать прививки.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины – «Спутник V», разработанная специалистами центра (НИЦЭМ) имени академика Николая Гамалеи, и «ЭпиВакКорона», которую сделали в новосибирском центре «Вектор» Роспотребнадзора. В разработке находятся еще несколько препаратов.

«Сейчас производится в первую очередь вакцинация групп риска – медицинских и педагогических работников. Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года, при этом я хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством РФ вакцинация носит добровольный характер», – сказала госпожа Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека (цитата по ТАСС).

По ее словам, в гражданский оборот уже выпущено более 117 тысяч доз вакцины «Спутник V», к концу года планируется выпуск еще более 2 млн доз. Она также сообщила, что клинические испытания третьей вакцины (разработки Научного центра Чумакова Минобрнауки) завершатся к концу года. Все вакцины от коронавируса будут добавлены в российский перечень жизненно важных лекарств.

– Какая ситуация по заболеваемости коронавирусом в России?

– По данным оперативного штаба по коронавирусу (Covid-19) в РФ, за минувшие сутки в стране подтвердилось 26 338 случаев заражения, с начала пандемии выявлено 2 295 654 случая. Выздоровели за сутки 17 247 пациентов, с начала пандемии отмечено 1 778 704 выздоровления. Умерли от коронавируса за все время пандемии 39 895 человек, из них за минувшие сутки 368 человек.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."