РЕЗИНОВЫЙ БУМ ПРОДЛИЛСЯ НЕДОЛГО

01 Декабря 2020



19 ноября этого года на официальном сайте Агентства по обращению с отходами Камчатского края (далее – Агентство) появилось сообщение о том, что проект по платному приему покрышек в этом году в Камчатском крае завершен.

«Вести» подробно рассказали в своем материале «Резиновый бум» («В» № 31 (295) от 14.10.2020 г.) о запуске Агентством с 10 октября 2020 года проекта по приему автомобильных покрышек, которые будут перерабатывать в сырье для изготовления полимер-резиновых изделий. Он включал компенсацию жителям стоимости шин при их сдаче на специализированные предприятия. Стоимость одной покрышки составляла 100 рублей. Эта сумма, по словам руководителя Агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрея Кудрина: «Рассчитывалась с учетом затрат на утилизацию, доставку и временное хранение, исходя из стоимости за один килограмм и для удобства граждан была адаптирована под одну единицу (покрышку)» (цитата). Каким образом можно вывести одинаковую стоимость одной покрышки, с учетом того, что диаметр и, соответственно, вес покрышек бывают разными, господин Кудрин пояснить затруднился. Методику такого расчета предоставить редакции отказался. А ведь речь идет о бюджетных средствах.

Когда я прочел сообщение о том, что работа проекта в этом году завершена, мне показалось это странным. Благое начинание, преподносившееся Агентством практически как решение многолетней проблемы, завершило свою реализацию спустя чуть больше месяца после начала. Первый сбой в работе проекта произошел уже через три дня после его начала. 13 октября пункты приема приняли 23 тысячи покрышек, места для складирования были переполнены, и прием утиля был приостановлен на 4 дня, после чего был возобновлен. Сама по себе напрашивается мысль о том, что причина полного завершения проекта в этом году та же самая – переполнение мест для складирования. По информации, размещенной на сайте Агентства, всего за период работы проекта было принято порядка 50 тысяч штук изношенной резины весом 510 тонн. Цифры выглядят интересно. Всего было собрано 50 тысяч покрышек. За три дня (с 10 по 13 октября) – 23 тысячи. Следовательно, за оставшийся месяц, с учетом 4-дневного перерыва, 27 тысяч. Такое соотношение выглядит по меньшей мере странно, даже если учесть ажиотажную сдачу сырья в первые дни. Отмечу, что складирование сданных покрышек осуществлялось практически стихийно, без оборудования специальной площадки для хранения, в нарушение статьи 47 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Андрей Кудрин в телефонном разговоре со мной уверенно заявил, что прекращение приема было плановым и вызвано окончанием установленного срока приемки. При этом он, как и в случае с методикой расчета стоимости за одну сданную покрышку, не пояснил, каким документом оговорен этот срок. Не пояснил он также, почему срок именно такой (месяц и 9 дней), какие еще существуют сроки, их продолжительность и периодичность. В п. 2 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 07.10.2020 года № 395-п, говорится, что субсидия предоставляется Агентством подрядчику на один финансовый год.

В соответствии со статьей 12 Бюджетного кодекса РФ финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. Так чем же установлена периодичность прием покрышек?

По словам того же господина Кудрина, соглашения на компенсацию и финансовое обеспечение затрат по приему, перевозке и утилизации покрышек на данный момент заключены с двумя организациями – ООО «Феникс» и ООО «Техноинноватика». Первый подрядчик располагает линией по переработке принятого утиля. Второй отправляет резину на переработку во Владивосток. По имеющейся у редакции информации, мощность линии ООО «Феникс» позволяет перерабатывать около двух с половиной тонн покрышек за смену (рабочий день). Простейший подсчет (510 тонн разделить на 2,5) позволяет определить, что ООО «Феникс» понадобится для переработки такого количества покрышек более 200 дней. Даже при условии, что часть утиля отправит во Владивосток второй подрядчик – «Техноинноватика». Получается, что мощности «Феникса» по переработке вторсырья явно не хватает. Производство попросту захлебнулось.

Какие есть перспективы у этого крайне важного направления? Недавно появилась новость, что индивидуальным предпринимателем Светланой Николаенцевой разработан инвестиционный проект по переработке твердых бытовых отходов, в том числе покрышек.

Я побеседовал с управляющим этого предприятия Денисом Пиливановым, который пояснил, что данная разработка является частью большого инвестиционного проекта «Промышленный парк «Дальний». Целью этого проекта является создание специально организованной площадки для размещения новых промышленных производств с объектами бизнес и инженерной инфраструктур, необходимыми административно-правовыми условиями управления и развития. Проще говоря, это многофункциональный промышленный парк. В качестве наиболее подходящей площадки для его размещения была определена территория вблизи поселка Дальний, находящегося в составе городского округа. На заседании Инвестиционного совета Камчатского края этот проект был признан масштабным инвестиционным. На сегодняшний день общий объем инвестиций проекта составляет 1 000 065 000 рублей. Количество заявленных резидентов – 12, запланировано рабочих мест – 208, площадь парка – 37,5 гектара, из них доступны для размещения – 15. Срок реализации проекта – 3 года. Руководит реализацией ООО «Управляющая компания индустриальными парками Камчатки» (генеральный директор Чеклов Александр Николаевич).

Вернемся к проекту по утилизации отходов. По словам Дениса Пиливанова, для предприятия на территории парка выделено 5,5 гектара земли. Это чуть больше трети всей доступной для размещения площади парка. Первоначальный объем финансирования – 21 млн рублей. Это средства для обустройства промышленных площадок и инфраструктуры. Предприятие планирует установку за счет собственных средств линии по переработке 5 тонн покрышек за смену (рабочий день), а также линии по переработке других видов отходов. Площадь такого размера необходима для обустройства места хранения утиля (покрышек и других отходов), линий по переработке, складов для хранения переработанной продукции и сопутствующих такому производству помещений. Одним из видов переработки предприятия планируется резиновая крошка мелкой фракции, которую (по словам Дениса) сейчас на Камчатке не выпускают. Осуществлять сбор использованных покрышек предприятие планирует самостоятельно, располагая парком из восьми грузовых машин и заручившись договоренностями на оптовую поставку сырья с профильными организациями транспортной сферы. Кроме того, у организации уже есть договоренность на поставку резиновой крошки для нужд краевых муниципалитетов. Общая планируемая численность занятых на производстве сотрудников – 30 человек.

Рассказав о планах, Денис Пиливанов отметил, что на данный момент вся выделенная под проект территория – просто участок земли. То есть работа, по сути, еще не начиналась. У предприятия еще даже нет лицензии на переработку отходов, так как для ее получения необходимо наличие у соискателя производственных мощностей. Остается непонятным, каким образом ИП Николаенцевой удалось договориться о поставках сырья и переработанной из него продукции, если никакого производства еще нет?

Допустим, что этот инвестиционный проект все-таки будет реализован, пусть и через определенное время. Но изменит ли это ситуацию в целом?

Попробуем разобраться на цифрах. По данным краевого ГИБДД, на 1 января 2020 года в Камчатском крае зарегистрировано 220 403 транспортные единицы. При этом ежегодно их количество увеличивается на 3–4 тысячи. Не будем жадничать и возьмем за основу цифру 220 тысяч автомобилей. Это 880 тысяч покрышек. Средний срок использования комплекта шин – три года. При этом учтем цикличность их оборота, внеплановые повреждения и ежегодный прирост количества автомобилей. С учетом этого ежегодное количество использованных автопокрышек, при грубом подсчете, составит около 700 тысяч. Средний вес одной автопокрышки – 6 килограмм. Умножаем 700 000 на 6. Получаем 4 200 000 килограмм и, соответственно, 4 200 тонн покрышек в год, которые надо утилизировать. Теперь посчитаем производственную мощность действующей линии ООО «Феникс» (2,5 тонны за смену) и пока еще только планирующуюся мощность предприятия ИП Николаенцевой (5 тонн за смену). Это 7,5 тонны покрышек в день.

Подведем итог. Чтобы переработать 4 200 тонн покрышек обоим предприятиям потребуется 560 дней. То есть полтора года. Это при самом приблизительном подсчете и без учета количества отработанных покрышек, свалками которых продолжает изобиловать территория городского округа (и не только городского). Даже при условии отправки части утиля на переработку во Владивосток ситуация кардинально не изменится.

Есть еще несколько нюансов этого процесса. Допустим, что каким-то образом удастся нарастить производственные мощности и увеличить темпы и объемы переработки. Тогда возникает вопрос: как использовать продукт этой переработки? Есть ли в Камчатском крае потребность для такого количества резиновой крошки? Отправка продукта на материк вряд ли целесообразна, так как с учетом транспортных расходов его стоимость не сможет конкурировать на рынке аналогичной продукции в других регионах.

Другим важным обстоятельством являются юридические нормы. К примеру, условия накопления и хранения собранных использованных автопокрышек. Эти условия прописаны в статье 47 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и ГОСТ Р 54 095-2010 «Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной утилизации отработавших шин». В соответствии с этим нормативными актами накопление отходов для их дальнейшей утилизации не может превышать срок 11 месяцев. В существующих на данный момент условиях соблюсти это требование попросту невозможно. Все другие способы утилизации (например, захоронение) разрешается использовать только при отсутствии других целесообразных методов (п. 9.3. ГОСТ Р 54 095-2010).

Итак, что же мы имеем, как говорится, в сухом остатке? Успешное с первого взгляда начинание по сбору использованных автопокрышек, о котором с упоением известил жителей Камчатки господин Кудрин, захлебнулось немногим больше чем через месяц после старта.

Имеющиеся на сегодняшний день и запланированные на ближайшую перспективу мощности по переработке, даже по самым приблизительным подсчетам, проблему не решат. А решать ее надо. Необходимо. Так может лучше руководителю краевого Агентства по обращению с отходами использовать свою изобретательность не в установлении надуманных сроков приема покрышек от населения, а в поиске новых способов их утилизации?

К примеру, пункт 8.1 того же ГОСТА (Р 54 095-2010) предусматривает в качестве утилизации покрышек сжигание с получением тепловой и электрической энергии.

В п. 8.5.1 и 8.5.2. этого документа говорится, что покрышки, завершившие жизненный цикл, представляют собой альтернативное дополнительное неископаемое топливо, дающее при сжигании столько же тепловой энергии, сколько и уголь. Целые или разрезанные покрышки можно использовать как основное или дополнительное топливо при производстве пара, электроэнергии, цемента, извести, стали и при сжигании мусора. Они могут быть использованы в качестве топлива отдельно или совместно с другими материалами.

В Камчатском крае еще достаточно много населенных пунктов, отапливаемых котельными, работающими на угле. В уголь вполне можно добавлять измельченную фракцию покрышек.

Возможен ли такой вариант использования вторсырья? Похоже, у господина Кудрина и на этот вопрос нет ответа.

Приехали?

Иван ХОЛОДНЫЙ