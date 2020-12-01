РЕЗИНОВЫЙ БУМ ПРОДЛИЛСЯ НЕДОЛГО

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01 Декабря 2020

19 ноября этого года на официальном сайте Агентства по обращению с отходами Камчатского края (далее – Агентство) появилось сообщение о том, что проект по платному приему покрышек в этом году в Камчатском крае завершен.

«Вести» подробно рассказали в своем материале «Резиновый бум» («В» № 31 (295) от 14.10.2020 г.) о запуске Агентством с 10 октября 2020 года проекта по приему автомобильных покрышек, которые будут перерабатывать в сырье для изготовления полимер-резиновых изделий. Он включал компенсацию жителям стоимости шин при их сдаче на специализированные предприятия. Стоимость одной покрышки составляла 100 рублей. Эта сумма, по словам руководителя Агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрея Кудрина: «Рассчитывалась с учетом затрат на утилизацию, доставку и временное хранение, исходя из стоимости за один килограмм и для удобства граждан была адаптирована под одну единицу (покрышку)» (цитата). Каким образом можно вывести одинаковую стоимость одной покрышки, с учетом того, что диаметр и, соответственно, вес покрышек бывают разными, господин Кудрин пояснить затруднился. Методику такого расчета предоставить редакции отказался. А ведь речь идет о бюджетных средствах.

Когда я прочел сообщение о том, что работа проекта в этом году завершена, мне показалось это странным. Благое начинание, преподносившееся Агентством практически как решение многолетней проблемы, завершило свою реализацию спустя чуть больше месяца после начала. Первый сбой в работе проекта произошел уже через три дня после его начала. 13 октября пункты приема приняли 23 тысячи покрышек, места для складирования были переполнены, и прием утиля был приостановлен на 4 дня, после чего был возобновлен. Сама по себе напрашивается мысль о том, что причина полного завершения проекта в этом году та же самая – переполнение мест для складирования. По информации, размещенной на сайте Агентства, всего за период работы проекта было принято порядка 50 тысяч штук изношенной резины весом 510 тонн. Цифры выглядят интересно. Всего было собрано 50 тысяч покрышек. За три дня (с 10 по 13 октября) – 23 тысячи. Следовательно, за оставшийся месяц, с учетом 4-дневного перерыва, 27 тысяч. Такое соотношение выглядит по меньшей мере странно, даже если учесть ажиотажную сдачу сырья в первые дни. Отмечу, что складирование сданных покрышек осуществлялось практически стихийно, без оборудования специальной площадки для хранения, в нарушение статьи 47 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Андрей Кудрин в телефонном разговоре со мной уверенно заявил, что прекращение приема было плановым и вызвано окончанием установленного срока приемки. При этом он, как и в случае с методикой расчета стоимости за одну сданную покрышку, не пояснил, каким документом оговорен этот срок. Не пояснил он также, почему срок именно такой (месяц и 9 дней), какие еще существуют сроки, их продолжительность и периодичность. В п. 2 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 07.10.2020 года № 395-п, говорится, что субсидия предоставляется Агентством подрядчику на один финансовый год.

В соответствии со статьей 12 Бюджетного кодекса РФ финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. Так чем же установлена периодичность прием покрышек?

По словам того же господина Кудрина, соглашения на компенсацию и финансовое обеспечение затрат по приему, перевозке и утилизации покрышек на данный момент заключены с двумя организациями – ООО «Феникс» и ООО «Техноинноватика». Первый подрядчик располагает линией по переработке принятого утиля. Второй отправляет резину на переработку во Владивосток. По имеющейся у редакции информации, мощность линии ООО «Феникс» позволяет перерабатывать около двух с половиной тонн покрышек за смену (рабочий день). Простейший подсчет (510 тонн разделить на 2,5) позволяет определить, что ООО «Феникс» понадобится для переработки такого количества покрышек более 200 дней. Даже при условии, что часть утиля отправит во Владивосток второй подрядчик – «Техноинноватика». Получается, что мощности «Феникса» по переработке вторсырья явно не хватает. Производство попросту захлебнулось.

Какие есть перспективы у этого крайне важного направления? Недавно появилась новость, что индивидуальным предпринимателем Светланой Николаенцевой разработан инвестиционный проект по переработке твердых бытовых отходов, в том числе покрышек.

Я побеседовал с управляющим этого предприятия Денисом Пиливановым, который пояснил, что данная разработка является частью большого инвестиционного проекта «Промышленный парк «Дальний». Целью этого проекта является создание специально организованной площадки для размещения новых промышленных производств с объектами бизнес и инженерной инфраструктур, необходимыми административно-правовыми условиями управления и развития. Проще говоря, это многофункциональный промышленный парк. В качестве наиболее подходящей площадки для его размещения была определена территория вблизи поселка Дальний, находящегося в составе городского округа. На заседании Инвестиционного совета Камчатского края этот проект был признан масштабным инвестиционным. На сегодняшний день общий объем инвестиций проекта составляет 1 000 065 000 рублей. Количество заявленных резидентов – 12, запланировано рабочих мест – 208, площадь парка – 37,5 гектара, из них доступны для размещения – 15. Срок реализации проекта – 3 года. Руководит реализацией ООО «Управляющая компания индустриальными парками Камчатки» (генеральный директор Чеклов Александр Николаевич).

Вернемся к проекту по утилизации отходов. По словам Дениса Пиливанова, для предприятия на территории парка выделено 5,5 гектара земли. Это чуть больше трети всей доступной для размещения площади парка. Первоначальный объем финансирования – 21 млн рублей. Это средства для обустройства промышленных площадок и инфраструктуры. Предприятие планирует установку за счет собственных средств линии по переработке 5 тонн покрышек за смену (рабочий день), а также линии по переработке других видов отходов. Площадь такого размера необходима для обустройства места хранения утиля (покрышек и других отходов), линий по переработке, складов для хранения переработанной продукции и сопутствующих такому производству помещений. Одним из видов переработки предприятия планируется резиновая крошка мелкой фракции, которую (по словам Дениса) сейчас на Камчатке не выпускают. Осуществлять сбор использованных покрышек предприятие планирует самостоятельно, располагая парком из восьми грузовых машин и заручившись договоренностями на оптовую поставку сырья с профильными организациями транспортной сферы. Кроме того, у организации уже есть договоренность на поставку резиновой крошки для нужд краевых муниципалитетов. Общая планируемая численность занятых на производстве сотрудников – 30 человек.

Рассказав о планах, Денис Пиливанов отметил, что на данный момент вся выделенная под проект территория – просто участок земли. То есть работа, по сути, еще не начиналась. У предприятия еще даже нет лицензии на переработку отходов, так как для ее получения необходимо наличие у соискателя производственных мощностей. Остается непонятным, каким образом ИП Николаенцевой удалось договориться о поставках сырья и переработанной из него продукции, если никакого производства еще нет?

Допустим, что этот инвестиционный проект все-таки будет реализован, пусть и через определенное время. Но изменит ли это ситуацию в целом?

Попробуем разобраться на цифрах. По данным краевого ГИБДД, на 1 января 2020 года в Камчатском крае зарегистрировано 220 403 транспортные единицы. При этом ежегодно их количество увеличивается на 3–4 тысячи. Не будем жадничать и возьмем за основу цифру 220 тысяч автомобилей. Это 880 тысяч покрышек. Средний срок использования комплекта шин – три года. При этом учтем цикличность их оборота, внеплановые повреждения и ежегодный прирост количества автомобилей. С учетом этого ежегодное количество использованных автопокрышек, при грубом подсчете, составит около 700 тысяч. Средний вес одной автопокрышки – 6 килограмм. Умножаем 700 000 на 6. Получаем 4 200 000 килограмм и, соответственно, 4 200 тонн покрышек в год, которые надо утилизировать. Теперь посчитаем производственную мощность действующей линии ООО «Феникс» (2,5 тонны за смену) и пока еще только планирующуюся мощность предприятия ИП Николаенцевой (5 тонн за смену). Это 7,5 тонны покрышек в день.

Подведем итог. Чтобы переработать 4 200 тонн покрышек обоим предприятиям потребуется 560 дней. То есть полтора года. Это при самом приблизительном подсчете и без учета количества отработанных покрышек, свалками которых продолжает изобиловать территория городского округа (и не только городского). Даже при условии отправки части утиля на переработку во Владивосток ситуация кардинально не изменится.

Есть еще несколько нюансов этого процесса. Допустим, что каким-то образом удастся нарастить производственные мощности и увеличить темпы и объемы переработки. Тогда возникает вопрос: как использовать продукт этой переработки? Есть ли в Камчатском крае потребность для такого количества резиновой крошки? Отправка продукта на материк вряд ли целесообразна, так как с учетом транспортных расходов его стоимость не сможет конкурировать на рынке аналогичной продукции в других регионах.

Другим важным обстоятельством являются юридические нормы. К примеру, условия накопления и хранения собранных использованных автопокрышек. Эти условия прописаны в статье 47 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и ГОСТ Р 54 095-2010 «Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной утилизации отработавших шин». В соответствии с этим нормативными актами накопление отходов для их дальнейшей утилизации не может превышать срок 11 месяцев. В существующих на данный момент условиях соблюсти это требование попросту невозможно. Все другие способы утилизации (например, захоронение) разрешается использовать только при отсутствии других целесообразных методов (п. 9.3. ГОСТ Р 54 095-2010).

Итак, что же мы имеем, как говорится, в сухом остатке? Успешное с первого взгляда начинание по сбору использованных автопокрышек, о котором с упоением известил жителей Камчатки господин Кудрин, захлебнулось немногим больше чем через месяц после старта.

Имеющиеся на сегодняшний день и запланированные на ближайшую перспективу мощности по переработке, даже по самым приблизительным подсчетам, проблему не решат. А решать ее надо. Необходимо. Так может лучше руководителю краевого Агентства по обращению с отходами использовать свою изобретательность не в установлении надуманных сроков приема покрышек от населения, а в поиске новых способов их утилизации?

К примеру, пункт 8.1 того же ГОСТА (Р 54 095-2010) предусматривает в качестве утилизации покрышек сжигание с получением тепловой и электрической энергии.

В п. 8.5.1 и 8.5.2. этого документа говорится, что покрышки, завершившие жизненный цикл, представляют собой альтернативное дополнительное неископаемое топливо, дающее при сжигании столько же тепловой энергии, сколько и уголь. Целые или разрезанные покрышки можно использовать как основное или дополнительное топливо при производстве пара, электроэнергии, цемента, извести, стали и при сжигании мусора. Они могут быть использованы в качестве топлива отдельно или совместно с другими материалами.

В Камчатском крае еще достаточно много населенных пунктов, отапливаемых котельными, работающими на угле. В уголь вполне можно добавлять измельченную фракцию покрышек.

Возможен ли такой вариант использования вторсырья? Похоже, у господина Кудрина и на этот вопрос нет ответа.

Приехали?

Иван ХОЛОДНЫЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."