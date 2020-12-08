ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. ПОСЛЕСЛОВИЕ

08 Декабря 2020



На днях телеканал «ТНТ» завершил премьерный показ восьмисерийного российского сериала «Перевал Дятлова». Его съемки проходили в прошлом году и были приурочены к 60-летней годовщине трагических событий, произошедших в феврале 1959 года в горах Северного Урала. Кратко напомню суть: группа из девяти туристов, студентов и выпускников Уральского политехнического института (УПИ, Свердловск) под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход, погибла в полном составе предположительно в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Тела туристов были обнаружены в конце февраля и в начале мая. Причиной смерти четырех из девяти туристов стали ужасающие травмы несовместимые с жизнью. Следствие по уголовному делу продлилось три месяца, после чего было неожиданно прекращено и засекречено. «Вести» подробно рассказывали об обстоятельствах этой трагедии и рассматривали версии произошедшего («В» от 5 марта 2019 года «Трагическая тайна перевала Дятлова»; от 7 мая 2019 года «Загадочные трагедии»; от 9 июля 2019 года «Самая загадочная трагедия СССР»).

Изучая в течение нескольких лет историю гибели дятловцев, я, помимо ознакомления с доступными материалами уголовного дела, прочел и посмотрел множество книг, статей, видеосюжетов и документальных фильмов, посвященных тем событиям. В 2013 году вышел и художественный фильм американского режиссера Ренни Харлина «Тайна перевала Дятлова». Из всего, что мне довелось увидеть, вышедший недавно российский телесериал произвел наилучшее впечатление. Впрочем, как у любого произведения искусства, у него есть свои плюсы и минусы.

Выскажу свою точку зрения по этому поводу. Начну с минусов. Главным из них является лавинная версия гибели группы. В июле этого года заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков на пресс-конференции, заявил, что причиной гибели туристов стала именно снежная лавина. Курьяков заявил об этом от имени прокуратуры. Вскоре после этого он получил от Генерального прокурора РФ Игоря Краснова предупреждение о неполном служебном соответствии, так как выдал свою личную точку зрения за официальную. При этом личная точка зрения господина Курьякова была практически ничем не подтверждена. Родственники погибших туристов были возмущены заявлением прокурора и потребовали пересмотра результатов проверки, о чем написали письмо в Генпрокуратуру. По результатам этого пересмотра в конце октября Андрей Курьяков был уволен из органов прокуратуры за нарушение законов «О прокуратуре РФ» и «О государственной гражданской службе». «Вести» подробно рассказывали об этом («В» от 14.07.2020 г. «Тайна гибели группы Дятлова раскрыта?» и от 18.08.2020 г. «Прокурор сморозил глупость»). Дело в том, что лавинная версия считается признаком дурного тона среди «дятловедов» (так называют исследователей, занимающихся изучением обстоятельств гибели группы Дятлова). Она не объясняет и половины всех имеющихся фактов: страшных внутренних травм погибших (особенно вырванной языковой диафрагмы Людмилы Дубининой. Как следует из заключения судмедэксперта Бориса Возрожденного, языковая диафрагма была вырвана у девушки прижизненно. Именно вырвана. Деталь шокирующая, но имеющая большое значение), различных противоестественных цветов тел (от темно-голубого до оранжевого), повышенного уровня радиации части одежды погибших и других. Кроме того, некоторые фотоснимки, сделанные дятловцами, при детальном рассмотрении свидетельствуют о присутствии неких людей небольшого роста, появление которых участники похода по неизвестным причинам пытались скрыть. Это были не дети и не манси (местная коренная народность). Об этом обстоятельстве «Вести» также подробно рассказывали в своих публикациях.

Вероятно, авторы сериала взяли за основу самую простую и естественную из более чем 70-ти версий, несмотря на ее несостоятельность, чтобы избежать упреков в необъективности. При этом на протяжении всего сериала постоянно следуют отсылки к другим версиям. Показаны летающие огненные шары, которые наблюдались в небе над Северным Уралом зимой 1958–1959 годов (версия об НЛО). Генерал КГБ (актер Сергей Шакуров) рассказывает об испытании баллистических ракет (техногенная версия, у которой довольно много сторонников) и о том, что один из членов группы, самый старший из туристов – Семен Золотарев (в сериале актер Егор Бероев) законспирированный сотрудник КГБ (версия контролируемой поставки). На этом остановлюсь подробнее, так как отсюда следует одна из нестыковок сюжета. По версии с контролируемой поставкой, которую изложил в своей книге «Смерть, идущая по следу» Алексей Ракитин, один из участников группы, якобы работавший в закрытом городе Челябинск-40 на секретном предприятии атомной промышленности, был сотрудником КГБ. В рамках специальной операции он вышел на контакт с американскими спецслужбами и предложил им свои услуги по предоставлению информации. Американцы столь ценным агентом заинтересовались, но потребовали предоставить им в качестве подтверждения уровня своей компетенции некие образцы радиоактивных материалов (отсюда и радиоактивная одежда). Встречу назначили на склоне горы Холатчахль. В максимально безлюдном месте. В процессе общения между «поставщиком» и «заказчиками» что-то пошло не так. В итоге шпионы ликвидировали группу туристов в полном составе, сымитировав ее гибель от природных факторов. Версия весьма спорная, но речь даже не об этом. Если по сюжету сериала в группе все-таки был сотрудник госбезопасности и его задачей была контролируемая поставка, то почему группа погибла в результате схода лавины? Если задачей внедренного сотрудника КГБ была не поставка какого-то материала шпионам, то тогда что? К тому же Семена Золотарева в сериале постоянно мучают галлюцинации с появлением его мертвого командира, которого он застрелил в 1945 году, спасая от его расправы пленных немцев. В конце фильма Золотарев, уже замерзая, вновь видит призрака и стреляет в него из пистолета ТТ, оставшегося при нем еще с войны. Этот эпизод является чистой импровизацией создателей сериала. Среди вещей дятловцев никакого оружия, кроме трех ножей, обнаружено не было.

Кроме этого, в сериале присутствуют и браконьеры, и беглые заключенные, и специальный засекреченный летучий отряд лагерного спецназа, в задачу которого входила ликвидация беглых зэков без суда и следствия (криминальная версия). Здесь же и шаман манси, рассказывающий главному герою – следователю Костину (актер Петр Федоров) о таинственных древних духах, влияющих на его судьбу (мистическая версия).

Другими словами авторы сериала собрали в кучу и перемешали все основные версии трагедии, но истинной выбрали лавинную (которая, как отмечалось выше, не объясняет многих фактов).

Учитывая закон сериального жанра, возникшие между следователем Костиным и судмедэкспертом Екатериной (актриса Мария Луговая) личные отношения смотрятся вполне естественно. На самом деле судмедэкспертом, производившим обследование погибших дятловцев, был мужчина – Борис Возрожденный. Но это не такая уж и важная деталь. Другое дело, что Екатерина квалифицирует характер ран четырех погибших туристов просто как травмы. А ведь, как следует из реального заключения Возрожденного, раны не были обычными. В этом то и вся суть. Создатели сериала обошли это принципиальное обстоятельство.

Кроме прочего, лично мне осталась непонятной линия сюжета про участие Костина в Великой Отечественной войне и его дружбу с погибшим мужем Екатерины, спасшем ему жизнь. Линия красивая, но какое отношение она имеет к гибели группы Дятлова? Разве только разбавляет общую канву сериала.

Перейду к плюсам. Помимо хорошей (на мой взгляд) игры актеров, без наигранности и фальши, несомненным достоинством сериала является точность реконструкции событий. Особенно в сериях про самих дятловцев. Стилизация под кинематограф 60-х годов (черно-белое изображение и соответствующее музыкальное сопровождение) выглядит гармонично. Актеры, играющие участников группы, типажами очень подходят своим героям. Отдельно хочу отметить хорошую работу художника по костюмам и декоратора. Сходство с реальными героями и обстоятельствами вполне определенное. Некоторые эпизоды были специально сняты для соответствия фотоснимкам, сделанным участниками похода. Это соответствие действительно впечатляет.

Очень импонирует отсутствие в диалогах и монологах героев современных выражений и фразеологизмов. Их наличие в исторических фильмах – довольно распространенная ошибка современного российского кинематографа. Глядя на серии, реконструирующие поход группы, погружаешься в атмосферу тех лет. Лично у меня при просмотре даже возникло чувство ностальгии по советскому кино.

Главным же плюсом сериала я считаю уважение авторов к погибшим. После просмотра заключительной серии, показывающей гибель группы, я поймал себя на мысли, что, изучая обстоятельства трагедии, я видел лишь факты, их трактовку и анализ. Сухие версии и предположения. Нигде ранее я не встречал упоминаний о героической составляющей произошедшего. Да, именно о героической. Ведь, зная в деталях факты об обнаружении тел погибших дятловцев (например, распределение между ними того небольшого количества одежды, в которой они выбежали из палатки), понимаешь, что они не метались в панике, спасая каждый свою жизнь и вырывая друг у друга последние теплые вещи. Они старались спасти друг друга, особенно раненых. Это очень правдоподобно и впечатляюще показано в последней серии. Если ранее я относился к истории гибели группы Дятлова с точки зрения исследователя и без особых эмоций, то после просмотра сериала «Перевал Дятлова» я будто бы пропустил через себя все то, что довелось испытать погибшим ребятам.

На мой взгляд, в целом создатели сериала достигли своей цели. Этой истории нужно было художественное воплощение, и авторам удалось его совершить.

Однако тайна гибели группы Дятлова до сих пор остается неразгаданной.

Андрей БОРИСЕНКО