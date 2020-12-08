РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

08 Декабря 2020



Возобновившийся осенью рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не снижаясь, перешел в зиму. Увеличение выявленных случаев заражения ковидом в регионе, как и по все стране в целом, по-прежнему не позволяет отказаться от введения принятых ранее ограничительных мер и установления новых. Тема, как и раньше, остается актуальной, и мы уже традиционно отвечаем на поступившие от читателей в редакцию вопросы, которые для удобства разделили по темам.

– Как выглядит заболеваемость коронавирусной инфекцией в Камчатском крае в цифрах?

– По данным сайта стопкоронавирус41.рф на 8 декабря, число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом перевалило за 8 тысяч и составило 8 278. За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 80 человек. В стационарах находятся 566 пациентов, из которых 61 госпитализирован за минувшие сутки. 362 пациента больны пневмонией с Covid-19. Коечный фонд составляет 680 мест, из них свободными остаются 114 мест.

Всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 6 911 человек, из них 194 за минувшие сутки.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, от коронавируса на Камчатке скончались 80 человек.

Всего с начала пандемии в крае было проведено 221 713 тестирований на Covid-19, из них 923 – за минувшие сутки.

По числу заболевших в сопоставлении с численностью населения Камчатский край по-прежнему занимает 2 место среди 11 субъектов ДФО, уступая лишь Магаданской области.

В стране по этому показателю Камчатка находится на четвертом месте, нас опережает столица нашей Родины Москва (на первом месте), Магаданская область (на втором) и Санкт-Петербург (на третьем).

– Какие ограничения на массовые культурные мероприятия установлены в крае из-за коронавируса?

– Постановлением губернатора Камчатского края от 3 декабря 2020 года № 215 «О внесении изменения в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Камчатского края» в регионе приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», публичных слушаний по вопросам социально-экономического развития региона, проводимых Правительством Камчатского края в период с 4 по 6 декабря 2020 года на базе АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»), а также оказание соответствующих услуг в парках и аттракционах (за исключением парков, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии», КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение», МБУК «Елизовский районный зоопарк»). Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникающие с 4 декабря 2020 года, указано в документе.

Дополню, что 5 декабря в Петропавловске-Камчатском состоялось открытие главной новогодней елки Камчатки. На площади собралось множество горожан и гостей города, которые посмотрели театрализованную программу. На площадке возле стелы «Город воинской славы» работали «Новогодний городок» и ярмарка. Во время праздника со сцены звучали предупреждения о необходимости соблюдения мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции: обязательном ношении масок, перчаток, соблюдении социальной дистанции, которые проигнорировали большинство присутствующих на празднике.

– Слышала, что заболевшие коронавирусом жители поселка Лесной остались без помощи. Расскажите об этом подробнее.

– Для ответа на этот вопрос сошлюсь на обращение к камчатским властям семьи из поселка Лесной Елизовского района (численность населения поселка составляет 914 человек), процитированное рядом камчатских СМИ 6 декабря. По словам автора письма Елены Максимовой, у двух членов семьи подтвердился диагноз – коронавирусная инфекция, при этом один из них, ее 21-летний сын, болеет с высокой температурой и кашлем, которые держатся шестые сутки.

В своем письме Елена указала, что в поселке есть амбулатория, но из медперсонала остались фельдшер и медсестра. Им нечем помочь людям, потому что в аптечном пункте нет необходимых лекарств. «Я звонила в «скорую» три дня подряд. В первый день сказали лечиться тем, что есть. На вопрос, где взять препараты, развели руками. На второй день внимательно выслушали и повесили трубку… С огромным трудом в пятницу вызов все-таки приняли, увезли сына в Елизово на КТ, которая выявила 15–20 % поражения легких. Сделали наконец-то тест на ковид, но результат еще не готов. Во всех СМИ писали, что на Камчатку прибыли лекарства, что обеспечены аптеки. А где это все?» – написала Елена.

7 декабря я позвонила в МУЗ «Новолесновская амбулатория», расположенное в п. Лесной Елизовского района, чтобы узнать, сколько медиков там в настоящее время работают и какова обеспеченность аптечного пункта лекарствами. Заведующая амбулаторией Марина Николаевна Кибирева пояснила мне, что в амбулатории сейчас работают два фельдшера и медсестра, терапевт находится на больничном. Она рассказала, что в аптечном пункте при амбулатории нет в наличии противовирусных препаратов и антибиотиков. «У нас лекарств таких нет, мы выписываем пациентам рецепты в елизовскую аптеку», – пояснила она. Путь от поселка до города Елизово составляет около 30 км.

Так что, кроме выписки рецептов, медики в поселке Лесном при всем своем желании могут помочь заболевшим людям только словами. «Отвечаем на вопросы, стараемся объяснить людям ситуацию. Как еще мы можем помочь населению, если нет лекарств», – сказала заведующая амбулаторией. По ее словам, в поселке немало людей, заболевших коронавирусом. Все, кто болен в тяжелой форме, госпитализируются в госпитали для пациентов с ковидом, где есть свободные места, те же, кто переносит болезнь в более легкой форме, остаются лечиться на дому.

В то же время читатель нашей газеты (его имя и контактный телефон имеются в редакции), проживающий в Петропавловске-Камчатском, сообщил, что, являясь амбулаторным пациентом с подтвержденным Covid-19, бесплатно получил препарат Коронавир, рекомендованное Минздравом для лечения новой коронавирусной инфекции.

Напомню, 23 ноября на сайте Правительства Камчатского края сообщалось, что регион получил препараты для обеспечения амбулаторных больных с Covid-19, деньги на которые были выделены Правительством РФ. «В настоящее время идет выдача антибиотиков и противовирусных препаратов медицинским учреждениям», – уточнялось в сообщении. Позднее в ряде СМИ появилась информация, что руководство камчатского Минздрава обратилось за помощью в поставке ряда препаратов, применяемых при лечении коронавируса, к депутату Ирине Яровой. Наша редакция попыталась выяснить в пресс-службе камчатского Минздрава, о каких препаратах шла речь. Вопросы до сих пор остаются без ответа. Зато на них ответили жители поселка Лесной, где в аптечном пункте нет вообще никаких лекарств, используемых при лечении Covid-19.

– Как сильно за время пандемии подорожали продукты?

– По данным Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю, за период с января по октябрь этого года инфляция на Камчатке составила 2,6%, в том числе: на продовольственные товары – 3,9%, из них на продукты питания – 4,4% (в целом по РФ – 3,3%; 3,7%; 3,8%, соответственно).

В ведомстве отметили, что существенно повысились цены на макаронные и крупяные изделия. Так, крупа и бобовые за январь-октябрь 2020 года выросли в цене на 20%, макаронные изделия – на 8,7%. Если в марте 2020 года средняя потребительская цена на крупу гречневую (ядрицу) сложилась на уровне 66 рублей за кг, то в октябре 2020 года – 88 рублей за кг; на овсяные хлопья «Геркулес» – 78 рублей за кг и 97 рублей за кг, соответственно; на крупу манную – 68 рублей и 82 рубля, соответственно; горох и фасоль – 58 рублей и 69 рублей, соответственно. В группе «макаронные изделия» вермишель подорожала на 4 рубля за кг, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 5 рублей за кг, где средние цены на данные продукты в октябре 2020 года сложились на уровне 136 рублей за кг и 129 рублей за кг, соответственно.

В группе «плодоовощная продукция» заметно подорожали лимоны (на 32 рубля за кг), яблоки (на 17 рублей за кг), апельсины (на 16 рублей за кг), морковь (на 13 рублей за кг), капусту (на 11 рублей за кг).

«Из мясопродуктов в период пандемии значительно подорожала баранина (кроме бескостного мяса), где средняя цена на нее в марте 2020 года сложилась в размере 634 рубля за кг, в октябре 2020 года – 706 рублей за кг. Колбаса сырокопченая за этот же период подорожала на 63 рубля за кг, колбаса вареная – на 50 рублей за кг, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 38 рублей за кг, печень говяжья – на 35 рублей за кг, сосиски, сардельки – на 32 рубля за кг, свинина бескостная – на 17 рублей за кг, фарш мясной – на 16 рублей за кг, свинина (кроме бескостного мяса) – на 14 рублей за кг. При этом мясокопчености снизились в цене на 22 рубля за кг, окорочка куриные – на 9 рублей за кг», – говорится в обзоре Камчатстата.

Отмечается, что в группе «масло и жиры» за период с марта 2020 года по октябрь 2020 года существенно повысились в цене: масло подсолнечное (на 23 рубля за кг) и масло оливковое (на 46 рублей за кг).

Изменились и средние цены на кондитерские изделия: за март-октябрь 2020 года шоколад подорожал на 30 рублей за кг, зефир и пастила – на 16 рублей за кг, карамель – на 12 рублей за кг, кексы и рулеты – на 9 рублей за кг, печенье – на 6 рублей за кг, пряники – на 4 рубля за кг.

За период пандемии среди остальных продовольственных товаров выросли средние цены на сахар-песок на 14 рублей (средняя цена в октябре 2020 года составила 68 рублей за кг). В этот же период значительно подорожали сыры сычужные твердые и мягкие на 32 рубля за кг (804 рубля за кг), майонез и сыры плавленые – на 41 рубль за кг (274 рубля за кг и 775 рублей за кг, соответственно), консервы овощные для детского питания – на 77 рублей за кг (768 рублей за кг), чай зеленый – на 143 рубля за кг (1361 рубль за кг), перец черный (горошек) – на 278 рублей за кг (3999 рублей за кг), отметили статистики.

– Насколько тщательно проводится санобработка торговых центров и кинотеатров и кто контролирует ее выполнение?

– Дезинфекция торговых центров и киноцентров проходит в плановом режиме. Санобработка проводится в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства края 4 декабря. В информации уточняется, что каждое утро, за час до открытия, сотрудники торговых центров проводят генеральную уборку всех поверхностей: моют пол с дезинфицирующим веществом, протирают все стеллажи с товаром, кассовые зоны, обрабатывают самые контактные поверхности (ручки тележек и корзин, ключи от мест для хранения вещей покупателей).

В киноцентрах тоже идет регулярная дезинфекция. Каждые два часа уборщики моют полы, протирают дезраствором все кресла, диваны, столы в месте ожидания сеанса. После каждого сеанса полностью убирается кинозал. Также в холле и самих залах соблюдается социальная дистанция и масочный режим.

«При входе в зал посетители обязательно должны обработать руки и надеть маски, то есть без средств защиты мы не пускаем. Конечно, есть нарекания и недовольство среди клиентов, но мы четко соблюдаем все предписания Роспотребнадзора» – приводятся в сообщении слова исполнительного директора киноцентра Яны Яклиной.

Как отмечают специалисты отдела развития торговли экономического Управления Петропавловск-Камчатского городского округа, после открытия торговых центров и киноцентров предприятия обеспокоены тем, чтобы снова не остаться без работы, поэтому санитарные требования соблюдают в полном объеме.

Уточняется также, что выполнение санитарных норм предпринимателями ежедневно контролируется сотрудниками управления совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.

– Я слышал, Камчатке выделили деньги на выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами. Расскажите об этом подробнее.

– Камчатский край получит на эти цели больше 97 миллионов рублей, сообщается на сайте краевого правительства. В информации уточняется, что 97 миллионов 259,9 тысячи рублей пойдут на поддержку камчатских врачей, среднего и младшего медперсонала и водителей «скорых», которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки.

«Как только деньги поступят на Камчатку, мы сразу же начнем распределение средств между лечебными учреждениями, а там главврачи начнут распределять между медицинским персоналом, попадающим под указанные в распоряжении категории. Эти деньги предусмотрены на выплаты медработникам и другим категориям лиц, которые прописаны в постановлении, на два месяца – ноябрь и декабрь», – процитированы в сообщении слова главы регионального Минздрава Андрея Кузьмина.

Всего же регионы Российской Федерации согласно распоряжению председателя правительства получат более десяти миллиардов рублей. Средства выделены из резервного фонда правительства по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Напомним, ранее по поручению Владимира Путина стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом, были продлены до октября, говорится в сообщении.

– Хотелось бы знать, как соблюдаются противоковидные меры в пассажирских автобусах в Петропавловске-Камчатском.

– Согласно информации, размещенной на сайте Правительства Камчатского края 1 декабря, пассажирский транспорт в городе несколько раз в сутки обрабатывается антимикробными веществами. Ежедневно после рабочего дня все автобусы проходят дезинфекцию в боксах. Кроме того, в течение рабочей смены водитель дезинфицирует специальным раствором поверхности салона автобуса (поручни, ручки кресел и другие поверхности), с которыми контактируют пассажиры, говорится в сообщении со ссылкой на данные АО «Автопарк».

«Водитель обрабатывает и свое рабочее место, для того чтобы исключить заражение вирусом. Все водители снабжены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками и дезинфицирующими салфетками для рук», – приведены в сообщении слова и.о. генерального директора автопарка Ростислава Асова.

За соблюдением масочного режима в общественном транспорте на территории городского округа следят сразу несколько структур. Рейды проводятся в утренние часы и часы пик, когда в автобусах наибольшее скопление людей.

«В ежедневном режиме мы совместно с полицией проводим рейды в общественном транспорте. Хотелось бы напомнить, что за несоблюдение масочного режима для граждан предусмотрена ответственность. За нарушение предполагается штраф до 30 тысяч рублей», – процитированы слова руководителя Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации краевой столицы Александра Петренко.

В информации отмечается, что согласно постановлению губернатора Камчатского края от 22.04.2020 г. № 59 с 24 апреля 2020 года при передвижении на общественном транспорте, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций, включая многофункциональные центры предоставления услуг и центры занятости населения, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

– Как должна проводиться уборка подъездов в период пандемии?

– Дезинфекция подъездов жилых домов проводится в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Еженедельно сотрудники управляющих компаний проводят генеральную уборку подъездов. Теперь в условиях распространения инфекции уборщики используют хлорсодержащие моющие средства и дезинфицирующие вещества. Информация об этом размещена на сайте правительства края 2 декабря.

«Также проводится ежедневная уборка, в нее входит антимикробная обработка всех поверхностей, с которыми контактируют руки жильцов (перил, дверных ручек, домофона)», – приводятся в информации слова Марии Яровой, руководителя управляющей компании (ООО УК «Лидер». – Авт.).

Уточняется также, что в качестве меры поддержки управляющие компании получают субсидии от администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, так как данный вид работ не включен в тариф на содержание жилья.

«Если управляющая организация выполняет собственными силами обработку поверхностей подъездов, то им по заявлению с приложением документов возвращаются деньги на антимикробные средства. Если управляющая компания нанимает специализированного подрядчика, то город возмещает средства за выполненные работы», – сказала исполняющая обязанности руководителя управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО Елена Сорвенкова.

За качеством выполненной дезинфекции следит жилищная инспекция региона, за некачественную дезинфекцию управляющим компаниям вменяются штрафные санкции.

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора управляющие организации обязаны проводить регулярную комплексную дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах. В частности, обработке хлорсодержащими и спиртосодержащими растворами подлежат входные группы подъездов, холлы, тамбуры, лестничные площадки и марши, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования, перила и подоконники, говорится в сообщении.

Дополню, что до пандемии жители в договоре на управление многоквартирным домом оговаривали виды санитарного содержания подъездов. По факту влажная уборка проводилась не чаще одного раза в две недели.

– Могут ли покупателю отказать в обслуживании в магазине, если на нем нет защитной маски?

– Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В качестве примера приводится обращение в суд с иском Смоленского центра права и социологии. Центр оспаривал методические рекомендации Минпромторга, касающиеся случаев введения в регионах режима обязательного использования СИЗ. В частности, пункт о том, что при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего СИЗ, организациям торговли рекомендуется информировать его о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима, а в случае несогласия посетителя торговая организация вправе отказать ему в обслуживании на кассе.

Верховный суд РФ в своем решении пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти соответствующих субъектов РФ были установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ», – говорится в решении суда.

Методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, основания для признания рекомендаций недействующими в оспариваемой части отсутствуют, отметил в решении Верховный суд РФ и отклонил иск.

Напомню, что в Камчатском крае действует обязательный масочный режим для граждан по 10 января 2021 года, что закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 27 ноября 2020 года № 209.

– Что делается в регионе для пополнения медучреждений края выпускниками медицинских вузов?

– На сегодня ключевым компонентом решения кадровых проблем в медицине в Камчатском крае является организация целевой подготовки специалистов. Это одно из ведущих направлений, прописанных в Стратегии развития регионального здравоохранения. Целевой набор обеспечит лечебные учреждения кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. Об этом сообщается на сайте Правительства Камчатского края 3 декабря. В информации уточняется, что на Камчатке в 2021 году направления на бесплатное обучение в медицинские вузы и ординатуру получат более 70 человек. Выпускники школ поступают в учебное заведение по направлениям от регионального Минздрава и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, в которую его направит Минздрав Камчатского края, являющееся заказчиком целевого обучения.

«В условия обучения по целевым направлениям с 2019 года внесены значительные изменения, направленные на усиление ответственности выпускников, которые, отучившись по целевым направлениям, не хотят возвращаться работать в свой регион. Выпускники, не исполнившие свои обязательства по неуважительной причине, обязаны будут вернуть не только полученные от региона в процессе обучения средства по мерам социальной поддержки, но и вернуть вузу стоимость обучения. Речь идет о достаточно крупных суммах», – приводятся в информации слова заместителя министра здравоохранения Камчатского края Елены Кучеренко.

В новом учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми. В частности, по специальности «лечебное дело» их доля составит 70%, по «педиатрии» – 75% (специалитет), а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры – 100%. В их числе – «анестезиология», «рентгенология», «кардиология», «пульмонология», «неврология», «оториноларингология», «офтальмология», «бактериология», «инфекционные болезни». Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах. Оно вступает в силу 1 января 2021 г., указано в сообщении.

Также приводятся данные о том, что обеспеченность врачами по итогам 2019 года в Камчатском крае составляет 40,7 на 10 тысяч населения, что выше среднероссийских показателей (37,4) и показателя по ДФО (40,6). Но тем не менее одной из главных проблем регионального здравоохранения остается кадровый дефицит. В государственных учреждениях здравоохранения края работают 1 273 врача и 2 988 человек среднего медицинского персонала.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА