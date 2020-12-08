РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

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08 Декабря 2020

Возобновившийся осенью рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не снижаясь, перешел в зиму. Увеличение выявленных случаев заражения ковидом в регионе, как и по все стране в целом, по-прежнему не позволяет отказаться от введения принятых ранее ограничительных мер и установления новых. Тема, как и раньше, остается актуальной, и мы уже традиционно отвечаем на поступившие от читателей в редакцию вопросы, которые для удобства разделили по темам.

– Как выглядит заболеваемость коронавирусной инфекцией в Камчатском крае в цифрах?

– По данным сайта стопкоронавирус41.рф на 8 декабря, число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом перевалило за 8 тысяч и составило 8 278. За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 80 человек. В стационарах находятся 566 пациентов, из которых 61 госпитализирован за минувшие сутки. 362 пациента больны пневмонией с Covid-19. Коечный фонд составляет 680 мест, из них свободными остаются 114 мест.

Всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 6 911 человек, из них 194 за минувшие сутки.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, от коронавируса на Камчатке скончались 80 человек.

Всего с начала пандемии в крае было проведено 221 713 тестирований на Covid-19, из них 923 – за минувшие сутки.

По числу заболевших в сопоставлении с численностью населения Камчатский край по-прежнему занимает 2 место среди 11 субъектов ДФО, уступая лишь Магаданской области.

В стране по этому показателю Камчатка находится на четвертом месте, нас опережает столица нашей Родины Москва (на первом месте), Магаданская область (на втором) и Санкт-Петербург (на третьем).

– Какие ограничения на массовые культурные мероприятия установлены в крае из-за коронавируса?

– Постановлением губернатора Камчатского края от 3 декабря 2020 года № 215 «О внесении изменения в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Камчатского края» в регионе приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», публичных слушаний по вопросам социально-экономического развития региона, проводимых Правительством Камчатского края в период с 4 по 6 декабря 2020 года на базе АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»), а также оказание соответствующих услуг в парках и аттракционах (за исключением парков, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии», КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение», МБУК «Елизовский районный зоопарк»). Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникающие с 4 декабря 2020 года, указано в документе.

Дополню, что 5 декабря в Петропавловске-Камчатском состоялось открытие главной новогодней елки Камчатки. На площади собралось множество горожан и гостей города, которые посмотрели театрализованную программу. На площадке возле стелы «Город воинской славы» работали «Новогодний городок» и ярмарка. Во время праздника со сцены звучали предупреждения о необходимости соблюдения мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции: обязательном ношении масок, перчаток, соблюдении социальной дистанции, которые проигнорировали большинство присутствующих на празднике.

– Слышала, что заболевшие коронавирусом жители поселка Лесной остались без помощи. Расскажите об этом подробнее.

– Для ответа на этот вопрос сошлюсь на обращение к камчатским властям семьи из поселка Лесной Елизовского района (численность населения поселка составляет 914 человек), процитированное рядом камчатских СМИ 6 декабря. По словам автора письма Елены Максимовой, у двух членов семьи подтвердился диагноз – коронавирусная инфекция, при этом один из них, ее 21-летний сын, болеет с высокой температурой и кашлем, которые держатся шестые сутки.

В своем письме Елена указала, что в поселке есть амбулатория, но из медперсонала остались фельдшер и медсестра. Им нечем помочь людям, потому что в аптечном пункте нет необходимых лекарств. «Я звонила в «скорую» три дня подряд. В первый день сказали лечиться тем, что есть. На вопрос, где взять препараты, развели руками. На второй день внимательно выслушали и повесили трубку… С огромным трудом в пятницу вызов все-таки приняли, увезли сына в Елизово на КТ, которая выявила 15–20 % поражения легких. Сделали наконец-то тест на ковид, но результат еще не готов. Во всех СМИ писали, что на Камчатку прибыли лекарства, что обеспечены аптеки. А где это все?» – написала Елена.

7 декабря я позвонила в МУЗ «Новолесновская амбулатория», расположенное в п. Лесной Елизовского района, чтобы узнать, сколько медиков там в настоящее время работают и какова обеспеченность аптечного пункта лекарствами. Заведующая амбулаторией Марина Николаевна Кибирева пояснила мне, что в амбулатории сейчас работают два фельдшера и медсестра, терапевт находится на больничном. Она рассказала, что в аптечном пункте при амбулатории нет в наличии противовирусных препаратов и антибиотиков. «У нас лекарств таких нет, мы выписываем пациентам рецепты в елизовскую аптеку», – пояснила она. Путь от поселка до города Елизово составляет около 30 км.

Так что, кроме выписки рецептов, медики в поселке Лесном при всем своем желании могут помочь заболевшим людям только словами. «Отвечаем на вопросы, стараемся объяснить людям ситуацию. Как еще мы можем помочь населению, если нет лекарств», – сказала заведующая амбулаторией. По ее словам, в поселке немало людей, заболевших коронавирусом. Все, кто болен в тяжелой форме, госпитализируются в госпитали для пациентов с ковидом, где есть свободные места, те же, кто переносит болезнь в более легкой форме, остаются лечиться на дому.

В то же время читатель нашей газеты (его имя и контактный телефон имеются в редакции), проживающий в Петропавловске-Камчатском, сообщил, что, являясь амбулаторным пациентом с подтвержденным Covid-19, бесплатно получил препарат Коронавир, рекомендованное Минздравом для лечения новой коронавирусной инфекции.

Напомню, 23 ноября на сайте Правительства Камчатского края сообщалось, что регион получил препараты для обеспечения амбулаторных больных с Covid-19, деньги на которые были выделены Правительством РФ. «В настоящее время идет выдача антибиотиков и противовирусных препаратов медицинским учреждениям», – уточнялось в сообщении. Позднее в ряде СМИ появилась информация, что руководство камчатского Минздрава обратилось за помощью в поставке ряда препаратов, применяемых при лечении коронавируса, к депутату Ирине Яровой. Наша редакция попыталась выяснить в пресс-службе камчатского Минздрава, о каких препаратах шла речь. Вопросы до сих пор остаются без ответа. Зато на них ответили жители поселка Лесной, где в аптечном пункте нет вообще никаких лекарств, используемых при лечении Covid-19.

– Как сильно за время пандемии подорожали продукты?

– По данным Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю, за период с января по октябрь этого года инфляция на Камчатке составила 2,6%, в том числе: на продовольственные товары – 3,9%, из них на продукты питания – 4,4% (в целом по РФ – 3,3%; 3,7%; 3,8%, соответственно).

В ведомстве отметили, что существенно повысились цены на макаронные и крупяные изделия. Так, крупа и бобовые за январь-октябрь 2020 года выросли в цене на 20%, макаронные изделия – на 8,7%. Если в марте 2020 года средняя потребительская цена на крупу гречневую (ядрицу) сложилась на уровне 66 рублей за кг, то в октябре 2020 года – 88 рублей за кг; на овсяные хлопья «Геркулес» – 78 рублей за кг и 97 рублей за кг, соответственно; на крупу манную – 68 рублей и 82 рубля, соответственно; горох и фасоль – 58 рублей и 69 рублей, соответственно. В группе «макаронные изделия» вермишель подорожала на 4 рубля за кг, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 5 рублей за кг, где средние цены на данные продукты в октябре 2020 года сложились на уровне 136 рублей за кг и 129 рублей за кг, соответственно.

В группе «плодоовощная продукция» заметно подорожали лимоны (на 32 рубля за кг), яблоки (на 17 рублей за кг), апельсины (на 16 рублей за кг), морковь (на 13 рублей за кг), капусту (на 11 рублей за кг).

«Из мясопродуктов в период пандемии значительно подорожала баранина (кроме бескостного мяса), где средняя цена на нее в марте 2020 года сложилась в размере 634 рубля за кг, в октябре 2020 года – 706 рублей за кг. Колбаса сырокопченая за этот же период подорожала на 63 рубля за кг, колбаса вареная – на 50 рублей за кг, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 38 рублей за кг, печень говяжья – на 35 рублей за кг, сосиски, сардельки – на 32 рубля за кг, свинина бескостная – на 17 рублей за кг, фарш мясной – на 16 рублей за кг, свинина (кроме бескостного мяса) – на 14 рублей за кг. При этом мясокопчености снизились в цене на 22 рубля за кг, окорочка куриные – на 9 рублей за кг», – говорится в обзоре Камчатстата.

Отмечается, что в группе «масло и жиры» за период с марта 2020 года по октябрь 2020 года существенно повысились в цене: масло подсолнечное (на 23 рубля за кг) и масло оливковое (на 46 рублей за кг).

Изменились и средние цены на кондитерские изделия: за март-октябрь 2020 года шоколад подорожал на 30 рублей за кг, зефир и пастила – на 16 рублей за кг, карамель – на 12 рублей за кг, кексы и рулеты – на 9 рублей за кг, печенье – на 6 рублей за кг, пряники – на 4 рубля за кг.

За период пандемии среди остальных продовольственных товаров выросли средние цены на сахар-песок на 14 рублей (средняя цена в октябре 2020 года составила 68 рублей за кг). В этот же период значительно подорожали сыры сычужные твердые и мягкие на 32 рубля за кг (804 рубля за кг), майонез и сыры плавленые – на 41 рубль за кг (274 рубля за кг и 775 рублей за кг, соответственно), консервы овощные для детского питания – на 77 рублей за кг (768 рублей за кг), чай зеленый – на 143 рубля за кг (1361 рубль за кг), перец черный (горошек) – на 278 рублей за кг (3999 рублей за кг), отметили статистики.

– Насколько тщательно проводится санобработка торговых центров и кинотеатров и кто контролирует ее выполнение?

– Дезинфекция торговых центров и киноцентров проходит в плановом режиме. Санобработка проводится в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства края 4 декабря. В информации уточняется, что каждое утро, за час до открытия, сотрудники торговых центров проводят генеральную уборку всех поверхностей: моют пол с дезинфицирующим веществом, протирают все стеллажи с товаром, кассовые зоны, обрабатывают самые контактные поверхности (ручки тележек и корзин, ключи от мест для хранения вещей покупателей).

В киноцентрах тоже идет регулярная дезинфекция. Каждые два часа уборщики моют полы, протирают дезраствором все кресла, диваны, столы в месте ожидания сеанса. После каждого сеанса полностью убирается кинозал. Также в холле и самих залах соблюдается социальная дистанция и масочный режим.

«При входе в зал посетители обязательно должны обработать руки и надеть маски, то есть без средств защиты мы не пускаем. Конечно, есть нарекания и недовольство среди клиентов, но мы четко соблюдаем все предписания Роспотребнадзора» – приводятся в сообщении слова исполнительного директора киноцентра Яны Яклиной.

Как отмечают специалисты отдела развития торговли экономического Управления Петропавловск-Камчатского городского округа, после открытия торговых центров и киноцентров предприятия обеспокоены тем, чтобы снова не остаться без работы, поэтому санитарные требования соблюдают в полном объеме.

Уточняется также, что выполнение санитарных норм предпринимателями ежедневно контролируется сотрудниками управления совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.

– Я слышал, Камчатке выделили деньги на выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами. Расскажите об этом подробнее.

– Камчатский край получит на эти цели больше 97 миллионов рублей, сообщается на сайте краевого правительства. В информации уточняется, что 97 миллионов 259,9 тысячи рублей пойдут на поддержку камчатских врачей, среднего и младшего медперсонала и водителей «скорых», которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки.

«Как только деньги поступят на Камчатку, мы сразу же начнем распределение средств между лечебными учреждениями, а там главврачи начнут распределять между медицинским персоналом, попадающим под указанные в распоряжении категории. Эти деньги предусмотрены на выплаты медработникам и другим категориям лиц, которые прописаны в постановлении, на два месяца – ноябрь и декабрь», – процитированы в сообщении слова главы регионального Минздрава Андрея Кузьмина.

Всего же регионы Российской Федерации согласно распоряжению председателя правительства получат более десяти миллиардов рублей. Средства выделены из резервного фонда правительства по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Напомним, ранее по поручению Владимира Путина стимулирующие выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом, были продлены до октября, говорится в сообщении.

– Хотелось бы знать, как соблюдаются противоковидные меры в пассажирских автобусах в Петропавловске-Камчатском.

– Согласно информации, размещенной на сайте Правительства Камчатского края 1 декабря, пассажирский транспорт в городе несколько раз в сутки обрабатывается антимикробными веществами. Ежедневно после рабочего дня все автобусы проходят дезинфекцию в боксах. Кроме того, в течение рабочей смены водитель дезинфицирует специальным раствором поверхности салона автобуса (поручни, ручки кресел и другие поверхности), с которыми контактируют пассажиры, говорится в сообщении со ссылкой на данные АО «Автопарк».

«Водитель обрабатывает и свое рабочее место, для того чтобы исключить заражение вирусом. Все водители снабжены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками и дезинфицирующими салфетками для рук», – приведены в сообщении слова и.о. генерального директора автопарка Ростислава Асова.

За соблюдением масочного режима в общественном транспорте на территории городского округа следят сразу несколько структур. Рейды проводятся в утренние часы и часы пик, когда в автобусах наибольшее скопление людей.

«В ежедневном режиме мы совместно с полицией проводим рейды в общественном транспорте. Хотелось бы напомнить, что за несоблюдение масочного режима для граждан предусмотрена ответственность. За нарушение предполагается штраф до 30 тысяч рублей», – процитированы слова руководителя Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации краевой столицы Александра Петренко.

В информации отмечается, что согласно постановлению губернатора Камчатского края от 22.04.2020 г. № 59 с 24 апреля 2020 года при передвижении на общественном транспорте, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций, включая многофункциональные центры предоставления услуг и центры занятости населения, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

– Как должна проводиться уборка подъездов в период пандемии?

Дезинфекция подъездов жилых домов проводится в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Еженедельно сотрудники управляющих компаний проводят генеральную уборку подъездов. Теперь в условиях распространения инфекции уборщики используют хлорсодержащие моющие средства и дезинфицирующие вещества. Информация об этом размещена на сайте правительства края 2 декабря.

«Также проводится ежедневная уборка, в нее входит антимикробная обработка всех поверхностей, с которыми контактируют руки жильцов (перил, дверных ручек, домофона)», – приводятся в информации слова Марии Яровой, руководителя управляющей компании (ООО УК «Лидер». – Авт.).

Уточняется также, что в качестве меры поддержки управляющие компании получают субсидии от администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, так как данный вид работ не включен в тариф на содержание жилья.

«Если управляющая организация выполняет собственными силами обработку поверхностей подъездов, то им по заявлению с приложением документов возвращаются деньги на антимикробные средства. Если управляющая компания нанимает специализированного подрядчика, то город возмещает средства за выполненные работы», – сказала исполняющая обязанности руководителя управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО Елена Сорвенкова.

За качеством выполненной дезинфекции следит жилищная инспекция региона, за некачественную дезинфекцию управляющим компаниям вменяются штрафные санкции.

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора управляющие организации обязаны проводить регулярную комплексную дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах. В частности, обработке хлорсодержащими и спиртосодержащими растворами подлежат входные группы подъездов, холлы, тамбуры, лестничные площадки и марши, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования, перила и подоконники, говорится в сообщении.

Дополню, что до пандемии жители в договоре на управление многоквартирным домом оговаривали виды санитарного содержания подъездов. По факту влажная уборка проводилась не чаще одного раза в две недели.

– Могут ли покупателю отказать в обслуживании в магазине, если на нем нет защитной маски?

– Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В качестве примера приводится обращение в суд с иском Смоленского центра права и социологии. Центр оспаривал методические рекомендации Минпромторга, касающиеся случаев введения в регионах режима обязательного использования СИЗ. В частности, пункт о том, что при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего СИЗ, организациям торговли рекомендуется информировать его о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима, а в случае несогласия посетителя торговая организация вправе отказать ему в обслуживании на кассе.

Верховный суд РФ в своем решении пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти соответствующих субъектов РФ были установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ», – говорится в решении суда.

Методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, основания для признания рекомендаций недействующими в оспариваемой части отсутствуют, отметил в решении Верховный суд РФ и отклонил иск.

Напомню, что в Камчатском крае действует обязательный масочный режим для граждан по 10 января 2021 года, что закреплено постановлением губернатора Камчатского края от 27 ноября 2020 года № 209.

– Что делается в регионе для пополнения медучреждений края выпускниками медицинских вузов?

– На сегодня ключевым компонентом решения кадровых проблем в медицине в Камчатском крае является организация целевой подготовки специалистов. Это одно из ведущих направлений, прописанных в Стратегии развития регионального здравоохранения. Целевой набор обеспечит лечебные учреждения кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. Об этом сообщается на сайте Правительства Камчатского края 3 декабря. В информации уточняется, что на Камчатке в 2021 году направления на бесплатное обучение в медицинские вузы и ординатуру получат более 70 человек. Выпускники школ поступают в учебное заведение по направлениям от регионального Минздрава и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, в которую его направит Минздрав Камчатского края, являющееся заказчиком целевого обучения.

«В условия обучения по целевым направлениям с 2019 года внесены значительные изменения, направленные на усиление ответственности выпускников, которые, отучившись по целевым направлениям, не хотят возвращаться работать в свой регион. Выпускники, не исполнившие свои обязательства по неуважительной причине, обязаны будут вернуть не только полученные от региона в процессе обучения средства по мерам социальной поддержки, но и вернуть вузу стоимость обучения. Речь идет о достаточно крупных суммах», – приводятся в информации слова заместителя министра здравоохранения Камчатского края Елены Кучеренко.

В новом учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми. В частности, по специальности «лечебное дело» их доля составит 70%, по «педиатрии» – 75% (специалитет), а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры – 100%. В их числе – «анестезиология», «рентгенология», «кардиология», «пульмонология», «неврология», «оториноларингология», «офтальмология», «бактериология», «инфекционные болезни». Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах. Оно вступает в силу 1 января 2021 г., указано в сообщении.

Также приводятся данные о том, что обеспеченность врачами по итогам 2019 года в Камчатском крае составляет 40,7 на 10 тысяч населения, что выше среднероссийских показателей (37,4) и показателя по ДФО (40,6). Но тем не менее одной из главных проблем регионального здравоохранения остается кадровый дефицит. В государственных учреждениях здравоохранения края работают 1 273 врача и 2 988 человек среднего медицинского персонала.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."