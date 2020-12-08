СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ - 7

08 Декабря 2020



7 декабря 2020 года состоялось очередное заседание Комитета Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. На заседании, помимо городских депутатов и руководителей структурных подразделений администрации, присутствовали депутат Законодательного собрания Камчатского края по второму избирательному округу, заместитель председателя постоянного комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Владимир Агеев и руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края Артем Никитин (дистанционно).

Одним из вопросов повестки дня был доклад руководителя Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Александра Петренко о мерах, принимаемых администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа по контролю за безнадзорными животными на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Этот вопрос никогда не терял актуальности для Камчатки и особенно для краевого центра, а после трагической гибели восьмилетнего Миши Толстова на одном из прибрежных участков в районе Красной Сопки 4 ноября 2020 года он стоит особо остро. «Вести» подробно рассказали о случившемся в публикации «Трагедия в Кислой Яме». («В» № 34 (298) от 11 ноября 2020 г.) В целом же наша газета посвятила теме работы с безнадзорными животными цикл статей под общим названием «Собачья жизнь».

Напомню, что 10 ноября было предъявлено обвинение начальнику отдела санитарного контроля МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлии Лопатиной в рамках уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая за собой смерть ребенка). Как нам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Камчатскому краю, расследование по делу продолжается, проводятся экспертизы.

Присутствующий на заседании Владимир Агеев сообщил, что после случившейся трагедии по инициативе депутатов Законодательного собрания Камчатского края по второму избирательному округу для усиления работы с безнадзорными животными была выделена дополнительная субвенция в размере пяти миллионов рублей. По словам Александра Петренко, на эти средства будут закуплены дополнительные вольеры в действующий городской пункт временного содержания безнадзорных животных. Кстати, на вопрос: чем пункт временного содержания отличается от приюта, руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края Артем Никитин ответил, что понятия «пункт временного содержания» законодательство не предусматривает.

На сегодняшний день городской приют рассчитан на 91 особь. По факту в нем содержится 114 собак. По действующему сейчас законодательству, как федеральному, так и краевому (п. 3 Постановления Правительства Камчатского края от 06.12.2019 № 508-П «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае»), деятельность по обращению с безнадзорными животными включает проведение следующих мероприятий:

1) отлов, в том числе транспортировка и передача в приюты;

2) содержание в приюте;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты безнадзорным животным;

4) возврат содержащихся в приютах безнадзорных животных, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места обитания.

Проявляющие немотивированную агрессию или неизлечимо больные животные подлежат эвтаназии.

Исходя из этих положений, собаки не должны задерживаться в приюте дольше, чем на период времени, необходимый для их ветеринарного обследования и восстановления после стерилизации. Следовательно, переполнения приюта происходить не должно. Тем не менее оно происходит. Причины переполнения действующего приюта представители городской службы благоустройства назвать затруднились. Без ответа остались и другие вопросы. Например: каковы технические требования для работы приюта (коммуникации, водоснабжение, электроснабжение, санитарное состояние вольеров, условия, помещения и оборудование для приготовления пищи для животных, рацион питания, территория для выгула, график выгула)? Какими документами регламентируются эти условия? Какова численность сотрудников приюта? Каковы условия работы сотрудников (рабочий график, бытовые помещения, спецформа, питание, спецсредства для ухода за животными)? Кто и как ведет учет животных? Каким образом осуществляется содержание животных и уход за ними (прогулки, кормление, мытье)? Каким документом это оговорено? Какова периодичность посещения ветеринарами приюта, и каким нормативным документом это регламентируется? Как часто проводятся операции по стерилизации животных? Где и в каких условиях проводятся такие операции? Какое количество животных постоянно содержится в приюте и причины их постоянного содержания? Кто и каким образом производит поиск новых хозяев для безнадзорных животных? Какими документами оформляется передача животных новому владельцу?

Ответы на эти вопросы позволили бы прийти к окончательному решению о необходимости обустройства нового приюта или об отсутствии такой необходимости.

Между тем Александр Петренко сообщил, что администрацией городского округа продолжается поиск места для обустройства нового приюта. По его мнению, ориентировочная стоимость работ по обустройству составит около 30 млн рублей. В прошлой публикации на тему безнадзорных животных («В» от 25.11.2020 года «Собачья жизнь - 6») «Вести» упоминали о том, что при надлежащем соблюдении действующих правил по обращению с безнадзорными животными необходимости в новом приюте все-таки нет. Руководитель агентства по ветеринарии Артем Никитин также высказал мнение о том, что он не уверен в такой необходимости. Кроме того, он сообщил, что, по его мнению, законодательная база, регламентирующая работу в этом направлении, нуждается в доработке. Правда, не уточнил, в какой именно доработке. Как уже отмечалось выше, основным способом работы с безнадзорными животными на данный момент является их стерилизация, чипирование и выпуск в прежнюю среду обитания. Однако стерилизация не гарантирует защиту от немотивированной агрессии. Об этом же упоминал и губернатор Камчатского края Владимир Солодов после трагедии, случившейся 4 ноября. Значит, необходимы более радикальные меры на законодательном уровне, такие как снятие ограничений для проведения эвтаназии. Возможно, что кому-то это покажется негуманным, но сохранение жизни и здоровья людей является главной задачей.

Еще одним важным вопросом является работа городской службы благоустройства по плановому обследованию территории городского округа в целях обнаружения мест обитания безнадзорных собак. Как уже неоднократно отмечали «Вести» в своих публикациях, обвиняемая ныне по делу о халатности начальник отдела санитарного контроля МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлия Лопатина утверждала ранее, что (цитата) «в плановом обследовании нет необходимости, так как жители регулярно и своевременно сигнализируют о фактах обнаружения животных». Произошедшая трагедия показала, что такая необходимость есть. Об этом же, вскоре после случившегося, в эфире «Масс-Медиа» говорил глава городского округа Константин Брызгин. В распоряжении редакции есть копия графика отлова животных без владельцев на территории Петропавловска на 2020 год, датированного 14 января 2020 года и подписанного исполняющим обязанности МКУ «Служба благоустройства» Селезневым Е. С.

В соответствии с этим графиком по выходным дням производится плановое обследование территорий центральной и южной частей города, включая район Завойко, а с понедельника по пятницу остальных районов города.

Графиком этот документ едва ли можно назвать, так как в нем не обозначены точные даты, улицы, периодичность обследования, количество необходимого персонала, ответственные должностные лица. На мой взгляд, этот «график» требует существенной и детальной доработки.

Итогом рассмотрения вопроса о работе с безнадзорными животными стало решение комитета о создании межведомственной рабочей группы, состоящей из представителей городской администрации (в том числе юридического отдела), службы благоустройства, Агентства по ветеринарии Камчатского края, депутатов Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа и Законодательного собрания Камчатского края.

Несмотря на принятое решение, полномочия рабочей группы и ее задачи определены не были.

Создаваемая рабочая группа (если она действительно будет создана и будет работать), надеюсь, придет к главному выводу о том, что без снятия ограничений на эвтаназию безнадзорных животных каждый из нас (и особенно дети) находится в реальной опасности.

Иван ХОЛОДНЫЙ