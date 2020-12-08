ДЕЛО ДОКТОРА КУБАНОВА

08 Декабря 2020



(Окончание)

26 ноября 2020 года городской суд Петропавловска-Камчатского вынес решение о восстановлении в должности врача Регионального сосудистого центра (РСЦ) ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского» Андрея Кубанова. Приказом главного врача учреждения от 26 июня 2020 года он был уволен якобы за прогулы (копия приказа в распоряжении редакции имеется). Врач не согласился с увольнением и обжаловал его в суде.

Андрей Владимирович неоднократно был героем наших публикаций («В» от 26.11.2019 г. «Дело доктора Кубанова», «В» от 14.01.2020 г. «Нездоровое камчатское здравоохранение», «В» от 21.01.2020 г. рубрика «Вопрос – ответ», «В» от 6.10.2020 г. «Дело доктора Кубанова. Продолжение»), да и присутствовать в судебных заседаниях за последние три года ему приходилось довольно часто. Напомню, что в феврале 2017 года в отношении Андрея Кубанова Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ему инкриминировалась установка пациентам одиннадцати просроченных стентов в период с октября 2015 по январь 2016 года и наличие поддельных документов, подтверждающих его квалификацию. После двух с половиной лет следственных мероприятий и жесткого прессинга суды первой и апелляционной инстанций вынесли в отношении врача оправдательный приговор с правом реабилитации. Однако вынесенное в декабре 2019 года апелляционное постановление по этому делу было отменено девятым кассационным судом общей юрисдикции в июле 2020 года и направлено на новое рассмотрение. Оценив представленные доказательства, истолковав неустранимые сомнения в виновности в пользу оправданного, апелляционный суд вновь пришел к обоснованному выводу об отсутствии в действиях Андрея Кубанова составов преступлений и оставил без изменения оправдательный приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 28 октября 2019 года. Кроме того, за доктором Кубановым было признано право на реабилитацию.

Вернемся к восстановлению врача в занимаемой должности. Сразу после возвращения на работу в Региональный сосудистый центр Андрей Владимирович разместил на своей странице в «Инстаграм» сообщение. Приводим его с небольшими сокращениями:

«Я рад вернуться в мой родной коллектив. Мои коллеги и подчиненные очень ждали моего возвращения. Мой заместитель Алексей Валерьевич Багин за время моего отсутствия смог удержать рентгенхирургическую службу от развала и внес новые рациональные предложения по усовершенствованию нашей службы, а также, что самое главное, на работу приняли трех молодых и очень перспективных хирургов. Над новыми докторами Алексей Валерьевич взял шефство и воспитывает подрастающее поколение специалистов. В РСЦ открылась еще одна операционная, где сейчас активно проводятся сложнейшие вмешательства на сосудах. Я очень надеюсь, что наше общее дело – спасение жизней, будет также развиваться и дальше. В планах – реорганизация структуры рентгенхирургического подразделения, внедрение новых дорогостоящих и высокотехнологичных методик. Планируется открытие отделения сосудистой хирургии, которое возглавит Алексей Валерьевич. Жителям края, с поддержкой правительства края, губернатора и Минздрава будет оказываться недоступная ранее помощь, в которой так нуждаются камчатцы. Зачастую мы вынуждены ждать месяцами, а то и годами квоты за пределами края или лечиться за свой счет, в том числе и за рубежом. На базе краевой больницы планируется закупка нового дорогостоящего оборудования, в котором так нуждались жители края многие годы – это новый магнитно-резонансный томограф на 3Т (около 100 млн рублей), оборудование для аритмологических вмешательств в РСЦ, которое мы просим приобрести с 2017 года (стоимость около 30 млн рублей).

Также планируется изменение программы привлечения высококлассных специалистов в край, увеличение подъемных выплат и обеспечение жильем медицинских работников, создание базы последипломной подготовки специалистов. Все необходимые ресурсы в крае для этого есть. Я искренне надеюсь, что эти планы, озвученные правительством края и Минздравом, нам всем вместе удастся реализовать, работая единой командой, под руководством грамотных администраторов и управленцев».

Однако, как выяснилось в недавнем моем разговоре с Андреем Кубановым, все оказалось не столь радужным.

5 ноября 2020 года главный врач краевой больницы Андрей Кисляков подписал приказы № 199/2 «О структуре государственного бюджетного учреждения ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского с 08 февраля 2021 года», № 199/3 «Об утверждении штатного расписания с 08 февраля 2021 года» и 199/4 «Об изменении штатного расписания с 08 февраля 2021 года». В соответствии с этими приказами планируется сокращение должностей руководителя Регионального сосудистого центра, заведующего реанимацией и ряда других. Само отделение реанимации также запланировано сократить, а вместо него создать блоки интенсивной терапии. То есть, по сути, запланирована реорганизация РСЦ. После ознакомления с этими приказами доктор Кубанов высказал мнение о последствиях такой реорганизации: «Это полный развал аритмологической службы и уникальной службы по хирургическому лечению инсульта (по количеству операций при инсульте на душу населения наш РСЦ было ведущим в стране, мы одними из первых в стране проработали и внедрили стройную и слаженную систему отбора больных на экстренные операции на сосудах мозга при инсульте). Также будет разрушена уникальная команда реанимации РСЦ, где поднимали на ноги до 60% самых тяжелых больных с кровоизлияниями в мозг (это лучший показатель в России)».

12 ноября в интервью телеканалу «Россия» исполняющая обязанности министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова заявила, что: «Реорганизация структуры РСЦ осуществляется по рекомендациям национальных медицинских исследовательских центров им. академика Е. Н. Мешалкина, кардиологии Минздрава РФ и соответствует действующим порядкам оказания медицинской помощи по соответствующим профилям. Реорганизация не предусматривает снижение объема и качества оказываемой медицинской помощи, более того, с сентября увеличен объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия. В результате реорганизации и изменения структуры начнут функционировать койки сосудистой хирургии, что позволит сделать доступней медицинскую помощь для пациентов с заболеваниями аорты и ее ветвей». Кроме этого, по утверждению Марины Волковой: «Реорганизация не повлечет за собой сокращений медработников и снижения их зарплат». После такого заявления госпожи Волковой возникает вопрос: знала ли она на момент интервью о названном выше приказе главного врача краевой больницы Кислякова № 199/4 от 5 ноября 2020 года «Об изменении штатного расписания с 08 февраля 2021 года», в котором говорится о сокращении медперсонала? Если знала, то почему открыто солгала. Если не знала, то возникает уже вопрос о ее профессиональной компетенции. Впрочем, это уже не важно, так как Марина Волкова более не исполняет обязанности министра здравоохранения. На эту должность был назначен Андрей Кузьмин, по инициативе которого вопрос о реорганизации РСЦ был пересмотрен.

17 ноября в режиме видеоконференцсвязи по вопросу реорганизации состоялось совещание губернатора Камчатского края Владимира Солодова с коллективом Регионального сосудистого центра Камчатской краевой больницы. В совещании также приняли участие Андрей Кузьмин и главврач больницы Андрей Кисляков. В ходе обсуждения вариантов работы Регионального сосудистого центра мнения врачей разделились.

Часть специалистов говорила о необходимости реорганизации, другие высказались за сохранение РСЦ в прежнем формате. Но обе стороны высказались за то, что любые решения по изменению работы Центра нужно проводить после четкого и детального обсуждения всех вариантов. Как отметил руководитель РСЦ Александр Ханин: «Какие-либо структурные изменения должны иметь под собой четкую основу. Но на сегодня основы этой нет. Поэтому мы решили, что правильнее будет все взвесить, учесть мнение медицинских работников, то есть тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья наших пациентов, и принять решение». По результатам совещания в Министерстве здравоохранения Камчатского края было принято решение об отмене приказа главврача краевой больницы о реорганизации РСЦ. «Стены останутся, оборудование останется, но самая главная задача – чтобы кадры остались в региональном сосудистом центре, и была возможность и дальше развивать это направление и привлекать из других регионов страны как молодые кадры, которые только закончили учебу, так и профессионалов, работающих в других субъектах РФ», – сказал после совещания врио министра здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

Между тем, по словам Андрея Кубанова, приступившего после суда к работе в занимаемой ранее должности, приказ о реорганизации РСЦ до сих пор не отменен. Более того, руководство учреждения не собирается его отменять, а, наоборот, предпринимает все действия для его исполнения. В судебном заседании представители ответчика (администрации больницы) так и заявили (по словам Андрея Кубанова), что ему нет смысла восстанавливаться в должности, так как с 8 февраля следующего года эта должность будет сокращена.

Итогом сложившейся ситуации стало согласие доктора Кубанова на поступившее ему предложение возглавить частный медицинский центр на Камчатке. 8 декабря 2020 года он отработал в Региональном сосудистом центре ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского» последний день. Руководство больницы во главе с главным врачом Кисляковым наконец-то избавилось от неугодного им Кубанова.

Редакция «Вестей» предвидела такой исход. В публикации от 26 ноября 2019 года «Дело доктора Кубанова» мы выразили надежду на то, что Андрею Кубанову хватит сил и здоровья, чтобы не плюнуть на все это безобразие и не оставить Камчатку без еще одного специалиста. Камчатку он не оставил, но специалиста краевое здравоохранение потеряло. По словам врача, на новом месте он будет заниматься исключительно административной руководящей работой. Итог печальный, но закономерный и логичный.

Остается лишь вопрос к врио министра здравоохранения Камчатского края Андрею Кузьмину: почему руководство подведомственного учреждения нарушает решения, принятые на уровне министерства? Я имею в виду решение об отмене приказа о реорганизации РСЦ. Ведь это напрямую влияет на кадровый вопрос – главный вопрос, по словам врио министра.

Семен ШЕСТИПАЛЫЙ