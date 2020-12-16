РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

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15 Декабря 2020

В конце декабря исполнится год, как власти китайского города Ухань официально сообщили о распространении неизвестного вида пневмонии. 9 января китайские эпидемиологи определили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса, которому впоследствии дали название Covid-19. Новая коронавирусная инфекция быстро распространилась по всему миру и уже 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Сегодня по всем признакам коронавирус не собирается сдавать свои позиции, по-прежнему определяя новые правила жизненного уклада. Тема остается актуальной, и мы продолжаем отвечать читателям на вопросы, предварительно разделив их по темам.

– Что говорит официальная статистика по заболеваемости коронавирусом в Камчатском крае?

– По данным официального сайта стопкороавирус41.рф, по состоянию на 15 декабря в Камчатском крае за сутки выявлено еще 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заражений, зарегистрированных в крае с начала пандемии, достигло 8 850. За все время от коронавируса выздоровели 7 723 пациента, из них 62 – за минувшие сутки. В стационарах находится 591 пациент с ковидом, из них 53 поступили за минувшие сутки. 345 пациентов больны пневмонией с Covid-19. Коечный фонд составляет 720 мест, из них 129 остаются свободными.

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, дополнительные 40 мест были развернуты на базе терапевтического корпуса Камчатской краевой больницы.

По информации сайта стопкоронавирус. РФ на Камчатке от коронавируса скончалось 82 человека.

С начала пандемии было проведено 234 431 тестирование, из них 844 за минувшие сутки.

По числу заболевших в сопоставлении с численность населения Камчатский край находится на 2-м месте среди 11 субъектов ДФО. В стране по этому показателю мы на 4 месте, уступая лидирующей Москве, Магаданской области и Санкт-Петербургу.

– В какой форме в этом году разрешено проводить массовые новогодние мероприятия на Камчатке и как это соотносится с ростом заболеваемости коронавирусом?

– Как пояснили в пресс-службе Правительства Камчатского края, в соответствии с частью 14 Постановления губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края» на всей территории региона, включая отдаленные районы, приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан до 10 января 2021 года. Исключение составляет проведение администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в период с 5 декабря 2020 года по 8 января 2021 года праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2021 года и Рождества на открытом воздухе. Кроме того, исключения сделаны для проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», публичных слушаний правительства края по вопросам социально-экономического развития региона; деятельности парков культуры и отдыха «Электрон» и «Сказка» (аттракционов, находящихся на их территориях); деятельности музеев, библиотек, КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии», КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение», МБУК «Елизовский районный зоопарк» им. Шевлягина А. А.

Указанные исключения внесены в рамках проведения согласования с Управлением Роспотребнадзора России по Камчатскому краю, уточнили в пресс-службе.

Дополню, что ранее на брифинге губернатор, объясняя свое решение о новогодних праздниках, пояснил, что оно было для него непростым. «Но я считаю, что мы не должны полностью отменять новогодние мероприятия, потому что само новогоднее настроение приводит к повышению иммунитета», – сказал глава региона. «Поэтому, чтобы выйти из этой ситуации, принято решение, что все мероприятия в помещениях отменяем, но на улице мероприятия организуем», – дополнил он.

Владимир Солодов сказал также, что во время массовых гуляний на Новый год и Рождество волонтеры будут бесплатно раздавать маски и делать замечания тем, кто не пользуется ими. «Нам предстоит усилить меры, сделать выводы из того открытия елки, которое было (открытии главной елки Камчатки, состоявшемся 5 декабря. – Авт.) и на котором, к сожалению, эти меры обеспечены не были. И тогда, я надеюсь, нам не придется вводить дополнительные ограничения. Но все будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации», – подчеркнул Солодов.

По информации пресс-службы краевого правительства, в настоящее время многие муниципальные образования проводят работу по согласованию с Управлением Роспотребнадзора России по Камчатскому краю и дальнейшему внесению изменений в постановление губернатора Камчатского края № 50 в части проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных в период новогодних и рождественских празднований.

Напомню, что на территории края действует обязательный масочный режим при посещении общественных мест и поездках на общественном транспорте, требование к соблюдению социальной дистанции, а также режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше.

– Будут ли в новогодние праздники проводить катания на лошадях, как это делали раньше?

– Этот вопрос я задала исполняющей обязанности начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Наталье Юрьевне Слеповой. Как пояснила руководитель управления, катания на лошадях администрация ПКГО в рамках новогодних мероприятий проводить не будет. По ее словам, такое решение принято из-за происшествия в Вилючинске на Масленице.

Индивидуальный предприниматель Андрей Жадан, которому даны права на организацию ярмарки на площади у стелы «Город воинской славы», отвечая на тот же вопрос, пояснил, что решил отказаться от организации катания на лошадях на новогодних праздниках в связи с мартовским инцидентом в Вилючинске.

Напомню, что 1 марта 2020 года в Вилючинске во время празднования Масленицы на городской площади сотрудники конного клуба «Казачок» катали отдыхающих на лошадях. Одна из лошадей, на спине которой находился 4-летний мальчик, испугалась звука лопнувшего воздушного шарика и понесла. Ребенок упал с лошади и получил телесные повреждения. Мальчик был госпитализирован в Камчатскую краевую детскую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Об этом подробно писала газета «Вести» («В» № 6 от 4 марта 2020 года «Лошадь едва не убила ребенка»). Виновными в происшествии признали организаторов мероприятия, а именно администрацию Вилючинского городского округа и Вилючинское станичное казачье общество, которые, в нарушение требований законов «О защите прав потребителей» и «Об ответственном обращении с животными», не обеспечили надлежащую безопасность людей. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в администрацию Вилючинска, а также станичному атаману Вилючинского станичного казачьего общества были внесены представления об устранении нарушений закона, а также причин и условий им способствующих.

Как справедливо отмечалось в указанной выше статье, при организации таких катаний владелец лошади обязан иметь ветеринарную справку о состоянии здоровья животного (она действительна трое суток, после чего нужно брать новую), документ, удостоверяющий личность или доверенность на право осуществлять такую деятельность от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о регистрации, удостоверение наездника 6-й категории (причем на Камчатке отсутствует учреждение, которое может такое удостоверение выдать) и индивидуальная санитарная книжка. Контролировать порядок проведения подобных мероприятий должны представители ПКГО.

При этом сотрудники реакции «Вести», посещая такие ярмарки, неоднократно убеждались, что катание на лошадях чаще всего осуществляли несовершеннолетние подростки. У них не было и не могло быть никаких разрешительных документов на данный вид деятельности. По сути, одни дети катали других, и произошедшее в Вилючинске стало логическим завершением цепи нарушений. Об этом корреспонденты «Вестей» неоднократно писали в своих публикациях. Вот потому-то г-ну Жадану и было дано указание не заключать договор на организацию таких катаний.

– Слышала, что из-за пандемии внесли новые изменения в сферу образования для детей. Расскажите об этом подробнее.

– Постановлением губернатора Камчатского края от 9 декабря 2020 года № 222 предписывается организовать с 10 декабря 2020 года образовательный процесс в дистанционной форме в организациях дополнительного образования всех форм собственности, «за исключением занятий в общеобразовательных организациях, организованных с обучающимися одного класса (группы), индивидуальных занятий по дополнительным предпрофессиональным программам, а также занятий, организованных в мобильном технопарке «Кванториум-Камчатка», говорится в документе.

Кроме того, постановлением предписывается проведение олимпиад для обучающихся образовательных организаций в классах (кабинетах) по месту обучения либо в дистанционном формате.

– Будут ли в этом году из-за коронавируса и ОРВИ продлены школьные новогодние каникулы?

– Ответить на этот вопрос я попросила министра образования Камчатского края Александру Короткову. Как пояснила министр, принятие решений о сроках каникул относится к полномочиям образовательных организаций, так как ситуация с коронавирусом во всех муниципалитетах разная. Образовательные организации, принимая решение, должны учитывать как эпидемиологическую ситуацию в учреждении, так и требования ФГОС (Федеральных государственных образовательных стандартов) в отношении учебной нагрузки. Таким образом, решение о продлении сроков каникул может быть принято каждой школой самостоятельно, но при полной реализации учебных планов учреждения.

Министр пояснила, что в такой ситуации предпочтительнее переходить на дистанционный режим обучения, а не на продление каникул.

Глава Минобразования уточнила также, что министерством ведется мониторинг по эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях. По данным на 11 ноября 2020 года, по причине ОРВИ закрыта полностью одна школа в Елизовском районе (средняя школа Вулканного городского поселения), заболевших – 61 ребенок. Кроме того, закрыто 17 классов в четырех школах, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, Тигильском и Мильковском муниципальных районах и поселке Палана, где болеют ОРВИ 102 ребенка.

По причине коронавирусной инфекции в 51 школе Камчатского края 198 классов переведено в режим дистанционного обучения. Количество заболевших обучающихся в школах – 414. Дистанционное обучение организовано для 4 291 школьников, находящихся на домашней самоизоляции.

Александра Короткова напомнила, что карантин по ОРВИ и гриппу вводится по решению Роспотребнадзора тогда, когда выявлено 20% и более заболевших в коллективе (классе, группе или учреждении в целом). В случае с коронавирусной инфекцией класс, опять же в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, переводится на дистанционное обучение, если выявлен даже один заболевший.

– Как будут проходить новогодние утренники в детских садах и в школах?

– Как пояснила министр образования края Александра Короткова, к которой я обратилась с этим вопросом, существуют санитарные правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Они закреплены соответствующим постановлением Главного государственного санитарного врача России от 30 июня 2020 года. Документ однозначно запрещает проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях с участием различных групп и классов, а также требует создания условий для максимального разобщения детей. То есть разные классы и группы не должны пересекаться на территории учреждения.

«Это значит, что детских утренников и новогодних елок в привычном нам формате, то есть в актовых залах с приглашением родителей, не будет. Краевое министерство образования рекомендует провести праздники на уровне отдельных классов и групп без пересечения коллективов и без присутствия родителей и прочих приглашенных, а педагогическим коллективам образовательных учреждений составить график и продумать новый формат мероприятий, отвечающий санитарным требованиям. Дети не должны остаться без праздника, и нам надо сделать все, чтобы новогодние мероприятия в школах и детских садах были проведены максимально безопасно», – сказала глава краевого минобразования.

В пресс-службе администрации Петропавловск-Камчатского городского округа также уточнили, как должны проходить новогодние утренники в детских учреждениях города. «Запрещено во время проведения утренника находиться в помещении музыкального зала (группы) родителям (законным представителям); аниматорам; артистам; фотографам; операторам, проводящим съемки, и другим посторонним лицам», – сослались в пресс-службе на рекомендательное письмо руководителям муниципальных образовательных учреждений, подписанное заместителем главы администрации Петропавловска-Камчатского, начальником городского управления образования Грантом Шайгородским.

Ограничительные меры приняты в соответствии с требованиями Роспотребнадзора для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, – отметили в мэрии.

– Когда на Камчатку поступит вакцина против коронавируса и кого будут прививать первыми?

– Как сообщили в пресс-службе камчатского Минздрава, на Камчатку доставлено 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Поскольку вакцина является двухфазной (ее делают дважды с разницей в несколько недель), то прививки будут сделаны для 100 человек, а именно – медицинских работников.

В воскресенье вакцинация началась, были привиты 65 медицинских работников. В большинстве своем это те, кто работает в так называемой «красной зоне». Вакцинация проходила на базе городской больницы № 1.

Как сообщается на сайте регионального правительства 14 декабря, в ближайшее время прививочная кампания продолжится.

«Первой группой идут сотрудники медучреждений, затем сотрудники образования, социальной сферы и работники коммунальных служб. Сегодня мы разошлем письма всем, чтобы предоставили списки желающих привиться, и на этой неделе будем продолжать работу по вакцинации. В работе с этой вакциной есть нюансы: она двукратного введения, и между первой и второй инъекциями должен пройти 21 полный день. Мы можем попасть на праздничные дни. Поэтому выстраиваем гибкий график, чтобы даже в праздничные дни мы могли привить второй прививкой», – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Камчатского края Андрея Кузьмина.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов напомнил, что осенью регион уже получил 84 дозы двухфазной вакцины «Спутник V», которой были привиты 42 медработника.

Вакцина произведена в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В информации приводится ссылка на Минпромторг Российской Федерации, по заверению которого объем выпуска российской вакцины «Спутник V» в ближайшее время достигнет 2 млн доз, и это позволит начать масштабную вакцинацию.

– Насколько Камчатка сегодня обеспечена лекарственными препаратами, применяемыми при лечении коронавирусной инфекции?

– За ответом на этот вопрос я обратилась в пресс-службу Правительства Камчатского края. Напомню, что речь идет об обеспечении лекарствами на трех этапах: для лечения ковидных пациентов в стационарах, для лечения амбулаторных пациентов (на дому) и о наличии лекарств в аптеках. Как проинформировала 15 декабря руководитель указанной пресс-службы Алла Головань, в Камчатском крае с целью контроля за наличием лекарственных препаратов для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией проводится ежедневный мониторинг. По результатам мониторинга для обеспечения бесперебойной работы ковидных госпиталей создан запас необходимых лекарственных препаратов (противовирусные средства, антибиотики, антикоагулянты) в объеме месячной потребности. В течение десяти дней планируются к поставке лекарственные препараты (Олокизумаб, Арбидол, антикоагулянты, Дексаметазон). Также до конца текущего года планируется закупка дорогостоящих лекарственных препаратов, вошедших в последние временные рекомендации по лечению (Олокизумаб, Барицитиниб и Тофацитиниб) на сумму порядка 34 млн рублей.

Для лечения лиц с новой коронавирусной инфекцией на амбулаторном этапе Камчатскому краю из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования в размере 11,7 млн рублей. По состоянию на 14 декабря 2020 года Министерством здравоохранения Камчатского края заключено 5 контрактов на поставку лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Поставлено лекарственных препаратов в Камчатский край на сумму 11,7 млн рублей.

Кроме того, из резервного фонда Камчатского края на закупку необходимых лекарств выделено 11,3 млн рублей. Заключено 4 контракта на сумму 11,3 млн рублей.

Поставка остатков лекарственного препарата Фавипиравир ожидается до 18 декабря 2020 года.

Для организации работы по обеспечению больных коронавирусной инфекцией лекарствами на амбулаторном этапе согласно приказу Министерства здравоохранения Камчатского края от 09.11.2020 № 21-773 «Об утверждении временного порядка обеспечения лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией (Сovid-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» организовано распределение поступивших лекарственных препаратов во все медицинские организации Камчатского края. Доставка бесплатных медикаментов пациентам на дом осуществляется мобильными бригадами с привлечением волонтеров и социальных работников.

Лекарственными препаратами обеспечен 3 191 пациент, им выдано 6 065 упаковок необходимых лекарственных препаратов.

Запаса лекарств при правильном назначении достаточно до 31 декабря 2020 года.

На территории Камчатского края, так же как и в других субъектах РФ, наблюдаются перебои в поставках ряда лекарств в аптечные организации, а именно препаратов: Арбидол, Гриппферон, Азитромицин, Фавипиравир. Причина перебоев с поставками указанных лекарств возникла в связи с возросшей потребностью у потребителей и отсутствием их у производителей на всей территории Российской Федерации. Производители не справляются с изготовлением такого большого количества востребованных в настоящее время лекарственных препаратов. Однако в аптечных организациях Камчатского края имеются аналоги указанных выше лекарственных препаратов: это Осельтамивир, Амиксин, Цефтриаксон, Левофлоксацин, Виферон.

Кроме того, в настоящее время ГУП «Камчатфармация» достигнута договоренность с АО «Фармстандарт» на поставку 15 000 упаковок Арбидола. Поставка ожидается до 18 декабря 2020 года.

По состоянию на 14 декабря 2020 года в аптечных организациях Камчатского края имеется запас противовирусных препаратов в среднем на 14 дней, антибиотиков на 20 дней, сообщили в пресс-службе.

В связи с такими масштабными мероприятиями для приобретения противовирусных лекарств, остается непонятным решение руководства краевого Минздрава об обращении за помощью в их поставках к депутату Госдумы Ирине Яровой. Как объяснили нашей газете, данное обращение Минздрава является документом для служебного пользования. Хорошо еще, что не секретным.

– На Камчатке переболел ковидом даже губернатор. А болеют ли другие чиновники в краевой администрации?

– Ситуация в административном здании на ул. Владивостокской осложнилась настолько, что была вынесена на обсуждение на заседании регионального штаба по недопущению распространения Covid-19 под председательством губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Решением штаба краевому Минздраву поручено обеспечить проведение тестирования на Covid-19 сотрудникам министерств и агентств, располагающимся в административном здании, «в связи с резким увеличением количества заболевших по указанному адресу».

– Я слышал, к нам, как и в первую волну пандемии, пригласили врачей из других регионов. Расскажите об этом подробнее.

– В минувшие выходные на полуостров прибыл медицинский десант: 11 врачей и 4 медсестры. Информация об этом размещена на сайте Правительства Камчатского края 14 декабря. Как пояснил руководитель краевого Минздрава Андрей Кузьмин, чьи слова приводятся в сообщении, «вчера они целый день консультировали наши моногоспитали. Сегодня приступают к работе военные медики, три из которых принимают в поликлинике № 3 Петропавловска-Камчатского, а два – в поликлинике № 1. Из пяти врачей федерального медико-биологического агентства один – врач-пульмонолог – сегодня приступил к работе в моногоспитале краевой больницы, три врача работают в Елизовском районе, в Корякской и Лесновской амбулаториях и в районной больнице в Елизове, еще один прибудет на полуостров завтра. Он будет направлен в Вилючинск. Кроме того, две медсестры работают в поликлинике № 3, еще две – в Елизовской районной больнице».

Напомним, что медицинский десант для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией был организован при поддержке депутата Госдумы Ирины Яровой. Ранее пресс-служба депутата Госдумы сообщала, что Ирина Яровая организовала прибытие на Камчатку девяти специалистов из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В информации упоминались врач-организатор здравоохранения, три врача терапевта, врач-пульмонолог и четыре средних медработника.

По информации, размещенной на сайте регионального правительства 10 декабря, камчатским больницам требуются участковые врачи, в том числе педиатры, врачи-анестезиологи и инфекционисты для работы в амбулаторных учреждениях первичного звена.

– Что делается для того, чтобы уменьшить для пациентов время ожидания в центре компьютерной томографии?

Камчатский центр компьютерной томографии переходит на круглосуточный режим работы. Информация об этом была размещена на сайте правительства края 8 декабря. Переход на новый бесперебойный режим работы запланирован на конец недели, уточняется в сообщении со ссылкой на слова губернатора Владимира Солодова. «Основной проблемной зоной при переводе в круглосуточный режим было отсутствие рентгенолога и лаборанта. Рентгенолог найден, сейчас решаем вопрос по лаборанту. Если сегодня-завтра этот вопрос решится, то центр сразу перейдет в круглосуточный режим работы», – рассказал глава региона.

14 декабря заведующая отделением лучевой диагностики Камчатского краевого противотуберкулезного диспансера, на базе которого работает центр компьютерной томографии, Виктория Боброва в телефонном разговоре пояснила, что центр приступит к круглосуточному режиму работы с 16 декабря во исполнение устного распоряжения губернатора и министра краевого здравоохранения.

– Сколько сейчас бригад работает на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском и как будет работать служба в новогодние праздники?

– Как рассказала заместитель главного врача ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская станция скорой медицинской помощи» Галина Куликова, которой я задала этот вопрос 14 декабря, в настоящее время на станции скорой помощи на выездах работают 17 бригад. В их числе четыре инфекционные, предназначенные только для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией, две бригады педиатрические, еще одна – реанимационная и одна кардиологическая. В общей сложности только в составе четырех бригад выезжают врачи, так как их сегодня не хватает особенно остро, остальные же бригады выезжают с фельдшерами.

В дополнение к 17-ти названным бригадам работает еще одна, для обслуживания лечебных учреждений. Это машина предназначена для перевозки пациентов с коронавирусом в центр компьютерной томографии.

По словам Галины Куликовой, число вызовов в среднем за сутки составляет от 200 до 230, это очень много, особенно с учетом того, что на обслуживание пациентов с короновирусом уходит много времени: человека надо доставить на компьютерную томографию, затем в больницу для госпитализации, кроме того, после каждого такого вызова обязательно проводится санобработка бригады медиков и салона автомобиля, что занимает 20–30 минут. Помимо этого, в соответствии с дежурным графиком, в определенные дни идет госпитализация в Елизовскую районную больницу.

Заместитель главврача пояснила, что, несмотря на острый дефицит медицинских кадров, станция скорой помощи планирует выйти в новогодние праздники (с 31 декабря по 11 января) в составе 19-ти выездных бригад, так как праздничные дни традиционно являются самыми напряженными, и к больным с ковидом добавятся «новогодние» пострадавшие.

Всего же данная стация должна располагать 18-ю выездными бригадами, как это было до пандемии.

Ранее губернатор на встрече с представителями СМИ уточнял, что работу скорой помощи в городе осложняют ложные вызовы от населения, «то есть такие, по которым не требуется помощь в режиме неотложной госпитализации или той помощи, которую оказывают бригада «скорой». Нашим медикам хорошо бы еще растолковать, а среднестатистическому жителю краевого центра понять, когда ему нужно вызывать скорую медицинскую помощь».

По словам губернатора, сославшегося на оценку медиков, число ложных вызовов достигало 50% и более. «Если бы этих вызовов не было, то все пациенты были бы обслужены в нормативный срок в 40 минут. Из-за того, что такие вызовы поступают, не выехать на них нельзя, и поэтому максимальный срок ожидания доходит до 13 часов», – сказал глава региона. Он попросил СМИ активно проинформировать население о том, что, вызывая машину скорой помощи без острой необходимости, люди создают риски для других, к кому эта помощь может не успеть.

По словам Куликовой, обращение губернатора края к населению дало положительный результат, число ложных вызовов уменьшилось. Кроме того, люди стали активнее звонить в открытый недавно колл-центр по вопросам, связанным с коронавирусом, в том числе за справочной информацией, которую ранее также искали у медиков скорой помощи, занимая линию. Теперь в этом отношении работать стало проще.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."