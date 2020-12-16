РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

15 Декабря 2020



В конце декабря исполнится год, как власти китайского города Ухань официально сообщили о распространении неизвестного вида пневмонии. 9 января китайские эпидемиологи определили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса, которому впоследствии дали название Covid-19. Новая коронавирусная инфекция быстро распространилась по всему миру и уже 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Сегодня по всем признакам коронавирус не собирается сдавать свои позиции, по-прежнему определяя новые правила жизненного уклада. Тема остается актуальной, и мы продолжаем отвечать читателям на вопросы, предварительно разделив их по темам.

– Что говорит официальная статистика по заболеваемости коронавирусом в Камчатском крае?

– По данным официального сайта стопкороавирус41.рф, по состоянию на 15 декабря в Камчатском крае за сутки выявлено еще 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заражений, зарегистрированных в крае с начала пандемии, достигло 8 850. За все время от коронавируса выздоровели 7 723 пациента, из них 62 – за минувшие сутки. В стационарах находится 591 пациент с ковидом, из них 53 поступили за минувшие сутки. 345 пациентов больны пневмонией с Covid-19. Коечный фонд составляет 720 мест, из них 129 остаются свободными.

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, дополнительные 40 мест были развернуты на базе терапевтического корпуса Камчатской краевой больницы.

По информации сайта стопкоронавирус. РФ на Камчатке от коронавируса скончалось 82 человека.

С начала пандемии было проведено 234 431 тестирование, из них 844 за минувшие сутки.

По числу заболевших в сопоставлении с численность населения Камчатский край находится на 2-м месте среди 11 субъектов ДФО. В стране по этому показателю мы на 4 месте, уступая лидирующей Москве, Магаданской области и Санкт-Петербургу.

– В какой форме в этом году разрешено проводить массовые новогодние мероприятия на Камчатке и как это соотносится с ростом заболеваемости коронавирусом?

– Как пояснили в пресс-службе Правительства Камчатского края, в соответствии с частью 14 Постановления губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края» на всей территории региона, включая отдаленные районы, приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан до 10 января 2021 года. Исключение составляет проведение администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в период с 5 декабря 2020 года по 8 января 2021 года праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2021 года и Рождества на открытом воздухе. Кроме того, исключения сделаны для проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», публичных слушаний правительства края по вопросам социально-экономического развития региона; деятельности парков культуры и отдыха «Электрон» и «Сказка» (аттракционов, находящихся на их территориях); деятельности музеев, библиотек, КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии», КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение», МБУК «Елизовский районный зоопарк» им. Шевлягина А. А.

Указанные исключения внесены в рамках проведения согласования с Управлением Роспотребнадзора России по Камчатскому краю, уточнили в пресс-службе.

Дополню, что ранее на брифинге губернатор, объясняя свое решение о новогодних праздниках, пояснил, что оно было для него непростым. «Но я считаю, что мы не должны полностью отменять новогодние мероприятия, потому что само новогоднее настроение приводит к повышению иммунитета», – сказал глава региона. «Поэтому, чтобы выйти из этой ситуации, принято решение, что все мероприятия в помещениях отменяем, но на улице мероприятия организуем», – дополнил он.

Владимир Солодов сказал также, что во время массовых гуляний на Новый год и Рождество волонтеры будут бесплатно раздавать маски и делать замечания тем, кто не пользуется ими. «Нам предстоит усилить меры, сделать выводы из того открытия елки, которое было (открытии главной елки Камчатки, состоявшемся 5 декабря. – Авт.) и на котором, к сожалению, эти меры обеспечены не были. И тогда, я надеюсь, нам не придется вводить дополнительные ограничения. Но все будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации», – подчеркнул Солодов.

По информации пресс-службы краевого правительства, в настоящее время многие муниципальные образования проводят работу по согласованию с Управлением Роспотребнадзора России по Камчатскому краю и дальнейшему внесению изменений в постановление губернатора Камчатского края № 50 в части проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных в период новогодних и рождественских празднований.

Напомню, что на территории края действует обязательный масочный режим при посещении общественных мест и поездках на общественном транспорте, требование к соблюдению социальной дистанции, а также режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше.

– Будут ли в новогодние праздники проводить катания на лошадях, как это делали раньше?

– Этот вопрос я задала исполняющей обязанности начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Наталье Юрьевне Слеповой. Как пояснила руководитель управления, катания на лошадях администрация ПКГО в рамках новогодних мероприятий проводить не будет. По ее словам, такое решение принято из-за происшествия в Вилючинске на Масленице.

Индивидуальный предприниматель Андрей Жадан, которому даны права на организацию ярмарки на площади у стелы «Город воинской славы», отвечая на тот же вопрос, пояснил, что решил отказаться от организации катания на лошадях на новогодних праздниках в связи с мартовским инцидентом в Вилючинске.

Напомню, что 1 марта 2020 года в Вилючинске во время празднования Масленицы на городской площади сотрудники конного клуба «Казачок» катали отдыхающих на лошадях. Одна из лошадей, на спине которой находился 4-летний мальчик, испугалась звука лопнувшего воздушного шарика и понесла. Ребенок упал с лошади и получил телесные повреждения. Мальчик был госпитализирован в Камчатскую краевую детскую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Об этом подробно писала газета «Вести» («В» № 6 от 4 марта 2020 года «Лошадь едва не убила ребенка»). Виновными в происшествии признали организаторов мероприятия, а именно администрацию Вилючинского городского округа и Вилючинское станичное казачье общество, которые, в нарушение требований законов «О защите прав потребителей» и «Об ответственном обращении с животными», не обеспечили надлежащую безопасность людей. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в администрацию Вилючинска, а также станичному атаману Вилючинского станичного казачьего общества были внесены представления об устранении нарушений закона, а также причин и условий им способствующих.

Как справедливо отмечалось в указанной выше статье, при организации таких катаний владелец лошади обязан иметь ветеринарную справку о состоянии здоровья животного (она действительна трое суток, после чего нужно брать новую), документ, удостоверяющий личность или доверенность на право осуществлять такую деятельность от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о регистрации, удостоверение наездника 6-й категории (причем на Камчатке отсутствует учреждение, которое может такое удостоверение выдать) и индивидуальная санитарная книжка. Контролировать порядок проведения подобных мероприятий должны представители ПКГО.

При этом сотрудники реакции «Вести», посещая такие ярмарки, неоднократно убеждались, что катание на лошадях чаще всего осуществляли несовершеннолетние подростки. У них не было и не могло быть никаких разрешительных документов на данный вид деятельности. По сути, одни дети катали других, и произошедшее в Вилючинске стало логическим завершением цепи нарушений. Об этом корреспонденты «Вестей» неоднократно писали в своих публикациях. Вот потому-то г-ну Жадану и было дано указание не заключать договор на организацию таких катаний.

– Слышала, что из-за пандемии внесли новые изменения в сферу образования для детей. Расскажите об этом подробнее.

– Постановлением губернатора Камчатского края от 9 декабря 2020 года № 222 предписывается организовать с 10 декабря 2020 года образовательный процесс в дистанционной форме в организациях дополнительного образования всех форм собственности, «за исключением занятий в общеобразовательных организациях, организованных с обучающимися одного класса (группы), индивидуальных занятий по дополнительным предпрофессиональным программам, а также занятий, организованных в мобильном технопарке «Кванториум-Камчатка», говорится в документе.

Кроме того, постановлением предписывается проведение олимпиад для обучающихся образовательных организаций в классах (кабинетах) по месту обучения либо в дистанционном формате.

– Будут ли в этом году из-за коронавируса и ОРВИ продлены школьные новогодние каникулы?

– Ответить на этот вопрос я попросила министра образования Камчатского края Александру Короткову. Как пояснила министр, принятие решений о сроках каникул относится к полномочиям образовательных организаций, так как ситуация с коронавирусом во всех муниципалитетах разная. Образовательные организации, принимая решение, должны учитывать как эпидемиологическую ситуацию в учреждении, так и требования ФГОС (Федеральных государственных образовательных стандартов) в отношении учебной нагрузки. Таким образом, решение о продлении сроков каникул может быть принято каждой школой самостоятельно, но при полной реализации учебных планов учреждения.

Министр пояснила, что в такой ситуации предпочтительнее переходить на дистанционный режим обучения, а не на продление каникул.

Глава Минобразования уточнила также, что министерством ведется мониторинг по эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях. По данным на 11 ноября 2020 года, по причине ОРВИ закрыта полностью одна школа в Елизовском районе (средняя школа Вулканного городского поселения), заболевших – 61 ребенок. Кроме того, закрыто 17 классов в четырех школах, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, Тигильском и Мильковском муниципальных районах и поселке Палана, где болеют ОРВИ 102 ребенка.

По причине коронавирусной инфекции в 51 школе Камчатского края 198 классов переведено в режим дистанционного обучения. Количество заболевших обучающихся в школах – 414. Дистанционное обучение организовано для 4 291 школьников, находящихся на домашней самоизоляции.

Александра Короткова напомнила, что карантин по ОРВИ и гриппу вводится по решению Роспотребнадзора тогда, когда выявлено 20% и более заболевших в коллективе (классе, группе или учреждении в целом). В случае с коронавирусной инфекцией класс, опять же в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, переводится на дистанционное обучение, если выявлен даже один заболевший.

– Как будут проходить новогодние утренники в детских садах и в школах?

– Как пояснила министр образования края Александра Короткова, к которой я обратилась с этим вопросом, существуют санитарные правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Они закреплены соответствующим постановлением Главного государственного санитарного врача России от 30 июня 2020 года. Документ однозначно запрещает проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях с участием различных групп и классов, а также требует создания условий для максимального разобщения детей. То есть разные классы и группы не должны пересекаться на территории учреждения.

«Это значит, что детских утренников и новогодних елок в привычном нам формате, то есть в актовых залах с приглашением родителей, не будет. Краевое министерство образования рекомендует провести праздники на уровне отдельных классов и групп без пересечения коллективов и без присутствия родителей и прочих приглашенных, а педагогическим коллективам образовательных учреждений составить график и продумать новый формат мероприятий, отвечающий санитарным требованиям. Дети не должны остаться без праздника, и нам надо сделать все, чтобы новогодние мероприятия в школах и детских садах были проведены максимально безопасно», – сказала глава краевого минобразования.

В пресс-службе администрации Петропавловск-Камчатского городского округа также уточнили, как должны проходить новогодние утренники в детских учреждениях города. «Запрещено во время проведения утренника находиться в помещении музыкального зала (группы) родителям (законным представителям); аниматорам; артистам; фотографам; операторам, проводящим съемки, и другим посторонним лицам», – сослались в пресс-службе на рекомендательное письмо руководителям муниципальных образовательных учреждений, подписанное заместителем главы администрации Петропавловска-Камчатского, начальником городского управления образования Грантом Шайгородским.

Ограничительные меры приняты в соответствии с требованиями Роспотребнадзора для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, – отметили в мэрии.

– Когда на Камчатку поступит вакцина против коронавируса и кого будут прививать первыми?

– Как сообщили в пресс-службе камчатского Минздрава, на Камчатку доставлено 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Поскольку вакцина является двухфазной (ее делают дважды с разницей в несколько недель), то прививки будут сделаны для 100 человек, а именно – медицинских работников.

В воскресенье вакцинация началась, были привиты 65 медицинских работников. В большинстве своем это те, кто работает в так называемой «красной зоне». Вакцинация проходила на базе городской больницы № 1.

Как сообщается на сайте регионального правительства 14 декабря, в ближайшее время прививочная кампания продолжится.

«Первой группой идут сотрудники медучреждений, затем сотрудники образования, социальной сферы и работники коммунальных служб. Сегодня мы разошлем письма всем, чтобы предоставили списки желающих привиться, и на этой неделе будем продолжать работу по вакцинации. В работе с этой вакциной есть нюансы: она двукратного введения, и между первой и второй инъекциями должен пройти 21 полный день. Мы можем попасть на праздничные дни. Поэтому выстраиваем гибкий график, чтобы даже в праздничные дни мы могли привить второй прививкой», – приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Камчатского края Андрея Кузьмина.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов напомнил, что осенью регион уже получил 84 дозы двухфазной вакцины «Спутник V», которой были привиты 42 медработника.

Вакцина произведена в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В информации приводится ссылка на Минпромторг Российской Федерации, по заверению которого объем выпуска российской вакцины «Спутник V» в ближайшее время достигнет 2 млн доз, и это позволит начать масштабную вакцинацию.

– Насколько Камчатка сегодня обеспечена лекарственными препаратами, применяемыми при лечении коронавирусной инфекции?

– За ответом на этот вопрос я обратилась в пресс-службу Правительства Камчатского края. Напомню, что речь идет об обеспечении лекарствами на трех этапах: для лечения ковидных пациентов в стационарах, для лечения амбулаторных пациентов (на дому) и о наличии лекарств в аптеках. Как проинформировала 15 декабря руководитель указанной пресс-службы Алла Головань, в Камчатском крае с целью контроля за наличием лекарственных препаратов для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией проводится ежедневный мониторинг. По результатам мониторинга для обеспечения бесперебойной работы ковидных госпиталей создан запас необходимых лекарственных препаратов (противовирусные средства, антибиотики, антикоагулянты) в объеме месячной потребности. В течение десяти дней планируются к поставке лекарственные препараты (Олокизумаб, Арбидол, антикоагулянты, Дексаметазон). Также до конца текущего года планируется закупка дорогостоящих лекарственных препаратов, вошедших в последние временные рекомендации по лечению (Олокизумаб, Барицитиниб и Тофацитиниб) на сумму порядка 34 млн рублей.

Для лечения лиц с новой коронавирусной инфекцией на амбулаторном этапе Камчатскому краю из федерального бюджета выделены бюджетные ассигнования в размере 11,7 млн рублей. По состоянию на 14 декабря 2020 года Министерством здравоохранения Камчатского края заключено 5 контрактов на поставку лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Поставлено лекарственных препаратов в Камчатский край на сумму 11,7 млн рублей.

Кроме того, из резервного фонда Камчатского края на закупку необходимых лекарств выделено 11,3 млн рублей. Заключено 4 контракта на сумму 11,3 млн рублей.

Поставка остатков лекарственного препарата Фавипиравир ожидается до 18 декабря 2020 года.

Для организации работы по обеспечению больных коронавирусной инфекцией лекарствами на амбулаторном этапе согласно приказу Министерства здравоохранения Камчатского края от 09.11.2020 № 21-773 «Об утверждении временного порядка обеспечения лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией (Сovid-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» организовано распределение поступивших лекарственных препаратов во все медицинские организации Камчатского края. Доставка бесплатных медикаментов пациентам на дом осуществляется мобильными бригадами с привлечением волонтеров и социальных работников.

Лекарственными препаратами обеспечен 3 191 пациент, им выдано 6 065 упаковок необходимых лекарственных препаратов.

Запаса лекарств при правильном назначении достаточно до 31 декабря 2020 года.

На территории Камчатского края, так же как и в других субъектах РФ, наблюдаются перебои в поставках ряда лекарств в аптечные организации, а именно препаратов: Арбидол, Гриппферон, Азитромицин, Фавипиравир. Причина перебоев с поставками указанных лекарств возникла в связи с возросшей потребностью у потребителей и отсутствием их у производителей на всей территории Российской Федерации. Производители не справляются с изготовлением такого большого количества востребованных в настоящее время лекарственных препаратов. Однако в аптечных организациях Камчатского края имеются аналоги указанных выше лекарственных препаратов: это Осельтамивир, Амиксин, Цефтриаксон, Левофлоксацин, Виферон.

Кроме того, в настоящее время ГУП «Камчатфармация» достигнута договоренность с АО «Фармстандарт» на поставку 15 000 упаковок Арбидола. Поставка ожидается до 18 декабря 2020 года.

По состоянию на 14 декабря 2020 года в аптечных организациях Камчатского края имеется запас противовирусных препаратов в среднем на 14 дней, антибиотиков на 20 дней, сообщили в пресс-службе.

В связи с такими масштабными мероприятиями для приобретения противовирусных лекарств, остается непонятным решение руководства краевого Минздрава об обращении за помощью в их поставках к депутату Госдумы Ирине Яровой. Как объяснили нашей газете, данное обращение Минздрава является документом для служебного пользования. Хорошо еще, что не секретным.

– На Камчатке переболел ковидом даже губернатор. А болеют ли другие чиновники в краевой администрации?

– Ситуация в административном здании на ул. Владивостокской осложнилась настолько, что была вынесена на обсуждение на заседании регионального штаба по недопущению распространения Covid-19 под председательством губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Решением штаба краевому Минздраву поручено обеспечить проведение тестирования на Covid-19 сотрудникам министерств и агентств, располагающимся в административном здании, «в связи с резким увеличением количества заболевших по указанному адресу».

– Я слышал, к нам, как и в первую волну пандемии, пригласили врачей из других регионов. Расскажите об этом подробнее.

– В минувшие выходные на полуостров прибыл медицинский десант: 11 врачей и 4 медсестры. Информация об этом размещена на сайте Правительства Камчатского края 14 декабря. Как пояснил руководитель краевого Минздрава Андрей Кузьмин, чьи слова приводятся в сообщении, «вчера они целый день консультировали наши моногоспитали. Сегодня приступают к работе военные медики, три из которых принимают в поликлинике № 3 Петропавловска-Камчатского, а два – в поликлинике № 1. Из пяти врачей федерального медико-биологического агентства один – врач-пульмонолог – сегодня приступил к работе в моногоспитале краевой больницы, три врача работают в Елизовском районе, в Корякской и Лесновской амбулаториях и в районной больнице в Елизове, еще один прибудет на полуостров завтра. Он будет направлен в Вилючинск. Кроме того, две медсестры работают в поликлинике № 3, еще две – в Елизовской районной больнице».

Напомним, что медицинский десант для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией был организован при поддержке депутата Госдумы Ирины Яровой. Ранее пресс-служба депутата Госдумы сообщала, что Ирина Яровая организовала прибытие на Камчатку девяти специалистов из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В информации упоминались врач-организатор здравоохранения, три врача терапевта, врач-пульмонолог и четыре средних медработника.

По информации, размещенной на сайте регионального правительства 10 декабря, камчатским больницам требуются участковые врачи, в том числе педиатры, врачи-анестезиологи и инфекционисты для работы в амбулаторных учреждениях первичного звена.

– Что делается для того, чтобы уменьшить для пациентов время ожидания в центре компьютерной томографии?

– Камчатский центр компьютерной томографии переходит на круглосуточный режим работы. Информация об этом была размещена на сайте правительства края 8 декабря. Переход на новый бесперебойный режим работы запланирован на конец недели, уточняется в сообщении со ссылкой на слова губернатора Владимира Солодова. «Основной проблемной зоной при переводе в круглосуточный режим было отсутствие рентгенолога и лаборанта. Рентгенолог найден, сейчас решаем вопрос по лаборанту. Если сегодня-завтра этот вопрос решится, то центр сразу перейдет в круглосуточный режим работы», – рассказал глава региона.

14 декабря заведующая отделением лучевой диагностики Камчатского краевого противотуберкулезного диспансера, на базе которого работает центр компьютерной томографии, Виктория Боброва в телефонном разговоре пояснила, что центр приступит к круглосуточному режиму работы с 16 декабря во исполнение устного распоряжения губернатора и министра краевого здравоохранения.

– Сколько сейчас бригад работает на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском и как будет работать служба в новогодние праздники?

– Как рассказала заместитель главного врача ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская станция скорой медицинской помощи» Галина Куликова, которой я задала этот вопрос 14 декабря, в настоящее время на станции скорой помощи на выездах работают 17 бригад. В их числе четыре инфекционные, предназначенные только для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией, две бригады педиатрические, еще одна – реанимационная и одна кардиологическая. В общей сложности только в составе четырех бригад выезжают врачи, так как их сегодня не хватает особенно остро, остальные же бригады выезжают с фельдшерами.

В дополнение к 17-ти названным бригадам работает еще одна, для обслуживания лечебных учреждений. Это машина предназначена для перевозки пациентов с коронавирусом в центр компьютерной томографии.

По словам Галины Куликовой, число вызовов в среднем за сутки составляет от 200 до 230, это очень много, особенно с учетом того, что на обслуживание пациентов с короновирусом уходит много времени: человека надо доставить на компьютерную томографию, затем в больницу для госпитализации, кроме того, после каждого такого вызова обязательно проводится санобработка бригады медиков и салона автомобиля, что занимает 20–30 минут. Помимо этого, в соответствии с дежурным графиком, в определенные дни идет госпитализация в Елизовскую районную больницу.

Заместитель главврача пояснила, что, несмотря на острый дефицит медицинских кадров, станция скорой помощи планирует выйти в новогодние праздники (с 31 декабря по 11 января) в составе 19-ти выездных бригад, так как праздничные дни традиционно являются самыми напряженными, и к больным с ковидом добавятся «новогодние» пострадавшие.

Всего же данная стация должна располагать 18-ю выездными бригадами, как это было до пандемии.

Ранее губернатор на встрече с представителями СМИ уточнял, что работу скорой помощи в городе осложняют ложные вызовы от населения, «то есть такие, по которым не требуется помощь в режиме неотложной госпитализации или той помощи, которую оказывают бригада «скорой». Нашим медикам хорошо бы еще растолковать, а среднестатистическому жителю краевого центра понять, когда ему нужно вызывать скорую медицинскую помощь».

По словам губернатора, сославшегося на оценку медиков, число ложных вызовов достигало 50% и более. «Если бы этих вызовов не было, то все пациенты были бы обслужены в нормативный срок в 40 минут. Из-за того, что такие вызовы поступают, не выехать на них нельзя, и поэтому максимальный срок ожидания доходит до 13 часов», – сказал глава региона. Он попросил СМИ активно проинформировать население о том, что, вызывая машину скорой помощи без острой необходимости, люди создают риски для других, к кому эта помощь может не успеть.

По словам Куликовой, обращение губернатора края к населению дало положительный результат, число ложных вызовов уменьшилось. Кроме того, люди стали активнее звонить в открытый недавно колл-центр по вопросам, связанным с коронавирусом, в том числе за справочной информацией, которую ранее также искали у медиков скорой помощи, занимая линию. Теперь в этом отношении работать стало проще.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА