Однажды в пургу…

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15 Декабря 2020

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Однажды в пургу…

Каждое время года имеет свое очарование. С юных лет я обожал бегать в парк, чтобы понаблюдать за сказочными преображениями природы, вдохнуть весенние ароматы цветов и деревьев, послушать пение птиц, насладиться многоцветием осенней поры, посмотреть на искристый чистейший снег. В детстве все казалось мне таким волшебным и сказочным. Когда из-за сильных вьюг и метелей обрывались электролинии и пропадал свет, в моем доме зажигалась керосиновая лампа, свечи, еда готовилась на газовой плите, от чего казалась еще вкуснее, чем приготовленная обычным способом. Если дожди заливали наш небольшой городок, мне позволяли при выходе на улицу надевать здоровенные резиновые сапоги деда, придававшие моему образу мужественный вид, летом гулять допоздна, весной не носить шапку.

В нашей уютной квартире жила большая семья, состоящая из нескольких поколений: моих родителей и родителей мамы. Когда мне исполнилось десять лет, мама развелась с отцом. Отношения у родителей были сложные, они часто ссорились из-за отсутствия работы у отца. Трудиться он не любил, с начальством скандалил, все свободное время проводил с пивом на диване. Родители мамы зятя презирали, называли недоразумением и огромной маминой ошибкой, поэтому, когда, он собрал вещи и ушел из дома, радовались от души. Дедушка Вася меня любил, брал с собой на рыбалку, учил ремонтному делу, говорил, что я опора для матери и должен о ней всегда заботиться.

Через несколько лет бабушки Вали не стало, вслед за ней ушел и дедушка Вася, так мы с мамой остались совсем одни. Мама тяжело перенесла эту потерю, стала говорить, что больше не любит осень, отобравшую обоих родителей. Я понимал, что осень здесь вовсе ни при чем, но в глубине души осознавал, что время грустных воспоминаний навсегда лишило осень былого сказочного очарования.

Когда мне исполнилось четырнадцать лет, мама заболела воспалением легких. Всю долгую зиму я ухаживал за ней. Научился варить супы, гладить белье, даже печь блины. Всегда румяная улыбчивая мама за несколько месяцев похудела так, что ее с трудом узнавали соседи. Цвет лица стал бледным с оттенком зелени. Вьюги и пурги теперь приносили только страх, ведь аварии могли привести к холоду в доме, так противопоказанному маме. Никогда прежде я так не ждал окончания зимы как в тот год. Оттепель принесла маме облегчение. Днем вместе с мамой мы ходила гулять в наш парк. Я держал ее худенькую ручку, наблюдал, как она радовалась весеннему солнышку, и был уверен, что беда позади.

Алименты отец практически не платил, накопления мамы быстро закончились, работу на холодном рынке ей пришлось оставить, я должен был взять все заботы о доме и маме на себя. Увлечение спортом, веселье с друзьями пришлось забыть. Друзья мамы устроили меня работать грузчиком на железнодорожный вокзал. Днем я ходил в школу, после занятий таскал коробки и прочие тяжести из грузовых вагонов поездов. Тяжелая работы выматывала меня, но через несколько месяцев я привык и стал замечать, как выгодно преобразилась моя фигура. Девчонки на физкультуре стали заглядываться на меня, шушукаться и громко смеяться в моем присутствии. Учителя нашей школы, узнав, что я содержу дом, стали относиться ко мне уважительней, иногда жалели, помогали успешно закончить школу. Несмотря на все уговоры учителей уехать в большой город, чтобы поступить в университет, я не планировал бросать маму, поступил в местный строительный техникум, стал подрабатывать на стройках жилых домов, где на поруки меня взял пожилой крепкий наставник Иваныч. Он учил меня всем тонкостям электрического мастерства, вне рабочего времени натаскивал по слесарному делу, умению грамотно рассчитывать необходимые материалы. Благодаря его поддержке и приобретенным навыкам я делал в учебе невероятные успехи. На вопрос: «Зачем он возиться со мной?» – Иваныч отвечал, что уважает таких трудолюбивых мальчишек, как я, ведь он сам являлся единственным кормильцем в семье рано овдовевшей матери с четырьмя младшими сестрами и больной бабушкой. Я был благодарен судьбе за нашу встречу, старался наставника не подводить и со временем стал считать его родным человеком.

Супруга Иваныча Мария Михайловна часто угощала нас с мамой свежей выпечкой. Иваныч баловал соленьями, картошкой и прочими плодами, выращенными на их огороде. Учитывая, что дети и внуки Иваныча жили в большом соседнем городе и почти не навещали родню, я стал помогать пожилой паре на огороде, чем вызывал у Марии Михайловны приступы нежности и слезы.

Несмотря на то, что мама стала выглядеть значительно лучше, чем после той тяжелой зимы, в прежнюю форму она не вернулась. Достав свой диплом, она смогла устроиться работать в школьную библиотеку. Платили крохи, зато мама была в тепле, в окружении прекрасных источников света, так она называла детей и книги, которыми зачитывалась в свободное время.

В последний год моего обучения мама часто болела простудами, осложнения отражались на легких. Она решила пройти полное обследование. Заключение стало приговором: врачи обнаружили рак. Учитывая состояние сердца, операция была противопоказана, врачи предложили пройти лечение, которое должно было продлить жизнь мамы на несколько лет. От армии я получил отсрочку, начался новый этап нашей жизни.

Иваныч смог устроить меня в хорошую строительную фирму. Вечерами я «шабашил» на квартирных ремонтах, но не забывал делать маме сюрпризы в больнице. Из всех медицинских работников стационара я обратил внимание на молодую медсестричку, которая с особым теплом отнеслась к маме. Марина была нежной приятной девушкой, недавно закончившей медицинское училище. Ее родители были из деревни, жила она в нашем городе у своей одинокой немолодой тетки. Денег для того, чтобы снять квартиру не хватало, поэтому приходилось молодой девушке терпеть все придирки женщины, которой уже не суждено было стать счастливой, она старалась часто оставаться на ночные дежурства. Работал я допоздна, в больнице уже заканчивалось время посещения, но ради меня Марина нарушала больничный режим и позволяла нам с мамой видеться почти каждый день. Процедуры, назначенные врачами, были изматывающими, перед сном мамы я только успевал накормить ее чем-нибудь вкусненьким и уверить, что со мной все в порядке.

Нарушительница порядка выводила меня через черный вход и просила, чтобы я был осторожен, ведь домой приходилось возвращаться почти в полночь. Однажды у дверей она, смутившись, призналась, что я ей очень нравлюсь из-за трепетного отношения к маме. Я посмотрел в ее глаза и почувствовал сильное волнение. Бесконечные хлопоты и проблемы не смогли научить меня правилам поведения с девушками, но интуитивно я почувствовал, что мне дали шанс обрести любовь. Я приблизился к Марине и поцеловал ее в губы. Она нежно обвила руками мою шею, я прижал ее хрупкое нежное тело к себе. Вдруг в коридоре послышались шаги, мы должны были опомниться, оказалось, кто-то вышел погасить свет, позволив нам насладиться первым сладкий поцелуем сполна…

Той летней ночью я почти не спал. Легкое покалывание пальцев рук и ног, неизвестное раньше волнение, разыгравшаяся фантазия, океан страстных желаний не позволили сомкнуть глаза. Следующим вечером я принес два букета цветов, для мамы и моей похитительницы сна. Мама сразу поняла – во мне что-то изменилось. Она искренне порадовалась моему вспыхнувшему чувству к Марине и сказала: «Любовь – это прекрасное чувство. Но я для тебя тяжелая обуза». Слова мамы были обидными, вся моя жизнь была посвящена тому, чтобы она выздоровела и всегда была рядом со мной. Она погладила меня по голове и попросила не приходить в ближайшие выходные в больницу, предложила немного времени уделить своему новому чувству. В субботу у нас с Мариной было первое свидание...

Когда я проснулся, предыдущий день сладким сном мне показался, но моя нежная возлюбленная девушка лежала обнаженная рядом, являясь живым подтверждением того, что все происходило наяву. Она повернулась ко мне, приоткрыла голубые, словно небо, глаза и сказала: «Доброе утро, моя любовь!» Волна нежности охватила меня, я ответил: «Это ты – моя любовь»… Оторваться друг от друга мы смогли лишь к обеду.

Через несколько месяцев маму выписали домой. Мы с Мариной устроили настоящий пир, пригласили Иваныча с Марией Михайловной, но веселого праздника не получилось. Мама немного посидела за столом и сказала, что очень устала и хочет прилечь. Уходя, Иваныч отвел меня в сторонку и сказал, чтобы я готовился. Я спорил, уверял, что мама дома окрепнет и скоро вернется в школу, к своим книгам и детям. Наставник тяжело вздохнул, похлопал меня по плечу и ответил, что я всегда могу на него рассчитывать.

Родные стены действительно пошли маме на пользу. Мне хотелось, чтобы Марина переехала жить ко мне, но я понимал, что делать предложение в такой период нельзя, а унижать непонятным статусом просто не мог. Какая могла быть свадьба, когда я не знал, чем начнется и как закончится каждый день нашей жизни. Весной следующего года мамы не стало.

Когда природа просыпалась после долгого зимнего сна, и в воздухе пахло сиренью, я выл, словно раненый волк, уткнувшись в подушку и не понимая, как буду жить без моего родного человека. Марина помогла мне сделать все необходимое для похорон, но я чувствовал, что двигаюсь и думаю как робот. Когда все церемонии и поминальные дни были завершены, я замкнулся и отгородился ото всех. Как сомнамбула ходил на работу, с Мариной почти не виделся. Вскоре мне пришла повестка в военкомат. Разбитый и раздавленный я решил, что служба в армии пойдет мне на пользу. Пройдя медицинскую комиссию, я собрал вещи, чтобы отправиться туда, где мне ничего не должно было напоминать про трагедию в моей жизни.

Иваныч и Мария Михайловна обещали присматривать за квартирой. «А как же Марина?», – не удержались они от вопроса. В ответ я сказал, что не готов к семье. Окружающая красота очаровательной весны меня больше не радовала, вместо цветущих садов я чувствовал запах пепла и золы, любовь Марины не спасала от одиночества, окончательно поселившегося во мне. Девушку я решил отпустить, чтобы она смогла стать счастливой, не озираясь на мою боль.

Марина мужественно приняла мое решение, спорить не стала, только сказала, что любит меня любого. Я не поверил этим словам, поскольку в таком состоянии сам выносил себя с трудом. Мы сухо расстались, и я уехал.

Совершенно другой мир поневоле встряхнул меня. Армейские будни вряд ли можно назвать сказочными, но занятия, дежурства, дисциплина позволяли не думать о прошлом, помогая зарубцеваться ранам в душе. Через несколько месяцев я получил посылку от Иваныча, в ней он оставил небольшое послание, в котором написал, что после моего отъезда Марина вернулась жить в деревню...

Через полгода я затосковал по моей маленькой медицинской сестричке, от которой пахло приятными духами и лекарствами, ее улыбке, нежным поцелуям. Мне вдруг стало стыдно за свое малодушие и слабость. Моя маленькая ласточка всегда дарила свет и заботу, однако я, утонув в своем горе, сделал ей больно, своими руками уничтожил надежду на счастье. Мне захотелось позвонить ей, написать, но я не знал что сказать, ведь моему поступку не было оправданий, а слова звучали глупо. Я решил объясниться по возвращении из армии.

Поскольку в своем призыве я был самым старшим и ответственным, офицеры мне часто поручали задания, которые сами не хотели делать, но могли доверить только мне. Оставалось несколько месяцев до моего дембеля, когда глубокой зимой мне дали поручение забрать коробку с какими-то бланками из комендатуры для нашей войсковой части. Армейский УАЗик как всегда был сломан, на задание я отправился пешком. Солнышко быстро скрылось за горизонтом, к дневному ветру присоединился снег. Пока я оформлял накладные, погода время даром не теряла. Порывы сильного ветра со снегом иногда полностью скрывали дорогу. Понимая, что непогоду переждать не получится, я отправился обратно. Благо идти было недалеко.

Снег, играя, перемел тротуары, пришлось идти по плохо освещенной пустынной дороге. Ветер подгонял меня в спину, борьба с гололедом давалась с трудом. После очередного падения я вдруг услышал резкий скрежет металла и почувствовал сильный удар, откинувший меня на обочину. Острая боль пронзила все мое тело, теплая кровь ручьем хлынула по замерзшему лицу. Дальше все было словно в тумане. Помню, как перепуганный мужчина выскочил из КамАЗа, сбившего меня. Он все время говорил: «Держись сынок, я не нарочно, не увидел, занесло…» – подхватил меня под руки и потащил в машину. В бреду я просил забрать бланки и позвонить маме. Потом потерял сознание…

Очнулся я в темной комнате, в ней было тихо и тепло. Я почувствовал легкость во всем теле и необъяснимый восторг в душе. Попытался позвать на помощь, но не смог произнести, ни одного слова. Вдруг меня ослепил яркий свет, когда глаза понемногу привыкли, я увидел, как вдалеке тихо и спокойно крупными хлопьями падает снег, и вдруг вспомнил, как в детстве языком ловил именно такие снежинки, обожал, когда они медленно таяли на моих ладонях. Мне стало тепло от этих воспоминаний. Я решил шагнуть навстречу снегопаду. На удивление ноги меня не слушались, я стоял будто вкопанный. Вдалеке я вдруг увидел два силуэта. При близком рассмотрении понял, что ко мне на встречу движется мама, рядом с ней, держась за руку, шла девочка лет пяти шкодливой наружности в красном платье.

Красивая молодая мамулька, как прежде румяная, улыбалась мне. Снег падал на ее каштановые волосы, лишенные седины, он не таял, придавая особое свечение ее образу. Мысленно я произнес, что хочу к ней. В ответ услышал, что еще очень рано. Она поругала меня за уныние и горе, которые до сих пор не оставляли меня. Мама нежно погладила девочку по голове и сказала: «Тебе есть ради кого жить, она просила тебе помочь». Я пытался узнать, кто она такая и о чем идет речь, но сильная резкая боль заставила меня закричать. Снег исчез вместе с нежданными гостями, остался только яркий свет ламп реанимационного отделения и врачи, склонившиеся надо мной.

Врачи сказали, что я родился в рубашке: после таких ударов люди в этот мир уже не возвращались. Я спорить не стал, мне показалось одной ногой я действительно побывал в другом мире. Водитель КамАЗа вплоть до выписки посещал меня. Отец двоих сыновей, моих ровесников не на шутку перепугался и готов был нести любое наказание. Но расследование подтвердило теорию о несчастном случае. Что касается последствий в моей войсковой части, то там не обошлось без разборок и наказаний. Из-за травмы моя служба в армии закончилась раньше установленного срока, ранней весной я вернулся домой. Навестил Иваныча с супругой. Побывал на кладбище у родных. Узнал в отделе кадров, где жила Марина, и отправился в деревню, чтобы рассказать своей возлюбленной о «приключениях» во сне и наяву.

Меня встретила печальная немолодая женщина, объяснила, что Марина находится в тяжелом состоянии. Врачи не смогли поставить ей диагноз, отправили домой, а бедняжка тает на глазах. Я представился женихом и попросил проводить в ее комнату. Свет мама зажигать не стала, позвала ее по имени. Тихий голосок ответил, что она ничего не хочет и просит оставить ее в покое. Подойдя поближе, я назвал ее своей ласточкой. Марина резко повернулась ко мне, закрыла лицо руками и заплакала. Я обнял моего маленького медицинского работника и стал нежно целовать ее и шептать слова любви. Она прислонила ладони к моему лицу и, не отрываясь, смотрела, словно не верила, что я – это я.

Летом того же года мы поженились. Праздник получился веселым и счастливым. Иваныч и Мария Михайловна были представлены родителям Марины моей родней, таковыми и оставались до последних своих дней. Со временем я стал забывать про то что случилось тогда во время пурги, думал, что мама с девочкой были только сном, научился видеть и ценить красоту вокруг, любить осень, восхищаться весной. Лишь светлая грусть напоминала о потерях в разное время года, ненадолго закрывая очарование этого мира, но теперь я верил, что ТАМ моим ушедшим близким должно быть светло и тепло. Лишь слова мамы о девочке не выходили из моей головы, но все стало понятным, когда у нас с Мариной родилась дочь. Это сокровище стало настоящим смыслом моей жизни. Маленькая веселая шкода была яркой звездочкой в нашей семьи, но когда на пятилетие Машеньки я увидел ее в том самом красном платье, понял, кто так сильно старался меня спасти...

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."