РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

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22 Декабря 2020

Продолжающийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по-прежнему вносит коррективы во многие стороны нашей жизни. Вот и долгожданные новогодние праздники вместе с зимними каникулами для школьников пройдут с рядом ограничений, введенных властями различных стран и регионов в рамках борьбы с распространением Covid-19. Не является исключением и Камчатка. Мы продолжаем отвечать на вопросы читателей, которые хотят быть информированными в этой области. Поступившие в редакцию вопросы мы предварительно разделили по темам.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным сайта стопкоронавирус41.рф по состоянию на 21 декабря, в Камчатском крае было выявлено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрированы 9 328 заболевших. За все время выздоровели 8 165 человек, из них 64 – за минувшие сутки. В стационаре находятся 673 пациента, из них 36 поступили в течение последних суток. Пневмонией с Covid-19 больны 467 человек.

Коечный фонд составляет 720 мест, из которых свободными остаются 47.

По данным оперативного штаба по коронавирусу (Covid-19), в Камчатском крае от коронавируса скончались 82 человека.

За все время пандемии было проведено 243 510 тестов на Covid-19, из них 451 – за минувшие сутки.

По числу заболевших новой коронавирусной инфекцией в сопоставлении с численностью населения Камчатка занимает 2 место среди 11 субъектов ДФО после Магаданской области. В стране по этому показателю край находится на 4-м месте, уступая лидирующей Москве, Магаданской области и Санкт-Петербургу.

– Ранее сообщали, что власти разрешили новогодние мероприятия в Петропавловске-Камчатском. А будут ли проводить такие праздники в районах края?

– Всем районам края разрешено проводить массовые мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, на свежем воздухе. Также разрешено проведение новогодней ярмарки в Петропавловске-Камчатском. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края № 230 от 18 декабря 2020 года «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Камчатского края».

«Приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных (за исключением проведения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 202 года и Рождества, на открытом воздухе), выставочных (за исключением проведения в период с 26 по 29 декабря 2020 года Новогодней универсальной ярмарки)», – говорится в документе.

Дополню, что в крае действует обязательный масочный режим и требование к соблюдению социальной дистанции при посещении общественных мест, а также действует режим самоизоляции для жителей Камчатки в возрасте 65 и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями.

– Какое решение принято в отношении детской оздоровительной кампании на каникулах?

– В том же постановлении губернатора Камчатского края № 230 от 18 декабря 2020 года указывается: «Запретить проведение детской оздоровительной кампании в зимний каникулярный период 2020–2021 года для всех типов лагерей».

– Понадобится ли пассажиру, прибывшему на Камчатку авиарейсом, документ об отсутствии у него коронавируса?

– Такая справка пассажиру понадобится. Соответствующее требование закреплено указанным выше постановлением губернатора Камчатского края № 230 от 18 декабря 2020 года.

«Обязать граждан Российской Федерации при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации: а) предъявлять отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на Covid-19, датированный не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на территорию Камчатского края; б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства или пребывания без посещения медицинских организаций», – говорится в документе.

«Все прибывающие на территорию Камчатского края должны иметь справку с отрицательным тестом на коронавирус, если такой справки нет, у них будет возможность пройти экспресс-тестирование на ковид на платной основе прямо в аэропорту. В «чистой» зоне снова развернут станцию. Цена, как и в прошлый раз, будет около 2 000 рублей. Всех подряд на тестирование мы отправлять не будем, так как сейчас зима, и создавать очереди на улице нецелесообразно. Мы будем выборочно проверять пассажиров – только тех, у кого бесконтактный тепловизор покажет повышенную температуру, а также по наличию визуальных признаков заболевания», – процитировала «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» объяснение председателя правительства, первого вице-губернатора Камчатского края Александра Кузнецов.

«Алгоритм такой: если экспресс-тест на коронавирус положительный, приезжает скорая и увозит в больницу. Если местный житель, и случай нетяжелый, то человек будет лечиться дома – приезжают волонтеры, выдают бесплатные медикаменты и так далее. Приезжего же без вариантов отправят в больницу», – добавил Александр Кузнецов.

В аэропорту, как и в других общественных местах, продолжает действовать масочный режим.

– Как будут проводиться на зимних каникулах спортивные мероприятия на Камчатке?

– Согласно указанному выше постановлению губернатора Камчатского края № 230 от 18 декабря 2020 года, до 10 января 2021 года включительно на территории Камчатского края физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия проводятся без участия зрителей (посетителей): 1) на открытом воздухе и на объектах спорта открытого типа, в том числе расположенных на территории образовательных организаций, с учетом одновременного нахождения не более 50 человек; 2) в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе расположенных на территории образовательных организаций, с учетом одновременного нахождения не более 30 человек и с загрузкой не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

– Перейдут ли школы Камчатского края на дистанционное обучение в преддверии новогодних каникул?

– Согласно постановлению губернатора Камчатского края № 230 от 18 декабря 2020 года «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края», Министерству образования Камчатского края предписано организовать с 21 декабря по 26 декабря в краевых государственных общеобразовательных организациях образовательный процесс в дистанционном режиме для обучающихся 5–8 классов. Пунктом 31 указанного документа предписано «рекомендовать органам местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района организовать с 21 декабря 2020 года по 26 декабря 2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях образовательный процесс в дистанционном режиме для обучающихся 5–8 классов».

По словам министра образования Камчатского края Александры Коротковой, опубликованным ранее на сайте Правительства Камчатского края, учащиеся 1–4 и 9–11 классов на этот период продолжат обучение в очном формате.

«Мы понимаем, что детям 1–4 классов дистанционное обучение дается сложно, а учащимся 9–11 классов для закрепления учебного материала необходимо присутствие в классах в силу окончания школы и дальнейшего поступления. Поэтому рекомендуем главам муниципальных образований перейти на такой формат. С 28 декабря по 10 января на каникулы должны уйти все школьники края», – сообщила Александра Короткова. Министр образования отметила, что краевым правительством делается все возможное для сохранения в регионе очного формата обучения. Однако есть ряд классов, в том числе с 1 по 4 и с 9 по 11, которые из-за Covid-19 переведены на дистанционный формат и продолжат далее обучение в удаленном режиме до начала зимних каникул.

– Слышал, в Мильково растет заболеваемость коронавирусом. Расскажите об этом подробнее.

– Как сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу министр здравоохранения Андрей Кузьмин, в Мильково за последние сутки было зарегистрировано 42 человека больных коронавирусом. На амбулаторном лечении находится 189 жителей поселка. Всего же за весь период обследовано 2 243 человека и выявлено свыше 500 больных коронавирусной инфекцией. Информация об этом размещена на сайте правительства края 17 декабря.

В информации уточняется, что, по словам Андрея Кузьмина, в Мильково постоянно фиксируются новые случаи заболевания. Такой уровень заболеваемости, по выводам Минздрава совместно с Роспотребнадзором Камчатского края, связан с недостаточным соблюдением населением противоэпидемиологических мер безопасности.

18 декабря я позвонила главному врачу ГБУЗ КК «Мильковская районная больница» Татьяне Кириченко и спросила, с чем она связывает рост заболеваемости Covid-19 в селе, как обеспечена больница медицинскими кадрами, лекарствами, применяемыми при лечении коронавируса и СИЗами, а также в каком режиме сегодня работает учреждение.

Главный врач учреждения пояснила, что, по ее мнению, рост заболеваемости коронавирусом в Мильково идет из школ, продолжающих работать в обычном режиме. «У нас не закрываются школы. Источником заражения являются дети, которые заражают взрослых, и дальше все движется по цепочке. То есть если появляется больной ученик, класс переводится на дистанционное обучение, школа же продолжает работать дальше в обычном режиме. Считаю эти меры недостаточными. По моему мнению, которое я высказывала еще четыре недели назад на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции при администрации Мильковского района, если мы закроем школы, то прервем цепочку роста заболеваемости, но, к сожалению, ко мне не прислушались», – сказала Татьяна Кириченко.

Она пояснила, что проблема в большой степени усугубляется недисциплинированностью населения поселка: многие жители не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. При этом наблюдается большой негатив в сторону работников больницы, которые, по мнению ряда граждан, специально раздувают проблему, чтобы на работе с ковидными пациентами заработать побольше денег. «Все это очень обидно и, конечно же, не соответствует действительности. Хочу добавить, что несмотря на это персонал нашей больницы работает с полной отдачей в этих непростых условиях, за что я им признательна», – дополнила главный врач Мильковской районной больницы.

Она уточнила также, что по линии здравоохранения больница всем обеспечена: лекарственные препараты и СИЗы имеются в достаточном количестве, ковидные бригады работают в полном объеме, хотя и с большой нагрузкой. Массовые медосмотры давно уже прекращены, плановый прием больных ведется строго по талонам, причем временной разрыв между приемами пациентов увеличен, чтобы люди не пересекались. Все противоэпидемические меры соблюдаются в полной мере, пациенты в возрасте 65 лет и старше обслуживаются на дому.

По ее словам, по состоянию на 18 декабря на амбулаторном лечении в Мильковском районе в целом находилось 224 человека, причем только несколько из них жители отдаленных поселков: трое – поселка Атласово, один – поселка Лазо, двое – села Пущино.

Руководитель Управления образования администрации Мильковского района Лилия Соснина, которой я позвонила в тот же день, пояснила, что в Мильково три школы, переданные в ведение краевого Минобразования. В двух из них есть классы, переведенные на дистанционное обучение из-за выявления случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И если в школе № 1 по состоянию на 17 декабря таких классов было три, то в школе № 2, по данным школьной администрации, на указанное число на дистанционное обучение из 22-х классов по предписанию Роспотребнадзора было переведено 12. На больничном в этот день находились 22 педагога, из них десять с подтвержденным Covid-19. Среди техперсонала – семь человек, из них шесть с подтвержденным Covid-19.

При этом, по словам руководителя управления образования, в школе № 2, как и во всех образовательных учреждениях района, в полной мере соблюдаются все предписанные Роспотребнадзором санитарные правила, включая ежедневную термометрию, дезинфекцию помещений, использование «дезаров», соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок педагогами вне уроков на территории школы, а также максимальное разобщение потоков учеников и все другие предписания.

В ходе проверок соблюдения санитарных мер, которые проводятся регулярно с участием представителей Роспотребнадзора, существенных нарушений не выявлено.

По мнению Лилии Сосниной, рост заболеваемости коронавирусом связан, в первую очередь, с игнорированием санитарных правил большинством жителей села Мильково, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Заражение, таким образом, происходит за пределами школы, в семье, откуда дети, у которых болезнь может протекать бессимптомно, приносят инфекцию в образовательные учреждения и передают ее взрослым.

К сожалению, что думает по этому поводу директор школы № 2 узнать не удалось, так как она лежит в больнице.

Как объяснила министр образования Камчатского края Александра Короткова, обе школы в Мильково воспользовались рекомендациями краевого Министерства образования о переводе в дистанционный режим обучающихся 5–8-х классов. Таким образом все среднее звено занимается в удаленном формате, а остальные школьники продолжают обучаться очно за исключением тех классов, которые уже ранее находились «на удаленке». С 28 декабря все школьники уходят на каникулы.

По информации, размещенной на сайте Правительства Камчатского края, губернатор Владимир Солодов дал поручение направить в Мильково специальную комиссию для оценки соблюдения профилактических мер.

Дополню, что в Мильковском сельском поселении, по данным, размещенным на сайте администрации поселения, численность населения составляет 8 451 человек. Расстояние до краевого центра по дорогам составляет 309 км.

– Насколько подорожали на Камчатке лекарства?

– По информации, опубликованной службой государственной статистики по Камчатскому краю, по данным ноябрьского мониторинга, более 70% медикаментов выросли в цене за год. Лекарственные препараты подорожали в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года на 9%, при этом в ноябре 2019 года месячная годовая инфляция была зафиксирована на уровне 8%.

«В наибольшей степени за это время выросли цены на Валидол – на 64%, Линекс – на 38%, йод – на 33%, Левомеколь – на 26%, Корвалол – на 22%, Ренни – на 20%. Вместе с тем зафиксировано снижение цен на Лоперамид – на 18% и Панкреатин – на 12%.

За ноябрь по сравнению с октябрем текущего года на 7% подорожали комбинированные анальгетики, на 6% – ацетилсалициловая кислота, на 4% – Ренни, Эссенциале форте Н и Анальгин отечественный.

Изменения коснулись и прочей продукции медицинского назначения. По сравнению с ноябрем 2019 года подорожания отмечены на бинт (на 5%), вату отечественную (на 4%), корригирующие очки (на 3%). Одновременно с этим, подешевели: аппарат для измерения артериального давления электронный (на 8%), термометр медицинский электронный стандартный (на 5%) и термометр медицинский ртутный (на 2%)», – говорится в сообщении Камчатстата.

Статистики отмечают, что среди регионов Дальневосточного федерального округа по максимальной цене на медицинские товары Камчатский край находится на первом месте. Стоимость медицинских товаров в регионе в ноябре 2020 года в два раза превысила среднероссийскую стоимость.

В ведомстве отметили, что самая низкая на Дальнем Востоке цена на медицинские товары отмечена в республике Бурятия, Амурской области и Чукотском автономном округе.

– Почему в аптеках Камчатки образовался дефицит противовирусных лекарств, если ранее власти говорили о том, что все необходимое закупается?

– Во время прямого эфира 19 декабря губернатор Камчатского края Владимир Солодов, говоря о недоступности лекарств в аптеках Камчатки, заявил, что власти готовы предложить помощь аптекам, но владельцы аптечных сетей не торопятся пополнять запасы лекарств.

«И здесь я вынужден констатировать очень странную позицию самих аптек, которые являются коммерческими организациями, и мы не можем напрямую руководить ими. Во-первых, не были сформированы достаточные запасы лекарств. Мы понимаем, что у нас в стране дефицит (лекарств. – Авт.) в целом, и поэтому за счет бюджетных средств в нашу государственную бюджетную сеть «Камчатфармация» закупили большой объем лекарств. Так вот, мы готовы уже несколько дней передать полный набор лекарственных средств, в том числе Арбидол, в аптечные сети, но они (владельцы сетей. – Авт.) говорят, что будут принимать в плановом режиме, начиная с понедельника. Честно говоря, я абсолютно возмущен такой позицией и буду просить контрольные органы провести проверки, чтобы нам навести порядок», – отметил глава региона. Он также рассказал, что накануне, 18 декабря, посетил несколько аптек. «Пять аптек я посетил. Там присутствуют в основном противовоспалительные препараты, а Гриппферона, Арбидола и даже градусников нет». Ответственность лежит на владельцах аптечных сетей», – добавил глава региона.

– Получат ли камчатские больницы дополнительную кадровую поддержку командированными медработниками, кроме той, что уже была оказана?

Еще 12 медиков (5 врачей и 7 человек среднего медицинского персонала) прилетели на Камчатку для помощи в борьбе с пандемией. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.

«Медики прилетели в Камчатский край из Уфимского государственного медицинского университета. В числе прибывших врачи-реаниматологи и медицинские сестры, специализация которых связана с помощью больным, находящимся на стационарном лечении, а также сестры-анестезисты. Практически сразу после прилета на Камчатку медицинские сотрудники приступили к работе. Они окажут неоценимую помощь нашему краю в борьбе с пандемией», – сказал врио министра здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин на заседании штаба по коронавирусу.

Министр также сообщил, что в краевой столице работают военные медики из Вилючинска, которые оказывают помощь амбулаторным больным. На заседании было принято решение для удобства медиков и сокращения времени на дорогу выделить средства на их проживание в гостинице Петропавловска-Камчатского.

По итогам договоренности губернатора края с Министерством здравоохранения РФ для кадрового усиления больниц в Камчатский край прибывают медицинские специалисты, которые оказывают помощь местным врачам в борьбе с пандемией коронавируса, говорится в сообщении.

Напомню, ранее (13 декабря) на полуостров прибыли 11 врачей и 4 медсестры для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.

– Есть ли на Камчатке возможность для развертывания дополнительных коек для пациентов с коронавирусом?

– Дополнительные места готовы развернуть в госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией, работающем на базе Камчатской краевой больницы. Об этом сообщается на сайте Правительства Камчатского края со ссылкой на информацию заместителя главного врача по медицинской части Камчатской краевой больницы Максима Артамонова.

«Мы начали работать с 14 ноября 2020 года. Первоначально госпиталь был развернут на 100 коек, с 9 декабря мы развернули еще 40. Но резерв для развертывания дополнительных мест имеется. В случае необходимости в моногоспитале при краевой больнице могут быть развернуты дополнительные 40 коек. В первую волну коронавирусной инфекции госпиталь был развернут на 180 коек. Работали тогда в течение полутора месяцев, потом, к счастью, волна пошла на спад и не довелось работать при полной загрузке», – приводятся в сообщении слова Артамонова.

В Камчатском крае для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 720 коек в 7-ми моногоспиталях, оборудованных на базах медучреждений Петропавловска-Камчатского и Елизова.

– Будет ли продлена выдача бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, или это была точечная мера?

– Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома под наблюдением врачей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с Covid-19.

«Сейчас таких пациентов большинство. Правительство уже выделяло субъектам Российской Федерации более 5 млрд рублей на закупку необходимых препаратов. Дополнительно направим регионам еще почти 2,8 млрд», – процитировали российские СМИ слова Мишустина. По его словам, федеральные средства позволят обеспечить нужными лекарствами еще не менее 350 тысяч человек с коронавирусом.

Ранее о том, что правительство России продлило предоставление за счет федерального бюджета на январь бесплатных лекарств для тех, кто проходит амбулаторное лечение коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В России в качестве лекарств от Covid-19 зарегистрированы Арепливир, Коронавир, Ремдесивир, Левилимаб и другие.

– Кому, кроме медработников, полагается делать прививки от коронавируса в первую очередь? Каким документом это установлено?

– Вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом сказано в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.

К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.

К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники.

Дополню, что Национальный календарь прививок – документ, утверждаемый приказом Минздрава РФ, который определяет сроки и типы вакцинаций (профилактических прививок), проводимых бесплатно и в массовом порядке в соответствии с программой обязательного медицинского страхования (ОМС).

Напомню, что на Камчатке прививки от коронавируса получили медицинские работники, преимущественно работающие в «красной зоне».

17 декабря Президент РФ Владимир Путин заявил на традиционной ежегодной пресс-конференции, что вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая – Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

– Кому не рекомендуют ставить прививки?

– Минздрав России перечислил группы людей, которым запрещено делать прививку от Covid-19. Эта информация опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Российские медики не рекомендуют проходить вакцинацию от Covid-19 пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесенным в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также людям с острыми инфекционными заболеваниями.

Кроме того, от вакцинации должны отказаться беременные и кормящие женщины и граждане, которые планируют в ближайшие три месяца зачать ребенка.

Вакцинация также противопоказана людям, в анамнезе которых имеются тяжелые аллергические реакции.

Минздрав рекомендует пройти предварительное обследование перед вакцинацией.

– Какие новые ограничения из-за коронавируса вводят в связи с празднованием Нового года другие страны?

– Всемирная организация здравоохранения призывает жителей Европы даже в семейном кругу на праздновании Рождества не пренебрегать масками. Представители ВОЗ также просят людей по возможности не пользоваться переполненным общественным транспортом и призывают страны, где открыты горнолыжные курорты, принять меры, чтобы не создавать скопления людей.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."