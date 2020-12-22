РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

22 Декабря 2020



Продолжающийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по-прежнему вносит коррективы во многие стороны нашей жизни. Вот и долгожданные новогодние праздники вместе с зимними каникулами для школьников пройдут с рядом ограничений, введенных властями различных стран и регионов в рамках борьбы с распространением Covid-19. Не является исключением и Камчатка. Мы продолжаем отвечать на вопросы читателей, которые хотят быть информированными в этой области. Поступившие в редакцию вопросы мы предварительно разделили по темам.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным сайта стопкоронавирус41.рф по состоянию на 21 декабря, в Камчатском крае было выявлено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрированы 9 328 заболевших. За все время выздоровели 8 165 человек, из них 64 – за минувшие сутки. В стационаре находятся 673 пациента, из них 36 поступили в течение последних суток. Пневмонией с Covid-19 больны 467 человек.

Коечный фонд составляет 720 мест, из которых свободными остаются 47.

По данным оперативного штаба по коронавирусу (Covid-19), в Камчатском крае от коронавируса скончались 82 человека.

За все время пандемии было проведено 243 510 тестов на Covid-19, из них 451 – за минувшие сутки.

По числу заболевших новой коронавирусной инфекцией в сопоставлении с численностью населения Камчатка занимает 2 место среди 11 субъектов ДФО после Магаданской области. В стране по этому показателю край находится на 4-м месте, уступая лидирующей Москве, Магаданской области и Санкт-Петербургу.

– Ранее сообщали, что власти разрешили новогодние мероприятия в Петропавловске-Камчатском. А будут ли проводить такие праздники в районах края?

– Всем районам края разрешено проводить массовые мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, на свежем воздухе. Также разрешено проведение новогодней ярмарки в Петропавловске-Камчатском. Об этом говорится в постановлении губернатора Камчатского края № 230 от 18 декабря 2020 года «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на территории Камчатского края».

«Приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных (за исключением проведения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 202 года и Рождества, на открытом воздухе), выставочных (за исключением проведения в период с 26 по 29 декабря 2020 года Новогодней универсальной ярмарки)», – говорится в документе.

Дополню, что в крае действует обязательный масочный режим и требование к соблюдению социальной дистанции при посещении общественных мест, а также действует режим самоизоляции для жителей Камчатки в возрасте 65 и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями.

– Какое решение принято в отношении детской оздоровительной кампании на каникулах?

– В том же постановлении губернатора Камчатского края № 230 от 18 декабря 2020 года указывается: «Запретить проведение детской оздоровительной кампании в зимний каникулярный период 2020–2021 года для всех типов лагерей».

– Понадобится ли пассажиру, прибывшему на Камчатку авиарейсом, документ об отсутствии у него коронавируса?

– Такая справка пассажиру понадобится. Соответствующее требование закреплено указанным выше постановлением губернатора Камчатского края № 230 от 18 декабря 2020 года.

«Обязать граждан Российской Федерации при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации: а) предъявлять отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на Covid-19, датированный не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на территорию Камчатского края; б) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства или пребывания без посещения медицинских организаций», – говорится в документе.

«Все прибывающие на территорию Камчатского края должны иметь справку с отрицательным тестом на коронавирус, если такой справки нет, у них будет возможность пройти экспресс-тестирование на ковид на платной основе прямо в аэропорту. В «чистой» зоне снова развернут станцию. Цена, как и в прошлый раз, будет около 2 000 рублей. Всех подряд на тестирование мы отправлять не будем, так как сейчас зима, и создавать очереди на улице нецелесообразно. Мы будем выборочно проверять пассажиров – только тех, у кого бесконтактный тепловизор покажет повышенную температуру, а также по наличию визуальных признаков заболевания», – процитировала «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» объяснение председателя правительства, первого вице-губернатора Камчатского края Александра Кузнецов.

«Алгоритм такой: если экспресс-тест на коронавирус положительный, приезжает скорая и увозит в больницу. Если местный житель, и случай нетяжелый, то человек будет лечиться дома – приезжают волонтеры, выдают бесплатные медикаменты и так далее. Приезжего же без вариантов отправят в больницу», – добавил Александр Кузнецов.

В аэропорту, как и в других общественных местах, продолжает действовать масочный режим.

– Как будут проводиться на зимних каникулах спортивные мероприятия на Камчатке?

– Согласно указанному выше постановлению губернатора Камчатского края № 230 от 18 декабря 2020 года, до 10 января 2021 года включительно на территории Камчатского края физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия проводятся без участия зрителей (посетителей): 1) на открытом воздухе и на объектах спорта открытого типа, в том числе расположенных на территории образовательных организаций, с учетом одновременного нахождения не более 50 человек; 2) в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе расположенных на территории образовательных организаций, с учетом одновременного нахождения не более 30 человек и с загрузкой не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

– Перейдут ли школы Камчатского края на дистанционное обучение в преддверии новогодних каникул?

– Согласно постановлению губернатора Камчатского края № 230 от 18 декабря 2020 года «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатского края от 10.04.2020 года № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края», Министерству образования Камчатского края предписано организовать с 21 декабря по 26 декабря в краевых государственных общеобразовательных организациях образовательный процесс в дистанционном режиме для обучающихся 5–8 классов. Пунктом 31 указанного документа предписано «рекомендовать органам местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района организовать с 21 декабря 2020 года по 26 декабря 2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях образовательный процесс в дистанционном режиме для обучающихся 5–8 классов».

По словам министра образования Камчатского края Александры Коротковой, опубликованным ранее на сайте Правительства Камчатского края, учащиеся 1–4 и 9–11 классов на этот период продолжат обучение в очном формате.

«Мы понимаем, что детям 1–4 классов дистанционное обучение дается сложно, а учащимся 9–11 классов для закрепления учебного материала необходимо присутствие в классах в силу окончания школы и дальнейшего поступления. Поэтому рекомендуем главам муниципальных образований перейти на такой формат. С 28 декабря по 10 января на каникулы должны уйти все школьники края», – сообщила Александра Короткова. Министр образования отметила, что краевым правительством делается все возможное для сохранения в регионе очного формата обучения. Однако есть ряд классов, в том числе с 1 по 4 и с 9 по 11, которые из-за Covid-19 переведены на дистанционный формат и продолжат далее обучение в удаленном режиме до начала зимних каникул.

– Слышал, в Мильково растет заболеваемость коронавирусом. Расскажите об этом подробнее.

– Как сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу министр здравоохранения Андрей Кузьмин, в Мильково за последние сутки было зарегистрировано 42 человека больных коронавирусом. На амбулаторном лечении находится 189 жителей поселка. Всего же за весь период обследовано 2 243 человека и выявлено свыше 500 больных коронавирусной инфекцией. Информация об этом размещена на сайте правительства края 17 декабря.

В информации уточняется, что, по словам Андрея Кузьмина, в Мильково постоянно фиксируются новые случаи заболевания. Такой уровень заболеваемости, по выводам Минздрава совместно с Роспотребнадзором Камчатского края, связан с недостаточным соблюдением населением противоэпидемиологических мер безопасности.

18 декабря я позвонила главному врачу ГБУЗ КК «Мильковская районная больница» Татьяне Кириченко и спросила, с чем она связывает рост заболеваемости Covid-19 в селе, как обеспечена больница медицинскими кадрами, лекарствами, применяемыми при лечении коронавируса и СИЗами, а также в каком режиме сегодня работает учреждение.

Главный врач учреждения пояснила, что, по ее мнению, рост заболеваемости коронавирусом в Мильково идет из школ, продолжающих работать в обычном режиме. «У нас не закрываются школы. Источником заражения являются дети, которые заражают взрослых, и дальше все движется по цепочке. То есть если появляется больной ученик, класс переводится на дистанционное обучение, школа же продолжает работать дальше в обычном режиме. Считаю эти меры недостаточными. По моему мнению, которое я высказывала еще четыре недели назад на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции при администрации Мильковского района, если мы закроем школы, то прервем цепочку роста заболеваемости, но, к сожалению, ко мне не прислушались», – сказала Татьяна Кириченко.

Она пояснила, что проблема в большой степени усугубляется недисциплинированностью населения поселка: многие жители не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. При этом наблюдается большой негатив в сторону работников больницы, которые, по мнению ряда граждан, специально раздувают проблему, чтобы на работе с ковидными пациентами заработать побольше денег. «Все это очень обидно и, конечно же, не соответствует действительности. Хочу добавить, что несмотря на это персонал нашей больницы работает с полной отдачей в этих непростых условиях, за что я им признательна», – дополнила главный врач Мильковской районной больницы.

Она уточнила также, что по линии здравоохранения больница всем обеспечена: лекарственные препараты и СИЗы имеются в достаточном количестве, ковидные бригады работают в полном объеме, хотя и с большой нагрузкой. Массовые медосмотры давно уже прекращены, плановый прием больных ведется строго по талонам, причем временной разрыв между приемами пациентов увеличен, чтобы люди не пересекались. Все противоэпидемические меры соблюдаются в полной мере, пациенты в возрасте 65 лет и старше обслуживаются на дому.

По ее словам, по состоянию на 18 декабря на амбулаторном лечении в Мильковском районе в целом находилось 224 человека, причем только несколько из них жители отдаленных поселков: трое – поселка Атласово, один – поселка Лазо, двое – села Пущино.

Руководитель Управления образования администрации Мильковского района Лилия Соснина, которой я позвонила в тот же день, пояснила, что в Мильково три школы, переданные в ведение краевого Минобразования. В двух из них есть классы, переведенные на дистанционное обучение из-за выявления случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И если в школе № 1 по состоянию на 17 декабря таких классов было три, то в школе № 2, по данным школьной администрации, на указанное число на дистанционное обучение из 22-х классов по предписанию Роспотребнадзора было переведено 12. На больничном в этот день находились 22 педагога, из них десять с подтвержденным Covid-19. Среди техперсонала – семь человек, из них шесть с подтвержденным Covid-19.

При этом, по словам руководителя управления образования, в школе № 2, как и во всех образовательных учреждениях района, в полной мере соблюдаются все предписанные Роспотребнадзором санитарные правила, включая ежедневную термометрию, дезинфекцию помещений, использование «дезаров», соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок педагогами вне уроков на территории школы, а также максимальное разобщение потоков учеников и все другие предписания.

В ходе проверок соблюдения санитарных мер, которые проводятся регулярно с участием представителей Роспотребнадзора, существенных нарушений не выявлено.

По мнению Лилии Сосниной, рост заболеваемости коронавирусом связан, в первую очередь, с игнорированием санитарных правил большинством жителей села Мильково, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Заражение, таким образом, происходит за пределами школы, в семье, откуда дети, у которых болезнь может протекать бессимптомно, приносят инфекцию в образовательные учреждения и передают ее взрослым.

К сожалению, что думает по этому поводу директор школы № 2 узнать не удалось, так как она лежит в больнице.

Как объяснила министр образования Камчатского края Александра Короткова, обе школы в Мильково воспользовались рекомендациями краевого Министерства образования о переводе в дистанционный режим обучающихся 5–8-х классов. Таким образом все среднее звено занимается в удаленном формате, а остальные школьники продолжают обучаться очно за исключением тех классов, которые уже ранее находились «на удаленке». С 28 декабря все школьники уходят на каникулы.

По информации, размещенной на сайте Правительства Камчатского края, губернатор Владимир Солодов дал поручение направить в Мильково специальную комиссию для оценки соблюдения профилактических мер.

Дополню, что в Мильковском сельском поселении, по данным, размещенным на сайте администрации поселения, численность населения составляет 8 451 человек. Расстояние до краевого центра по дорогам составляет 309 км.

– Насколько подорожали на Камчатке лекарства?

– По информации, опубликованной службой государственной статистики по Камчатскому краю, по данным ноябрьского мониторинга, более 70% медикаментов выросли в цене за год. Лекарственные препараты подорожали в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года на 9%, при этом в ноябре 2019 года месячная годовая инфляция была зафиксирована на уровне 8%.

«В наибольшей степени за это время выросли цены на Валидол – на 64%, Линекс – на 38%, йод – на 33%, Левомеколь – на 26%, Корвалол – на 22%, Ренни – на 20%. Вместе с тем зафиксировано снижение цен на Лоперамид – на 18% и Панкреатин – на 12%.

За ноябрь по сравнению с октябрем текущего года на 7% подорожали комбинированные анальгетики, на 6% – ацетилсалициловая кислота, на 4% – Ренни, Эссенциале форте Н и Анальгин отечественный.

Изменения коснулись и прочей продукции медицинского назначения. По сравнению с ноябрем 2019 года подорожания отмечены на бинт (на 5%), вату отечественную (на 4%), корригирующие очки (на 3%). Одновременно с этим, подешевели: аппарат для измерения артериального давления электронный (на 8%), термометр медицинский электронный стандартный (на 5%) и термометр медицинский ртутный (на 2%)», – говорится в сообщении Камчатстата.

Статистики отмечают, что среди регионов Дальневосточного федерального округа по максимальной цене на медицинские товары Камчатский край находится на первом месте. Стоимость медицинских товаров в регионе в ноябре 2020 года в два раза превысила среднероссийскую стоимость.

В ведомстве отметили, что самая низкая на Дальнем Востоке цена на медицинские товары отмечена в республике Бурятия, Амурской области и Чукотском автономном округе.

– Почему в аптеках Камчатки образовался дефицит противовирусных лекарств, если ранее власти говорили о том, что все необходимое закупается?

– Во время прямого эфира 19 декабря губернатор Камчатского края Владимир Солодов, говоря о недоступности лекарств в аптеках Камчатки, заявил, что власти готовы предложить помощь аптекам, но владельцы аптечных сетей не торопятся пополнять запасы лекарств.

«И здесь я вынужден констатировать очень странную позицию самих аптек, которые являются коммерческими организациями, и мы не можем напрямую руководить ими. Во-первых, не были сформированы достаточные запасы лекарств. Мы понимаем, что у нас в стране дефицит (лекарств. – Авт.) в целом, и поэтому за счет бюджетных средств в нашу государственную бюджетную сеть «Камчатфармация» закупили большой объем лекарств. Так вот, мы готовы уже несколько дней передать полный набор лекарственных средств, в том числе Арбидол, в аптечные сети, но они (владельцы сетей. – Авт.) говорят, что будут принимать в плановом режиме, начиная с понедельника. Честно говоря, я абсолютно возмущен такой позицией и буду просить контрольные органы провести проверки, чтобы нам навести порядок», – отметил глава региона. Он также рассказал, что накануне, 18 декабря, посетил несколько аптек. «Пять аптек я посетил. Там присутствуют в основном противовоспалительные препараты, а Гриппферона, Арбидола и даже градусников нет». Ответственность лежит на владельцах аптечных сетей», – добавил глава региона.

– Получат ли камчатские больницы дополнительную кадровую поддержку командированными медработниками, кроме той, что уже была оказана?

– Еще 12 медиков (5 врачей и 7 человек среднего медицинского персонала) прилетели на Камчатку для помощи в борьбе с пандемией. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.

«Медики прилетели в Камчатский край из Уфимского государственного медицинского университета. В числе прибывших врачи-реаниматологи и медицинские сестры, специализация которых связана с помощью больным, находящимся на стационарном лечении, а также сестры-анестезисты. Практически сразу после прилета на Камчатку медицинские сотрудники приступили к работе. Они окажут неоценимую помощь нашему краю в борьбе с пандемией», – сказал врио министра здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин на заседании штаба по коронавирусу.

Министр также сообщил, что в краевой столице работают военные медики из Вилючинска, которые оказывают помощь амбулаторным больным. На заседании было принято решение для удобства медиков и сокращения времени на дорогу выделить средства на их проживание в гостинице Петропавловска-Камчатского.

По итогам договоренности губернатора края с Министерством здравоохранения РФ для кадрового усиления больниц в Камчатский край прибывают медицинские специалисты, которые оказывают помощь местным врачам в борьбе с пандемией коронавируса, говорится в сообщении.

Напомню, ранее (13 декабря) на полуостров прибыли 11 врачей и 4 медсестры для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.

– Есть ли на Камчатке возможность для развертывания дополнительных коек для пациентов с коронавирусом?

– Дополнительные места готовы развернуть в госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией, работающем на базе Камчатской краевой больницы. Об этом сообщается на сайте Правительства Камчатского края со ссылкой на информацию заместителя главного врача по медицинской части Камчатской краевой больницы Максима Артамонова.

«Мы начали работать с 14 ноября 2020 года. Первоначально госпиталь был развернут на 100 коек, с 9 декабря мы развернули еще 40. Но резерв для развертывания дополнительных мест имеется. В случае необходимости в моногоспитале при краевой больнице могут быть развернуты дополнительные 40 коек. В первую волну коронавирусной инфекции госпиталь был развернут на 180 коек. Работали тогда в течение полутора месяцев, потом, к счастью, волна пошла на спад и не довелось работать при полной загрузке», – приводятся в сообщении слова Артамонова.

В Камчатском крае для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 720 коек в 7-ми моногоспиталях, оборудованных на базах медучреждений Петропавловска-Камчатского и Елизова.

– Будет ли продлена выдача бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, или это была точечная мера?

– Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома под наблюдением врачей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по борьбе с Covid-19.

«Сейчас таких пациентов большинство. Правительство уже выделяло субъектам Российской Федерации более 5 млрд рублей на закупку необходимых препаратов. Дополнительно направим регионам еще почти 2,8 млрд», – процитировали российские СМИ слова Мишустина. По его словам, федеральные средства позволят обеспечить нужными лекарствами еще не менее 350 тысяч человек с коронавирусом.

Ранее о том, что правительство России продлило предоставление за счет федерального бюджета на январь бесплатных лекарств для тех, кто проходит амбулаторное лечение коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В России в качестве лекарств от Covid-19 зарегистрированы Арепливир, Коронавир, Ремдесивир, Левилимаб и другие.

– Кому, кроме медработников, полагается делать прививки от коронавируса в первую очередь? Каким документом это установлено?

– Вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом сказано в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.

К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.

К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники.

Дополню, что Национальный календарь прививок – документ, утверждаемый приказом Минздрава РФ, который определяет сроки и типы вакцинаций (профилактических прививок), проводимых бесплатно и в массовом порядке в соответствии с программой обязательного медицинского страхования (ОМС).

Напомню, что на Камчатке прививки от коронавируса получили медицинские работники, преимущественно работающие в «красной зоне».

17 декабря Президент РФ Владимир Путин заявил на традиционной ежегодной пресс-конференции, что вакцинация от коронавируса в России может быть только добровольной.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая – Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

– Кому не рекомендуют ставить прививки?

– Минздрав России перечислил группы людей, которым запрещено делать прививку от Covid-19. Эта информация опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Российские медики не рекомендуют проходить вакцинацию от Covid-19 пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесенным в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также людям с острыми инфекционными заболеваниями.

Кроме того, от вакцинации должны отказаться беременные и кормящие женщины и граждане, которые планируют в ближайшие три месяца зачать ребенка.

Вакцинация также противопоказана людям, в анамнезе которых имеются тяжелые аллергические реакции.

Минздрав рекомендует пройти предварительное обследование перед вакцинацией.

– Какие новые ограничения из-за коронавируса вводят в связи с празднованием Нового года другие страны?

– Всемирная организация здравоохранения призывает жителей Европы даже в семейном кругу на праздновании Рождества не пренебрегать масками. Представители ВОЗ также просят людей по возможности не пользоваться переполненным общественным транспортом и призывают страны, где открыты горнолыжные курорты, принять меры, чтобы не создавать скопления людей.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА