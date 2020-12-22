ГОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

22 Декабря 2020



В январе 2021 года изменится структура исполнительных органов государственной власти Камчатского края. Изменения будут произведены на основании постановления губернатора Камчатского края от 29.09.2020 года № 178.

В соответствии с этим документом, в частности, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края будет реорганизовано в форме присоединения к нему Агентства по обращению с отходами Камчатского края (далее – Агентство). В министерстве появится новая должность заместителя министра – начальника управления по обращению с отходами. Как стало известно редакции «Вестей», на эту должность претендует нынешний руководитель Агентства Андрей Кудрин. Его намерение занять кресло заместителя министра после реформирования, на первый взгляд, кажется вполне логичным. Он возглавлял ведомство по работе с отходами до реформы и хочет руководить этим же направлением после реорганизации. Однако, по моему мнению, от смены кресла под господином Кудриным не изменится ничего, кроме наименования должности. А менять нужно не только структуру ведомства. Положение дел по работе с отходами в Камчатском крае понемногу приближается к критическому. Но об этом немного позже. Для начала кратко расскажу о самом руководителе профильного Агентства.

Андрей Кудрин, выходец из министерства строительства региона, ничем себя ранее (впрочем, как и сейчас) не зарекомендовал. На хорошем счету он был, пожалуй, только у тогдашнего министра строительства господина Смирнова. В ноябре 2016 года по протекции на тот момент уже заместителя председателя Правительства Камчатского края Тимофея Смирнова Кудрин был назначен руководителем краевого Агентства по обращению с отходами. Впоследствии Смирнов некоторое время являлся куратором и координатором деятельности Агентства. И та ситуация в сфере обращения с отходами, которая сложилась на сегодняшний день, в какой-то степени является и его «заслугой».

В бытность работы в Агентстве, а это чуть более четырех лет, Андрей Кудрин не внедрил ни одного проекта, способного решить годами копившуюся проблему с утилизацией коммунальных отходов. На текущий момент в результате принимаемых управленческих решений господина Кудрина Камчатский край имеет на 100% заполненную свалку № 1 (расположена в пос. Дальний). Подчеркну, именно свалку! Так как полигон для твердых коммунальных отходов (ТКО) – это комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых коммунальных отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Свалка № 1 не включена в государственный реестр объектов размещения отходов, тем самым она является нелегальной. В связи с этим возникают следующие вопросы: кто должен понести ответственность за бездействие и непринятие мер по проектированию полигона для размещения ТКО? Почему до настоящего времени продолжается нелегальное складирование отходов на свалку № 1?

Наша газета посвятила целый цикл статей вопросу складирования, хранения и утилизации использованных автопокрышек.

Эта многолетняя проблема до сих пор не нашла на Камчатке своего решения. Хотя казалось, что в октябре этого года решение было найдено.

Напомню, что с 10 октября 2020 года Агентство, возглавляемое Кудриным, запустило проект по приему у населения и организаций автомобильных покрышек, которые должны были перерабатываться в сырье для изготовления полимер-резиновых изделий.

Проект включал компенсацию жителям стоимости шин при их сдаче на специализированные предприятия. Господин Кудрин афишировал старт проекта почти как историческую веху и позиционировал себя как победителя резиновой гидры. Но, едва начавшись, проект потерпел полное фиаско. Уже 19 ноября на сайте Агентства появилась информация о том, что проект завершен. Причина завершения оказалась банальной и вполне предсказуемой: мощностей для переработки сданного сырья попросту не хватило. Несколько сотен тонн сданных автопокрышек пополнили несанкционированную свалку № 1. «Вести» подробно рассказывали об этом в своих публикациях («В» № 31 (295) от 14.10.2020 года «Резиновый бум» и № 37 (301) от 02.12.2020 года «Резиновый бум продлился не долго»). Особо хочу отметить, что мощностей для переработки того количества использованных автопокрышек, которое имеется в настоящий момент на территории края, не хватит даже в перспективе. При этом в разговоре с корреспондентом «Вестей» господин Кудрин уверенно и спокойно утверждал, что проект вовсе не остановлен, а всего лишь прошел свой первый этап. Дать пояснения относительно необычной продолжительности этапа (один месяц и 9 дней) Андрей Игоревич затруднился.

Расскажу еще об одном эпизоде, который, на мой взгляд, красноречиво характеризует Андрея Кудрина как не самого удачного управленца. 24 июня 2019 года состоялось заседание Петропавловск-Камчатского городского суда, на котором в отношении Кудрина рассматривалось дело № 5-496/2019 об административном правонарушении по части 1 статьи 15.15.5 «Нарушение условий предоставления субсидий». Было установлено, что 27 декабря 2018 года, являясь руководителем Агентства по обращению с отходами Камчатского края, Кудрин допустил нарушение условий предоставления субсидий, выразившееся в том, что Агентством по подписанной им заявке на кассовый расход от 27 декабря 2018 года № 85500387 на сумму 33956688,15 рубля, по платежному поручению от 27 декабря 2018 года № 34613 на сумму 33956688,15 рубля неправомерно был оплачен завышенный объем субсидий по трем заключенным контрактам с Государственным унитарным предприятием Камчатского края «Спецтранс». Постановлением суда Андрей Кудрин был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Штраф не большой, но дело не в его размере. Важно то, что господин Кудрин по своему усмотрению распорядился бюджетными средствами, а именно выплатил подрядчику завышенную сумму субсидии. И это не единственный эпизод, когда руководитель Агентства не утруждает себя экономией бюджетных средств, что он обязан делать в силу принципа эффективности использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса РФ). К примеру, господин Кудрин не смог пояснить нашему корреспонденту методику расчета стоимости одной сданной на утилизацию покрышки (100 рублей за одну покрышку). Это притом, что диаметр и, соответственно, вес покрышек разный. А ведь это тоже бюджетные средства.

Так нужен ли в обновленном министерстве заместитель руководителя, не экономящий бюджетные средства, годами не решающий и, по всей видимости, не желающий решать проблемы по своему направлению работы?

К слову сказать, не так давно сменился руководитель крупнейшего камчатского предприятия по сбору и вывозу бытовых отходов ГУП «Спецтранс». Им стал Сергей Воробьев. Возможно, для того чтобы работа по обращению с ТБО наконец сдвинулась с мертвой точки, стоит принять кадровое решение и по руководителю, отвечающему за это направление на краевом уровне.

Помимо проблемы обращения с отходами, «Вести» в своих публикациях уделяют особое внимание такому важному вопросу, как контроль за безнадзорными животными (цикл статей «Собачья жизнь»).

В выпуске нашей газеты от 9 декабря 2020 года («Собачья жизнь - 7») мы рассказали о принятом на прошедшем 7 декабря заседании Комитета Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству решении о создании межведомственной рабочей группы. Она будет состоять из представителей городской администрации (в том числе юридического отдела), городской службы благоустройства, Агентства по ветеринарии Камчатского края, депутатов Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа и Законодательного собрания Камчатского края. К задачам группы будет относиться координация работы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Правда, конкретно эти задачи определены не были, и полномочия группы не ясны.

Между тем 15 декабря на остановке напротив торгового центра «Александрия» свора собак накинулась на школьницу. Пытаясь отбиться от животных, девочка забралась на скамейку в автобусном павильоне. Ей помог мужчина-водитель, оказавшийся случайным свидетелям инцидента. Нарушив правила, он вырулил к остановке. Собаки, испугавшись, убежали по направлению к воинской части, а мужчина отвез ребенка в безопасное место. К счастью, девочка не пострадала.

Участившиеся случаи нападения собак, особенно на детей, привели ко вполне ожидаемому результату. В последнее время специалистами государственной ветеринарной службы Камчатского края было отмечено увеличение обращений в ветеринарные учреждения владельцев собак, у которых наблюдались признаки отравления после прогулок на улицах населенных пунктов Камчатки. Чаще всего эти случаи фиксировались в Петропавловске-Камчатском. По словам руководителя краевого Агентства по ветеринарии Артема Никитина, бездомные собаки, по сути, являются дикими, обладают крепким здоровьем, хорошим чутьем и повадками диких зверей, которые помогают им выживать в суровых условиях. Такие собаки с подозрением относятся к отравленным приманкам и чаще всего игнорируют их. А домашние собаки, которых выгуливают владельцы, часто поедают такие приманки и становятся жертвами отравлений. Причины появления отравленных приманок на улицах руководитель Агентства по ветеринарии пояснить затруднился. Версию о так называемой «народной мести» на фоне бездействия властей он не подтвердил, но и не опроверг. На мой взгляд, кто-нибудь из потерявших терпение граждан вполне мог прибегнуть к подобной «мести», хоть и не в таком широком масштабе. Впрочем, «народная месть» может иметь и более радикальный характер, как это произошло в микрорайоне Завойко в марте прошлого года, когда мужчина застрелил соседскую собаку прямо из окна своей квартиры дома № 62 на улице Петра Ильичева.

Пока создаются группы и комиссии с непонятными полномочиями, безнадзорные и домашние, но бесконтрольные животные периодически появляются на улицах населенных пунктов и представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Будем надеяться, что в следующем году проблемные вопросы все-таки начнут решаться, а уж какие для этого понадобятся меры – виднее руководству Камчатского края и муниципалитетов.

Иван ХОЛОДНЫЙ

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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