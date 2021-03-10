НЕ КУЛЬТУРНО!

16 Февраля 2021



Давненько не бузотерили культурные работники. В начале февраля этого года коллектив театра кукол обратился к губернатору Камчатского края Владимиру Солодову со следующим письмом (цитирую): «Уважаемый Владимир Викторович! Просим Вас вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую между Министерством культуры Камчатского края и КГАУ «Камчатский театр кукол» в связи с экстренным назначением на должность художественного руководителя Е. А. Уржумовой. Против этой кандидатуры выступает практически весь коллектив. Коллектив театра 4.02.2021 направил письмо в Министерство культуры с предложением рассмотреть кандидатуру, которую поддерживает 76%, это три четверти коллектива. Сегодня врио министра культуры В. А. Пегуров сообщил, что в любом случае будет назначена Е. А. Уржумова и мнение коллектива ему безразлично. Убедительно просим Вас не остаться в стороне от нашего театра».

Этому письму предшествовало послание от экс-врио художественного руководителя КГАУ «Камчатский театр кукол» Новокрещенова Евгения Александровича: «Открытое письмо. Уважаемый Владимир Викторович! Прошу вас вмешаться в ситуацию и остановить неправомерные действия, от которых страдает коллектив учреждения. Приказом № 190-Л от 18.09.2020 г. я был назначен на должность врио художественного руководителя Камчатского театра кукол. 04.02.2021 г., после того как в Министерство культуры Камчатского края поступило письмо от коллектива Камчатского театра кукол, в конце рабочего дня директором театра А. М. Жучковым мне на подпись было подано заявление на увольнение от главного режиссера театра Е. А. Уржумовой. Следом поступил звонок от врио министра культуры Камчатского края В. А. Пегурова с требованием немедленно подписать данное заявление, оформив увольнение этим же числом. На мой вопрос, с чем связана такая спешка, он ответил, что с завтрашнего дня этот человек должен срочно занять должность художественного руководителя. Я уведомил врио министра В. А. Пегурова, что работник должен предупредить работодателя о своем желании уволиться не позднее чем за две недели до своего увольнения (ст. 80 ТК РФ). На что В. А. Пегуров высказал угрозу, что если я срочно не подпишу заявление, то он завтра утром снимет меня с должности врио художественного руководителя КГАУ «Камчатский театр кукол» и предоставит на один день мои полномочия директору театра А. М. Жучкову для того, чтобы он быстро произвел увольнение. 5 февраля своим приказом № 21-Л врио министра культуры В. А. Пегуров снял с меня исполнение обязанностей врио художественного руководителя, возложив их на директора театра А. М. Жучкова, заведомо зная о том, что А. М. Жучкову официально запрещено занимать руководящие должности на основании решения об отказе в государственной регистрации от 19.08.2020 г. 05.02.2021 г. вновь назначенный врио художественного руководителя А. М. Жучков уволил главного режиссера театра Е. А. Уржумову для того, чтобы В. А. Пегуров в срочном порядке произвел назначение Е. А. Уржумовой на должность художественного руководителя КГАУ «Камчатский театр кукол». После смерти художественного руководителя Зиновия Ефимовича Кужелева театр просто лихорадит в результате непродуманных кадровых решений и фактического двоевластия. Театру необходим опытный руководитель со стажем и квалификацией. С чем связано решение учредителя о назначении руководителя Государственного учреждения в такой странной форме остается неизвестным и обескураживающим событием для всего коллектива. Прошу Вас вмешаться в данную конфликтную ситуацию и дать объективную оценку действиям врио министра культуры Камчатского края В. А. Пегурова».

Полагаю, господин Новокрещенов активно поработал в подзуживании коллектива театра в деле написания письма против назначенной на должность художественного руководителя театра кукол 27-летней Екатерины Андреевны Уржумовой. Чем же так успела насолить молодой специалист коллективу театра?

Сначала поговорим о самом Камчатском театре кукол. До прихода госпожи Уржумовой врио художественного руководителя исполнял Евгений Новокрещенов, директором кукольного театра был Алексей Жучков. Труппа культурного учреждения составляет 14 человек. Кукольники размещаются в здании на улице Максутова, 42, со зрительным залом на 220 посадочных мест. Во время спектаклей максимальное количество зрителей едва достигает 20–30 человек. Из-за нехватки актеров куклами нередко управляют представители технического персонала досугового учреждения. Говоря проще, театр давно уже вступил в полосу творческо-репертуарного и кадрового кризиса. Поэтому для исправления ситуации исполняющим обязанности министра культуры Владимиром Пегуровым и была приглашена Екатерина Уржумова. Сначала она вступила в должность главного режиссера театра кукол, чтобы в последующем стать художественным руководителем.

Екатерина Андреевна Уржумова окончила Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Нижегородское театральное училище (техникум) имени Е. А. Евстигнеева» по специальности «актерское искусство» в 2013 году. После выпуска трудилась в Калининградском областном театре кукол, где директор заслуженный работник культуры России А. С. Перебейнос дал ей следующую характеристику: «Владеет актерским мастерством и техникой кукловождения и в любой момент охотно помогала актерам в работе над образом и пластической характеристикой персонажа. Целеустремленная, трудолюбива, ответственна и искренне увлечена «искусством играющих кукол».

Затем Екатерина была приглашена на работу в Санкт-Петербург, в Культурно-досуговый центр «Московский» (СПб КДЦ) в качестве педагога по актерскому мастерству, режиссера концертных программ, а также художника-режиссера. Вот как ее характеризуют директор заслуженный работник культуры РФ Э. А. Чинакаева и художественный руководитель СПб КДЦ «Московский» заслуженный работник культуры РФ Н. Б. Скоморох: «За три года совместной работы Екатерина Андреевна Уржумова зарекомендовала себя прекрасным, результативным педагогом, талантливым, самобытным режиссером, перспективным специалистом, находящимся в постоянном творческом поиске. Екатерина Уржумова известна и уважаема в профессиональных кругах культурной столицы».

Без отрыва от основной работы Екатерина Уржумова с отличием окончила Санкт-Петербургский Российский государственный институт сценических искусств по специальности «режиссер театра кукол». После чего отправилась работать в Сахалинский театр кукол. Художественный руководитель театра заслуженный работник культуры РФ А. А. Добролюбова дала ей следующую характеристику: «Уржумова Е. А. проявила себя как профессионал своего дела, имеющий глубокие знания во всех областях театрального искусства. С огромным старанием и полной самоотдачей подходит к решению задач, умеет сплотить коллектив. Увлечена своей профессией, ответственна, собрана, уравновешена, обладает широким кругозором. Профессиональные интересы ставит выше личных. Как режиссер Екатерина Андреевна увлекает людей своей целеустремленностью и трудолюбием, мотивирована на решение сложных задач и развитие».

Узнав, что на Камчатке требуется главный режиссер театра кукол, наша героиня решила отправить свое резюме министру культуры Камчатского края и с начала ноября прошлого года приступила к работе. Позже она представила концепцию развития Краевого государственного автономного учреждения «Камчатский театр кукол». В начале февраля этого года исполняющий обязанности министра культуры Владимир Пегуров заключил с ней контракт на должность художественного руководителя театра. Вот с этого момента и началась смута.

Новый художественный руководитель требовала от актеров эффективной работы, заставляла их повышать актерское мастерство. Многие из них получали деньги за высшую квалификационную категорию профессионального мастерства, не имея соответствующего образования. Однако лицедеи полагали, что им нужно платить лишь за то, что они живут на Камчатке и играют, прибегая к терминологии актеров, «в этом сарае, который вот-вот развалится». Масла в огонь подливал блуждающий актер Камчатского театра драмы и комедии Алексей Высторопец. Ранее он проявил себя в дерзаниях на пост главного художественного руководителя указанного культурного учреждения. Его амбициям стало тесно в драмо-комедийных стенах, и он устремился пытать счастье на пост министра культуры Камчатского края и даже сумел убедить некоторые нестойкие культурные головы в возможности осуществления своих замыслов. Судьба ехидно улыбнулась ему прямо в лицо – министром культуры Алексей Высторопец, понятно, не стал. Тут как нельзя кстати подвернулся театр кукол. Непризнанный театральный управленец с неприкаянным талантом решил погрузиться в увлекательный мир кукол и кукловодов с интригами, скандалами и громкими заявлениями.

Надо отдать должное лицедеям-кукольникам, сумевшим напугать вновь назначенного министра культуры Камчатского края Оксану Прокопенко. Она аннулировала контракт с Екатериной Уржумовой и объявила, что отныне все руководители подведомственных учреждений культуры будут назначаться по конкурсу. Видимо, Оксана Игоревна сама не понимала, что творит. Получается, отныне коллективы подведомственных министерству культуры учреждений будут сами выбирать себе руководителя. Допустим, работникам не понравится новый директор, они напишут письмо губернатору Камчатского края, и того снимут с должности. Кстати сказать, никакого Положения о проведении соответствующих конкурсов до сих пор нет. Эта глупость, я имею в виду конкурсы, пришла в голову госпоже Прокопенко, наверное, под тлетворным влиянием пандемии.

Напомню, что в прошлой жизни Оксана Прокопенко, уроженка Усть-Камчатска, начала трудовую деятельность с хореографа, окончив Камчатский колледж искусств по специальности «социокультурная деятельность». В 2010 году заочно отучилась в Дальневосточном государственном техническом университете имени Куйбышева по специальности «государственное и муниципальное управление». Потом работала начальником отдела культуры и молодежной политики, СМИ, спорта и туризма Усть-Камчатского муниципального района. Доработалась до кресла заместителя главы администрации вышеназванного мунрайона. Когда она покидала стены администрации для продолжения карьерного плавания, сослуживцы, как говорится, порвали два баяна. «Внезапно» для всех Оксана Игоревна всплыла в бурных водах министерства культуры, заявившись на участие в конкурсе на должность начальника отдела культурной политики. С ней соперничала начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики ПКГО Лилиана Васильевна Соловьева. Как известно, в конкурсе участвовало всего два человека. После подведения итогов конкурсная комиссия «вдруг» обнаружила, что у госпожи Соловьевой нет необходимого образования (это притом, что она пять лет возглавляла Управление культуры краевого центра, а до этого руководила отделом). Куда же смотрела непредвзятая комиссия, принимая документы от участников состязания. Уверен, что финт с отсутствием необходимых документов был запланирован заранее, иначе бы конкурс не состоялся. А так получилось все по-честному, не хватало всего лишь одного диплома. Комиссия слона-то и не заметила, но это же не является наказуемым деянием. Мало ли что могло произойти в момент приема документов – слезились глаза, текли ручьем сопли, болела голова, сводило живот и т.п. Вот в такой вязкой рукопашной схватке в начале июля прошлого года Оксана Прокопенко получила должность начальника отдела культурной политики. Через полгода, непрерывно наращивая уровень своих амбиций и расширяя пробелы в профессиональных знаниях, она становится министром культуры Камчатского края. Ее тронная речь была краткой (цитирую): «Я уверена, что мой опыт и знания помогут не только сохранить лучшие культурные образцы и традиции региона, но и дадут возможность эффективно применять все имеющиеся инструменты для новой формы работы организаций культуры».

Первое, что она сделала на своем посту, так это разрушила те, еще не окрепшие, ростки для эффективного переформатирования работы Камчатского театра кукол и отбила желание у молодого, талантливого и перспективного специалиста заниматься своей работой. Она показала, что отныне слово министра ничего не значит, главное, чтобы люди не создавали шум у моря. Если завтра работники какого-либо культурного учреждения соберут подписи под требованием снять с должности министра культуры Камчатского края, что на это ответит Оксана Прокопенко? Неужели напишет заявление об уходе? Тогда у нее будет возможность попробовать себя в должности актера-кукловода. Если это получается у гардеробщиц, то наверняка получится у такого ценного специалиста как Оксана Игоревна. Главное, держаться подальше от актера Алексея Высторопца, а то заведет ее в какой-нибудь театральный блуд и пропадет еще один талантливый лицедей.

В общем, пиши пропало…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ