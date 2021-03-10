В ОЖИДАНИИ АВАНГАРДА

02 Марта 2021



Недавно в Правительстве Камчатского края сообщили, что вскоре на Камчатке появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард», который планируют создать на базе загородного детского лагеря «Восход». Краевой министр образования Александра Короткова пояснила, что в настоящее время осуществляются юридические действия, итогом которых будет передача имущества лагеря в оперативное пользование учреждению, подведомственному Министерству образования, для открытия центра «Авангард» и проведения профильных смен для курсантов, а также оздоровительных смен для детей.

Информация оказалась слишком общей, без конкретных цифр и примеров. Поэтому мы поинтересовались у Александры Юрьевны, что будет представлять собой центр, на сколько мест он рассчитан, на какой площади его планируют разместить, будет ли он действовать круглогодично или по сезонам. Спросили, по каким программам предполагается осуществлять военно-патриотическое воспитание молодежи и собираются ли возводить вспомогательные постройки, такие как тир, плац и другие. И наконец задали вопрос, сколько денег потребуется для создания и дальнейшего функционирования такого центра (забегая вперед, скажу, что цифру нам не назвали).

Министр образования рассказала нашей редакции, что (приводим ответы дословно, без стилистических изменений), «региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» будет размещен на территории загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Восход». Вместимость ДОЛ «Восход» составляет 450 человек. Предполагается, что центр «Авангард» будет занимать до 150 мест в одном из жилых корпусов, для него будут проводиться профильные (специализированные) смены.

В ДОЛ «Восход» также будут проходить оздоровительные смены в каникулярный период для всех детей, проживающих на территории Камчатского края.

В связи с тем, что инфраструктура лагеря «Восход» подлежит серьезному обновлению, центр «Авангард» будет работать сезонно. Позднее планируется переводить его на круглогодичный режим работы.

Поскольку для мероприятий центра не планируется ограничений по площади использования территории ДОЛ «Восход», площадь центра будет равна площади лагеря и составит 36 гектаров.

На территории центра планируется разместить военизированную полосу препятствий, плац, учебные классы. Вопрос об устройстве тира рассматривается.

В центре «Авангард» запланирована работа по следующим направлениям: учебные сборы с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений и обучающихся профессиональных образовательных организаций, проходящих обучение по основам военной службы; военно-патриотические смены для воспитанников военно-патриотических клубов, юнармейцев, а также обучающихся кадетских классов, краткосрочные курсы повышения квалификации для организаторов военно-патриотической работы и преподавателей-организаторов предмета «Основы безопасности жизни». Возможно проведение иных мероприятий патриотической направленности (игра «Зарница» и т.д.).

Александра Юрьевна также сообщила, что между губернатором и командованием войск и сил на северо-востоке Российской Федерации достигнута договоренность о направлении военнослужащих для организации учебных сборов в течение учебного года, военно-патриотических смен в период школьных каникул и краткосрочных курсов повышения квалификации. Командование готово предоставить учебно-материальную базу соединений и воинских частей для организации деятельности центра.

О планах открытия центра «Авангард» на Камчатке говорят не впервые. Еще в августе прошлого года в ходе совещания по итогам визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что центр откроется на базе детского лагеря «Восход». «К сожалению, открытие в этом году было невозможно в связи с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время работы по запуску возобновлены, и мы рассчитываем на взаимодействие с силами армии и флота для реализации патриотических воспитательных программ в будущем центре», – процитировала пресс-служба Правительства Камчатского края слова губернатора. Речь тогда шла о планах открытия «Авангарда» в мае 2021 года. В информации уточнялось, Сергей Шойгу поручил высшему военному командованию оказать помощь Камчатке по его созданию.

Отмечу, что решение о создании патриотических молодежных центров «Авангард» в 2020–2021 годах было принято в 73-х регионах России. Об этом рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, о чем сообщала газета «Красная звезда». К концу прошлого года такие центры открылись в 22-х регионах страны. Кстати, название «Авангард» – аббревиатура: «А – армейская, В – воля, А – атака, Н – напор, Г – гордость, А – активность, Р – России, Д – дозор».

Примером регионам послужил первый в стране центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Подмосковье. Его строительство началось 10 сентября 2019 года на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот». Учредителями выступило Правительство Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Идею создания центра поддержал президент страны Владимир Путин. Цена вопроса составила 4 млрд рублей: в августе 2019 года губернатор Московской области подписал постановление о выделении 2 млрд рублей из бюджета на строительство центра, еще 2 млрд рублей выделили власти Москвы. Строительство продлилось чуть больше года. В результате совместной работы ведомств 19 сентября 2020 года состоялось открытие первой смены.

Подмосковный «Авангард» стал гордостью создателей. Он занимает площадь в 28,45 гектара и работает круглогодично. Это ансамбль нескольких зданий и открытых площадок, выполненных в едином архитектурном стиле. На территории расположены учебно-административный корпус с актовым залом, пять спальных корпусов, каждый из которых вмещает 120 человек, общежитие для персонала на 160 мест, столовая и медпункт. В центре размещены крытый спортивный комплекс, стадион, силовые уличные тренажеры, четыре площадки для мини-футбола, гандбола, баскетбола, волейбола, гимнастический городок, полоса препятствий с водной преградой, хоккейная коробка, скалодром. Есть все необходимое для начальной военной подготовки: новейшая учебная техника, пейнтбольный центр, тиры, плац, хорошо оборудованные учебные классы. В течение смен, каждая из которых длится 6 дней, в центре обучаются одновременно до 600 человек.

Уже через три дня с начала строительства, 13 сентября, вопросы открытия подобных центров по всей стране обсуждались на всероссийском селекторном совещании с участием представителей региональных властей. В начале октября глава военного ведомства Сергей Шойгу вынес этот вопрос на очередное совещание с руководящим составом вооруженных сил страны. Говоря о вопросах патриотического воспитания молодежи, он подчеркнул, что дополнительный импульс этой работе придаст создание во всех регионах центров «Авангард». Они должны стать местом проведения военно-спортивных игр, тематических смен, а также экспериментальной площадкой для новых педагогических методик и образовательных технологий.

В итоге был разработан типовой проект создания регионального центра (лагеря) «Авангард». Это большой документ, в котором есть все: нормативная база, пути реализации, направления работы, примерный годовой цикл деятельности, учебно-тематические планы, программы повышения квалификации организаторов военно-патриотической работы, варианты планировочно-архитектурных решений и многое другое. Просмотр проекта впечатляет. Например, на плане территории центра обозначено более 20-ти построек и вспомогательных сооружений. В их числе спальные корпуса для детей, общежитие для педагогов и персонала, образовательный центр (учебный корпус), культурно-досуговый центр, туристская площадка (веревочный городок, скалодром, кемпинг), плац, открытый пневматический тир, полоса препятствий, площадка для военно-тактических игр, таких как пейнтбол, страйкбол, лазертаг. Предусматривается установка демилитаризованных образцов военной техники.

Понятно, от того, что предлагают проектировщики в теории, и того, что могут создать на местах на практике, целая пропасть, и пропасть эта тем шире, чем беднее регион. Но создавать центр на Камчатке собираются не на пустом месте, а на территории загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Восход», расположенного в Паратунской курортной зоне отдыха, в лесном массиве у озера Микижа. Чем же располагает лагерь? Согласно информации, размещенной на сайте Правительства Камчатского края, комплекс зданий и сооружений ДОЛ «Восход» состоит из 3-х двухэтажных корпусов по 175 мест каждый. В корпусах – раздельные санузлы, умывальные и комнаты личной гигиены, другие вспомогательные помещения. Все корпуса имеют отопление, холодное и горячее водоснабжение. На территории лагеря имеется летняя эстрада, игровые площадки для проведения различных культурно-массовых мероприятий, спортивные площадки (стадион, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, игровые площадки, площадка для бадминтона и настольного тенниса). Лагерь располагает также плавательным открытым бассейном со вспомогательными помещениями. Есть отдельное помещение душевой. Столовая находится в отдельно стоящем здании.

Лагерь «Восход» был введен в эксплуатацию в 1982 году, и большинство зданий были построены тогда же. «Нам необходимо вкладывать средства в реконструкцию и приводить в порядок здания, потому что главная проблема – это изношенная инфраструктура. Ее следует приводить в соответствие с действующими санитарными нормами. Для этого нужно выделять средства из краевого бюджета», – рассказала глава камчатского Министерства образования, отметив, что в прошлом году из-за пандемии учреждение не функционировало.

Теперь вернемся к вопросу, поставленному в начале статьи: сколько же денег понадобится на создание и содержание центра? Как следует из ответа главы камчатского Министерства образования редакции, «в настоящее время осуществляются расчеты потребности финансовых средств для подготовки центра «Авангард» к работе в летний период 2021 года». Вероятно, создатели камчатского «Авангарда» пока находятся на стадии погружения в проблему. Типовой проект, разработанный для таких региональных центров (лагерей) военно-патриотического воспитания, нам вряд ли подойдет. Поэтому устаревшие здания, скорее всего, снесут, что потребует дополнительного времени и денег. Учитывая, что у нас низкое качество проектирования, а мощности местных строительных компаний не позволяют сдать ни один проект вовремя, центр военно-патриотического воспитания «Авангард» на Камчатке может превратиться в очередной долгострой.

На дворе уже март, и для того чтобы успеть выполнить ремонт зданий, возвести военизированную полосу препятствий, обустроить плац и учебные классы (не будем брать в расчет тир), к работам потребуется приступить как можно быстрее. Принимая во внимание, что подготовка документов, исходя из которых будет приниматься решение о выделении средств на создание центра «Авангард», еще «в процессе», как и передача лагеря в ведомство краевого Минобразования, сомнительно, что заявленный центр сможет открыться к началу летних каникул. Возможно, при самом благоприятном исходе, обещанный центр военно-патриотического воспитания «Авангард» откроется на Камчатке не ранее 2022 года.

Наталья МАКСИМИШИНА