ОДА СОБАКАМ КАМЧАТКИ

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02 Марта 2021

Как-то меня попросили поделиться прошлым. И вот тогда-то среди всего прочего вдруг воскрес в моей памяти вой ездовых собак, сидящих на привязи. Вой, который пробуждал у меня, как я теперь понимаю, то первобытное приобщение к Природе, которого все меньше и меньше остается у человека. Ибо на сегодня даже среди коренных коряков мало найдется таких, кто еще застал и помнит настоящий собачий вой. Не лай, а стон, вопль, отчаяние собачьей души.

Итак – зима. Декабрь, январь или февраль. Время – ближе к 10–11 часам ночи. Полная луна и абсолютное, безмерное и безвременное «белое безмолвие». И вдруг первый собачий голос. Еще не вой, а только проба голоса. Иногда даже несколько виноватая – а не рано ли? – по тональности. Но вот раздается второй голос. К ним присоединяется третий, четвертый. И вскоре весь поселок тонет в разноголосице собачьих голосов. Однако и это еще не вой. Это всего лишь, выражаясь по-человечьи, спевка, подгонка голосов, улавливание общего настроя и постепенное приближение к апофеозу.

Но вот наконец все голоса сливаются в один. Да, при желании в нем можно было услышать и некоторые непопадания в общий тон, и голоса «солистов». Но тем не менее это уже одна общая мелодия, лишь иногда подчеркиваемая отдельным сольным воплем. Которая вскоре – на пике – окончательно становится единым стоном. Стоном зверей, вынужденных служить человеку. Благодарных ему за его заботу. И негодующих на то, что они стали зависимы от него. И вот, когда они в очередной раз вспоминают, что они потеряли, придя к человеку, эта песня превращается в один, до мороза по коже, горестный вопль.

Впрочем, ближе к весне в этой песне появляется менее грустная тональность. А иногда и откровенно веселые соло отдельных исполнителей.

Но это уже не завораживает и не затягивает так, как стон посередине зимы.

Слушать это можно было бы часами. Но даже выносливым полудиким псам такое напряжение дано выдерживать не более получаса, а чаще 15–20 мин. И вот ближе к концу этого срока, достигнув своего пика, стон, хотя он и оставался по силе прежним, как бы надламывался. Вернее, происходило нечто похожее на смену регистра при игре на органе. И мелодия вроде бы та же, и мощь звука не меняется, а то даже и возрастает. Но звучание и настроение – несколько другие. Так и в стоне собачьих голосов уже не вселенская скорбь, а примирение со своей собачьей долей. Вслед за этим начинается снижение звука, постепенное отключение голосов, отдельные всплески прежнего экстаза и, под занавес, единичный взлай еще не совсем успокоившихся зверей. И в конце концов снова наступало бесконечное безмолвие.

К чему все это? Да к тому, что я, внук потомственного дворянина, предки которого сотни лет жили на давно освоенной территории Средней Руси, для этой стаи не был чужим. Нет-нет, я даже и не пытался подвывать им. Просто я вместе с ними невольно приобщался к тому, что стоит вне понимания. Не к богу, не к «вселенскому разуму», а к беспредельности.

Кстати, очень жаль, что в те поры не было возможности записать эту мелодию. Нет тех собак и уже, пожалуй, не будет. Ибо сейчас даже самые лучшие в мире ездовые собаки из тех полудиких псов, что, добросовестно натягивая алыки (собачью упряжь), исполняли свою часть общей работы, без которой было не выжить, превратились в партнеров по спорту. А это совсем не то партнерство. И это совсем не те собаки. Ибо современные собаки настолько очеловечились, что я откровенно радуюсь, что они (пока?) не научились говорить – уж очень много нелицеприятного наслушались бы мы, человеки, в свой адрес.

Осенью 1942 г., в возрасте полутора лет, я оказался в малюсеньком национальном селеньице Корн, состоящем примерно из 20–22 жалких домишек, где обитали 30–40 едва-едва приобщенных к цивилизации взрослых коряков и несколько русских, десятка четыре корякских и трое (вместе со мной) русских детишек разного возраста. Лукавить не стану, имен их я не помню.

Но в памяти отчетливо сохранилось, что когда нас в очередной раз отмывали, то мы – белобрысики – вдруг становились как бы чужими среди маленьких корячат. Впрочем, уже через пару часов мы вновь были такими же чумазенькими, как и наши черноволосые и черноглазые друзья. Тем более что и одеты мы были как они, в кухлянки, и обуты – в торбаса. Да и по-корякски мы говорили ничуть не хуже их. Куда только девалось затем это знание практически родного языка? Обидно...

А в придачу ко всему этому в поселке было около полутора сотен полудиких собак, наполняющих атмосферу лаем днем и слаженным хором исполняющих свою мелодию в длинные зимние ночи. А вокруг беспредельная, с высоты тогдашнего моего возраста и роста, тундра, накрытая сверху бездонным колпаком неба.

Четыре года я жил почти первобытной жизнью. И не в гости я ходил к моим корякским друзьям, а с утра до ночи пребывал с ними. Я играл с ними в их игры, слушал рассказываемые им сказки и песни, которые им пели, ел их пищу. И вместе с ними в свои пять лет посильно помогал взрослым во время летней рыбалки, которая осуществлялась прямо тут же, под уступом речной террасы, на краю которой стоял поселок. Так сформировалась первая – и лучшая – половина моего «Я». Та половина, которая и до сих пор побуждает меня уходить в горы. Где, в отличие от профессиональных геологов, лесников и тому подобных специалистов, я просто живу. Хотя и вынужден выполнять при этом часть общей работы.

Но вернусь к самим собакам. И приведу воззрения некоторых ученых на происхождение и физический облик камчатской ездовой собаки. И первое слово предоставлю Стеллеру.

«Из прирученных камчатских животных, как по давности прирученности, так и по приносимой пользе, первое место должно быть отдано собакам, которые одни только и составляют класс камчатских ручных животных. Никто не может обойтись без них, как в других местах никто не может жить без лошадей и крупного рогатого скота. На Камчатке существует, собственно, только один вид собак, ничем, впрочем, не отличающихся от русских деревенских дворняг или черемицких и вотяцких псов как по росту, так и по внешнему виду; между тем трудные условия жизни, принимаемая пища и характер воспитания совершенно изменили их привычки (камчатские собаки считаются самыми выносливыми и быстрыми во всей Сибири; их ценят за то, что они довольствуются простою и легко добываемою пищей, именно рыбою). Камчатские собаки бывают преимущественно троякого цвета – белого, черного и волчье-серого, при этом они очень толсты и обладают длинною шерстью», – пишет исследователь.

И дополняет: «Силе этих псов нельзя не надивиться в достаточной степени. В сани обычно впрягают только по четыре собаки, которые проворно везут трех взрослых людей с полутора пудами багажа; обычная кладь, полагающаяся на четырех собак, равна 5–6 пудам. С небольшой кладью один человек при плохой погоде и глубоком снеге в состоянии проехать за день от 30 до 40 верст, а по хорошему пути от 89 до 140».

Крашенинников к сказанному Стеллером добавляет: «Камчатские собаки от крестьянских ничем не разнствуют. Шерстью бывают наибольше белыя, черныя, черно-пестрыя и как волк серыя, а красных и других шерстей примечено меньше. Впрочем, почитают их за самых резвых и долговечных в рассуждении собак других мест, для того, что они питаются легким кормом – то есть рыбою».

Более полное описание камчатской собаки дал Г. Лангсдорф в начале XIX в.

«У камчадальских собак острая, выступающая вперед морда, заостренные, прямо торчащие уши, длинный, сильно волосатый, лохматый хвост; по своей наружности, телосложению, размерам, взгляду и по самому образу жизни они очень схожи с волками и во многом напоминают наших так называемых шпицев (порода собак) и немецких овчарок.

Кожа покрыта либо гладкими короткими, либо мохнатыми длинными волосами, а на шкуре – настоящей шерстью, длинной, нежной, мягкой, которую бы можно было бы так же хорошо прясть, как и овечью, если ее тщательно собрать, промыть и обработать. Тех собак, у которых вот такие шерстеподобные и длинные мохнатые волосы, называют общим именем вельможи или волосатые, и их шкуру ценят преимущественно как теплый мех и оторочку для одежды.

Этот вид собак в большинстве своем проблематичен для упряжки и часто едва может использоваться при свежевыпавшем и глубоком снеге, так как мягкий снег набивается между волосами, замерзает и мешает собаке быстро бегать. Длинноногие и тонковолосые собаки особенно подходят для легкой упряжи. Встречаются отдельные собаки, которые, как и наши, лают, но большинство просто воют и только изредка лают. Масть довольно разнообразна, есть черные, белые, серые, рыжие, и на этих окрасах возможны пятна.

Круглый год они живут под открытым небом, ни разу не заходя в жилище или сарай. Летом они роют себе ямы в земле, чтобы было прохладнее лежать, а зимой таким же образом прячутся в снегу, чтобы укрыться от холода...

Вообще, лучшими считают тех собак, у кого мощный скелет, высокие и широкие лапы, прямостоящие, длинные и острые уши, выступающая вперед заостренная морда, откинутая назад мощная голова и широкая грудь».

Лангсдорф же добавил к морфологической характеристике камчатской ездовой собаки оценку ее физических качеств – силы и выносливости.

«Число собак, которых запрягают в нарту, частично зависит от груза, который необходимо доставить из одного места в другое, частично от добротности собак и состояния дороги или санного пути, В легкую нарту с одним человеком и небольшим багажом требуется 4–5 собак, чтобы быстро доехать. Шесть собак могут с легкостью везти от 14 до 15 пудов или 640 фунтов по хорошей дороге. Если нужно увезти более тяжелый груз, то необходимо запрячь больше собак.

На обычных почтовых собаках за один час преодолевают 10–12 верст, а на хороших ездовых собаках – 15–20 верст, Это возможно при условии хорошей санной дороги и непродолжительного времени поездки. На очень хороших собаках можно, не меняя их, за два раза по 24 часа проехать 200 верст и за три дня самое большее 300 верст, но затем необходим отдых».

Существенно дополняет сказанное описание известного русского мореплавателя В. М. Головнина: «По большей части камчатские собаки шерстью белые, потом более черных и серых, прочих же шерстей, в сравнении с сими тремя, немного. На суках весьма редко здесь ездят, и все собаки, употребляемые в езде, бывают всегда кладеные. Холощение над ними производят, когда они еще щенятами. И с того времени привязывают их к длинным гибким шестам, воткнутым в землю, так что когда щенок рвется, то и шест нагибается, потом опять по упругости своей принимает прежнее положение. И такой щенок, будучи на привязи, приучается уже возить тяжести; когда же достигает он совершенного возраста, тогда запрягают его в санки вместе со старыми, приученными к езде собаками и ездят недалеко. Тогда-то мальчишки возят на них воду, дрова и пр., а потом уже и в дальнюю дорогу начинают употреблять; прежде же нельзя на них далеко ездить, потому что они, будучи горячи, тянут изо всей силы и скоро надрываются».

Интересные сведения о камчатской ездовой собаке сообщил старший ветврач Г. Садовский, участник Анадырской комплексной экспедиции Министерства сельского хозяйства РСФСР, в статье «Больше внимания ездовому собаководству», опубликованной в газете «Камчатская правда» в 1955 г. Так, говоря о наиболее существенных качествах камчатской ездовой собаки, он указывает, что для этой породы собак характерна вытянутая форма тела, ибо собак, у которых длина тела равна высоте, хотя и отличаются большей резвостью, однако слабосильны и менее выносливы. Другим характерным признаком камчатской ездовой, по его мнению, считается массивность груди и холки, а также передних лап, спины и поясницы за счет мощного скелета и хорошо развитой мускулатуры. Морда у камчатской ездовой собаки также массивна, волчьего типа, хотя и несколько короче, чем у волка. Глаза небольшие, косо поставленные (внешние углы глаз выше внутренних), коричневого цвета. Зубы крепкие и плотно прилегающие к челюстям.

Еще одна особенность камчатской ездовой собаки, подкрепляющая, по мнению Садовского, ее родство с волком, – наличие под челюстью или на щеках кожных бугорков (бородавок), а также пятого пальца на задних лапах.

В целом же, продолжает ветврач, камчатскую ездовую характеризует развитость передних лап, их ширина, мускулистость и наконец наличие у мякишей пальцев умеренно короткого, густого и жесткого волосяного покрова. В классическом варианте образуются своеобразные «щетки», обеспечивающие устойчивость при беге по скользкой поверхности (на льду), а также они предохраняют подошвы лап от стирания.

Хорошо развитый шерстяной покров типичной камчатской ездовой собаки отличается густотой, в том числе и за счет длинного подшерстка, равномерно покрывающего все тело. Масть собак самая разнообразная и для создания породного ядра особого значения не имеет. Однако опытные каюры в свое время предпочитали подбирать в упряжку собак разнообразной окраски, так как при длительных поездках глаза каюров при управлении собаками одной и той же или схожей масти очень уставали.

Ну и наконец при воссоздании камчатской ездовой собаки, как указывает Садовский, одно из решающих условий – отбор животных со спокойным и уравновешенным характером, поскольку именно характер предопределяет быстрое и устойчивое закрепление у животных полезных навыков, которые в свою очередь слагаются под воздействием внутренних и внешних факторов.

Что же касается давности появления собаки в жизни аборигенов Камчатки, то судить об этом позволяют результаты раскопок верхнепалеолитического протоительменского поселения Ушки, располагавшегося на берегу одноименного озера (приуроченного к правому берегу р. Камчатка), где среди остатков жилища IV культурного слоя, возрастом 10–11 тысяч лет, было обнаружено захоронение собаки. Иными словами, собака на Камчатке была одомашнена не позднее чем по крайней мере в Передней Азии, где остатки домашних собак так называемой натуфийской культуры относятся к IX–VIII вв. до н.э. Таким образом, Камчатка с полным на то правом может считаться одним самых первых центров одомашнивания животных на нашей планете.

Ну и напоследок немного о современном состоянии дел. Считается, что камчатская собака для езды была приспособлена 2–3 тысячи лет назад. Солидная биография. Однако, увы, сегодня камчатской ездовой собаки как таковой практически не стало; причем, уточню, деградация породы началась почти сразу же после появления русских на полуострове. Во всяком случае еще в самом начале XIX в. Лангсдорф отметил: «С сожалением камчадалы вспоминают времена своих предков, когда те могли проявлять особую заботу о разведении собак; щенков держали (до шести месяцев. – В. Б.) в ямах под землей, их ежедневно кормил один и тот же человек. То есть эвон еще когда началось изменение (вслед за переменой обычаев самих аборигенов) камчатской ездовой. Ну а в наши дни антропологи и кинологи утверждают, что прежние знаменитые породы камчатских ездовых собак, описанные Г. Лангсдорфом и Л. Стейнегером, утеряны.

Правда, в последние два десятка лет на Камчатке были предприняты некоторые меры по восстановлению этой породы собак. В настоящее время не просто остается все меньше и меньше собачьих упряжек в селениях севера, но и исчезают типичные собаки. В связи с этим специалисты и теоретики разработали несколько проектов для сохранения породы, как и самих каюров. Одним из таких проектов являются соревнования собачьих упряжек на Камчатке – «Берингия», которые снова возвращают внимание камчатской публики к собачьим упряжкам.

Однако, добавлю от себя, вряд ли получится восстановить исконную породу камчатской ездовой собаки без возвращения к корням: к вливанию волчьей крови и к воспитанию щенков в тех же условиях, в которых воспитываются волчата (т. е. в норах). Или в ямах, как это делали коренные жители Камчатки 300 лет назад. Тем не менее в силу относительной сохранности естественной ландшафтно-экологической структуры региона таковое воссоздание заново классической породы пока еще возможно. Другое дело, что медлить с этим не следует.

Валерий Егорович БЫКАСОВ,

научный сотрудник Института

вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."