ОЧЕРЕДНОЙ ХОД КОНЕМ

16 Марта 2021



14 марта этого года в центре Петропавловска прошли мероприятия, посвященные проводам зимы и празднованию Масленицы. Впервые на главной площади города было сожжено чучело – символ холодов и пург. В целях безопасности на месте сожжения присутствовал боевой пожарный расчет. В этой части устроители праздника предприняли необходимые меры, чего нельзя сказать о таком виде развлечений, как услуги по катанию отдыхающих на лошадях.

Чуть больше года назад, 1 марта 2020 года, на праздновании Масленицы в Вилючинске сотрудники конного клуба «Казачок» также оказывали услуги по катанию отдыхающих на лошадях. Тогда лопнувший воздушный шарик напугал лошадь, которая катала 4-летнего мальчика. Животное испугалось и понеслось, из-за чего ребенок упал и получил телесные повреждения. Мальчик был госпитализирован в Камчатскую краевую детскую больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга». Кроме того, лошадь задела женщину, которая тоже упала и получила травмы.

«Вести» подробно рассказали о произошедшем в своей публикации уже спустя три дня – 4 марта («В» № 6 (270) от 04.03.2020 г. «Лошадь едва не убила ребенка»). После этого происшествия прокуратура Вилючинска провела проверку и установила, что организаторами мероприятия, а именно администрацией Вилючинского городского округа и Вилючинским станичным казачьим обществом не была обеспечена безопасность отдыхающих. В отношении руководителя станичного казачьего общества было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований).

Спустя примерно месяц, в апреле прошлого года, начальник отдела развития торговли, потребительского рынка, предпринимательской и инвестиционной деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Дмитрий Самахов сообщил корреспонденту «Вестей», что руководством городской администрации было принято решение об исключении услуг по катанию на лошадях из перечня мероприятий к договору об организации ярмарок на территории Петропавловска. Однако это решение не было оформлено документально и на новогодние праздники предоставление этой услуги было возобновлено. «Вести» посвятили этому очередную публикацию («В» № 2 (305) от 20.01.2021 г. «Лошадью не ходи!»). Наш корреспондент тогда попросил Дмитрия Самахова прокомментировать отмену принятого ранее решения. Он пояснил это многочисленными обращениями жителей города в социальных сетях с просьбой о возобновлении данной услуги. К слову сказать, ни одного подобного обращения в соцсетях лично я не видел. Проблема заключается в том, что услуга по катанию на лошадях в центре города производится с нарушением правил безопасности и других законных требований, о чем наша газета неоднократно сообщала. Напомню, что для оказания таких услуг владелец лошади должен иметь ветеринарную справку (форма № 4) о состоянии здоровья животного. Эту справку выдает, после осмотра животного, Краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных». Срок действия этой справки трое суток, после чего животное подлежит новому освидетельствованию. Кроме ветеринарной справки, у владельца животного должны быть в наличии: документ, удостоверяющий личность, или доверенность на право осуществлять данную деятельность; свидетельство о государственной регистрации юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя; удостоверение наездника 6-й категории и индивидуальная санитарная книжка, выданная Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае». Вызывает большое сомнение наличие у сопровождающего животных персонала (как правило, это лица, не достигшие совершеннолетия, что уже само по себе является нарушением) перечисленных документов (особенно удостоверения наездника 6-й категории).

Квалификация «наездник» определена 70-м выпуском Единого тарифно-квалификационного справочника РФ за 2019 год, в соответствии с которым наездник 6-й категории имеет право на верховой заезд и заезд на экипаже, а также на наблюдение за здоровьем лошади. Такое удостоверение может выдать только квалификационная комиссия учреждения, где специалист прошел обучение или повышение квалификации после принятия экзамена.

В Камчатском крае такие учреждения отсутствуют. Это удостоверение наравне с ветеринарной справкой о состоянии здоровья животного является основным документом, подтверждающим законность предоставляемой услуги.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» любые наличные расчеты на территории Российской Федерации должны осуществляться через применение контрольно-кассовой техники (ККТ). Статья 2 данного закона предусматривает освобождение от применения ККТ при проведении ярмарок лиц, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами. Однако катание на лошадях является не торговлей, а оказанием услуг. При этом лицами, оказывающими эту услугу, контрольно-кассовая техника не применяется. Таким образом, возникает ситуация, когда в разгар праздничного дня в центре городского округа нарушается сразу несколько требований закона. Причем это происходит совершенно открыто, на глазах у сотрудников полиции, следящих за порядком.

Теперь разберемся с полномочиями организатора и администратора ярмарки. Напомню, что конкурс на проведение ярмарок в центре города в период с 5 августа 2019 года по 4 августа 2022 года выиграл индивидуальный предприниматель Жадан Андрей Александрович. Порядок проведения ярмарок в нашем городе оговорен двумя документами. Это постановление Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края» и постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.06.2019 № 1232 «Об Административном регламенте предоставления администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации ярмарки на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

Пунктом 3.1 краевого Постановления оговорено, что организатор ярмарки самостоятельно разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки, продаже товаров и оказанию услуг на ней. Вместе с тем, в соответствии подпунктом 8 пункта 2 Постановления администрации ПКГО, результатом предоставления муниципальной услуги является выдача администратором ярмарки разрешения, в котором в обязательном порядке должны быть указаны ассортимент реализуемых на ярмарке товаров и перечень оказываемых услуг (последующими изменениями этого постановления данная норма была сохранена). Подпункт 10 пункта 3 постановления Правительства Камчатского края прямо обязывает организатора и администратора ярмарки обеспечивать выполнение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ветеринарии.

14 марта корреспондент нашей редакции принимал участие в праздничных мероприятиях и в который раз лично убедился в полном отсутствии контроля за катанием на лошадях не только со стороны администратора и организатора ярмарки, но и сотрудников полиции. Допустим, что услуга по катанию на лошадях была действительно возобновлена после обращений граждан. Но готовы ли родители доверить своего ребенка другому ребенку, только постарше, ведущему лошадь под уздцы? Ведь именно такой персонал оказывает услуги по катанию на лошадях в центре города от имени индивидуального предпринимателя Дарьи Поздняковой, заявлявшей в канун новогодних праздников об ущемлении своих прав на осуществление деятельности и прав граждан на отдых.

Похоже, индивидуальный предприниматель Позднякова сама нарушает права несовершеннолетних, поручив им оказание подобных услуг. Трудовой кодекс РФ запрещает труд несовершеннолетних граждан на работах с опасными условиями труда (п. 4 ст. 265). В соответствии с законом животные, обладающие опасными для окружающих свойствами, в силу которых исключается возможность полного контроля над ними со стороны человека, вследствие чего создается повышенная опасность для окружающих, являются источником повышенной опасности.

Готовы ли родители подвергать риску жизнь и здоровье своих детей?

Не так давно Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю передало для утверждения в краевую прокуратуру уголовное дело в отношении заместителя начальника службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа. Ее обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего. Речь идет, о трагической гибели восьмилетнего Миши Толстова на одном из прибрежных участков в районе Красной Сопки 4 ноября 2020 года. Напомню, что ребенка растерзала стая бродячих собак. «Вести» посвятили проблеме безнадзорных животных целый цикл публикаций. Однако действенные меры в этом направлении стали приниматься лишь после трагедии и возбуждения уголовного дела.

С лошадьми подождем?

Андрей БОРИСЕНКО