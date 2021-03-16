НЕ КУЛЬТУРНО!

16 Марта 2021



(Продолжение. Начало «В» от 17.02.2021)

В предыдущей статье мы рассказали о скандале в Камчатском театре кукол, где после назначения художественным руководителем приглашенной из Южно-Сахалинска Екатерины Уржумовой половина коллектива потребовала от губернатора и министра ее отставки. Недолго думая, новоиспеченный министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко решила ввести конкурсные процедуры для назначения руководителей подведомственных учреждений. Она аннулировала контракт с Екатериной Уржумовой и пошла на поводу взъерошенного коллектива театра, который толком даже не смог сформулировать суть претензий, предъявляемых к новому худруку. Отныне любой коллектив подведомственного учреждения культуры может обратиться с письмом на имя министра с требованием убрать своего руководителя, и это будет сделано?

Не успела Оксана Прокопенко насладиться должностью министра культуры Камчатского края, куда была назначена 8 февраля этого года, как перестала быть министром. Как выяснилось, госпожа Прокопенко не прошла проверку соответствующих органов, и поэтому ее тихо, без лишнего шума отправили на четыре буквы «ВРИО». Хотя даже с приставкой из этих волшебных букв она не имеет права исполнять многотрудные обязанности на этой должности, т.к. у нее просто нет соответствующего допуска к работе с секретными документами. Не обращая внимания на досадную неувязку, Оксана Игоревна смело выпускает из-под своего пера, аккуратно выражаясь, документы с идиотской изюминкой, т.е. выдающие управленческую дурь. Чего стоит ее обращение к главам муниципальных районов и городских округов и руководителям краевых государственных учреждений Камчатского края (цитирую):

«Уважаемые коллеги! Министерство культуры Камчатского края сообщает о начале проведения отбора кандидатов на должность художественного руководителя Краевого государственного автономного учреждения «Камчатский театр кукол».

Отбор кандидатов проводится в срок с 3 марта 2021 года по 13 мая 2021. Кандидатом на должность художественного руководителя КГАУ «Камчатский театр кукол» может быть лицо, соответствующее следующим требованиям к квалификации кандидата на должность художественного руководителя КГАУ «Камчатский театр кукол» по образованию и по стажу работы: высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет».

Итак, начнем с требований к кандидату в художественные руководители КГАУ «Камчатский театр кукол». По сути дела, госпожа Прокопенко объявила конкурс на замещение должности руководителя подведомственного учреждения. Значит, должна быть назначена конкурсная комиссия и, следовательно, утверждено Положение о конкурсной комиссии. Увы, до настоящего времени нет ни Положения, ни самой комиссии. Само Положение должно пройти проверку на коррупционную составляющую, такую же проверку должен пройти и кандидат. Члены конкурсной комиссии тоже появляются не абы как: они назначаются, пройдя через антикоррупционное сито (самому смешно). Известно ли об этом Оксане Прокопенко? Если да, то ее обращение даже идиотским не назовешь. Если нет, то как минимум ее нужно освободить от временного исполнения обязанностей министра культуры Камчатского края.

Теперь поговорим о требованиях к образованию кандидатов. Если верить бумаге новоиспеченного ВРИО, то художественный руководитель театра кукол может не иметь профильного образования. Ему достаточно быть экономистом, юристом, инженером или в крайнем случае педагогическим работником, имеющим стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Когда я читал опус Оксаны Игоревны, то невольно ловил себя на мысли, что художественным руководителем театра кукол на Камчатке может стать, например, директор средней или начальной школы, а также любой заместитель руководителя по хозяйственной части в средней образовательной школе.

Следует поближе рассмотреть второй абзац послания: «Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации комиссии по оценке кандидатов на должность руководителя учреждения культуры, подведомственного Министерству культуры Камчатского края, назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы».

Во-первых, нигде не сказано, какие требования к квалификации применяются при оценке кандидата. Во-вторых, что означает «достаточный практический опыт»? Если в первом абзаце предъявлено требование иметь стаж на руководящей должности не менее пяти лет, для чего тогда вводить вышеуказанное определение «достаточный практический опыт»? То есть можно иметь меньший стаж работы на руководящей должности, но достаточный? По мнению кого – комиссии? Она (комиссия), получается, сама должна поступать вопреки установленным критериям конкурса?

На этом идиотизм культурного документа не заканчивается, в нем приведены должностные обязанности художественного руководителя Камчатского театра кукол. Худрук (цитирую): «Принимает меры по […] рациональному использованию работников учреждения». Что подразумевает сия замысловатая формулировка? Приведу пример: артист-кукольник Евгений Новокрещенов, рвущийся на место худрука, написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело против меня (правда, непонятно за что). Однако за него это должен делать юрист, а нашему кукольному лицедею остается только поставить подпись. Так нет же, юрист театра ответила, что в подобном абсурде участвовать не будет, и обиженному актеру-кукловоду пришлось самому выдавливать из себя слова для заявления в полицию. Наверное, не должен служитель Мельпомены заниматься подобной писаниной. Значит, он используется нерационально. Согласитесь, актер напрягается, не спит, плохо ест, много пьет, мечтает отомстить, ломает куклы, одним словом, ведет себя нерационально. А кто виноват?

Далее госпожа Прокопенко продолжает удивлять просвещенную публику: «Для участия в отборе кандидатов на должность художественного руководителя КГАУ «Камчатский театр кукол» гражданину необходимо предоставить:

[…] 4. творческий проект, оформленный в соответствии с требованиями к творческому проекту кандидата на должность руководителя учреждения культуры, а именно:

а) соответствующий следующим критериям: актуальность и социальная значимость творческого проекта; соответствие тематики творческого проекта и направлениям деятельности КГАУ «Камчатский театр кукол»; логическая связанность и реализуемость творческого проекта, соответствие мероприятий творческого проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; инновационность, уникальность творческого проекта; соотношение планируемых расходов на реализацию творческого проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов; реалистичность бюджета творческого проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию творческого проекта».

Начну разбирать по пунктам критерии проекта, которые наваяла госпожа Прокопенко: «Актуальность и социальная значимость». Как известно, театр посещают разные возрастные группы детей, и то, что актуально для шестилетнего ребенка, может быть не актуальным для 13-летнего подростка. И потом, не бывает актуальности без социальной значимости. Например, все наши сказки – это пример борения добра со злом, справедливости с несправедливостью либо ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Вспомните детские стихи великого поэта Владимира Маяковского: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо?» Для 4-5-летнего ребенка эти стихи, безусловно, актуальны и социально значимы, но можно ли утверждать подобное в отношении, например, 11-летнего школьника? Вряд ли. Между этими понятиями, в таких случаях можно ставить знак равенства, потому что в первую очередь социальная значимость проекта определяется его актуальностью. Без последнего нет понятия значимости. Набивание предложений возвышенной терминологией без ее понимания указывает на желание прятать скудность ума за трескучими фразами.

Фраза «логическая связанность и реализуемость творческого проекта» доходчива лишь в первой части высказывания. Что касается реализуемости творческого проекта, то это понятие включает в себя много составляющих. В первую очередь это касается финансовых затрат на исполнение проекта. Логично расшифровать общее понятие «реализуемость», перечислив все составляющие. Однако госпожа Прокопенко пошла по другому пути и решила в каждом последующем предложении говорить, что масло масляное.

Верхом идиотизма выглядят следующие два абзаца: «В случае если для внедрения проекта требуются финансовые затраты, прилагается финансово-экономическое обоснование проекта. Проект должен быть выполнен участником лично и самостоятельно, без привлечения третьих лиц и нарушения законодательства об авторских правах». Другими словами, Оксана Прокопенко уверена, что будущий художественный руководитель Камчатского театра кукол должен быть финансистом и экономистом в одном лице, т.к. он не имеет права привлекать третьих лиц для исполнения проекта. Сама четырехбуквенная чиновница, полагаю, не способна объяснить и половину того, что написала. Однако, как я уже говорил, горе-управленец для себя решила, что любой шеф-повар, окончивший институт пищевой промышленности и проработавший в ресторане пять лет, или директор свинофермы достойны стать руководителем Камчатского театра кукол. Им, как никому другому, понятно: для хорошей работы актеры должны хорошо питаться. Повару нужно из набора продуктов приготовить проект актуальный, инновационный, аппетитный, вкусный и т.п. Директору свинофермы в свою очередь необходимо создать такие условия для размножения парнокопытных, чтобы свиней было больше, а вони от них меньше. Здесь не обойтись без творческого подхода, т.е. без соблюдения критериев актуальности, социальной значимости, реализуемости и т.п.

Вот, оказывается, в какие кадровые дебри забралась Оксана Игоревна. Она решила переманить в театр кукол шеф-поваров и свиноводов. Это вам не с куклами бегать и верещать детскими голосами, здесь нужен инновационный подход.

Ранее газета сообщала, что одним из кандидатов на должность худрука театра кукол решил себя попробовать актер Камчатского театра драмы и комедии Алексей Высторопец. Прежде он пытался занять должность художественного руководителя в своем театре, но эта должность показалась ему мелковатой, и он нацелился в кресло министра культуры Камчатского края. К счастью, и этим мечтам не суждено было сбыться, и неутомимый лицедей отправился штурмовать карьерные высоты пониже. Окунувшись в кукольную среду, он почувствовал, что у него будто открылось второе дыхание. Рамки худрука театра кукол господину Высторопцу показались тесными, и он придумал для себя дополнительное развлечение. Для тщеславных утех мужчине всегда не хватает женщины. Алексей нашел ее в лице депутата Законодательного собрания Камчатского края по избирательному округу № 8 Татьяны Ткаченко. Будущему (предположим худшее) художественному руководителю Камчатского театра кукол не хватает общественного политического звучания, то бишь статуса депутата Заксобрания Камчатского края. Опытный лицедей сумел увлечь своей идеей бывшую заведующую детским садом госпожу Ткаченко. Та охотно согласилась помочь господину Высторопцу избраться депутатом. Отныне их часто видят вместе в школьных и дошкольных образовательных учреждениях раздающими почетные грамоты Законодательного собрания Камчатского края. Свет Алексей способен обаять женщин, одиноко несущих политическое бремя депутатства. Он вовремя подставил свое хрупкое актерское плечо госпоже Ткаченко, и та благодарно окунула его в увлекательную политическую жизнь восьмого избирательного округа.

К слову сказать, когда «помогайке» депутата Татьяны Ткаченко стало неуютно жить и творить на Камчатке, он покинул полуостров, заявив примерно следующее: «Отстой». Но в первопрестольной у актера Высторопца что-то не заладилось. Он вернулся обратно, где ему, по всему видать, было нехорошо. Как говорится, не можешь любить то, что хочешь, люби то, что можешь. Видимо, теперь на Камчатке он чувствует себя довольно сносно. Блуждающий актер носит сумку с грамотами и благодарственными письмами госпожи Ткаченко, улыбается вместе с ней своим гипотетическим избирателям, рвется руководить актерами-кукольниками, одним словом, его жизнь бурлит.

Остается без ответа один вопрос: зачем Татьяне Ткаченко нужен Алексей Высторопец – пустая шаланда без руля и ветрил? (Любовь зла, полюбишь и козла?) Да бог с ними, пусть играются, от них много зла не будет. Правда, и добра, скорее всего, не жди. Значительно хуже, когда власть достается таким, как Оксана Прокопенко. У людей, как она знания заменяются амбициями, навыки и умения – тщеславной дурью. Проявления профессионализма своих подчиненных она воспринимает как дерзкий вызов своей власти, и основным положительным критерием в оценке деятельности своих подчиненных, полагаю, считает лизоблюдство. Таким, как она, главное, угадать то, чего хочет руководитель, и подобострастно согласиться с его мнением.

Не культурно…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ