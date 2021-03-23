СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ - 8

23 Марта 2021



15 марта 2021 года депутаты Государственной думы РФ, члены фракции «Единая Россия» Надежда Максимова, Галина Данчикова и Марина Беспалова внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о праве региональных властей самостоятельно контролировать численность безнадзорных животных. Согласно документу властям субъектов Федерации предоставляется право выбирать методы регулирования популяции бездомных животных «исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности». В частности, законопроект предлагает снять запрет на умерщвление безнадзорных животных и зафиксировать их обязательный отлов независимо от проведенной стерилизации. При этом уточняется, что умерщвление бездомных животных должно производиться специалистами-ветеринарами «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». Авторы инициативы считают, что существующий порядок (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитания) не гарантирует устранение угрозы, неэффективен и «легализует явление безнадзорности».

Уже через два дня, 17 марта, инициаторы отозвали законопроект. Как сообщалось рядом СМИ, это было связано с массовым негодованием граждан.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прокомментировал ситуацию, назвав инициативу группы депутатов-однопартийцев живодерской, и сообщил о том, что решение об отзыве принято после консультаций с руководством фракции «Единой России» в Госдуме.

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также высказал свое мнение о происходящем: «Попытки протащить живодерские законы не пройдут!» По злой иронии судьбы в этот же день (17 марта) в приемный покой Корякской окружной больницы, находящейся в поселке городского типа Палана Тигильского района Камчатского края, доставили 14-летнего школьника с укушенной раной левой голени и левой кисти. Как выяснилось, недалеко от почтового отделения на улице Ленина мальчика укусила бездомная собака. Главный специалист-эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» Татьяна Петрова в телефонном разговоре сообщила нашему корреспонденту подробности происшествия. Утром по пути в школу ребенок проходил в непосредственной близости от безнадзорной собаки породы лайка, которую кормила неизвестная женщина. По всей видимости принимающее пищу животное восприняло приближении мальчика как угрозу и напало на него. Школьник связался по телефону с отцом. Тот немедленно вызвал скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу. К счастью, раны оказались неопасными. Врачи оказали ребенку необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.По словам Татьяны Петровой, в начале этого года администрацией округа был заключен контракт со специализированной организацией на отлов и содержание безнадзорных животных. Недалеко от Паланы обустроен приют с вольерами, рассчитанный на одновременное размещение 40-а особей. Кроме того, в городском округе работает ветеринарная клиника, с которой у владельца приюта также заключен договор на медицинское обслуживание животных. Работа в этом направлении ведется строго в рамках действующего законодательства, по установленному алгоритму: отлов, осмотр, лечение (при необходимости), стерилизация, выпуск в прежнюю среду обитания. Собака, напавшая 17 марта на ребенка, была отловлена в тот же день. Специалист обратила особое внимание на проводимую муниципалитетом акцию «Покорми бездомное животное». Суть акции сводится к тому, что непосредственно у места размещения приюта, находящегося в промышленной зоне, оборудованы места для кормления собак. Жители поселка, желающие принять участие в акции, привозят корм для животных сюда. После выпуска питомцев в естественную среду они предпочитают обитать поблизости, а не возвращаться в жилую зону. Однако ни проведение акции, ни надлежащее (со слов представителя администрации) исполнение подрядчиком условий контракта не предотвратили нападение собаки на ребенка. То, что раны оказались неопасными, всего лишь счастливая случайность. Все могло быть значительно хуже.

В цикле публикаций под общим названием «Собачья жизнь» наша газета подробно рассказывала о целой череде похожих случаев. Кратко напомню о них читателям. 28 ноября 2019 года в Вилючинске собаки напали на 11-летнюю школьницу. К счастью, девочка почти не пострадала. 16 января 2020 года собака породы ягдтерьер набросилась на 12-летнюю жительницу района Долиновка и откусила ей фалангу пальца. Спустя два месяца Долиновку взбудоражил очередной «собачий скандал». Чей-то пес, предположительно породы лайка, загрыз насмерть домашнего пуделя. 22 сентября прошлого года на улице Владивостокской в Петропавловске-Камчатском собака напала на 9-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребенок получил несколько рваных ран и ушиб от падения. Ему помогли люди, проезжавшие мимо на автомобиле. 15 декабря этого же года на автобусной остановке у торгового центра «Александрия» свора собак накинулась на 9-летнюю девочку. Школьницу спас мужчина, оказавшийся случайным свидетелям инцидента. К счастью, ребенок не пострадал. Мрачным апогеем подобных происшествий стала трагическая гибель 8-летнего Миши Толстова на одном из прибрежных участков в районе Красной Сопки 4 ноября 2020 года. Причиной гибели ребенка стала кровопотеря, вызванная множественными рвано-укушенными ранами туловища, головы, верхних и нижних конечностей, нанесенными безнадзорными собаками.

Вскоре после этой трагедии губернатор Камчатки Владимир Солодов разместил на страницах своего аккаунта в социальной сети «Инстаграм» следующее сообщение: «Мы должны дождаться официальных результатов расследования. Но уже сейчас понятно, что нам необходимо сделать все для того, чтобы эта страшная трагедия не повторилась! Федеральное законодательство сегодня предусматривает только отлов, стерилизацию и дальнейший выпуск бездомных животных в среду обитания, т.е. на улицу. К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак. Если установленными законом мерами не удается обеспечить безопасность людей, значит, надо менять эти меры. На более жесткие. Здоровье и жизнь граждан превыше всего». Именно это и попытались сделать 15 марта этого года депутаты Надежда Максимова, Галина Данчикова и Марина Беспалова, внеся на рассмотрение Государственной думы свой законопроект. Напомню, что документ не обязывал региональные власти производить эвтаназию, а давал им право на это, в зависимости от ситуации. А ситуация в Камчатском крае такова, что нападения собак на людей (как правило, на детей) происходят с удручающей периодичностью и постоянством. И это только те случаи, о которых становится известно. «Вести» детально и подробно рассказывали о трудностях, с которыми сталкиваются муниципальные власти при осуществлении своих полномочий в рамках законодательства. Это, в частности, переполненность вольеров в единственном на данный момент действующем пункте временного содержания безнадзорных животных. Строительство же приюта, соответствующего всем требованиям, займет довольно длительное время и будет стоить, по приблизительным подсчетам, около 30 млн рублей. Как показывает опыт, увы, трагический, стерилизация действительно не решает проблему. Право на эвтаназию, на мой взгляд, могло бы стать выходом из ситуации. К слову сказать, корреспонденты нашей газеты не встречали проявлений «массового негодования граждан» в связи с предложенным законопроектом, о которых сообщалось в ряде СМИ. Что ж, на волне популизма предложенный законопроект был назван «живодерским». Инициаторы, под давлением, были вынуждены отозвать его. Интересно, как объяснили бы свою позицию противники этой инициативы, глядя в глаза родителям растерзанного собаками Миши Толстова? И как они продолжали бы ее отстаивать, случись такое с их детьми?

Андрей БОРИСЕНКО

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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