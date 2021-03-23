К ЮБИЛЕЮ ЛЕГЕНДАРНОГО ПЕРЕЛЁТА ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВА

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23 Марта 2021

«Сталинский маршрут» на Камчатку

(часть II)

Первые самолеты в небе над Петропавловском

18 сентября 1929 года в Петропавловске-Камчатском произошло чудо. Во всяком случае таковым большинство жителей города посчитали посадку громадного самолета на акваторию Авачинской губы. Натужно ревя двумя моторами, моноплан, тускло отсвечивая на закатном солнце гофрированным алюминием фюзеляжа, устало коснулся поплавковыми шасси темного изумруда воды…

Объективности ради следует отметить, что первое знакомство жителей Камчатки с авиацией не имело отношения к отечественному воздушному флоту. На борту японского вспомогательного крейсера «Канто», зимовавшего в 1921–1922 годах в Петропавловской гавани, находился гидросамолет, который, пока Авачинская губа не покрылась льдом, совершил несколько полетов над городом и его окрестностями.

В августе 1928 года в Авачинской губе совершила посадку летающая лодка «Советский Север» (Дорнье «Валь»), экипаж которой возглавлял Александр Волынский. Летчики пытались совершить перелет по маршруту Владивосток – Ленинград, который рассматривался как один из этапов освоения Северного морского пути.

Завершить перелет, к сожалению, не удалось. Дорнье «Валь» Александра Волынского с несколькими приводнениями вдоль берегов Камчатки и Чукотки добрался до Колючинской губы, где после вынужденной посадки разбился о прибрежные камни. Экипаж уцелел. Ему потребовалось 26 дней, чтобы добраться пешком до стоянки парохода «Ставрополь».

Но все самолеты, которые доводилось видеть жителям полуострова, не шли ни в какое сравнение с машиной, прилетевшей на Камчатку 18 сентября 1929 года. Она имела громкое собственное название «Страна Советов» и направлялась в Соединенные Штаты Америки, с которыми СССР еще даже не имел дипломатических отношений. Самолет, как и АНТ-25, сконструировали в КБ Андрея Туполева. Серийно он выпускался как тяжелый бомбардировщик под обозначением ТБ-1.

Туполев впервые в мире создал серийно выпускавшийся цельнометаллический моноплан. Скорость машины достигала двухсот километров в час. При практической дальности полета в 1360 километров она могла нести около тонны бомб. Максимальный потолок составлял 4600 метров. И что самое удивительное, новаторская машина появляется в разоренной мировой и гражданской войнами стране, где большая часть населения безграмотна, а в нищих и голодных лапотных деревнях высшим достижением цивилизации считают галоши и керосиновые лампы. Впрочем, Советскому Союзу еще многократно предстоит удивить мир, в том числе полетами экипажа Валерия Чкалова. ТБ-1 придется поучаствовать даже в Великой Отечественной войне, правда, уже в составе транспортной авиации под обозначением Г-1.

В мае 1929 года у руководства ВВС РККА, пораженного техническим возможностями нового бомбардировщика, возникает идея о перелете на нем из Москвы в Нью-Йорк. Первоначально рассматриваются несколько маршрутов, но в конечном итоге остановились на восточном направлении – через Урал, Сибирь, Камчатку и Тихий океан.

Политическое руководство страны идею перелета из Москвы в Нью-Йорк поддержало. Некоторые сомнения вызвала предложенная авиационными специалистами кандидатура командира экипажа. Командующий ВВС Петр Баринов полагал, что лучше всего с этой задачей справится его личный пилот Семен Шестаков.

В 1927 году именно он с механиком Дмитрием Фуфаевым совершили на самолете Р-3, который также создал Андрей Туполев, первый советский международный сверхдальний перелет из Москвы в Токио и обратно.

Но «в пассиве» летчика Шестакова числилось открытое несогласие с экономической политикой большевиков, высказанное на партсобрании Управления ВВС. Демарш сопровождался выложенным на стол партбилетом. Через некоторое время Шестаков «одумался», и партбилет вернулся в левый нагрудный карман френча летчика.

В ЦК о демонстрации, устроенной пилотом, знали, потому и раздумывали, стоит ли ему доверить штурвал машины с политическим названием «Страна Советов». В конечном итоге практические расчеты пересилили идеологические колебания, и кандидатуру Семена Шестакова Иосиф Сталин, который в подробностях интересовался предстоящим перелетом, утвердил.

В состав экипажа вошли второй пилот Филипп Болотов, имевший опыт полетов над морем, штурман Борис Стерлигов и бортмеханик Дмитрий Фуфаев. Начали готовить к перелету и машины – основную и дублирующую. Для этой цели из летно-исследовательского института ВВС промышленность затребовала два ТБ-1. С них сняли вооружение, проделали в фюзеляже дверь, установили дополнительные топливные и масляные баки, оснастили машины радиостанциями иностранного производства.

Параллельно шла подготовка к перелету и самой трассы. В предполагаемые пункты посадки, как на территории СССР, так и США, доставлялось топливо – смесь авиационного бензина и бензол, а еще двигатели. Моторесурс германских моторов, установленных на ТБ-1, составлял всего 60 часов, а самолету только в воздухе, не считая времени прогрева двигателей, предстояло провести как минимум в два с половиной раза больше.

На корабли Морских сил Дальнего Востока «Воровский» и «Красный вымпел» возлагалось аэронавигационное обеспечение перелета «Страны Советов» над Охотским морем и Тихим океаном. «Красный вымпел», кроме того, должен был подготовить основную посадочную площадку у острова Атту и запасную – у острова Беринга. Не остались в стороне и пограничники. Их радиостанции в Петропавловске-Камчатском поручалось поддерживать связь со «Страной Советов» на участке от Николаевска-на-Амуре до Алеутских островов.

В Хабаровске на самолет для полета над Тихим океаном планировали установить поплавочные шасси, а в Сиэтле – вновь колесные.

Но, вопреки тщательной подготовке, первая попытка «Страны Советов» долететь до Америки завершилась неудачей.

Семьдесят дней «Страны Советов»

Самолет стартовал с подмосковного аэродрома 8 августа 1929 года в 2 часа ночи. Столь поздний взлет предприняли для того, чтобы первую запланированную посадку в Омске совершить в светлое время суток. Проблемы возникли уже в первые часы полета. Над Уралом в самолет врезался орел. Птица оставила в передней кромке правого крыла изрядную вмятину, но до Омска добрались почти вовремя. Садились в сумерках. Однако погода стояла отличная, и летчики хорошо различали улицы старинного сибирского города.

Без осложнений прошел перелет и до Красноярска. Но взлететь на следующие сутки «Страна Советов» смогла только во второй половине дня. Забарахлили двигатели, и Фуфаев в окружении местных техников долго колдовал над ними. Машина все-таки взлетела. Шестаков, поднявшись над аэродромом, помахал крыльями, благодаря красноярцев за помощь, и взял курс на Верхнеудинск, где планировалась следующая посадка. Но командир, учитывая, что полет проходит нормально, решил дотянуть до Читы. Шестакова поддержал второй пилот, их решению противился Стерлигов, но его доводы в расчет не приняли. Считается, что в темноте летчики, а точнее штурман, заблудились, причиной последовавшей затем аварийной посадки в тайге стали пустые баки машины.

Но 13 августа в записке по прямому проводу уполномоченному ОГПУ при СНК СССР Мееру Триллиссеру и заместителю председателя Революционного военного совета страны Иосифу Уншлихту полномочный представитель ОГПУ по Дальневосточному краю Филипп Медведь сообщал:

«Из разъезда Тальцы (железнодорожная станция вблизи Улан-Удэ. – Авт.) 11/8 в 9 час. вечера был виден самолет очень низко над лесом ТИХИСИ и блуждающим полетом. Скрылся по направлению юга, одновременно получено со станции Илька (также в Бурятии, в 65 км восточнее разъезда Тальцы. – Авт.) следующее: самолет «Страна Советов» 15 ч. 30 м. моск. времени пролетел сильно ст. ИЛЬКА низким полетом с частыми перерывами работы мотора, при значительном сокращении хода мгновенно оказался в самолете огонь».

Пусть читатель не удивляется некоторым несуразностям в записке Медведя. Напомню, она передавалась по прямому проводу, то есть азбукой Морзе телеграфным ключом. Что-то напутал передающий, кое-что не понял принимающий, и в архивы легла вот такая записка. Из нее, впрочем, ясно, что самолет не заблудился, машина следовала на восток вдоль Транссиба, и на последнем участке пути на борту возник пожар.

При аварийной посадке никто из экипажа серьезно не пострадал. 12 и 13 августа из Читы на поиски «Страны Советов» вылетали группы самолетов. Когда экипаж уже считали погибшим, Шестаков со товарищи 14 августа сошли с поезда в Чите и заявились в транспортный отдел ОГПУ, который также вел их поиски через агентуру.

К счастью летчиков, вскоре после аварии они наткнулись на местных жителей, те, хоть без энтузиазма, но дали пилотам лошадь с телегой. На ней Шестаков и его товарищи добрались до ближайшей железнодорожной станции Кука, которую от Читы отделяли 80 километров.

Для возвращения в Москву Шестакову предоставили специальный самолет. Трое суток от командира не поступало никаких известий. Экипаж, томимый недобрыми предчувствиями, готовился к самому худшему развитию ситуации. К исходу третьих суток Шестаков позвонил сам: «Выезжайте в Москву. Перелет не отменили».

Повторный старт назначили на 23 августа. Перед вылетом с каждым из авиаторов встречался Петр Баринов. Он всем задал единственный вопрос: готовы ли они лететь в составе прежнего экипажа? Летчики ответили утвердительно…

Вторая попытка также началась неудачно. На полете к Уралу у «Страны Советов-2» забарахлил левый мотор. Пришлось совершить незапланированную посадку в Челябинске. Двигатель починили, но тут оказалось, что в городе нет бензино-бензольной смеси. За топливом пришлось лететь в Курган.

Дальнейший маршрут также не обошелся без приключений. В Иркутске пришлось менять двигатель. Когда пролетели над местом падения первой машины, никто не проронил ни слова. Не хотелось вспоминать о трагических событиях. Авария могла повториться. Погода стояла отвратительная. Низкая облачность прижимала почти к самой земле. Сопки приходилось преодолевать, чуть ли не касаясь вершин чахлых забайкальских лиственниц. Со стороны самолет казался машинкой парикмахера медленно ползущей по нестриженной башке дремучего местного старателя. Первого сентября сели в Чите. Из нее без задержки вылетели в Хабаровск.

На берегах Амура «Стране Советов» с помощью московских инженеров меняли шасси на поплавки. Поставили на самолет и новые двигатели.

9 сентября хабаровчане провожали «Страну Советов». Место в левом, командирском, кресле занял Филипп Болотов. Ему предстояло пилотировать машину на всем морском отрезке маршрута, от Хабаровска до Сиэтла. Самолет разбежался и начал, форсажно ревя моторами, скользить вниз по течению Амура. Поплавки яростно вспенивали гладь реки, но оторваться не смогли. Спустя четверть часа самолет вернулся туда, откуда начал разбег по воде.

Проверив установку шасси, экипаж сделал еще одну попытку взлететь.

Не получилось. Дождались, когда ветер подул посильнее и попробовали взлететь поперек Амура, используя подъемную силу вихря. Безрезультатно. Покинуть Хабаровск удалось только 12 сентября. За три дня экипаж и московские специалисты постарались максимально облегчить машину. Но в Николаевске-на-Амуре ситуация повторилась. Теперь уже с морской акватории Болотов не смог взлететь. Вновь развернулись работы по облегчению машины. На берегу оставили спасательные средства, осветительное оборудование, пришлось даже слить часть топлива. Только после этого «Страна Советов» тяжело и неохотно поднялась в воздух.

Над Охотским морем бушевала непогода. Пришлось лететь под тучами, которые то плакали мелкой сеткой дождя, то вдруг начинали осыпать машину густыми хлопьями мокрого снега. Иногда экипажу приходилось снижаться до ста метров, и тогда казалось, что уже не дождь, а брызги от бушующих волн ложатся на крылья машины.

Блестяще в этих условиях сработал штурман. Он точно вывел самолет на сторожевой корабль «Воровский», который ожидал «Страну Советов» посреди Охотского моря. Болотов сделал приветственный круг. Весь экипаж «Воровского», несмотря на дождь и сильную качку, высыпал на верхнюю палубу и долго махал вслед летящей над морем машине. Летчики и ждали появления Камчатки, и боялись увидеть ее берега затянутые туманом и тучами. В условиях непогоды сопки и вулканы полуострова окажутся непреодолимыми и придется идти на внеплановую посадку в районе Усть-Большерецка.

Стерлигов, кроме штурманской работы исполнявший еще и роль радиста, отстучал позывные «Страны Советов», адресуясь к радиостанции пограничников в Петропавловске-Камчатском. Приятное известие оттуда пришло быстро. На южной Камчатке, сообщал пограничный радист Леонов, стоит прекрасная погода, сопки открыты.

Вечером 18 сентября «Страна Советов», скользнув над поселком Завойко (ныне Елизово), приводнилась на гладь Авачинской губы.

Прилет «Страны Советов» стал настоящим праздником для жителей Камчатки. Состоялся митинг. На нем выступил Семен Шестаков. Митинг по просьбе пилотов особенно не затягивали. Летчикам требовался отдых. Впереди их ждал самый трудный участок маршрута – трансокеанский перелет. От Камчатки до острова Атту предстояло преодолеть 1100 километров. И требовалось точно выйти к конечной точке маршрута – крохотному клочку суши, затерянному в океане. Малейшая ошибка штурмана вела к неминуемой гибели экипажа. Топлива на борту в обрез, его хватит только до острова Атту. Но Стерлигов вновь проложил курс блестяще. Он точно вывел самолет на остров. У его берегов «Страну Советов» ждал «Красный вымпел».

«Он привез на остров для нас горючее, – писал впоследствии Б. Стерлигов, – и в ожидании прилета передавал по радио в Петропавловск погоду и состояние моря… Радостная встреча с моряками. Они, бедняги, ждут нас здесь больше месяца, сидят почти без провианта, мало угля… 24 сентября взлетаем на Аляску».

И вновь экипажу при взлете приходится столкнуться с серьезной проблемой. Выход из бухты, в которой самолет совершил посадку, закрывала подводная скала. Из-за нее самолет не мог взлететь, не хватает двух сотен метров для разбега. Все, что можно снять с машины для ее облегчения, уже сброшено. Остается только экипаж. И Шестаков принимает уникальное решение – ему и технику покинуть самолет. На борту останутся Болотов и Стерлигов. Шестаков и Фуфаев присоединятся к ним в Ситке, куда доберутся по морю. Ополовинивание экипажа да еще мощный японский тайфун, налетевший на Алеутские острова, помогли «Стране Советов» покинуть Атту.

До острова Уналашка Болотов и Стерлигов долетели без всяких приключений. Здесь советских летчиков гостеприимно встретили американские моряки. Благодаря их конструктивной помощи полет удалось продолжить уже на следующий день.

В Ситке, ожидая товарищей, пилот и штурман занялись ремонтом левого двигателя. С помощью американских техников выяснили, что неисправен масляный насос. Его починили. Тем временем в Ситке объявились Шестаков и Фуфаев. Товарищи обнялись, обменялись новостями и начали готовиться к очередному этапу перелета.

Из Ситки вылетели 30 сентября, намереваясь к исходу дня добраться до Сиэтла. Не получилось. Через сорок минут полета вновь отказал левый двигатель. Пришлось сажать машину в первой попавшейся бухточке. До Сиэтла оставалось 1300 километров. Экипажу Шестакова все-таки удалось связаться с находившимся там специально для обеспечения перелета представителем КБ Туполева Владимиром Петляковым. Он обеспечил доставку по морю нового двигателя для «Страны Советов». Удалось вылететь только 13 октября. В Сиэтле поплавки заменили на колесное шасси. Экипажу придется совершить еще одну вынужденную посадку между Сиэтлом и Сан-Франциско. Вновь отказал двигатель и вновь – левый.

Удивляет то количество трудностей и препятствий, которые довелось преодолеть участникам перелета. У многих могли опуститься руки, но эта четверка выдержала всё. И наградой за выпавшие на долю летчиков испытания стал восторженный прием, который «Стране Советов» устроила Америка.

Завершился перелет 1 ноября в Нью-Йорке. Трансконтинентальный перелет длился 70 дней. За 153 часа полетного времени экипаж «Страны Советов» преодолел 21 242 километра.

Напомню, что Чкалову спустя семь лет удалось долететь до Камчатки за невероятные для того времени неполные двое суток…

Владимир СЛАБУКА

(Окончание следует)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."