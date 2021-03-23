КАК ЭТО БЫЛО

23 Марта 2021



18 марта 2021 года Россия отметила седьмую годовщину присоединения Крыма и Севастополя.

Этим событиям предшествовал антиконституционный государственный переворот на Украине. Все началось 21 ноября 2013 года с массовой акции протеста в центре Киева в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. После разгона палаточного городка оппозиции, в ночь с 29 на 30 ноября, протестная акция резко приняла антипрезидентский и антиправительственный характер.

21 февраля 2014 года под давлением стран Запада президент Янукович пошел на уступки и подписал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции 2004 года, формирование правительства национального единства и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день президент отвел с центральной площади Киева силовые подразделения. Этим немедленно воспользовалась оппозиция, захватившая здание правительства. Янукович был вынужден покинуть столицу. В результате вооруженного переворота к власти на Украине пришли неонацисты. Страна раскололась на два лагеря.

Большая часть населения Крыма и Донбасса не приняла смену политической власти. Результатом этого стало образование Донецкой и Луганской народных республик с последующим вооруженным конфликтом на их территориях и присоединение Крыма к России, что на сегодняшний день является самым значимым событием XXI века.

«Вести» приводят краткую хронологию событий крымской весны 2014 года.

19 февраля 2014 года в ходе заседания Верховного Совета Крыма с трибуны парламента была озвучена идея возвращения Крыма в состав России в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине.

20 февраля 2014 года председатель крымского парламента Владимир Константинов, находясь в Москве, где он провел встречи с лидерами парламентских фракций Госдумы, не исключил вероятности отделения Крыма от Украины в случае обострения ситуации в стране.

21 февраля 2014 года крымские парламентарии собрались на внеочередную сессию, а у стен Верховного Совета Крыма произошли первые стычки. Тем временем у стен парламента стали собираться крымчане, требующие отделения республики от Украины и объявившие бессрочную акцию протеста.

23 февраля 2014 года. Политические силы Крыма четко обозначили свои позиции. Параллельно в Симферополе прошли два митинга, но обошлось без столкновений, несмотря на демонстративную отстраненность исполнительной власти и правоохранителей.

24 февраля 2014 года. Наиболее напряженная обстановка в крымской столице сложилась у базы «Беркута», где несколько сотен горожан (в большинстве участники народной самообороны) отказались выполнять требования действующего премьер-министра Крыма Анатолия Могилева по разблокированию проезда к территории спецподразделения.

25 февраля 2014 года крымчане, стихийно собравшиеся у здания Верховного Совета Республики, потребовали от депутатов защитить их права и интересы автономии.

26 февраля 2014 года у стен здания Верховного Совета Крыма столкнулись несколько тысяч пророссийских активистов и проукраински настроенных крымских татар. В столкновении погибли двое крымчан: 21-летний Игорь Постный и 67-летняя Валентина Коренева. Более 30-ти человек получили ранения различной степени.

22 февраля 2018 года Игорь Постный и Валентина Коренева были посмертно награждены медалями «За защиту Крыма».

27 февраля 2014 года. Рано утром сначала Симферополь, а потом и весь мир облетает новость о захвате зданий Верховного Совета и Совмина Крыма неизвестными вооруженными людьми.

28 февраля 2014 года. Сергей Аксенов приступил к выполнению обязанностей главы правительства Крыма, парламент утвердил состав правительства, самооборона берет под охрану все больше объектов.

1 марта 2014 года. Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов подчиняет себе все силовые и правоохранительные структуры на территории республики, а также обращается к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в обеспечении мира на полуострове.

2 марта 2014 года. Присягу на верность народу Крыма принесли руководители ряда силовых структур республики и командующий Военно-морскими силами Украины. Несмотря на воскресный день, в Крыму активно идет формирование органов власти и переговорные процессы со всеми заинтересованными в скорейшей стабилизации ситуации на полуострове.

3 марта 2014 года. Затянувшиеся с 27 февраля выходные в Крыму окончены. Самооборона и стоящие за их спинами вооруженные люди без опознавательных знаков берут под контроль новые объекты, а остатки военно-морских сил Украины блокированы в Севастопольской бухте и на Донузлаве.

5 марта 2014 года. Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов обратился к военнослужащим органов военного управления и воинских частей Украины, дислоцированных в Крыму и Севастополе, с призывом не применять оружие, сохранять организованность, сделать выбор в пользу Крыма и выполнять приказы установленной здесь власти.

6 марта 2014 года. Верховный Совет Крыма на внеочередном пленарном заседании принял решение войти в состав России на правах субъекта РФ, не дожидаясь результатов всекрымского референдума. Крымские парламентарии обращаются к Президенту РФ Владимиру Путину и Федеральному собранию с предложением о начале процедуры вхождения Крыма в состав России в качестве субъекта.

10 марта 2014 года. На территории Крыма прекратили вещание все украинские телекомпании. На их частотах начали трансляцию российские каналы: «Первый канал», «Россия 24», НТВ, ТНТ, СТС и «Россия 1», из местных каналов вещание продолжает ГТРК «Крым».

11 марта 2014 года. В Верховном Совете Крыма начато формирование межфракционной депутатской группы «За новый российский Крым». В нее сразу вошли более 70 из 100 депутатов.

12 марта 2014 года. Власти Крыма временно ограничивают въезд на территорию полуострова для пресечения проникновения сюда экстремистов.

В частности, международный аэропорт Симферополь принимает только рейсы из Москвы. «Крымаэрорух» берется под контроль Народной самообороной.

13 марта 2014 года. Украинские военнослужащие, отказавшиеся перейти на сторону сил самообороны Крыма, начали покидать территорию полуострова – на Украину уезжают единичные военнослужащие, преимущественно из западных областей, в том числе моряки, которые отказались присягать народу Крыма.

14 марта 2014 года. В Крыму продолжается подготовка к проведению референдума. На него регистрируют 69 международных наблюдателей из 22 стран – России, Латвии, Бельгии, Израиля, Польши, Франции, Италии, Молдавии, Сербии, США, Венгрии, Германии, Австрии, Финляндии, Болгарии, Монголии, Испании, Греции, Португалии, Словении, Кипра и Китая.

16 марта 2014 года. Для Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года стал историческим днем: в республике прошел референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с Россией.

17 марта 2014 года. В Крыму и Севастополе подводят итоги референдума: явка составила 84,17%. За воссоединение с Россией проголосовало 96,57% жителей. Верховный Совет провозглашает независимость Крыма и обращается к Российской Федерации с предложением о включении полуострова в состав РФ в качестве субъекта со статусом республики.

18 марта 2014 года. Президент России Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и народный мэр Севастополя Алексей Чалый подписали межгосударственный договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в ее составе новых субъектов. С даты подписания договора Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию.

19 марта 2014 года. Федеральная миграционная служба России начинает выдавать первые российские паспорта в Крыму, а на фасаде здания бывшего Верховного Совета Крыма закреплена надпись с новым названием – Государственный совет Республики Крым.

21 марта 2014 года. Федеральный конституционный закон о вступлении Крыма в состав РФ и образовании в стране новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя единогласно одобряет Совет Федерации. После этого В. Путин подписывает законы о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации и о создании Крымского федерального округа /КФО/. Полномочным представителем Президента РФ в КФО назначается Олег Белавенцев.

2 апреля 2014 года. Владимир Путин подписал указ о включении Крыма в состав Южного военного округа. 11 апреля Госсовет Крыма утверждает новую Конституцию РК, и в этот же день Республика Крым и город федерального значения Севастополь включаются в перечень субъектов РФ в Конституции России.

С 25 апреля 2014 года начинает работу государственная граница Российской Федерации между Крымом и Украиной.

Соб. инф.

От редакции «ВЕСТЕЙ»

Медаль «За защиту Крыма» – государственная награда Республики Крым. Первая награда республики с момента объявления независимости от Украины.

Учреждена 16 марта 2014 года. Введена указом главы Республики Крым от 30 марта 2015 года № 88-У «О знаке отличия Главы Республики Крым «Медаль «За защиту Крыма».

Награждения медалью могут быть удостоены россияне, иностранцы и лица без гражданства за «мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма, в том числе в период воссоединения Крыма с Россией и проведения общекрымского референдума».