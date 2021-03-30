«Сталинский маршрут» на Камчатку

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30 Марта 2021

Часть III

(Окончание. Начало «В» от 17.03.202124.03.2021)

Несостоявшаяся встреча

На Камчатке появления машины Валерия Чкалова ждали с раннего утра 22 июля. На западном побережье полуострова выставили усиленные пограничные наряды. От них требовалось сообщить о приближении самолета. Впрочем, привычная низкая охотоморская облачность не позволяла надеяться, что пограничники сумеют что-то рассмотреть.

Оба легковых автомобиля ГАЗ-А секретаря обкома и председателя облисполкома на халактырском аэродроме появились часам к десяти. Руководство рангом пониже съезжалось, как принято сегодня говорить, на гужевом транспорте. Звено пограничной эскадрильи, появившейся на Камчатке осенью 1933 года, готовилось в воздухе встречать АНТ-25.

Как водится, томительное ожидание каждую реальную минуту превращало в три субъективных. Первая информация о приближении экипажа Чкалова к полуострову появилась только после 13 часов. Ее сообщили связисты пограничного отряда.

На них возлагалась задача по обеспечению радиообмена с бортом самолета, как только АНТ-25 окажется в зоне, доступной для их передатчиков. Радисты Кандор и Ласкин в 13 часов 10 минут по камчатскому времени получили с борта самолета короткую радиограмму: «Погода от Хабаровска принята. Находимся на Камчатке в районе горы, которая торчит из облаков. Земли не видно. Идем курсом на Петропавловск-Камчатский. Беляков».

На аэродроме оживились. По всем подсчетам получалось, что АНТ-25, чтобы пересечь полуостров, потребуется час или чуть больше… Техники начали прогревать двигатели машин, которым предстояло в воздухе встретить экипаж Чкалова. Первый секретарь обкома Василий Орлов принялся перечитывать заготовленную по этому случаю речь…

Прошел час. Самолет не появился. Техники заглушили двигатели машин. В накрывшей летное поле тишине минуты ожидания потянулись еще томительнее…

Прошел второй час. Приподнятое настроение сменилось тревогой. Кто-то сообщил, что самолет с красными крыльями видели над городом. Он якобы выплыл из надвигающихся с запада плотных облаков, проплыл через небольшое окно ясного неба над Петропавловском, повернул на юг и исчез. Тревожную неизвестность развеяла очередная радиограмма от экипажа Валерия Чкалова.

В 15 часов 25 минут с борта АНТ-25 передали: «В три часа (Гринвич) сбросили вымпел. Сняли город Петропавловск-Камчатский с высоты четыре тысячи метров. Все в порядке».

Аэродром опустел. После долгого ожидания камчатские руководители и обыватели летное поле покидали уже без чувства тревоги, но с разочарованием от несостоявшейся встречи. Впрочем, обеспокоенность скоро вернется. К вечеру связь с экипажем прервалась. Неизвестность продлится почти сутки. Лишь к исходу следующего дня поступит сообщение о том, что экипаж АНТ-25, преодолев 9 374 километра, побил рекорд дальности беспосадочных перелетов на 270 километров, установленный за три года до описываемых событий французскими летчиками Морисом Росси и Полем Кодо.

«Дзержинский» идет к острову Удд

Чкалов не смог из-за погодных условий, как надеялся, дотянуть до материка. Самолет совершил аварийную посадку на острове Удд, который расположен неподалеку от устья Амура. При ударе машины о грунт бортовая радиостанция получила повреждения, поэтому о достаточно благополучном завершении полета Чкалов и его товарищи долго не могли сообщить. На Большой земле считали, что АНТ-25 упал в море, но, поскольку на борту самолета находились спасательные средства, оставалась надежда, что экипаж жив. Развернулась поисковая операция.

К ней привлекли самолеты пограничного авиационного звена, расположенного в Магадане. Его командир Алексей Шестов и обнаружит пропавшую машину утром 23 июля. Пограничный летчик до того, как получил назначение в Магадан, с 1933 года служил на Камчатке.

Вот как описывает встречу с Алексеем Шестовым участник чкаловского перелета Георгий Байдуков: «Мы стали обсуждать план действий, направленный на поиски пригодной для старта АНТ-25 площадки, когда в избу вошла Фетинья Андреевна (хозяйка дома, в котором на острове ночевал экипаж Валерия Чкалова. – Авт.) с человеком в летной форме.

Это был командир звена авиации пограничных войск Шестов, прилетевший к нам на гидросамолете Ш-2. Он стал так радостно нас обнимать и целовать, Валерий вновь обрел жизнерадостный юмор…»

К спасательной операции подключили и морских пограничников.

«Дзержинский» во время описываемых событий в паре с другим пограничным сторожевым кораблем «Воровским» нес службу в Охотском море. 22 июля оба ПСКРа получили радиограммы из Хабаровска, требующие от кораблей усилить наблюдение за воздухом и быть готовыми в случае необходимости прийти на помощь экипажу Валерия Чкалова. Пришедшая вскоре вторая радиограмма адресовалась только «Дзержинскому». После ее получения кораблю надлежало оставить место несения службы и выйти в Сахалинский залив, в район Охотского буя, продолжая вести усиленное наблюдение за воздухом.

На переходе к указанному району весь свободный от вахты экипаж находился на верхней палубе, но туман и штормовая погода мешали вести наблюдение.

Третья радиограмма, полученная «Дзержинским», не исключала, что АНТ-25 мог совершить посадку на Шантарских островах. К ним и пошел корабль на максимальной скорости. В 22 часа 45 минут 22 июля сигнальщик «Дзержинского» услышал шум авиадвигателя, но низкая облачность не позволила морякам разглядеть саму машину. Запеленговав самолет по звуку, корабль взял курс по маршруту предполагаемого движения АНТ-25.

ПСКР всю ночь, рискуя сесть на мель, курсировал в Сахалинском заливе, в надежде обнаружить самолет. Ближе к утру на «Дзержинский» пришла четвертая радиограмма. Она извещала, что экипаж Чкалова вышел в эфир на резервной радиостанции с коротким сообщением: «Экипаж АНТ-25 совершил благополучную посадку вблизи Николаевска на остров Удд». К его берегам «Дзержинский» подошел ранним утром 24 июля.

Словно специально для пограничников, сильный порыв ветра сорвал с острова плотную вуаль тумана. Сигнальщик с марсовой площадки корабля, не сдерживая восторга, доложил командиру ПСКРа Иустину Подсевалову: «Вижу самолет!» Экипаж ответил сигнальщику громким «Ура!». Ветеран корабля мичман Николай Евстигнеев, прослуживший на Камчатке почти двадцать лет, хорошо запомнил встречу с чкаловским экипажем:

«Медленно подошли к берегу. Спустили катер. В него сели командир Подсевалов, комиссар Попов, врач Коноплев и я, моторист Евстигнеев. Как только катер ткнулся носом в песок, все бросились к самолету. Он стоял в полукилометре от берега, чуть накренившись на один бок. Не мудрено, что посадка ночью на пересеченную местность не обошлась без поломки…

Конечно, мы сразу бросились обнимать героев перелета. «Ты смотри, Егор, – смеясь, говорил Чкалов, обращаясь к Байдукову, – не успели сесть вблизи границы (до 1945 года южная часть Сахалина принадлежала Японии. – Авт.), а пограничники тут как тут. Молодцы!»

Моряки вначале поздравили летчиков с успешным завершением рекордного перелета, а затем деятельно включились в работу по ремонту машины. Пограничники также взяли на себя охрану АНТ-25.

Помощник командира корабля капитан-лейтенант Талинг и начальник медицинской службы корабля военврач 3 ранга Коноплев с группой матросов начали экстренный ремонт АНТ-25. На станках корабельной мастерской моряки электромеханической боевой части под руководством инженера корабля Удалова изготовили детали для сломанного при посадке шасси самолета. Пока механики трудились за токарным и фрезерным станками, а потом подгоняли ось вручную, остальной экипаж «Дзержинского» сколачивал взлетную полосу.

Материалы для нее привезли из Николаевска-на-Амуре. Вместе с досками и брусом прибыла бригада плотников. Но труженики пилы и топора, посмотрев сколь охотно включились в работу пограничники, участие в сооружении взлетной полосы в основном свели к консультациям, советам и снабжению материалами.

Моряки трудились без отдыха до тех пор, пока Чкалов, пройдя все пятьсот метров дощатой взлетки, не убедился в ее надежности. Проверяя крепость настила, он не то подпрыгивал, не то бросался плясать вприсядку, но ни одна доска под сильными ударами его ног не дрогнула.

Радиостанция «Дзержинского» в эти дни отдыха не знала. Не спавший двое суток кряду радист корабля Живулин не чувствовал усталости. После того, как ему довелось принять радиограмму в адрес участников перелета, под которой стояла подпись «Сталин», он просто обезумел от радости. А радиограммы все шли, шли и шли…

Матрос «Дзержинского» Алфимов по просьбе чкаловского экипажа тщательно выведет краской, которой необыкновенно щедро поделился главный боцман корабля, на фюзеляже самолета надпись: «Сталинский маршрут». На ее фоне летчиков скоро начнут с бешеной активностью фотографировать журналисты во время посадок на всем пути домой от Хабаровска до Москвы.

Вечером 28 июля по приглашению командира корабля Валерий Чкалов, Александр Беляков и Георгий Байдуков прибыли на «Дзержинский». Прославленный летчик рассказал экипажу «Дзержинского» о полете, пообещал, что скоро у Красной Армии появятся лучшие в мире истребители и бомбардировщики. В завершение беседы Валерий Павлович, очень благодарный морякам за их помощь, обратился к экипажу: «Кто хочет письма отослать – прошу писать».

Комиссар «Дзержинского» Попов вспоминал, что «буквально все моряки написали письма родным и, конечно, рассказали в них о встрече с чкаловским экипажем». Валерий Павлович обещание выполнил. Все письма дошли до адресатов.

После того как моряки отремонтировали шасси, Чкалов вновь поднялся на корабль, чтобы оставить запись в вахтенном журнале: «Я и мои товарищи по беспосадочному перелету выносим сердечную благодарность морякам-пограничникам корабля «Дзержинский» за оказанную помощь. Мы, летчики, а вы – моряки – будем и впредь прославлять нашу великую Родину!» Затем уже неофициально добавил: «Кто бы мог подумать: здесь, у черта на куличках, вы сделали такое дело!» Через радиостанцию «Дзержинского» Валерий Павлович запросил и получил разрешение на продолжение полета.

2 августа самолет Чкалова приземлился в Хабаровске. Через 8 дней на Щёлковском аэродроме в Подмосковье АНТ-25 во главе правительственной делегации встречал Сталин. Всему экипажу были присвоены звания Героев Советского Союза. Удд стал именоваться островом Чкалова.

Вместо послесловия

Два члена экипажа Валерия Чкалова – Георгий Байдуков и Александр Беляков станут свидетелями тому, как по проложенному ими маршруту вдоль арктического побережья страны начнутся регулярные беспосадочные пассажирские перевозки между Москвой и Петропавловском-Камчатским. Первый такой рейс лайнер «Аэрофлота» Ил-62М совершит спустя 42 года после легендарного перелета АНТ-25 – 1 июля 1978 года. Валерий Чкалов трагически погибнет гораздо раньше.

В июне 1937 года экипаж великого советского пилота совершит очередной исторический перелет из Москвы через Северный полюс в США. После триумфа своего и отечественной авиации комбриг (персональное воинское звание в РККА с 1935 по 1940 год. – Авт.) Валерий Чкалов вернется к испытательской работе в конструкторском бюро «советского короля истребителей» Николая Поликарпова – создателя хорошо известных машин И-15, И-15бис, И-16 и других.

В 1938 году КБ готовилось к летным испытаниям нового истребителя, получившего обозначение И-180. Хотя называть эту машину «новой» достаточных оснований все же нет. Она представляла собой модернизацию находившегося в серии истребителя И-16 с установкой на нем нового двигателя. Первый же полет на И-180 в декабре 1938 года стал для Валерия Чкалова трагическим.

Существует конспирологическая версия причин катастрофы. Мне довелось её услышать от сына легендарного пилота – Игоря Валерьевича во время его очередного визита в летно-исследовательский институт советских ВВС (ныне центр), носящий имя В. П. Чкалова. Из рассказа вытекало, что гибель пилота подстроил Лаврентий Берия, узнавший, по словам Игоря Валерьевича, что Сталин в частной беседе предложил легендарному летчику возглавить Народный комиссариат внутренних дел. Документального подтверждения этой версии, конечно, не существует. И, по моему мнению, она несостоятельна, хотя потомки Валерия Павловича продолжают в нее верить.

Причиной трагедии, согласно выводу госкомиссии, стало нарушение Чкаловым задания испытательного полета на машине, впервые поднятой в воздух. Валерий Павлович верил в свои силы и в конструктора Николая Поликарпова…

О причинах трагедии подробно говорится в приказе наркома обороны СССР Климента Ворошилова № 070 от 4 июня 1939 года «О мерах по предотвращению аварийности в частях ВВС РККА»:

«Герой Советского Союза, известный всему миру своими рекордными полетами комбриг В. П. Чкалов погиб только потому, что новый истребитель, который комбриг Чкалов испытывал, был выпущен в испытательный полет в совершенно неудовлетворительном состоянии, о чем Чкалов был полностью осведомлен. Больше того, узнав от работников НКВД о состоянии этого самолета, тов. Сталин лично дал указание о запрете тов. Чкалову полетов впредь до полного устранения недостатков самолета. Тем не менее комбриг Чкалов на этом самолете с неустраненными полностью дефектами через три дня не только вылетел, но и начал совершать свой первый полет на новом самолете и на новом моторе вне аэродрома. В результате чего вследствие вынужденной посадки на неподходящей захламленной местности самолет разбился, и комбриг Чкалов погиб».

Самолет врезался в опору электропередачи. Шанса выжить у пилота не было. В пользу официальной версии говорит и тот факт, что после возобновления испытаний И-180 аварии машины, в том числе с человеческими жертвами, продолжались.

Существует и еще одна неподтвержденная конспирологическая версия, связанная с перелетом АНТ-25 на Дальний Восток. Согласно ей основные действующие лица, принимавшие участие в спасательной операции на острове Удд в 1937–1938 году, оказались расстреляны.

Что ж, давайте вспомним их, что называется, поименно.

Летчик Алексей Шестов продолжил службу в авиации пограничных войск. Он стал первым, кто пролетит в 1937 году по маршруту бухта Нагаева – Хабаровск. С 1943 года летчик возглавляет в Хабаровске авиационный отряд, чуть позже преобразованный в 3-й отдельный легкобомбардировочный авиационный полк погранвойск. Часть под командованием Алексея Шестова принимала участие в Советско-японской войне в 1945 году. Затем летчику поручили формирование пограничной авиаэскадрильи в Одессе.

Командир пограничного сторожевого корабля Иустин Подсевалов с сентября 1938 года по январь 1939 года находится в Восточном железнодорожном лагере НКВД. С августа следующего года он принимает под командование ПСКР «Коралл» Прибалтийского пограничного округа. В годы войны руководил дивизионом тральщиков Балтийского флота. Награжден многими орденами и медалями.

Дольше всех оставался на Камчатке мичман Николай Евстигнеев. Во время боя с неизвестными самолетами в августе 1945 года в районе Гаврюшкина камня получил ранения и ожоги. После излечения продолжил службу в Петропавловске-Камчатском.

Кстати, хорошо известна судьба и членов экипажа «Страны Советов». Они продолжали служить в авиации. С. Шестаков долгое время командовал соединением бомбардировщиков на Дальнем Востоке. С началом войны добился направления в Действующую армию, командовал истребительным авиаполком. Полковник Шестаков погиб во время Курской битвы.

Б. Стерлигов стал главным штурманом ВВС Красной Армии. В 1942 году он прокладывал трассу Алсиб, по которой из США и Канады перегоняли боевые и транспортные самолеты, поставляемые в СССР по ленд-лизу. Некоторые отрезки трассы прошли по тому самому пути, которым в 1929 году летела «Страна Советов».

Д. Фуфаев в тридцатые годы работал в авиаотряде «Дальстроя», который дислоцировался в Магадане. Несколько раз попадал в авиакатастрофы, но сумел уцелеть.

Ф. Болотов принимал участие в спасении экипажа и пассажиров парохода «Челюскин». С началом войны перешел на испытательскую работу. Поднял в воздух первый советский специализированный транспортный самолет ЯК-6. Уволился в запас по состоянию здоровья в 1946 году.

Как видим, слухи о репрессиях в очередной раз оказались несколько преувеличены.

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."