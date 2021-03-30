Однажды в зале ожидания

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30 Марта 2021

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Как и все девчонки, в детстве я мечтала встретить своего принца, влюбиться раз и навсегда, выйти замуж, нарожать детей и прожить с мужем до самой старости, вместе наблюдая, как растут наши дети и внуки. Но моя судьба оказалась совсем непохожей на девичьи мечты, хотя принцы в ней все же встречались…

Свою любовь я встретила накануне совершеннолетия. Моего возлюбленного звали Александр. Красивый молодой успешный коммерсант начала девяностых быстро вскружил голову юной ученице профтехучилища, выросшей в семье с очень скромным достатком.

Мои родители были учителями школы, в которой мне довелось учиться. Они мечтали о том, чтобы я продолжила их дело и поступила в педагогический институт, но работа с детьми мне совсем не нравилась, она меня даже пугала. Я хотела стать модельером и сознательно пошла учиться на швею. Высшего заведения по данному направлению в нашем городе не было, поэтому пришлось получить необходимые знания в местном профтехучилище. Родители, безусловно, расстроились, но мой выбор оспаривать не стали, хотя испытывали неприязненное отношение к учебным заведениям подобного рода.

Мой принц нашел меня на вечеринке у общих знакомых. Наш роман развивался стремительно и через несколько месяцев после первой встречи Александр сделал мне предложение. Несмотря на то, что моим родителям нагловатый парень не понравился, нашему браку они противиться не стали. Маме Александра, в одиночку вырастившей сына, я тоже не понравилась, но в отличие от моих интеллигентных родителей свое недовольство выбором сынули она не скрывала. Наши отношения с мамой Александра стали теплее, когда я родила сыночка Ванечку…

Несколько лет совместной жизни для меня были очень счастливыми. Александр обладал интуицией на разного рода проекты, умел рисковать, удачно вкладывал деньги в бизнес. Окончив училище, на работу я не устроилась. Доход супруга позволял мне беззаботно заниматься домом и сыном. Александра я любила, наивно доверяла ему во всем и всегда. Длинноногие красивые секретарши не вызывали у меня лишних вопросов, я была уверена, что в офисе они лишь для работы. Первое осознание происходящего вокруг меня случилось, когда я застала своего супруга в объятиях молодой красивой женщины. Она была обнажена и страстно целовала его в губы. Тогда Саша стал оправдываться, говорил, что я не так все поняла, просил прощения и обещал никогда не изменять мне. Я поверила, но вскоре поняла, что эти слова оказались пустым звуком, его изменам не было счета…

Устав от бесконечного вранья я спросила, что во мне не так. В ответ услышала, что для мужа в постели я холодная рыба, которая не умеет ничего. В тот вечер я долго плакала от обиды и понимания того, что он прав. Откуда я могла приобрести сексуальный опыт, если Александр был первым и единственным мужчиной в моей жизни. Вести разговоры о сексе с подругами или мамой было неприлично, в постели я постоянно испытывала скованность и стеснение. Стало понятным, что Александру была нужна другая женщина – яркая, горячая, зажигательная, не такая стеснительная как я. Нужно было принять решение: либо ради сына терпеть бесконечные измены мужа и ничего не замечать, либо взять Ванюшку, вещи и уйти навсегда. У меня не было накоплений, работы и своего жилья. Возвращаться к родителям в дом было стыдно. Всю ночь я размышляла и решила оставить все как есть.

Спать мы стали порознь, общались только по бытовым вопросам. Через год Александр заявил, что влюбился в другую женщину, которая ждала от него ребенка. Он потребовал развод, но обещал помогать нашему сыну.

Родители давно обратили внимание на мой несчастный вид, но лишних вопросов никогда не задавали. Когда я без предупреждения приехала домой с чемоданом и сыном, сразу поняли, в чем дело. Поставив Ванюшку на пол, я упала на грудь папы и разрыдалась в голос. Он гладил меня по голове и убеждал, что я еще стану счастливой.

После развода Александр помогал Ванюшке неохотно, встречаться с ним не стремился, отношения почти не поддерживал. Сначала сыночек сильно переживал из-за разлуки с любимым отцом, но быстро понял, что вовсе ему не нужен. Я устроилась работать помощником костюмера в местный театр и снова вернулась к своей мечте стать модельером. Но в театре платили гроши, по вечерам мне приходилось подрабатывать гладильщицей на фабрике по пошиву постельного белья. Вскоре я обзавелась новыми приятелями и друзьями. Дневная интересная работа, вечерний адский труд быстро излечили мою депрессию и вернули к жизни. По выходным мы с Ванюшкой ходили в кинотеатр, кушали вяленые бананы, наслаждались новым импортным мороженым «Jattis» и кормили семечками голубей. Когда птицы клевали зерна прямо из рук Ванюшки, он заливался смехом, словно колокольчик. Я смотрела на него и чувствовала в душе невероятное тепло и счастье. Но через несколько лет поняла, что, помимо любви к сыну, нуждаюсь в мужской ласке и заботе.

Когда Ванюшка пошел в первый класс, я встретила ЕГО – моего Сергея. Сережа оказался старше меня на десять лет, был вдовцом и несколько лет один воспитывал двоих детей. К моменту нашей встречи Лизоньке было двенадцать лет, Володьке – десять. Их маму сбил пьяный водитель. Его нашли, судили, приговорили к уголовному сроку. Дети Сергея долго приходили в себя от потери матери.

Раненые и одинокие, мы почти сразу влюбились друг в друга. Сережа владел СТО, очень хорошо зарабатывал, красиво ухаживал, мог удивить подарками и вниманием. Наши дети быстро подружились, и вскоре мы стали жить вместе.

Моя жизнь приобрела яркие краски, новый смысл. Рядом с Сергеем я смогла раскрепоститься, научиться всему тому, что делает мужчину счастливым. Мы гармонично подходили друг к другу. Когда Сергей сделал мне предложение, я, не задумываясь, ответила согласием. Но родителям новый будущий зять снова не понравился. Мама утверждала, что у Сергея странные глаза. В ответ я смеялась и говорила, что они просто разного цвета. Эта редкая особенность не влияет на характер человека. Однако мама все равно просила меня не спешить с замужеством, присмотреться к избраннику. Ее слова мне были неинтересны, ведь заявление в ЗАГС мы уже подали…

Работу гладильщицы я оставила, в театре работала для удовольствия. Дети Сергея быстро стали называть меня мамой. Дом был полной чашей, жизнь безоблачной и счастливой. На праздники муж дарил мне только золотые украшения, каждый год мы летали отдыхать за границу. В дела мужа я никогда не лезла, просто знала, что Сережа очень занятой человек и много работает.

Сергей хотел, чтобы у нас родился совместный ребенок, но врачи сообщили, что последствия первых родов оказались фатальными для моего здоровья. Это известие меня почти не расстроило, ведь нам предстояло поставить на ноги троих детей. Но Сергей вдруг сильно загрустил и даже на время отдалился от меня. Он утверждал, что настоящей семья считается тогда, когда в ней есть совместные дети. Я не придала его словам особого значения, пыталась пошутить, что мы будем ждать совместных внуков…

Через время наши отношения вернулись в прежнее состояние, мы стали жить как раньше и снова планировать очередной отпуск. Так прошло десять лет. Мы удачно выдали замуж Лизоньку, Володьку отправили учиться в финансовую академию в другой город, там же стал учиться Ванюшка после окончания школы.

Впервые за столько лет с Сережей в нашем большом доме мы остались одни. Но нашему покою не суждено было продлиться долго. Странные мужчины стали все чаще наведываться к нам в дом и что-то требовать от моего мужа. Однажды я подслушала их разговор и ужаснулась, узнав, что Сергей задолжал этим людям огромную сумму денег. Вскоре дома стали раздаваться странные звонки с угрозами. Я предложила обратиться в правоохранительные органы, чтобы защититься от вымогателей. Но Сергей запретил мне вмешиваться в его дела. После нескольких месяцев этого террора машину Сергея подожгли, вскоре сожгли и мое авто.

Я стала требовать объяснений. Сергей ответил, что давно играет в карты на деньги. Ему всегда везло по-крупному, но потом Фортуна отвернулась, и ему пришлось влезть в огромные долги. «Насколько огромные?» – в страхе спросила я. «Полмиллиона долларов США», – ответил он. Быстро перемножив услышанную сумму на курс доллара, я пришла в ужас. Ведь, даже продав все, что у нас было, долг покрыть все равно не удастся. Я понимала, что люди, способные ради денег на поджег, готовы на все. Сергей, сказал, что нам срочно нужно уехать из этого города, чтобы на время спрятаться, пока все не утихнет. «А как же дети?» – спросила я. «Лиза носит другую фамилию, ее искать не будут, мальчишки учатся не здесь и в конце концов обязаны постоять за себя», – ответил муж. Очередной телефонный звонок привел меня в чувство, я согласилась на побег и быстро собрала свои вещи и украшения.

Родителям сказала, что срочно уезжаю по делам с мужем, в театре договорилась об увольнении без необходимой отработки, и через несколько дней мы стояли в аэропорту, чтобы купить билеты на любой ближайший рейс. Сергей отстоял некоторое время в авиакассе, потом подошел ко мне и сказал, что вместе лететь нам нельзя. Он протянул мне билет до Хабаровска и сказал, чтобы я полетела сейчас, а он попытается все уладить и приедет за мной в скором времени. Я стала спорить, плакать, умолять не оставлять меня одну. Сергей скомандовал замолчать и почти силой вытолкал в зону досмотра. Напоследок он пообещал, что все будет хорошо, эта временная разлука необходима в целях моей безопасности…

В самолете я рыдала навзрыд. В одно мгновение я лишилась любимого мужа, дома, семьи и не могла поверить, что все это на самом деле происходит со мной. Страх за жизнь супруга разбивал мое сердце, слезы ручьем текли из моих глаз, но я не знала, чем могу помочь.

В Хабаровске, взяв такси, я отправилась купить новую сим-карту, потому как прежнюю муж забрал еще в аэропорту. Я сняла номер в простенькой гостинице, позвонила мужу и сообщила, где остановилась. Он сухо поговорил со мной, попросил временно не звонить, обещал приехать за мной через три дня.

Муж не появился ни через три дня, ни через тридцать три. Деньги заканчивались, родители и дети, обеспокоенные моим внезапным исчезновением, требовали объяснений, которые я сама хотела получить от Сергея. Мама сказала, что в моем доме видела другую семью, а в СТО неизвестных людей, из чего я поняла, что дом и бизнес был продан. На мои телефонные звонки Сергей перестал отвечать. Сдав часть украшений в ломбард, я купила обратный билет и отправилась искать мужа, чтобы узнать, жив он или нет…

Снова отец утешал меня, гладя по голове. Я рассказала всю историю от начала до конца. Плакала и никак не могла понять, почему за все годы совместной жизни даже не догадывалась о карточном пристрастии мужа. Меня всегда смущало его холодное отношение к своим детям – ребятишки были привязаны только ко мне, но от мысли, что все это время прожила с обыкновенным картежником, использующим меня в качестве няньки, убивали.

Поиски Сергея я начала с друзей, но никто не видел его больше месяца. Они подтвердили, что видели его с картами, но не подозревали, что это настоящая проблема. В милиции приняли заявление о пропаже Сергея, но по их лицам я понимала, что убиваться ради его поиска никто не будет. Обратившись за помощью к бывшему мужу, который к тому времени сменил уже нескольких жен, я узнала, что Сергей многим в нашем городе задолжал большие деньги, и даже ему. Оказалось, мой нынешний супруг был редким прохвостом, он без стеснения залезал в какие-то аферы и мог «кинуть» кого угодно. Александр помогать в поисках Сергея отказался, напоследок сказал, что для этого афериста лучше быть мертвым, чем живым…

Вскоре на меня вышли те самые мордовороты, которых я видела прежде. Они объяснили, что долг был частично погашен, но теперь я должна была оплатить остаток. Рассказав про исчезновение мужа, я заявила, что мне нечем платить и если их нападки не прекратятся, я обращусь за помощью в милицию. Бугаи откровенно поржали, но трогать меня не стали и на время оставили в покое.

Так начались годы ожидания хоть какой-нибудь весточки от мужа. Дети поддерживали меня. Лизонька стала мамой, мальчишки успешно окончили вузы, устроились на хорошо оплачиваемую работу, смогли в кредиты взять себе жилье.

Первые несколько лет муж часто снился мне и во сне просил о помощи. Иногда я слышала стук в дверь, но, открывая, поминала, что там никого нет. В толпе видела мужчин невероятно похожих на моего Сергея, часто плакала и мечтала увидеть его живым. Бесконечные походы к бабкам, гадалкам и провидицам результата не приносили. Кто-то утверждал, что Сергея убили, кто-то говорил, что он сменил имя, кому-то виделся образ, будто муж от удара потерял память и не может отыскать свой дом. На четвертый год ожидания я перестала пользоваться услугами ясновидящих. Бандиты иногда звонили мне, уточняли последние новости, одного из них вскоре я увидела на предвыборном баннере, посвященном кандидату в депутаты местного представительного органа. Милицию переименовали в полицию, но от этого звезды сыска лучше работать не стали. Следователь предложил обратиться в суд, чтобы признать Сергея умершим. Но одна только мысль, что я увижу свидетельство о смерти мужа, приводила меня в ужас.

Модельером я не стала, трудилась в местном ателье по реставрации одежды. Одного за другим похоронила родителей и стала замечать, что постепенно превращаюсь в обыкновенную старуху.

На шестом году моего соломенного вдовства к нам в ателье обратился молодой мужчина с просьбой зашить дырку на дорогой толстовке. Он ездил на рыбалку с друзьями и не заметил, как уголек от костра продырявил любимую одежду. Девчонки, которые работали со мной, отказались возиться с такой мелочевкой. Мужчина стал умолять, он утверждал, что не может ходить с дыркой, а выбросить рука не поднимается, ведь кофту подарила ему мама. Девчонки снова стали шутить и подтрунивать над посетителем. Мне было приятно слышать от незнакомца такие нежные слова о своей маме, и я решила помочь. Девчонок приструнила, взяла толстовку, покрутила в руках и придумала изящный и простой способ, как скрыть дырку. Молодой мужчина смотрел на меня с надеждой. Я обратила внимание на его красивые карие глаза и сказала, что он может погулять пятнадцать минут и вернуться за своей обновленной кофтой. Мужчина радостно вскрикнул: «УРА!» Это было четвертое ателье, которое он посетил сегодня, но, кроме меня, на толстовку никто даже смотреть не стал. Он поинтересовался, сколько будет стоить моя работа. В ответ я сказала, что нисколько, достаточно будет купить нам в ателье пачку хорошего растворимого кофе. «Заметано!» – ответил посетитель и вприпрыжку побежал в магазин. Так обычно говорил мой Ванюшка, когда был маленький, я улыбнулась посетителю вслед и пошла «спасать» материнский подарок.

Девчонки стали расспрашивать, зачем я взялась за эту фигню. В ответ я только махнула рукой и попросила всех заняться своей работой. Мужчина пришел через тридцать минут. В руках у него был красивый торт, пачка кофе и зеленого чая. «Девочки, это вам!» – приятным голосом сказал заказчик. Я подошла к нему и показала работу. Он долго разглядывал вещь и не мог понять, где же была эта злосчастная дырка, потом назвал меня волшебницей и сказал, что будет любить меня вечно. Я посмеялась, но в глубине души его слова мне понравились.

После его ухода с моего лица еще долго не сходила улыбка. Мне было приятно подарить кому-то маленькое чудо. Аромат его тела, глаза, бархатистый голос взволновали мою душу, но потом мне стало стыдно за свои фантазии, ведь я верила, что Сергей вернется.

Молодой мужчина встретил меня после работы на следующий день. Он предложил пройтись, я отказываться не стала. Мы познакомились. Обладателя красивых глаз звали Вадимом. Он был моложе меня на семь лет. В свои не полные сорок Вадим уже был женат, но развелся, участвовал в воспитании дочери на расстоянии. Он недавно похоронил маму и теперь жил один в ее просторной квартире в центре города. В первый же день мой ухажер предложил вместе провести выходные на загородной даче. Идея мне очень понравилась, я давно не выбиралась на природу.

Нежное, трепетное отношение Вадима вскружило мне голову. Когда он впервые поцеловал меня, я поняла, что пропала. Мы стали близки и не расставались несколько дней. Волшебные выходные дни пролетели как один миг. В понедельник, придя в себя, объяснила Вадиму, что замужем и уже шесть лет жду возвращения своего мужа домой.

Моя жизнь снова оделась в серые тона. Иногда Вадим писал мне трогательные эсэмэски, приглашал в ресторан, просил вернуться. Но я заблокировала его номер и решила вычеркнуть его из своей жизни.

Мне нужно было немного развеяться, и я решила навестить родню моего отца. Чтобы не тратить время на дорогу, купила билеты не на поезд, а на самолет. Прибыв в аэропорт, поняла, что ничего не узнаю здесь. Эта воздушная гавань невероятно преобразилась. Я прошла регистрацию, сдала багаж и села в самолет. Полет должен был проходить около четырех часов, но за час до посадки нас предупредили о непогоде в пункте прилета и вынужденной посадке в другом городе. Пассажиры стали причитать и возмущаться. Только я усмехнулась, вспоминая свое желание сократить время в пути. Несколько часов мы просидели в зале ожидания незнакомого мне города. Аэропорт работал в штатном режиме, вокруг объявляли посадки на другие рейсы, рядом с выходами толпились люди, но о судьбе нашего рейса ничего не сообщали.

Отсидев все что можно, я решила пройтись по огромному залу ожидания и вдруг среди толпы увидела спешащего на посадку Сергея. На руках у него была девочка лет четырех, рядом семенила молодая красивая женщина с коляской, в которой лежал годовалый мальчик. Сердце мое оборвалось. Я хотела окликнуть Сергея, но не смогла произнести, ни одного слова. Собравшись с мыслями, я прибавила шаг. «Сергей!» – вдруг не своим голосом закричала я. Но мужчина даже не оглянулся. Он остановился у стойки регистрации на выходе к самолету, быстро подал документы работнику аэропорта. Схватив Сергея за рукав, я стала требовать объяснений. Он выдернул руку, посмотрел на меня своими глазами разного цвета и спокойным ледяным тоном ответил, что я обозналась. Выхватив свой паспорт у работника аэропорта, он тыкнул его мне в лицо. Рядом с фотографией было написано другое имя, отвернулся и пошел в открытые двери выхода на посадку…

Слезы потекли по моим щекам. Я понимала, что не могла обознаться, мне было больно за такое подлое предательство и ложь, не хотелось верить, что он мог бросить не только меня, но и своих детей, подвергнуть нас такой опасности. Все вокруг закружилось перед глазами, я потеряла сознание.

Очнулась я от резкого запаха аммиака. Надо мной стояли люди, кто-то обвинял авиакомпанию в моем обмороке, кто-то утверждал, что будет жаловаться. Женщина в белом халате сказала, что я очень бледная, и, судя по давлению, нахожусь в предынфарктном состоянии, дала какие-то таблетки и предложила госпитализацию. Препараты стабилизировали сердечный ритм, в больницу ехать я отказалась. Через час объявили посадку на наш рейс, и пассажиры отправились в самолет, который доставил нас наконец в нужный город.

Весь полет я проклинала себя за тупую наивность, было жалко детей, потерянные годы пустого ожидания. В свои сорок пять лет я не добилась ничего: жила в квартире родителей, работала в третьесортной мастерской, денег не накопила, украшения все продала, единственного мужчину в своей жизни оттолкнула. Мне хотелось прекратить этот кошмар и уйти из жизни, я всерьез подумала о самоубийстве. Но когда самолет приземлился, я включила телефон. Лизонька написала, что беременна вторым ребенком, и, если родится девочка, она назовет ее в мою честь. Мне стало стыдно за свое малодушие. Я написала доченьке, что счастлива и обещала привезти молодой мамочке местных сладостей.

Меня встретили папины сестры. Пожилые хохотушки оказались искренне рады моему приезду. Всю неделю родня развлекала меня семейными историями, путешествиями по местным достопримечательностям. К концу поездки я почти пришла в себя. С собой они передали целый чемодан подарков и взяли с меня обещание приезжать чаще, чем раз в тридцать лет.

В самолете я решила написать Вадиму сообщение, боялась, что он мне не ответит. Разблокировала его номер. Лишних слов выдумывать не стала и написала: «Я тебя люблю!»

Через мгновение пришел ответ: «Это я тебя люблю, моя беглянка…»

Возможно, Вадим не исполнит свое обещание, данное однажды в ателье, любить меня вечно, но я все равно приняла его предложение и в третий раз стала невестой.

Через суд признала Сергея умершим, детям рассказала, что видела их отца с другой семьей. С помощью Вадима выкупила ателье, где работала, и занялась пошивом свадебных платьев. Мои клиентки, как и я когда-то, мечтают выйти замуж раз и навсегда. Их иллюзии я не разрушаю, но точно знаю, что женщина должна быть любимой, желанной и счастливой. И какая разница, в каком по счету браке все это может случиться…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."