СУД ЗАКРЫЛ, «СПЕЦТРАНС» ОТКРЫЛ

30 Марта 2021



«Вести» неоднократно и детально рассказывали читателям в своих публикациях о проблемной ситуации, связанной с транспортировкой, размещением и утилизацией твердых бытовых отходов в Камчатском крае.

Недавно в распоряжении нашей редакции появились копии двух интересных документов. Это решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 11 октября 2018 года по делу № 2-5510/2018 и постановление об окончании исполнительного производства № 7392/21/41017 - ИП от 17 февраля 2021 года.

Решением суда предписано удовлетворить исковые требования Камчатского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц о запрете Государственному унитарному предприятию Камчатского края «Спецтранс» эксплуатировать свалку № 1 до внесения в государственный реестр размещения отходов. Суд запретил ГУП «Спецтранс» эксплуатировать свалку до внесения в федеральный реестр по истечении десяти месяцев с момента вступления решения в законную силу.

На сегодняшний день, в соответствии с данными государственного реестра объектов размещения отходов (https://clevereco.ru/groro/kamchatskij-kraj), в Камчатском крае поставлено на учет 25 объектов. Из них на территории Петропавловск-Камчатского городского округа находятся два. Это шламонакопители за номерами 41-00001-Х-00592-250914 и 41-00002-Х-00592-250914. Эксплуатирующей организацией этих объектов является ПАО «Камчатскэнерго». Свалка № 1 в государственный реестр не внесена. При этом ГУП «Спецтранс» продолжает ее эксплуатацию и тем самым прямо нарушает требование решения суда. В связи с этим особый интерес вызывает основание, по которому судебный пристав-исполнитель межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Виктория Селькова окончила производство. Как следует из ее постановления (цитирую): «В ходе исполнения установлено, что требования исполнительного документа выполнены в полном объеме». В телефонном разговоре с нашим корреспондентом Виктория Селькова пояснила, что основанием для окончания ею производства стал приказ ГУП «Спецтранс» о том, что эксплуатация свалки № 1 прекращена. Кем подписан этот приказ она не помнит. Уточнить информацию у пристава сейчас возможности нет, так как материалы производства переданы ею на проверку в природоохранную прокуратуру. Интересная, однако, получается ситуация: судебный пристав-исполнитель оканчивает производство на основании приказа о прекращении эксплуатации свалки. При этом она не может не знать, что эксплуатация продолжается. Другого места для складирования отходов на территории городского округа попросту нет, а бытовые отходы с городских площадок для накопления мусора (в просторечии – помоек) вывозятся регулярно, хоть и с задержками. Получается, что для окончания производства достаточно простой бумаги, в данном случае приказа? Допустим, к судебному приставу-исполнителю Сельковой поступит решение суда с требованием о публикации в СМИ опровержения какой-либо информации. Редакция СМИ предоставит ей приказ главного редактора о подготовке текста опровержения. Будет ли это являться достаточным основанием для окончания исполнительного производства? Разумеется, нет. Пристав затребует у редакции экземпляр газеты, чтобы убедиться, что опровержение действительно опубликовано. Так почему же в случае с ГУП «Спецтранс» судебный пристав-исполнитель Виктория Селькова не сочла необходимым убедиться в фактическом выполнении требования исполнительного документа?

По информации, полученной от исполняющего обязанности Камчатского межрайонного природоохранного прокурора Алексея Бляхера, материалы этого исполнительного производства были затребованы природоохранной прокуратурой именно для правовой оценки оснований его окончания.

Чтобы выяснить вопрос о правомерности эксплуатации свалки № 1 наш корреспондент связался с руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю Александром Лесиным, который сообщил, что в соответствии с приказом Минприроды РФ от 14 мая 2019 года № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта РФ и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством РФ для размещении твердых бытовых отходов» (зарегистрирован в Минюсте 20 мая 2019 года за № 54658).

ГУП «Спецтранс» действительно имеет право эксплуатировать свалку, но временно. До 2023 года.

Здесь будет уместно рассказать о нестыковках федерального законодательства, касающихся сферы обращения с бытовыми отходами. Требования к полигонам для размещения и захоронения бытовых отходов определены Государственным (национальным) стандартом РФ (ГОСТ) 56598-2015 «Ресурсоснабжение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для размещения и захоронения отходов». Этот ГОСТ был утвержден в 2015 году. Как отмечалось выше, в мае 2019 года в свет вышел приказ Минприроды № 303 об утверждении Перечня объектов, не соответствующих требованиям ГОСТ, разрешающий использование таких объектов на основании специальных заключений. 12 октября 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов». В этих нормативных актах нет взаимосвязи и отсылки друг на друга. Получается, что рядом документов установлены четкие и конкретные требования к полигонам для размещения и захоронения отходов, но при этом существует некий перечень объектов, на которых эти требования не соблюдаются, но их эксплуатация разрешена. В этой связи вспоминается известный афоризм Михаила Салтыкова-Щедрина о том, что «строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

Вернемся к ситуации с ГУП «Спецтранс» и свалкой № 1. Если у руководителя этого предприятия есть заключение Минприроды, разрешающее эксплуатацию свалки, то почему он не обратился в суд для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам? И почему не предоставил это заключение судебному приставу-исполнителю?

Помимо прочего, Александр Лесин отметил, что эта свалка на данный момент не соответствует требованиям ГОСТ. Главным несоответствием является отсутствие фундамента-основания, препятствующего загрязнению окружающей среды. Существует два пути решения этого вопроса: рекультивация свалки или оборудование нового, отвечающего требованиям полигона.

Возникают сомнения относительно того, успеет ли ГУП «Спецтранс» совместно с краевым Министерством ЖКХ и энергетики провести работы по рекультивации свалки или оборудованию нового полигона в срок до 2023 года. Тем более что планируемые работы потребуют больших финансовых затрат.

Эти сомнения усиливаются, если принять во внимание ситуацию с руководящими кадрами. До реформирования Агентства по обращению с отходами Камчатского края путем его преобразования в отдел при Министерстве этим ведомством руководил небезызвестный Андрей Кудрин. О деятельности этого «управленца» наша газета подробно рассказывала в своих публикациях («В» от 13 октября 2020 года «Резиновый бум», от 1 декабря 2020 года «Резиновый бум продлился недолго» и от 22 декабря 2020 года «Год заканчивается, проблемы остаются»).

Ситуацией по работе с отходами, сложившейся в нашем крае, по большей части мы обязаны именно ему. За время своей работы в должности руководителя агентства (с ноября 2016 года) он не принял ни одного решения и не внедрил ни одного проекта, способного решить годами копившуюся проблему с утилизацией ТБО. Запомнился он только проваленным проектом по приему у населения и организаций использованных автомобильных покрышек и необоснованными растратами бюджетных средств (Решение Петропавловск-Камчатского городского суда от 24 июня 2019 года по делу № 5-496/2019 об административном правонарушении по части 1 статьи 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение условий предоставления субсидий»). После реформирования агентства он был назначен на должность заместителя министра – руководителя отдела по обращению с отходами. Но вскоре здравый смысл восторжествовал, и Кудрин покинул эту должность.

Нынешний руководитель ГУП «Спецтранс» Сергей Воробьев в своих управленческих «заслугах» недалеко ушел от Андрея Кудрина. В 2009 году он был руководителем Муниципального унитарного предприятия «Управление механизации и автомобильного транспорта» (МУП «УМиТ»). На этом посту он отметился установкой на жилом фонде города 125 узлов учета тепловой энергии.

Их первоначальная стоимость составляла 18,7 млн рублей, но установлены они были на общую сумму 34,6 млн. Почти двойное повышение стоимости Воробьев объяснил расходами на общехозяйственную деятельность МУП «УМиТ», рентабельностью этой организации, необходимостью уплаты налогов, зарплаты сотрудникам. Такая «эффективность» установки узлов учета была выявлена проверкой, проведенной Контрольно-счетной палатой городского округа. Вслед за этим последовала история с установкой Воробьевым специализированной системы платежей «Город» (терминалов самообслуживания населения). И эту его деятельность не обошла своим вниманием городская КСП, проведя в начале 2010 года соответствующую проверку. В числе прочего проверкой было установлено, что никакой системы платежей «Город» не существовало. Были просто установлены несколько обычных платежных терминалов самообслуживания, приобретенных втридорога у посредников, не имеющих никакого отношения к производству этих терминалов. В дальнейшем господин Воробьев занимал должность директора Муниципального автономного учреждения «УЖКХ», а затем, доведя до банкротства муниципальное предприятие, он стал генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского». На этом посту он проработал всего несколько месяцев. Однако последствия его «деятельности» новое руководство ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского» исправляет до сих пор. На предприятии введена процедура наблюдения и финансового оздоровления.

В итоге столь «эффективной» деятельности Сергея Воробьева им заинтересовались правоохранительные органы. 25 апреля 2011 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Но к этому времени он уже находился в Южно-Сахалинске, занимая пост генерального директора «Сахалинской коммунальной компании».

И вот, проработав в должности директора ГУП «Спецтранс» немногим более трех месяцев, Сергей Воробьев предоставляет судебному приставу-исполнителю липовый приказ о прекращении эксплуатации свалки № 1, продолжая фактически ее эксплуатировать и прямо нарушая тем самым решение суда.

Похоже, управленец Воробьев совсем зауправлялся, и ему пора отдохнуть где-нибудь подальше от государственной службы.

Иван ХОЛОДНЫЙ





Справка «Вестей»:

Шламонакопитель – сооружения для размещения хвостов обогащения полезных ископаемых, осадков сточных вод, шламов, шлаков, зол, илов и тому подобных жидких, пастообразных или твердых отходов.