ВОСХОЖДЕНИЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ И ВЫВОДЫ

06 Апреля 2021



27 марта этого года при штурме Корякского вулкана погиб наш земляк 42-летний Игорь Томашевский. Он совершал восхождение в составе группы из трех человек, вместе с 43-летним москвичом Андреем Зайцевым и 51-летним Дмитрием Жиганковым из Костромы. Двое других не пострадали и были эвакуированы спасателями на следующий день – 28 марта.

Следственный комитет РФ по Камчатскому краю проводит проверку по факту гибели альпиниста. По предварительной версии, причиной его смерти стала сочетанная травма тела (переломы позвоночника и ребер, разрыв внутренних органов). Окончательное заключение судебно-медицинской экспертизы будет готово в течение тридцати дней.

29 марта в некоторых СМИ появилась следующая информация: «Около 18 часов 27 марта с оперативным дежурным ГО и ЧС связались родственники пострадавших, которые сообщили, что трое мужчин совершали восхождение на вулкан Корякский и в назначенное время не вернулись. Группа не регистрировала свой маршрут, и спасатели не располагали о ней никакой информацией. Через несколько часов спасателям удалось выйти на связь с Игорем Томашевским, который попросил о помощи. Он пояснил, что отстал от своих товарищей и находится на высоте 3 200 метров на вершинном гребне. По его словам, он потерял часть снаряжения (кошку), поэтому спуститься самостоятельно по ледяному склону не может. Где находятся двое других участников восхождения, он не знал. Связи с ними не было. К вулкану выдвинулась сводная группа из 13 спасателей.

Около двух часов ночи со спасателями связались Андрей Зайцев и Дмитрий Жиганков. Они сообщили, что находятся на высоте около 2 000 метров и планируют спуститься ниже, чтобы организовать ночлег. Через некоторое время их встретили спасатели и на снегоходах доставили на базу у подножья вулкана. Альпинисты сообщили, что во время восхождения группы на высоте 3 200 метров ухудшились погодные условия. Андрей и Дмитрий шли впереди. Игорь замыкал группу и отстал. Его товарищи не сразу заметили это и потеряли его из вида. Через некоторое время они решили возвращаться по маршруту подъема. Игорь Томашевский пропал. Установить с ним связь не удалось. Утром 28 марта спасатели продолжили поиск Игоря. Около 17 часов они поднялись на высоту 3 200 метров. Видимость к тому моменту улучшилась, поэтому спасателям удалось тщательно осмотреть окрестности. Они обнаружили следы альпиниста и решили обследовать несколько маршрутов спуска с вулкана. На связь мужчина уже не выходил. Поздним вечером, на высоте около 1 800 метров было обнаружено его тело, которое было эвакуировано к подножью вулкана».

Это сообщение оставило несколько вопросов. Посредством какой связи спасатели связались с участниками группы? Если спасатели обнаружили следы Игоря Томашевского, то каким образом их не замело метелью, и зачем понадобилось обследовать несколько маршрутов спуска, а не проследовать по следам? За разъяснениями наш корреспондент обратился к начальнику поисково-спасательного отряда Краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае» Александру Путятину, который руководил спасательной операцией. Он пояснил, что на связь с Игорем Томашевским спасатели вышли по обычному мобильному телефону. Таким же образом с поисковиками связались Андрей Зайцев и Дмитрий Жиганков. На вопрос, почему участники восхождения не могли установить связь друг с другом и пытались ли они это сделать, Александр Путятин ответить затруднился. Он лишь добавил, что у альпинистов были также рации, но они не функционировали, вероятно, в результате разряда аккумуляторов от низкой температуры. Что же касается наличия следов, то, по словам начальника спасотряда, это были отметины от кошек в ледяном настиле, и располагались они не сплошной цепочкой, а фрагментарно. Поэтому точно определить направление движения по ним было невозможно.

Вскоре после эвакуации тела альпиниста с места гибели на базу прибыла следственно-оперативная группа ОМВД по Елизовскому району в составе следователя и сотрудников уголовного розыска. Они произвели осмотр тела и опрос двух других участников восхождения. Как уже отмечалось выше, дальнейшую проверку проводит Следственный комитет.

К сожалению, подобные происшествия случаются периодически. За последние 20 лет на склонах и у подножия Корякского вулкана погибли около десяти человек. В своих публикациях «Вести» подробно рассказывают о таких эпизодах и причинах произошедшего.

Корякский вулкан входит в Корякско-Авачинскую «домашнюю» группу. Это цепь из пяти вулканов рядом с Петропавловском-Камчатским. Его абсолютная высота – 3 456 м. У основания вулкана угол наклона достигает 20°, у вершины 30–35°, что сравнимо со средней крутизной склонов Эльбруса. Подъем на вулкан проходит с использованием кошек, ледорубов, иногда связок и траверсов. Физически трудным является преодоление сложного рельефа с сильным перепадом высот. Зимой опасности добавляет риск схода лавин, а летом – периодически возникающие камнепады. В отличие от Авачинского вулкана, тропы по маршрутам Корякского не протоптаны, поэтому в непогоду, когда все вокруг накрывает белой пеленой облаков, очень легко отклониться от пути. Поэтому для туристов и альпинистов-любителей это непростая, категорийная вершина. Маршрутам восхождения на Корякский вулкан присвоены категории сложности. Федерация альпинизма России выделяет семь испытанных маршрутов по Корякскому вулкану с категориями от 1Б до 3А. Перечень категорий (всего их 11) с критериями определен решением правления Федерации альпинизма России от 9 сентября 2002 года. К основным критериям относятся тип грунта, рельеф и угол наклона. Чаще всего для восхождения выбирают один из четырех маршрутов, проходящих по юго-восточной стороне: самый легкий 1Б, немного сложнее 2А, и два сложных 3А. Именно по этому маршруту категории 2А и совершали восхождение Игорь Томашевский, Андрей Зайцев и Дмитрий Жиганков.

Как сообщил нашему корреспонденту один из руководителей Камчатской федерации альпинизма и скалолазания Евгений Лысенков, погибший Игорь Томашевский имел третий разряд по альпинизму. Всего разрядов пять: три взрослых и два юношеских. Они утверждены Государственным комитетом РФ по физической культуре и туризму 1 сентября 2001 г. Маршрут категории 2А соответствует третьему альпинистскому разряду. Сведениями относительно квалификации двух других участников восхождения Евгений Лысенков, по его словам, не располагает. Детального разбирательства случившегося, которое в таких случаях проводит федерация альпинизма, пока не было.

Подробной информации об обстоятельствах гибели Игоря Томашевского пока не много. Однако редакция нашей газеты считает возможным изложить свою версию случившегося.

МЧС рекомендует всем, кто готовится к восхождениям, внимательно изучить маршрут и его условия. В соответствии с приказом МЧС России от 30 января 2019 года № 42 «Об утверждении Порядка информирования территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу…» представители туристских организаций и туристов должны информировать территориальный орган МЧС России в субъекте Российской Федерации, на территории которого начинается маршрут передвижения, не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала путешествия, похода, экскурсии, туристского слета, соревнования и иного мероприятия, связанного с активными видами туризма.

При необходимости сотрудники Муниципального казенного учреждения «Центр управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского» готовы оказать консультативную поддержку при планировании похода. Именно в этот Центр необходимо сообщить о запланированном восхождении либо по адресу: ул. Тундровая, 6, либо по телефону +7(4152)42-10-84, либо сделать регистрационную запись о предстоящем маршруте через портал «Госуслуги» в разделе «Путешествия».

Как уже отмечалось выше, Игорь Томашевский, Андрей Зайцев и Дмитрий Жиганков этого не сделали, что существенно осложнило проведение поисково-спасательной операции.

Но это не единственное нарушение участниками восхождения Правил проведения альпинистских мероприятий, утвержденных решением правления Федерации альпинизма России от 25 января 2020 года. В соответствии с разделом 4 этих Правил в любой группе, совершающей восхождение, должен быть руководитель. Кто из участников штурма Корякского вулкана 27 марта 2021 года был руководителем группы – неизвестно. С большой вероятностью можно предположить, что руководитель вовсе не был определен. Если же допустить, что кто-то из участников все-таки возглавлял группу, то, в соответствии с подпунктом 4.1.4 тех же Правил, он должен был следить за безопасным продвижением (то есть постоянно визуально наблюдать всех участников группы) и прекратить дальнейшее восхождение, если возникают обстоятельства, угрожающие безопасности участников.

Ухудшение метеоусловий явилось тем самым обстоятельством. Несоблюдение альпинистами Правил привело к тому, что двое из них потеряли из вида третьего и не смогли его найти.

Представим себе, как развивались события на конечном этапе восхождения. Высота 3 200 метров. Впереди идут Андрей Зайцев и Дмитрий Жиганков. Игорь Томашевский отстает от них. Погодные условия стремительно ухудшаются, причем настолько, что первые два альпиниста решают прервать восхождение, хотя до вершины остается всего 200 метров. В этот момент они обнаруживают отсутствие своего товарища. В соответствии с Правилами они должны были сразу же установить с ним связь и произвести первичный поиск. Если это не привело к успеху, то они должны были связаться со спасателями, особенно учитывая ухудшающиеся погодные условия и видимость. Зайцев и Жиганков отнюдь не молодые начинающие стажеры. Они не могли не понимать, какой опасности подвергается пропавший Игорь Томашевский. Связавшись со спасателями, альпинисты обязаны были по возможности продолжить поиски. Для этого они могли использовать фальшфейер или другие световые и звуковые сигналы. Можно предположить, что такого снаряжения у членов группы попросту не было. Это означает, что, помимо игнорирования (а возможно, и незнания) Правил восхождений, альпинисты еще и не должным образом готовились к походу. Вместо перечисленных выше действий Зайцев и Жиганков сочли для себя возможным спуститься вниз, оставив пропавшего товарища одного наверху в сложных метеоусловиях, то есть, по сути, бросив его.

Помните, как у Владимира Высоцкого? «Вверх таких не берут, и тут про таких не поют».

Андрей БОРИСЕНКО