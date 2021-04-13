ЧТО ТАМ НОВЕНЬКОГО?

13 Апреля 2021



Школьные выпускные экзамены изменены

Приход весны и начало четвертой четверти в школах означают не только приближение долгожданных летних каникул, но и трудной поры экзаменов для выпускников.

Второй раз ученики 11-х и 9-х классов будут сдавать их в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. О том, как это происходило в прошлом учебном году и к каким изменениям привело, газета «Вести» рассказывала в ряде публикаций («В» от 3.02.2021 года № 2 «ЕГЭ отменили, но не для всех», «В» от 29.07.2020 года № 20 «ЕГЭ-2020: каким он получился?», «В» от 20.05.2020 года № 12 «ЕГЭ опять перенесли»). Конечно, ребятам из школьного выпуска-2020 пришлось нелегко – уж слишком долго чиновники от образования не могли определиться со сроками экзаменов. Но была и положительная сторона. Из-за ковида единый государственный экзамен впервые сдавали только те ученики, которые были нацелены на поступление в вузы. И это уже тогда вселило надежду на то, что набивший оскомину ЕГЭ наконец-то перестанет быть обязательным для всех. Последующие события предположение подтвердили. В конце декабря 2020 года в Минпросвещения и Рособрнадзоре заговорили об изменениях порядка проведения ЕГЭ в новом учебном году, а 26 февраля 2021 года появилось постановление Правительства РФ «Об особенностях проведения ГИА (государственная итоговая аттестация. – Авт.) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», фактически закрепляя опыт, полученный во время пандемии. И наконец 2 апреля Минпросвещения и Рособрнадзор особенности проведения ГИА утвердили.

Так каким же теперь будет главный школьный экзамен страны? К чему, в частности, готовиться ученикам 9-х и 11-х классов на Камчатке? Рассказать об этом я попросила министра образования Камчатского края Александру Короткову. Привожу нашу беседу.

– Александра Юрьевна, каковы основные особенности школьных экзаменов в этом году?

– В 2021 году постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2021 года № 256 утверждены следующие особенности проведения ГИА в текущем учебном году.

Выпускники 11-х классов, не планирующие в 2021 году поступление в вузы, проходят государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, результаты которых являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании (аттестат за 11-й класс).

Выпускники 11-х классов, которые решили в 2021 году поступать в вузы, проходят ГИА в форме ЕГЭ. Основанием для выдачи аттестата за 11-й класс для них являются результаты ЕГЭ по русскому языку.

Единый государственный экзамен также будет проводиться для выпускников прошлых лет, желающих поступать в вузы, и для десятиклассников, которые желают сдать ЕГЭ досрочно.

Государственная итоговая аттестация в девятых классах проводится по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, результаты являются основанием для выдачи аттестата.

– В чем отличие государственного выпускного экзамена от ЕГЭ?

– ЕГЭ традиционно проводится с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы.

Государственный выпускной экзамен проводится с использованием текстов, тем, заданий, билетов, это более упрощенный вариант экзамена. Продолжительность ГВЭ ниже, чем ЕГЭ, так, на экзамен по русскому языку отводится 2,5 часа, по математике 2 часа.

В ГВЭ, необходимом для получения аттестата, отсутствует развернутая часть ответа. Дополню, что на ГВЭ, как и на ЕГЭ, будет осуществляться видеозапись экзаменов.

– Кто будет проверять результаты экзаменов?

– Традиционно работы участников ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) будут проверяться региональными предметными комиссиями, сформированными из числа экспертов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования. Все эксперты, включенные в состав таких комиссий, прошли квалификационные испытания в системе «Эксперт-ЕГЭ» ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». Все председатели региональных предметных комиссий согласованы Рособрнадзором.

– Как будут сдавать ГВЭ – письменно или устно?

– Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ проводится в письменной форме. ГВЭ по русскому языку для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов может по их заявлению проводиться в устной форме. Проверка работ участников ГВЭ осуществляется экспертами региональных предметных комиссий в строгом соответствии с критериями оценивания. Если экзамен проводится в устной форме, то осуществляется запись монолога участника ГВЭ и оценивание осуществляется c учетом имеющейся записи, в этом случае не производится оценка по критерию «стилистические, орфографические ошибки».

– Известно, сколько ребят выбрали государственный выпускной экзамен?

– В настоящее время база участников государственной итоговой аттестации в 9-х классах сформирована (срок подачи заявлений истек 1 марта), общее количество участников ГИА в 9-х классах в 2021 году – 3 310 человек. Из них основной государственный экзамен будут сдавать 3 156 человек, ГВЭ будут сдавать 154 человека.

База участников ГИА в 11-х классах также сформирована (срок подачи заявлений истек 1 февраля), общее количество участников в 2021 году составляет 1 858 человек, из них ЕГЭ будут сдавать 1 706 выпускников, что на 11% больше 2020 г. (в 2020 г. участвовало 1 518 человек). ГВЭ будут сдавать 152 человека.

– Сколько пунктов проведения экзаменов планируется задействовать в период государственной итоговой аттестации?

– На ГИА в 11-х классах запланировано 45 пунктов проведения экзаменов, в том числе на базе образовательных организаций – 40, на базе учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, – 4, на дому для участника с ограниченными возможностями здоровья – 1.

На ГИА в 9-х классах запланировано 64 пункта проведения экзаменов, в том числе на базе образовательных организаций – 59, на базе муниципальных организаций – 2, на базе учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, – 3.

Дополню, что в период проведения экзаменационной кампании в пунктах будут соблюдены меры эпидемиологической безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Это уборка кабинетов с применением дезинфицирующих средств, установка в пунктах обеззараживателей воздуха, соблюдение социального дистанцирования между людьми не менее полутора метров. Все работники пунктов проведения экзаменов и участники экзаменов будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

– Сроки проведения экзаменов уже определены?

– В соответствии с проектом расписания ГИА в 11-х классах основной период ЕГЭ (русский язык и предметы по выбору) намечен в срок с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период – с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен (русский язык и математика) запланирован на следующие даты: основной период – с 25 мая по 16 июня, дополнительные периоды 12–17 июля и 3–15 сентября.

ГИА в 9-х классах, в соответствии с проектом расписания, пройдет в основной период с 24 мая по 2 июля, дополнительный период с 3 по 15 сентября.

Допуском к государственной итоговой аттестации в 11-х классах является итоговое сочинение. Основной этап его запланирован на 15 апреля.

Уточню, что в расписании экзаменов речь идет о проектах, и сроки могут быть скорректированы.

– А кто сможет получить золотую медаль «За особые успехи в учении»?

– Медаль «За особые успехи в учении» планируется вручать выпускникам, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам и получившим в случае прохождения ЕГЭ не менее 70 баллов по русскому языку и количество баллов не ниже минимального по всем учебным предметам в форме ЕГЭ. Если выпускник не планирует поступать в вуз и сдает ГВЭ, нужна будет отметка «пять баллов» по русскому языку и математике.

Мы также решили обратиться к директору одной из крупнейших школ Петропавловска-Камчатского МАОУ «Средняя школа № 45» Максиму Горелику, чтобы узнать о подробностях прохождения государственного выпускного экзамена выпускниками.

– Максим Игоревич, как будет проходить ГВЭ непосредственно на практике?

– Такая форма государственной итоговой аттестации, как ГВЭ, существовала и ранее для отдельных категорий учеников, например, с ограниченными возможностями здоровья и ряда других. В этом году из-за пандемии к этим категориям добавилась новая – лица, не планирующие поступление в вуз. ГВЭ для таких выпускников упрощен: так, в экзамене по русскому языку отсутствует письменная часть в виде сочинения. Экзаменационная работа по этому предмету будет содержать 24 задания с кратким ответом. ГВЭ по математике будет содержать 14 заданий. Все задания сформированы на основе хорошо известных обучающимся контрольно-измерительных материалов (КИМов) ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. За каждое выполненное задание будут выставлять баллы. Суммарный первичный балл за выполнение экзаменационной работы будет переводиться в отметку по пятибалльной системе оценивания. Сдавать ГВЭ выпускники будут в тех же пунктах проведения экзаменов, что и ЕГЭ.

Подытоживая сказанное выше, отмечу, что пандемия сделала то, что не удалось в свое время академикам, заслуженным учителям, общественности: навязанный чиновниками ЕГЭ перестал быть обязательным и превратился, по сути, во вступительные экзамены в вуз. У ребят наконец-то появился выбор. Другое дело, что приведенные министром образования Камчатского края цифры говорят о том, что большинство выпускников нацелены на поступление в высшие учебные заведения. Что же, это прекрасно, но нельзя забывать, что учиться там, а особенно в вузах престижных, не каждому по плечу. В советское время конкурс в такие вузы доходил до 12–15 человек на место, тенденция сохранилась по сей день, если говорить о бюджетных местах. Платное образование, конечно, конкурсный отбор упрощает, но даже за деньги далеко не все студенты способны получить высшее образование. Для выпускников этого года, вынужденных из-за пандемии в отдельные периоды учиться дистанционно, это замечание особенно актуально. Не зря же Минпросвещения и Рособрнадзор оставляют ребятам право поменять форму прохождения государственной итоговой аттестации, то есть отказаться от сложного ЕГЭ в пользу упрощенного ГВЭ, вплоть до середины мая. «Заявления подаются не позднее, чем за две недели до даты первого экзамена основного периода», – говорится в ведомственном приказе об особенностях проведения ГИА в этом году. На мой взгляд, это попытка «увести» от сложного ЕГЭ максимально возможное количество выпускников.

Ведь что такое ГВЭ, необходимый в этом году для получения школьного аттестата? Это, по сути, усеченные КИМы по ЕГЭ, откуда убрана наиболее сложная, творческая часть. Другими словами, чиновники от образования «подстелили соломку», понимая, что если обязать всех выпускников, как и раньше, сдавать ЕГЭ, государственная итоговая аттестация 2021 года окажется провальной.

Все это, по моему мнению, говорит о неуклонном падении качества современного школьного образования – процессе, который пандемия, с её дистанционными периодами обучения, еще более усугубила. Люди старшего поколения помнят, что в советское время после окончания десятилетки сдавали экзамены по восьми (!) учебным предметам: алгебре (контрольная), геометрии (устно), русскому языку, литературе, истории, иностранному языку, химии, физике. Сдавали их по билетам, а готовились с помощью факультативов, к слову, бесплатных, где повторяли пройденное и узнавали что-то новое в рамках предмета. В билете было обычно три вопроса – по теории и по практике. Конечно, сдавали по-разному, в зависимости от способностей, старания, да и элемент везения никто не отменял. Но вот ведь закавыка: беседуя с людьми, прошедшими такую школу, не устаю удивляться широте и прочности их знаний. Все они, как правило, пишут грамотнее, знают литературу, особенно классическую, не в пример лучше современных школьников, помнят многие исторические даты, которые нашим детям зачастую ничего не говорят. После общения с ними, мне, честно говоря, непонятно, в чем же польза реформы образования, заключающейся в отказе от советской системы итоговой аттестации и внедрении тестовых систем ГИА и ЕГЭ.

Наталья МАКСИМИШИНА