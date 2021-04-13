«Шелестят паруса кораблей…»

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13 Апреля 2021

Часть II

(Продолжение. Начало «В» от 7.04.2021)

О бухте Ахомтен и Гаврюшкином камне

Продолжаем наш круиз. Воображаемый теплоход идет на юг. Через несколько часов после выхода из Авачинской губы нас встречает одна из самых удобных бухт юго-востока Камчатки – Русская, носившая до 1952 года ительменское название Ахомтен. В ней еще со времен парусного флота бункеровались суда пресной водой. Набирали её из ручья, стекающего по южному склону бухты. Благодаря высокому содержанию в воде серебра она обладает прекрасным вкусом и может бесконечно долго храниться в корабельных танках.

В годы Великой Отечественной войны в бухте размещался военно-лоцманский пункт, сотрудники которого проводили суда с ленд-лизовскими грузами через минные постановки, прикрывавшие вход в Авачинскую губу. Кстати, небезынтересным будет знать, что порт Петропавловска-Камчатского с конца 1941 года по сентябрь 1945 года переработал более двух миллионов тонн груза. Это приблизительно столько же, сколько прошло техники, вооружения, снаряжения и других стратегических материалов через Мурманск, и больше – чем через Архангельскую группу портов.

Летом караваны из США и Канады в Петропавловске-Камчатском разгружались частично, снижая осадку транспортов до уровня, позволяющего судам пройти к Владивостоку через мелководные Амурский лиман и Татарский пролив.

Япония, союзница гитлеровской Германии во Второй мировой войне, не позволяла советским ленд-лизовским караванам пользоваться незамерзающим Сангарским проливом. Поэтому зимой, когда Амурский лиман и Татарский пролив скованы льдами, суда из Нового Света на Камчатке освобождались полностью от грузов. Их перевозили в Приморье с началом навигации в Амурском лимане и Татарском проливе.

Крохотный островок Гаврюшкин камень за 33 мили до мыса Лопатка напоминает еще об одном эпизоде Второй мировой войны. Возле него 6 августа два американских бомбардировщика то ли по ошибке, то ли в рамках спланированной провокации вступили в бой с двумя советскими пограничными катерами. Их обстреляли и нанесли бомбовый удар патрульные самолеты PB4Y-2 «Приватир», сконструированные на базе бомбардировщика В-24 «Либерейтор». Они вооружались 12-ю крупнокалиберными пулеметами и могли нести почти 6 тонн бомб. «Приватиры» предназначались для борьбы с кораблями и подводными лодками, иными словами, могли наносить бомбо-штурмовые удары по морским целям от эсминца и выше.

В противостоянии с PB4Y-2 казалось, что вооруженные 45-миллиметровыми полуавтоматическими пушками и пулеметами ДШК пограничные катера обречены, но они выстояли, хотя и понесли тяжелые потери. 7 моряков погибли. Трое пропали без вести, видимо, упали в океан во время боя. 14 человек получили ранения различной степени тяжести, один из них скончался в госпитале. И все-таки «морские охотники» сумели вернуться на базу.

Сегодня тишину Гаврюшкина камня взрывает накат океанских волн, шум которых, впрочем, не всегда способен перекрыть гомон птичьих базаров. Здесь гнездятся 4 вида пернатых. Отмели острова облюбовали каланы, ларги и сивучи…

Идем дальше на юг. На этом участке круиза сопровождавшие нас на всем маршруте после выхода из Авачинской губы живописные горные отроги и скалы на берегу Камчатки отступают, сменяясь покрытой тундровой растительностью низиной, которая тонет в зеленой быстрине Первого Курильского пролива. Это и есть южная оконечность полуострова – мыс Лопатка.

Между морем и океаном…

Первый Курильский пролив до появления мощных винтовых пароходов лоции русского адмиралтейства исключали из районов, возможных для мореходства. Но пользоваться им, несмотря на запрет, отчаянные русские моряки не перестали. Через пролив лежит самый короткий путь из северной части Тихого океана в Охотское море. Но самый короткий еще не означает, что он же самый безопасный.

Моряки прекрасно знают, какие опасности таит в себе неширокий пролив, отделяющий Камчатку от острова Шумшу. Волны в штормовую погоду здесь могут достигать высоты 14 метров, а сильные ветра и течения постоянны.

Для мореплавания опасны и рифы, стерегущие южные берега Камчатки. На их острых скалах нашли гибель десятки судов.

В современных источниках дебютным в мартирологе парусников, для которых Первый Курильский пролив стал конечной точкой маршрута, значится галиот «Охотск», затонувший у острова Шумшу 30 октября 1806 года. Я решил проверить этот факт, полагая, что за давностью лет названия других судов, окончивших в здешних водах свой бег по морю, оказались забыты.

Поиски отбросили меня на 65 лет назад и позволили открыть мартиролог Первого Курильского пролива ботом «Лодия», который построен в Охотске плотником Каргопольцевым в 1723 году. Судно оказалось связано с первой экспедицией Витуса Беринга. Отмечается, что оно перетимберовано, т.е. отремонтировано с полной заменой деревянной обшивки, под наблюдением самого командора и повторно спущено на воду 4 августа 1727 года. Скорее всего, речь идет о боте, который сопровождал галиот «Фортуна», перевозивший Беринга и членов его экспедиции из Охотска в Большерецк.

После этих событий «Лодия» пережила еще один ремонт и служила своим хозяевам довольно долго, пока не затонула, как сказано в документах, около «перваго Курильскаго острова» в 1741 году. Вместе с судном погиб и экипаж. Судьба команды галиота «Охотск» оказалась менее трагичной.

Судно в сентябре 1806 года вышло из Охотска, направляясь в Петропавловск. На борту галиота, кроме провизии, предназначенной жителям Камчатки, находилось имущество экспедиции адъюнкта ботаники Академии наук Российской империи Ивана Редовского. Научное оборудование сопровождали иркутский геодезист Иван Кожевин и два препаратора, имена которых до нас не дошли.

Первоначально Иван Редовский входил в состав громадного посольства графа и российского сенатора Юрия Головкина, состоявшего из 300 человек, которое направлялось в Китай. Дипломатическая миссия находилась уже в Урге, когда от императора Поднебесной пришло известие, что Пекин отказывается принимать Головкина. Посольство вернулось в Иркутск, где Редовский получил из Российской академии наук указание оставить посольство и по маршруту Охотск – Гижига – Камчатка – остров Беринга – Курильские и Шантарские острова описать растительный и животный мир территорий, провести астрономические наблюдения.

Ученый значительную часть имущества экспедиции и провизии для неё погрузил на «Охотск», а сам по сухопутью отправился в Гижигу. Тяжести дороги Иван Редовский не выдержал. В феврале 1807 года, отчаянно уставший, он принял яд, так и не узнав, что экспедиционный груз до места назначения также не дошел.

«Охотск» под командованием штурмана С. Трубникова 3 октября 1806 года подошел к Авачинской губе, но сильный встречный ветер помешал галиоту войти в неё. Вторая и третья попытки пробиться в порт также не увенчались успехом. В последующие дни сильный ветер всё дальше уносил парусник в океан. К 24 октября «Охотск» от камчатского берега уже отделяли 54 мили штормовых. На паруснике заканчивались вода и дрова. Трубников решил перезимовать на Курилах и лишь с наступлением весны вернуться к берегам Камчатки.

27 октября «Охотск» подошел к Шумшу, но сильный ветер вновь не позволил высадиться на берег. Галиот в ожидании благоприятной погоды бросил якорь на траверзе острова. Последующие события показали, что капитан совершил ошибку. Разыгравшийся вскоре шторм сорвал парусник с якоря и выбросил на камни. Команде и пассажирам галиота удалось спастись. Зиму они провели на острове. В июне 1807 года на байдарах, купленных у аборигенов Шумшу, моряки и пассажиры «Охотска» пришли в Петропавловск. Документы не упоминают числа спасшихся, но по аналогии с другими зимовками можно предположить, что дождаться весны удалось далеко не всем.

Известно, что во время зимовки капитана 1 ранга Петра Креницына на алеутском острове Унимак в 1768–1769 годах из 72 человек команды галиота «Святая Екатерина» от цинги и других болезней скончались 60 человек. Летом 1770 года при странных обстоятельствах уже в Нижнекамчатске погибнет и сам Пётр Креницын – руководитель одной из самых трагических и загадочных русских тихоокеанских экспедиций.

Спустя столетие с небольшим в водах Первого Курильского пролива погибнет имущество еще одной научной экспедиции, направлявшейся на Камчатку. На этот раз шведской...

В июне 1920 года из Хакодате, держа курс к полуострову, вышло бывшее русское охранное судно «Командор Беринг», построенное вместе со своим собратом «Лейтенант Дыдымов» вскоре после окончания Русско-Японской войны для крейсирования в районах рыбных и котиковых промыслов Тихоокеанского бассейна. На борту парохода находилась экспедиция из Стокгольма, снаряженная для изучения Камчатки Шведским географическим обществом. Недалеко от мыса Лопатка 14 июня «Командор Беринг» напоролся на камни и затонул. Команда и пассажиры судна гибели избежали.

Вот как описывает происшествие руководитель экспедиции Стен Бергман:

«В половине седьмого нас разбудил ужасный грохот. Судно наскочило на подводную скалу. Все побежали на палубу, где наступило всеобщее смятение. Вода начала заливать машинное отделение и трюм. Во время ужасного столкновения со скалами последние, очевидно, пробили днище судна…

К счастью, от юго-западного берега Камчатки было лишь пять километров. Когда шлюпки наполнились людьми, узлами и чемоданами, они пошли к берегу.

… Мы вышли на берег около безлесной, бедной на охотничьи трофеи южной оконечности Камчатки, т. е. около мыса Лопатка. Были только нерпы и морские птицы в море и несколько сурков на земле. С аппетитом мы ели мясо нерп, бакланов и сурков.

… Деревянный крест в тундре говорил о том, что мы не первые на этом месте.

… С печалью в сердце нам пришлось оставить «Командор Беринг», успев спасти не более чем несколько быстро найденных ценных вещей – микроскопы, некоторые метеорологические инструменты, несколько штук оружия и фотокамер.

… На пустынном берегу находились 53 человека с потерпевшего аварию судна, окруженные узлами, ящиками и чемоданами…

Более дискомфортное место, чем юго-западный берег Камчатки, едва ли можно найти на всём полуострове. Это обычное место для штормов, дождей и туманов».

В этот раз помощь потерпевшим кораблекрушение придет быстро. 25 июня экипаж и пассажиров «Командора Беринга» в Петропавловск доставили два японских миноносца.

Сохранилось еще одно описание гибели судна в Первом Курильском проливе. Несчастье постигло экипаж и пассажиров бригантины «Святой Феодосий» 5 сентября 1811 года.

Она вышла из Охотска в конце августа 1811 года. Командовал бригантиной штурман В. Астафьев. Судно направлялось в Нижнекамчатск, имея на борту казенных товаров на весьма приличную сумму – почти в 38 тысяч рублей и 287 мест купеческого груза, в том числе спиртные напитки – водка и ром. На «Святом Феодосии» находились почти два десятка пассажиров – торговый люд, их жены и дети, ссыльные.

Рейс, судя по всему, проходил весело. Во всяком случае, когда 4 сентября бригантина подошла к Курильской гряде, хорошо подгулявший купец Выходцев сумел уговорить находившегося в том же состоянии штурмана Астафьева идти в Тихий океан не Четвертым Курильским проливом, а, вопреки указанию Адмиралтейств-коллегии, Первым. В результате судно вообще не пришло в Нижнекамчатск.

Обратимся к материалам судебного дела. Цитируя, я оставляю без изменения стилистику и пунктуацию XIX века, но исправляя некоторые архаичные обороты. Командир бригантины, «обманувшись в надежде засветло войти в пролив, на ночь, в половине 10-го часа вечера, из предосторожности привел к ветру (ветер был NW крепкий), и, будучи уже порядочно пьян, однако, помня свою обязанность, не сходил с верха, приказав вынести койку на ют. Транспорт шел по полтора узла, с дрейфом до 4 румбов. Прижимаемый к берегу, ночью поворотил на другой галс; когда же ему советовали стать на якорь, отказался, полагая, что при таком жестоком ветре и волнении судно может «раздергать». В 3 часа утра 5-го, берег уже открылся с палубы, и тогда только командир решился на поворот, начав его совершать против ветра и оканчивая по ветру, причём был прижат к берегу до глубины 7 саж[еней], потому стал на якорь. Но якоря не задержали; судно ударилось о грунт, руль вышибло, корпус поворотило боком и волны полились через борт. Ночь была темная и ненастная; огни потухали, ветер свежел, и буруны разламывали ветхое судно. Никто не знал – где разбились. Испуганные, полуодетые, все, команда и пассажиры, женщины, дети, столпились на корме. Кто кричал в отчаянии, кто молился, несколько человек бросились в каюту, разламывая сундуки, пьянствовали…

Когда рассвело, узнали, что выкинуты у Первого Курильского острова, и увидели всю безнадежность своего положения: транспорт размывало волнами, а ветер не утихал. Переплывать на берег было почти невозможно. Однако матрос Федоров, один промышленник и один ссыльный, отлично плавая, отважились броситься в воду и благополучно достигли берега. В ожидании возврата их с помощью прошли еще целые сутки. В следующую ночь уже погибло пять человек, снесенных волнами. Многие из оставшихся были так ослаблены, что не могли держаться; таких товарищи привязывали к борту.

На другой день переплыли на берег еще боцманат Галандин и один ссыльный. Наконец на берегу показались две курильские женщины и развели огонь, а в три часа пополудни прежде выплывшие на берег привезли с собой маленькую лодочку. На этой лодочке переправлялась команда, по два и по три человека, до самого вечера. Командир, совершенно ослабленный, только тогда приказал перевезти себя, когда оставались уже очень немногие перевезенные вслед за ним…

Собравшиеся на берегу, однако, вскоре заметили, что вахтер (содержатель судового имущества. – Авт.) Страшный висит у борта, подвязанный под мышки. Начался ропот, стали спрашивать один у другого: отчего не спасен вахтер, отчего привязан? Но штурманский ученик Дехтерев, последним оставивший судно, объяснил, что вахтер привязан из предосторожности, чтобы по чрезвычайной слабости не свалился за борт, что перевезти его на маленькой лодочке в такие буруны было нельзя, ибо у него руки закостенели; и что жена его по той же причине там же оставлена. Решились ожидать более тихой погоды, чтобы спасти этих несчастных, но на другой день нашли их уже умершими…»

Я сознательно процитировал почти весь официальный документ, чтобы дать возможность прочувствовать, как даже через казенные строки чиновничьего отчета прорывается крайний трагизм ситуации, в которой оказывались команды и пассажиры судов, потерпевшие кораблекрушения у пустынных берегов Камчатки и Курильских островов в XVIII–XIX веках.

Можно считать, что экипажу и пассажирам «Святого Феодосия» еще повезло. Им удалось высадиться на берег. До 7 октября, когда волны окончательно уничтожили судно, они смогли снять часть груза и продовольствия с судна. Напряженно работая, потерпевшие кораблекрушение до наступления зимы успели отрыть землянки и заготовить дрова из выброшенного на берег Шушму океаном топляка. Штурман В. Астафьев сумел наладить быт лагеря и поддерживать в нём порядок. До весны 1812 года, когда за моряками и пассажирами «Святого Феодосия» из Охотска пришло специальное судно, никто из уцелевших в кораблекрушении не погиб. Последнее обстоятельство, возможно, и стало причиной того, что суд склонялся к вынесению очень мягкого приговора для В. Астафьева.

Штурман, не отличавшийся крепким здоровьем, наказания так и не дождался. Он скончался в 1817 году.

Трагический пример «Святого Феодосия» оказался полезен для других командиров Сибирской флотилии. Переходы из Охотского моря в Тихий океан по Первому Курильскому проливу парусников прекратились. Судоходство по нему возобновилось лишь с воцарением на транспортных магистралях пароходов, не зависящих от капризов ветра, но происшествия между островом Шумшу и Камчаткой продолжались.

В сентябре 1933 года у мыса Лопатка сел на камни советский пароход «Камо», недавно переброшенный с Балтики на Тихий океан. Это происшествие с большим океанским судном заставило советские власти ускорить строительство маяка на мысе Лопатка.

В этот раз «Камо» удалось снять с мели. После ремонта он вышел в море, но жизнь парохода, построенного в начале века в Англии, на Тихом океане оказалась короткой. В ноябре 1935 года «Камо» из-за навигационной ошибки капитана прочно сел на камни у острова Карагинского. В этот раз пароход снять с мели не удалось, и осенние шторма разрушили судно.

Одной из следующих жертв Первого Курильского пролива стал танкер «Мариуполь», севший на мель у острова Шумшу 14 ноября 1943 года. Судно водоизмещением свыше 15 тысяч тонн совершало свой первый рейс под флагом СССР. Месяцем ранее в рамках ленд-лиза американская сторона передала его советским морякам в Сан-Франциско. Далее танкер, имея конечной точкой Владивосток, подошел к берегам Камчатки. Заправившись в бухте Русской пресной водой, «Мариуполь» направился к Первому Курильскому проливу.

Накануне японцы изменили режим работы маяка на северной оконечности острова Шумшу, не известив об этом советскую сторону. Согласно официальной версии, именно по этой причине «Мариуполь», наскочив на камни, пропорол днище и прочно сел на мель. О происшествии радист танкера сообщил в Петропавловск. Оттуда срочно выдвинулась спасательная экспедиция.

К тому времени как она вошла в Первый Курильский пролив, японцы уже перевезли на берег Шумшу команду танкера, находившегося в территориальных водах Страны восходящего солнца.

Моряков и их личные вещи вскоре возвратили на родину. Груз, судовое имущество и вооружение «Мариуполя», установленное на танкер перед передачей его СССР, японцы советской стороне демонтировать не позволили. Не разрешили они также нашим морякам попытаться снять его с мели.

Требует восстановления также памятник, установленный на западном побережье полуострова. Наш воображаемый теплоход идет к нему.

(Окончание следует)

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."