ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ «ТРЕВОЖНОГО ЗАРЕВА»

13 Апреля 2021



6 апреля 2021 года на сайте Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ появилось сообщение о том, что сотрудниками этого ведомства завершено расследование причин аварии и группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедших в январе этого года на подземном руднике АО «Тревожное зарево».

8 апреля о завершении проверки по этому же инциденту сообщила Государственная инспекция труда в Камчатском крае.

«Вести» подробно рассказывали в своей публикации («В» от 20.01.2021 г. № 2 (305) «Тревожное зарево» стало еще тревожнее») об обстоятельствах трагедии. Напомним, что утром 6 января 2021 года на шахте Асачинского золоторудного месторождения, находящегося в разработке у акционерного общества «Тревожное зарево», произошло обрушение около 40 кубических метров породы. В тот момент в шахте находилась бригада из пяти человек, выполнявшая работы по монтажу вентиляционного трубопровода. Троим монтажникам удалось выбраться из завала самостоятельно. Тела погибших Николая Зубова и Дмитрия Горшняка были извлечены спасателями из шахты вечером того же дня. Следственным управлением Следственного комитета по Камчатскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшему по неосторожности смерть двух человек.

Это не первое происшествие на объектах компании «Тревожное зарево», на 100 процентов принадлежащей британским акционерам. В 2018 году из-за нарушения этим предприятием технических требований к охране труда погиб рабочий.

К слову сказать, общество «Тревожное зарево» отличилось не только периодическим несоблюдением правил безопасности производства, но и нарушением природоохранного законодательства. В октябре прошлого года эта компания проиграла в арбитражном суде дело по иску к ней Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора за размещение отходов производства, относящихся к четвертому (повышенному) классу опасности, в необорудованных для этого местах. Ранее «акционерка» утверждала, что отходы относятся к пятому классу опасности. За свой обман она вынуждена была заплатить около 139 миллионов рублей штрафа.

Руководство этого предприятия, по всей видимости, гораздо больше заботится о том, как угодить своим британским хозяевам, чем о безопасности сотрудников компании и сохранении камчатской природы.

Наглядной иллюстрацией наплевательского отношения к своим сотрудникам в исполнении «Тревожного зарева» стала ошибка при опознании тел погибших рабочих после январской трагедии. В результате их перепутали и отправили родственникам Дмитрия Горшняка в Донецкую республику тело южноуральца Николая Зубова. Соответственно его семье в Челябинск был отправлен гроб с телом Дмитрия Горшняка. Можно представить себе чувства родных и близких, когда они получили тела перепутанных горнорабочих.

Вернемся к завершившимся на днях расследованию Ростехнадзора и проверке Роструда. Приводим цитаты из сообщений на сайтах этих ведомств:

«Дальневосточное управление Ростехнадзора сообщает, что по результатам изучения технической документации, осмотра места происшествия, опроса очевидцев и должностных лиц, заключения экспертной группы были установлены технические и организационные причины произошедшей аварии и несчастного случая, а именно:

- примененное анкерное крепление не обеспечило безопасное состояние сопряжения;

- выбор вида и способа крепления сопряжения горных выработок осуществлялся без учета изменения горно-геологических условий и указаний геологической службы организации;

- выполнение работ осуществлялось в отсутствие выданного наряд-задания на производство данного вида работ и без оформления наряд-допуска на производство работ с повышенной опасностью;

- эксплуатация оборудования при монтаже вентиляционного рукава (подъем людей) осуществлялась в нарушение требований инструкции по технике безопасности, разработанной заводом-изготовителем;

- неэффективное осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте.

По результатам расследования АО «Тревожное зарево» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов) в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Лица, на которых возложена ответственность за безопасное ведение горных работ, направлены на внеочередную аттестацию по промышленной безопасности. Предложенные комиссией мероприятия по устранению причин аварии и группового несчастного случая взяты на контроль».

В свою очередь Камчатская инспекция по труду разместила следующую информацию:

«В ходе проверки АО «Тревожное зарево» было выявлено, что горнодобывающая компания допустила ряд нарушений государственных нормативных требований охраны труда.

Так, в нарушение п. 4 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н (далее – Правила), работодатель не провел оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника с высоты в соответствии с классификацией работ на высоте.

В нарушение п. 16 Правил работодатель не организовал до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проходчиков Горшняк Д.Б., Зубова Н.В.

В нарушение ч. 2 ст. 212 ТК РФ (обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда) работодатель не обеспечил недопущение к работе на высоте проходчиков Горшняк Д.Б. и Зубова Н.В., не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда при работе на высоте.

В нарушение п. 35 Правил работодатель не организовал до начала выполнения работ на высоте проведение технико-технологических и организационных мероприятий, а именно работы по монтажу вентиляционного канала проводились без разработки плана производства работ на высоте или технологических карт на производство работ на высоте.

В нарушение п. 209 Правил, подъем людей осуществлялся не предназначенным для этих целей грузоподъемным механизмом.

Помимо этого, работники предприятия не были в полном объеме обеспечены положенной им специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (ч. 2 ст. 212 ТК РФ (обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда), ст. 221 ТК РФ (обеспечение работников средствами индивидуальной защиты).

По результатам проверки АО «Тревожное зарево» было выдано предписание, обязывающее устранить выявленные нарушения.

Также Государственной инспекцией труда в Камчатском крае были вынесены постановления о привлечении АО «Тревожное зарево» к административной ответственности в виде штрафов, сумма которых составила 390 000 рублей».

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе Следственного комитета по Камчатскому краю, результаты проверок Ростехнадзора и Роструда в отношении золотодобывающего предприятия будут приобщены к материалам уголовного дела.

Редакция «Вестей» полагает, что уплатой штрафов АО «Тревожное зарево» не отделается, и должностные лица этого предприятия, виновные в произошедшем, окажутся на скамье подсудимых.

P.S.

Напомним нашим читателям, что место заместителя исполнительного директора АО «Тревожное зарево» на Камчатке занимает Алексей Войтов. Это место он именно занимает и, похоже, зря. Полагаем, именно он занимался вопросами организации опознания погибших работников и отправкой их тел к месту жительства. Господин Войтов, как мы неоднократно рассказывали в своих публикациях, по своей природе нарцисс, влюбленная в себя до самозабвения мужская особь. Управленческими талантами, как, впрочем, и другими, его Бог не наградил. Зато черти постарались накачать его апломбом и гипертрофированным самомнением. Все эти качества он с лихвой продемонстрировал в должности руководителя аппарата – заместителя председателя Правительства Камчатского края при предыдущем губернаторе. Сейчас лучезарный Войтов вместе со своей интимной подругой Аленой Стратоновой (бывшим руководителем Агентства по туризму и внешним связям) являются фигурантами по уголовному делу, возбужденному против руководителя Автономной некоммерческой организации «Камчатский туристский информационный центр» (АНО «КТИЦ») Натальи Парастюк. Вышеупомянутая сладкая парочка, курирующая и контролирующая АНО «КТИЦ», похоже, решила отомстить Наталье Парастюк за то, что та отказалась отдавать мзду двум своим жадным до денег бывшим руководителям.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Андрей БОРИСЕНКО