Спрашивали – отвечаем

20 Апреля 2021



Больше года мы живем в рамках ограничений, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Сейчас, согласно официальным данным, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, несмотря на небольшие всплески. Полным ходом идет вакцинация. На фоне снижения заболеваемости в регионах, в том числе и в Камчатском крае, постепенно снимают ограничительные меры, а граждане живут в ожидании, когда же отменят надоевший обязательный масочный режим. Но вирусологи и инфекционисты предупреждают: расслабляться рано, вирус не отступил, и торопиться с полной отменой ограничений не следует. Тема по-прежнему остается актуальной, и мы продолжаем отвечать на вопросы читателей.

– Как оценивают ситуацию с распространением коронавируса на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф от 15 апреля, в Камчатском крае за сутки COVID-19 был выявлен у 10-ти человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 14 343 случая инфицирования. Выздоровели за сутки 19 человек, всего с начала пандемии – 13 655 человек.

В стационаре проходит лечение 91 пациент, из них один поступил за минувшие сутки. 62 пациента больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд составляет 164 места, из них свободны 73.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, от новой коронавирусной инфекции в Камчатском крае с начала пандемии скончались 213 человек. Напомним, что первый случай смерти от COVID-19 в регионе был зарегистрирован 12 мая прошлого года.

– До какого времени на Камчатке продлен масочный режим и режим самоизоляции для пожилых людей?

– Согласно постановлению губернатора Камчатского края Владимира Солодова от 14.04.2021 года № 53 в регионе до 28 апреля 2021 года сохраняется обязательный масочный режим и требование к соблюдению социальной дистанции не менее 1,5 метра при посещении общественных мест и пользовании общественным транспортом.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по 28 апреля 2021 года включительно, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, следования к месту (от места) работы.

– Какие массовые мероприятия разрешено проводить в крае?

– До 28 апреля приостановлено проведение всех форм публичных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением проведения праздника, посвященного Дню пожарной охраны (17 апреля), очного полуфинала всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» (с 22 по 24 апреля), а также публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Также разрешена работа парков «Электрон» (Петропавловск) и «Сказка» (Елизово) и аттракционов в них.

Соответствующие требования закреплены постановлением губернатора Камчатского края от 14.04.2021 года № 53.

– Какие требования в рамках борьбы с коронавирусом предъявляются к гражданам, вернувшимся из-за рубежа?

– Граждане РФ, вернувшиеся в Российскую Федерацию, по прибытии в Камчатский край обязаны в течение трех дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о его результате на портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).

Иностранные граждане, прибывшие в Камчатский край для трудовой деятельности, обязаны находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 дней со дня прибытия. Указанное требование не распространяется на иностранных граждан, прибывших на Камчатку из других субъектов РФ.

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с их нахождением в самоизоляции.

Иностранные граждане, прибывшие на Камчатку для целей, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, лица без гражданства по прибытии в аэропорт обязаны предоставить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию РФ.

Данные требования закреплены постановлением губернатора Камчатского края от 14.04.2021 года № 53.

– Как идет вакцинация от коронавируса на Камчатке?

– Как сообщили в Правительстве Камчатского края 14 апреля, развернуты 24 прививочных пункта во всех районах полуострова. За минувшие сутки в регионе были привиты 618 человек. Всего же вакцину первого компонента поставили 19 287 человек. Ранее сообщалось, что из-за перебоев с поставкой вакцины в марте этого года в Камчатском крае выросло количество ожидающих вакцинацию: в списках желающих поставить прививку от коронавируса насчитывалось 6,5 тысячи жителей. Сейчас, как заверяют в региональном правительстве, поставка вакцины на полуостров отлажена, очередь сокращена до 4 000. «Учитывая, что ежедневно наши медицинские учреждения ставят вакцину 600 гражданам, мы надеемся, что к концу следующей недели мы привьем всех из этого списка», – сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена Кучеренко.

Минздрав напоминает, что записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии – 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определенное время и дату и к оговоренному сроку прийти и сделать прививку. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.

– Какие вакцины от коронавируса используются на Камчатке?

– По информации краевого Минздрава, иммунизация от COVID-19 в крае проводится двумя препаратами – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Вакцина «ЭпиВакКорона» является однокомпонентной и вводится двукратно с интервалом от 14 до 21 дня.

«ЭпиВакКорона» распределена по медицинским учреждениям полуострова. В северные районы края направлено 8 450 доз, 4 550 доз находятся в резерве, 1 700 распределены по лечебным учреждениям краевой столицы», – пояснила замминистра здравоохранения Елена Кучеренко.

Ранее сообщалось, что 16 200 доз данной вакцины поступили на Камчатку 8 апреля.

Специалисты отмечают, что «ЭпиВакКорона» проще в обслуживании при перевозке на большие расстояния, так как у нее менее жесткий, чем у «Спутника V» температурный режим хранения и удобнее форма выпуска.

«ЭпиВакКорона» – второй зарегистрированный в России препарат для профилактики COVID-19. Всего в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V», созданный Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств.

– Где в Петропавловске-Камчатском можно поставить прививки от коронавируса?

– Согласно данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Петропавловске-Камчатском находятся в следующих учреждениях здравоохранения: Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики (тел. 8 4152 23-80-16); Петропавловск-Камчатская городская больница № 1 (тел. 8 991 072 78 66); Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1 (тел. 8 924 589 89 09), Камчатский краевой кардиологический диспансер (тел. 8 4152 42-41-58), Петропавловск-Камчатская городская больница № 2 (тел. 8 4152 24-13-86; 8 4152 24-12-18), Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 3 (тел. 8 4152 20-16-30).

В информации уточняется, что обращаться в пункты следует в рабочие дни с 11:00 до 16:00.

19 апреля в промежутке между 14:20 и 14:50 я позвонила в указанные учреждения. В Камчатском центре общественного здоровья подтвердили возможность вакцинации от коронавируса и уточнили, что записаться можно на пятницу (23 апреля. – Авт.). В Петропавловск-Камчатской городской больнице № 1 ответили, что поставить вакцину можно, но, вероятно, только на следующей неделе. Номер Петропавловск-Камчатской городской поликлиники № 1, куда звонила трижды, постоянно был занят. В краевом кардиодиспансере ответили, что пока могут только внести в резервный список на вакцинацию, а поставить прививку, вероятно, будет можно на следующей неделе. В Петропавловск-Камчатской городской больнице № 2 продиктовали номер кабинета вакцинации, где дежурный пояснил, что записать на прививку могут только на 23 апреля. В Петропавловск-Камчатскую городскую поликлинику № 3 по указанному на сайте телефону дозвониться не удалось – не брали трубку.

Таким образом, в разгар прививочной кампании от коронавирусной инфекции из шести указанных краевым Минздравом на сайте пунктов вакцинации в ПКГО на телефонный звонок ответили только в четырех.

– Надо ли носить защитную маску человеку, у которого организм выработал антитела после перенесенного заболевания коронавирусом или после прививки от этого заболевания?

– Ответить на этот вопрос я попросила главного врача ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ирину Давудову. «Носить защитную маску надо обязательно, так как вирус обладает большой способностью к мутациям. Все мы читаем, что выявляют различные штаммы коронавируса, как, например, британский. В Камчатском крае множество приезжих, и никому не известно, когда может появиться новый штамм у нас. Таким образом, чтобы обезопасить себя от заражения, носить защитную маску надо». В качестве примера она привела главу региона Владимира Солодова, который переболел коронавирусной инфекцией, но тем не менее носит маску. Ирина Давудова также подчеркнула, что карантинные меры и требования к обязательному ношению масок в общественных местах закреплены соответствующим постановлением губернатора Камчатского края № 50, и их никто не отменял.

Честно говоря, из приведенного ответа не понятно, зачем тогда вообще ставить прививку, если коронавирус все равно постоянно мутирует, и от новых штаммов, как выясняется, прививка защитить не может. Если продолжить рассуждать в том же духе, получится, что мутации коронавируса сделают обязательное ношение защитных средств вечным… В этой связи уместно привести шутку, которая ходит в соцсетях: «Однажды, перебирая одежду в шкафу, ты найдешь в кармане старой куртки смятую одноразовую маску и ностальгически улыбнешься, поправляя скафандр». Следуя логике наших врачей и чиновников, скафандров не миновать.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА