«Шелестят паруса кораблей…»

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20 Апреля 2021

Часть III

(Продолжение. Начало «В» от 7.04.2021, 14.04.2021)

Японский крейсер…

Восемь миль Первого Курильского пролива с бурунами по северному и южному его берегам, даже при условии сильных встречных ветра и течения, современный теплоход пройдет менее чем за час. Западная оконечность пролива откроет зеленую ширь вспененного волнами Охотского моря. Известный советский исторический беллетрист Валентин Пикуль, никогда не бывавший на полуострове, в романе о Камчатке «Богатство» нашел этим водам очень емкую и точную характеристику: «Красочная гирлянда из бусин-островов отгородила от океана Охотское море, в котором образовался мощный природный холодильник с суровым климатом».

Непостоянство этих вод, их крутой нрав, огромные просторы, разгоняющие ветра до бешеных скоростей, коварные течения стали виновниками гибели множества судов. Сегодня мы ограничимся рассказом об одной из трагедий, которая в ряду камчатских кораблекрушений является печальным рекордсменом по числу жертв. О ней напоминает памятник недалеко от устья реки Озерной. Здесь затонул японский бронепалубный крейсер «Нийтака», названный в честь высочайшей горы острова Тайвань, который на момент спуска корабля на воду в 1903 году принадлежал Стране восходящего солнца.

Трагедия произошла 26 августа 1922 года. К этому времени крейсер «Нийтака» имел сравнительно счастливую морскую биографию. Он вошел в число 14 японских кораблей, противостоявших в бухте Чемульпо легендарному «Варягу» и канонерской лодке «Кореец». Крейсер принял участие в трагическом для российского флота Цусимском сражении. Далее «Нийтаку» военные грозы обошли. В годы Первой мировой войны он выполнял охранные функции, избежав встречи с германским противником, которая, скорее всего, завершилась бы для него гибелью.

«Нийтака» не принадлежал к числу лучших императорских кораблей. Он имела достаточно слабое артиллерийское вооружение для бронепалубного крейсера. Значительная часть его орудий архаично располагались в казематах. Не отличался корабль и высокими мореходными качествами. Он плохо держал крен. Походы на нем в штормовую погоду превращались для экипажа в пытку. Эта конструктивная особенность корабля и станет причиной его гибели.

В годы российского революционного неустройства изрядно постаревший крейсер часто появлялся в водах, омывающих Камчатку. Здесь он представлял прямой и достаточно убедительный для того времени и условий образчик дипломатии канонерок, а также избыточно обеспечивал своими 152-миллиметровыми орудиями благоприятные условия для промысла и переработки японскими компаниями в неограниченных объемах камчатских морепродуктов.

В летнюю навигацию 1920 года 100-метровый «Нийтака» неоднократно заходил в Авачинскую губу, часто бросая якорь, из-за недостатка места, за пределами Петропавловской гавани. В камчатские воды крейсер вернется спустя два года.

Последний поход корабля из Авачинской губы на западное побережье полуострова в августе 1922 года приобретет символичный характер. Я не располагаю сведениями, являлось ли устье реки Озерной конечной точкой маршрута крейсера, или его команда имела и другие цели, кроме сакрального посещения места разгрома камчатскими дружинниками в июле 1904 года японского десанта...

Десант на полуостров…

На полях Маньчжурии и на Ляодунском полуострове в этот период бушевала Русско-Японская война. Подбадриваемые ее далекими раскатами на Курильских островах, которым оставалось принадлежать Стране восходящего солнца еще ровно 40 лет, решили, что наступило время подвести под руку микадо и Камчатку.

Десант отставного капитан-лейтенанта Гундзи Наридата высадился в устье реки Озерной 12 июня 1904 года (здесь и далее даты по новому стилю. – Авт.). На покорение Камчатки отправились около 150 бойцов, вооруженных винтовками «Арисака» и двумя малокалиберными орудиями. На Камчатке, не имевшей регулярных частей и подразделений русской армии, угроза японского вторжения заставила приступить к формированию ополченческих дружин.

Десант Гундзи Наридата также не представлял собой подразделения регулярной императорской армии. Он состоял из резервистов, что позволило внучке капитан-лейтенанта уже в наши дни заявить, что ее дед не вынашивал никаких захватнических планов, а действовал, побуждаемый чувствами добрососедства и сострадания к жителям Камчатки. Видимо, из этих самых соображений Гундзи Наридата совершил 16 июня налет на село Явино. Его жители при приближении японского десанта благоразумно укрылись в сопках.

Далее воины Гундзи Наридата, продолжая действовать, побуждаемые «чувствами добрососедства и сострадания», освободили дома и надворные постройки обывателей от всего, что представляло ценность. Перед уходом из села японцы вывесили на колокольне национальный флаг и вкопали столб. Табличка на нем извещала, что сия земля находится под рукой божественного микадо. В объявлении также обещали смерть всем, кто посмеет уничтожить символы японской оккупации.

Есть несколько версий того, как события развивались дальше. Я остановлюсь на наиболее динамичном и интригующем варианте, который вполне способен заменить гидам их традиционные рассказы о том, как морская пучина поглотила очередную жертву трагической любви.

Лагерь японцы разбили в нескольких километрах от разграбленного села. Прибывшие в этот район 88 камчатских дружинников под командованием старшего унтер-офицера запаса Максима Сотникова, изучив обстановку, пришли к выводу, что лобовая атака успеха может и не принести, а жертв гарантирует много. Поэтому решили для начала лишить противника его командира.

В лагерь японцев отправили явинского старосту Игнатьева и дружинника Иволайского. Специально для лирически озабоченных гидов напомню, что последнего в стан ополченцев привела умопомрачительная романтическая история со жгучей ревностью и убийством. Впрочем, она выходит за скобки нашего разговора, поэтому возвращаемся в японский лагерь.

Игнатьев и Иволайский приглашают Гундзи Наридата в Явино, жители которого якобы испытывают неодолимое желание присягнуть микадо, но при условии, что десант, пугающий селян своей мощью и многочисленностью, останется на месте. Пока дружинники находятся в японском лагере, они примечают места расположения сторожевых постов, порядок их смены, одним словом, ведут очень грамотную разведку. Игнатьев и Иволайский обратили внимание и на то, что японцы не расчистили подступы к лагерю от густых и высоких зарослей лабазника, который на Камчатке именуют шеломайником.

Гундзи Наридата, не скрывая радости, соглашается принять присягу. По этому случаю он даже заготовит путанную, но высокопарную речь, которую у него найдут после того, как капитан-лейтенант попадет в плен. Гундзи Наридата и представить себе не мог, что русские осмелятся сопротивляться японской мощи, и 28 июля спокойно отправляется в Явино, где его радушно встречают дружинники.

Они предлагают командиру десанта собственноручно снять флаг, срыть столб, вернуть жителям все награбленное, а взамен он и его команда получат возможность спокойно вернуться на Курилы. Гундзи Наридата по-самурайски непреклонно отвергает все предложения. Возможно, он надеялся, что его бойцы поспешат на выручку и восстановят статус-кво, но они предпочли остаться в лагере.

В ночь с 29 на 30 июля туда отправляются дружинники Максима Сотникова. Бой длился полтора часа. Итог его известен. Победа осталась за дружинниками, но существует несколько версий того, как ее удалось одержать. Остановлюсь на предложенной петропавловским уездным начальником Антоном Сильницким. Он имел за спиной 12 лет офицерской службы, а потому мог трезво и грамотно проанализировать происходящие события.

Согласно его запискам «нападение было неожиданным. Японцы растерялись. Но все они оказали упорное сопротивление. В этом столкновении наших дружин с японским отрядом мы потеряли двух убитыми и четырех ранеными. С японской стороны убито и ранено 32 человека. Такой результат боя с малыми для нас потерями объясняется тем, что наши дружинники напали на японский отряд скрадом, ползком на животах, причем первый залп по японцам они сделали уже почти в черте самого лагеря, поросшего высоким камчатским шеломайником».

Японцы отступили на поджидавшую их шхуну. Якобы при эвакуации десанта камчатские дружинники потопили шлюпку вместе с десятком человек на ней…

Ярость моря

Отдал дань памяти соотечественникам, которые стали жертвами собственной вооруженной авантюры, и встал на якорь вблизи устья реки Озерной японский крейсер в августе 1922 года. Разумеется, что в предпринятой моряками акции отчетливо прослеживается не только религиозный подтекст синтоистского культа предков, но и идеологическая составляющая. Японцы напоминали, что земля, на которой пролилась кровь подданных императора, не может считаться чужой.

Согласно официальной версии на берег высадился командир крейсера капитан первого ранга Кога в сопровождении трех офицеров и почти двух десятков других членов экипажа. Вернуться быстро на корабль, как планировалось, им не удалось. 23 августа подул сильный юго-восточный ветер, который выход в море на шлюпках превращал в гарантированный вариант самоубийства. Ни на следующий день, ни через день, как надеялись и на берегу, и на корабле, погода не улучшилась. В субботу, 26 августа, ветер усилился до ураганного и поменял направление на юго-западное. Вот тут и сказалась неустойчивость крейсера к крену. Он перевернулся. Все произошло насколько быстро, что большинство членов экипажа не успели покинуть внутренних помещений.

В некоторых источниках упоминается и о том, что на подходе к устью Озерной крейсер напоролся на рыболовные порядки и, намотав на винты сети, потерял управление. В официальном сообщении о катастрофе таких деталей не содержится. Оно вообще выдержано в духе эпосов о великих подвигах сынов Ямато и вызывает много вопросов своей нелогичностью:

«Крейсер «Нийтака» стоял на якоре около реки Озерной, 51° северной широты и 156° восточной долготы. Ночью 23 августа подул сильный тайфун с юго-востока, и весь экипаж приготовился к встрече его. Утром 26 августа юго-восточный ветер переменился, и тайфун подул с юго-запада. Набежали волны и покрыли палубу сплошным водяным валом, откуда вода полилась во внутренние части и лишила возможности топить котел, кроме того, берег покрылся сплошным туманом и наконец корабль соприкасался с берегом моря. Не имея никаких средств спасти корабль, все утонули с кораблем. Когда «Нийтака» тонул, играл национальный гимн «Кими-императора» за императорское государство и за крейсер «Нийтака».

В реальности сопровождать гибель перевернувшегося корабля пением гимна могли только моряки, находившиеся на берегу. Можно представить, какой ужас они испытывали, видя обросшее ракушками дно крейсера. Мучительную картину усиливали стуки по корпусу моряков, взывавших о помощи. После переворота корабля, его некоторое время держала на поверхности образовавшаяся в трюме воздушная пробка. Пока доставало кислорода в ней, хватались и за рвущуюся нитку жизни уцелевшие в катастрофе моряки, уже завидовавшие тем, к кому смерть пришла мгновенно. Стуки по корпусу становились все тише и тише. Их еще слышали моряки пришедшего к месту катастрофы спустя двое суток миноносца «Мияке», но недолго. Вскоре крейсер полностью ушел под воду.

Из 303 членов экипажа уцелели только 19 человек, находившихся во время катастрофы на берегу. Среди выживших командира корабля и сопровождавших его во время высадки офицеров не было. По одной из версий, после гибели крейсера капитан первого ранга, лейтенант и два мичмана совершили коллективное сеппуку. Официальных подтверждений этому нет. Японские власти сообщили о найденных телах офицеров: «Все покойные прилично одеты. На них флотские формы и никаких признаков мучения не заметно».

Найденные тела в соответствии с синтоистскими похоронными традициями кремировали.

Летом следующего года к месту гибели «Нийтаки» пришел вспомогательный крейсер «Канто». Находившиеся на его борту водолазы обследовали затонувший корабль и сняли с него все, что могло императорскому флоту пригодиться. Останков моряков не поднимали. Корпус крейсера, перегородивший фарватер, взрывами разделили на несколько обломков.

Тогда же на берегу, в 18 километрах от современного поселка Озерновского, японские моряки установили бетонный памятник погибшим товарищам. Он сохранился до сего дня. Но его современный вид зрелище являет унылое. Конечно, можно попросить японцев восстановить первозданный вид памятника, и они, скорее всего, не откажутся. Но, наверное, и нам самим пора научиться нести ответственность за сохранение памяти о своем прошлом, пусть и не во всем однозначном.

Что касается нас, то увековечить подвиг и стойкость камчатских дружинников и жителей села Явино в 1904 году мы просто обязаны.

Сейчас на юго-западе полуострова формируется туристско-рекреационный кластер «Заповедная Камчатка: земля людей, вулканов и лосося». Самое время вспомнить о тех, кто эту землю осваивал и защищал. Они достойны создания мемориального комплекса.

А нашему воображаемому круизу по местам знаменитых кораблекрушений пора ложиться на обратный курс, и вовсе не потому, что дальше по западному побережью Камчатки уже не отыщется ничего интересного. Увы, и севернее едва ли не каждая бухта хранит память о трагедиях времен паруса и пара. Только на траверзе реки Большой в XVIII веке далеко по неполным данным погибли десять судов.

НА СНИМКАХ: Крейсер «Нийтака», 1918 год. Антон Сильницкий.

(Окончание следует)

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."