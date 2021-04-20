ЖИЛЬЕ НЕ ДЛЯ СИРОТ

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20 Апреля 2021

Прокуратура Камчатского края регулярно проводит проверки соблюдения законности при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Напомню, что эта категория граждан относится к одной из самых незащищенных, и государство гарантирует им предоставление жилья, причем благоустроенного.

Полномочия по предоставлению жилых помещений сиротам возложены на органы местного самоуправления муниципальных образований (закон Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»). Казалось бы, глава каждого муниципалитета должен осознавать, какую меру ответственности он несет. Однако налицо случаи, когда дети-сироты получают квартиры в таком запущенном, разбитом состоянии, что назвать их благоустроенными язык не поворачивается. Газета «Вести» ранее подробно рассказывала о таких ситуациях («В» от 15.03. 2016 года «Как администрация ПКГО обманывает детей-сирот»).

Недавно пресс-служба прокуратуры Камчатского края обнародовала свежий пример: прокуратура Тигильского района совместно с правоохранительными органами выявила семь фактов предоставления администрацией городского округа «поселок Палана» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, заведомо неблагоустроенные жилые помещения. Как следует из информации, ремонт в квартирах отсутствовал. В актах приема-передачи жилых помещений сироты расписывались по указанию представителя администрации, в большинстве случаев без предварительного осмотра. О недостатках квартир, в которые предстояло заселение, они узнавали лишь после подписания необходимых документов и фактического заселения. Актами осмотра квартир были зафиксированы дефекты: многочисленные значительные повреждения напольного покрытия, потолка, оконных, дверных проемов, в ряде случаев полное отсутствие ремонта, наличие плесени. «При этом, согласно документам, сиротам предоставлялось жилье с ремонтом. Также проверкой выявлены случаи завышения стоимости приобретенных для сирот квартир», – говорится в сообщении.

Уточню, что в поселке Палана, где прокуратурой были выявлены многочисленные дефекты в семи квартирах, предоставленных детям-сиротам, проживает около трех тысяч человек. Квартиры указанной категории граждан предоставляются, как правило, однокомнатные, площадью около тридцати квадратных метров. Комнаты в «коммуналках» и общежитиях сиротам предоставлять нельзя. Чтобы узнать, ведется ли в Палане строительство жилья, пригодного для детей-сирот, и, если нет, достаточно ли предложений на вторичном рынке недвижимости, я позвонила главе администрации городского округа «поселок Палана» Ольге Петровне Мохиревой. Однако Ольга Петровна наотрез отказалась обсуждать тему предоставления жилья детям-сиротам в возглавляемом ею округе. Свой отказ она объяснила следующим образом (цитирую): «В свете той информации, которая на сегодняшний момент распространяется в социальных сетях, что у нас ведутся следственные мероприятия, я никаких устных комментариев давать не буду. Официально у нас никакой информации по этому поводу нет. Если вы хотите от нас что-то получить, пишите официальный запрос». Спрашивается, что сложного было в предложенных главе администрации вопросах? Какие затруднения могут возникнуть при ответе на вопрос корреспондента, ведется строительство социального жилья в поселке или нет? Разве это информация секретна? Тем более глава муниципального образования о таком строительстве должна знать все.

В отсутствие информации из «первых рук» остается предполагать, что в Палане новостроя попросту нет. А значит, квартиры приходится приобретать у граждан в домах со значительным износом либо у агентства, которое когда-то скупило их за гроши и теперь продает. Ну а поскольку спрос есть, цена этих квартир «кусается».

Подтверждение этого предположения я получила в отделе распоряжения и учета госсобственности Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края, куда обратилась с вопросом, сколько квартир для детей сирот и на какую сумму было приобретено в Камчатском крае за последние три года. Из полученного ответа следует, что в 2019 году на мероприятия, связанные с приобретением квартир для детей-сирот, было предусмотрено средств: краевых – 267 479 668,99 рубля, федеральных – 9 601 700,00 рублей. Освоение средств краевого бюджета составило 266 821 082,22 рубля (99,7%), федерального бюджета – 9 601 700,00 рублей (100%). Было приобретено 121 жилое помещение и отремонтировано 8 квартир, предназначенных для предоставления детям-сиротам по договорам найма специализированного жилищного фонда.

В 2020 году на те же цели было предусмотрено средств: краевых – 248 564 235,13 рубля, федеральных – 11 835 540,1 рубля. Освоение составило: средств краевого бюджета – 228 202 603,82 рубля (91,8%), средств федерального бюджета – 11 835 540,91 рубля (100%). В рамках исполнения переданных государственных полномочий органами местного самоуправления было приобретено 96 жилых помещений и отремонтирована одна квартира. Неполное освоение средств краевого бюджета обусловлено несостоявшимися аукционами по приобретению квартир.

И наконец на 2021 год на мероприятия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями предусмотрено средств краевого бюджета в объеме 356 135 400 рублей и средств федерального бюджета в объеме 13 858 400 рублей. По состоянию на 01.04.2021 освоено средств краевого бюджета в объеме 7 284 869,73 рубля, приобретено две квартиры. В заключение был дан следующий комментарий (цитирую): «Приобретение квартир осуществляется органами местного самоуправления, наделенными переданными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жильем в порядке, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приобретение жилых помещений в основном осуществляется на рынке вторичного жилья, по причине небольшого количества жилых помещений, предлагаемых к продаже в новострое. Кроме того, в настоящее время на рынке жилья имеется недостаточное предложение по продаже однокомнатных квартир, что влечет за собой резкое повышение стоимости жилых помещений. Органы местного самоуправления вынуждены объявлять конкурсные процедуры неоднократно в связи с отсутствием заявок от участников».

Дополню, что по сведениям, которыми располагает редакция, семь квартир в Палане, о которых идет речь, были предоставлены детям-сиротам для заселения в разные годы. И состояние этих квартир предварительно должна была проверять межведомственная жилищно-техническая комиссия. Получается, из года в год такая комиссия составляла заключения о признании жилых помещений пригодными для проживания, «не замечая» ни плесени на стенах, ни повреждений на полу и потолке, ни сломанных окон и дверей? Такое возможно в трех случаях: если члены комиссии вступили в преступный сговор; если члены комиссии передоверили свои полномочия одному чиновнику, который поводил осмотр, а потом поставили свои подписи под актом обследования, как это было в ПКГО; и наконец если чиновники администрации, понимая, что других квартир нет, и строительства нового жилья не ведется, решили формально исполнить требования законодательства по предоставлению жилья детям-сирота пообещали им, что квартиру они отремонтируют позже, но не выполнили свое обещание.

Палана не такой уж большой населенный пункт, его можно обойти пешком за час-полтора. А чтобы проверить, в каком состоянии находятся жилые помещения, выделенные детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, требуется времени и того меньше. Неужели глава администрации настолько занята, что не может выкроить время и посмотреть, в какие квартиры заселили сирот в ее поселке?

И уж совсем смешно и нелепо выглядит продемонстрированная ею таинственность и секретность в вопросах приобретения таких квартир.

Остается добавить, что, согласно постановлению Правительства Камчатского края от 27.03.2013 года № 123-П об утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, предусмотрено, что средства субвенций могут расходоваться, в том числе на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, санитарно-техническое состояние которых требует проведения ремонта, с последующим проведением в них ремонтных работ с целью доведения их до состояния, пригодного для постоянного проживания граждан в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами.

Другими словами, получить деньги из краевого бюджета на ремонт жилья для указанной выше категории граждан можно, но для этого надо постараться и доказать необходимость выделения таких средств. А это уже прямая работа местной администрации.

В настоящее время Следственным отделом по Тигильскому району СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при предоставлении жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Надеемся, что решение об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений будет незамедлительным, а заселившимся в дефектные квартиры детям-сиротам, которые, вероятно, осознали, что их обманули уже после заключения сделки, создадут нормальные жилищные условия за счет ремонта или замены жилья.

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."