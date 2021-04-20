ЖИЛЬЕ НЕ ДЛЯ СИРОТ

20 Апреля 2021



Прокуратура Камчатского края регулярно проводит проверки соблюдения законности при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Напомню, что эта категория граждан относится к одной из самых незащищенных, и государство гарантирует им предоставление жилья, причем благоустроенного.

Полномочия по предоставлению жилых помещений сиротам возложены на органы местного самоуправления муниципальных образований (закон Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»). Казалось бы, глава каждого муниципалитета должен осознавать, какую меру ответственности он несет. Однако налицо случаи, когда дети-сироты получают квартиры в таком запущенном, разбитом состоянии, что назвать их благоустроенными язык не поворачивается. Газета «Вести» ранее подробно рассказывала о таких ситуациях («В» от 15.03. 2016 года «Как администрация ПКГО обманывает детей-сирот»).

Недавно пресс-служба прокуратуры Камчатского края обнародовала свежий пример: прокуратура Тигильского района совместно с правоохранительными органами выявила семь фактов предоставления администрацией городского округа «поселок Палана» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, заведомо неблагоустроенные жилые помещения. Как следует из информации, ремонт в квартирах отсутствовал. В актах приема-передачи жилых помещений сироты расписывались по указанию представителя администрации, в большинстве случаев без предварительного осмотра. О недостатках квартир, в которые предстояло заселение, они узнавали лишь после подписания необходимых документов и фактического заселения. Актами осмотра квартир были зафиксированы дефекты: многочисленные значительные повреждения напольного покрытия, потолка, оконных, дверных проемов, в ряде случаев полное отсутствие ремонта, наличие плесени. «При этом, согласно документам, сиротам предоставлялось жилье с ремонтом. Также проверкой выявлены случаи завышения стоимости приобретенных для сирот квартир», – говорится в сообщении.

Уточню, что в поселке Палана, где прокуратурой были выявлены многочисленные дефекты в семи квартирах, предоставленных детям-сиротам, проживает около трех тысяч человек. Квартиры указанной категории граждан предоставляются, как правило, однокомнатные, площадью около тридцати квадратных метров. Комнаты в «коммуналках» и общежитиях сиротам предоставлять нельзя. Чтобы узнать, ведется ли в Палане строительство жилья, пригодного для детей-сирот, и, если нет, достаточно ли предложений на вторичном рынке недвижимости, я позвонила главе администрации городского округа «поселок Палана» Ольге Петровне Мохиревой. Однако Ольга Петровна наотрез отказалась обсуждать тему предоставления жилья детям-сиротам в возглавляемом ею округе. Свой отказ она объяснила следующим образом (цитирую): «В свете той информации, которая на сегодняшний момент распространяется в социальных сетях, что у нас ведутся следственные мероприятия, я никаких устных комментариев давать не буду. Официально у нас никакой информации по этому поводу нет. Если вы хотите от нас что-то получить, пишите официальный запрос». Спрашивается, что сложного было в предложенных главе администрации вопросах? Какие затруднения могут возникнуть при ответе на вопрос корреспондента, ведется строительство социального жилья в поселке или нет? Разве это информация секретна? Тем более глава муниципального образования о таком строительстве должна знать все.

В отсутствие информации из «первых рук» остается предполагать, что в Палане новостроя попросту нет. А значит, квартиры приходится приобретать у граждан в домах со значительным износом либо у агентства, которое когда-то скупило их за гроши и теперь продает. Ну а поскольку спрос есть, цена этих квартир «кусается».

Подтверждение этого предположения я получила в отделе распоряжения и учета госсобственности Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края, куда обратилась с вопросом, сколько квартир для детей сирот и на какую сумму было приобретено в Камчатском крае за последние три года. Из полученного ответа следует, что в 2019 году на мероприятия, связанные с приобретением квартир для детей-сирот, было предусмотрено средств: краевых – 267 479 668,99 рубля, федеральных – 9 601 700,00 рублей. Освоение средств краевого бюджета составило 266 821 082,22 рубля (99,7%), федерального бюджета – 9 601 700,00 рублей (100%). Было приобретено 121 жилое помещение и отремонтировано 8 квартир, предназначенных для предоставления детям-сиротам по договорам найма специализированного жилищного фонда.

В 2020 году на те же цели было предусмотрено средств: краевых – 248 564 235,13 рубля, федеральных – 11 835 540,1 рубля. Освоение составило: средств краевого бюджета – 228 202 603,82 рубля (91,8%), средств федерального бюджета – 11 835 540,91 рубля (100%). В рамках исполнения переданных государственных полномочий органами местного самоуправления было приобретено 96 жилых помещений и отремонтирована одна квартира. Неполное освоение средств краевого бюджета обусловлено несостоявшимися аукционами по приобретению квартир.

И наконец на 2021 год на мероприятия по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями предусмотрено средств краевого бюджета в объеме 356 135 400 рублей и средств федерального бюджета в объеме 13 858 400 рублей. По состоянию на 01.04.2021 освоено средств краевого бюджета в объеме 7 284 869,73 рубля, приобретено две квартиры. В заключение был дан следующий комментарий (цитирую): «Приобретение квартир осуществляется органами местного самоуправления, наделенными переданными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жильем в порядке, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приобретение жилых помещений в основном осуществляется на рынке вторичного жилья, по причине небольшого количества жилых помещений, предлагаемых к продаже в новострое. Кроме того, в настоящее время на рынке жилья имеется недостаточное предложение по продаже однокомнатных квартир, что влечет за собой резкое повышение стоимости жилых помещений. Органы местного самоуправления вынуждены объявлять конкурсные процедуры неоднократно в связи с отсутствием заявок от участников».

Дополню, что по сведениям, которыми располагает редакция, семь квартир в Палане, о которых идет речь, были предоставлены детям-сиротам для заселения в разные годы. И состояние этих квартир предварительно должна была проверять межведомственная жилищно-техническая комиссия. Получается, из года в год такая комиссия составляла заключения о признании жилых помещений пригодными для проживания, «не замечая» ни плесени на стенах, ни повреждений на полу и потолке, ни сломанных окон и дверей? Такое возможно в трех случаях: если члены комиссии вступили в преступный сговор; если члены комиссии передоверили свои полномочия одному чиновнику, который поводил осмотр, а потом поставили свои подписи под актом обследования, как это было в ПКГО; и наконец если чиновники администрации, понимая, что других квартир нет, и строительства нового жилья не ведется, решили формально исполнить требования законодательства по предоставлению жилья детям-сирота пообещали им, что квартиру они отремонтируют позже, но не выполнили свое обещание.

Палана не такой уж большой населенный пункт, его можно обойти пешком за час-полтора. А чтобы проверить, в каком состоянии находятся жилые помещения, выделенные детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, требуется времени и того меньше. Неужели глава администрации настолько занята, что не может выкроить время и посмотреть, в какие квартиры заселили сирот в ее поселке?

И уж совсем смешно и нелепо выглядит продемонстрированная ею таинственность и секретность в вопросах приобретения таких квартир.

Остается добавить, что, согласно постановлению Правительства Камчатского края от 27.03.2013 года № 123-П об утверждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, предусмотрено, что средства субвенций могут расходоваться, в том числе на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, санитарно-техническое состояние которых требует проведения ремонта, с последующим проведением в них ремонтных работ с целью доведения их до состояния, пригодного для постоянного проживания граждан в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами.

Другими словами, получить деньги из краевого бюджета на ремонт жилья для указанной выше категории граждан можно, но для этого надо постараться и доказать необходимость выделения таких средств. А это уже прямая работа местной администрации.

В настоящее время Следственным отделом по Тигильскому району СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при предоставлении жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Надеемся, что решение об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений будет незамедлительным, а заселившимся в дефектные квартиры детям-сиротам, которые, вероятно, осознали, что их обманули уже после заключения сделки, создадут нормальные жилищные условия за счет ремонта или замены жилья.

Наталья МАКСИМИШИНА