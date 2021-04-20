ОДНАЖДЫ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Печать
PDF

20 Апреля 2021

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Моя мама всю жизнь мечтала жить в большом частном доме. С юности она ютилась с родителями и сестрами в коммунальной квартире, создав свою семью, долго жила в общежитии. Квартиру родители получили, когда родился я. Собственный угол радовал молодую семью, но желание пить чай на веранде, увитой плющом, и ужинать в гостиной возле камина, разглядывая языки пламени, никогда не покидало маму. Отец не разделял ее фантазий. Он был родом из деревни, вырос в большой семье и всегда говорил, что частный дом – это бермудский треугольник, в котором бесследно исчезают деньги на бесконечную стройку или ремонт. Чтобы прокормиться, в семье отца содержали домашнюю птицу, скот, огромный огород. После окончания школы отец уехал из деревни, мечтал жениться на городской девчонке, но вскоре встретил ту единственную, которая оказалась простой крестьянкой.

Мама возмущалась этому прозвищу, говорила, что в душе она помещица, не готовая заниматься подсобным хозяйством, нуждающаяся в доме, где есть место для библиотеки, приема гостей и огромного количества горшечных цветов, которые она обожала. Откуда у нее взялись эти ощущения, ума не приложу. Возможно, в прошлой жизни она действительно была помещицей.

Спорили родители не только из-за частного дома, я вообще не помню, чтобы между ними было согласие. Когда мне исполнилось десять лет, они развелись. Квартиру отец оставил нам, первые несколько лет после развода старался поддерживать отношения со мной, но после рождения дочери от другой женщины наши встречи прекратились.

Мама тоже пыталась устроить свою личную жизнь. Иногда у нас в гостях появлялись мужчины, некоторые из них казались мне полными идиотами. После очередного ухажера я потребовал у мамы дать обещание не водить мужчин в квартиру до тех пор, пока я не уеду получать высшее образование. Свое обещание она исполнила.

С раннего детства я мечтал получить профессию строителя. Всегда обожал играть в кубики, возился с конструктором, неплохо рисовал, имел пространственное мышление. Геометрия и черчение были любимыми предметами. Я смеялся над одноклассницами, которые, плача у доски, не могли понять, чем конус отличается от пирамиды. За ириски «Золотой ключик» почти всем в классе делал домашние задания по черчению. Сдав успешно выпускные экзамены, с легкостью поступил в инженерно-строительный институт и пообещал маме когда-нибудь своими руками построить дом, о котором она так мечтала. На вокзале, провожая меня, она расплакалась, сказала, что без семьи ей дом вовсе не нужен…

Учеба, новые друзья, красивый город захватили меня с головой. Чтобы не «висеть» у мамы на шее, я устроился сборщиком игрушек. Сначала мне доверяли сбор тракторов, через год повысили до сборщика второго разряда и дали возможность собирать елочные игрушки и елки из искусственного материала. Тупая механическая работа раздражала, но приносила неплохой доход. Со временем я стал хорошо одеваться, мог пригласить в кафе, понравившуюся мне девушку. Приезжая на каникулах, старался привозить гостинцы маме. Замуж она больше не вышла, но по чужим вещам в квартире я замечал присутствие мужчин. Мама всегда радовалась моим приездам, на вопросы о личной жизни старалась не отвечать, интересовалась лишь моими буднями. Я показывал черно-белые фото друзей, рассказывал про учебу и свои кулинарные способности, перед окончанием института сообщил, что в родной город больше не вернусь, поскольку получил приглашение работать в крупнейшую проектную организацию, о которой мечтал. После этих слов мама сильно расстроилась, но отказаться от своей мечты, не просила.

Я быстро влился в коллектив, приобрел друзей среди коллег, иногда увлекался молоденькими копировальщицами. Из писем от мамы я узнал, что она влюбилась в мужчину, который пообещал купить ей дом. По телефону выяснил подробности сделки и пришел в ужас от известия, что нашу квартиру мама продала. Она уверяла, что дом уже найден, остались лишь небольшие формальности с документами. Я стал нервничать, просил отказаться от сделки. Мама была наивной женщиной, которую могли без труда обмануть как продавцы дома, так и ее непонятный мужчина. Но по голосу я слышал, как она счастлива, перестал кричать и пообещал в ближайшее время навестить будущую «помещицу»…

Через месяц я смог вырваться с работы и отправился к маме. С трудом отыскав ее дом на окраине родного города, я обмер. Передо мной стояла странная нелепая конструкция, ассиметричная крыша, кроме удивления, вызывала страх за свою прочность. Никакой веранды не было в помине, но цветами было засажено все вокруг. Счастливая и веселая мама встречала меня в соломенной шляпке. Она гордо рассказывала о гортензиях и пионах, растущих прямо у входа в дом. Я попытался объяснить, что дом ненадежен и требует значительных вложений, чтобы стать более-менее достойным жилищем. Мама меня не слушала, она смеялась и говорила, что я привереда.

Вечером меня ждала очередная порция возмущения и разочарования, с работы вернулся новый мамин гражданский муж Тимур. Он был моложе мамы лет на пять и, пока молчал, производил неплохое впечатление, но как только он попытался поддержать разговор, ничего кроме несвязных слов вперемешку с нецензурной бранью я не услышал. Когда мы пошли с мамой на кухню, я не смог удержаться и спросил, что за чудо она себе нашла. Мама кокетливо улыбнулась и ответила, что оказывается в мужчине главное вовсе не внешность или умение говорить, а кое-что другое…

Утром я более детально обследовал мамин дом, наметил план ремонта и решил, что просто обязан довести эту конструкцию до ума. В ближайший отпуск я постарался воплотить свою задумку в жизнь. Тимур работал таксистом, в строительстве мало что понимал, делать руками ничего не умел. Чтобы не раздражаться, я попросил маму отправить его к родне погостить. Видя мой суровый недовольный вид, Тимур и сам решил на время исчезнуть из дома.

Попытки укрепить фундамент провалились вместе с трухлявыми бревнами. Я принял решение начать строительство нового дома рядом с этой залепухой. Тем же летом на участке мамы красовались первые очертания ее нового будущего дома. Несколько лет понадобилось, чтобы ее мечта сбылась. Тогда я впервые вспомнил слова отца о бермудском треугольнике, который стремительно опустошал все мои денежные запасы. Она гордилась мной, всем и всегда говорила, что этот дом построил ее единственный сын. После переселения мамы в новый дом, я успокоился и следующим летом решил отправиться отдохнуть на море со своей очередной избранницей. Но перед самым отъездом мама сообщила, что Тимур повесился…

Мне пришлось отменить поездку и отправиться утешать маму, после чего моя девушка ушла от меня. Мама рассказала, что после переезда в новый дом Тимур стал много выпивать, работу забросил, денег не приносил, мама объявила ему о расставании. Горе-ухажер долго что-то пытался ей объяснить, потом собрал вещи и ушел. Его нашли в соседнем гараже, висящим на собственном ремне. Эта потеря меня вовсе не тронула, жалко было маму, которая снова осталась одна. Но мама, поглаживая себя по животу, заявила, что беременна и собирается в сорок пять лет снова ощутить счастье материнства. Я не мог поверить своим ушам, но поминал, что мне снова нужно будет искать подработку...

Маргарита родилась в положенное время. Когда я увидел ее впервые, удивился, тому, что она как две капли была похожа на своего папашу. Это сходство проявилось во всем. Она долго не говорила, с трудом справлялась с элементарными поручениями, в школе училась в коррекционном классе. По природе была невероятно ленивой, по хозяйству маме совсем не помогала. Только я, приезжая погостить, заставлял ее мыть посуду и ругался с мамой за такое воспитание. В ответ она утверждала, что в юности ей приходилось выполнять всю домашнюю работу, поэтому свою единственную доченьку она хочет оградить от этого рабства. Я возмущался, говорил, что из Марго ничего путного не получится, если она будет плохо учиться и валяться на диване. Все испытывали облегчение, когда мой отпуск заканчивался, и я отправлялся к себе домой.

Чтобы содержать маму с сестрой, мне приходилось много работать, браться за любую халтуру, поэтому времени на личную жизнь совсем не оставалось. Женщины, которые появлялись в моей жизни, почти сразу требовала прекратить содержание своей семьи и уделять им больше внимание. Учитывая, что эти требования были невыполнимы, романы быстро заканчивались, отношения прекращались.

Когда Марго исполнилось одиннадцать лет, ее несколько раз уличили в воровстве денег в школьной раздевалке. По решению педагогического совета Марго отчислили из школы и рекомендовали пройти обучение в местном коррекционном интернате. Мама с директором спорить не стала и выполнила ее рекомендации. Об этом решении со мной она советоваться не стала. Когда я узнал, пришел в бешенство, ведь я понимал, что аттестат из такого учреждения не позволит получить приличное образование. Эта новость оказалась ерундой по сравнению с тем, что Марго забеременела в пятнадцать лет. Увидев ее округлившийся живот, я пришел в ужас. Но мама со свойственной ей простотой утверждала, что Марго просто поправилась на летних каникулах. Лишь после УЗИ она поверила, что через четыре месяца станет бабушкой.

Про отца будущего ребенка Марго ничего не сказала, говорила, что немного выпила на вечеринке и уснула, а проснулась без колготок. Я был в настоящем шоке, время для аборта было упущено, оставалось надеяться, что ребенок родится здоровым. В октябре родилась девочка, которую назвали Машей. Впервые я увидел племянницу, когда ей исполнилось шесть месяцев. Я был удивлен, что Марго оказалась очень хорошей мамой. Исправно выполняла предписание педиатров, малышку кормила по часам, воспитывала по книжке, бабушку к ребенку почти не подпускала. Через год смогла завершить учебу в интернате, через два получила профессию маляра-штукатура. В православном соборе проходила практику, там же решила покреститься и осталась работать в церковно-приходской школе для трудных подростков, где познакомилась с молодым парнем Димой, который обслуживал школьные компьютеры. Через год они поженились и даже повенчались. Моя душа окончательно успокоилась, и я решил заняться своей личной жизнью. Но покой мой был недолгим. Истинно верующая пара отказалась от контрацепции и в течение пяти лет подарила жизнь четверым детям…

Дима зарабатывал немного, Марго вечно была в декрете, обязанности по содержанию этой большой семьи снова легли на мои плечи. Мамин частный дом превратился в настоящий детский сад. На уличных веревках всегда болтались пеленки, из дома раздавался детский плач или смех. Мне казалось, что жизнь в таких условиях просто невыносима, но мама говорила, что всегда мечтала о большой семье, в которой наконец-то счастлива.

Мне приходилось часто ездить в рабочие командировки, но теперь я был спокоен, что мама уже никогда не будет скучать или испытывать одиночество, от которого сам изрядно устал. Мне давно минуло сорок, моя квартира больше напоминала проектную мастерскую, нежели жилище, профессия отложила неизгладимый отпечаток на характере, сделав из меня молчаливого, сосредоточенного мужчину. Я понимал, что являюсь не самой выгодной партией, но в душе мечтал встретить ту, которая поймет меня и станет светом в жизни.

Однажды мне предложили подработку по ремонту спортивного зала оздоровительного центра. Меня встретила молодая женщина Александра, которая работала там заместителем директора по хозяйственной части. Она подробно рассказала о сложностях с предыдущими подрядчиками, объяснила требования, предупредила, что этот проект много денег не принесет, но умоляла согласиться помочь детям вернуться к тренировкам, поскольку спортивный зал к тому времени не работал уже больше трех месяцев. Девушка мне чрезвычайно понравилась, других дополнительных проектов у меня не было, поэтому я решил дать согласие на подработку.

При встрече Александра всегда улыбалась и светилась, словно солнышко. Она встречала меня по вечерам в своем кабинете и предлагала выпить хороший кофе, угощала домашней выпечкой. Как и я, она содержала свою старенькую бабушку и пожилую маму. С особым трепетом рассказывала о своих родных, с удовольствием слушала истории про мою семью. Откровенно удивлялась тому, что такой талантливый и потрясающий мужчина до сих пор не был женат. Ее слова дарили моей душе тепло, свет в глазах наполнял сердце нежностью, после завершения работ я пригласил Александру на свидание, хотя давно понимал, что влюбился в ангела, изменившего всю мою жизнь. Через три месяца мы поженились…

Моя Александра сразу понравилась родным. Она всегда хвалила мои «золотые руки», из всех проектов больше всего любила дом, который я построил для мамы. Гордилась мной, но сильно огорчалась нашим отношениям с Марго. Со временем я превратился в источник денег, в кругу семьи всегда был вежлив, но нежности к сестре никогда не испытывал. Сашенька смогла убедить меня в том, что, если бы не Марго, моя мама тосковала бы в одиночестве и могла раньше времени уйти из этой жизни, но теперь маме даже некогда было лишний раз присесть. Она кружилась на кухне, занималась грядками, которые раньше не терпела, завела курочек, стала вязать крючком, свободное время проводила за швейной машинкой «Подольск». Каждая минутка ее жизни была наполнена заботой и теплом. Я долго думал над словами жены и решил попробовать стать ближе для Марго, но не знал, сможем ли мы стать роднее друг другу.

Когда я проездом решил навестить родных, Маргарита была одна. Дима с детьми ушел в парк аттракционов, мама пошла в магазин за продуктами. Сестра сдержанно поздоровалась со мной, предложила выпить квас, когда потянулась за кружкой, уронила и разбила ее. Со словами: «На счастье!» – я кинулся помогать собирать осколки и вдруг заметил, что Марго плачет. Она стала извиняться, говорить, что не нарочно. Я успокоил сестру, сказав, что это ерунда, и обнял ее. Маленькая худенькая все еще девчонка прижалась ко мне и разрыдалась. Я гладил Марго по голове и заметил несколько прядей седых волос. Она стала говорить, что ей стыдно за то, что испортила мне жизнь, «повесила» себя и всех детей на мою шею. Мне вдруг стало жалко сестричку, так сложно прожившую свою небольшую жизнь. Я предложил успокоиться и не расстраивать слезами маму, которая должна была вот-вот вернуться. Она посмотрела на меня и сказала, что снова беременная. К тому времени я разучился расстраиваться новостям о прибавлении в семействе. Только вздохнул и попросил в случае рождения сына назвать его в мою честь…

Через восемь месяцев на свет появился мой маленький тезка, которому я стал крестным отцом. Несмотря на дальнее родство, он как две капли похож на меня. В доме снова пахло молоком, на улице снова висели пеленки. Со временем мы с Димой сделали пристройку, сделав дом больше на три комнаты. Своих детей судьба мне не подарила, но возможность заботиться о детях с лихвой компенсировала Марго. Ее ребятишки обожают меня, радуются нашим встречам, делают своими руками подарки. С Маргаритой мы стали ближе, особенно после того, как с мамой случился инфаркт. Сестра ухаживала за ней, дарила заботу и тепло, старалась быть благодарной дочерью. Внуки действительно смогли наполнить радостью и смыслом жизнь мамы, но однажды ее большое любящее сердце все же остановилось. Мамы не стало в своем родном доме, о котором она так мечтала и который так обожала.

Через год я узнал, что Марго снова беременна…

Ариша ЗИМА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."