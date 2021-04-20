ПОВЕСИМ СОБАК! НА КОГО?

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20 Апреля 2021

12 апреля 2021 года на еженедельном оперативном совещании Правительства Камчатского края губернатор Владимир Солодов поручил руководителю краевого агентства по ветеринарии Артему Никитину провести масштабный рейд по отлову безнадзорных собак в Вилючинске. Приводим цитату из речи главы региона: «Нужно принимать серьезные меры по борьбе с безнадзорными собаками. Это важный вопрос, касающийся безопасности жителей, и его решением нужно заниматься незамедлительно. При необходимости предлагаю сформировать своего рода десант и провести массовый отлов животных, что позволит нормализовать данную ситуацию в Вилючинске в весенний период».

В тот же день на сайте правительства появилось сообщение, в котором, в частности, говорилось (цитируем): «Артем Никитин сообщил, что в ближайшую неделю будет организована работа в данном направлении. Администрация Вилючинска силами подрядчиков будет проводить отлов животных. Станция по борьбе с болезнями животных Елизовского района обеспечит ветеринарные обработки. Если количество животных будет превышать допустимую нагрузку на ветеринарного специалиста, на помощь будут направлены специалисты других районных станций, а также краевой и Петропавловск-Камчатской СББЖ.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными». Благодаря его реализации во всех муниципальных образованиях Камчатки, в том числе в ЗАТО Вилючинск, были созданы приюты для бездомных кошек и собак. В рамках действия закона бездомных собак отлавливают, привозят в приют на карантинный период, где проводят в отношении животных мероприятия ветеринарного характера по вакцинации, стерилизации, обработке от паразитов. После этого животных согласно закону обязаны выпустить в прежнюю среду обитания. При этом некоторые из-за агрессивности или состояния здоровья должны содержаться в приютах постоянно. На сегодня реализовать это в полной мере не представляется возможным из-за переполненности приютов. В настоящее время ведется работа по расширению имеющихся и строительству нового краевого приюта для бездомных собак, где агрессивные особи будут содержаться пожизненно».

Для получения более подробной информации корреспондент «Вестей» связался с руководителем краевого агентства по ветеринарии Артемом Никитиным, который, прямо скажем, удивил нас. Во-первых, он не располагал информацией, размещенной на сайте Правительства Камчатского края, где от его имени сообщается о строительстве нового краевого приюта для бездомных собак. Как он пояснил, приют для собак не может быть краевым, так как, в соответствии с действующим законодательством, работа по отлову и обращению с безнадзорными животными отнесена к полномочиям муниципалитетов.

Во-вторых, Артем Никитин сообщил нам об отсутствии необходимости проведения усиленного рейда по отлову безнадзорных собак в Вилючинске. По его словам, речь шла об усилении ветеринарной работы в случае такой необходимости. Такая постановка вопроса показалась нам, мягко говоря, странной. Губернатор дает прямое поручение провести усиленный рейд по отлову бездомных собак, а руководитель профильного агентства утверждает, что такой необходимости нет.

На вопрос нашего корреспондента, почему губернатор обратил внимание именно на Вилючинск, Артем Никитин ответил, что причиной стал произошедший в этом городе 5 апреля инцидент.

Двое молодых людей 16 и 17 лет пытались произвести отлов безнадзорной собаки во дворе одного из многоквартирных домов. В результате возник конфликт между ними и жителями дома, которые воспрепятствовали отлову и даже угрожали подросткам. По словам руководителя агентства, полиция и прокуратура проводят проверку случившегося (по информации, полученной нашей редакцией от пресс-службы краевого УВД, проверка проводилась по жалобе жителей на жестокое обращение с животными и одновременно по факту угроз несовершеннолетним. По обеим проверкам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления).

Произошедшее было записано на камеру телефона одной из жительниц и размещено в социальной сети «Инстаграм».

Ребята представились добровольцами подрядной организации, занимающейся отловом и временным содержанием безнадзорных животных. Таким подрядчиком на территории Вилючинского городского округа является индивидуальный предприниматель Мария Мамченко. Нашему корреспонденту она дала следующие пояснения (запись телефонного разговора в редакции имеется): подростки действительно добровольно оказывают ее учреждению помощь в работе пункта передержки собак. Однако юридически они не оформлены и не являются волонтерами. Решение об отлове собаки было принято ими самостоятельно.

Кроме того, предприниматель сообщила, что в целом отлов собак в Вилючинском городском округе производится своевременно и на должном уровне. Необходимости в усиленном рейде по отлову нет. Как уже отмечалось выше, Артем Никитин подтвердил эту информацию.

Чтобы полностью прояснить ситуацию, наш корреспондент дополнительно задал руководителю агентства по ветеринарии следующие вопросы: какова нагрузка, приходящаяся на одного ветеринара при работе с безнадзорными животными, и каким документом она регламентируется? Есть ли в Вилючинске ветеринарная клиника, и какое количество специалистов в ней работает? Кто и каким образом ведет учет обращений граждан в отношении безнадзорных животных, включая сообщения в социальных сетях? Какое количество вольеров для размещения безнадзорных собак необходимо обустроить в пунктах временного содержания и каким образом можно произвести расчет такого количества?

Артем Валерьевич пояснил, что нормы нагрузки на ветеринарных специалистов при проведении хирургических операций по стерилизации собак не регламентированы каким-либо отдельным документом, поэтому нам придется довериться его профессиональным ощущениям. Главный ветеринар Камчатского края считает, что при 12-часовой рабочей смене, с учетом часового перерыва на обед, реально прооперировать 5 собак.

В Вилючинске есть ветеринарная лечебница, оборудованная всем необходимым для оказания качественных ветеринарных услуг населению, в том числе для проведения стерилизации животных. Она является подразделением ветеринарной станции Елизовского района. В этом учреждении на постоянной основе работают три ветеринарных специалиста: два врача и санитар. Этого количества специалистов достаточно для оказания ветеринарных услуг населению Вилючинска. В случае необходимости (отпуск или болезнь специалиста, увеличение обращений граждан за ветеринарной помощью или необходимость работы с животными без владельцев во внеплановом порядке) в вилючинскую ветеринарную лечебницу направляются специалисты Елизовской ветеринарной станции.

Как сообщила редакции «Вестей» Мария Мамченко, силами ее организации производится отлов около 50 голов безнадзорных животных в месяц.

Простейший подсчет показывает, что при норме 5 операций за смену (рабочий день) ветеринары могу производить в месяц (с учетом выходных) 110 операций. Значит, необходимости в усилении ветеринарной обработки нет.

С чем же связана необходимость такого усиления, о которой говорит Артем Никитин?

Что касается обращений граждан (в том числе через социальные сети), то, по информации, полученной от Артема Никитина, они принимаются, рассматриваются и систематизируются МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» и МКУ «Благоустройство Вилючинска», как основными операторами данной работы. Кроме этого, обращения поступают в названные учреждения по системе ЕДДС.

Редакция «Вестей» обращает внимание читателей на то, что необходимость подключения Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) возникла в ноябре прошлого года в силу того, что жители Петропавловска-Камчатского попросту не могли дозвониться в городскую службу благоустройства. Информация о неудовлетворительной работе этой службы была размещена на сайте администрации ПКГО.

Также Артем Никитин сообщил редакции, что для обеспечения работы с животными без владельцев в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске необходимо иметь по 200 мест единовременного содержания собак с учетом 20-дневного оборота, предусмотренного нормативами по содержанию (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитания). Такой показатель также вызывает некоторое недоумение, ведь количество безнадзорных животных в указанных городских округах не может быть одинаковым. Кроме того, основания для расчета, из которых следует вывод о необходимости иметь приют на 200 мест, Артем Никитин оставил в тайне.

Наша газета неоднократно посвящала свои публикации проблеме безнадзорных животных (цикл «Собачья жизнь»). Мы хорошо и детально разобрались в системе работы муниципалитетов и особенно администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в этом направлении. Именно поэтому мы обоснованно полагаем, что такая работа проводится на неудовлетворительном уровне. Прежде всего потому, что периодически и с удручающим постоянством происходят нападения бездомных собак на людей (как правило, на детей). Один из таких случаев закончился, увы, трагически.

4 ноября прошлого года на одном из прибрежных участков в районе Красной сопки стая собак буквально растерзала 8-летнего школьника Мишу Толстова. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела санитарного контроля Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлии Лопатиной по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). «Вести» подробно рассказывали в одной из своих публикаций об этой страшной трагедии («В» от 10.11.2020 г. «Трагедия в кислой яме»). При этом в одном из ответов (от 16 марта 2021 года) на обращение граждан по поводу обнаружения ими безнадзорных собак на улицах города года руководитель МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Алексей Кузьмин сообщил, что отлов собак не производится в связи с отсутствием мест в приюте (копия документа в редакции имеется).

Подведем итоги. Во-первых, получается, что в Вилючинске работа по отлову и обращению с безнадзорными животными проводится лучше, чем в Петропавловске-Камчатском. Значит, губернатора попросту ввели в заблуждение публикации в социальных сетях и его подчиненные?

Во-вторых, в соответствии с п. 11, статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» безнадзорных животных умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного. Получается, что, усыпив собак, растерзавших в ноябре прошлого года 8-летнего Михаила Толстова, для отправки их на экспертизу, городская администрация и Следственный комитет нарушили закон?

В-третьих, в марте этого года наша газета рассказывала читателям («В» от 23.03.2021 г. «Собачья жизнь - 8») о законопроекте, внесенном 15 марта на рассмотрение Государственной думы РФ депутатами Надеждой Максимовой, Галиной Данчиковой и Мариной Беспаловой. Согласно этому документу властям субъектов Федерации предоставлялось право выбирать методы регулирования популяции бездомных животных, «исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности». В частности, законопроект предлагал снять запрет на умерщвление безнадзорных животных и зафиксировать их обязательный отлов независимо от проведенной стерилизации. При этом уточнялось, что умерщвление бездомных животных должно производиться специалистами-ветеринарами «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». Авторы инициативы считали, что существующий на сегодняшний день порядок (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитания) не гарантирует устранение угрозы, неэффективен и «легализует явление безнадзорности».

Уже через два дня, 17 марта, инициаторы отозвали законопроект, подвергшись резкой критике председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова и ряда других высокопоставленных лиц, назвавших законопроект «живодерским».

В-четвертых, несмотря на принимаемые меры по стерилизации безнадзорных животных и обустройству приютов для их содержания, численность четвероногих продолжает увеличиваться, и они не становятся менее агрессивными. Муниципальные службы не располагают точными данными о количестве безнадзорных особей на своих территориях и не способны контролировать процесс их размножения. После стерилизации в соответствии с действующим на данный момент законодательством животных выпускают обратно на улицу. Учитывая сердобольность наших граждан, подкармливающих собак, прячущих по подвалам и сараям щенков и зачастую препятствующих отлову, их популяция будет неуклонно расти. Видимо, такие граждане полагают, что на поводках должны быть не их питомцы, а мы с вами. На строительство новых приютов, обеспечение их деятельности и на расходы по ветеринарному обслуживанию будет тратиться все больше и больше бюджетных средств, но это не решит проблему. Значит, по-прежнему будет существовать реальная угроза жизни и здоровью наших граждан и, прежде всего, наших детей.

(Продолжение следует)

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Андрей БОРИСЕНКО

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."