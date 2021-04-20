ПОВЕСИМ СОБАК! НА КОГО?

20 Апреля 2021



12 апреля 2021 года на еженедельном оперативном совещании Правительства Камчатского края губернатор Владимир Солодов поручил руководителю краевого агентства по ветеринарии Артему Никитину провести масштабный рейд по отлову безнадзорных собак в Вилючинске. Приводим цитату из речи главы региона: «Нужно принимать серьезные меры по борьбе с безнадзорными собаками. Это важный вопрос, касающийся безопасности жителей, и его решением нужно заниматься незамедлительно. При необходимости предлагаю сформировать своего рода десант и провести массовый отлов животных, что позволит нормализовать данную ситуацию в Вилючинске в весенний период».

В тот же день на сайте правительства появилось сообщение, в котором, в частности, говорилось (цитируем): «Артем Никитин сообщил, что в ближайшую неделю будет организована работа в данном направлении. Администрация Вилючинска силами подрядчиков будет проводить отлов животных. Станция по борьбе с болезнями животных Елизовского района обеспечит ветеринарные обработки. Если количество животных будет превышать допустимую нагрузку на ветеринарного специалиста, на помощь будут направлены специалисты других районных станций, а также краевой и Петропавловск-Камчатской СББЖ.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными». Благодаря его реализации во всех муниципальных образованиях Камчатки, в том числе в ЗАТО Вилючинск, были созданы приюты для бездомных кошек и собак. В рамках действия закона бездомных собак отлавливают, привозят в приют на карантинный период, где проводят в отношении животных мероприятия ветеринарного характера по вакцинации, стерилизации, обработке от паразитов. После этого животных согласно закону обязаны выпустить в прежнюю среду обитания. При этом некоторые из-за агрессивности или состояния здоровья должны содержаться в приютах постоянно. На сегодня реализовать это в полной мере не представляется возможным из-за переполненности приютов. В настоящее время ведется работа по расширению имеющихся и строительству нового краевого приюта для бездомных собак, где агрессивные особи будут содержаться пожизненно».

Для получения более подробной информации корреспондент «Вестей» связался с руководителем краевого агентства по ветеринарии Артемом Никитиным, который, прямо скажем, удивил нас. Во-первых, он не располагал информацией, размещенной на сайте Правительства Камчатского края, где от его имени сообщается о строительстве нового краевого приюта для бездомных собак. Как он пояснил, приют для собак не может быть краевым, так как, в соответствии с действующим законодательством, работа по отлову и обращению с безнадзорными животными отнесена к полномочиям муниципалитетов.

Во-вторых, Артем Никитин сообщил нам об отсутствии необходимости проведения усиленного рейда по отлову безнадзорных собак в Вилючинске. По его словам, речь шла об усилении ветеринарной работы в случае такой необходимости. Такая постановка вопроса показалась нам, мягко говоря, странной. Губернатор дает прямое поручение провести усиленный рейд по отлову бездомных собак, а руководитель профильного агентства утверждает, что такой необходимости нет.

На вопрос нашего корреспондента, почему губернатор обратил внимание именно на Вилючинск, Артем Никитин ответил, что причиной стал произошедший в этом городе 5 апреля инцидент.

Двое молодых людей 16 и 17 лет пытались произвести отлов безнадзорной собаки во дворе одного из многоквартирных домов. В результате возник конфликт между ними и жителями дома, которые воспрепятствовали отлову и даже угрожали подросткам. По словам руководителя агентства, полиция и прокуратура проводят проверку случившегося (по информации, полученной нашей редакцией от пресс-службы краевого УВД, проверка проводилась по жалобе жителей на жестокое обращение с животными и одновременно по факту угроз несовершеннолетним. По обеим проверкам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления).

Произошедшее было записано на камеру телефона одной из жительниц и размещено в социальной сети «Инстаграм».

Ребята представились добровольцами подрядной организации, занимающейся отловом и временным содержанием безнадзорных животных. Таким подрядчиком на территории Вилючинского городского округа является индивидуальный предприниматель Мария Мамченко. Нашему корреспонденту она дала следующие пояснения (запись телефонного разговора в редакции имеется): подростки действительно добровольно оказывают ее учреждению помощь в работе пункта передержки собак. Однако юридически они не оформлены и не являются волонтерами. Решение об отлове собаки было принято ими самостоятельно.

Кроме того, предприниматель сообщила, что в целом отлов собак в Вилючинском городском округе производится своевременно и на должном уровне. Необходимости в усиленном рейде по отлову нет. Как уже отмечалось выше, Артем Никитин подтвердил эту информацию.

Чтобы полностью прояснить ситуацию, наш корреспондент дополнительно задал руководителю агентства по ветеринарии следующие вопросы: какова нагрузка, приходящаяся на одного ветеринара при работе с безнадзорными животными, и каким документом она регламентируется? Есть ли в Вилючинске ветеринарная клиника, и какое количество специалистов в ней работает? Кто и каким образом ведет учет обращений граждан в отношении безнадзорных животных, включая сообщения в социальных сетях? Какое количество вольеров для размещения безнадзорных собак необходимо обустроить в пунктах временного содержания и каким образом можно произвести расчет такого количества?

Артем Валерьевич пояснил, что нормы нагрузки на ветеринарных специалистов при проведении хирургических операций по стерилизации собак не регламентированы каким-либо отдельным документом, поэтому нам придется довериться его профессиональным ощущениям. Главный ветеринар Камчатского края считает, что при 12-часовой рабочей смене, с учетом часового перерыва на обед, реально прооперировать 5 собак.

В Вилючинске есть ветеринарная лечебница, оборудованная всем необходимым для оказания качественных ветеринарных услуг населению, в том числе для проведения стерилизации животных. Она является подразделением ветеринарной станции Елизовского района. В этом учреждении на постоянной основе работают три ветеринарных специалиста: два врача и санитар. Этого количества специалистов достаточно для оказания ветеринарных услуг населению Вилючинска. В случае необходимости (отпуск или болезнь специалиста, увеличение обращений граждан за ветеринарной помощью или необходимость работы с животными без владельцев во внеплановом порядке) в вилючинскую ветеринарную лечебницу направляются специалисты Елизовской ветеринарной станции.

Как сообщила редакции «Вестей» Мария Мамченко, силами ее организации производится отлов около 50 голов безнадзорных животных в месяц.

Простейший подсчет показывает, что при норме 5 операций за смену (рабочий день) ветеринары могу производить в месяц (с учетом выходных) 110 операций. Значит, необходимости в усилении ветеринарной обработки нет.

С чем же связана необходимость такого усиления, о которой говорит Артем Никитин?

Что касается обращений граждан (в том числе через социальные сети), то, по информации, полученной от Артема Никитина, они принимаются, рассматриваются и систематизируются МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» и МКУ «Благоустройство Вилючинска», как основными операторами данной работы. Кроме этого, обращения поступают в названные учреждения по системе ЕДДС.

Редакция «Вестей» обращает внимание читателей на то, что необходимость подключения Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) возникла в ноябре прошлого года в силу того, что жители Петропавловска-Камчатского попросту не могли дозвониться в городскую службу благоустройства. Информация о неудовлетворительной работе этой службы была размещена на сайте администрации ПКГО.

Также Артем Никитин сообщил редакции, что для обеспечения работы с животными без владельцев в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске необходимо иметь по 200 мест единовременного содержания собак с учетом 20-дневного оборота, предусмотренного нормативами по содержанию (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитания). Такой показатель также вызывает некоторое недоумение, ведь количество безнадзорных животных в указанных городских округах не может быть одинаковым. Кроме того, основания для расчета, из которых следует вывод о необходимости иметь приют на 200 мест, Артем Никитин оставил в тайне.

Наша газета неоднократно посвящала свои публикации проблеме безнадзорных животных (цикл «Собачья жизнь»). Мы хорошо и детально разобрались в системе работы муниципалитетов и особенно администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в этом направлении. Именно поэтому мы обоснованно полагаем, что такая работа проводится на неудовлетворительном уровне. Прежде всего потому, что периодически и с удручающим постоянством происходят нападения бездомных собак на людей (как правило, на детей). Один из таких случаев закончился, увы, трагически.

4 ноября прошлого года на одном из прибрежных участков в районе Красной сопки стая собак буквально растерзала 8-летнего школьника Мишу Толстова. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела санитарного контроля Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлии Лопатиной по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). «Вести» подробно рассказывали в одной из своих публикаций об этой страшной трагедии («В» от 10.11.2020 г. «Трагедия в кислой яме»). При этом в одном из ответов (от 16 марта 2021 года) на обращение граждан по поводу обнаружения ими безнадзорных собак на улицах города года руководитель МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Алексей Кузьмин сообщил, что отлов собак не производится в связи с отсутствием мест в приюте (копия документа в редакции имеется).

Подведем итоги. Во-первых, получается, что в Вилючинске работа по отлову и обращению с безнадзорными животными проводится лучше, чем в Петропавловске-Камчатском. Значит, губернатора попросту ввели в заблуждение публикации в социальных сетях и его подчиненные?

Во-вторых, в соответствии с п. 11, статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» безнадзорных животных умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного. Получается, что, усыпив собак, растерзавших в ноябре прошлого года 8-летнего Михаила Толстова, для отправки их на экспертизу, городская администрация и Следственный комитет нарушили закон?

В-третьих, в марте этого года наша газета рассказывала читателям («В» от 23.03.2021 г. «Собачья жизнь - 8») о законопроекте, внесенном 15 марта на рассмотрение Государственной думы РФ депутатами Надеждой Максимовой, Галиной Данчиковой и Мариной Беспаловой. Согласно этому документу властям субъектов Федерации предоставлялось право выбирать методы регулирования популяции бездомных животных, «исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности». В частности, законопроект предлагал снять запрет на умерщвление безнадзорных животных и зафиксировать их обязательный отлов независимо от проведенной стерилизации. При этом уточнялось, что умерщвление бездомных животных должно производиться специалистами-ветеринарами «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». Авторы инициативы считали, что существующий на сегодняшний день порядок (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитания) не гарантирует устранение угрозы, неэффективен и «легализует явление безнадзорности».

Уже через два дня, 17 марта, инициаторы отозвали законопроект, подвергшись резкой критике председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова и ряда других высокопоставленных лиц, назвавших законопроект «живодерским».

В-четвертых, несмотря на принимаемые меры по стерилизации безнадзорных животных и обустройству приютов для их содержания, численность четвероногих продолжает увеличиваться, и они не становятся менее агрессивными. Муниципальные службы не располагают точными данными о количестве безнадзорных особей на своих территориях и не способны контролировать процесс их размножения. После стерилизации в соответствии с действующим на данный момент законодательством животных выпускают обратно на улицу. Учитывая сердобольность наших граждан, подкармливающих собак, прячущих по подвалам и сараям щенков и зачастую препятствующих отлову, их популяция будет неуклонно расти. Видимо, такие граждане полагают, что на поводках должны быть не их питомцы, а мы с вами. На строительство новых приютов, обеспечение их деятельности и на расходы по ветеринарному обслуживанию будет тратиться все больше и больше бюджетных средств, но это не решит проблему. Значит, по-прежнему будет существовать реальная угроза жизни и здоровью наших граждан и, прежде всего, наших детей.

(Продолжение следует)

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

Андрей БОРИСЕНКО