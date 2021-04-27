МЕЧТАЕТ НАРОД ПОЛУЧИТЬ ВОДОПРОВОД – ВОТ!

27 Апреля 2021



Жители села Лесная, расположенного на севере Тигильского района, несколько лет живут в ожидании централизованного водоснабжения. Надежда затеплилась еще тогда, когда в результате разведывательных работ в Лесной был обнаружен запас воды надлежащего качества, и в селе пробурили скважину. Это событие, как пояснила глава сельского поселения «село Лесная» Евгения Алексеевна Сиверина, произошло в 2018 году, а в 2019 возведение долгожданного объекта началось. Протяженность его 2748,0 метра с расчетным расходом 97,28 кубометров воды в сутки.

Строительство ведется в рамках подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Камчатского края коммунальными услугами», и, что важно, оплата работ производится Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края. Для этого администрация сельского поселения «село Лесная» направляет в адрес министерства подписанные акты выполненных работ.

Муниципальный контракт на строительство системы хозяйственно-бытового водоснабжения был заключен между администрацией сельского поселения «село Лесная» и ООО «Транссервис» в июле 2019 года по итогам проведенного аукциона на основании рассмотрения протокола единственной заявки. Цена контракта составила 59 миллионов 742 тысячи рублей. Срок выполнения работ был установлен контрактом до 20 августа 2020 года (поэтапно). Однако 01.11.2019 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок выполнения работ был продлен до 19 ноября 2020 года в соответствии с графиком: 1-й этап – до 30 марта 2020 года, 2-й этап – до 19 ноября 2020 года.

Как следует из дополнительного соглашения к указанному муниципальному контракту, 26 октября 2019 года ГУП КК «КамчатТрансФлот» осуществило морскую перевозку в село Лесная материалов, оборудования, техники подрядчика. 1 ноября работники ООО «Транссервис» прибыли (прилетели) к месту работы.

Строительство началось, и в результате был выполнен значительный объем работ. Однако в процессе возведения водовода между подрядчиком (ООО «Транссервис») и заказчиком работ (администрацией поселения) начались, мягко говоря, разногласия, и в 2020 году работы на объекте были остановлены. Как водится, каждая из сторон считала правой себя.

Как указывает ООО «Транссервис» в письме к Сивериной от 12 октября 2020 года, 25 февраля 2020 года подрядчик передал администрации поселения акты о приемке выполненных работ (по первому этапу), справки о стоимости выполненных работ и счета на оплату на общую сумму 10 миллионов 726 тысяч рублей, которые заказчиком были приняты и подписаны. Но оплата за выполненные подрядные работы в установленный контрактом срок (18 марта 2020 года) не была произведена.

20 марта 2020 года подрядчик направил в администрацию села уведомление о приостановлении всех работ по контракту до момента полной оплаты первого этапа работ согласно выставленному счету. 15 мая 2020 года подрядчик направил в администрацию села требование об оплате выполненных работ и неустойки (121 тысяч рублей). Дополнительно ООО «Транссервис» уведомляло, что в случае отсутствия оплаты будет вынуждено обратиться в суд с требованием к администрации села о взыскании задолженности и возмещении понесенных убытков.

Глава поселения, излагая события в письме от 19 мая 2020 года к краевому министру ЖКХ и энергетики Павлу Сергеевичу Редькину, просила сообщить о сроках оплаты выполненных работ, а также спрашивала, на какой стадии находится процесс согласования и внесения мероприятия по строительству водоснабжения в селе в ФАИП (федеральную адресную инвестиционную программу).

Министр сообщил, что «в настоящее время объект не согласован, министерством ведется работа по скорейшему включению объекта в ФАИП».

Лишь 5 июля 2020 года администрация произвела оплату выполненных работ с просрочкой в 108 календарных дней, в связи с чем подрядчик обратился в Арбитражный суд Камчатского края с исковым заявлением о взыскании неустойки. Исковое заявление было принято к производству суда, а ООО «Транссервис» возобновило работы по контракту. В итоге неустойка была оплачена, но у заказчика в лице администрации сельского поселения возникли претензии к срокам выполненных работ, которые, по его мнению, строители нарушили. Как считает подрядчик, с учетом сроков продления работ на время их приостановления общий срок исполнения работ по контракту продлевается до 15.04.2021 года. Таким образом, говорить о нарушении сроков нельзя.

Как следует из решения Арбитражного суда Камчатского края от 12 февраля 2021 года, имеющегося в распоряжении редакции, 4 декабря 2020 года в ходе передачи администрации поселения исполнительной документации по выполненным работам подрядчик узнал о принятом администрацией сельского поселения «село Лесная» решении об одностороннем расторжении контракта с 26.11.2020 года. Причиной одностороннего отказа явилось то, что подрядчик, по мнению заказчика, выполнил лишь часть работ 1-го этапа, а к выполнению 2-го этапа не приступал.

Как пояснила глава поселения «село Лесная», ссылаясь на Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края, «в результате выездной проверки в рамках контроля было выявлено несоответствие фактически выполненных и оплаченных объемов работ, нарушение технологии строительства, отсутствие материалов и оборудования для завершения реализации мероприятия. В адрес подрядчика было направлено уведомление о расторжении контракта». Вот тогда то, полагая действия об одностороннем расторжении контракта необоснованными, ООО «Транссервис» и обратилось в арбитражный суд. Начались судебные разбирательства. Работы на объекте были приостановлены.

12 февраля 2021 года Арбитражный суд Камчатского края признал недействительным решение администрации сельского поселения «село Лесная» об одностороннем отказе от муниципального контракта на строительство водозабора. Администрация сельского поселения в свою очередь направила апелляционную жалобу в Пятый арбитражный апелляционный суд. 19 апреля 2021 года суд вынес решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, указанное выше решение Арбитражного суда Камчатского края оставить без изменений.

Так что же со строительством водовода происходит сейчас? Этот вопрос я задала главе сельского поселения «село Лесная» Евгении Алексеевне Сивериной. Вот что она рассказала:

– В настоящее время муниципальный контракт с ООО «Транссервис» признан действительным. Мы с подрядчиком пришли к соглашению, что он готов продолжить работы, устранить выявленные дефекты и строительство объекта закончить. Выполненные работы составляют 51 % от их общего объема. Качество выполненных работ в целом пригодно для реализации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в нашем селе. Выявленные дефекты носят локальный характер и возможны к исправлению силами подрядной организации. Сейчас же необходимо доставить материал для продолжения строительства: комплектующие трубы, два резервуара для чистой воды, дорогостоящую дизель-генераторную установку. Все это планируется доставить в село в мае. В настоящее время готовится дополнительное соглашение с подрядчиком о продлении сроков строительства до конца года, ориентировочно – до октября, что еще будет необходимо согласовать с краевым министерством ЖКХ.

Администрации села Лесная не позавидуешь: она очутилась между молотом и наковальней. С одной стороны, полная денежная зависимость от министерства ЖКХ, которое финансирует строительство водовода и решает, когда дать деньги. С другой стороны, подрядчик, который ждет оплаты произведенных работ в срок.

Есть еще и третья сторона, о которой чиновники в ходе жарких «разборок» как-то подзабыли: те самые жители села, ради которых, собственно, водовод и строят. Думаю, что им совсем не интересно вникать в суть судебных тяжб, а интересно наконец-то набрать воды из-под крана. Как-никак 21-й век на дворе!

Как рассказала Евгения Сиверина, строительство водовода для села имеет высокую социальную значимость. В прошлом году здесь были завершены крупные стройки: возвели два 12-квартирных дома, здание фельдшерско-акушерского пункта, дом для фельдшера. Все эти здания полностью благоустроены и ждут подключения к централизованной системе водоснабжения. Пока же они снабжаются водой из резервных источников. «Рядом со зданиями сейчас стоят резервуары для воды. Мы наполняем их из скважины дизельной электростанции, которая, к счастью, находится поблизости. Так сказать, производим закачку воды своими силами», – пояснила глава. Разумеется, такой вариант возможен только как временный, тем более из скважины, по словам главы поселения, воду можно брать не всегда – в холода все перемерзает. (Как в этой связи не вспомнить известный афоризм, что нет ничего более постоянного, чем временное.)

Удобную позицию, на мой взгляд, занимает министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Павел Редькин. Деньги на оплату строительства объекта у него, при этом контроль за ходом строительства фактически возложен на муниципальное образование. Именно заказчик подписывает документ о приемке выполненных работ, хотя всем понятно, что в администрации села Лесная, где проживает около четырехсот человек, нет и не может быть специалистов, способных оценить качество таких работ и соответствие их строительным нормативам. Принимают работы те, кто есть, и «крайними» в результате остаются они же.

Выбирать подрядную организацию заказчику тоже не приходится: очереди из желающих строить водовод в далеком селе на Камчатке, как видим, нет и не предвидится. Так и превращается строительство жизненно необходимой для маленького села системы централизованного водоснабжения в долгострой и вечную головную боль для главы поселения. Понятно, что, если бы заказчиком такого социально важного объекта выступал не муниципалитет, а краевая власть, уровень контроля был бы совсем другим.

Сейчас, как видим из пояснений главы сельского поселения Евгении Алексеевны Сивериной, для жителей села забрезжила надежда, что водовод в селе все-таки появится. Подтвердил эту надежду и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который в начале месяца на пресс-конференции на мой вопрос о сроках строительства водовода в селе Лесная ответил, что данный объект будет построен до конца года.

А пока жители этого населенного пункта вынуждены по-прежнему брать воду на бытовые нужды из реки, надеяться и верить…

Наталья МАКСИМИШИНА