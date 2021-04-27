ПОВЕСИМ СОБАК! НА КОГО?

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27 Апреля 2021

(Продолжение. Начало «В» от 21.04.2021 г.)

В предыдущем выпуске мы рассказали читателям о ситуации, произошедшей 5 апреля этого года в Вилючинске. Напомним, что в тот день двое подростков 16 и 17 лет попытались самостоятельно отловить безнадзорного пса во дворе одного из жилых домов. Им воспрепятствовали жильцы, в результате чего возник конфликт. Происшествие было снято на видео и размещено в социальных сетях. Правоохранительные органы провели проверку инцидента, по результатам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовных дел.

На случившееся обратил внимание губернатор Владимир Солодов. 12 апреля, в ходе еженедельного оперативного совещания Правительства Камчатского края, он поручил руководителю краевого агентства по ветеринарии Артему Никитину провести масштабный рейд по отлову безнадзорных собак в Вилючинске. Однако позже, отвечая на вопросы нашего корреспондента, Артем Никитин пояснил, что на самом деле работа по отлову и обращению с безнадзорными животными в Вилючинске и вообще в Камчатском крае проводится в целом удовлетворительно, а отдельные недоработки устраняются.

Несмотря на заверения главного ветеринара Камчатки, редакция полагает, что все обстоит далеко не так радужно, как хотелось бы. Назовем вещи своими именами: работу с бездомными животными в нашем регионе удовлетворительной считать нельзя. Главным критерием оценки качества этой работы является количество происшествий, связанных с нападением собак на людей. А случаются такие происшествия, увы, регулярно.

Как неоднократно упоминалось в наших публикациях, в отношении начальника отдела санитарного контроля Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлии Лопатиной было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Дело было возбуждено по факту гибели 8-летнего Михаила Толстова. Ребенок погиб 4 ноября 2020 года в результате нападения стаи бродячих животных на одном из прибрежных участков в районе Красной сопки. «Вести» подробно рассказывали об этой страшной трагедии («В» от 10.11.2020 г. «Трагедия в кислой яме»).

В интервью нашей газете исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю Александр Соловьев рассказал подробности расследования.

Корр: Александр Анатольевич, расскажите об обстоятельствах дела. Что конкретно инкриминируется обвиняемой и почему именно ей?

А.С.: В вечернее время 3 ноября 2020 года 8-летний Михаил вышел из своего дома, расположенного в районе Красная сопка г. Петропавловска-Камчатского и бесследно пропал. Родители после самостоятельных поисков в районе 20 часов обратились в органы полиции, после чего следственным отделом СК России по г. Петропавловску-Камчатскому было возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и организованы поиски ребенка. В ходе проведения поисковых мероприятий на следующий день в 12 часов на участке местности вблизи ул. Кольцевая было обнаружено тело мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Рядом с местом происшествия находилось не менее 11 агрессивных собак без владельцев, в связи с чем следствием, с учетом характера повреждений на теле ребенка, была выдвинута версия о его смерти в результате укусов животных.

Стая собак в тот же день была отловлена представителями организаций, занимающихся отловом бездомных животных.

В целях установления истинной причины смерти ребенка следственным органом были назначены экспертные исследования, которые подтвердили, что мальчик погиб от укусов собак.

 

Деятельность по обращению с животными без владельцев регулируется федеральным законодательством, которое предусматривает отлов бесхозных животных с немедленной передачей их в соответствующие приюты, содержание животных в этих приютах и возврат животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения необходимых мероприятий. Исполнителем мероприятий по обращению с бесхозными животными на территории Петропавловска является Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», которое в целях реализации своих функций по отлову и содержанию животных без владельцев заключает необходимые муниципальные контракты на оказание подобных услуг с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Таким образом, в ходе проведения следственных действий по уголовному делу были получены сведения о том, что неустановленные должностные лица Службы благоустройства ПКГО ненадлежащим образом исполнили свои обязанности вследствие небрежного отношения к службе, что повлекло по неосторожности причинение смерти ребенку. По данному факту следственным органом выделены материалы проверки, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, а также существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Предварительное расследование по уголовному делу было поручено следственной группе в составе 11 следователей. Руководителем следственной группы был назначен заместитель руководителя следственного отдела по городу Петропавловск-Камчатский, имеющий опыт расследования аналогичных уголовных дел. В ходе проведенных первоначальных следственных действий было установлено, что 6.08.2020, 3.09.2020 и 6.10.2020, представители организаций, расположенных вблизи места происшествия, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье других граждан, неоднократно письменно обращались в Службу благоустройства ПКГО с требованием организовать отлов бесконтрольно перемещающейся в районе морского порта стаи агрессивных собак. В дальнейшем было установлено, что эти обращения в силу специального полномочия должны были исполняться и контролироваться начальником отдела контроля санитарного и технического состояния объектов внешнего благоустройства и территории Петропавловск-Камчатского городского округа Службы благоустройства. Указанную должность до 10.09.2020 замещала обвиняемая, которая в период с 11.09.2020 по 04.11.2020 состояла в должности заместителя начальника Службы благоустройства, но до 20.10.2020 обеспечивала организацию работы по указанному направлению деятельности. Таким образом, непосредственно обвиняемая должна была рассмотреть поступившие обращения, дать на них обоснованный ответ, направить в соответствующую организацию заявку на оказание услуг по отлову и изоляции вышеуказанных собак с целью предотвращения их нападения на людей и обеспечения безопасности жителей и гостей городского округа, после чего лично контролировать процесс оказания услуг и осуществить их приемку. Однако, ознакомившись с обращением граждан от 6.08.2020, обвиняемая необоснованно решила, что агрессивные собаки не создают угрозу жизни и здоровью жителей города, проигнорировала исполнение своих прямых обязанностей и заявки на отлов животных уполномоченному индивидуальному предпринимателю не направила. Две другие заявки должностным лицом были рассмотрены, однако ошибочно направлены индивидуальному предпринимателю, который отловом агрессивных собак по условиям контракта не занимается, в связи с чем необходимые мероприятия по изоляции таких животных произведены не были.

В результате отсутствия должного контроля за исполнением поручения со стороны обвиняемой факт нарушения соответствующих требований при направлении заявки своевременно установлен не был.

Соответственно обвиняемая, имея реальную возможность исполнить возложенные на нее обязанности, надлежащим образом этого не сделала, что по неосторожности повлекло смерть ребенка в результате нападения на него стаи агрессивных собак.

Корр.: Какие экспертизы были проведены в рамках расследования уголовного дела? Каковы их результаты? Имели ли эти результаты решающее значение при расследовании дела?

А.С.: В ходе расследования было проведено 8 судебных экспертиз, в том числе: две судебно-медицинские, две медико-криминалистические, молекулярно-генетическая, комплексная, психолого-психиатрическая, а также экспертиза материалов, веществ и изделий. Результаты каждой из экспертиз, в зависимости от предмета исследования, имели важное значение для установления истины по уголовному делу. В частности, судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти ребенка от рвано-укушенных ран, определила механизм повреждений и период их появления; судебно-медицинская экспертиза содержимого желудков животных обнаружила биологические следы человека; медико-криминалистические экспертизы определили причинно-следственную связь между повреждениями на одежде и теле с возможным источником их появления (зубами собак).

Корр.: Где были произведены выемки? Какая документация и/или вещественные доказательства были изъяты? Какая информация содержалась в изъятых документах? Имела ли эта информация решающее значение при расследовании дела?

А.С.: В ходе расследования уголовного дела проведено 11 выемок предметов и документов, имеющих значение для установления всех обстоятельств совершенного преступления. В том числе в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, МКУ «Служба благоустройства», у организации, подавшей заявки на отлов безнадзорных собак, а также у индивидуальных предпринимателей – исполнителей по контрактам. Анализом изъятой документации было выявлено, что деятельность Службы благоустройства ПКГО по отлову безнадзорных животных ведется на низком уровне и сводится в основном к отлову кошек и котов, а большая часть заявок на отлов собак, в том числе агрессивных, остаются не исполненными. Следствием при расследовании уголовного дела было проведено 7 осмотров мест происшествия, изъята видеозапись с камер наружного наблюдения, проведено более 15 осмотров. Документы, касающиеся деятельности по отлову безнадзорных животных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (в особенности не исполненные и ненадлежащим образом исполненные заявки на отлов агрессивных собак в районе трагедии), имели решающее значение при расследовании уголовного дела, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Корр.: Кто был допрошен в качестве свидетелей? Какие сведения они сообщили? Имели ли эти сведения решающее значение при расследовании дела?

А.С.: В качестве свидетелей допрошено более 60 человек, в том числе сотрудники администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Агентства по ветеринарии Камчатского края, УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому, МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», жители близлежащих домов и работники организаций, расположенных неподалеку от места происшествия, которые пояснили, что стаю агрессивных безнадзорных собак они наблюдали в указанном районе длительный период времени, о чем сообщали в Службу благоустройства ПКГО для принятия мер по их отлову, однако никаких мер принято не было.

Корр.: Были ли выявлены в ходе расследования неправомерные действия других должностных лиц и/или представителей подрядных организаций? Факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, условий контрактов, требований, инструкций, регламентов?

А.С.: Расследованием была установлена ненадлежащая организация работы должностных лиц Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по контролю за исполнением плановых мероприятий по отлову безнадзорных животных Службой благоустройства ПКГО. Полагаем, что деятельность по отлову и содержанию животных без владельцев в краевом центре имеет в целом бессистемный и бесконтрольный характер, что связано с низкой исполнительской дисциплиной сотрудников ответственных служб, самоустранением последних от осуществления плановых и внеплановых надзорных функций за реализацией государственных программ по благоустройству города.

Вместе с тем на исполнение таких программ бюджетом Камчатского края выделен значительный объем денежных средств. Так, на отлов и содержание животных без владельцев из краевого бюджета в 2020 году администрации Петропавловск-Камчатского городского округа выделено 16 272 500 рублей. Расследованием уголовного дела, помимо прочего, установлена проблема в организации содержания собак без владельцев. В настоящее время на территории Петропавловска имеется только один приют для содержания безнадзорных собак, рассчитанный на 119 особей. Он расположен в районе городской свалки № 1. В этом приюте в среднем на постоянной основе содержится 90 собак до наступления их естественной смерти. Количество мест для содержания собак в приюте ограничено, поэтому в него принимают не более 40 собак в месяц. При этом в МКУ «Служба благоустройства» ежемесячно поступают обращения об отлове не менее 170 безнадзорных собак. В связи с отсутствием мест для содержания безнадзорных собак их отлов производится нерегулярно, количество безнадзорных собак увеличивается. По данным Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю за 2020 год на территории Петропавловск-Камчатского городского округа зарегистрировано 224 случая нападения и укусов безнадзорных животных. Однако должностные лица агентства, управления благоустройства и МКУ «Служба благоустройства» мер по увеличению числа мест в приюте для содержания безнадзорных собак не предпринимают, строительство нового приюта для содержания безнадзорных животных не начато. Многие собаки после поступления в приют находятся в нем длительный период до наступления их естественной смерти. При этом на содержание собак расходуются значительные объемы денежных средств (в 2020 году – 6 250 899,72 рубля). По всем выявленным нарушениям в адрес Правительства Камчатского края и администрации Петропавловск-Камчатского городского округа внесены представления о принятии мер к повышению качества организации и осуществления мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории Камчатского края. Данные представления рассмотрены с участием сотрудников следственного управления в ходе совещания, по итогам которого глава ПКГО и иные ответственные службы согласились с необходимостью возведения нового приюта либо увеличения вместимости старого. В настоящее время осуществляется подбор земельного участка для этих целей и определяются возможности финансирования проекта.

Во время следствия сотрудниками Следственного комитета проводился мониторинг средств массовой информации на предмет наличия безнадзорных животных. По всем выявленным случаям в адрес МКУ «Служба благоустройства» и администрации Петропавловск-Камчатского городского округа направлены письма с требованиями принятия мер по отлову безнадзорных животных. Часть безнадзорных собак была отловлена, однако проблема с безнадзорными собаками остается актуальной, в том числе из-за отсутствия достаточного количества мест для их содержания.

Также следует отметить, что с 2020 года вступили в силу изменения федерального законодательства, которые ввели запрет на умерщвление животных без владельцев, кроме как по медицинским показаниям. При этом данные изменения были приняты в декабре 2018 года, и у региональных и муниципальных властей было достаточно времени для принятия мер. Однако, как мы видим, органы власти оказались не готовы к изменению законодательства.

При этом не следует снимать ответственности с граждан, выбрасывающих домашних собак на улицу, где последние образуют стаи и нападают на жителей города и края. К сожалению, ни Кодекс об административных правонарушениях, ни Уголовный кодекс не предусматривают какой-либо ответственности для таких безответственных граждан.

Но, кроме отрицательных моментов, также следует отметить и положительную тенденцию по организации и деятельности общественных организаций, занимающихся содержанием животных без владельцев и передачей их новым владельцам. С каждым годом таких организаций, а также граждан, им помогающих и спонсирующих, становится все больше.

Корр.: Какова позиция обвиняемой по делу?

А.С.: Обвиняемая свою вину не признала. Полагает, что действовала в рамках представленных полномочий надлежащим образом. Сторона защиты выдвинула версии о наступлении гибели ребенка в результате укусов не собак, а иных животных из семейства псовых, а также о возможной смерти от действий третьих лиц. Вместе с тем следствием, с учетом результатов экспертизы, дополнительно допрошен специалист, который пояснил, что в ареале обитания ПКГО волков либо лис не имеется. Криминальная смерть также опровергнута совокупностью проведенных экспертных исследований, установивших, что на теле ребенка нет повреждений от других предметов либо воздействий, кроме как от укусов собак.

Корр.: В какой стадии находится расследование дела?

А.С.: Расследование завершено. Дело передано в суд. Первое судебное заседание назначено на 4 мая 2021 года.

Корр.: Благодарю за предоставленную информацию.

Из вышеизложенного следует, что неудовлетворительное качество работы по обращению с безнадзорными животными в Петропавловск-Камчатском городском округе – документально установленный следственными органами факт.

А виновата во всем, получается, начальник отдела санитарного контроля Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлия Лопатина. Если суд вынесет в отношении нее обвинительный приговор и ее уволят с занимаемой должности (что будет, на наш взгляд, справедливо), все в одночасье изменится, и бездомные собаки перестанут размножаться и нападать на людей?

Андрей БОРИСЕНКО

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."