ПОВЕСИМ СОБАК! НА КОГО?

27 Апреля 2021



(Продолжение. Начало «В» от 21.04.2021 г.)

В предыдущем выпуске мы рассказали читателям о ситуации, произошедшей 5 апреля этого года в Вилючинске. Напомним, что в тот день двое подростков 16 и 17 лет попытались самостоятельно отловить безнадзорного пса во дворе одного из жилых домов. Им воспрепятствовали жильцы, в результате чего возник конфликт. Происшествие было снято на видео и размещено в социальных сетях. Правоохранительные органы провели проверку инцидента, по результатам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовных дел.

На случившееся обратил внимание губернатор Владимир Солодов. 12 апреля, в ходе еженедельного оперативного совещания Правительства Камчатского края, он поручил руководителю краевого агентства по ветеринарии Артему Никитину провести масштабный рейд по отлову безнадзорных собак в Вилючинске. Однако позже, отвечая на вопросы нашего корреспондента, Артем Никитин пояснил, что на самом деле работа по отлову и обращению с безнадзорными животными в Вилючинске и вообще в Камчатском крае проводится в целом удовлетворительно, а отдельные недоработки устраняются.

Несмотря на заверения главного ветеринара Камчатки, редакция полагает, что все обстоит далеко не так радужно, как хотелось бы. Назовем вещи своими именами: работу с бездомными животными в нашем регионе удовлетворительной считать нельзя. Главным критерием оценки качества этой работы является количество происшествий, связанных с нападением собак на людей. А случаются такие происшествия, увы, регулярно.

Как неоднократно упоминалось в наших публикациях, в отношении начальника отдела санитарного контроля Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлии Лопатиной было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Дело было возбуждено по факту гибели 8-летнего Михаила Толстова. Ребенок погиб 4 ноября 2020 года в результате нападения стаи бродячих животных на одном из прибрежных участков в районе Красной сопки. «Вести» подробно рассказывали об этой страшной трагедии («В» от 10.11.2020 г. «Трагедия в кислой яме»).

В интервью нашей газете исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю Александр Соловьев рассказал подробности расследования.

Корр: Александр Анатольевич, расскажите об обстоятельствах дела. Что конкретно инкриминируется обвиняемой и почему именно ей?

А.С.: В вечернее время 3 ноября 2020 года 8-летний Михаил вышел из своего дома, расположенного в районе Красная сопка г. Петропавловска-Камчатского и бесследно пропал. Родители после самостоятельных поисков в районе 20 часов обратились в органы полиции, после чего следственным отделом СК России по г. Петропавловску-Камчатскому было возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и организованы поиски ребенка. В ходе проведения поисковых мероприятий на следующий день в 12 часов на участке местности вблизи ул. Кольцевая было обнаружено тело мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Рядом с местом происшествия находилось не менее 11 агрессивных собак без владельцев, в связи с чем следствием, с учетом характера повреждений на теле ребенка, была выдвинута версия о его смерти в результате укусов животных.

Стая собак в тот же день была отловлена представителями организаций, занимающихся отловом бездомных животных.

В целях установления истинной причины смерти ребенка следственным органом были назначены экспертные исследования, которые подтвердили, что мальчик погиб от укусов собак.

Деятельность по обращению с животными без владельцев регулируется федеральным законодательством, которое предусматривает отлов бесхозных животных с немедленной передачей их в соответствующие приюты, содержание животных в этих приютах и возврат животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения необходимых мероприятий. Исполнителем мероприятий по обращению с бесхозными животными на территории Петропавловска является Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», которое в целях реализации своих функций по отлову и содержанию животных без владельцев заключает необходимые муниципальные контракты на оказание подобных услуг с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Таким образом, в ходе проведения следственных действий по уголовному делу были получены сведения о том, что неустановленные должностные лица Службы благоустройства ПКГО ненадлежащим образом исполнили свои обязанности вследствие небрежного отношения к службе, что повлекло по неосторожности причинение смерти ребенку. По данному факту следственным органом выделены материалы проверки, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, а также существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Предварительное расследование по уголовному делу было поручено следственной группе в составе 11 следователей. Руководителем следственной группы был назначен заместитель руководителя следственного отдела по городу Петропавловск-Камчатский, имеющий опыт расследования аналогичных уголовных дел. В ходе проведенных первоначальных следственных действий было установлено, что 6.08.2020, 3.09.2020 и 6.10.2020, представители организаций, расположенных вблизи места происшествия, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье других граждан, неоднократно письменно обращались в Службу благоустройства ПКГО с требованием организовать отлов бесконтрольно перемещающейся в районе морского порта стаи агрессивных собак. В дальнейшем было установлено, что эти обращения в силу специального полномочия должны были исполняться и контролироваться начальником отдела контроля санитарного и технического состояния объектов внешнего благоустройства и территории Петропавловск-Камчатского городского округа Службы благоустройства. Указанную должность до 10.09.2020 замещала обвиняемая, которая в период с 11.09.2020 по 04.11.2020 состояла в должности заместителя начальника Службы благоустройства, но до 20.10.2020 обеспечивала организацию работы по указанному направлению деятельности. Таким образом, непосредственно обвиняемая должна была рассмотреть поступившие обращения, дать на них обоснованный ответ, направить в соответствующую организацию заявку на оказание услуг по отлову и изоляции вышеуказанных собак с целью предотвращения их нападения на людей и обеспечения безопасности жителей и гостей городского округа, после чего лично контролировать процесс оказания услуг и осуществить их приемку. Однако, ознакомившись с обращением граждан от 6.08.2020, обвиняемая необоснованно решила, что агрессивные собаки не создают угрозу жизни и здоровью жителей города, проигнорировала исполнение своих прямых обязанностей и заявки на отлов животных уполномоченному индивидуальному предпринимателю не направила. Две другие заявки должностным лицом были рассмотрены, однако ошибочно направлены индивидуальному предпринимателю, который отловом агрессивных собак по условиям контракта не занимается, в связи с чем необходимые мероприятия по изоляции таких животных произведены не были.

В результате отсутствия должного контроля за исполнением поручения со стороны обвиняемой факт нарушения соответствующих требований при направлении заявки своевременно установлен не был.

Соответственно обвиняемая, имея реальную возможность исполнить возложенные на нее обязанности, надлежащим образом этого не сделала, что по неосторожности повлекло смерть ребенка в результате нападения на него стаи агрессивных собак.

Корр.: Какие экспертизы были проведены в рамках расследования уголовного дела? Каковы их результаты? Имели ли эти результаты решающее значение при расследовании дела?

А.С.: В ходе расследования было проведено 8 судебных экспертиз, в том числе: две судебно-медицинские, две медико-криминалистические, молекулярно-генетическая, комплексная, психолого-психиатрическая, а также экспертиза материалов, веществ и изделий. Результаты каждой из экспертиз, в зависимости от предмета исследования, имели важное значение для установления истины по уголовному делу. В частности, судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти ребенка от рвано-укушенных ран, определила механизм повреждений и период их появления; судебно-медицинская экспертиза содержимого желудков животных обнаружила биологические следы человека; медико-криминалистические экспертизы определили причинно-следственную связь между повреждениями на одежде и теле с возможным источником их появления (зубами собак).

Корр.: Где были произведены выемки? Какая документация и/или вещественные доказательства были изъяты? Какая информация содержалась в изъятых документах? Имела ли эта информация решающее значение при расследовании дела?

А.С.: В ходе расследования уголовного дела проведено 11 выемок предметов и документов, имеющих значение для установления всех обстоятельств совершенного преступления. В том числе в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, МКУ «Служба благоустройства», у организации, подавшей заявки на отлов безнадзорных собак, а также у индивидуальных предпринимателей – исполнителей по контрактам. Анализом изъятой документации было выявлено, что деятельность Службы благоустройства ПКГО по отлову безнадзорных животных ведется на низком уровне и сводится в основном к отлову кошек и котов, а большая часть заявок на отлов собак, в том числе агрессивных, остаются не исполненными. Следствием при расследовании уголовного дела было проведено 7 осмотров мест происшествия, изъята видеозапись с камер наружного наблюдения, проведено более 15 осмотров. Документы, касающиеся деятельности по отлову безнадзорных животных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (в особенности не исполненные и ненадлежащим образом исполненные заявки на отлов агрессивных собак в районе трагедии), имели решающее значение при расследовании уголовного дела, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

Корр.: Кто был допрошен в качестве свидетелей? Какие сведения они сообщили? Имели ли эти сведения решающее значение при расследовании дела?

А.С.: В качестве свидетелей допрошено более 60 человек, в том числе сотрудники администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Агентства по ветеринарии Камчатского края, УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому, МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», жители близлежащих домов и работники организаций, расположенных неподалеку от места происшествия, которые пояснили, что стаю агрессивных безнадзорных собак они наблюдали в указанном районе длительный период времени, о чем сообщали в Службу благоустройства ПКГО для принятия мер по их отлову, однако никаких мер принято не было.

Корр.: Были ли выявлены в ходе расследования неправомерные действия других должностных лиц и/или представителей подрядных организаций? Факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, условий контрактов, требований, инструкций, регламентов?

А.С.: Расследованием была установлена ненадлежащая организация работы должностных лиц Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по контролю за исполнением плановых мероприятий по отлову безнадзорных животных Службой благоустройства ПКГО. Полагаем, что деятельность по отлову и содержанию животных без владельцев в краевом центре имеет в целом бессистемный и бесконтрольный характер, что связано с низкой исполнительской дисциплиной сотрудников ответственных служб, самоустранением последних от осуществления плановых и внеплановых надзорных функций за реализацией государственных программ по благоустройству города.

Вместе с тем на исполнение таких программ бюджетом Камчатского края выделен значительный объем денежных средств. Так, на отлов и содержание животных без владельцев из краевого бюджета в 2020 году администрации Петропавловск-Камчатского городского округа выделено 16 272 500 рублей. Расследованием уголовного дела, помимо прочего, установлена проблема в организации содержания собак без владельцев. В настоящее время на территории Петропавловска имеется только один приют для содержания безнадзорных собак, рассчитанный на 119 особей. Он расположен в районе городской свалки № 1. В этом приюте в среднем на постоянной основе содержится 90 собак до наступления их естественной смерти. Количество мест для содержания собак в приюте ограничено, поэтому в него принимают не более 40 собак в месяц. При этом в МКУ «Служба благоустройства» ежемесячно поступают обращения об отлове не менее 170 безнадзорных собак. В связи с отсутствием мест для содержания безнадзорных собак их отлов производится нерегулярно, количество безнадзорных собак увеличивается. По данным Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю за 2020 год на территории Петропавловск-Камчатского городского округа зарегистрировано 224 случая нападения и укусов безнадзорных животных. Однако должностные лица агентства, управления благоустройства и МКУ «Служба благоустройства» мер по увеличению числа мест в приюте для содержания безнадзорных собак не предпринимают, строительство нового приюта для содержания безнадзорных животных не начато. Многие собаки после поступления в приют находятся в нем длительный период до наступления их естественной смерти. При этом на содержание собак расходуются значительные объемы денежных средств (в 2020 году – 6 250 899,72 рубля). По всем выявленным нарушениям в адрес Правительства Камчатского края и администрации Петропавловск-Камчатского городского округа внесены представления о принятии мер к повышению качества организации и осуществления мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории Камчатского края. Данные представления рассмотрены с участием сотрудников следственного управления в ходе совещания, по итогам которого глава ПКГО и иные ответственные службы согласились с необходимостью возведения нового приюта либо увеличения вместимости старого. В настоящее время осуществляется подбор земельного участка для этих целей и определяются возможности финансирования проекта.

Во время следствия сотрудниками Следственного комитета проводился мониторинг средств массовой информации на предмет наличия безнадзорных животных. По всем выявленным случаям в адрес МКУ «Служба благоустройства» и администрации Петропавловск-Камчатского городского округа направлены письма с требованиями принятия мер по отлову безнадзорных животных. Часть безнадзорных собак была отловлена, однако проблема с безнадзорными собаками остается актуальной, в том числе из-за отсутствия достаточного количества мест для их содержания.

Также следует отметить, что с 2020 года вступили в силу изменения федерального законодательства, которые ввели запрет на умерщвление животных без владельцев, кроме как по медицинским показаниям. При этом данные изменения были приняты в декабре 2018 года, и у региональных и муниципальных властей было достаточно времени для принятия мер. Однако, как мы видим, органы власти оказались не готовы к изменению законодательства.

При этом не следует снимать ответственности с граждан, выбрасывающих домашних собак на улицу, где последние образуют стаи и нападают на жителей города и края. К сожалению, ни Кодекс об административных правонарушениях, ни Уголовный кодекс не предусматривают какой-либо ответственности для таких безответственных граждан.

Но, кроме отрицательных моментов, также следует отметить и положительную тенденцию по организации и деятельности общественных организаций, занимающихся содержанием животных без владельцев и передачей их новым владельцам. С каждым годом таких организаций, а также граждан, им помогающих и спонсирующих, становится все больше.

Корр.: Какова позиция обвиняемой по делу?

А.С.: Обвиняемая свою вину не признала. Полагает, что действовала в рамках представленных полномочий надлежащим образом. Сторона защиты выдвинула версии о наступлении гибели ребенка в результате укусов не собак, а иных животных из семейства псовых, а также о возможной смерти от действий третьих лиц. Вместе с тем следствием, с учетом результатов экспертизы, дополнительно допрошен специалист, который пояснил, что в ареале обитания ПКГО волков либо лис не имеется. Криминальная смерть также опровергнута совокупностью проведенных экспертных исследований, установивших, что на теле ребенка нет повреждений от других предметов либо воздействий, кроме как от укусов собак.

Корр.: В какой стадии находится расследование дела?

А.С.: Расследование завершено. Дело передано в суд. Первое судебное заседание назначено на 4 мая 2021 года.

Корр.: Благодарю за предоставленную информацию.

Из вышеизложенного следует, что неудовлетворительное качество работы по обращению с безнадзорными животными в Петропавловск-Камчатском городском округе – документально установленный следственными органами факт.

А виновата во всем, получается, начальник отдела санитарного контроля Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Юлия Лопатина. Если суд вынесет в отношении нее обвинительный приговор и ее уволят с занимаемой должности (что будет, на наш взгляд, справедливо), все в одночасье изменится, и бездомные собаки перестанут размножаться и нападать на людей?

Андрей БОРИСЕНКО