ОБМАНЧИВАЯ «ВЫСОТА»

18 Мая 2021



В Петропавловске-Камчатском продолжается нелегальный передел рынка управления многоквартирными жилыми домами

Активную деятельность в этом направлении продолжают учредители и руководители ряда управляющих компаний – молодые, пронырливые, но, по всей видимости, не очень профессиональные и не соблюдающие закон люди. Вряд ли они могут предложить жильцам жилых домов качественные услуги. Их цель другая – получив любыми средствами в управление хотя бы несколько зданий, они без особых усилий обеспечивают себе стабильный и бесперебойный источник дохода. Поэтому их методы зачастую очень похожи на рейдерский захват.

8 апреля этого года собственники квартир жилого дома № 30 на улице Лермонтова написали коллективное обращение на имя руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края (копия обращения в распоряжении редакции имеется). В этом обращении они просили провести проверку по факту фальсификации документов и легитимности общего собрания собственников относительно решения вопроса о переходе их дома под управление ООО УК «Высота». Чтобы у читателей сложилось полноценное понимание ситуации, кратко расскажем предысторию.

Все началось немногим более трех лет назад, в апреле 2018 года, с перехода жилых многоквартирных домов № 30 на улице Звездной и № 24 на улице Дальней под управление ООО УК «Ваш дом». Учредителем и руководителем этой компании был теперь уже хорошо известный в сфере камчатского управляющего бизнеса Ростислав Цирковный. Правда, его известность носит весьма специфический характер. Дело в том, что жители двух перешедших под управление его организации домов в большинстве своем понятия не имели о смене управляющей компании или были против перехода. Собрания для принятия решения о переходе не проводились. Многие жильцы утверждали, что их подписи были получены сотрудниками новой «управляйки» во время поквартирного обхода обманным путем. Их просили расписаться только лишь за проведенное собеседование, но отнюдь не за смену управляющей компании, а некоторые подписи, по утверждению собственников квартир, и вовсе были подделаны. «Вести» подробно рассказывали о методах работы новоиспеченных «управленцев» в ряде своих публикаций («В» от 5.06.2018 г. «Дом больше не ваш», от 3.07.2018 г. «Крыша для «Вашего дома», от 25.09.2018 г. «Как украсть дом», от 6.11.2018 г. «Кто не спрятался, тот платит», от 4.12.2018 г. «Коммунальный детектив», от 26.03.2019 г. «Долг зубами щелк!», 2.07.2019 г. «Олимпийское беспокойство», от 27.08.2019 г. «И снова о Цирковном» и от 26.11.2019 г. «Анатомия камчатской коммуналки»). Особую известность господин Цирковный получил благодаря тому, что отдел муниципального жилищного контроля в мэрии Петропавловска-Камчатского возглавляла и продолжает возглавлять его родная мать Александра Рашитовна Цирковная. Согласно официальному документу под названием «Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», принятому решением городской думы от 28.08.2013 № 113-нд, именно госпожа Цирковная и ее подчиненные обязаны «осуществлять контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством организации и проведения проверок соблюдения обязательных требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решений». Этот факт, на наш взгляд, представляет собой прямую аффилированность по причине неизбежно возникающего конфликта интересов мамы-чиновницы и сына-бизнесмена.

Быстро сообразив, что репутация «Вашего дома» подмочена скандальной ситуацией с обманутыми жильцами, Ростислав Цирковный, пытаясь замести следы, переименовал свою компанию в УК «Феникс» и учредил дополнительно еще одну фирму – «Олимп». При этом смена названия и создание новой компании не повлекли за собой смену методов работы.

Эти методы хорошо усвоил и партнер Ростислава Цирковного по «Вашему дому» Артур Егоров. Начинали этот проект они вместе, в равных долях.

Генеральным директором господин Цирковный стал, надо полагать, исключительно по семейным обстоятельствам. Глупо было бы думать, что, имея маму на хлебной должности в муниципалитете, он остался бы на вторых ролях.

Однако, судя по дальнейшим событиям, когда в «Ваш дом» потекли первые деньги, между приятелями, похоже, пробежала черная кошка. Господин Егоров зарегистрировал новую управляющую компанию – ООО «КамчатЖКХ». Именно тогда на тернистом рынке управляющих услуг появился некто Александр Герасименко. Он стал соучредителем «КамчатЖКХ». Методы работы новоиспеченной управляйки остались такими же, как у УК «Ваш дом». Одним из первых, в июне 2018 года, «под раздачу» попал дом № 5 на улице Солнечной краевой столицы. После заочного голосования представители «КамчатЖКХ» получили в свое распоряжение бюллетени с подписями квартировладельцев, которые чуть ли не единогласно высказались за смену управляющей компании. Но сами жильцы категорически утверждали, что голосование было сфальсифицировано. Как следовало из их обращения в прокуратуру: «В предоставленных бюллетенях мы не голосовали за выбор новой управляющей компании. Однако, как было выяснено позже, в бюллетенях были проставлены отметки «за» в пунктах за расторжение договора с прежней управляющей компанией».

Здесь важно обратить внимание читателей на то обстоятельство, что до 2015 года фальсификация протоколов общих собраний собственников квартир в жилых домах оставалась ненаказуемой. Уголовные дела по таким фактам не возбуждались, так как эти протоколы не считались официальными документами, а значит, их подделка не подпадала под статью 327 Уголовного кодекса РФ. В начале 2015 года законодательство поменялось. Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми протоколы общих собраний и решения собственников были признаны официальными документами. Сейчас за их подделку может грозить до двух лет лишения свободы.

По заявлению обманутых жителей дома № 5 на улице Солнечной оперативники УМВД по Петропавловску-Камчатскому опросили господина Егорова, который охотно дал показания, свалив, впрочем, всю вину на своих подчиненных. Дескать, заочное голосование проводили менеджеры фирмы, а о том, какие методы они при этом использовали, ему ничего не известно. В тот раз хозяевам «КамчатЖКХ» повезло, уголовные дела в отношении них так и не были возбуждены. Однако, как и в случае с УК «Ваш дом», репутация «КамчатЖКХ» как добросовестной компании уже была потеряна. Видимо поэтому в конце августа 2018 года господин Герасименко уходит из фирмы и оставляет ее в единоличную собственность Егорову.

Уход Александра Герасименко из «КамчатЖКХ» вовсе не означал, что он полностью ушел из управляющего бизнеса. 18 марта 2019 года он учредил новую управляющую компанию, где был и остается единственным участником и руководителем – ООО УК «Высота».

В череде создания бывшими компаньонами новых управляющих компаний стабильным остается одно – методы работы. Это подтверждается относительно недавними событиями с жильцами дома № 30 на улице Лермонтова.

К досаде господина Герасименко одна из собственников квартир в этом доме детально разобралась в ситуации и даже произвела расчет легитимности голосования. Этот расчет она изложила в своем заявлении, направленном в УМВД по Петропавловску-Камчатскому. Частично приводим текст этого заявления:

«Я обратилась в ГЖИ по Камчатскому краю с запросом об ознакомлении с материалами проведенного собрания. На основании этих документов мной проведен анализ по фальсификации документов общего собрания собственников помещений в нашем многоквартирном доме, а именно бюллетеней и реестра уведомлений собственников о предстоящем собрании, в результате которого я выявила нарушения, которые подкреплены заявлениями собственников многоквартирного дома о том, что сотрудники компании ООО УК «Высота», которые ходили по квартирам, ввели их в заблуждение относительно целей сбора подписей либо подписи собственников попросту подделали, либо доля долевого собственника посчитана как за целое помещение.

Кроме того, собственники указали в своих заявлениях, что бюллетени для голосования они не заполняли, документов на право собственности сотрудникам ООО УК «Высота» не предъявляли, в связи с чем опасаются, что их персональные данные попадут в недобросовестные руки, которые будут использованы в мошеннических целях. Также некоторые граждане указали в заявлениях, что они предупреждали сотрудников ООО УК «Высота», что не являются собственниками жилых помещений, на что представителями ООО УК «Высота» было сказано, что это не имеет значения и все равно просили поставить подпись.

В ходе проведенного мной анализа выявлено, что из 58 бюллетеней проголосовавших за ООО УК «Высота», 37 бюллетеней недействительны.

Сумма недействительных бюллетеней составляет 1 297,24 кв. м.

Кворум должен быть не менее 3 270,65 кв. м, таким образом, если из числа проголосовавших – 4 203,06 кв. м, вычесть недействительные бюллетени, то получается число проголосовавших бюллетеней равно 2 905,82 кв. м, то есть собрание было нелегитимным.

Кроме того, сумма сомнительных бюллетеней составляет – 360,65 кв. м. Таким образом, сумма недействительных и сомнительных бюллетеней составляет 1 657,89 кв. м, и если из числа проголосовавших – 4 203,06 кв. м, вычесть недействительные и сомнительные бюллетени, то получается число проголосовавших бюллетеней равно 2 545,14 кв. м.

Ниже приведен перечень бюллетеней с сомнительными подписями…

На основании изложенного, прошу провести проверку по данному факту».

В ответе УМВД от 29 апреля 2021 года говорится, что в ходе проверки по данному обращению были установлены признаки состава преступления, в связи с чем обращение перерегистрировано в книгу учета заявлений о преступлениях (копия ответа в распоряжении редакции имеется).

Кроме того, в письме Государственной жилищной инспекции от 29.04.2021 года сообщается, что 20 апреля 2021 года инспекцией принято решение об отказе во включении многоквартирного жилого дома № 30 на улице Лермонтова в реестр лицензий ООО УК «Высота» в связи с отсутствием кворума.

Между тем, по имеющейся у редакции информации, сотрудники УК «Высота» продолжают попытки перевести дом под управление своей компании. По всей видимости, обнаружение правоохранительными органами в их действиях признаков состава преступления никакого впечатления на них не произвело.

Справедливости ради отметим, что соблюдение закона единственным учредителем и директором УК «Высота» господином Герасименко и ранее не было обязательным. В распоряжении редакции имеется копия приговора Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 17 октября 2019 года по делу № 1-663/2019. Этим приговором Александр Герасименко был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах), и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год и 4 месяца.

Сейчас городское УМВД проводит проверку по факту фальсификации подписей собственников квартир дома № 30 на улице Лермонтова. Возможно, эта проверка завершится возбуждением еще одного уголовного дела в отношении Герасименко, и ему не удастся в очередной раз свалить всю вину на своих подчиненных, как это обычно принято делать у него и у ему подобных «управленцев».

Неужели жители города захотят и дальше иметь дело с людьми, которые неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с фальсификацией протоколов общих собраний собственников квартир и имеющими судимость за уголовные преступления?

Соб. инф.