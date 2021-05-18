БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКИХ ШКОЛ

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18 Мая 2021

Этой весной губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочего визита в Пенжинский район осмотрел местные образовательные учреждения. Условия, в которых учатся дети села Таловка, губернатор назвал неприемлемыми. В Манилах по итогам визита запланировано строительство спортивного зала – сейчас возможность заниматься спортом в учебном учреждении отсутствует. В селе Каменском, по словам Владимира Солодова, предстоит построить школу и детский сад. «Могу сказать, что школа и детский сад в Каменском относятся к приоритетным объектам, которые в ближайшие годы войдут в инвестиционную программу Камчатского края и будут построены», – подчеркнул глава региона.

Однако озвученная по итогам визита информация была недостаточно подробной, и мы решили тщательней осветить беды образовательных учреждений, о которых идет речь, и некоторых других, а также рассказать о «сроках давности» назревших проблем. Но прежде, чем перейти к этому, хочу напомнить читателю, что сельская школа – не просто место, где дети получают знания. Это большая и дружная семья. А еще – сердце села, средоточие его жизни, чаяний и надежд, особенно, если населенный пункт маленький и труднодоступный. Поэтому за будущим каждой такой школы стоит, по сути, будущее всего села.

Для коллектива Таловской школы мытарства начались в сентябре 2015 года, когда старое деревянное школьное здание сгорело дотла. Пожар случился ночью, тушение осложнял сильный ветер, однако часть мебели, пищеблок и библиотеку удалось спасти. Директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения (МКОУ) «Таловская средняя школа» Хусаинова Айслу Сеялхановна рассказала о том, как пришлось учить детей дальше.

– Когда школа сгорела, нас разместили в помещениях пришкольного интерната. Это здание 70-х годов постройки, разделенное на две части: в одной половине был детский сад, а другую заняли мы. А поскольку в интернате оказалось тесно, был заключен договор аренды с местным филиалом центра соцзащиты, и часть детей стала учиться в арендованном помещении.

Затем, в декабре 2018 года (а по документам в январе 2019 года), районная администрация построила нам модульное сборно-разборное здание общей площадью 62 кв. м, где предполагалось разместить кабинет технологии с мастерской. Но мы его приспособили для обучения двух классов – восьмого и десятого. Это немного помогло, но проблему тесноты все-таки не решило, поскольку в интернате остались все остальные: начальное звено, 5, 6, 7-й и 9-й классы. Там же размещается кухня и обеденный зал.

Село у нас маленькое, в нем живет около 200 человек, детей тоже мало. В этом году в нашей школе 26 учеников, у нас одиннадцать классов. Работает школа в одну смену. В интернате четыре кабинета, места не хватает, некуда рассаживать учеников. Мы вынуждены проводить уроки в библиотеке и в фойе. Все, кто бывает в школе с визитами, проверками, видят, как ребятишки у нас учатся в коридоре, потому что другого выхода просто нет. Спортивный зал приходится арендовать в местном клубе, туда дети ходят на уроки физкультуры.

В настоящее время для нас строят еще три модульных здания. Они, по задумке, будут под одной крышей с тем же модулем, что уже функционирует. Позже планируется возведение спортивного зала и кухонного блока. Тогда из интерната мы сможем полностью уйти. Мы ждем этого с нетерпением. Это же невозможно, в каких условиях мы сейчас учимся.

Директор общеобразовательного учреждения призналась, что ее мечта – обычная типовая школа, тем более после пожара в 2015 году власти обещали построить комплекс «школа – сад», но проект тогда не прошел экспертизу. «Но в тех условиях, в каких мы сейчас, я рада тому, что дают. Да еще и детей в поселке очень мало. В этом году у нас два первоклассника, на следующий год будет один. Возможно, единственный выход для нас – такие вот модульные здания», – пояснила она.

В селе Каменское Пенжинского района, ситуация во многом схожа. Дети здесь также учатся в приспособленных помещениях бывшего пришкольного интерната. Сюда ученики и учителя были вынуждены перебраться после того, как в 1992 году сгорело основное школьное здание, а в 2003 году и здание начальной школы. Скоро исполнится тридцать лет, как бывший интернат «временно» приютил в своих стенах погорелицу-школу, за это время здесь выросло и выучилось несколько выпусков, а нового школьного здания в селе так и не появилось, хотя обещания были.

Директор Каменской средней школы Дмитрий Васильевич Выродов рассказал, что в этом учебном году в школе учатся 116 детей, хотя в прежние годы бывало и больше. Здание интерната деревянное, 1966 года постройки. Занятия проходят в одну смену, есть группа продленного дня. Кабинетов хватает, но они тесные, площадь их не соответствует нормативам, и если класс большой, его приходится разделять, чтобы провести уроки. По словам директора, в школе нет полноценного кабинета технологии, где предусмотрены мастерские. Столовая размещается в пристроенном к интернату помещении. Школьная библиотека из-за тесноты больше напоминает склад книг, читальный зал разместить негде. Спортивный зал приходится арендовать в помещении бывшего местного клуба, так что на физкультуру ребятам надо идти в другое здание и еще успеть переодеться на урок. «Тендер на строительство объявляли еще в 2018 году, речь тогда шла о возведении сельского учебного комплекса «школа – детский сад» на 160 мест для школьников. Но, как я понимаю, наш отдаленный район не привлекателен для подрядчиков, и строительства не получилось. В этом году, после визита губернатора Камчатского края в Пенжинский район, у нас вновь появилась надежда на новую школу, строительство которой глава региона отнес к разряду первоочередных задач», – подытожил директор.

На вопрос, были ли названы примерные сроки начала строительства и ввода в эксплуатацию нового здания школы, Дмитрий Васильевич ответил, что, поскольку школа объявлена губернатором значимым объектом, он предполагает, что до конца этого года будет разработан проект. На следующий год, скорее всего, объявят тендер на строительство. Так что строительные работы, предположительно, начнутся года через два.

Здесь, на мой взгляд, уместно вспомнить историю строительства Усть-Хайрюзовской средней школы Тигильского района. В настоящее время ученикам ее можно позавидовать: они учатся в нормальных условиях, в здании сельского учебного комплекса, куда школа переехала в 2017 году. А до этого школьники села Усть-Хайрюзово двадцать лет учились в нескольких разных зданиях. Вот как вспоминает это время врио директора школы Елена Георгиевна Мурашкина. «В ноябре 1997 года наша школа сгорела. После этого мы разместились в четырех приспособленных зданиях: начальной школы, пришкольного интерната, и еще после пожара сохранились спортивный зал и столовая. В 2011 году началось строительство учебного комплекса, открытия которого мы с большим нетерпением ждали. Комплекс строился долго – по 2016-й год включительно, а в январе 2017-го мы наконец начали учить детей в новом здании, что стало для нас большой радостью. В здании комплекса располагается непосредственно школа, рассчитанная на 180 мест, пришкольный интернат на 20 мест и детский сад на 64 места. Сейчас нас полностью устраивают условия: все находится в одном здании, есть актовый зал, спортивный зал, все необходимые кабинеты и оборудование», – рассказала врио директора. Это – сбывшаяся мечта. Но каким долгим и тернистым был к ней путь!

В Манильской средней школе, где в этом году учится 141 ребенок, существуют свои беды. Начну с отсутствия собственного спортзала. Директор школы Оксана Валерьевна Потешкина рассказала, что ранее он был, но два года назад распоряжением главы района его передали местному дому культуры. Теперь школа свой бывший спортзал арендует.

Расположен он в 900 метрах от школьного здания. Туда ходят на физкультуру дети с 5-го по 11-й классы, и то когда погодные условия позволяют. А во время пурги уроки физкультуры проводятся в небольшом холле на первом этаже школы. В нем же всегда проходит физкультура у учеников начальных классов. Разумеется, холл для занятий активными видами спорта не подходит. Учителя предлагают детям поиграть в шахматы. «Мы обеспокоены тем, что дети начальной школы у нас лишены возможности заниматься активными видами спорта. В школе они у нас находятся до 16 часов, и, по-хорошему, им можно было бы сходить домой, отдохнуть, переодеться, пойти вечером позаниматься в спортзал. Но он работает только до шести вечера. Куда мы только о своей проблеме не сообщали, и в министерство образования, и в министерство спорта даже, но нас не услышали. Недавно в поселке побывал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, он пообещал, что спортзал нам построят. Правда, не сказал, когда. Мы очень ждем», – рассказала директор.

Как выяснилось из дальнейшего разговора, отсутствие спортзала – не единственная проблема. Есть и другая – холод в здании пришкольного интерната 1967 года постройки. В нем располагается начальная школа, пищеблок и комнаты, где живут пять детей из соседнего села. «Если здание основной школы теплое, так как за последние два года мы много для этого сделали: отремонтировали отопление, построили теплый переход к интернату, – то с самим интернатом беда. Особенно холодно в столовой и там, где живут дети (пять мальчиков). Когда начинается пурга, кровати переносят в игровую комнату и ставят здесь же обогреватель, чтобы не заморозить ребятишек», – поделилась бедой директор. По мнению Оксаны Валерьевны, лучше всего было бы построить новую школу, так как в школьном здании 1973 года постройки ни разу не проводился капитальный ремонт. Согласно сохранившимся документам, в 1992 году его было запланировали, но он так и не состоялся. Директор рассказала, что в октябре 2020 года школа прошла техническую экспертизу, которая показала, что здание является аварийным. Однако межведомственной комиссии, которая вынесла бы соответствующее официальное решение, до сих пор не было. Поэтому новая школа пока только в мечтах, а на первом плане – спортзал и интернат.

Приведенные примеры не единичны, хотя и являются наиболее яркими. Есть и другие. Так, в поселке Оссора Карагинского района школьное здание не соответствует требованиям сейсмобезопасности. Такие выводы были сделаны в ходе прокурорской проверки еще в 2013–2014 учебном году. В обоснование положены результаты обследования школьного здания ООО «Проект-М». Установлено, что сейсмостойкость здания не превышает 6 баллов, сейсмичность района нахождения школы – 8 баллов. С учетом повышенных требований к особо значимым зданиям, в том числе образовательных учреждений, его сейсмоустойчивость должна быть 9 баллов. Был сделан вывод: дальнейшая эксплуатация здания в качестве детского учреждения не рекомендуется. Встал вопрос о строительстве новой школы. В министерство образования было направлено соответствующее ходатайство. В распоряжении редакции имеется письмо, датированное 12.01.2021 года от и. о. главы Карагинского муниципального района Татьяны Рубановой к заместителю председателя постоянного комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКЖ Андрею Стукову. В нем указывается, что в соответствии с инвестиционной программой Камчатского края на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов и прогнозный период 2018–2019 годов было предусмотрено мероприятие «Общеобразовательная школа на 300 мест в п. Оссора» (в том числе проектные работы). Но согласно постановлению Правительства Камчатского края от 17.12.2015 года № 471-П из инвестиционной программы Камчатского края на 2016 год и прогнозный период 2017–2020 годов данное мероприятие исключено. Поясняется, что вопрос с выделением, оформлением и должной регистрацией земельного участка под строительство школы отработан, проектная документация подготовлена и находится в Министерстве строительства Камчатского края, вопрос о строительстве новой школы в п. Оссора на 300 мест пока остается открытым.

Для того чтобы узнать, как обстоит дело в настоящее время, я позвонила руководителю Управления образования Карагинского района Марине Александровне Нерсесьян, которая отказалась комментировать ситуацию, сославшись на то, что корреспондент не предупредил ее заранее и не получил ее предварительного согласия на комментарий. Закон РФ «О средствах массовой информации», согласно которому редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, а также органов местного самоуправления, в том числе в устной форме, а руководители данных органов предоставлять такую информацию редакции обязаны, для чиновницы из Карагинского мунрайона, похоже, пустой звук. В самой школе завуч Ольга Сергеевна Пустовит пояснила, что за информацией о строительстве новой школы надо обращаться в местное управление образования. По версии редакции, вопрос, быть или не быть новому школьному зданию, по-прежнему остается в подвешенном состоянии, и будет ли он решен положительно, неизвестно.

В поселке Ковран Тигильского района с условиями обучения школьников все обстоит благополучно: школа здесь теплая, просторная – об этом рассказала директор учреждения Светлана Юрьевна Тихонова. Но зато детский сад ютится в старом деревянном, нуждающемся в ремонте здании. И хотя эта публикация посвящена бедам сельских школ, не могу обойти стороной проблему дошкольного учреждения, которая, на мой взгляд, очень показательна. О ней мне рассказала начальник Управления образования Тигильского муниципального района Светлана Владимировна Селиванова. По ее словам, о необходимости нового здания детского сада на 30 мест в селе Ковран в министерство образования края впервые написали в 2015 году. Был разработан проект, заказчиком которого выступило Министерство строительства Камчатского края. Однако проект оказался непродуманным и крайне невыгодным для строителей. Подрядчиков, желающих принять участие в аукционах, объявленных в 2015-м, а потом и в 2016-м году, не нашлось. Мероприятия по строительству детского сада в Ковране из инвестиционной программы края убрали. В 2017, 2018 и 2019 годах в перечень краевых инвестиционных мероприятий объект не вошел.

Все это время детский сад должен был по-прежнему принимать детей при соблюдении требований безопасности. Было решено ремонтировать то, что есть. Однако Тигильский район дотационный, он не потянул бы капитальный ремонт и необходимое сейсмоусиление здания без помощи субъекта. Требовалось 11 миллионов рублей. Таких денег в краевом министерстве образовании не было. Ремонт не провели.

Осенью 2019 года министерство строительства направило губернатору края письмо о необходимости разработки нового проекта – на сейсмоусиление и капитальный ремонт здания. Для этой цели было выделено 6,5 миллиона рублей. Новый проект разрабатывал ООО «Актив-проект». В итоге госэкспертиза, рассмотрев документацию, пришла к выводу, что речь идет не о капитальном ремонте, а о реконструкции здания стоимостью в 58 миллионов рублей, и проект вернула. Управление образования Тигильского района стало склоняться к мысли о возведении нового  здания из современных материалов, тем более что речь шла всего-то о 30 местах для дошкольников. Но тут история получила новое развитие.

В 2021 году новый губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил Ковран. Он поручил выработать предложения о возможности перепрофилирования части помещений школы под размещение детского сада, так как в школе учится мало детей. В правом школьном крыле можно было бы разместить три дошкольные группы, а также медицинский кабинет, кабинет заведующего. В настоящее время разработкой проектно-сметной документации для этой цели занимается ООО «Актив-проект». Работы должны завершиться в начале июня. Затем готовый проект должен будет пройти экспертизу.

Однако уже начались сложности: при осмотре школьного крыла выяснилось, что разместить там три группы в соответствии с требованиями СанПиНов не получается – не соответствуют площади. В Роспотребнадзоре, куда управление образования Тигильского района обратилось с вопросом, перепрофилировать в таком случае здание или нет, ответили, что, исходя из приложенного плана здания, затрудняются дать ответ. Но вот когда будет разработана проектно-сметная документация на перепрофилирование здания, их специалисты смогут дать заключение, соответствует оно требованиям или нет. То есть заключение дадут, когда в проект вложат средства. А проектно-сметная документация стоит 600 000 рублей.

Пока тянется вся эта история, дети продолжают ходить в старый детский сад. Администрация Тигильского района решила вложить средства в ремонт здания – привести в порядок протекающую кровлю и септик. На мой вопрос, какое решение вопроса кажется Светлане Юрьевне оптимальным, она ответила, что лучше всего было бы профинансировать капитальный ремонт того здания, что уже есть, так как оно не является аварийным, брус, из которого сложены стены, крепкий. Просто с 2015 года детский сад не ремонтировали в ожидании строительства нового здания.

Наталья МАКСИМИШИНА

От «Вестей»:

Когда в нашей стране принимали решение о введении Единого государственного экзамена, реформаторы уверяли, что данное нововведение даст всем школьникам равные возможности при дальнейшем поступлении в вузы, из чего вытекало – равные условия при получении школьного образования. Слова остались словами, не имеющими никакого отношения к реальной жизни. На практике выяснилось, что реформаторы отечественного образования, похоже, жили представлениями о школах Москвы и Санкт-Петербурга, не представляя себе, что такое сельская глубинка. Дети из труднодоступных сел, как это ни печально, пока не имеют тех же условий для получения знаний, которые могут позволить себе ученики даже самой средненькой столичной школы. Как ребенок из, например, села Таловка, затерянного в Корякском округе, может всерьез соревноваться с выпускниками московских и петербургских школ при поступлении в востребованные вузы?

Старые разваливающиеся здания, которые десятилетиями латают, чтобы хоть где-то учить детей, тяжелые бытовые условия, катастрофическая нехватка квалифицированных учителей – вот что имеется сегодня в активе многих школ из Корякского округа. Кто из высококлассных педагогов, скажите, поедет учить детей в ту же Таловку? На так популярных сейчас онлайн-репетиторов тоже надежды мало – не каждая сельская семья найдет на это деньги, к тому же далеко не в каждой семье имеется компьютер. Тем более не у всех родителей есть средства на платное высшее образование. В результате подавляющее число выпускников таких школ поступает в колледжи. Не имея ничего против рабочих профессий, все же считаем, что у каждого ребенка должен быть выбор, какое образование получить – высшее в престижном институте или же среднее специальное в ближайшем местном колледже. У большинства выпускников сельских школ на севере Камчатки такого выбора нет. Спрашивается, что дала этим детям реформа образования? Ответ напрашивается сам собой: набор пустых лозунгов при отсутствии новых, современных школьных зданий, уроки в коридоре и продуваемые всеми ветрами стены пришкольного интерната.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."