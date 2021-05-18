БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКИХ ШКОЛ

18 Мая 2021



Этой весной губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе рабочего визита в Пенжинский район осмотрел местные образовательные учреждения. Условия, в которых учатся дети села Таловка, губернатор назвал неприемлемыми. В Манилах по итогам визита запланировано строительство спортивного зала – сейчас возможность заниматься спортом в учебном учреждении отсутствует. В селе Каменском, по словам Владимира Солодова, предстоит построить школу и детский сад. «Могу сказать, что школа и детский сад в Каменском относятся к приоритетным объектам, которые в ближайшие годы войдут в инвестиционную программу Камчатского края и будут построены», – подчеркнул глава региона.

Однако озвученная по итогам визита информация была недостаточно подробной, и мы решили тщательней осветить беды образовательных учреждений, о которых идет речь, и некоторых других, а также рассказать о «сроках давности» назревших проблем. Но прежде, чем перейти к этому, хочу напомнить читателю, что сельская школа – не просто место, где дети получают знания. Это большая и дружная семья. А еще – сердце села, средоточие его жизни, чаяний и надежд, особенно, если населенный пункт маленький и труднодоступный. Поэтому за будущим каждой такой школы стоит, по сути, будущее всего села.

Для коллектива Таловской школы мытарства начались в сентябре 2015 года, когда старое деревянное школьное здание сгорело дотла. Пожар случился ночью, тушение осложнял сильный ветер, однако часть мебели, пищеблок и библиотеку удалось спасти. Директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения (МКОУ) «Таловская средняя школа» Хусаинова Айслу Сеялхановна рассказала о том, как пришлось учить детей дальше.

– Когда школа сгорела, нас разместили в помещениях пришкольного интерната. Это здание 70-х годов постройки, разделенное на две части: в одной половине был детский сад, а другую заняли мы. А поскольку в интернате оказалось тесно, был заключен договор аренды с местным филиалом центра соцзащиты, и часть детей стала учиться в арендованном помещении.

Затем, в декабре 2018 года (а по документам в январе 2019 года), районная администрация построила нам модульное сборно-разборное здание общей площадью 62 кв. м, где предполагалось разместить кабинет технологии с мастерской. Но мы его приспособили для обучения двух классов – восьмого и десятого. Это немного помогло, но проблему тесноты все-таки не решило, поскольку в интернате остались все остальные: начальное звено, 5, 6, 7-й и 9-й классы. Там же размещается кухня и обеденный зал.

Село у нас маленькое, в нем живет около 200 человек, детей тоже мало. В этом году в нашей школе 26 учеников, у нас одиннадцать классов. Работает школа в одну смену. В интернате четыре кабинета, места не хватает, некуда рассаживать учеников. Мы вынуждены проводить уроки в библиотеке и в фойе. Все, кто бывает в школе с визитами, проверками, видят, как ребятишки у нас учатся в коридоре, потому что другого выхода просто нет. Спортивный зал приходится арендовать в местном клубе, туда дети ходят на уроки физкультуры.

В настоящее время для нас строят еще три модульных здания. Они, по задумке, будут под одной крышей с тем же модулем, что уже функционирует. Позже планируется возведение спортивного зала и кухонного блока. Тогда из интерната мы сможем полностью уйти. Мы ждем этого с нетерпением. Это же невозможно, в каких условиях мы сейчас учимся.

Директор общеобразовательного учреждения призналась, что ее мечта – обычная типовая школа, тем более после пожара в 2015 году власти обещали построить комплекс «школа – сад», но проект тогда не прошел экспертизу. «Но в тех условиях, в каких мы сейчас, я рада тому, что дают. Да еще и детей в поселке очень мало. В этом году у нас два первоклассника, на следующий год будет один. Возможно, единственный выход для нас – такие вот модульные здания», – пояснила она.

В селе Каменское Пенжинского района, ситуация во многом схожа. Дети здесь также учатся в приспособленных помещениях бывшего пришкольного интерната. Сюда ученики и учителя были вынуждены перебраться после того, как в 1992 году сгорело основное школьное здание, а в 2003 году и здание начальной школы. Скоро исполнится тридцать лет, как бывший интернат «временно» приютил в своих стенах погорелицу-школу, за это время здесь выросло и выучилось несколько выпусков, а нового школьного здания в селе так и не появилось, хотя обещания были.

Директор Каменской средней школы Дмитрий Васильевич Выродов рассказал, что в этом учебном году в школе учатся 116 детей, хотя в прежние годы бывало и больше. Здание интерната деревянное, 1966 года постройки. Занятия проходят в одну смену, есть группа продленного дня. Кабинетов хватает, но они тесные, площадь их не соответствует нормативам, и если класс большой, его приходится разделять, чтобы провести уроки. По словам директора, в школе нет полноценного кабинета технологии, где предусмотрены мастерские. Столовая размещается в пристроенном к интернату помещении. Школьная библиотека из-за тесноты больше напоминает склад книг, читальный зал разместить негде. Спортивный зал приходится арендовать в помещении бывшего местного клуба, так что на физкультуру ребятам надо идти в другое здание и еще успеть переодеться на урок. «Тендер на строительство объявляли еще в 2018 году, речь тогда шла о возведении сельского учебного комплекса «школа – детский сад» на 160 мест для школьников. Но, как я понимаю, наш отдаленный район не привлекателен для подрядчиков, и строительства не получилось. В этом году, после визита губернатора Камчатского края в Пенжинский район, у нас вновь появилась надежда на новую школу, строительство которой глава региона отнес к разряду первоочередных задач», – подытожил директор.

На вопрос, были ли названы примерные сроки начала строительства и ввода в эксплуатацию нового здания школы, Дмитрий Васильевич ответил, что, поскольку школа объявлена губернатором значимым объектом, он предполагает, что до конца этого года будет разработан проект. На следующий год, скорее всего, объявят тендер на строительство. Так что строительные работы, предположительно, начнутся года через два.

Здесь, на мой взгляд, уместно вспомнить историю строительства Усть-Хайрюзовской средней школы Тигильского района. В настоящее время ученикам ее можно позавидовать: они учатся в нормальных условиях, в здании сельского учебного комплекса, куда школа переехала в 2017 году. А до этого школьники села Усть-Хайрюзово двадцать лет учились в нескольких разных зданиях. Вот как вспоминает это время врио директора школы Елена Георгиевна Мурашкина. «В ноябре 1997 года наша школа сгорела. После этого мы разместились в четырех приспособленных зданиях: начальной школы, пришкольного интерната, и еще после пожара сохранились спортивный зал и столовая. В 2011 году началось строительство учебного комплекса, открытия которого мы с большим нетерпением ждали. Комплекс строился долго – по 2016-й год включительно, а в январе 2017-го мы наконец начали учить детей в новом здании, что стало для нас большой радостью. В здании комплекса располагается непосредственно школа, рассчитанная на 180 мест, пришкольный интернат на 20 мест и детский сад на 64 места. Сейчас нас полностью устраивают условия: все находится в одном здании, есть актовый зал, спортивный зал, все необходимые кабинеты и оборудование», – рассказала врио директора. Это – сбывшаяся мечта. Но каким долгим и тернистым был к ней путь!

В Манильской средней школе, где в этом году учится 141 ребенок, существуют свои беды. Начну с отсутствия собственного спортзала. Директор школы Оксана Валерьевна Потешкина рассказала, что ранее он был, но два года назад распоряжением главы района его передали местному дому культуры. Теперь школа свой бывший спортзал арендует.

Расположен он в 900 метрах от школьного здания. Туда ходят на физкультуру дети с 5-го по 11-й классы, и то когда погодные условия позволяют. А во время пурги уроки физкультуры проводятся в небольшом холле на первом этаже школы. В нем же всегда проходит физкультура у учеников начальных классов. Разумеется, холл для занятий активными видами спорта не подходит. Учителя предлагают детям поиграть в шахматы. «Мы обеспокоены тем, что дети начальной школы у нас лишены возможности заниматься активными видами спорта. В школе они у нас находятся до 16 часов, и, по-хорошему, им можно было бы сходить домой, отдохнуть, переодеться, пойти вечером позаниматься в спортзал. Но он работает только до шести вечера. Куда мы только о своей проблеме не сообщали, и в министерство образования, и в министерство спорта даже, но нас не услышали. Недавно в поселке побывал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, он пообещал, что спортзал нам построят. Правда, не сказал, когда. Мы очень ждем», – рассказала директор.

Как выяснилось из дальнейшего разговора, отсутствие спортзала – не единственная проблема. Есть и другая – холод в здании пришкольного интерната 1967 года постройки. В нем располагается начальная школа, пищеблок и комнаты, где живут пять детей из соседнего села. «Если здание основной школы теплое, так как за последние два года мы много для этого сделали: отремонтировали отопление, построили теплый переход к интернату, – то с самим интернатом беда. Особенно холодно в столовой и там, где живут дети (пять мальчиков). Когда начинается пурга, кровати переносят в игровую комнату и ставят здесь же обогреватель, чтобы не заморозить ребятишек», – поделилась бедой директор. По мнению Оксаны Валерьевны, лучше всего было бы построить новую школу, так как в школьном здании 1973 года постройки ни разу не проводился капитальный ремонт. Согласно сохранившимся документам, в 1992 году его было запланировали, но он так и не состоялся. Директор рассказала, что в октябре 2020 года школа прошла техническую экспертизу, которая показала, что здание является аварийным. Однако межведомственной комиссии, которая вынесла бы соответствующее официальное решение, до сих пор не было. Поэтому новая школа пока только в мечтах, а на первом плане – спортзал и интернат.

Приведенные примеры не единичны, хотя и являются наиболее яркими. Есть и другие. Так, в поселке Оссора Карагинского района школьное здание не соответствует требованиям сейсмобезопасности. Такие выводы были сделаны в ходе прокурорской проверки еще в 2013–2014 учебном году. В обоснование положены результаты обследования школьного здания ООО «Проект-М». Установлено, что сейсмостойкость здания не превышает 6 баллов, сейсмичность района нахождения школы – 8 баллов. С учетом повышенных требований к особо значимым зданиям, в том числе образовательных учреждений, его сейсмоустойчивость должна быть 9 баллов. Был сделан вывод: дальнейшая эксплуатация здания в качестве детского учреждения не рекомендуется. Встал вопрос о строительстве новой школы. В министерство образования было направлено соответствующее ходатайство. В распоряжении редакции имеется письмо, датированное 12.01.2021 года от и. о. главы Карагинского муниципального района Татьяны Рубановой к заместителю председателя постоянного комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКЖ Андрею Стукову. В нем указывается, что в соответствии с инвестиционной программой Камчатского края на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов и прогнозный период 2018–2019 годов было предусмотрено мероприятие «Общеобразовательная школа на 300 мест в п. Оссора» (в том числе проектные работы). Но согласно постановлению Правительства Камчатского края от 17.12.2015 года № 471-П из инвестиционной программы Камчатского края на 2016 год и прогнозный период 2017–2020 годов данное мероприятие исключено. Поясняется, что вопрос с выделением, оформлением и должной регистрацией земельного участка под строительство школы отработан, проектная документация подготовлена и находится в Министерстве строительства Камчатского края, вопрос о строительстве новой школы в п. Оссора на 300 мест пока остается открытым.

Для того чтобы узнать, как обстоит дело в настоящее время, я позвонила руководителю Управления образования Карагинского района Марине Александровне Нерсесьян, которая отказалась комментировать ситуацию, сославшись на то, что корреспондент не предупредил ее заранее и не получил ее предварительного согласия на комментарий. Закон РФ «О средствах массовой информации», согласно которому редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, а также органов местного самоуправления, в том числе в устной форме, а руководители данных органов предоставлять такую информацию редакции обязаны, для чиновницы из Карагинского мунрайона, похоже, пустой звук. В самой школе завуч Ольга Сергеевна Пустовит пояснила, что за информацией о строительстве новой школы надо обращаться в местное управление образования. По версии редакции, вопрос, быть или не быть новому школьному зданию, по-прежнему остается в подвешенном состоянии, и будет ли он решен положительно, неизвестно.

В поселке Ковран Тигильского района с условиями обучения школьников все обстоит благополучно: школа здесь теплая, просторная – об этом рассказала директор учреждения Светлана Юрьевна Тихонова. Но зато детский сад ютится в старом деревянном, нуждающемся в ремонте здании. И хотя эта публикация посвящена бедам сельских школ, не могу обойти стороной проблему дошкольного учреждения, которая, на мой взгляд, очень показательна. О ней мне рассказала начальник Управления образования Тигильского муниципального района Светлана Владимировна Селиванова. По ее словам, о необходимости нового здания детского сада на 30 мест в селе Ковран в министерство образования края впервые написали в 2015 году. Был разработан проект, заказчиком которого выступило Министерство строительства Камчатского края. Однако проект оказался непродуманным и крайне невыгодным для строителей. Подрядчиков, желающих принять участие в аукционах, объявленных в 2015-м, а потом и в 2016-м году, не нашлось. Мероприятия по строительству детского сада в Ковране из инвестиционной программы края убрали. В 2017, 2018 и 2019 годах в перечень краевых инвестиционных мероприятий объект не вошел.

Все это время детский сад должен был по-прежнему принимать детей при соблюдении требований безопасности. Было решено ремонтировать то, что есть. Однако Тигильский район дотационный, он не потянул бы капитальный ремонт и необходимое сейсмоусиление здания без помощи субъекта. Требовалось 11 миллионов рублей. Таких денег в краевом министерстве образовании не было. Ремонт не провели.

Осенью 2019 года министерство строительства направило губернатору края письмо о необходимости разработки нового проекта – на сейсмоусиление и капитальный ремонт здания. Для этой цели было выделено 6,5 миллиона рублей. Новый проект разрабатывал ООО «Актив-проект». В итоге госэкспертиза, рассмотрев документацию, пришла к выводу, что речь идет не о капитальном ремонте, а о реконструкции здания стоимостью в 58 миллионов рублей, и проект вернула. Управление образования Тигильского района стало склоняться к мысли о возведении нового здания из современных материалов, тем более что речь шла всего-то о 30 местах для дошкольников. Но тут история получила новое развитие.

В 2021 году новый губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил Ковран. Он поручил выработать предложения о возможности перепрофилирования части помещений школы под размещение детского сада, так как в школе учится мало детей. В правом школьном крыле можно было бы разместить три дошкольные группы, а также медицинский кабинет, кабинет заведующего. В настоящее время разработкой проектно-сметной документации для этой цели занимается ООО «Актив-проект». Работы должны завершиться в начале июня. Затем готовый проект должен будет пройти экспертизу.

Однако уже начались сложности: при осмотре школьного крыла выяснилось, что разместить там три группы в соответствии с требованиями СанПиНов не получается – не соответствуют площади. В Роспотребнадзоре, куда управление образования Тигильского района обратилось с вопросом, перепрофилировать в таком случае здание или нет, ответили, что, исходя из приложенного плана здания, затрудняются дать ответ. Но вот когда будет разработана проектно-сметная документация на перепрофилирование здания, их специалисты смогут дать заключение, соответствует оно требованиям или нет. То есть заключение дадут, когда в проект вложат средства. А проектно-сметная документация стоит 600 000 рублей.

Пока тянется вся эта история, дети продолжают ходить в старый детский сад. Администрация Тигильского района решила вложить средства в ремонт здания – привести в порядок протекающую кровлю и септик. На мой вопрос, какое решение вопроса кажется Светлане Юрьевне оптимальным, она ответила, что лучше всего было бы профинансировать капитальный ремонт того здания, что уже есть, так как оно не является аварийным, брус, из которого сложены стены, крепкий. Просто с 2015 года детский сад не ремонтировали в ожидании строительства нового здания.

Наталья МАКСИМИШИНА

От «Вестей»:

Когда в нашей стране принимали решение о введении Единого государственного экзамена, реформаторы уверяли, что данное нововведение даст всем школьникам равные возможности при дальнейшем поступлении в вузы, из чего вытекало – равные условия при получении школьного образования. Слова остались словами, не имеющими никакого отношения к реальной жизни. На практике выяснилось, что реформаторы отечественного образования, похоже, жили представлениями о школах Москвы и Санкт-Петербурга, не представляя себе, что такое сельская глубинка. Дети из труднодоступных сел, как это ни печально, пока не имеют тех же условий для получения знаний, которые могут позволить себе ученики даже самой средненькой столичной школы. Как ребенок из, например, села Таловка, затерянного в Корякском округе, может всерьез соревноваться с выпускниками московских и петербургских школ при поступлении в востребованные вузы?

Старые разваливающиеся здания, которые десятилетиями латают, чтобы хоть где-то учить детей, тяжелые бытовые условия, катастрофическая нехватка квалифицированных учителей – вот что имеется сегодня в активе многих школ из Корякского округа. Кто из высококлассных педагогов, скажите, поедет учить детей в ту же Таловку? На так популярных сейчас онлайн-репетиторов тоже надежды мало – не каждая сельская семья найдет на это деньги, к тому же далеко не в каждой семье имеется компьютер. Тем более не у всех родителей есть средства на платное высшее образование. В результате подавляющее число выпускников таких школ поступает в колледжи. Не имея ничего против рабочих профессий, все же считаем, что у каждого ребенка должен быть выбор, какое образование получить – высшее в престижном институте или же среднее специальное в ближайшем местном колледже. У большинства выпускников сельских школ на севере Камчатки такого выбора нет. Спрашивается, что дала этим детям реформа образования? Ответ напрашивается сам собой: набор пустых лозунгов при отсутствии новых, современных школьных зданий, уроки в коридоре и продуваемые всеми ветрами стены пришкольного интерната.