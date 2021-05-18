ВЫСТРЕЛ ИЗ БУДУЩЕГО

18 Мая 2021



Общеизвестны слова советского поэта Расула Гамзатова: «Кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки». В нашем случае будущее выстрелило из танковой пушки.

Руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края Ирина Заиграева, отвечая на упреки безымянных авторов в социальных сетях по поводу того, что на башне памятника «Танк Т-34», установленного в честь 30-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, исчезло изображение красной звезды, заявила (цитирую): «При открытии памятника на корпусе танка был изображен бортовой номер «030» – это 30-я годовщина Победы в 1975 году, а также на корпусе танка был изображен гвардейский знак.

В 2004 году планировалось отремонтировать танк и в 60-ю годовщину Победы (2005 г.) отправить его в г. Москву для участия 9 Мая в параде Победы на Красной площади.

С этой целью в начале сентября 2004 года танк сняли с постамента по инициативе группы камчатских энтузиастов с разрешения мэрии Петропавловска-Камчатского. По результатам обращения общественности прокуратурой Камчатской области было вынесено предписание о возвращении танка на постамент в 10-дневный срок. Почищенный и покрашенный танк вернули на место (по информации РИА Новости от 21.09.2004).

Напомним, что процесс ремонта и реставрации памятника истории «Танк Т-34» осуществлялся в 2020 году и включал в себя:

- реставрацию поверхности танка и декоративной отделки постамента;

- замену асфальтового покрытия площадки вокруг памятника.

Проектные решения по указанным видам работ на памятнике «Танк Т-34» были разработаны с учетом фактического состояния Объекта в 2018 году, а также на основании результатов, выводов, рекомендаций комплексных научных исследований, проведенных организацией, лицензированной Минкультуры России.

Таким образом, в 2020 году проведены работы по сохранению того облика танка, который существовал на момент подготовки проектной документации и включал в себя бортовой номер «111». Проведенные работы не предусматривали изменений облика «Танк Т-34» и не изменили его.

С целью учета общественного мнения в соответствии с законодательством результаты историко-культурной экспертизы на проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия размещаются Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края на официальной странице Службы сайта Правительства Камчатского края.

В отношении акта историко-культурной экспертизы на проектную документацию по сохранению памятника «Танк Т-34» замечания и предложения представителей общественности не поступало».

Напомню нашим читателям, что статус объекта культурного наследия регионального значения появился у вышеназванного памятника после решения облисполкома № 14-27 от 10.07.1975 о постановке его на учет. Именно с этого времени он находится под охраной государства, и любые реставрационные работы должны производиться специализированными организациями после проведения историко-культурной экспертизы. Соблюдение закона об охране объектов культурного наследия в те времена контролировал один из отделов областного управления культуры, а затем Министерства культуры Камчатского края. В июле 2017 года эти функции были переданы вновь образованной Службе охраны объектов культурного наследия. С момента образования Службы госпожа Заиграева непосредственно решала вопросы, связанные с объектами культурного наследия Камчатского края, поэтому ее ответы удивляют. Получается, что она сама себя высекла.

В первых строчках госпожа Заиграева сообщает, что изначально на башне танка Т-34 был изображен бортовой номер 030 и гвардейский знак (см. фото). С таким же номером и гвардейским знаком танк Т-34 был поставлен на учет и стал объектом культурного наследия регионального значения.

В конце своего послания к общественности она резюмирует, дескать, номер был изменен, а гвардейский знак закрашен в силу того, что (цитирую): «Проектные решения по указанным видам работ на памятнике «Танк Т-34» были разработаны с учетом фактического состояния Объекта в 2018 году, а также на основании результатов, выводов, рекомендаций комплексных научных исследований, проведенных организацией, лицензированной Минкультуры России».

Если руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края Ирина Заиграева знала, что на памятнике «Танк Т-34» изначально был изображен номер 030 и гвардейский знак, почему она не учла это обстоятельство при реставрации памятника? Неужели она преследовала злой умысел и решила десоветизировать легендарную боевую машину? Мы не устаем повторять, что человеческая глупость столь безмерна, что порой похожа на злой умысел. Разумеется, в действиях Ирины Заиграевой трудно заподозрить политическую подоплеку. Скорее всего, наступление профессиональной деградации приняло у нее масштабы стихийного бедствия.

Еще в 2018 году была разработана и выдана проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения памятник «Танк Т-34». Не нужно быть экспертом, чтобы сделать запрос в Государственный архив Камчатского края с просьбой выслать фотографию танка в момент его установки.

Наша газета сделала такой запрос и через три дня получила ответ в виде изображения танка, который опубликован на первой странице газеты. Более того мы изучили публикацию и фотографии в газете «Камчатская правда», посвященные открытию памятника «Танк Т-34». На это ушло менее суток. В интернете на сайте краеведа Александра Пирагиса мы нашли фотографию того же памятника в момент открытия, потратив на поиски 10 минут. На двух фотографиях отчетливо виден номер танка «030» и гвардейский знак.

Таким образом, нам хватило трех дней, чтобы установить изначальный облик объекта культурного наследия регионального значения с соответствующей символикой на нем. Почему этого не сделала госпожа Заиграева, хотя в ее прямые обязанности входит контроль за сохранением изначального облика объектов культурного наследия? Поленилась? Чего стоит историко-культурная экспертиза, с которой согласилась госпожа Заиграева, проводившая сравнительный анализ всего комплекса данных (исходно-разрешительной документации, архивно-библиографических материалов, результатов натурных исследований и пр.), если при элементарной проверке на объективность она не выдерживает критики. И это еще не вся профессиональная небрежность, точнее, дурь, демонстрируемая руководителем Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края, всплывает наружу.

Из акта по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в 2018 году (в редакции имеется) следует (цитирую): «Корпус окрашен в зеленый цвет. Ранее на корпусе значился символический номер боевой машины – «030», означавший 30-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время номер заменен на число «111».

Почему был заменен номер, эксперты не пояснили, а госпожа Заиграева, ознакомившись с актом, не спросила. Ей не интересно или обременительно исполнять свои служебные обязанности? Может, Ирине Николаевне стоит подыскать более легкую работу?

К сожалению, этот акт попал в наши руки в начале мая текущего года. Иначе мы поинтересовались бы раньше, с чем связана замена номера на башне Т-34, и каков был первоначальный облик памятника.

В скором времени грядет реставрация очередного объекта культурного наследия регионального значения «Торпедный катер», установленного в честь священной памяти мужества и героизма моряков-тихоокеанцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края Ирина Заиграева уже составила задание для МКУ «Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского городского округа», допустив при этом, по моему мнению, существенные ошибки. Уверен, госпожа Заиграева их тоже увидит, если запросит из архива фото памятника «Торпедный катер» в момент его установки 8 мая 1975 года.

Надо всего лишь связаться с краевым учреждением «Государственный архив Камчатского края».

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ